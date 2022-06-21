Artículos de El Contribuyente (7678)
El aguinaldo se paga antes del 20 de diciembre. Por qué el detalle para la plantilla se decide desde el otoño
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo obliga a pagar a cada trabajador un aguinaldo anual antes del 20 de diciembre que equivale a un mínimo de quince días de salario o la parte proporcional
Orqavion AI establece una infraestructura sandbox para investigación cuantitativa
Integra de forma obligatoria las hipótesis de inversión, el backtesting y el análisis de mecanismos de interrupción por riesgo
SAT habilita nuevas citas para devoluciones, multas y adeudos fiscales
El SAT incorporó nuevos servicios para atender trámites de auditoría, comercio exterior y recaudación.
Cómo Convertir Informes PDF en Presentaciones Profesionales
Guía paso a paso para convertir informes en PDF en presentaciones profesionales. Métodos, estructura recomendada y herramientas con IA que aceleran el proceso.
¿Dónde se pueden comprar carros seminuevos a crédito?
Descubre dónde comprar carros seminuevos a crédito y las principales ventajas de hacerlo en una plataforma especializada.
Análisis técnico del IVA en la facturación electrónica
Desglose e interpretación de los esquemas trasladado, acreditable y retenido en el marco legal mexicano
Restricción temporal del sello digital: la mejor defensa comienza antes de la notificación
Cuando el SAT restringe temporalmente el uso de un Certificado de Sello Digital (CSD), la empresa pierde la posibilidad de emitir facturas con ese certificado. Para cualquier negocio, esto representa un problema inmediato: se retrasa la facturación, pueden detenerse los cobros y se complican las operaciones con clientes.
Cinco mitos sobre los aditivos del concreto que conviene dejar fuera de la obra
En casi cualquier obra circulan frases que pasan de cuadrilla en cuadrilla: "échale un poquito más para que ruede bien", "eso lo arregla el aditivo", "si ya lleva aditivo, no hace falta curar".
Cuánto puedes ahorrar comprando libros usados en lugar de nuevos
Cada ejemplar que vuelve a circular evita la producción de uno nuevo y reduce residuos.
Una API no es una vía para eludir el cumplimiento
Qavlixa explica cómo el acceso programático hereda las restricciones de cada cuenta
¿Cuánto cuesta una prepa privada en México en 2026?
¿Cuánto cuesta realmente una prepa privada en 2026? Desglosamos colegiaturas, gastos extras, becas y cómo comparar opciones en México.
Miguel Strategy Academy presenta una tarjeta para auditar respuestas de inversión generadas por IA
La herramienta educativa ayuda a identificar los límites de las respuestas generadas por IA mediante la revisión de cinco áreas: fuentes de evidencia, supuestos clave, límites de riesgo, condiciones que invalidarían la conclusión y juicio humano
Firmar PDF desde el móvil, la tablet o la computadora: Guía completa
Aprende a firmar PDF desde el móvil, la tablet o la computadora con Lumin, una herramienta online segura y fácil de usar.
Inversiones online: la importancia de pasar del análisis a la operación
En medio de un clima económico desafiante, muchos ahorristas se vuelcan al sector de las finanzas online. ¿Qué tener en cuenta antes de realizar cualquier movimiento?
REPSE: por qué contratar a un proveedor incumplido puede salir muy caro
Contar con un proveedor inscrito en el REPSE no elimina todos los riesgos para la empresa contratante.
¿Cuánto cuesta un seguro de auto? Factores que influyen en el precio
Descubre cuánto cuesta un seguro de auto y los principales factores que se deberían tener en cuenta al buscar alternativas en México.
El costo invisible de una mala comunicación empresarial: cómo modernizar la telefonía sin aumentar el presupuesto
La transformación digital no depende únicamente de adoptar nuevas herramientas. Para muchas empresas, modernizar su infraestructura de comunicación representa una oportunidad para reducir costos operativos, mejorar la experiencia del cliente y construir una operación preparada para crecer.
El comercio electrónico y el fin del mostrador único en la capital
La concentración geográfica de las tiendas especializadas empieza a desaparecer. El catálogo digital ya no distingue en qué zona de la ciudad vive el comprador.
Cómo el comercio electrónico cambió los hábitos de compra en la capital
Investigar antes de comprar dejó de ser opcional: hoy el comprador capitalino llega a la tienda con la decisión casi tomada.
Tecnología y finanzas: cómo la innovación ha transformado a los mercados
El creciente y expansivo sector Fintech pisa fuerte en México y permite que muchos pequeños y medianos ahorristas puedan comenzar a operar en diferentes mercados. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta tendencia que no se detiene.
Mejores soluciones MDM para Android: qué evaluar
Compara funciones de seguridad, escalabilidad y soporte antes de elegir tu plataforma de gestión móvil.
Implementan Buscador de RFC Para Obtener Razón Social
Con la implementación del CFDI 4.0, el SAT exige que la razón social, el régimen fiscal y el código postal se capturen de forma exacta a como aparecen en la Cédula de Identificación Fiscal (CIF). Cualquier discrepancia invalida la factura.
Descarga Masiva Que No Colapsa
En medio de los retrasos del SAT, que llegan a extenderse hasta seis días por paquete solicitado, contar con alternativas confiables se ha vuelto indispensable. Descarga Masiva Premium de Box Factura permite a las empresas mantener su operación sin interrupciones, combinando eficiencia, seguridad y control total sobre sus CFDI.
Cierre Anual Con Todas Tus Facturas
Contar con cada CFDI emitido y recibido es esencial para garantizar un cierre contable preciso, completo y sin contratiempos.
Comienza 2026 implementando tu propio Portal de Proveedores
La correcta gestión de facturas y complementos de pago sigue siendo uno de los mayores retos en cuentas por pagar para empresas de todos los tamaños en México.
Monitor de Cancelaciones de Facturas
En México, miles de empresas enfrentan diariamente el desafío de controlar las cancelaciones de facturas electrónicas.
Simplifica la administración de CFDIs con descarga masiva premium
Con Descarga Masiva Premium de Box Factura y su Bóveda Digital puedes respaldar y trabajar desde la nube con altos volúmenes de facturación, además esta plataforma es segura y soporta múltiples RFCs y permite determinar niveles de acceso.
Innovación y Tecnología: Nuevas Experiencias Digitales en el Mercado Mexicano
En los últimos años, México ha sido testigo de un crecimiento exponencial en la adopción de tecnologías digitales. Esta transformación no solo ha cambiado la forma en que las personas se comunican ...
¿Estás preparado? Las nuevas auditorías exprés del SAT ya son una realidad
El SAT utiliza inteligencia fiscal, cruces de información y nuevas facultades de revisión para detectar riesgos en tiempo récord. Conocer tus derechos y saber cómo actuar puede evitar problemas costos
El costo invisible de no invertir en una oficina ergonómica
El mobiliario inadecuado genera ausentismo, rotación e incapacidades que cuestan más que cualquier renovación. Así se calcula el retorno de invertir en ergonomía.
Prop trading: qué es, cómo funciona y cómo empezar en 2026
Lo que hace atractivo el modelo es que el trader no arriesga capital propio en la operación real: el riesgo financiero de las posiciones lo absorbe la firma.
Costo total del empaque con Grupak: el indicador que pocas empresas están midiendo
El precio por pieza no refleja lo que el empaque cuesta en realidad. El TCO revela los costos ocultos que afectan rentabilidad, logística y operación.
Trading para novatos: cinco pasos para comenzar en México
Dentro de las distintas estrategias financieras en línea, el trading ha ganado adeptos en todo el país. A continuación, todo lo que necesitas saber para comenzar.
OXXO Pay, Todito Cash y la digitalización de los empleados en México
El Banco de México estima que el 91% de la población utiliza billetes y monedas en sus gastos diarios, y este hábito se mantiene en un país que cada vez más compra, contrata servicios y se entretiene
Por qué México se ha convertido en uno de los mercados de igaming más competitivos de latinoamérica
Los operadores con autorización mexicana compiten con marcas internacionales que operan a través de entidades locales
PTU 2026: qué días cuentan para calcular tus utilidades
¿Tuviste incapacidades o permisos en 2024? Algunas ausencias no afectan tu PTU y otras sí. Aquí están las diferencias que marca la ley.
¿De qué trata la carrera de Administración de Empresas hoy?
Más allá de los números, la carrera de Administración de Empresases muy importante actualmente por las diversas salidas laborales que tiene y su impacto
El crecimiento de la construcción sostenible en México: tendencias y oportunidades
La construcción sostenible en México está atravesando un punto de inflexión. Lo que antes era visto como un valor agregado, hoy se ha convertido en un factor determinante para la viabilidad y compe...
SEO como decisión empresarial, cómo los directivos mexicanos evalúan su rentabilidad
Para los responsables de tomar decisiones financieras en una empresa, contratar una agencia SEO plantea una pregunta central que cualquier otra inversión de marketing también exige responder: qué r...
Así se anula una deuda fiscal por error del SAT
El auditor del SAT solo puede reportar hechos, no calificarlos. Si va más allá, la revisión puede anularse. Un tribunal lo acaba de reafirmar Cuando el SAT realiza una visita domiciliaria, muchos c...
Deducir gasolina en 2026 tiene un requisito nuevo que debes revisar
No basta con pedir factura al cargar gasolina. Desde el 24 de abril hay un dato adicional obligatorio que define si el comprobante sirve fiscalmente Desde el 24 de abril de 2026, las facturas de ga...
De los objetivos a las ganancias: Cómo Luis Díaz está influyendo en una nueva generación de traders
Descubre cómo la disciplina de Luis Díaz transforma el trading. Aprende por qué Weltrade apuesta por la mentalidad deportiva en el mercado actual. Durante la última década, la frontera entre el alt...
¿No puedes pagar todo el ISR de golpe? Hay opción a plazos
Si tu declaración anual arroja impuesto a cargo, puedes pagarlo en hasta seis mensualidades. Revisa plazos, costo de financiamiento y qué pasa si te atrasas Si tu declaración anual del ISR 2025 res...
Beneficios de tu Crédito Coppel: aprovecha al máximo
Contar con una herramienta financiera que se adapte a tus necesidades puede transformar la manera en que adquieres productos y servicios para ti y tu familia. Los beneficios de tu crédito Coppel va...
Recargas AT&T en México: cómo recargar saldo desde el celular, la banca digital o plataformas online
Para profesionales independientes, pequeñas empresas y equipos de trabajo que dependen de la telefonía móvil en su operación diaria, quedarse sin saldo puede significar perder oportunidades de nego...
Cuánto puedes deducir realmente en tu declaración anual
Gastos médicos, donativos e intereses hipotecarios tienen un techo compartido. Calcula cuánto puedes deducir realmente según tu nivel de ingresos Tener facturas en orden y haber pagado con tarjeta ...
Lo que realmente debería importar al elegir una tarjeta en 2026: claridad antes que promesas
Durante años, gran parte del debate sobre las tarjetas de crédito se ha centrado en beneficios ambiciosos: más puntos, más millas, más promociones, mayor acceso. Pero en la práctica, muchas decisio...
Cómo tributan los juegos en línea en México: la caja millonaria que el SAT no piensa soltar
Esta situación ocurre más seguido de lo pensado. No son pocos los que quieren saber si el premio que ganaron en una plataforma de casino digital paga impuestos. Resulta que el boom del entretenimie...
Gastos médicos deducibles: requisitos y límites que debes conocer
No todos los gastos de salud son deducibles. Conoce cuáles acepta el SAT, en qué condiciones y cómo evitar que te rechacen la factura en tu declaración Los gastos de salud son una de las deduccione...
¿Cuándo depositan utilidades en 2026 y a quién le toca?
El reparto de utilidades tiene dos plazos distintos este año. Conoce cuándo aplica cada uno, quién tiene derecho y cómo se calcula tu parte Abril no solo es el mes de la declaración anual. También ...
¿Tienes un adeudo con el SAT? Esto cambia en las garantías fiscales
Si tienes un crédito fiscal en proceso, los cambios vigentes desde el 14 de abril pueden darte opciones que antes no existían. Revisa qué aplica en tu caso El Servicio de Administración Tributaria ...
SAT designa nueva titular de Grandes Contribuyentes
Jennifer Krystel Castillo Madrid asume Grandes Contribuyentes el 1 de mayo. Abogada con 18 años en sector público y posgrados en derecho tributario El Servicio de Administración Tributaria (SAT) an...
Cómo elegir una laptop gamer si eres nuevo en el mundo gaming
Ingresar al mundo del gaming no requiere ser un experto técnico. Conoce los componentes esenciales para elegir un equipo potente que se ajuste a tu presupuesto. Dar el primer paso y elegir tu prime...
SAT precarga mal deducciones y predial en declaración anual
El SAT está precargando cifras erróneas en deducciones y predial para arrendadores. Así puedes detectar el error y corregirlo antes de enviar Contribuyentes con ingresos por arrendamiento han comen...
El SAT ya cambió la forma de fiscalizar: esto es lo que empresas y contadores deben saber de las revisiones exprés
Si sientes que hoy las revisiones del SAT son más rápidas, más agresivas y difíciles de anticipar, no es una impresión: la fiscalización en México está cambiando.
Cómo deducir tu ahorro para el retiro ante el SAT
El SAT permite deducir aportaciones a planes de retiro y cuentas de ahorro especiales. Revisa límites, plazos y obligaciones antes de tu declaración La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) contem...
¿No apareció tu acuse en la declaración anual? Esto está pasando realmente en el SAT
Usuarios reportan que, al enviar su declaración anual, el sistema del SAT no muestra el acuse y los regresa al inicio Envías declaración. Sistema procesa. Esperas acuse. Nada aparece. Pantalla regr...
Devolución rechazada por SAT: cómo ver la causa y corregirla antes de que venza el plazo
No esperes 40 días. Consulta status de tu devolución SAT desde ahora. Presentaste declaración anual 2025. Esperaste días. Ahora necesitas saber: ¿qué pasó con mi devolución? SAT tiene sistema para ...
Qué debes saber antes de pedir un préstamo en línea en México (y no arrepentirte después)
Hoy en día, pedir dinero desde el móvil es tan fácil como pedir comida. Los Préstamos en línea confiables han crecido muchísimo en México, y plataformas como AvaFin están ganando protagonismo. Si e...
Beneficiario efectivo en dividendos: el criterio del TFJA que puede invalidar tu estructura internacional
Una de las figuras con frecuencia utilizadas y cada vez mas revisadas es sin duda la del beneficiario efectivo. A lo largo del tiempo se han utilizado estructuras internacionales bajo la premisa o ...
Portal SAT bloquea sección de ingresos
Portal SAT no valida correctamente ingresos aunque estén bien. Bloqueo sin explicación. Aprende a reconocer la falla y la solución no oficial que ya ayudó a múltiples contribuyentes Falla nueva en ...
Cómo tributan los negocios digitales de nicho en México y qué errores pueden salir caros
Qué revisar ante el SAT, cómo documentar ingresos y qué errores fiscales pueden salir caros en negocios digitales de nicho en México Los negocios digitales de nicho ya forman parte del panorama emp...
Devoluciones automáticas: cómo reclamar al SAT tu saldo a favor
Saldo a favor bloqueado para devolución automática. Descubre si estás en alguno de los 10 casos de exclusión y qué hacer SAT tiene programa de devoluciones automáticas. Significa: si tienes saldo a...
Declaración anual: checklist completo para personas físicas
Abril no espera. Guía paso a paso para personas físicas: 10 pasos previos a presentación. Desde declaraciones mensuales hasta verificación de DeclaraSAT Abril 2026 es mes para presentar declaración...
A Medida que los Costos de Guerra Presionan los Mercados de Bonos y las Acciones Caen, VQJ Exchange Avanza en Infraestructura de Activos Digitales de Grado Institucional
Los mercados financieros globales cerraron el primer trimestre de 2026 bajo una severa presión en múltiples frentes. El S&P 500 registró una caída trimestral de aproximadamente el 7%—su peor pérdid...
Descubre los factores que explican por qué la economía cambia con tanta frecuencia
La economía nunca se queda quieta. Cambia cuando suben los precios, cuando las familias gastan más o menos, cuando las empresas frenan inversiones o cuando un conflicto internacional altera el cost...
Último día para declaración anual y el SAT está saturado
Hoy 31 de marzo de 2026 vence plazo para presentar declaración anual 2025. Es último día. Si aún no presentaste: tienes horas, no días. Y el sistema SAT está bajo máxima presión. Miles de empresas ...
Falla el portal del SAT: tu estrategia ahora es demostrar que intentaste cumplir
¿Falla el SAT? Toma capturas, crea bitácora de intentos, reporta en buzón tributario Portal del SAT falla. Contribuyente quiere presentar declaración anual. Sistema no lo permite. ¿Qué ocurre despu...
Declaración anual: fallas en el SAT impiden presentar a días del vencimiento
Portal SAT falla días antes del vencimiento de declaración anual 2025. Empresas reportan bloqueos, pérdida de datos, errores falsos. ¿Qué hacer? Faltan días para vencimiento de declaración anual de...
¿Hay que acreditar que las donatarias autorizadas realizan operaciones?
La existencia de las operaciones desde hace algunos años representa un gran dolor de cabeza. Para los contribuyentes representa demostrar que las operaciones existieron o que se tiene la capacidad ...
Tecnología aplicada en el diseño de calzado para alto rendimiento
El desarrollo del calzado deportivo ha evolucionado de manera notable en las últimas décadas. Hoy en día, los fabricantes invierten grandes recursos en investigación para mejorar el desempeño de at...
Nuevo complemento en CFDI para vender gasolina y diésel
Nuevo complemento en CFDI validará tu autorización; sin permiso vigente: no hay factura electrónica. A partir del 24 de abril de 2026, quien venda gasolina o diésel necesitará algo nuevo. Un comple...
Así es como el SAT puede revocar tu donataria autorizada
¿Donaste a organización que luego perdió autorización? Tu deducción es improcedente. SAT rechaza si no verificas que donataria estaba vigente El SAT revocó la autorización de 270 organizaciones don...
SAT promete devoluciones express para este año
Firma electrónica obligatoria para montos mayores a 10 mil pesos. El Servicio de Administración Tributaria acaba de hacer un anuncio importante. Las devoluciones automáticas de la declaración anual...
El esquí alpino como equilibrio permanente entre técnica refinada y riesgo a 130 km/h
En el esquí alpino regulado por la Fédération Internationale de Ski, una prueba de descenso puede superar los 3 km y resolverse en menos de 2 minutos. En la legendaria pista Streif de Kitzbühel, lo...
La ergonomía como activo estratégico: el impacto de la tecnología en la retención de talento industrial
En el actual ecosistema industrial de México, la conversación sobre la competitividad suele centrarse en la automatización de procesos, el análisis de grandes volúmenes de datos y la inteligencia a...
La evolución tecnológica de los vapes desechables en 2026: Pantallas inteligentes y el futuro del rendimiento
La industria de los dispositivos electrónicos de suministro de nicotina y alternativas de vaporización ha experimentado una metamorfosis radical y vertiginosa en la última década. Lo que comenzó ha...
¿Tu CURP no está certificada? Este error podría frenarte en trámites oficiales
Descubre por qué tu CURP podría no estar certificada y cómo distinguir si el problema está en el acta de nacimiento o en los datos de la CURP No contar con una CURP certificada puede frenar trámite...
¿Láser monocromática o color? Cómo elegir la inversión que tu oficina realmente necesita
Cuando se trata de equipar un lugar de trabajo, la elección entre comprar una impresora láser monocromática o en color normalmente crea más incertidumbres de las que parece a primera vista. No solo...
Cómo el quick commerce está transformando radicalmente las compras nocturnas y la logística en la CDMX
La Ciudad de México es, sin lugar a duda, una de las metrópolis más vibrantes, complejas y dinámicas del mundo. Es una capital económica y cultural que literalmente nunca duerme y cuyos hábitos de ...
La transformación digital en la gastronomía: Más allá de las aplicaciones de reparto
El ecosistema gastronómico se encuentra en un punto de inflexión decisivo a nivel global. Tras varios años de depender fuertemente de intermediarios tecnológicos y aplicaciones de entrega de tercer...
Tendencias Inmobiliarias en CDMX: El Auge de los Micro-Departamentos y la Reducción de Metros Cuadrados
La geografía urbana de la Ciudad de México atraviesa una metamorfosis estructural sin precedentes. Impulsada por la inflación, la gentrificación y el cambio en los paradigmas demográficos, la capit...
El caos del WhatsApp empresarial y cómo Whaticket lo resuelve
En los últimos años, WhatsApp dejó de ser una herramienta de uso personal para convertirse en uno de los canales más importantes de comunicación entre empresas y clientes. Hoy, miles de negocios ve...
La nulidad silenciosa: un riesgo jurídico ignorado en la administración de condominios
En México, suele pasar en algunos casos que los administradores operen con contratos que podrían carecer de eficacia jurídica plena… y no lo saben. El riesgo se origina en los casos en que la admin...
WeMasterTrade – Una solución financiera innovadora para traders
En un entorno financiero global en constante evolución, cada vez más traders buscan expandir sus oportunidades y consolidar su carrera en los mercados. Sin embargo, el acceso a capital sigue siendo...
Corte facilita juicios de trabajadores: prueba de inspección sin rigidez formal
Trabajadores pueden demostrar acoso, malas condiciones sin documentos perfectos. Juez busca verdad, no formalismos
Reforma de 40 horas: el vacío legal que puede meterte en problemas con horas extra
Reforma laboral 40 horas está vigente PERO ley secundaria aún se debate. ¿Cuál límite de horas extra aplico: 9 o 12? Riesgo de multa si eliges mal
ZSXLXH publica la perspectiva del mercado de activos digitales de 2026 tras el ajuste de los objetivos de las criptomonedas
El ZSXLXH transparency framework proporciona datos verificables para los participantes institucionales que navegan por los ajustes en la valoración de activos y las políticas pendientes.
Impuestos que cobrarán extras por el Mundial, de acuerdo con la RMF 2026 y anuncios del SAT a inicios de 2026
Como todos los años en los últimos días de cada diciembre, se publica la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) que estará vigente para el siguiente ejercicio fiscal (1 enero al 31 diciembre), misma qu...
Cuando garantizar se volvió pagar: la reforma que ahora busca corregirse
Entre las reformas fiscales más perjudiciales que entraron en vigor en 2026, una que afectó de manera directa a los contribuyentes que mantienen créditos fiscales en controversia con la autoridad y...
Cómo el SAT puede sabotear tu historial crediticio
El Buró de Crédito no es solo para préstamos, deudas fiscales también aparecen Muchos mexicanos creen que el Buró de Crédito solo registra préstamos y tarjetas de crédito. Pero existe una realidad ...
Vence el plazo para cancelar facturas
Evita inconsistencias en declaración anual. Actúa antes de que venza el plazo administrativo. Las personas morales tienen una ventana crítica: hasta el 31 de marzo de 2026 para cancelar CFDI del ej...
Cómo proteger el corazón financiero de tu empresa: estrategias inteligentes de blindaje para la operación diaria
En un contexto económico cambiante, donde la inflación, la volatilidad de precios y las modificaciones impositivas forman parte del escenario cotidiano, la estabilidad financiera se convierte en un...
Subcuenta Infonavit: podrías perder acceso a tu dinero
Infonavit reconoce intereses sobre tu subcuenta de vivienda. Pero solo tienes 10 años para reclamarlo sin complicaciones Miles de trabajadores mexicanos tienen dinero acumulado en su subcuenta de v...
Deducciones para personas morales y cómo puedes aprovecharlas sin complicar tu contabilidad
Presentar correctamente la declaración anual es una oportunidad para optimizar recursos porque en el caso de las personas morales, las deducciones autorizadas juegan un papel muy importante para re...
¿Es feriado el lunes 16 de marzo?
Fin de semana largo marzo 2026: sábado 14 a lunes 16. Impacto en salarios, operaciones bancarias y plazos fiscales (se suspenden). Guía completa para planificar El lunes 16 de marzo de 2026 es día ...
PRODECON frena al SAT: protege tus deducciones médicas
Irregularidades del médico no son culpa tuya. PRODECON establece límites a SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió un criterio cuestionando los mensajes que el SAT env...
¿Los bolígrafos de lujo son deducibles? El debate fiscal que la ley no resuelve
¿Existe límite para deducir gastos "excesivos"? PRODECON no lo dice. El SAT sí lo cuestiona. Especialistas revelan cómo la ley genera incertidumbre y qué hacer Un contribuyente preguntó a la PRODEC...
SAT publica segunda emisión de Tasas Efectivas de ISR
Calcula tu tasa efectiva de ISR y compárala con tu industria. Si estás por debajo del promedio, riesgo de auditoría aumenta El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica cada año parámetro...
Domicilio fiscal no es donde opera la empresa: lo que dice TFJA
Descubre cómo documentar tu domicilio fiscal para evitar conflictos con la autoridad. Muchas empresas creen que el domicilio fiscal es el lugar donde realizan sus actividades económicas. Es error f...
¿Es obligatorio el horario de comida? Lo que dice la ley y los riesgos para empresas
No especificar horario de comida es ilegal. La Suprema Corte lo confirmó. Aprende cuáles son los riesgos legales: demandas retroactivas, mala fe probada y sanciones administrativas. La ley mexicana...
Suprema Corte respalda multas por declaraciones fuera de plazo: qué significa para ti
El SAT tiene respaldo legal total. Descubre qué pueden argumentar ahora los contribuyentes. El 2 de marzo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo que cuestionaba la co...
REPSE: no renovarlo no genera multa directa… pero sí puede costar millones
Una empresa sin registro vigente prestando servicios especializados puede enfrentar auditoría y sanciones millonarias. Checa tu estatus en el padrón antes de que sea tarde. No existe una multa auto...
Tips para que te aprueben más lana en Alvos desde el primer préstamo
Alvos es un servicio oficial de préstamos en línea en México, regulado y confiable, donde puedes solicitar desde 200 hasta 14,000 pesos mexicanos directamente desde tu cel o compu, sin tanto papele...
Jornada de 40 horas es constitucional: será gradual hasta el 2030
La reducción de 8 horas se hace en 5 años, no inmediata. Horas extra ahora cuestan 100% más. Descubre las nuevas reglas y cómo preparar estructura de personal y turnos El 3 de marzo de 2026 se publ...
Enfermedades laborales 2026: STPS refuerza el criterio médico sobre formalismos
La Secretaría del Trabajo publicó el 3 de marzo de 2026 una modificación al Catálogo de Cédulas para la Valuación de Enfermedades de Trabajo. No agrega padecimientos nuevos ni cambia porcentajes. P...
SUA 3.7.1: cambios en INFONAVIT y responsabilidad solidaria que debes actualizar
El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) versión 3.7.1 está disponible desde el 2 de marzo de 2026. Incluye ajustes en cargos del INFONAVIT y un nuevo tipo de documento para casos de responsabil...
Simulador Declaración Anual 2025: revisa ingresos, deducciones y errores antes de presentar
SAT lanza simulador Declaración Anual 2025: anticipa saldo a favor, revisa comprobantes
La alianza entra Moonflow y Puntored: IA para garantizar el flujo de caja y la transparencia fiscal en México
En un contexto donde la precisión en la conciliación bancaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales son pilares de la salud empresarial, Moonflow, el Sistema Operativo de Cobranza con IA e...
Metodología de Credizen en México: Cómo Comparar Préstamos Inteligentemente
En un mercado crediticio complejo como el mexicano, comparar préstamos no es simple: muchas ofertas muestran tasas atractivas pero ocultan los costos reales. Por eso existe la metodología de compar...
Carga masiva DIOT 2025: guía completa para importar datos al SAT
Cómo hacer carga masiva DIOT en 2025: tutorial completo con especificaciones técnicas, ejemplos de archivo .txt y catálogo de códigos de países.
Ignition en América Latina y el crecimiento de la economía digital en México
El avance de Ignition en América Latina forma parte de una transformación estructural más amplia: la consolidación de la economía digital en la región. En México, el crecimiento de los servicios en...
Así se trabaja hoy en la Ciudad de México: cafés, calles y coworking
Durante años, ese fue el guión aceptado, aunque hoy, esto ya no convence a tanta gente. Cada vez más personas están cambiando la forma en la que trabajan, y no solo por productividad, sino por cali...
Descubre la Ruta León - Guadalajara: Viajes Memorables y Consejos Útiles
Viajar entre León y Guadalajara es sumergirse en un recorrido que captura la esencia de México, un país vibrante donde cada rincón cuenta una historia. Desde el momento en que emprendes el camino, ...
Declaración REFIP: quién está obligado a presentarla en febrero ante el SAT
REFIP vence 27 de febrero 2026: declaración obligatoria para ingresos en regímenes fiscales preferentes del extranjero. Quién aplica y cómo presentarla.
Calendario fiscal 2026: las fechas que no puedes olvidar para estar al día con el SAT
Todas las fechas fiscales de 2026: declaración anual (31 marzo), pagos día 17, PTU (30 mayo), aguinaldo (20 diciembre). Calendario completo La mayoría de empresas conoce una fecha fiscal: cuando ve...
Publica SAT tasas efectivas de ISR
SAT publicó tasas efectivas de 40 industrias: si tu tasa está debajo del promedio, tienes mayor riesgo de auditoría. Qué significa. El 20 de febrero de 2026, el SAT publicó nuevos parámetros de tas...
Tipos de traslados en viajes corporativos: ¿cuál conviene más para tu empresa en México?
Conoce los tipos de transporte en viajes corporativos, compara costos y descubre por qué la renta de autos con National Car Rental es la mejor opción. La movilidad es uno de los factores que más im...
Viáticos sin riesgo: los pasos clave para que no se vuelvan impuestos
Guía práctica para administrar viáticos correctamente: comprobación, registro en CFDI, políticas internas, auditoría con SAT Los viáticos pueden ser exentos de impuesto. Pueden ser deducibles para ...
Impuestos estatales vs. federales: el mapa de las apuestas en México
En el dinámico mundo de las apuestas en México, no basta con acertar al marcador o tener la mejor mano en el póker; también es fundamental entender las reglas del juego frente al Servicio de Admini...
Viáticos mal registrados: el riesgo fiscal que muchas empresas están ignorando
Viáticos en nómina: error de registro puede convertirlos en ingreso gravado. Cómo registrar correctamente en CFDI y evitar problemas con SAT. Muchas empresas entregan viáticos a trabajadores sin pe...
¿Cambio de nómina? Es tu derecho y lo puedes hacer en todo momento
Si estás buscando realizar un cambio de nómina, es importante que te informes adecuadamente de los diferentes aspectos de este proceso. Existe la creencia de que cambiar el banco donde recibes tu n...
Trading para principiantes: ¿cómo empezar a operar en los mercados reales?
La idea de empezar a hacer trading circula en la cabeza de muchos inversores durante este 2026, los cuales proyectan y preparan nuevas estrategias financieras para hacerle frente al nuevo año. Si t...
Préstamos en México: 5 Claves para Elegir el Mejor y Evitar Estafas
El panorama del crédito en México ha sufrido una transformación radical en los últimos cinco años. Si antes la única opción era hacer fila en una sucursal bancaria con una carpeta llena de copias d...
Nuevo estímulo fiscal para cine: qué es, quién accede y cuánto dinero hay
Nuevo estímulo fiscal para producción cinematográfica y audiovisual en México. Crédito fiscal transferible, requisitos, montos disponibles. El 16 de febrero de 2026, el Gobierno federal publicó un ...
Falla en portal del SAT frena operaciones de empresas por dos días
Falla en el portal del SAT impidió buscar y descargar facturas los días 11 y 12 de febrero. Cómo afectó a empresas y qué hacer para recuperarte. El portal de facturación electrónica del SAT dejó de...
¿Qué valoran hoy los conductores mexicanos en un seguro de auto?
Manejar en México implica convivir todos los días con el tránsito intenso, los cambios de clima, los imprevistos mecánicos y trayectos que muchas veces se alargan más de lo previsto. En ese context...
Alerta REPSE: debes renovar cada 3 años aunque hayas modificado tu registro
REPSE vigencia 3 años desde inscripción original (no desde cambios). Renovación comienza 3 meses antes de vencer. Qué hacer ahora. Miles de empresas en México están a punto de enfrentar su primera ...
Reforma laboral avanza: semana de 5 días no sería obligatoria pese a reducción a 40 horas
Reforma laboral 40 horas aprobada, pero sin obligación de 5 días semanales. Puntos pendientes, impacto para trabajadores y empresas. Qué sigue. El Senado aprobó la reforma que reduce la jornada lab...
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Página web como inversión vs gasto: cuándo capitalizar, qué costos incluir, impacto fiscal. Guía contable para empresas. Casi todas las empresas tienen página web. Muchas gastaron dinero en desarro...
Errores comunes en pólizas contables que pueden meterte en problemas con el SAT
5 errores en pólizas contables: folio fiscal, vinculación factura-pago, operaciones sin CFDI, comprobantes extranjeros. Qué hacer ahora. La contabilidad correcta no es solo números bien sumados. Es...
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La fuerza matemática que multiplica un ahorro opera dentro de cada parlay. Cómo el interés compuesto trabaja a favor de la casa o del apostador, según de qué lado de la fórmula construyas tu ticket...
Cómo administrar tu banca de apuestas en múltiples cuentas
Mantener el control de las finanzas es un consejo tan antiguo como las apuestas mismas. Para la mayoría de los apostadores ocasionales, eso significa planificar y organizar una sola cuenta de apues...
SAT pide a empresas regularizar ex empleados, aunque hayan salido hace años
El fisco solicita avisos de suspensión para ex empleados. Aclaraciones sobre RFC, proceso de verificación, riesgos. Guía para patrones. El Servicio de Administración Tributaria hizo un llamado a lo...
Tips de planificación financiera para nómadas digitales y emprendedores remotos
Consejos clave para nómadas digitales: organiza tu presupuesto, ahorra, invierte y usa una eSIM para viajes internacionales para mantenerte conectado. Viajar por el mundo mientras trabajas de maner...
Cobras en dólares pero vives en México: obligaciones fiscales que debes cumplir
Teletrabajo remoto desde México para patrón extranjero. Residencia fiscal, obligaciones fiscales, tratados tributarios, cambio de residencia. Guía completa. Millones de personas en el mundo descubr...
Cómo medir la fuerza real del mercado antes de entrar
Uno de los errores más comunes entre traders, tanto principiantes como intermedios, es confundir movimiento con oportunidad. Que el precio se mueva no implica necesariamente que exista una entrada ...
Febrero es clave: no olvides actualizar el valor de la UMA
UMA 2026: actualización en febrero. Nuevos valores, impacto en Subsidio para Empleo, pasos para actualizar nómina. Guía para empresas. Enero termina y llega febrero 2026. Es momento crítico para la...
Certificar edificios sostenibles: impacto ambiental y rentabilidad a largo plazo
En los últimos años, la certificación de edificios sostenibles se ha convertido en una práctica cada vez más valorada dentro del sector inmobiliario y corporativo. Más allá del beneficio ambiental,...
Por qué cada vez más empresas externalizan su marketing a agencias especializadas
Una empresa tiene opciones. Puede contratar un equipo de marketing interno: diseñador, community manager, analista, especialista en redes. O puede externalizar el trabajo a una agencia de marketing...
Cómo Generar Ingresos del Trading Sin Capital Inicial: Una Alternativa Fiscal Poco Conocida
Tienes habilidad para el trading. Has sido consistente con tu cuenta personal. Pero estás atascado porque no tienes capital suficiente para escalar. ¿Suena familiar?
Airbnb, hoteles y rentas: así cambia el Impuesto sobre Hospedaje en 2026
ISH 2026: cambios por estado. Estado de México sin cambios, Hidalgo incluye plataformas, Quintana Roo endurecen obligaciones, Yucatán baja. Guía para hoteleros. El Impuesto sobre Hospedaje (ISH) se...
Nóminas más caras en 2026: los estados que suben el impuesto al empleo
ISN 2026: estados que suben tasas, endurecen obligaciones y ofrecen estímulos. Impacto en costos de nómina por entidad. Guía para empresarios. El costo de tener trabajadores formales cambiará en 20...
Alerta fiscal: trabajadores detectan altas en RESICO sin consentimiento
Trabajadores descubren alta en RESICO sin autorización. Riesgos fiscales, seguridad social y cómo detectarlo. Guía de acción para empleados. Un trabajador descubrió hace poco que estaba registrado ...
Stori Black: la tarjeta de crédito con cashback que premia tu consumo sin complicaciones
El uso de tarjetas de crédito ha dejado de ser exclusivo para grandes compradores o expertos en finanzas. Hoy, más personas buscan opciones que no solo les permitan acceder al crédito, sino que tam...
Llantas en México: cómo elegir la mejor opción y dónde comprarlas de forma segura
Las llantas son uno de los elementos más importantes en cualquier vehículo, ya que influyen directamente en la seguridad, el desempeño, la estabilidad y el consumo de combustible. Aun así, elegir l...
Plan Maestro 2026, así es como el SAT busca romper récord de recaudación
Los 3 ejes, 11 conductas de riesgo fiscal, y cómo preparar tu empresa para auditorías en 2026. Meta de recaudación: 5.8 billones El SAT acaba de publicar su Plan Maestro 2026. Son 28 páginas que de...
Aprovecha la tenencia y el predial para aumentar tus deducciones
Impuesto Predial y Tenencia: guía para obtener CFDI válido, evitar errores y deducir en tu declaración 2026. Checklist de 5 pasos. En los próximos tres meses, millones de mexicanos enfrentarán dos ...
Reciclaje y educación ambiental: la fórmula que México necesita
En México generamos 127 millones de toneladas de residuos al año, pero solo reciclamos el 5% (SEMARNAT, 2024). El problema no es falta de contenedores. Es falta de comprensión. La mayoría de mexica...
Préstamos de emergencia 24/7 en México: qué apps existen y cómo elegir la mejor opción
A veces la vida nos toma por sorpresa, como cuando un gasto inesperado aparece en el momento menos oportuno. Este tipo de situaciones genera una urgencia financiera donde las soluciones fáciles y r...
Iniciativas sostenibles en la fabricación de dispositivos inteligentes
La industria de los dispositivos inteligentes ha tenido un relevante crecimiento durante la última década, transformando la forma en que nos comunicamos, trabajamos y accedemos a la información. Si...
Tiempos ideales del año para comprar casa en Querétaro: estacionalidad y precios
En ciudades como Querétaro, donde el mercado inmobiliario ha mostrado un crecimiento sostenido durante la última década, identificar el mejor momento para adquirir una propiedad no solo es recomend...
Errores en tus deducciones: cómo detectarlos con el Visor del SAT
Visor de Deducciones Personales 2025: herramienta SAT para revisar y validar deducciones antes de declarar. Evita perder miles de pesos Existe una herramienta en línea del SAT que la mayoría de con...
¿Tienes deuda fiscal? SAT abre programa para borrar multas
Programa de Regularización Fiscal 2026: reduce hasta 100% multas y recargos. Conoce quién califica, plazos y cómo solicitar el beneficio ante el SAT El Servicio de Administración Tributaria abrió r...
De Instagram a WhatsApp: conecta tus redes sociales con tu negocio
Las redes sociales generan interés, pero las ventas suelen cerrarse en conversaciones directas. El cliente encuentra un producto que le gusta en Instagram, pero luego llega la parte confusa en la q...
Viajar con estilo: descubre los beneficios de ADO Platino
Viajar por México puede ser una experiencia placentera, cómoda y hasta lujosa, especialmente si eliges hacerlo con los servicios que ofrece ADO Platino. Esta línea de autobuses de primera clase ha ...
Camionetas seminuevas: por qué el mercado crece y cómo elegir la tuya
El mercado de camionetas seminuevas en México vive un crecimiento constante. No es casualidad. Cada vez más personas descubren que comprar una camioneta seminueva es una decisión inteligente: obtie...
Infonavit 2026: congelamiento de UMI beneficia descuentos de deudores
La UMI Infonavit se mantiene congelada en 2026. ¿Qué significa para tu descuento hipotecario? Conoce qué cambió y qué no El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actuali...
Qué perfiles contratar para tu negocio: claves para elegir al adecuado
Cuando un empresario o directivo necesita contratar talento clave, la decisión no es sencilla. Elegir el perfil profesional correcto puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento de ...
Cómo las billeteras digitales están moldeando el futuro de los juegos en línea
Atrás quedaron los días en que recargar un juego significaba ingresar manualmente los datos de una tarjeta o buscar cambio en la tienda más cercana. En 2025, las billeteras digitales se han convert...
La manera más rápida de mantenerte adelante en Mobile Legends
Mobile Legends es uno de esos juegos donde el impulso lo es todo. Un segundo estás presionando en mid con tu equipo y al siguiente quedas atrapado en el chat de base viendo a un compañero intentar ...
El auge de los juegos hiper-casuales: por qué los toques simples dominan la Play Store
Si has abierto la Play Store últimamente, es probable que hayas visto un mar de íconos de colores brillantes, nombres pegajosos y juegos que prometen “diversión en 30 segundos”. Estos son los juego...
El beneficio oculto de los videojuegos del que nadie presume
Imagina esto: estás en tu Switch, avanzando en tu RPG favorito. La pelea contra el jefe es intensa, tu barra de salud parpadea en rojo y, justo cuando crees que lo lograrás, tu Joy-Con se apaga. Si...
El SAT puede pedir tus estados de cuenta, pero con una condición clave
¿Puede el SAT pedir tus estados de cuenta? Sí, pero solo con esta condición. Descubre cuándo un requerimiento es ilegal. Existe un punto de confusión frecuente en auditorías fiscales: ¿puede el SAT...
Cómo los mejores juegos de PlayStation combinan el cine y la jugabilidad
Los mayores éxitos de PlayStation no solo cuentan historias, las escenifican. Durante la última década, estudios como Naughty Dog, Santa Monica, Guerrilla y Kojima Productions han difuminado la lín...
Por qué los fanáticos del fútbol se quedan con PlayStation
Durante años, las salas de estar han resonado con los sonidos de botones presionados y gritos de último minuto. PlayStation ha sido la consola preferida por los fanáticos del fútbol. Desde los glor...
El regalo digital que nunca pasa de moda
Todo gamer conoce la sensación: estás en plena partida, la adrenalina al máximo, y de repente recuerdas que es el cumpleaños de tu mejor amigo. No hay tiempo para correr al centro comercial, no tie...
Inflación invisible: la verdadera razón por la que tu estilo de vida cuesta más hoy
Los precios suben en cosas evidentes como los alimentos o el transporte, pero la inflación invisible golpea mucho antes. Se manifiesta a través de la reducción de contenido, el aumento gradual de s...
Por qué los juegos Battle Royale siguen dominando nuestras pantallas
Lo que alguna vez se consideró una moda pasajera, los juegos de battle royale han evolucionado hasta convertirse en un género que domina los rankings, los titulares y las comunidades de jugadores e...
Los gamers secretamente aman más las tarjetas iTunes que el dinero de cumpleaños
Las tarjetas de cumpleaños con dinero en efectivo solían ser el estándar de oro. Pero aquí está el detalle: el dinero no tiene sabor. No reproduce una banda sonora en tus audífonos, no te compra es...
¿Por qué Waluigi merece su propio juego (y por qué aún no ha sucedido)?
Durante más de dos décadas, Waluigi ha existido en un extraño limbo de Nintendo. Es instantáneamente reconocible: la figura alta y delgada con su overol morado, luciendo esa “L” invertida y retorci...
Microhábitos financieros que convierten ingresos promedio en constructores de riqueza
Construir riqueza rara vez proviene de saltos dramáticos. Proviene de acciones repetibles que se mantienen constantes incluso cuando la vida se vuelve ocupada. La investigación en comportamiento ha...
SAT desmiente: no hay operativos ni sanciones contra tandas
¿El SAT persigue tandas? No. La autoridad desmiente rumores: las tandas no son investigadas ni sancionadas. Aclara información falsa que circuló. En los últimos días circularon historias alarmistas...
Nuevo salario mínimo para trabajadoras del hogar en 2026
Entra en vigor el nuevo salario mínimo 2026 para trabajadoras del hogar, así como cuotas del IMSS En 2026 entra en vigor un nuevo salario mínimo para trabajadoras del hogar. Este es un cambio impor...
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Plazo abierto para Declaración Anual 2025: liquidación (19 enero), sin fines de lucro (16 febrero), Régimen General y RESICO (31 marzo). Plataforma con información precargada Ya comenzó el calendar...
Cambios críticos para donatarias: lo que debes hacer para no perder autorización
La RMF 2026 endurece requisitos para donatarias autorizadas. Sin renovación automática si estás suspendido, documentación más específica y control en cambios de actividad. Descubre qué cambió. La R...
Subsidio para el Empleo 2026: cuánto recibirás con el nuevo aumento
El Subsidio para el Empleo aumenta en 2026 a 535.65 pesos mensuales. Descubre quién califica, cuál es el nuevo límite de ingresos y cómo afecta tu nómina A partir de 2026, trabajadores de ingresos ...
5 errores comunes al usar tarjetas de crédito y cómo evitarlos
Identifica las decisiones equivocadas que generan deudas innecesarias y descubre cómo corregirlas con educación financiera para proteger tu patrimonio.
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¿Qué gastos puedes deducir en tu declaración anual 2025? Descubre deducciones personales: médicos, educación, intereses hipotecarios y estímulos fiscales En abril de 2026, todas las personas física...
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Conoce los plazos según tu régimen: liquidación (19 enero), sin fines de lucro (16 febrero) o general (31 marzo). El Servicio de Administración Tributaria abre el periodo para presentar la Declarac...
Comienza 2026 implementando tu propio Portal de Proveedores
La correcta gestión de facturas y complementos de pago sigue siendo uno de los mayores retos en cuentas por pagar para empresas de todos los tamaños en México.
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Descubre qué cambios obligatorios llegan al RESICO en 2026: e.firma y buzón tributario. Prepárate ahora para evitar sanciones fiscales. Durante los últimos años, los contribuyentes que operan bajo ...
¿El salario mínimo paga impuestos en 2026? lo que dicen el ISR y el subsidio al empleo
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El arrendamiento puro permite modernizar la flotilla vehicular y maquinaria sin comprometer el flujo de efectivo de las empresas. Conoce cómo funciona este esquema en FinBe ABC, sus ventajas fiscal...
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En un entorno económico cada vez más complejo, la contaduría se ha consolidado como una de las profesiones más relevantes y estratégicas dentro del mundo empresarial. Lejos de limitarse al registro...
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Conoce los principales incentivos fiscales que entran en vigor en 2026: repatriación de capitales, regularización fiscal, estímulos culturales y beneficios en ISR e IVA Para el ejercicio fiscal 202...
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El aguinaldo es una prestación obligatoria que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Conoce la fecha límite real, los derechos del trabajador, plazos de prescripción y las multas por incumplimien...
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El Infonavit incrementó el financiamiento a la vivienda entre enero y agosto de 2025, con crecimiento real en montos y créditos otorgados, superando a la banca comercial y al Fovissste Entre enero ...
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La regulación del juego en México tiene un peso jurídico y social muy claro, especialmente en el ámbito de las apuestas deportivas. El fútbol, por su arraigo y por el volumen de dinero que mueve, o...
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La transformación de los modelos de negocio a nivel global ha sido constante en los últimos años. Muchas compañías han expandido sus operaciones más allá de sus fronteras de origen y, aunque un núm...
Impuestos y casinos en línea: el impacto fiscal del juego en la economía mexicana
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Parques industriales en Monterrey y sus empresas: motor del crecimiento industrial del norte de México
Monterrey es, sin duda, el epicentro del desarrollo industrial en México. Su infraestructura avanzada, la fuerza de su capital humano y su conectividad con Estados Unidos la han consolidado como un...
Real estate en México: venta de casas y apartamentos en Quintana Roo
El mercado de real estate en México se ha consolidado como uno de los sectores más dinámicos y atractivos para inversionistas nacionales y extranjeros. Dentro de este panorama, Quintana Roo destaca...
La importancia de integrar el complemento Carta Porte en la facturación de las empresas
Un panorama claro para responsables de logística y dueños de negocio que necesitan cumplir con el SAT sin fricciones
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El aguinaldo no se calcula con el salario integrado. Conoce qué salario debe usarse según criterios judiciales y cómo impacta a empresas y trabajadores Cada fin de año, una de las dudas más frecuen...
Nuevas facultades del SAT para 2026: esto cambia en el combate a factureras
El SAT aclara el alcance de las reformas contra factureras, pero la ley 2026 amplía facultades y presunciones. Conoce qué realmente cambia El Servicio de Administración Tributaria difundió la tarje...
La sinceridad en las citas vuelve a estar de moda gracias a las videollamadas
¿Cuántas veces le has enviado a alguien un emoji riendo sin mostrar realmente ninguna emoción? Probablemente, muy a menudo. Este es el principal problema de la comunicación por texto: no hay lugar ...
Más que un envío: cómo DrEnvío ofrece tarifas competitivas con registro gratuito
En el contexto económico actual en México, optimizar los costos operativos es esencial para cualquier negocio, especialmente cuando se gestionan envíos a nivel nacional e internacional. La logístic...
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Descubre algunas de las cosas que puede hacer un software contable gratis y anímate a contratar uno para tu negocio Durante mucho tiempo, se ha creído que la contabilidad es algo demasiado difícil ...
12 de diciembre: festividad religiosa, bancos cerrados y plazos fiscales activos
¿El 12 de diciembre es día inhábil? Conoce cómo se considera en el ámbito laboral, fiscal, procesal y bancario en México Cada 12 de diciembre, millones de personas en México participan en misas, pe...
La integración perfecta entre software de recursos humanos y software de nóminas en empresas en crecimiento
Imagina por un momento que estás al frente de una empresa que está despegando, con un equipo que crece cada mes y procesos que se complican a la velocidad de la luz. ¿No te ha pasado que, de repent...
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En los últimos años, el fraude interno se ha consolidado como uno de los riesgos más sensibles para bancos y entidades financieras en América Latina. A diferencia del fraude externo, estas conducta...
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El mercado inmobiliario en México atraviesa una etapa de transformación impulsada por cambios económicos, sociales y tecnológicos. La demanda habitacional ha evolucionado, y con ella las expectativ...
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Empresarios piden subsidio para mantener la formalidad laboral en México
Concanaco propone subsidio a horas extra ante la reforma de 40 horas semanales, alertando riesgos para MiPyMEs y costos laborales superiores a 65 mil pesos por trabajador En el marco de la discusió...
Aumento al salario mínimo 2026: estos son los montos oficiales
El Gobierno federal anunció los nuevos salarios mínimos que entrarán en vigor en 2026. Conoce los montos, aumentos, efectos en la canasta básica y el impacto social estimado El Gobierno de la Repúb...
Nueva Ley Antiextorsión: riesgos más altos para empresas y obligaciones que no pueden ignorarse
La nueva Ley Antiextorsión endurece penas, amplía responsabilidades para empresas y redefine la investigación de extorsión en México. Conoce los riesgos, las nuevas conductas sancionadas y las obli...
Infonavit activa descuentos, tasas del 4% y mensualidades fijas
Infonavit amplía el programa Paga lo Justo, que convierte créditos en VSM a pesos, reduce saldos, fija mensualidades y ofrece beneficios para miles de trabajadores con deudas impagables El Infonavi...
Tecnologías que transformarán el comercio minorista en México
El comercio minorista en México se encuentra en un punto de inflexión. La convergencia de nuevas expectativas del consumidor, la digitalización acelerada y la necesidad de eficiencia operativa está...
SAT libera simulador para declaración anual 2025 de Personas Morales
Conoce fechas límite, precargas disponibles, requisitos para envío y tiempos de modificación A partir del 1 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria habilitó un simulador dirigido a p...
SCJN avala impuesto del 2% a plataformas de reparto
La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del impuesto del 2% aplicado a plataformas de reparto en CDMX La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el impuesto del 2% aplicado en l...
Cierre Anual Con Todas Tus Facturas
Contar con cada CFDI emitido y recibido es esencial para garantizar un cierre contable preciso, completo y sin contratiempos.
La importancia de tener el mejor seguro al mejor precio
El coche, la moto, la salud y, sobre todo, las finanzas personales son la base de cualquier familia mexicana: se trata de elementos que requieren de un gran esfuerzo económico y que resultan claves...
Afores cobrarán menos en 2026: estas son las comisiones autorizadas
Las Afore tendrán una reducción general de comisiones en 2026. La CONSAR confirma nuevas tarifas, impacto económico para trabajadores y ahorro proyectado en el sistema La Junta de Gobierno de la Co...
Usará SAT supercomputadora para combatir evasores fiscales
Coatlicue, la nueva supercomputadora pública de México, permitirá cruzar datos del SAT y aduanas para combatir la evasión fiscal y mejorar decisiones de gobierno El Gobierno federal presentó oficia...
Los principales cambios en extranjería en 2025: lo que deben saber si quieres emigrar a España
El viejo continente sigue siendo uno de los destinos de migración favoritos de los mexicanos, concretamente en España debido a todas las comodidades y oportunidades que ofrece en diversos ámbitos, ...
Así cambiarán las cuotas patronales del IMSS en 2026: tablas y ajustes clave<
El incremento gradual en las cuotas patronales de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez continúa en 2026. Conoce los nuevos porcentajes, su impacto en nómina y los ajustes que deben implementar las emp...
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¿Los influencers pagan impuestos?
En algún momento todos nos hemos hecho la pregunta: ¿los influencers pagan impuestos? La respuesta es sí, y todo dependerá de la fuente de ingreso, es decir, las distintas formas a través de las cu...
Firmar cheques del cliente sí te convierte en actividad vulnerable: lo que todo contador debe saber
La LFPIORPI establece que contadores que administran recursos o manejan cuentas bancarias de clientes realizan una actividad vulnerable El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identif...
Gestión de RRHH y gestión de nómina: claves para digitalizar los procesos laborales
El impulso que muchas empresas necesitan para organizarse mejor En cualquier empresa, tanto en un equipo grande como en un proyecto llevado por un autónomo, siempre hay una parte del trabajo que se...
ISR sobre intereses: la tasa no cambia, pero tu bolsillo sí puede resentirla
La retención del ISR sobre intereses permanecerá en 0.50% para 2025, pero el impacto real dependerá de la inflación. Te explicamos cómo cambia tu impuesto anual según distintos escenarios
Corte cierra paso a la doble pensión del IMSS
La Suprema Corte resolvió que los trabajadores del IMSS jubilados bajo el RJP no pueden recibir una segunda pensión por cesantía y vejez
Las 40 horas están por llegar: Congreso ya tiene fecha
La reforma laboral que busca reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas en México ya tiene fecha límite. Te explicamos el avance, los acuerdos políticos y lo que viene en el Congreso La discusión ...
Sindicatos presionan al Congreso: exigen aprobar ya la jornada laboral de 40 horas
Gremios de diversos sectores presionan al Congreso para aprobar la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Conoce los argumentos, preocupaciones y el momento político que acelera el debate La d...
El SAT falla: rechaza documentos válidos y deja trámites sin acuse, alertan empresas
Despachos y empresas reportan que el sistema del SAT rechaza documentos válidos, no genera acuses y dificulta el cumplimiento de obligaciones del Artículo 27 del CFF En los últimos meses, despachos...
En 2026 vender en plataformas digitales será más caro; habrá nuevas retenciones
La Ley de Ingresos 2026 incrementa retenciones de ISR e IVA para quienes venden en plataformas como Amazon, Mercado Libre o Temu. Empresas y emprendedores enfrentarán mayores costos y ajustes opera...
Economía aplicará extinción de dominio a plazas chinas
La Secretaría de Economía reafirma que aplicará extinción de dominio contra inmuebles vinculados a contrabando e importaciones irregulares, mientras impulsa un plan industrial para los sectores tex...
¿Que es el impuesto sobre la renta y qué ganancias están obligadas a tributar?
Que es el Impuesto sobre la Renta IRPF. Este impuesto grava la renta de la personas físicas. Entiende cómo tributar y pagar según la ley. El impuesto que grava la renta IRPF en España es un tema de...
Multinacionales de EUA provocan fuerte pérdida fiscal a México
México perdió 17 mil 530 millones de dólares por abuso fiscal transfronterizo de multinacionales de EUA, según The Tax Justice Network. Conoce los hallazgos del informe y cómo afecta al país México...
Paquete Económico 2026: así aumentarán impuestos y retenciones para personas físicas
El Paquete Económico 2026 incrementará retenciones de ISR e IVA, endurecerá la fiscalización y elevará costos para ahorradores, freelancers y usuarios de plataformas. Conoce los cambios más importa...
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El IMSS anunció nuevos requisitos y ajustes a la cuota de la Modalidad 40. Conoce cómo cambia el trámite, quién puede inscribirse y qué beneficios ofrece para mejorar la pensión bajo Ley 73 El Inst...
SAT permitirá pagar en abonos adeudo fiscal a Salinas Pliego
El SAT podrá exigir el pago inmediato e incluso embargar bienes y activos del grupo empresarial; el dueño de Elektra acusó al Estado de persecución y aseguró que no cederá ante la presión.
10 consejos que debes seguir para emprender con éxito en México
El deseo emprendedor de los mexicanos es quizá uno de los más importantes de la región, con reportes afirmando que hasta el 70% prefiere tener un negocio propio que un trabajo estable. Pero, ¿qué h...
Infonavit alerta por fraudes durante El Buen Fin
El Infonavit advierte a trabajadores sobre fraudes relacionados con falsos descuentos, robo de identidad y gestores que prometen retirar el ahorro de la Subcuenta de Vivienda durante el Buen Fin
Préstamos sin aval ni buró: opciones seguras para acceder al financiamiento que necesitas
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Así operaba red de lavado de dinero en casinos de Grupo Salinas y otras firmas
El Gobierno federal clausuró 13 casinos físicos y digitales por operaciones de lavado de dinero. La investigación detectó el uso de identidades falsas, flujos hacia paraísos fiscales y vínculos con...
Aguinaldo anticipado en noviembre: ¿quiénes lo reciben?
El Gobierno Federal autorizó el pago anticipado del aguinaldo para servidoras y servidores públicos a partir del 10 de noviembre. Te explicamos quiénes lo reciben, cómo se paga y qué ocurre en el s...
SAT aclara qué gastos puedes deducir en tu declaración anual y cuáles no
El SAT anunció los requisitos y límites para deducir gastos personales en la declaración anual, incluyendo médicos, colegiaturas, donativos y créditos hipotecarios
Cuánto te toca de aguinaldo y cuándo deben pagártelo según la ley
Conoce cómo se calcula el aguinaldo 2025, cuánto te corresponde si trabajaste todo el año o solo unos meses, y qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre este derecho obligatorio
Hacienda aclara que las exenciones fiscales de la FIFA vienen del gobierno de Peña Nieto
La Secretaría de Hacienda confirmó que las facilidades fiscales otorgadas a la FIFA para el Mundial 2026 no son nuevas, sino compromisos adquiridos desde 2018 por el gobierno de Enrique Peña Nieto
Es oficial la Reforma Fiscal 2026: aumentan facultades del SAT y nuevas reglas para contribuyentes
La Reforma Fiscal 2026 ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aumenta el IEPS, se refuerzan las facultades del SAT y se crean nuevas obligaciones para empresas y plataformas digitales
Inflación baja a 3.57% anual en octubre: el INPC sube 0.36% por fin del subsidio eléctrico
El INPC de octubre 2025 aumentó 0.36% mensual y la inflación anual se ubicó en 3.57%. La subyacente avanzó 0.29% y la no subyacente 0.63%, con presión por energéticos al cierre del subsidio eléctrico
Solicitar tus actas en México: segura, rápida y 100 % en línea
En la era digital, realizar trámites gubernamentales ya no significa perder horas valiosas en oficinas del Registro Civil. Para millones de mexicanos que necesitan documentos oficiales, la solución...
Revisión del T-MEC: alertas fiscales para empresas mexicanas antes de 2026
Un posicionamiento de la U.S. Chamber of Commerce ante el USTR adelanta presiones para la revisión del T-MEC en 2026 El 28 de octubre de 2025, la U.S. Chamber of Commerce presentó ante la Oficina d...
El SAT endurece sanciones por no emitir la Carta Porte
El uso del complemento Carta Porte es obligatorio para el traslado de mercancías en México. Su omisión puede generar multas, pérdida de deducciones fiscales y la presunción de contrabando. Conoce l...
Actualización de la CUCA: guía práctica para empresas y contadores
La actualización de la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) es una obligación esencial para las personas morales al cierre del ejercicio. Conoce su integración, mecánica y las interpretaciones má...
Jornada laboral de 40 horas en México será gradual y con incentivos fiscales
El proyecto para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales avanza en México con consenso entre gobierno, empresarios y sindicatos. Se prevé una aplicación gradual hasta 2027 para equili...
Monitor de Cancelaciones de Facturas
En México, miles de empresas enfrentan diariamente el desafío de controlar las cancelaciones de facturas electrónicas. Lo que parece un proceso simple puede convertirse en una fuente constante de e...
Suprema Corte rechaza intento de Elektra y TV Azteca por aplazar litigios fiscales
El Presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, negó la petición de las empresas de Ricardo Salinas Pliego para aplazar la resolución de sus litigios fiscales por más de 33 mil millones de pesos, ...
SAT llama a sumarse al Buen Fin 2025 y confirma sorteo con 500 millones en premios
El SAT invitó a consumidores y comercios a participar en el Buen Fin 2025 (13 al 17 de noviembre) y en el Sorteo El Buen Fin con una bolsa de 500 millones de pesos El Servicio de Administración Tri...
Cómo proteger tu información fiscal en línea gracias al papel de las VPN
En México, cada vez más contribuyentes realizan sus gestiones fiscales por internet, lo que ha incrementado el riesgo de robo de datos y ciberataques. Proteger información como el RFC, la e.firma o...
SAT podrá embargar bienes si no se garantiza el crédito fiscal a tiempo
La reforma al artículo 141 del Código Fiscal, aprobada junto con la Ley de Ingresos 2026, obligará a garantizar el interés fiscal desde el primer medio de defensa, aumentando la presión sobre los c...
Así te puedes registrar en El Buen Fin 2025
El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre. Conoce cómo registrar tu negocio gratis, los requisitos del SAT y los beneficios para participar en la campaña La edición 2025 de El Buen Fi...
¿Cómo aplicar una fecha anterior a tus facturas de forma correcta?
Los contribuyentes deben cumplir con estas indicaciones al emitir un CFDI, ya que existe el riesgo de recibir una carta de invitación para regularizar su situación Los contribuyentes deben cumplir ...
¿El Día de Muertos es día hábil para el SAT, los bancos y los trabajadores?
Te explicamos cómo se consideran laboral, fiscal, procesal y financieramente durante las celebraciones del Día de Muertos
SAT refuerza su campaña contra el lavado de dinero
El fisco intensifica su campaña de orientación sobre Actividades Vulnerables, actualiza su minisitio y distribuye trípticos para fomentar la regularización El 28 de octubre de 2025, el Servicio de ...
Corte desecha la ofensiva de Elektra y mantiene vivos los créditos del SAT
Grupo Elektra promovió impedimentos contra todos los ministros de la Suprema Corte para bloquear dos recursos ligados a créditos fiscales multimillonarios Grupo Elektra promovió el impedimento de t...
SAT eleva la fiscalización y rompe metas de recaudación
El SAT cerró 2024 con 30,204 actos de fiscalización y 807,826.2 millones de pesos recaudados. Claves: crecimiento de 144% vs. meta de ingreso por comprobación, repunte de la AGH y balance de recurs...
¿Sientes que tu software de nómina se ha quedado obsoleto?
¿Todavía quieres darle otra oportunidad a tu sistema de nómina con el que es difícil trabajar? Mejor reconsidéralo. Si durante tu último cierre de nómina todo se complicó, quizá te parezca buena id...
Cómo tratar el IVA no acreditable, guía completa
Guía práctica para entender el IVA no acreditable: reglas, relación con el ISR, ejemplos con tablas, proporción por actividades gravadas y exentas, y el tratamiento en inversiones La regla general ...
Nuevo sistema universal de salud permitirá atenderse en cualquier hospital público
México tendrá un sistema universal de salud en 2027, donde las personas podrán atenderse indistintamente en IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar mediante una credencial única y expediente digital La presi...
El SAT desmiente versiones falsas sobre un nuevo impuesto al aguinaldo
Ante los rumores difundidos en redes sociales, el SAT aclaró que no habrá nuevos impuestos al aguinaldo en 2026. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que no aplicará nuevos impuest...
¿Esperas saldo a favor? El SAT endurece control para devoluciones de impuestos
Quienes soliciten a partir de cierta cantidad deberán usar e.firma y solo podrán recibir el dinero en cuentas bancarias precargadas y validadas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implem...
Licenciatura en contaduría: la carrera que lidera el futuro empresarial en México
En un entorno económico cada vez más complejo, las empresas requieren más que nunca de profesionales capaces de interpretar datos financieros, diseñar estrategias fiscales y participar en decisione...
¿Puede Trump Salvar al USD? Guía de Inversión en Oro vs Bitcoin 2025
Descubre si Trump puede rescatar la crisis del dólar y por qué los traders de forex están recurriendo al oro y al Bitcoin como inversiones alternativas en 2025. Aquí hay algo que podría sorprender ...
Coca-Cola reclama que el alza al impuesto a refrescos frenará el consumo en México
Coca-Cola Company anticipa un impacto en el consumo en México ante el incremento al IEPS; la empresa analiza estrategias para adaptarse al nuevo entorno económico Coca-Cola Company anticipa una des...
El SAT responde a críticas: la reforma digital no es una ley espía
El SAT aclaró que el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal no permite el espionaje digital ni el acceso a datos personales. Su objetivo es fortalecer la fiscalización de plataformas digitales El cr...
Importaciones de Estados Unidos a México: panorama y oportunidades
Las importaciones de Estados Unidos a México representan uno de los flujos comerciales más dinámicos de América del Norte. Desde maquinaria y autopartes hasta bienes de consumo, miles de productos ...
"Vengó a los contribuyentes", detienen a hombre por vandalizar oficinas del SAT
Un hombre fue detenido en Monterrey tras ser sorprendido realizando pintas en las oficinas del SAT. Las cámaras del C4 permitieron su rápida captura por policías municipales Ni el Servicio de Admin...
Empresas ya no podrán frenar cobros con amparos
La reforma a la Ley de Amparo elimina la suspensión automática de cobros fiscales. Empresas como Elektra, Codere y Samsung deberán pagar o garantizar el monto total adeudado para evitar embargos de...
SAT aclara el alcance del IVA en servicios digitales de intermediación
El SAT emitió un nuevo criterio normativo que define qué se considera un servicio de intermediación en plataformas digitales para efectos del IVA. Conoce los casos en los que aplica y las implicaci...
SAT pone fin al acreditamiento del IVA en indemnizaciones de seguros
La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Ingresos 2026 que eliminan el acreditamiento del IVA en pagos de indemnización y obligan a las aseguradoras a ponerse al día con sus adeudos fiscal...
El SAT tendrá poder sin precedentes con la nueva Reforma Fiscal
La reforma fiscal 2026 fortalece al SAT con facultades inéditas de vigilancia, visitas exprés y sanciones más duras. También suben impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos y más productos La Cá...
SAT anuncia auditorías más estrictas: conoce si estás en riesgo
El SAT dio a conocer los nuevos criterios con los que seleccionará a los contribuyentes que serán auditados en 2026. Conoce los factores de riesgo, el número de revisiones previstas y los sectores ...
Nuevo poder del SAT: acceso total a plataformas digitales y posibles bloqueos por incumplimiento
El artículo 30-B del Código Fiscal permitiría al SAT acceder en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales. Empresas y organizaciones advierten riesgos para la privacidad, la economía y lo...
Reforma al amparo y al Código Fiscal transforma juicios y limita defensas fiscales
México digitaliza el juicio de amparo y endurece el Código Fiscal. Las reformas aceleran procesos, limitan suspensiones y reducen las vías de defensa fiscal de los contribuyentes La justicia mexica...
Guía práctica: estrategias de corto plazo para traders principiantes
Conoce dos estrategias de trading a corto plazo, diseñadas para traders principiantes que buscan aprender, ganar confianza y optimizar sus operaciones. Existen traders que logran resultados sorpren...
Reforma a la Ley de Amparo avanza con polémica: alertan retroactividad en juicios en curso
Diputados aprobaron la reforma integral a la Ley de Amparo. Juristas advierten posible retroactividad por un transitorio que aplicaría nuevas reglas a actuaciones futuras en juicios en trámite En u...
Reforma aduanera endurece sanciones y exige mayor control desde enero de 2026
El Senado aprobó la reforma a la Ley Aduanera, que endurece las sanciones por contrabando y subvaluación, refuerza la supervisión y digitaliza el control aduanero a partir del 1 de enero de 2026 Co...
Paquete Fiscal 2026: eleva tarifas en servicios públicos y elimina exenciones
La Cámara de Diputados aprobó nuevos cobros y aumentos en trámites, permisos y servicios públicos que entrarán en vigor en 2026, desde migración hasta inspecciones financieras La mayoría oficialist...
Finanzas personales y herramientas innovadoras para el ahorro
El contexto económico cambia de forma constante, exigiendo un enfoque proactivo y recursos innovadores para garantizar el bienestar financiero a futuro. No hay que depender de métodos tradicionales...
Sheinbaum advierte límites a las demandas laborales del SAT
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que que la mayoría de las oficinas sigue operando con normalidad y que el gobierno mantiene diálogo para atender sus solicitudes laborales La presidenta de M...
SAT reporta operación casi total tras protestas y descarta sanciones contra empleados
El SAT informó que más del 95% de sus oficinas operan con normalidad tras las protestas de trabajadores y aseguró que no habrá represalias El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que...
Empleados del SAT se rebelan: denuncian exceso de trabajo, bajos sueldos y nepotismo
Trabajadores del SAT se manifestaron en distintas zonas de la Ciudad de México para denunciar sobrecarga laboral, falta de personal, bajos sueldos, pérdida de prestaciones y favoritismo El Servicio...
Así se decidirá la Reforma Fiscal 2026: calendario completo y modificaciones esperadas
Podrían cambiar impuestos, ajustar el Código Fiscal y redefinir el papel del SAT en las nuevas obligaciones fiscales El Paquete Económico 2026 ya se encuentra en manos del Congreso de la Unión, lo ...
¿Perdiste tu contabilidad por un siniestro?, así la puedes recuperar
Lluvias, robo o siniestro: conoce el paso a paso para reponer tu contabilidad ante el SAT Con la temporada de lluvias intensas y otros fenómenos naturales, aumentan los riesgos de destrucción, inut...
México pospuso la introducción de aranceles a productos chinos
El Congreso mexicano pospuso la votación para imponer aranceles a las importaciones procedentes de China. Según información oficial, la medida será revisada nuevamente el 23 de noviembre, con el fi...
Análisis Fundamental en Mercados Financieros Latinoamericanos
El análisis fundamental constituye la columna vertebral de decisiones de inversión inteligentes en América Latina, región caracterizada por economías dinámicas pero volátiles. Los inversores latino...
Salario mínimo podría alcanzar los 312 pesos diarios el próximo año
Expertos prevén que el salario mínimo en México aumente entre 12% y 14% en 2026. El alza generará presión sobre empresas, costos laborales e impuestos. El salario mínimo en México podría registrar ...
Cómo una agencia de marketing digital puede acelerar el crecimiento de tu negocio
En un entorno empresarial cada vez más competitivo, contar con una estrategia digital sólida se ha convertido en una necesidad para sobrevivir y destacar. Hoy en día, Octopus es una de las mejores ...
SAT aplicará prisión preventiva a quienes participen en redes de factureras
El Gobierno propone nuevas medidas para combatir la evasión fiscal, suspender sellos digitales y sancionar a redes de factureras. El RFC tendrá controles más estrictos y se contemplan penas más sev...
Empresarios piden frenar aumento al IEPS a bebidas azucaradas
Cámaras empresariales piden al Congreso frenar el aumento al IEPS en bebidas azucaradas por su impacto en el comercio minorista, el empleo y el consumo popular Organismos empresariales pidieron a l...
SAT endurece sanciones: cárcel de hasta 9 años por emitir o usar facturas falsas
La iniciativa de reforma al Código Fiscal propone castigar con prisión de dos a nueve años no solo a quienes emitan facturas falsas, sino también a quienes las usen, compren o incluso las publicite...
Infonavit elimina el sistema de puntos y facilita créditos para comprar casa
Las casas del programa Vivienda para el Bienestar tendrán precios reducidos y se construirán en todo el país El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció...
El IMSS rompe récord… pero con menos patrones: ¿qué está pasando en el empleo formal?
El IMSS reportó una disminución de patrones, pero un aumento en el número de empleos formales. En los últimos dos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha registrado una disminución ...
Descubre cómo la IA impulsa a las pymes
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Si el SAT admite fallas técnicas, contribuyentes podrán defenderse sin sanciones
El TFJA determinó que si el SAT reconoce fallas en su portal, los contribuyentes pueden extender plazos sin probar una caída total del sistema. Un criterio que protege sus derechos fiscales El Trib...
Nuevo Sistema de Salud Nacional unificará IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar
El Gobierno de México iniciará el registro al Sistema de Salud Nacional para crear un padrón único que permita atender a cualquier persona en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar La presidenta de Méxic...
Cómo migrar tu sitio web sin perder clientes ni posicionamiento con un hosting México
Migrar un sitio web puede parecer una tarea técnica y arriesgada, sobre todo si tu negocio ya tiene clientes frecuentes o un buen posicionamiento en Google. Sin embargo, con la planificación adecua...
SAT propone cárcel de hasta 8 años por contrabando y operaciones simuladas
El SAT propone cárcel de hasta 8 años por contrabando en una reforma al Código Fiscal que endurece sanciones y amplía supuestos del delito, con mayor control aduanero La reforma al Código Fiscal de...
¿Cómo saber quiénes te reportaron como proveedor en la DIOT?
Así solicitas al SAT el listado de clientes que te reportaron como proveedor para que puedas aclarar las diferencias de IVA fácilmente La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) ...
Implementan Buscador de RFC Para Obtener Razón Social
La entrada en vigor del CFDI 4.0 trajo consigo nuevos retos fiscales. SAT+, una extensión gratuita de navegador, facilita obtener razón social, régimen y código postal en segundos, además de valida...
Más allá de la contabilidad: lo que el SAT podrá exigir como “información económica”
La propuesta de reforma 2026 al artículo 48 del CFF amplía lo que el SAT puede requerir fuera de visita domiciliaria: contabilidad, información financiera y “económica
¿Multa del SAT? Si tú avisas primero, la autoridad no puede decir que “descubrió” la falta
Un tribunal precisó que si avisas al SAT de una omisión antes de una revisión, no aplica la multa de 55% a 75% del CFF. Aprende cómo avisar y qué documentar Una reciente resolución del Tribunal Fed...
Influencers y SAT: guía práctica para declarar ingresos, elegir régimen y evitar errores fiscales
Influencers en México: qué ingresos gravan, qué régimen fiscal elegir (RESICO o actividades empresariales), cómo deducir gastos, qué pasa con ingresos del extranjero y el IVA La economía de los cre...
Constancia del IMSS no prueba tu antigüedad laboral, advierte la Corte
La SCJN aclaró que la constancia de semanas cotizadas del IMSS no acredita antigüedad laboral. Conoce qué sí prueba, qué no, y qué evidencias presentar para reclamar prestaciones Un reciente criter...
Herramientas imprescindibles para comerciantes en México
Ser comerciante en México implica enfrentarse a un mercado dinámico, competitivo y en constante transformación. La digitalización, la evolución de los hábitos de consumo y los cambios normativos ha...
Descarga Masiva Que No Colapsa
En medio de los retrasos del SAT, que llegan a extenderse hasta seis días por paquete solicitado, contar con alternativas confiables se ha vuelto indispensable. Descarga Masiva Premium de Box Factu...
Morir sin testamento: el costo oculto para las familias mexicanas
Haz tu testamento y evita conflictos: protege tu patrimonio, define tutelas y deudas
Subastas del SAT: guía práctica para ofertar sin riesgos
¿Buscas inmuebles con descuento? Los remates del SAT venden casas, terrenos y locales por debajo del valor comercial. Aprende cómo registrarte, ofertar y pagar con garantías, fechas y ligas oficial...
¿Compraste una Pick-up? Guía para deducir todo el valor y acreditar el IVA
Optimiza la compra de tu pick-up: sin tope, 25% de depreciación e IVA acreditable total por ser de carga. Todo con base en la LISR y en criterios del SAT
¿Cómo lograr una planificación fiscal estratégica para pymes en México?
La planificación fiscal estratégica es fundamental para las pequeñas y medianas empresas en México, ya que permite organizar recursos, cumplir con obligaciones legales y optimizar la rentabilidad. ...
"No tocaremos impuestos hasta frenar la evasión": Hacienda
En comparecencia, Édgar Amador (SHCP) sostuvo que no se tocará la estructura impositiva pese a ajustes de IEPS en el Paquete Económico 2026; pidió aval a reformas para combatir factureras y evasión...
Reforma Fiscal 2026: facturas solo valdrán si amparan operaciones “existentes, verdaderas y reales”
La propuesta de 2026 exige que los CFDI respalden operaciones existentes, verdaderas y reales, y desde 2026 habilita verificaciones con visitas, fotos, audio o video.
¿Qué son las UDIS y cómo se calculan?
Las UDIS son una medida que ajusta el valor del dinero en función de los cambios en los precios Las Unidades de Inversión (comúnmente abreviadas como UDI) surgieron en México en 1995 como una respu...
Disfruta del casino online en Ciudad de México
El bodog en Ciudad de México es una de las opciones de entretenimiento digital más buscadas por los capitalinos que desean combinar diversión, emoción y la posibilidad de obtener ganancias desde la...
Cómo elegir a un abogado fiscal en México
Elegir a la persona adecuada para defenderte ante el SAT o planear una estrategia fiscal sólida no es tarea menor. En México, un buen abogado fiscal puede ser la diferencia entre pagar multas innec...
El efecto Amazon: cómo el e-commerce está redefiniendo la demanda de espacios logísticos
El crecimiento del comercio electrónico está reconfigurando qué, dónde y cómo se demandan naves industriales en México. La nueva ola de proyectos privilegia inmuebles diseñados ex profeso para proc...
Carta Porte bajo lupa, será la llave para fiscalizar traslados en todo el país
El SAT informó en un comunicado que, junto con SEMAR y SICT, usará el complemento Carta Porte para trazar traslados y combatir el contrabando
¿Tu patrón no depositó tus aportaciones al Infonavit?
Conoce cómo presentar una queja, en qué consiste el Proceso Aclaratorio y los pasos para que se apliquen a tu crédito o subcuenta
Suben los recargos del SAT: así impactará a tus créditos fiscales en 2026
La iniciativa de Ley de Ingresos 2026 eleva las tasas de recargos por créditos fiscales: 1.38% mensual base y hasta 1.97% en plazos largos
Ahorradores no pagarán más impuesto por sus inversiones, confirma Hacienda
La Secretaría de Hacienda aclaró en un comunicado que la actualización de la retención bancaria (0.5%→0.9%) no aumenta el ISR de los ahorradores. Los pequeños saldos siguen exentos y las deduccione...
Diplomado en Impuestos: una opción estratégica de la Escuela de Posgrado de México
El panorama fiscal mexicano se encuentra en constante transformación. Cambios legislativos, actualizaciones normativas y nuevas disposiciones del SAT obligan a los profesionistas del área contable,...
Finanzas online en 2026: tres claves que debes tener en cuenta
Ya no es novedad que los mexicanos y mexicanas se han volcado en gran cantidad hacia los mercados en línea. Gracias a las facilidades que se pueden encontrar en las herramientas digitales, todos pu...
Así puedes configurar tu límite de transferencias bancarias
A partir del 1 de octubre de 2025 todos los bancos deberán habilitar el MTU: un límite configurable para tus transferencias digitales A partir de octubre de 2025, todas las instituciones bancarias ...
IEPS 2026: así se gravarían los videojuegos violentos y qué títulos entrarían
La reforma al IEPS 2026 propone un impuesto a videojuegos solo para mayores de 18 años con descriptores como violencia intensa, sangre, sexo o apuestas La iniciativa de reforma a la Ley del IEPS 20...
Cómo contribuyen las tragaperras en México
Cuando hablamos de los juegos de azar en México es imposible no pensar en las máquinas tragamonedas. Se trata del juego más popular en el país. Las “slots” tienen un enorme recorrido en la historia...
Nueva versión SUA: lo que debes saber antes del cierre de año
SUA 3.6.8 ya está disponible: incorpora la reforma al Art. 29 de la Ley del INFONAVIT y fija nuevas fechas límites El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) liberó el 12 de septiembre de 2025 la ...
Guía express: descarga tu acta de nacimiento con Llave MX
Cómo obtener tu acta de nacimiento desde el celular. Requisitos, pasos, ventajas y límites del trámite digital Desde el 1 de agosto de 2025, el Gobierno de México habilitó un sistema digital que ca...
SAT frenará desde el RFC a empresas ligadas a facturación falsa
El Paquete Económico 2026 endurece el Código Fiscal: el SAT podrá negar o cancelar RFC a empresas ligadas a EFOS/EDOS, suspender facturación y aplicar visitas con plazos abreviados Con el Paquete E...
¿Trabajas el 16 de septiembre? reglas de pago, jornadas y apoyo legales
Si trabajas el 16 de septiembre, la LFT ordena salario triple. Conoce derechos, ejemplos de pago, horarios máximos y qué hacer si no te lo reconocen Quienes laboren el 16 de septiembre —día de desc...
Infonavit da prórroga hasta 2026 para aplicar nuevo mecanismo descuentos
Paso a paso para cumplir con los descuentos Infonavit sin suspensiones en 2025 El Infonavit dio un respiro a los empleadores al extender el plazo para implementar la reforma al Artículo 29 de su Le...
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A partir de enero de 2026 el SAT actualizará tarifas de ISR para personas físicas tras superar 10% de inflación. Revisa qué cambia, quién gana y qué pasos seguir La inflación acumulada ya rebasó el...
¿Hay megapuente en septiembre de 2025?
Revisa qué aplica para trabajadores y alumnos, y cómo se paga si laboras en día feriado Septiembre suele traer dudas sobre puentes y descansos. Para planear con tiempo, conviene revisar lo que esta...
Cómo tomar decisiones financieras inteligentes para un futuro mejor
Tomar buenas decisiones con el dinero no se trata de tener suerte, sino de seguir un sistema claro. Unas finanzas inteligentes comienzan por evitar errores comunes, elegir herramientas que te recom...
Productos con nicotina en la mira fiscal: así se calcularía el nuevo IEPS
El Ejecutivo propone gravar con IEPS las bolsas de nicotina y cualquier producto con esta sustancia. Conoce la tasa ad valorem, la cuota por miligramo, las exenciones y una guía de cumplimiento El ...
Bebidas "light" también pagarían IEPS: así cambiaría el impuesto en 2026
El Paquete Económico 2026 propone que las bebidas con edulcorantes, además de las azucaradas, paguen IEPS por 3.0818 pesos por litro El Paquete Económico 2026 propone ampliar el Impuesto Especial s...
Reglas fiscales para el Mundial: qué ingresos quedarían exentos y quiénes quedarían fuera
México propone un régimen fiscal especial para FIFA y sus socios rumbo a 2026: exención de impuestos, obligaciones de reporte y exclusiones El Gobierno federal propuso un régimen fiscal especial qu...
Errores tecnológicos que pueden costarle caro a tu negocio (y cómo evitarlos)
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México alista nuevos aranceles a China
México prepara una nueva ronda de aranceles focalizados para contener el déficit comercial. Conoce los sectores bajo análisis, las metas recaudatorias y lo que podrían implicar para empresas, consu...
Adiós a la constancia para facturar: habrá multas por exigirla
El Congreso propone multar a quien condicione un CFDI a la CSF. Conoce qué cambia en el CFF, qué puede pedir el emisor y cómo validar datos sin trámites El Congreso discute una reforma al Código Fi...
Gobierno endurece impuestos: 50% a apuestas en línea y nuevo gravamen a videojuegos violentos
La iniciativa federal propone subir de 30% a 50% el IEPS a apuestas, incluidas plataformas extranjeras, y crear un 8% para videojuegos con contenido extremo El Gobierno federal puso la mira en las ...
Factura PDF y XML: cuáles son sus diferencias y por qué solo una tiene validez ante el SAT
Cada vez que se emite un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), es una práctica estándar recibir dos archivos: un PDF y un XML. El formato PDF se ha vuelto tan universal para presentar in...
Subirán impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos en 2026
El Paquete Económico 2026 eleva el IEPS a refrescos, tabaco, casinos y videojuegos, limita deducciones al IPAB y prioriza salud e infraestructura Al cumplirse el plazo constitucional, el secretario...
Cómo la tecnología en la nube mejora la estabilidad del juego en línea
Descubre cómo la tecnología en la nube fortalece la estabilidad, la seguridad y la rapidez del juego en línea. La tecnología en la nube está transformando el juego en línea con más estabilidad, seg...
Los tres factores que están impulsando el prop trading en 2025
El modelo que permite a personas interesadas y expertas en trading operar con el capital de otros llegó a México con fuerza. La posibilidad de llevarlo adelante de forma 100% remota y la capacidad ...
Guía Paso a Paso para Gestionar tus Servicios de TV, Internet y Teléfono desde Casa
En el mundo digital de hoy, cada vez más familias buscan simplificar la forma en que administran sus servicios básicos. Lo que antes requería acudir a oficinas físicas, esperar turnos y perder tiem...
Cancelación de CFDI: plazos, excepciones y cómo responder para evitar errores
Guía práctica para cancelar CFDI: plazo real de respuesta, cuándo no necesitas aceptación del receptor y cómo justificar la cancelación ante el SAT. Incluye tabla de excepciones y consejos para cum...
Gobierno eliminará la deducibilidad de aportaciones al IPAB
La Presidencia anunció que en 2026 dejarán de ser deducibles las aportaciones de los bancos al IPAB por la deuda del Fobaproa. La medida, prevista en la Ley de Ingresos, aportaría alrededor de 10 m...
SAT acelera la cobranza aduanera con cartas invitación y embargos
Entre octubre de 2024 y junio de 2025, el SAT cobró 569 créditos fiscales aduaneros por 6.8 millones de pesos y emitió 887 órdenes de embargo por subvaluación. Revisa las cifras clave y qué hacer s...
Nuevos catálogos del SAT: evita rechazos de timbrado con estos nuevos ajustes
El SAT publicó una actualización a los catálogos del CFDI 4.0. Revisa qué cambió en claves de productos y servicios, pedimentos y patentes aduanales
Plataformas digitales: cómo impacta tu crédito Infonavit y quién debe descontar
El DOF publicó ajustes para que Infonavit participe en la prueba piloto de la LFT sobre plataformas digitales. Conoce la figura de Persona Trabajadora Acreditada y las obligaciones de pago
¿Es obligatorio contar con sistema de alerta sísmica? Qué dicen las NOM y protección civil
Si administras un centro de trabajo en zona sísmica, es normal preguntarte si la ley te obliga a instalar un sistema de alerta y qué características debe cumplir. A continuación encontrarás una guí...
Cómo aprovechar paquetes todo incluido para viajes en pareja
Ya sea para una escapada romántica, una luna de miel o simplemente para reconectar, los paquetes todo incluido son una excelente opción para viajar en pareja. Este tipo de viajes no solo permite ol...
Asimilados a salarios mal timbrados: el SAT podría confundirlos
Un error común en los CFDI de honorarios asimilados a salarios puede hacer que el SAT los confunda con sueldos formales. Llenar campos que no corresponden podría abrir la puerta a problemas fiscale...
Evita rechazos del SAT: así se documenta una nota de crédito
Desde 2022, las notas de crédito (CFDI de egresos) requieren justificación y soporte documental. Conoce qué pide la ley, riesgos comunes y cómo armar tu expediente para evitar rechazos del SAT
Colegiaturas y transporte: cómo deducirlos ante el SAT sin perder un peso
El SAT informó que colegiaturas y transporte escolar pueden deducirse en la anual 2025. Conoce límites por nivel, requisitos de factura, medios de pago y quiénes aplican
Exenciones y estímulos bajo la lupa: el mapa de las renuncias recaudatorias
Hacienda estima 1.5 billones de pesos en renuncias recaudatorias para 2025 (4.4% del PIB)
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Empresas han recibido avisos del SAT que señalan incumplimientos de impuestos antes de que venza la fecha límite. Aunque el SAT dice que son recordatorios preventivos, la redacción hace parecer que...
¿El 1 de septiembre es feriado por el Informe Presidencial?
El 1 de septiembre, día del Informe Presidencial, no es feriado en materia laboral, fiscal ni financiera. Solo la PRODECON lo considera inhábil en su calendario oficial. Cada año, el 1 de septiembr...
El SAT ya reconoce el “dinero móvil” como medio válido de pago deducible
El SAT ya permite que pagos realizados con dinero móvil —retiros en cajeros con claves enviadas al celular— sean deducibles de impuestos, siempre que se cumplan ciertos límites y requisitos En Méxi...
Programa 2025–2030 de PRODECON: promesas, límites y lo que debes vigilar
El DOF publicó el Programa Institucional 2025–2030 de PRODECON. Analizamos qué ofrece, sus metas y los retos de implementación para el acceso a la justicia fiscal El 28 de agosto de 2025, el Diario...
Cómo los Pequeños Comercios Mexicanos se Preparan para el Mundial 2026
Para los pequeños comercios ubicados en las ciudades de CDMX, Guadalajara y Monterrey, y sobre todo los que están en las cercanías de los estadios oficiales, el próximo mundial de fútbol 2026 repre...
Lo que piden empresarios para pasar a 40 horas: subsidios, flexibilidad y deducciones
Menos horas, más productividad: claves del debate, preocupaciones empresariales y condiciones para una transición ordenada La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (C...
Nueva versión SUA: descuentos se aplicarán aunque el trabajador falte o esté incapacitado
El SUA se actualiza a la versión 3.6.7 para alinearse con la reforma al Artículo 29 de la Ley del INFONAVIT. A partir de ahora, los descuentos por créditos de vivienda deberán aplicarse completos, ...
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El SAT amplió funciones en Factura SAT Móvil, SAT Móvil y SAT ID: emisión con Carta Porte y otros complementos, descarga de acuses y Opinión de cumplimiento, y envío mensual de la CSF El Servicio d...
Llamadas falsas del “SAT”: así operan y cómo evitar que roben tus datos
Delincuentes están realizando llamadas y mensajes de voz que simulan al SAT para intimidar con bloqueos de cuentas. Conoce cómo operan, señales de alerta y pasos inmediatos para proteger tus datos ...
Los Traders Están Cansados de Sentirse Solo un Número de Cuenta
En el entorno de trading actual, extremadamente competitivo, los brokers ya no pueden permitirse tratar a sus clientes como simples números de cuenta sin rostro. Aunque el mercado ha evolucionado r...
La transformación del ocio y las nuevas formas de entretenimiento digital
En los últimos años, se ha visto cómo el ocio se ha transformado en México y en el resto del mundo. Gracias al gran avance de la tecnología y la masividad del internet, las actividades para pasar e...
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Dante Eludier, CEO de Axen Capital, ha sido reconocido por su enfoque innovador en el sector financiero y su visión transformadora. A lo largo de los años, Eludier ha trabajado para transformar el ...
Sube el conteo de empresas fantasma y se anulan comprobantes: lo que debes saber
El SAT identificó 184 empresas fantasma entre enero y julio de 2025, el mayor acumulado para ese periodo desde 2022. Conoce qué implica el artículo 69-B, cómo se notifican estos casos y qué deben h...
Guía de documentos laborales para el patrón: contratos, nóminas y más
Guía clara del Artículo 784 de la LFT: qué debe probar el patrón en juicio laboral, excepciones jurisprudenciales y plazos de conservación de documentos según el Artículo 804
Empresas medianas en la mira: fiscalización podría sumar hasta 300 mil mdp
Un senador planteó que unas 10 mil empresas medianas no pagan impuestos. Mayor fiscalización, control en aduanas y austeridad podrían aportar entre 200 y 300 mil mdp adicionales al erario
Factores que impulsan el atractivo de las jugadas múltiples
En el mundo de las apuestas deportivas, las jugadas múltiples, conocidas internacionalmente como parlay, han ganado un lugar destacado entre los aficionados. Este formato, que combina varios evento...
Impuestos y ganancias en casinos online en México: lo que debes saber
En la actualidad una de las opciones más populares del entretenimiento digital, es jugar en un casino online, la razón es que este tipo de plataformas ofrecen emoción y la posibilidad de obtener ga...
IVA en derechos de autor: lo que el SAT sí cobra y lo que está exento
El IVA en regalías depende del tipo de obra, del registro ante INDAUTOR y de quién recibe el pago. Mientras algunas regalías están exentas, otras deben pagar la tasa general del 16%. El pago de reg...
Contribuyentes quedan en la incertidumbre tras entrevistas de vigilancia profunda
El SAT asegura que su programa de “vigilancia profunda” busca prevenir errores y orientar a los contribuyentes, pero empresarios y fiscalistas señalan que la práctica se percibe como coercitiva y s...
La Corte pone fin a 10 años de amparos: reforma fiscal de 2013 es constitucional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó los aplazamientos que mantenían congelados cientos de amparos contra la reforma fiscal de 2013. Con ello, se confirma que los principales cambios t...
El panorama cambiante de las apuestas deportivas online en los últimos años
Las apuestas deportivas han evolucionado de una actividad marginal a una industria global multimillonaria, especialmente después de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en 2018 que derogó la ...
Créditos fiscales bajo NIF D-4: criterios claros para cierres sin sorpresas
Guía clara para aplicar la NIF D-4: cuándo llevar saldos a favor de ISR e IVA como cuenta por cobrar y cuándo reconocer un activo por impuesto diferido por estímulos acreditables
¿Qué es un “comprobante falso”? El SAT no responde y el riesgo es la cárcel
La reforma constitucional que castiga con prisión preventiva los “falsos comprobantes fiscales” deja a los contribuyentes en la incertidumbre, pues el SAT se niega a definir técnicamente qué es un ...
Juego de aretes y collar de oro | BIZZARRO
Si estás eligiendo un juego de aretes y collar de oro, conviene mirar primero el estilo que usas a diario, tu tono de piel y la ocasión para la que lo quieres. En BIZZARRO encontrarás desde líneas ...
Evita sanciones: guía exprés para implementar la Ley Silla a tiempo
Empresas tienen hasta el 14 de diciembre de 2025 para cumplir la Ley Silla. Conoce multas y los pasos clave de implementación Empresas y negocios en México cuentan con plazo hasta el 14 de diciembr...
El SAT no se cansa: correos masivos siguen llegando aunque ya hayas aclarado
Desde 2021, el SAT envía correos masivos para invitar a los contribuyentes a corregir supuestas diferencias en sus impuestos. Aunque muchos ya han aclarado su situación, los avisos siguen llegando,...
CFDI de nómina falsos: así propone el SAT y los síndicos frenar la práctica
Contribuyentes detectan recibos de nómina emitidos por patrones inexistentes en la información precargada del SAT, lo que distorsiona su declaración anual. La propuesta es cancelar de inmediato est...
Cómo calcular y pagar la PTU 2025 sin errores ni multas
Conoce si estás obligado a pagar la PTU 2025, quiénes están exentos, plazos y topes de reparto. Evita sanciones y cumple correctamente con esta obligación
SAT supera meta de ingresos: 3.28 billones recaudados a julio, impulsados por ISR e IVA
El fisco reportó 3.28 billones de pesos recaudados de enero a julio de 2025, un alza real de 7.2%. ISR e IVA lideran el crecimiento y la recaudación supera 102.7% de lo programado en la Ley de Ingr...
Explicado de forma sencilla: Así funciona un cigarrillo electrónico desechable
Un cigarrillo electrónico desechable es un dispositivo pequeño que viene listo para usarse. No se recarga, no se rellena y, cuando se agota, se reemplaza por otro. Está pensado para quien busca alg...
¿Pagas gasolina en efectivo?, así puedes deducirla
La regla del ISR exige medios electrónicos para deducir combustibles, sin importar el monto. Revisa las excepciones para agro y transportistas, el tope de 15% y ejemplos prácticos Para muchas empre...
Mundial 2026: SAT presenta régimen especial para el evento
El fisco proyecta una regla para facilitar la importación temporal de mercancías destinadas a la Copa Mundial 2026. Requisitos, ficha 146/LA, formato A10, aduanas autorizadas y manejo de mercancía ...
Más cartas y menos visitas: SAT multiplica revisiones por Buzón
El SAT realizó 15,635 actos de fiscalización en el segundo trimestre, con un salto de 176% en revisiones por Buzón Tributario, pero la recaudación cayó 53%. Expertos piden cautela
¿Vale la pena invertir en una consola de videojuegos o es mejor una PC Gamer?
Elegir entre comprar una consola de videojuegos o invertir en una PC Gamer es una decisión que todo gamer mexicano debe enfrentar en algún momento. Las dos plataformas prometen horas de diversión, ...
SAT puede inmovilizar tus cuentas sin juicio ni notificación previa: confirman jueces
El Poder Judicial confirmó que el SAT tiene facultades para inmovilizar cuentas bancarias cuando existen créditos fiscales firmes, sin necesidad de pasar por un juicio o agotar el proceso tradicion...
Evita que el SAT confunda tus traspasos con ingresos
Las transferencias entre cuentas propias no son ingresos gravables, pero el SAT puede presumir lo contrario si faltan pruebas. Conozca la lista de documentos y las mejores prácticas para blindarse ...
Nueva regla antilavado: si tratas con altos funcionarios, esto es lo que debes saber
La reforma a la Ley Antilavado incorpora el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PPE), con nuevas obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Aún sin reglas completas, los su...
SCJN advierte: contratos sin “fecha cierta” no valen ante el SAT ni en temas de lavado de dinero
La Suprema Corte estableció que los contratos privados deben tener "fecha cierta" para tener valor ante el SAT y en temas de lavado de dinero. No importa si la ley no lo pide: sin este requisito, l...
¿Contratas servicios especializados? esto debes pedir al proveedor para no tener problemas con el SAT
Quienes contratan servicios especializados deben solicitar una serie de documentos fiscales al proveedor, en momentos clave. No hacerlo puede traer consecuencias graves: el SAT puede negar la deduc...
Cuatro consejos fundamentales para tener éxito con el trading en 2025
No es ninguna novedad que los mexicanos y mexicanas se han volcado en un gran número en dirección a los mercados en línea con el fin de obtener más ganancias y rendimientos. Con un contexto repleto...
¿Tienes personal doméstico? Firma el contrato correcto y evita multas
La Ley Federal del Trabajo exige un contrato por escrito para cada persona trabajadora del hogar. Conozca los datos mínimos que debe contener, las prestaciones obligatorias y las buenas prácticas p...
Nuevas reglas antilavado: identificación más estricta, avisos urgentes y auditorías obligatorias
Con la reforma a la Ley Antilavado, las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables se multiplican. Cambios en identificación, avisos urgentes, políticas internas y auditorías están ...
Evita perder la deducción: requisitos para rentar autos y comprobar el gasto
Desde 2014 el SAT estableció un monto máximo diario para deducir por renta de automóvil. Conoce las reglas vigentes, la excepción para viajes y arrendadoras, y cómo documentar el gasto sin errores
A partir de agosto la DIOT sólo podrá enviarse en la nueva plataforma del SAT
El SAT confirma que desde el 1 de agosto la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) se presentará exclusivamente en su nueva plataforma en línea. Conozca las funciones, requisito...
¿Dónde se gana mejor en México?, estos trabajos pagan los sueldos más altos
Conoce el salario diario promedio en México para 2025, los estados con mejores y peores ingresos, las industrias que mejor pagan y cómo influye el tamaño de la empresa en tu sueldo De acuerdo con l...
Pensión de Bienestar: ¿paga impuestos? el SAT despeja todas las dudas
El SAT confirma que la Pensión de Bienestar no genera ISR y no debe declararse, aun cuando el adulto mayor reciba otra pensión. Pero debes cumplir con este requisito Durante la Primera Reunión 2024...
Todo lo que debes saber sobre los enlaces de pagos mas utilizados en comercios y empresas
Los enlaces de pago, también conocidos como "pay-by-link" o enlaces de checkout, han transformado el panorama del comercio digital al ofrecer una solución flexible y eficiente para procesar pagos s...
Prepárate: tus envíos internacionales pagarán 33.5 % de arancel a partir del 15 de agosto
El Gobierno federal eleva de 19 % a 33.5 % el arancel para mercancías importadas por paquetería menores a 2,500 USD. Conoce a quién afecta, cuánto sube el impuesto y las nuevas reglas para envíos d...
Cómo ha crecido el mercado de autos eléctricos en México y qué esperar en 2025
La movilidad eléctrica ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad en el mercado automotriz mexicano. En los últimos años, los autos eléctricos han ganado terreno como una ...
Guía práctica sobre inversiones en private equity: lo que debes saber.
El private equity transforma la economía global porque impulsa el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas e incentiva la innovación y contribuye al desarrollo de sectores clave. Aquí se ex...
Viva Box completa su primera ronda de financiación con el respaldo de capital de Wall Street
Viva Box anunció recientemente que ha completado con éxito su primera ronda de financiación externa, liderada por las reconocidas firmas de inversión de Wall Street Goldman Sachs y BlackRock. Los f...
Viáticos exentos de ISR: requisitos, pruebas y defensa ante el SAT
Conoce cómo los viáticos quedan libres de ISR bajo el Artículo 93 LISR, qué documentación exige el SAT y las recomendaciones para blindar tus reembolsos laborales El Artículo 93, fracción XVII, de ...
Temu llega al SAT; fisco actualiza padrón de plataformas digitales
El SAT publicó el 25 de julio de 2025 la lista renovada de prestadores de servicios digitales registrados en el RFC. Conozca las nuevas altas, las bajas y el impacto fiscal para proveedores y usuar...
No pagues de más: la Modalidad 40 es gratuita y sin intermediarios
El IMSS advierte sobre prácticas fraudulentas en la Modalidad 40. Conoce requisitos, documentos y proceso oficial para mejorar tu futura pensión sin pagar gestores El Instituto Mexicano del Seguro ...
Conoce qué es la Ingeniería Biomédica, qué se estudia y dónde puedes trabajar
¿Qué problemas concretos soluciona la Ingeniería Biomédica y por qué estudiarla? Esta carrera crea tecnología médica específica como prótesis personalizadas, sensores inteligentes que monitorean si...
CURP biométrica: todo lo que debes saber
A partir del 16 de octubre de 2025, todas las dependencias federales deberán reconocer la CURP biométrica como documento oficial. Descubre qué es, cómo tramitarla y por qué complementa —y no sustit...
Viva Box reconoce al equipo destacado de León y marca un nuevo referente de desarrollo regional
León — Viva Box anunció recientemente el reconocimiento a un grupo de colaboradores sobresalientes de León, como muestra de agradecimiento por sus aportes excepcionales en crecimiento de resultados...
SAT y CNBV activan la e.firma para digitalizar procesos financieros
SAT y CNBV acuerdan usar la e.firma en procesos regulatorios. El Reporte R24 será el primero en firmarse digitalmente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria ...
SAT aclara: la Constancia de Situación Fiscal sigue vigente y no tiene reemplazo
El SAT confirmó que la Constancia de Situación Fiscal no desaparece ni será reemplazada. Conoce qué datos incluye, cómo tramitarla y por qué no pueden exigírtela para facturar En días recientes cir...
El rol de las redes sociales en las ventas por ecommerce
En el entorno actual del comercio digital, las redes sociales han emergido como un canal fundamental en las ventas por e-commerce. Lejos de ser simples plataformas de entretenimiento, funcionan com...
¿El broker 24Five en México paga y está regulado? ¿Es confiable para invertir en 2025?
En 2025, cada vez más mexicanos se preguntan si pueden confiar su dinero a plataformas digitales de inversión. El crecimiento del trading online ha traído consigo oportunidades, pero también fraude...
DIOT renovada: el SAT promete menos errores… si cambias de plataforma a tiempo
El SAT fijó el 31 de julio como fecha límite para usar la DIOT anterior. Desde el 1 de agosto la declaración sólo podrá enviarse en la nueva plataforma digital El Servicio de Administración Tributa...
Empresarios se quejan: la “Ley Silla” les recorta horas y sube costos
El sector comercial se queja que esta ley reduce el tiempo efectivo de trabajo hasta 18.7% y eleva costos La entrada en vigor de la llamada “Ley Silla” encendió focos rojos en el sector comercio, s...
La digitalización fiscal impulsa nuevas oportunidades para los negocios en México
Con el proceso de digitalización fiscal que se está experimentando en México, numerosos emprendedores y empresas nacionales se están volcando a modernizar sus operaciones, lo cual, obviamente, mejo...
Beneficio fiscal 2025: SAT condona multas y te da 6 meses para pagar
El SAT mantiene abierto el Programa de Regularización Fiscal 2025: obtén condonación total de multas, recargos y gastos de ejecución, y paga tus adeudos en seis mensualidades El Servicio de Adminis...
Gobierno vs. Uber: la batalla por el aumento de tarifas que ya sienten los usuarios
Uber incrementó el costo de sus viajes para adaptarse a la reforma que incorpora a conductores al IMSS; autoridades señalan que el aumento carece de sustento técnico y piden transparencia Desde el ...
Banxico libera tu nómina: desde agosto podrás pagar créditos con cualquier banco
Nueva modalidad de crédito de Banxico permitirá que salarios y prestaciones en cuentas de nómina sirvan como fuente de pago de préstamos con cualquier institución El Banco de México publicó la Circ...
SAT devuelve menos y tarda más: estrategias ante la caída de ISR e IVA
Las devoluciones de ISR e IVA del SAT cayeron en los primeros cinco meses de 2025, reduciendo liquidez a empresas y personas Durante los primeros cinco meses del año las devoluciones de impuestos m...
No todos los gastos por terceros llevan complemento... y aquí te lo explicamos fácil
Aunque la Regla Miscelánea Fiscal 2.7.1.12 impone nuevas obligaciones para gastos hechos por terceros, los viáticos no están sujetos a ese complemento. Expertos señalan que aplicar esta regla a los...
Viva Box devuelve activamente a la sociedad y cumple con su responsabilidad empresarial
Con la expansión constante de sus operaciones en el mercado mexicano y el crecimiento sostenido de su base de usuarios, Viva Box anunció recientemente que, desde junio de 2025, ha establecido ofici...
¡Alerta empresarios! Así debes aplicar la Ley Silla antes de diciembre 2025
La STPS publicó las disposiciones que detallan la Ley Silla: conoce cómo evaluar el riesgo y suministrar sillas ergonómicas antes del 14 de diciembre de 2025 El 17 de julio de 2025 la Secretaría de...
Repartidores y conductores ganan derechos: 350 mil ya tienen IMSS
A dos semanas del arranque del programa piloto, Rappi, Uber, Mercado Libre, Walmart y Didi han inscrito a 350 000 trabajadores de plataforma al IMSS El programa piloto que obliga a las plataformas ...
Innovación y Tecnología: Nuevas Experiencias Digitales en el Mercado Mexicano
En los últimos años, México ha sido testigo de un crecimiento exponencial en la adopción de tecnologías digitales. Esta transformación no solo ha cambiado la forma en que las personas se comunican ...
¿Das vales de comida o renta en efectivo? El IMSS ya los ve como parte del salario
El IMSS oficializó un criterio que pone lupa sobre los apoyos en efectivo por alimentos y vivienda. Si no se entregan en especie, deben integrarse al salario base y pagar cuotas. Muchos patrones po...
¿Ganas hasta dos salarios mínimos? así se asignarán las viviendas que se entregarán en 2026
El Gobierno de México lanza un programa para construir 1.2 millones de casas asequibles. Conozca cómo acceder, los estados con mayor oferta y las fechas de entrega del primer bloque de 7 612 vivien...
Ley actualizada: trabajar más de lo permitido podría llevar al patrón a prisión
Ahora, exceder los límites de jornada de la Ley Federal del Trabajo puede implicar cárcel y multas de hasta 50 mil días Desde el 8 de junio de 2024, trabajar por encima de los topes máximos que mar...
El SAT tendrá que esperar: Elektra logra aplazar en la Corte su mayor litigio tributario
Entre impedimentos, listados aplazados y votos divididos, el caso por más de 33 mil millones de pesos se traslada al pleno que entrará en funciones en septiembre El crédito fiscal más voluminoso qu...
Tecnología para brokers: impulsando decisiones más rápidas y seguras
Descubre cómo la tecnología para brokers transforma operaciones, reduce errores y mejora decisiones con herramientas inteligentes y seguras. La industria del corretaje financiero está atravesando u...
Barcos, trenes y gasolineras fantasma: así se mueve el contrabando de gasolina en México
El contrabando de hidrocarburos de EE.UU. a México se ha vuelto un engranaje sofisticado. La administración de Claudia Sheinbaum asegura investigar en todos los niveles y sin proteger a nadie El co...
Didi advierte: cambios laborales podrían subir tarifas y complicar tu alta en el IMSS
Didi advierte a sus conductores que la nueva reforma laboral para repartidores y socios de aplicaciones puede encarecer operaciones y deja variables clave sin definir hasta 2026 Didi comunicó a sus...
Retención del IVA: el error común cuando se usan terceros para hacer pagos
Cuando una empresa o persona entrega dinero a un tercero para hacer pagos, la retención del IVA no debe hacerse de inmediato, sino hasta que ese tercero pague efectivamente a los proveedores En el ...
¿CURP con huella y escaneo de iris? Así será el nuevo documento obligatorio en México
A partir del segundo semestre de 2025, todos los mexicanos deberán tramitar una nueva CURP biométrica que servirá como única identificación oficial para trámites públicos y privados. El nuevo siste...
Criptomonedas y fiscalidad en México: Guía para inversionistas inteligentes
¿Qué es un exchange de criptomonedas y cómo elegir el más seguro para operar desde México? Un exchange de criptomonedas funciona como un club virtual que reúne a personas con un interés compartido:...
¿Cobras anticipos? Así se timbran y se declaran para no fallar en el IVA
Aprende cuándo un anticipo genera IVA, qué clave de pago elegir en el CFDI y cómo ajustar tus declaraciones mensuales para evitar diferencias con el SAT Recibir un anticipo parece sencillo, hasta q...
Vacaciones del SAT 2025: se detienen trámites, pero no tus declaraciones
La Cuarta Resolución de Modificaciones 2025 declara inhábiles varios días de julio para trámites ante el SAT; las declaraciones y pagos siguen en calendario normal. Conoce cómo aplicar los plazos f...
Un millón de contribuyentes desaparecen del SAT en un mes
El padrón del SAT perdió 1.23 millones de contribuyentes en un solo mes. Expertos culpan a la desaceleración, la inseguridad y el salto a la informalidad El Servicio de Administración Tributaria (S...
¿Invitaste a comer a un cliente? Solo una parte es deducible (y eso si cumples con todo)
Aunque las comidas de negocios son una práctica común, la deducibilidad fiscal de estos gastos está llena de restricciones. La Ley del ISR solo permite deducir una fracción mínima de los consumos e...
¿Qué impermeabilizante elegir para techos?
Cuando llega la temporada de lluvias o el calor aprieta de verdad, todos miramos al techo. Y no es para menos: es la parte de la casa que más sufre con el clima. Por eso elegir el impermeabilizante...
El SAT no puede cobrarte impuestos solo con datos de terceros, confirma tribunal
El artículo 62 del Código Fiscal permite al SAT usar información de terceros como indicio en auditorías, pero no como base directa para imponer contribuciones. Así lo determinó un Tribunal Colegiad...
Así puedes deducir facturas del extranjero
Los comprobantes de residentes en el extranjero pueden ser deducibles en México si cumplen la Regla 2.7.1.14. Conoce los casos aplicables, los datos obligatorios y la diferencia con plataformas dig...
Invertir en trading 2025: tres consejos que pocos mencionan antes de empezar
Los inversores en línea son los nuevos protagonistas del mundo financiero a nivel global y, claro, México no es la excepción a este fenómeno. La estrategia de trading ha ganado adeptos en este últi...
Nueva red de 35 centros económicos: Economía acerca trámites federales a todos los estados
Operarán en las 32 entidades federativas con nuevas atribuciones para impulsar PYMES, levantar precios y acercar trámites federales La Secretaría de Economía oficializó la creación de los Centros d...
Repartidores de Rappi ya cotizan en el IMSS bajo nuevo marco flexible
La plataforma de entregas comenzó un programa piloto de 180 días para afiliar a sus repartidores al IMSS, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo que integra el modelo flexible de las apps a l...
TOP 8 mejores centros especialistas en terapia de pareja online en español en Miami según Google
| Ranking | Centro | Especialidad Principal | Metodología Destacada | Valoración | | --- | --- | --- | --- | --- | | 🥇 | The University of Consciousness | Terapia transpersonal integral | Concienc...
¿Pagaste en especie o con compensación? Así puedes deducir... pero con cuidado
El SAT permite deducir pagos por compensación, dación o especie para ISR si el CFDI usa la clave correcta; la Corte restringe el acreditamiento de IVA cuando no hay flujo de efectivo. Conoce los re...
No tires tu nómina: SAT e IMSS obligan a guardar documentos hasta 10 años
La LFT permite conservar papeles laborales solo un año tras la baja, pero el SAT y el IMSS exigen mantener nóminas, contratos y recibos hasta por diez años. Conoce los plazos y evita sanciones La L...
Corte da revés al IMSS: padres también tienen derecho a pensión si dependían del trabajador fallecido
La Suprema Corte declaró inconstitucional que el IMSS excluya a los padres del trabajador fallecido del derecho a pensión si dependían económicamente de él. El fallo protege a adultos mayores y per...
¿Cuál es el mejor software de nómina para PyMEs en México en 2025?
La nómina no es solo una obligación legal. También representa una función crítica en cualquier empresa. Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México, encontrar un sistema de nómina confi...
Esto tienes que hacer si tienes cuenta en CI Banco, Intercam o Vector
Tras ser señalados por lavado de dinero en EE. UU., la CNBV intervino a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Esto necesitas saber si eres cliente o inversionista El Departamento del Tes...
Cuenta regresiva en San Lázaro: Congreso se prepara para aprobar la jornada de 40 horas
Diputados confirman que la reducción de la jornada de 48 a 40 horas encabeza la agenda legislativa del próximo periodo ordinario. Conoce la ruta gradual, los sectores involucrados y los impactos es...
Carlos Mario Rodriguez: El Futuro de la Creatividad Mexicana Se Forja en Estados Unidos
Carlos Mario Rodriguez no es solo un creativo exitoso: es el arquitecto del futuro de la publicidad mexicana. Desde su posición como Consultor Creativo en Twisted Hammock, este talento originario d...
Conoce a Regina Gutiérrez Wilson: La Joven Creativa Que Ha Sorprendido a la Industria Publicitaria
El mundo publicitario ha sido tomado por sorpresa por una fuerza inesperada de la naturaleza: Regina Gutiérrez Wilson, una consultora creativa que ha ascendido rápidamente de talento emergente a di...
INFONAVIT libera descarga masiva de avisos: la nueva herramienta que simplifica tu nómina
El nuevo Servicio de Descarga de Avisos en el Portal Empresarial del INFONAVIT permite a los patrones bajar de forma masiva e histórica todos los avisos de crédito de sus trabajadores en Excel, XML...
SAT celebra 28 años con recaudación histórica de 2.8 billones
En su 28° aniversario, el SAT reporta 2.8 billones de pesos recaudados en el primer semestre de 2025, un millón de nuevos contribuyentes inscritos y 89 trámites simplificados, todo sin aumentar imp...
SAT vs partidos políticos; alistan multas históricas
Una auditoría del INE detectó irregularidades por 121 mdp en impuestos no enterados o mal reportados por los seis partidos nacionales El Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a votación del C...
Nuevo SAT en un clic: videollamadas para inscribirte al RFC y más trámites
A partir del 1 de julio, la Oficina Virtual del SAT estrena plataforma de videollamadas. Entra a tu cita con un solo enlace y realiza trámites sin instalar nada El Servicio de Administración Tribut...
Hay nuevos requisitos para retirar recursos por desempleo de tu Afore
La Cámara de Diputados aprobó nuevos requisitos para retirar recursos por desempleo de tu Afore. Descubre los cambios y sus implicaciones contables y fiscales El 23 de junio de 2025, la Cámara de D...
Grupo Salinas debe 74 mil mdp: Gobierno revela maniobras para evadir el pago de impuestos
La Procuraduría Fiscal expone que Grupo Salinas enfrenta 32 juicios por adeudos con el SAT. Conoce montos, tribunales involucrados y el modus operandi que ha frenado las resoluciones durante 16 año...
Presentan nueva actualización del SUA
La versión 3.6.6 del Sistema Único de Autodeterminación habilita la afiliación de trabajadores de apps y elimina la opción de donativos a FUNDEMEX El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) public...
Mensajería y paquetería: por qué las empresas no deben retener IVA a estos servicios
El SAT confirma que la retención de IVA no aplica a los servicios de mensajería y paquetería. Conoce la base legal, el criterio y las recomendaciones para evitar contingencias fiscales La fracción ...
¿Cómo cuidar y mantener un librero de madera, metal o vidrio para prolongar su vida útil?
La mayoría de los hogares cuenta con un sector dedicado al almacenamiento de libros, pues los constituyen un elemento fundamental en cualquier vivienda. Más allá del almacenamiento de documentos y...
Repartidores con IMSS: así funcionará el nuevo registro patronal de las apps
A partir del 1 de julio, las plataformas digitales deberán registrarse ante el IMSS y cotizar por sus colaboradores que generen al menos un salario mínimo mensual. Conoce reglas, cálculos y obligac...
Reforma judicial apunta a grandes evasores: diputados
La reforma al Poder Judicial buscará que multimillonarios y grandes corporativos paguen lo que deben, aseguran diputados El debate sobre quién paga y cuánto en México volvió a encenderse tras la pr...
Corte rechaza amparo a TV Azteca: tribunales resolverán más de 5 mil mdp en deudas fiscales
La Suprema Corte negó atraer los amparos de TV Azteca por créditos fiscales de 2009 y 2013. Los tribunales colegiados emitirán fallo definitivo sobre más de 5 000 millones de pesos La Suprema Corte...
SCJN anula cobro del 2% a apps como Uber Eats y Rappi por usar calles de la ciudad
La Suprema Corte resolvió que el cobro del 2% a plataformas digitales por uso de infraestructura urbana en la CDMX es inconstitucional. Consideró que se trata de un impuesto encubierto, y que solo ...
SCJN admite el caso de Elba Esther, pero el juicio fiscal por $21 millones queda en pausa hasta septiembre
La Corte aceptó revisar el último recurso de Elba Esther Gordillo contra un crédito fiscal de 21.2 millones de pesos. Aunque el caso fue admitido, su resolución se pospondrá hasta la llegada de nue...
¿Ya la tienes? La app del SAT que te ahorra filas y trámites
En 2025, el SAT lanzó la app “SAT Móvil” para facilitar a las personas físicas el acceso a trámites como la consulta de su constancia fiscal, la vigencia de su e.firma, el domicilio registrado o su...
SAT 1 - Elektra 0 (otra vez): pierde otro juicio millonario y acusa presiones políticas
Grupo Elektra perdió otro juicio fiscal por más de 1,600 millones de pesos y volvió a acusar presiones políticas contra los tribunales. Mientras la empresa insiste en llevar el caso a la Corte, su ...
Normas de Gestión de Calidad: lo que todo contador debe saber, aunque no esté obligado
En este artículo, la C.P.C. Sonia Magaña Cedillo, Presidenta de la Comisión Administradora de Calidad de las Firmas de Contadores Públicos del Colegio de Contadores Públicos de México, explica de f...
Así puedes acceder al programa Vivienda para el Bienestar
La Conavi arranca la primera fase de Vivienda para el Bienestar con 86 000 casas en obra y 100 000 rehabilitaciones. Conoce etapas, requisitos y fechas clave para solicitar una vivienda La Comisión...
Tendencias 2025: por qué los autos seminuevos superan en popularidad a los nuevos
Escasez de inventario, nuevas plataformas digitales y una cultura de consumo más consciente impulsan la preferencia por vehículos seminuevos en México. Conoce cifras, ventajas y consejos para elegi...
Retiro de caja o fondo de ahorro: cuándo está exento de ISR
Los ingresos que provienen de cajas o fondos de ahorro pueden estar exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR), siempre que cumplan ciertas condiciones. Incluso los trabajadores jubilados podrían be...
Empresarios piden incentivos para reducir jornada laboral a 40 hrs
El CCE respalda la semana laboral de 40 horas siempre que haya incentivos fiscales y una implementación diferenciada por sector. STPS y sindicatos coinciden en un proceso gradual que proteja produc...
Las nuevas tendencias del trading en México: tecnología, juventud y mercados globales
El trading ha dejado de ser una actividad exclusiva para expertos financieros o grandes inversionistas. En México, el interés por esta forma de inversión ha crecido exponencialmente en los últimos ...
¿Préstamo en línea o tarjeta de crédito? Guía para elegir la mejor opción financiera
Elige un préstamo en línea si buscas una suma fija, desembolso exprés y cuotas predecibles; opta por la tarjeta de crédito cuando requieras una línea reutilizable, meses sin intereses y un periodo ...
Ley Silla ya está en vigor: trabajadores no deben estar de pie todo el día
La llamada “Ley Silla” entró en vigor el 17 de junio de 2025. Aunque ya es obligatoria, las empresas tienen hasta diciembre para ajustar su reglamento interno y garantizar sillas con respaldo y pau...
El Senado de Estados Unidos replantea el impuesto a las remesas: adiós al filtro migratorio
El Senado de Estados Unidos modificó de fondo la propuesta de impuesto a las remesas enviada por la Cámara de Representantes, eliminando criterios migratorios y enfocándose en la fuente del dinero....
Este pequeño dato puede invalidar tu factura de arrendamiento y costarte caro
Aunque parezca un detalle técnico, omitir el número de cuenta predial en facturas de arrendamiento puede invalidar el comprobante ante el SAT. Es obligatorio, aunque muchos aún lo ignoran. Emitir u...
El IMSS define límites al uso de esquemas de pensiones con trabajadores en activo
El IMSS emitió un criterio para frenar prácticas ilegales en las que empresas simulan pagos de pensiones a trabajadores activos con el fin de evadir impuestos y cuotas. El SAT se suma a la vigilanc...
De ocupante a propietario: Infonavit dará título de propiedad a viviendas irregulares
El Infonavit propone que morosos e invasores adquieran sus casas a bajo costo o mediante renta con opción de compra. Conoce cifras y alcances del nuevo programa El Instituto del Fondo Nacional de l...
Tendencias 2025: por qué los autos seminuevos superan en popularidad a los nuevos
La industria automotriz mexicana vive un punto de inflexión. Mientras la producción de vehículos nuevos lidia con cadenas de suministro intermitentes y costos elevados, el mercado de seminuevos cre...
Parques industriales en Querétaro: Claves para la inversión y el crecimiento empresarial
Querétaro se ha consolidado como un destino estratégico para la inversión industrial en México. Gracias a la infraestructura de desarrollos como el Parque Industrial VYNMSA Querétaro y su crecimien...
SAT reporta recaudación récord: 2.4 billones de pesos en 2025
Los ingresos tributarios netos crecieron 8.8 % real y se ubicaron en 2.4 billones de pesos de enero a mayo de 2025. Conoce las cifras por impuesto (ISR, IVA, IEPS) y el cumplimiento de la Ley de In...
La "Ley Silla" entra en vigor: últimas claves para cumplir con la nueva obligación laboral
La reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza sillas con respaldo entra en vigor el 17 de junio de 2025. Conoce obligaciones patronales, vacíos técnicos y el impacto para PyME y trabajadore...
Claves para calcular tus ganancias netas al cobrar con tarjeta
Cobrar con tarjeta se ha vuelto una práctica cada vez más común para negocios de todos los tamaños, gracias a la comodidad que ofrece para los clientes. Sin embargo, muchos comerciantes desconocen ...
¿Cómo afecta la ganancia cambiaria al RESICO? Guía para declarar sin salir del régimen
Si cobras en dólares u otra divisa bajo el Régimen Simplificado de Confianza, la fluctuación cambiaria puede impactar tu permanencia en el RESICO. Conoce cuándo es ingreso compatible y evita sorpre...
¿Otra carga para los patrones? La nueva ‘aclaración patronal’ que lanza el Infonavit
Una nueva disposición del INFONAVIT, presentada como facultativa, introduce una obligación operativa no prevista en la ley. Especialistas de la consultora Fiscalia advierten sobre los riesgos juríd...
Impuesto a las remesas pondría en jaque la consolidación fiscal de México
Un gravamen de 3.5 % sobre remesas enviadas desde EE. UU. podría reducir el consumo interno, frenar la actividad económica y dificultar la meta de consolidación fiscal de México, según Moody’s La p...
Plenitud financiera sin deudas: el método de Ernesto Reséndiz López
> “Vivir sin preocupaciones económicas no es una utopía, sino una elección respaldada por acción consciente y educación financiera”
Presentan el Calendario Escolar 2025-2026: tiene una semana extra de vacaciones
La SEP publicó el Calendario Escolar 2025-2026 con 185 días de clase y una semana adicional de vacaciones en agosto. Conoce las fechas de inicio, fin y recesos para educación básica La Secretaría d...
La STPS refuerza la inspección laboral: nuevas reglas desde junio de 2025
Desde junio de 2025 están en vigor los nuevos lineamientos para la inspección federal del trabajo. La STPS busca hacer más eficientes las visitas, proteger los derechos laborales y responder mejor ...
Pagar impuestos con arte: la opción vigente que muchos artistas aún no aprovechan correctamente
Desde 1994, los artistas visuales en México pueden pagar impuestos entregando sus propias obras. Pero deben cumplir reglas fiscales específicas, como emitir un CFDI con leyenda especial y describir...
Brokeree y Spotware amplían su colaboración con la integración de PAMM para cTrader
Brokeree Solutions, proveedor global de tecnología para brokers de activos múltiples, ha integrado su solución insignia PAMM (Percent Allocation Management Module) con la plataforma de trading cTra...
Los Dumpster Rental Mas Conocidos de Miami
El alquiler de contenedores, conocido como dumpster rental, se ha consolidado como un servicio esencial en Miami para gestionar residuos de forma eficaz y organizada. Tanto en obras de construcción...
Contribuyentes del RESICO: ¿pueden usar el estímulo fiscal sin perder su régimen?
Aunque el sistema del SAT permite aplicar el estímulo de regularización fiscal, los contribuyentes en el Régimen Simplificado de Confianza enfrentan un riesgo: ser expulsados por violar una restric...
Comodidad laboral: el impacto del calzado en tu productividad diaria
Al hablar de productividad solemos pensar en métodos de gestión del tiempo, software colaborativo o entornos silenciosos. Sin embargo, un factor silencioso —y a menudo subestimado— puede marcar la ...
¿Aún no emites notas de crédito al público en general? Desde 2023 ya es posible
Desde abril de 2023, el uso G02 permite emitir notas de crédito a ventas facturadas al público en general. Aunque no es nuevo, muchos aún no han actualizado sus sistemas de facturación ni aplican c...
Capacitarán gratis a Pymes rumbo al Mundial 2026
Hub Azteca capacitará sin costo a más de 300 pequeños negocios de la zona sur de la CDMX en marketing, ventas y atención al cliente antes del Mundial de Fútbol del próximo año La próxima Copa del M...
Inflación en México sube 0.28% en mayo: alimentos presionan el bolsillo mientras bajan servicios clave
En mayo de 2025, la inflación en México registró un aumento mensual de 0.28%, impulsada por alzas en alimentos como el pollo y jitomate. Descubre qué productos subieron y bajaron más, y cómo afecta...
Compradoras de cartera vencida: ¿cómo operan en México?
En los últimos años, el negocio de la compra de cartera vencida ha cobrado gran relevancia en el sistema financiero mexicano. Este modelo permite a instituciones especializadas adquirir deudas impa...
¿Visitas del SAT a tu casa? El SAT aclara los rumores sobre operativos masivos
El SAT desmiente que esté realizando visitas masivas a contribuyentes en junio de 2025. Conoce la verdad sobre los operativos fiscales y cómo actuar en caso de una visita En los últimos días, han c...
¿No tienes el RFC del cliente? SAT permite facturar con claves genéricas
Cuando un cliente no proporciona su RFC, o es extranjero, el SAT permite el uso de claves genéricas en las facturas electrónicas. Estas claves evitan errores al timbrar CFDI y permiten deducir gast...
¿El coeficiente de utilidad puede ser negativo? Esto dice la ley y lo explican los expertos
Aunque una empresa pueda tener pérdidas, la ley del ISR no permite un coeficiente de utilidad negativo. En esos casos, se debe usar el coeficiente de ejercicios anteriores, siempre que no tengan má...
Tiempos de traslado vs. calidad del entorno: ¿qué buscan las familias que migran de CDMX al Estado de México?
En los últimos años, un número creciente de familias ha optado por dejar la capital del país en busca de una mejor calidad de vida en zonas residenciales del Estado de México. Uno de los factores q...
¿Tu pareja es del INFONAVIT y tú del FOVISSSTE? Ya pueden comprar casa juntos
El nuevo esquema FOVISSSTE-INFONAVIT Unidos permitirá a derechohabientes de ambos institutos juntar sus créditos para adquirir una vivienda nueva o usada. La medida ya fue publicada en el Diario Of...
Arrancan foros para reducir la jornada laboral: el debate hacia las 40 horas semanales
La Secretaría del Trabajo iniciará foros en seis estados para debatir la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con miras a implementarla gradualmente hacia 2030 La Secretaría ...
Cuidado: así te castiga el SAT si sacas tus ahorros para el retiro antes del plazo
Los fondos personales de ahorro para el retiro tienen beneficios fiscales, pero también reglas estrictas. Si se retira dinero antes del tiempo mínimo, el SAT puede aplicar fuertes retenciones. Aquí...
SAT renueva la Opinión de Cumplimiento, el documento que prueba si estás al día con tus impuestos
El SAT presentó un nuevo diseño para la Opinión de Cumplimiento, un documento clave que ahora es más claro y fácil de entender. Este cambio busca facilitar trámites, pero obliga a empresas y sistem...
Hacienda: recaudación tributaria compensa baja en ingresos petroleros
Mientras los ingresos petroleros caen, la recaudación tributaria alcanza su mayor crecimiento desde 2015, según el informe de Hacienda a abril de 2025 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S...
Winner Casino: La potencia mexicana de las apuestas en línea
En los últimos años, el juego en línea ha dejado de ser una simple alternativa para convertirse en una verdadera industria en expansión en México. Entre tantas plataformas disponibles, hay un nombr...
El Futuro de la Evaluación Crediticia en México
Con el rápido desarrollo de la tecnología y la aparición de los servicios financieros en línea, los modelos tradicionales de scoring ya no responden a las necesidades reales de los prestamistas y d...
Relojes Mido: elegancia y precisión suiza para cada estilo
Descubre el reloj MIDO: estilo suizo con el sello de BIZZARRO
Certificado de autenticidad BIZZARRO: garantía de joyería premium
El certificado de autenticidad BIZZARRO es un documento que respalda la calidad, procedencia y valor de cada una de las piezas que ofrecemos, desde joyería fina hasta relojería suiza. Al adquirir u...
¿Es obligatoria la Constancia de Situación Fiscal para facturar?
Descubre si necesitas entregar la Constancia de Situación Fiscal para recibir una factura con CFDI 4.0 y qué alternativas existen para validar tus datos correctamente Desde la implementación del CF...
Evita estas palabras en tus transferencias o podrías tener problemas con el SAT
Conoce la lista de palabras prohibidas por el SAT en transferencias bancarias en 2025. Evita errores que podrían levantar alertas fiscales Hoy en día, hacer transferencias bancarias es una de las f...
SCJN avala millonario crédito fiscal contra Codere México
La Corte confirma en definitiva un crédito fiscal millonario a Codere México. Descubre los detalles del fallo y sus implicaciones para el sector de apuestas La Suprema Corte de Justicia de la Nació...
¿Te audita el SAT? Asegúrate de recibir esto por escrito antes de que termine la revisión
Durante una auditoría, la autoridad fiscal debe informarte sobre los hechos detectados por escrito. No basta con una cita o aviso verbal. Esta comunicación formal es clave para que puedas ejercer t...
¿Por qué más jóvenes y adultos están invirtiendo en cuidado facial? Guía básica de limpieza y prevención del acné
A lo largo de los últimos años, el cuidado de la piel ha dejado de ser un tema exclusivo de quienes trabajan en la industria estética. Cada vez más personas, desde adolescentes hasta adultos con ru...
¿Pagos con Oxxo, PayPal o MercadoPago? Así debes registrarlos correctamente en tu CFDI
Cuando recibes pagos a través de intermediarios como tiendas de conveniencia o plataformas digitales, es clave saber cómo registrar la forma de pago en el CFDI. Usar la clave correcta puede marcar ...
¿Te pagaron una deuda incobrable? El SAT también quiere su parte
La recuperación de cuentas incobrables puede generar obligaciones fiscales inesperadas. Si un contribuyente logra cobrar una deuda previamente deducida, debe acumular ese ingreso para el ISR y tras...
¿Sin cita y con atención inmediata? PRODECON da un giro a su servicio
Con un nuevo acuerdo publicado en el Diario Oficial, PRODECON flexibiliza sus reglas de atención: ya no será obligatorio agendar cita, se amplían los canales digitales y se redefine qué se consider...
Cómo organizar una mochila para nunca olvidarte de nada y conquistar el día
La mochila es una fiel compañera de aventuras diarias. Ya sea en el ámbito escolar, laboral o personal, puede convertirse en un aliado invaluable o en una fuente constante de estrés si no se organi...
Tres estrategias de trading que todo inversionista mexicano debería conocer
En un mundo en donde existe mucha incertidumbre, no hay nada mejor que el conocimiento para lograr navegar en estas aguas turbulentas. El crecimiento de México en los últimos años no es fruto de la...
Abrir una LLC en EE.UU.: Una Oportunidad Real para Emprendedores Latinos
Expandirse internacionalmente ya no es exclusivo de grandes corporativos. Cada vez más emprendedores de Latinoamérica están descubriendo los beneficios de abrir una LLC (Limited Liability Company) ...
Quejas contra el SAT van en aumento: errores del portal frustran a miles de contribuyentes
La Concanaco advirtió sobre las constantes fallas del portal del SAT, que complican el cumplimiento fiscal de miles de empresas, sobre todo pymes Los errores del portal del Servicio de Administraci...
¿Cómo puedes mejorar tu Mi Score en Buró de Crédito?
Mejorar tu Mi Score en Buró de Crédito puede abrirte las puertas a más y mejores créditos. Descubre cómo elevar tu puntuación de forma efectiva Obtener un crédito más grande, con mejores tasas o pl...
¿Trabajó solo medio año? Así se calcula su PTU
¿Un trabajador que no laboró todo el año recibe menos PTU? Descubre cómo se calcula el reparto de utilidades según la ley laboral Una de las inquietudes más frecuentes entre los empleadores en temp...
¿Cuáles son los riesgos de seguridad al navegar online?
Cada año ocurren de 80 a 90 millones de ataques cibernéticos, un promedio de 400 por minuto, siendo apenas el 70% de ellos detectados. Este tipo de vulnerabilidades pueden costarle a un usuario 500...
¿Cómo pagar con tarjeta digital al comprar en línea? Tips de ayuda
Descubre cómo pagar con tarjeta digital en tus compras en línea y aprovecha al máximo este medio de pago en páginas web y tiendas digitales. Tener claridad sobre qué es una tarjeta digital es clave...
¿Te rechazaron la devolución del ISR? Esto es lo que debes hacer
¿Te rechazaron la devolución del ISR? Conoce las causas más comunes, cómo corregir errores y qué hacer si el SAT detiene tu trámite Luego de presentar su declaración, contribuyentes esperan recibir...
Presenta gobierno estímulos fiscales para Polos de Bienestar
El nuevo decreto publicado en el DOF otorga estímulos fiscales para impulsar los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. Conoce los requisitos, beneficios y lineamientos oficiales Con fech...
Ministra Lenia Batres queda impedida en caso fiscal clave de Elektra
La Suprema Corte resolvió que Lenia Batres no podrá votar en el recurso de Grupo Elektra por $1,431 millones, por sus declaraciones contra Ricardo Salinas Pliego La Suprema Corte de Justicia de la ...
El CFDI vale como recibo de nómina… pero eso no borra tus derechos
El CFDI sustituye al recibo impreso desde 2019, pero los patrones siguen obligados a entregar información clara y accesible al trabajador. Conoce tus derechos Desde mayo de 2019, el Comprobante Fis...
¿El SAT te acusa de facturero? La Corte aclara qué sí debes probar y qué no ante el SAT
La Suprema Corte aclara que los contribuyentes señalados como factureros por el SAT no deben probar la ejecución de cada operación, solo su capacidad operativa Un nuevo criterio de la Suprema Corte...
¿Qué hacer si el IMSS te impuso la prima media injustamente?
Conoce tus derechos y pasos a seguir si el IMSS te aplicó la prima media por no presentar la DART sin que estuvieras obligado Ante la imposición automática de la prima media del Seguro de Riesgos d...
IMSS impone prima media por no presentar DART, incluso a patrones exentos
El IMSS ha comenzado a imponer la prima media del Seguro de Riesgos de Trabajo a patrones que no presentaron la DART, incluso si estaban legalmente exentos. Descubre qué hacer si te notificaron Dur...
El SAT ya envía alertas a asalariados que no presentaron su declaración anual
El SAT comenzó a enviar alertas a asalariados que no presentaron su declaración anual del ejercicio 2024. Descubre si estás obligado y qué hacer si recibiste el aviso Desde mayo de 2025, el SAT com...
Equivocarse con la CLABE no te quita tu devolución: SAT debe pagarte
Aunque te equivoques al capturar tu CLABE en la declaración anual, el SAT debe verificarla y pagar tu devolución correctamente. Conoce tus derechos según PRODECON
SCJN revive norma fiscal para corregir impuesto predial en CDMX
La SCJN resuelve un caso de impuesto predial en la CDMX aplicando una norma fiscal derogada, lo que podría transformar el juicio de amparo en México La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)...
Business Case; Isimo y la revolución del retail inteligente
El caso de Ísimo es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede transformar radicalmente el sector retail. A través de su plataforma de IA, Isimo ha optimizado la cadena de suministro...
¿Por qué invertir en una franquicia de helados es un negocio rentable?
En un mercado cada vez más competitivo, emprender con una franquicia de helados se ha convertido en una opción inteligente para quienes buscan iniciar un negocio propio con respaldo, reconocimiento...
Cómo evitar fraudes al solicitar préstamos y por qué Avafin es una opción confiable
En el mundo de las finanzas personales, encontrar una solicitud de préstamo confiable puede ser un desafío, especialmente cuando hay tantas opciones disponibles. Sin embargo, AvaFin se destaca como...
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En los últimos años, cada vez más emprendedores de Latinoamérica han comenzado a mirar hacia Estados Unidos como una tierra fértil para hacer crecer sus negocios. Una de las decisiones más estratég...
INFONAVIT fija fecha límite para aplicar nuevos descuentos a salarios en 2025
El INFONAVIT aclara que la aplicación del nuevo esquema de descuentos será obligatoria a partir del cuarto bimestre de 2025. Conoce los detalles del aviso publicado en el DOF El 15 de mayo de 2025,...
SAT elimina facilidad para socios sin RFC: ya no se puede firmar sin clave fiscal
Una reciente modificación fiscal obliga a que todos los socios o accionistas, ya sean mexicanos o extranjeros, cuenten con RFC desde el inicio. Ya no se vale decir “no lo proporcionó”. Si eres nota...
5 consejos para que los jóvenes mejoren sus finanzas personales
La independencia financiera es uno de los mayores desafíos que actualmente enfrentan los jóvenes. Entre estudios y el deseo de disfrutar cada momento, administrar el dinero puede parecer complicado...
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¿Imaginas un paseo bajo la Torre Eiffel iluminada, recorrer en góndola los canales de Venecia o contemplar la majestuosidad del Coliseo romano? Europa es mucho más que un destino: es un mosaico de ...
Hot Sale 2025: Detecta ofertas reales en celulares
El Hot Sale 2025 llegará con ofertas en celulares. Pero ¡cuidado! No todo lo que brilla es oro. Muchas veces, detrás de un gran descuento se esconde un precio inflado días antes, o peor aún, un mod...
¿Te rechazaron la devolución? Así puedes solicitarla manualmente ante el SAT
¿El SAT rechazó tu devolución? Aprende cómo consultar el motivo, corregir errores y presentar una solicitud de devolución manual paso a paso Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no...
¿Cómo enfrentar los nuevos aranceles de EE.UU. hacia México?
Análisis de los efectos de los nuevos aranceles de EE.UU. sobre México, su impacto en los negocios y recomendaciones clave para empresarios y emprendedores mexicanos En el contexto actual de las re...
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Primeros pasos que se deben seguir al invertir en línea en 2025
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Récord histórico en declaraciones anuales 2024: más mexicanos cumplen con el SAT
El SAT rompe récord en la presentación de declaraciones anuales 2024: más de 11.4 millones de personas cumplieron con su obligación fiscal, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al año a...
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Buzón tributario: evita sanciones y mantén comunicación efectiva con el SAT
El buzón tributario ha revolucionado la forma en que el SAT se comunica con los contribuyentes. Sin embargo, su omisión o mal uso puede generar consecuencias legales graves.
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¿Fuiste trabajador en 2024? Aún puedes reclamar tus utilidades si trabajaste al menos 60 días en el año. Descubre cómo y hasta cuándo puedes solicitarlas El reparto de utilidades es un derecho labo...
¿El IMSS te cambió la prima de riesgo? Así puedes defenderte (y no pagar de más)
En febrero de 2025, los patrones presentaron su declaración anual de riesgos de trabajo. Pero el IMSS puede cambiar esa información y aplicar una prima distinta. Aquí te explicamos por qué, cuándo ...
Ojo: el SAT está rechazando deducciones médicas y este es el motivo (aunque no te lo diga claro)
En 2025, el SAT comenzó a rechazar deducciones por honorarios médicos, alegando “comportamientos atípicos” en los doctores que emiten las facturas. Expertos cuestionan la falta de claridad y sugier...
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Aunque el Congreso aprobó cambios a la Ley de Armas que permitirán a ciertos trabajadores públicos portar armas, el SAT aclara que su personal administrativo no lo hará. Aquí te contamos qué sí cam...
Inflación anual en México se mantiene en 3.93% en abril de 2025
En abril de 2025, la inflación general anual en México fue de 3.93%, con una ligera alza mensual. El INPC muestra estabilidad, aunque algunos productos clave registraron importantes variaciones de ...
¿Es la Contabilidad Pública una carrera con futuro? ¡Descúbrelo!
Descubre por qué la Contaduría Pública sigue siendo una carrera clave en el mundo actual, cómo se adapta a la tecnología y qué oportunidades laborales ofrece. ¿Te atrae la carrera de Contaduría, pe...
¿Olvidaste presentar tu declaración anual? Esto debes saber
Presentar tu declaración anual fuera de plazo no siempre genera multa. Conoce cuándo aplica la sanción, qué dice el SAT y cuáles son las consecuencias legales La declaración anual de personas físic...
Trabajadores informales pagan ISR sin seguridad social
Estudio revela que 1.7 millones de trabajadores en la informalidad pagan ISR sin recibir beneficios laborales. Conoce por qué urge integrarlos al sistema fiscal En México, al menos 1.7 millones de ...
INFONAVIT aclara aplicación de descuentos salariales: ¿Cuándo entra en vigor la reforma?
Conoce cuándo deberán aplicar los patrones los nuevos descuentos del INFONAVIT tras la reforma al Artículo 29 y qué implicaciones legales y operativas tiene El 21 de febrero de 2025 se publicó en e...
¿Te tocan utilidades? El reloj ya corre para patrones y trabajadores: fechas, montos y derechos
Mayo marca el inicio formal del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Te contamos quién debe pagar, hasta cuándo, y cómo puedes reclamar lo que te corresponde. ¿Sabí...
México reducirá la jornada laboral a 40 horas semanales: ¿qué sigue?
La jornada laboral de 40 horas semanales en México ya tiene fecha límite: será una realidad en enero de 2030. Te explicamos el plan gradual y los sectores que ya se preparan Después de años de deba...
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El robo de identidad afecta la rentabilidad y confiabilidad de las empresas fintech. Aprende a implementar soluciones tecnológicas para combatirlo. El robo de identidad en empresas fintech aumentó ...
5 Claves para cuidar tu información financiera en la era digital
Las operaciones financieras online han pasado a ser parte del día a día, motivo por el cual la seguridad es clave para que las personas tengan sus datos financieros a salvo. Los avances en la tecno...
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Nueva reforma prohíbe a empleadores apropiarse de las propinas y establece que deben ser repartidas equitativamente entre los trabajadores, sin sustituir el salario base La Cámara de Diputados apro...
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Conoce cómo consultar tu devolución ante el SAT y qué hacer si tu saldo a favor está en proceso o fue rechazado Durante los últimos días de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (...
¿Son inhábiles el 1 y 5 de mayo?
Descubre cuáles son los días oficiales de descanso en mayo 2025 y cómo afectan en el ámbito laboral, fiscal, financiero y judicial en México Durante los primeros días de mayo se celebran dos fechas...
Nuevo Manual del SAT 2025: Cómo solicitar tu devolución de impuestos paso a paso
Descubre cómo presentar correctamente tu solicitud de devolución al SAT con el nuevo instructivo 2025. Evita errores y asegura tu saldo a favor siguiendo esta guía El Servicio de Administración Tri...
Devoluciones del SAT 2025: más rechazos, menos montos y mayores demoras
Contribuyentes reportan mayores rechazos y demoras en las devoluciones del SAT 2025. Descubre las causas y cómo enfrentar esta nueva realidad fiscal La declaración anual 2024 trajo consigo un escen...
El proveedor ideal para floristas formales: calidad, factura y confianza en cada pedido
Dirigir una floristería no es únicamente una cuestión de creatividad, técnica o buen gusto. Un negocio floral sólido también necesita estructura administrativa, claridad financiera y, sobre todo, p...
Declaración Anual: entre el estrés y la oportunidad de recuperar dinero
En este artículo, el L.C.P. Sergio Morales Zaldivar, contador, emprendedor y conferencista, explora la dualidad con la que millones de contribuyentes enfrentan cada año la Declaración Anual: entre ...
Dueño de Santos enfrenta orden de aprehensión por fraude fiscal
El Club Santos Laguna confirma una orden de aprehensión contra su dueño Alejandro Irarragorri por presunta defraudación fiscal, mientras denuncia presión indebida del ámbito penal sobre un tema adm...
¿El SAT te rechazó la devolución de impuestos? Estas son las causas y cómo resolverlo
Hasta abril de 2025, el SAT ha rechazado 3 de cada 10 devoluciones automáticas del ISR. ¿Por qué pasa esto y cómo solucionarlo? Este 2025, miles de personas han presentado su declaración anual espe...
¿Cómo obtener préstamos de $1,000 pesos online y sin buró en minutos?
Cuando las emergencias tocan a la puerta, tener acceso rápido a dinero puede ser un verdadero salvavidas. Afortunadamente, hoy en día existen opciones confiables como los préstamos de $1,000 pesos ...
Infonavit congelará tu crédito si quedas sin empleo: sin trámites, sin intereses, sin drama
Buenas noticias para quienes tienen un crédito con el Infonavit: si pierdes tu empleo, ya no tendrás que preocuparte por pagar la mensualidad mientras estás desempleado. Y lo mejor: sin necesidad d...
¿Declaras honorarios y rentas? Cuidado: El SAT cobra doble ISR por error en su sistema
Un error en la plataforma del SAT está provocando que personas físicas que tributan por arrendamiento y honorarios paguen ISR de más. El sistema suma todos los CFDI sin distinguir el régimen, gener...
Campesinos irrumpen en el SAT y retienen a funcionaria por falta de reembolsos
Campesinos de distintos municipios irrumpieron en las oficinas del SAT en Puebla exigiendo el reembolso del IEPS; retuvieron brevemente a una funcionaria y amenazan con volver si no obtienen respue...
¿Cómo describir servicios en una factura sin meterte en problemas con el SAT?
Durante años ha existido confusión sobre cómo deben describirse los servicios en las facturas electrónicas. ¿Es obligatorio indicar cantidad, unidad y clase como con los productos? Si facturas serv...
¿Dónde está mi devolución? Crece molestia por retrasos y saldos “fantasma”
Miles de contribuyentes en México enfrentan retrasos y problemas con la devolución de su saldo a favor en la Declaración Anual 2024. Mientras el SAT presume eficiencia recaudatoria, ciudadanos denu...
Sheinbaum descarta nuevos impuestos a bancos, pero urge bajar tasas de interés
La presidenta Claudia Sheinbaum pide a la banca reducir tasas de interés para dinamizar la economía, mientras descarta aplicar nuevos impuestos al sector financiero La presidenta Claudia Sheinbaum ...
¿Por qué el SAT rechazó tu devolución?
Más del 30% de las devoluciones del SAT son rechazadas. Conoce las causas más comunes, cómo solucionarlas y cómo aumentar tus posibilidades de éxito con asesoría experta Presentar tu declaración an...
Reporta SAT devoluciones por 10 mil MDP a la fecha
El SAT reporta un récord de declaraciones anuales 2024 y más de $10 mil millones en devoluciones. Conoce plazos, cifras clave y recomendaciones para cumplir con tus obligaciones fiscales Con corte ...
Ventanilla Digital Nacional: el nuevo impulso para invertir y abrir empresas en México
La Ventanilla Digital Nacional busca simplificar los trámites para abrir y operar empresas en México, reduciendo tiempos, requisitos y combatiendo la corrupción El Gobierno federal anunció el lanza...
Informalidad laboral en México: una meta ambiciosa sin estrategia clara
México enfrenta el reto de reducir la informalidad laboral, que afecta a más de 32 millones de personas. El PND reconoce el problema, pero carece de estrategias específicas La informalidad laboral ...
¿Fomentan los meses sin intereses el consumismo innecesario?
Esta modalidad de pago ha transformado la forma en que compramos, haciendo que muchos productos y experiencias sean más accesibles En la actualidad, las promociones de meses sin intereses se han co...
¿Qué pasa si una persona fallecida sigue registrada como socia de una empresa?
El SAT ya tiene un procedimiento para que herederos o albaceas identifiquen en qué empresas participaba un contribuyente fallecido. Te explicamos paso a paso cómo hacerlo. Cuando un contribuyente f...
¿Es posible solicitar tarjetas de crédito sin anualidad en línea?
Actualmente, es perfectamente posible solicitar tarjetas de crédito sin anualidad en línea y así aprovechar sus diferentes beneficios. En la actualidad, el mundo financiero se ha digitalizado de fo...
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La PRODECON operará de forma extraordinaria el 17 y 18 de abril, fechas habitualmente no laborables, para ofrecer asesoría fiscal gratuita durante la recta final de la declaración anual 2024. La PR...
¿Los días santos cuentan como inhábiles? Esto dicen la ley, el SAT y los bancos
Aunque Semana Santa es una conmemoración importante, no todos sus días son considerados inhábiles en materia laboral o fiscal. El jueves 17 y viernes 18 de abril de 2025 serán inhábiles para bancos...
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Estos son los días inhábiles de Semana Santa 2025
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Estas son las obligaciones fiscales para influencers en México
Descubre cómo deben tributar los creadores de contenido, qué regímenes fiscales aplicar, deducciones permitidas y cómo gestionar ingresos del extranjero. Guía práctica para 2025 En los últimos años...
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Aprende a manejar tu dinero con inteligencia: descubre cómo hacer presupuestos, reunificar deudas con préstamos sin intereses y mejorar tu salud financiera Mejorar nuestras finanzas personales no e...
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Revelan ola de fraudes inmobiliarios en Tulum
Compradores en la Riviera Maya enfrentan desarrolladores desaparecidos, construcciones inconclusas y pérdidas millonarias Tulum, con sus playas de arena blanca, ruinas mayas y un estilo de vida rel...
SAT advierte multas millonarias a gasolineros
Miles de gasolineras enfrentan multas millonarias del SAT por incumplir con los nuevos controles volumétricos obligatorios desde enero de 2025 Al menos dos de cada diez estaciones de servicio en Mé...
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Conductores y repartidores de apps como Uber, DiDi y Rappi expresan preocupación por la nueva ley que regulará su trabajo desde el 27 de junio. Temen una baja en ingresos y falta de claridad en su ...
SAT: Plazo para avisar sobre socios extranjeros vence en marzo
Las empresas con socios o accionistas extranjeros deben presentar ante el SAT la "Forma Oficial 96" antes del 31 de marzo de 2025 para evitar sanciones. El trámite se realiza en línea a través de M...
¡No ignores el tipo de cambio! Así puede afectar tu declaración de impuestos
Si realizas operaciones en moneda extranjera, la fluctuación del tipo de cambio puede impactar tus impuestos. Descubre cómo funciona y qué reglas debes seguir para evitar problemas con el SAT. Si h...
¡Cuidado con el coeficiente de utilidad! Cuando los cálculos fiscales se salen de control
El coeficiente de utilidad es una herramienta clave en el cálculo de impuestos, pero en algunos casos puede generar resultados ilógicos, como valores infinitos o excesivos. Descubre por qué sucede ...
¿Olvidaste hacer una retención? Así puedes corregirlo y no perder tu deducción
Si no realizaste una retención de impuestos, tu gasto podría no ser deducible. Descubre las tres opciones que tienes para corregirlo y evitar problemas con el SAT. Si quieres deducir un gasto en tu...
Así será la nueva CURP
La CURP incluirá foto y huella digital. El gobierno federal crea una Plataforma Única de Identidad y fortalece las herramientas de búsqueda con nuevas bases de datos e intercambio de información en...
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Desde 2023, el SAT tiene una herramienta para consultar los datos del RFC y evitar errores en las facturas 4.0. Sin embargo, muchos aún desconocen cómo usarla o qué hacer si no reciben la informaci...
SCJN aplaza resolución sobre IVA en operaciones virtuales IMMEX
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Reseña de Warren Bowie and Smith: ¿Es una plataforma confiable o una estafa?
El mundo del trading online está repleto de plataformas y brókers que prometen rentabilidad y seguridad, pero la realidad es que solo un pequeño porcentaje de ellos realmente merecen la confianza d...
IMSS aclara reglas del teletrabajo: lo que sí y lo que no cuenta para el Salario Base de Cotización
Si trabajas desde casa, esto te interesa: el IMSS confirma que los gastos esenciales del teletrabajo no forman parte del salario base de cotización. Pero, ¡ojo! También advierte sobre prácticas ind...
¡Ojo con las fechas! Plazo para cancelar facturas de 2024 está por vencer
Si tienes facturas del 2024 que necesitas cancelar, no te confíes: el plazo legal vence el 31 de diciembre, pero hay una facilidad extra hasta marzo o abril de 2025. ¿Qué debes hacer? Aquí te lo ex...
Declaración Anual 2024: ¿Quiénes deben presentarla y qué puedes deducir?
La declaración anual para personas físicas arranca en abril. Conoce quiénes están obligados a presentarla, qué documentos necesitas y qué gastos puedes deducir ante el SAT A partir del 1 de abril y...
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El Instituto ofrece a los patrones la posibilidad de obtener su Opinión de Cumplimiento de manera rápida y sin complicaciones a través del Buzón IMSS. Te explicamos paso a paso cómo hacerlo y las m...
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Aunque los suplementos alimenticios no están excluidos expresamente de la tasa 0% en la Ley del IVA, la Suprema Corte determinó que estos productos no cumplen con el requisito de estar destinados e...
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La SCJN determinó que las personas con discapacidad que dependen económicamente de sus hermanos podrán ser considerados derechohabientes del ISSSTE. Esta decisión amplía los derechos sociales en Mé...
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Si tienes un familiar, un amigo o un conocido que sea y ejerza como contador, dale más cariño del que acostumbras estos días, la vida para él se ha puesto en “modo legendario” ya que tiene hasta fi...
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Descubre qué gastos puedes deducir en tu declaración anual 2025 y cómo utilizar el Visor de Deducciones Personales del SAT para obtener saldos a favor La temporada de declaraciones anuales ha llega...
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¿Un bolígrafo de lujo es deducible? PRODECON afirma que sí, si es indispensable para la empresa. Sin embargo, la falta de un límite claro genera incertidumbre fiscal y riesgos ante el SAT. ¡Conoce ...
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El próximo 17 de marzo será día inhábil por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Esto impactará en el ámbito laboral, fiscal, procesal y financiero. Aquí te explicamos los detalles para...
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A partir del 1 de febrero de 2025, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) se incrementará a 113.14 pesos diarios, afectando diversas obligaciones fiscales y administrativas
México presentará ley para reducir y simplificar trámites
El Gobierno federal busca reducir en un 50% el tiempo y el número de trámites, además de digitalizar el 80% de los procesos administrativos
México registra récord en Grandes Contribuyentes en 2024
El padrón de grandes contribuyentes creció un 30.6% en un año, alcanzando su mayor nivel histórico.
NUESTRO DESTINO: LA ELECCIÓN CRUCIAL EN UN VIAJE
Hacer un viaje es algo hermoso sin duda y algo que en la mayoría de los casos va a dejarnos una marca, hablando de manera positiva; ya sea un bonito recuerdo, un souvenir o un amigo o amiga con el ...
SAT intensifica cobranza de adeudos fiscales
Recaudación se dispara en los primeros meses de la nueva administración de Claudia Sheinbaum
¿Sueldo o asimilado al salario? Descubre cuál te conviene más y sus implicaciones fiscales
Conoce las diferencias clave entre el pago por salario y el pago por asimilados. Descubre cuál te ofrece mayor estabilidad laboral y qué opción es mejor para ti
¡Atención viajeros! Aumentan impuestos en hospedajes y plataformas digitales en 2025
A partir de 2025, varios estados de México incrementarán el Impuesto sobre Hospedaje (ISH), afectando tanto a hoteles como a plataformas digitales
Aumenta el Impuesto sobre Nómina en 2025: Conoce las nuevas tasas
La Ciudad de México, Guerrero y Zacatecas han ajustado sus porcentajes, lo que implica cambios significativos para los empleadores en estas entidades.
¿Qué hago si el SAT me envía un correo y me pide aclarar diferencias del RIF?
El SAT puede enviar correos por diferencias en las declaraciones, pero los contribuyentes del RIF no están obligados a responder. Descubre qué pasos seguir y cómo evitar errores futuros
Conoce los avisos del SAT que vencen el 31 de enero de 2025
El 31 de enero de 2025 vencen avisos clave para contribuyentes del RESICO, RIF y más. Conoce los requisitos y evita sanciones
SAT elimina contratos de arrendamiento como comprobantes de domicilio: ¿qué hacer ahora?
La RMF 2025 del SAT elimina los contratos de arrendamiento como comprobantes de domicilio fiscal. Descubre qué opciones quedan y cómo cumplir con los nuevos requisitos
¿Cómo deducir servicios de 2024 con comprobantes de 2025?
Las personas morales pueden deducir en 2024 servicios públicos aunque su factura esté fechada en 2025. Descubre la facilidad reglamentaria que lo permite y evita problemas fiscales
Las aplicaciones de taxi arrasan en México: más de un 50% las prefieren
La popularidad de las aplicaciones de taxis en México ha crecido significativamente desde su introducción en el año 2013, hoy en día, estas aplicaciones cuentan con cada vez más usuarios, ya que se...
Pasos para presentar la nueva declaración de pagos provisionales 2025
Desde enero de 2025, las personas físicas presentarán sus pagos provisionales en una nueva plataforma con datos precargados. Descubre cómo funciona y los pasos para declarar correctamente
¿Cuáles son los requisitos para acreditar el IVA en el RESICO?
Aunque el RESICO simplifica el cálculo del ISR sin permitir deducciones, el IVA mantiene sus requisitos habituales. Descubre cómo evitar confusiones fiscales
SAT lanza programa fiscal para migrantes deportados y retornados
El fisco presenta un programa de regularización fiscal para migrantes mexicanos deportados. Conoce los beneficios y requisitos para integrarte a la economía nacional
Buzón IMSS: ¿Los pensionados están obligados a activarlo antes de febrero de 2025?
Descubre si esta obligación aplica para pensionados y patrones de trabajadoras del hogar y evita confusiones
Fallas en el CFDI de nómina por nuevo subsidio al empleo 2025
El nuevo valor del subsidio al empleo 2025 genera errores en el timbrado de nómina. Descubre el problema y la solución que exige la actualización de la matriz de errores del SAT
SAT publica preguntas frecuentes sobre estímulo fiscal
El SAT aclara dudas sobre el Programa de Regularización Fiscal 2025. Descubre cómo obtener la condonación de multas y recargos y quiénes pueden acceder a este beneficio
Empresas deben actualizar RFC de sus socios o enfrentar rechazos en trámites
El SAT exige que las personas morales informen y actualicen el RFC de sus socios o accionistas. Descubre cómo evitar problemas y cumplir con la normativa fiscal
¡Urgente! El plazo para emitir tu CFDI de retenciones está por expirar
Si realizaste pagos sujetos a retención fiscal, como pagos al extranjero, es crucial cumplir con esta obligación para evitar sanciones y asegurar la deducibilidad de los gastos
Consideraciones sobre las modificaciones a la RMF para 2025
El 22 de enero de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2025.
¿Las notas de crédito son deducciones? Un análisis sobre la confusión del Tribunal Colegiado
Un Tribunal Colegiado determinó que las notas de crédito deben registrarse como deducciones en egresos, generando confusión fiscal
SAT otorga nuevas facilidades para tributar en el RESICO en 2025
El fisco anuncia beneficios para quienes tributen en este régimen, incluyendo la eliminación de la declaración anual y la opción de reincorporación para ciertos contribuyentes
Consideraciones del IMCP sobre el Plan Maestro del SAT para 2025
El Plan México 2025 impulsa una mayor fiscalización con inteligencia artificial, intercambio de información entre dependencias y un programa de regularización fiscal
Cómo funcionan las tarjetas de crédito a meses sin intereses: las claves que hay que tener en cuenta
Las tarjetas de crédito juegan un papel crucial en la gestión de las finanzas personales. En México, la opción de "meses sin intereses" ha ganado popularidad entre los consumidores. Esta modalidad ...
¿Cuándo puedes deducir un gasto? El conflicto entre fecha de pago y comprobante fiscal
La deducción de gastos en México enfrenta un problema cuando la factura y el pago se realizan en ejercicios distintos. Descubre cómo resolver este conflicto fiscal sin incumplir las reglas del SAT
SAT actualiza trámites fiscales para 2025: cambios clave en el Anexo 1-A
El SAT publicó el Anexo 1-A de la RMF 2025 con cambios en trámites fiscales. Descubre las nuevas especificaciones sobre identificación oficial, comprobante de domicilio y representación legal
Prevén que se dispare el precio de la tortilla
La producción de maíz en Sinaloa caerá 42% en 2025, lo que elevará el precio de la tortilla en México. Agricultores advierten posible importación de maíz transgénico
SAT lanza estímulo fiscal para regularizar adeudos en 2025: conoce los beneficios y requisitos
El SAT ofrece un estímulo fiscal en 2025 para personas físicas y morales con ingresos menores a 35 MDP, condonando multas y recargos. Descubre los requisitos y plazos clave
Las mejores opciones de financiamiento para emprendedores
Ya no tienes que esperar por tus ahorros para emprender el negocio de tus sueños. Conoce las mejores opciones a las que puedes acceder para obtener financiamiento.
Aplicaciones de banca móvil y seguridad financiera
Las aplicaciones financieras móviles son herramientas digitales que permiten a los usuarios gestionar sus finanzas desde un smartphone o tablet. A través de estas plataformas, podés realizar pagos,...
Brokeree Solutions amplía su oferta de productos multiplataforma: Social Trading se integra con cTrader
Brokeree Solutions, un proveedor internacional de tecnología para brókers de múltiples activos, ha anunciado la expansión de su portafolio de productos multiplataforma. La solución estrella de la c...
Fondo de ahorro y su impacto fiscal: ¿Cómo debe reflejarse en el CFDI de nómina?
El fondo de ahorro es una prestación laboral clave en México, pero su manejo fiscal tiene reglas específicas. Descubre cómo se debe emitir en el CFDI y los requisitos para su deducibilidad
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Una agencia SEO en México puede es un gran apoyo para que empresas y pymes mejoren su visibilidad digital y potencien sus ventas
Secreto profesional en México: ¿hasta dónde llega la confidencialidad de contadores y abogados?
El secreto profesional protege la confidencialidad en diversas profesiones, pero en materia fiscal, el SAT impone límites. Descubre cómo afecta a contadores y asesores fiscales
¿Apareces en la lista negra del SAT? Conoce cómo limpiar tu historial fiscal
El SAT publica la lista del Artículo 69-B con contribuyentes presuntamente involucrados en operaciones simuladas. Descubre cómo presentar una aclaración y eliminar tus datos de este registro
SAT actualiza el límite de ingresos para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)
La Secretaría de Economía fijó un nuevo tope en el límite de ingresos anuales para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en 2025
SAT no precarga datos en declaración de ISR: conoce las alternativas para evitar sanciones
Descubre las opciones para cumplir con esta obligación sin afectar tu situación fiscal, los contribuyentes enfrentan problemas al presentar la declaración de retenciones de ISR de diciembre 2024
Cambios clave en el RESICO para personas morales en 2025
La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 trae modificaciones para el RESICO de personas morales, incluyendo el umbral de ingresos, actualización en el RFC e inventarios pendientes de deducir
Acusan a Billy Álvarez de fraude millonario con facturas
Desde el Penal del Altiplano, solicitó un plazo para definir su situación jurídica, mientras acumula otras acusaciones penales.
Conoce la fecha límite para corregir los CFDI de nómina de 2024
Los patrones que cometieron errores en los CFDI de nómina 2024 podrán corregirlos por única ocasión sin perder su deducibilidad. Conoce los requisitos y condiciones para aplicar esta facilidad admi...
Trump revive el temor de un impuesto a las remesas
El gobierno de Donald Trump analiza imponer un impuesto del 5% al 15% a las remesas enviadas desde EE.UU. a México. Expertos advierten sobre el impacto económico y el riesgo de deportaciones masivas
Constancias de salarios: ¿Aún deben entregarlas los patrones en 2025?
Desde 2017, los patrones ya no están obligados a emitir constancias de salarios, pero muchos trabajadores aún las esperan. Descubre qué dice la ley y qué pueden hacer las empresas
Conoce las deducciones fiscales otorgadas como parte del “Plan México”
El Gobierno de México implementa el “Plan México”, ofreciendo estímulos fiscales de hasta 30 mil millones de pesos para incentivar inversiones, innovación y capacitación. Conoce los beneficios y re...
El Modelo Altman Z-Score: ¿La clave para predecir quiebras empresariales?
En este artículo analizamos el Altman Z-Score, un modelo pionero para predecir quiebras empresariales. Aunque desarrollado hace más de 50 años, sigue siendo relevante con una precisión sorprendente...
Consideraciones fiscales de la reforma laboral de plataformas digitales
La reforma a la Ley Federal del Trabajo reconoce a los trabajadores de plataformas digitales como empleados formales, otorgándoles acceso a seguridad social, aguinaldo y reparto de utilidades
Prodecon logra criterio clave: SAT deberá cancelar créditos fiscales pagados correctamente
Si pagaste tus créditos fiscales con las líneas de captura emitidas por el SAT y aún aparecen como pendientes, este criterio de la Prodecon podría beneficiarte. Conoce los detalles aquí
RESICO 2025: Última oportunidad para cambiar de régimen
Si quieres tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en 2025, tienes poco tiempo para presentar tu aviso. Descubre los requisitos y cómo hacer el trámite
¿Cuándo inicia la vigencia de la UMI 2025?
El Infonavit publicó la Unidad Mixta Infonavit (UMI) 2025 con el mismo valor de 2024, pese a anunciar un ajuste del 4.21%. ¿Se trata de un error o una decisión deliberada?
¿A quienes afecta la prisión preventiva oficiosa por comprobantes fiscales “falsos”?
La persecución de delitos fiscales en México ha disminuido, pero nuevas reformas podrían afectar a pequeñas y medianas empresas con medidas ambiguas y prisión preventiva. Descubre los cambios y sus...
STPS implementa inteligencia artificial para detectar empresas incumplidas
La STPS implementa esta tecnología para enfocar inspecciones en empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales. Descubre cómo funciona esta nueva estrategia
RESICO 2025: ¿Cómo saber si puedes seguir en este régimen fiscal? Evita salir por error
El RESICO tiene un límite de ingresos que no debes rebasar. Descubre cómo calcular si puedes seguir en este régimen en 2025 y evita problemas fiscales con el SAT
SAT 2025: Conoce los ingresos que están exentos de impuestos
Descubre qué ingresos están exentos del pago de ISR en 2025, desde herencias y pensiones hasta la venta de casa habitación
Cómo verifica el SAT el límite de ingresos necesito para la condonación de 100% de multas
Conoce el nuevo estímulo fiscal del SAT para 2025 que condona multas y recargos a contribuyentes con ingresos menores a 35 millones de pesos
SAT lanza el Visor de Deducciones Personales: Así puedes revisar tus facturas
Revisa tus facturas de gastos personales con el Visor de Deducciones Personales del SAT y evita inconsistencias en tu declaración anual 2024
¿CFDI de viáticos a nombre del trabajador o del patrón? Esto debes saber
¿Cómo facturar correctamente los viáticos en México para que sean deducibles de impuestos? Descubre si el CFDI debe estar a nombre del trabajador o del patrón y evita problemas fiscales
SAT impone nuevos controles a empresas con alto consumo de gas
A partir de 2025, el SAT obliga a empresas con alto consumo de gas natural, como hoteles y restaurantes, a instalar controles volumétricos o enfrentar multas millonarias
Conoce las nuevas obligaciones laborales y fiscales de las plataformas digitales en 2025
Especialistas recomiendan a las plataformas que revisen si les aplica la reforma laboral, y si es así, que se vayan preparando para poder cumplir con las nuevas obligaciones
Resolución Miscelánea Fiscal 2025: Nuevas reglas para PM con fines no lucrativos
Conoce los cambios en la RMF 2025 para personas morales con fines no lucrativos, incluyendo autorizaciones, donativos y procedimientos de revocación de deducciones fiscales
Cambios clave en el RESICO en la RMF para 2025
Descubre las novedades del RESICO en la RMF 2025, incluyendo devoluciones de saldos a favor y reglas eliminadas. Conoce cómo afectarán a personas físicas y sus declaraciones fiscales
¿Cuánto de tu prima de antigüedad está exento de ISR?
Conoce cómo la prima de antigüedad en México puede estar exenta del ISR hasta 90 veces el salario mínimo por año de servicio, según la Ley del ISR y recientes criterios legales
Simplifica el cálculo del ISR en gratificaciones
Aprende a aplicar el procedimiento opcional del Artículo 174 del ISR para calcular impuestos en gratificaciones como el aguinaldo, usando el Subsidio al Empleo
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Proteger las finanzas a través de estrategias de inversión es la clave para garantizar una estabilidad económica y lograr objetivos financieros a largo plazo en un entorno donde los mercados son ca...
Miscelánea Fiscal 2025: cambios clave que debes conocer
La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 trae cambios significativos en procedimientos clave como la publicación de datos de contribuyentes, retenciones fiscales y la liberación de cuentas bancarias in...
SAT alcanza récord histórico de recaudación en 2024: 4.9 billones de pesos
El SAT registra una recaudación récord de 4.9 billones de pesos en 2024, superando lo programado en la Ley de Ingresos
Subsidio para el empleo 2025: ¿por qué el nuevo valor complica los CFDI de nómina?
El nuevo subsidio para el empleo en 2025 crea problemas técnicos con el timbrado de CFDI de nómina debido a inconsistencias en la matriz de errores del SAT. Conoce los detalles y posibles soluciones
Nuevos requisitos del SAT para organizaciones sin fines de lucro: esto cambia en 2025
El SAT actualiza el Formato 21 (F21) para donatarias autorizadas con nuevas obligaciones y detalles sobre donativos, estructura organizacional y transparencia fiscal
SAT corrige la tarifa del ISAN 2025: descubre el ajuste clave
El SAT ajusta la tarifa del ISAN 2025, corrigiendo la cuota fija del último rango de la tabla. Conoce los detalles y cómo impacta este cambio
Incertidumbre en el valor de la UMI 2025: ¿Error o beneficio para los trabajadores?
El instituto publicó el valor de la UMI 2025 igual al de 2024, generando dudas sobre un posible error. Descubre cómo esto podría impactar en créditos y nóminas
SAT ofrece eliminación de multas y recargos
El fisco presentó el programa de regularización fiscal 2025, aprovecha este beneficio y cumple con tus obligaciones fiscales de forma sencilla
Gobierno lanza "Plan México" en busca de ser potencia mundial
Este plan busca transformar la economía con 2,000 proyectos, 277 mil millones USD en inversión, 1.5 millones de empleos y nuevos parques industriales
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Descubre cómo los contribuyentes pueden deducir inversiones en proyectos cinematográficos y fortalecer la industria cultural
Conoce las modificaciones al subsidio para el empleo para 2025
El subsidio para el empleo en 2025 se incrementa al 14.39% de la UMA vigente en 2024, ayudando a los trabajadores con menores ingresos a reducir su carga de ISR
Estímulos fiscales 2025: Todo lo que necesitas saber para ahorrar en impuestos
La Ley de Ingresos de la Federación 2025 incluye estímulos fiscales clave para diversos sectores, desde el transporte y la minería hasta el sector editorial. Conoce cómo puedes aprovechar estos ben...
Alarma aumento de casas deshabitadas del Infonavit
En un año, el número de casas deshabitadas creció un 188%. Entérate de las causas, los estados más afectados y las acciones del Infonavit para revertir esta preocupante tendencia
Capufe ajusta tarifas de peaje: aumentos de hasta 9% en autopistas
Capufe incrementa tarifas de peaje hasta un 9% en autopistas como México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco. Transportistas y automovilistas critican el mal estado de las carreteras.
Conoce las nuevas tarifas para trámites de gobierno a partir de 2025
Descubre las tarifas actualizadas del Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, publicadas en el DOF. Conoce los cambios que afectarán trámites clave para ciudadanos y empresas desde enero.
¡Desmienten rumores! Lo que realmente cambia en impuestos y documentos oficiales en 2025
Descubre la verdad detrás de los supuestos cambios fiscales, CURP biométrica y actas de nacimiento y por qué es crucial informarse en fuentes confiables para evitar confusiones
Días de descanso obligatorio y puentes en México 2025
Descubre los días feriados, puentes y días no obligatorios en México para 2025. Aprende sobre tus derechos laborales y cómo disfrutar de tus días de descanso al máximo
Zona Libre de Chetumal: Conoce el nuevo decreto que extiende beneficios hasta 2025
El gobierno federal amplió los beneficios fiscales de la Zona Libre de Chetumal hasta 2025, permitiendo exenciones de impuestos clave para fomentar el comercio y fortalecer la economía local
SAT lanza el Plan Maestro 2025: Simplificación y combate a la evasión
Sin nuevos impuestos, el SAT busca recaudar 5.3 billones de pesos en 2025
La UMA 2025 Sube 4.21%
Conoce los nuevos valores que impactarán multas, pensiones y contribuciones a partir del 1 de febrero. ¡Entérate de los detalles aquí!
Así es como el SAT busca romper récord de recaudación en 2025
Descubre cómo el SAT planea recaudar 5.3 billones de pesos en 2025 sin subir impuestos, con tecnología, condonaciones y apps renovadas como piezas clave de su estrategia
Tendencias en Comercio Electrónico: ¿Qué Ofrecen las Nuevas Plataformas?
El comercio electrónico continúa su crecimiento exponencial, impulsado por las necesidades de los consumidores de acceder a productos y servicios de forma rápida y eficiente. Las nuevas plataformas...
Gobierno federal endurece vigilancia a proveedores
El nuevo reglamento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno genera incertidumbre en empresas proveedoras del sector público
Ciberataque al SAT: 100,000 credenciales en la dark web y cómo protegerte
Más de 100,000 credenciales de acceso al SAT, incluidas claves privadas de e.firma, fueron filtradas en la dark web, exponiendo a los contribuyentes a riesgos de fraude y suplantación de identidad....
Gobierno federal reforzará vigilancia en aduanas para aumentar la recaudación
Claudia Sheinbaum impulsa la evaluación de agentes aduanales para combatir la corrupción y aumentar la recaudación en México, reconociendo avances y áreas de mejora en el sistema aduanero
Nuevas claves en el catálogo del CFDI 4.0: descubre cómo afectarán tus operaciones fiscales en 2025
El SAT actualiza el catálogo del CFDI 4.0 con tres nuevas claves relacionadas con el IVA y el IEPS. Conoce cómo y cuándo aplicarlas en tus facturas para cumplir con las disposiciones fiscales de 2025
¿Cómo se acredita la ‘fecha cierta’ de documentos electrónicos?
La 'fecha cierta' es un mecanismo que garantiza la autenticidad de la fecha en documentos legales, un requisito clave para cumplir con las obligaciones fiscales. Descubre cómo aplicarlo tanto en do...
Subsidio al empleo: Las opciones para evitar afectar a tus trabajadores
El SAT modificó en 2019 la Guía de Llenado del CFDI de Nómina, introduciendo un ajuste al subsidio causado. Sin embargo, especialistas advierten sobre problemas en su aplicación, afectando el bolsi...
Domina una nueva lengua: ¿por qué elegir un centro de idiomas?
Aprender un nuevo idioma puede abrirte puertas a nuevas oportunidades personales y profesionales. Un centro de idiomas es el espacio ideal para lograr este objetivo, pues ofrece un enfoque estructu...
Gasolina más barata hasta el 10 de enero: conoce los subsidios del IEPS
Aprovecha los subsidios al IEPS en gasolina magna y diésel del 1 al 10 de enero de 2025
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Conoce los detalles del nuevo Subsidio al Empleo 2024, sus beneficios para trabajadores con ingresos bajos y cómo cambiará en 2025 con la actualización de la UMA
Reporta SAT récord histórico de contribuyentes de plataformas digitales
Conoce cómo el SAT impulsa el crecimiento del régimen de plataformas digitales: 23% más contribuyentes, acceso a seguridad social y nuevas regulaciones para 2025
Suplementos Innovadores para un Culturismo de Élite
En el mundo del culturismo, la búsqueda de la excelencia física ha llevado al desarrollo de suplementos de vanguardia. Desde los peptídos hasta los quemadores de grasa, estos productos permiten a l...
¿Trabajas desde México para un empleador extranjero? Conoce tus obligaciones fiscales
Descubre las obligaciones fiscales para quienes trabajan en México bajo teletrabajo para empleadores extranjeros, incluyendo el pago del ISR y la presentación de declaraciones
Ahorra en 2025: Conoce los descuentos en predial, agua y tenencia en CDMX
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El IMSS expone prácticas fiscales indebidas en bonos de puntualidad y asistencia
El IMSS establece requisitos clave para excluir premios de asistencia y puntualidad del Salario Base de Cotización (SBC). Conoce las reglas para evitar sanciones y proteger derechos laborales
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El SAT anuncia que los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) podrán pedir la devolución de saldos a favor en pagos mensuales, descubre los cambios clave de la Resolución Mis...
SAT: nuevos impuestos a Shein y Temu buscan combatir prácticas abusivas en comercio internacional
El SAT implementará nuevos aranceles a mercancías provenientes de Asia y otros países sin tratados comerciales con México, impactando a minoristas en línea como Shein y Temu.
Inicio de 2025 con más costos para consumidores: aumenta el IEPS en gasolinas, refrescos y cigarros
Conoce los incrementos del IEPS en gasolinas, refrescos y cigarrillos para 2025. Estos ajustes buscan recaudar 713 mil 844 millones de pesos
SAT simplifica trámites y refuerza control en comercio exterior con nuevas reglas para 2025
El SAT publica la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 con medidas para simplificar trámites, apoyar a contribuyentes del RESICO y reforzar la vigilancia de mercancías en comercio exterior. Conoce las...
Deducción de intereses devengados: lo que necesitas saber sin requerir CFDI
Descubre cómo deducir intereses devengados no pagados sin necesidad de un CFDI, según las disposiciones de la Ley del ISR. Conoce las condiciones clave y excepciones aplicables
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Evita sanciones: aprende cómo integrar el aguinaldo al Salario Base de Cotización (SBC) correctamente
Descubre cómo integrar el aguinaldo al Salario Base de Cotización (SBC) según el tipo de salario. Evita multas y cumple con las normas del IMSS
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Estas son las nuevas tarifas ISR 2025 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante el 2025.
SAT anuncia prórroga para habilitar el Buzón Tributario
¿Ya habilitaste tu Buzón Tributario? El SAT extendió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que cumplas con esta obligación fiscal
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Último llamado para cancelar tus CFDI: conoce los plazos reales para 2024
Aprende sobre los plazos extendidos para cancelar CFDI de 2024. Descubre hasta cuándo personas físicas y morales pueden realizar la cancelación sin complicaciones fiscales
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¿Pueden deducirse los gastos sindicales sin CFDI? Esto dice la Ley del ISR
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Actualización del IEPS 2025: Nuevas cuotas publicadas en el DOF
El Acuerdo 180/2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación, actualiza las cuotas del IEPS para 2025. Este impuesto afecta productos como gasolina, alcohol, tabacos, refrescos y comida cha...
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La Presidenta de México celebró un incremento del 5% en los ingresos del Gobierno federal durante 2024, atribuyéndolo al combate a la corrupción y al cobro eficiente del SAT, sin necesidad de aumen...
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Nuevo impuesto en CDMX: El ISN subirá al 4%, pero las micro y pequeñas empresas estarán exentas. Además, se implementará un impuesto al CO2 para industrias contaminantes
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IEPS, clave para la recaudación del SAT, incrementará en 2025
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¡Tu aguinaldo es un derecho! 💸 Conoce la fecha límite para recibirlo, qué hacer si no te lo pagan y las multas para los patrones incumplidos. No te quedes sin esta prestación indispensable para ce...
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En 2024, las Afores alcanzaron plusvalías récord de 621,242 millones de pesos, beneficiando los ahorros de los trabajadores. Además, los retiros por desempleo disminuyeron un 17.6%
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Una historia de traición, burocracia y justicia lenta. Juan Antonio Barrera perdió más que dinero: su estabilidad laboral y la confianza en quienes más quería.
Atención: el SAT toma vacaciones a partir del 23 de diciembre de 2024
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Los high rollers son los usuarios más arriesgados de una casa de apuestas en línea. Y por arriesgados no nos referimos a que realizan las pronósticos más difíciles, sino a que operan sus apuestas c...
El aguinaldo debe ser en efectivo: No aceptes vales ni negociaciones
💰🎄 ¡El aguinaldo es tu derecho! Exige que te lo paguen en efectivo, como marca la ley. Nada de vales ni negociaciones.
Recomiendan revisar que el régimen en el CFDI corresponda con la actividad económica
El régimen fiscal en el CFDI es obligatorio y debe coincidir con el registrado ante el SAT. Un error puede invalidar el comprobante, afectando deducciones fiscales y retenciones de ISR
¿El 12 de diciembre se descansa por la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe?
El Día de la Virgen de Guadalupe, celebrado cada 12 de diciembre, es una de las festividades religiosas más importantes en México. Conmemora la aparición de la Virgen María en 1531 al indígena Juan...
Los patrones deben preguntar a sus trabajadores si harán su declaración anual y solicitar el escrito correspondiente
Diciembre es el mes clave para ajustar cuentas fiscales. Conoce las obligaciones de los patrones, los derechos de los trabajadores y las facilidades para la declaración anual del ISR. ¡No dejes que...
Corrupción cuesta a México 5% del PIB
Descubre cómo empresas, gobierno y sociedad pueden combatir este problema
Industria manufacturera evade más de 85 mil millones de pesos en ISR
Un estudio del Colmex para el SAT muestra cómo deducciones excesivas generaron pérdidas de 85 mil millones de pesos en Impuestos Sobre la Renta
¿Recibes lo justo en fin de año? Descubre si tu empresa cumple con las prestaciones legales
¿Conoces tus derechos laborales en fin de año? Aguinaldo, bonos y pagos dobles en días festivos son esenciales. Descubre 5 prácticas clave
¿Ser freelancer realmente es tan bueno como parece?
La pandemia disparó el trabajo freelance, convirtiendo lo que antes era una opción alternativa en una realidad para muchos. Parece tentador: elegir tus proyectos, ser tu propio jefe.
Consejos para los nuevos inversores en el mercado de divisas
El mercado de divisas, o mercado de cambios, está entre los mercados más grandes y líquidos del mundo. Si bien presenta enormes oportunidades de inversión con más de $6 billones negociados diariame...
¿Concubina o viuda? El tribunal aclara derechos laborales y herencias
En México, la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019 estableció la presunción de dependencia económica para las concubinas, al igual que para viudas. Esto facilita su reconocimiento como bene...
México generará 400 mil empleos formales en 2025, liderando a Latam en perspectivas laborales
Con 400 mil empleos formales proyectados, el país lidera en Latinoamérica. Sectores clave como TI y manufactura impulsan el crecimiento
Exhortan a patrones a evitar despidos irregulares de trabajadores en diciembre
📢⚠️ Evita prácticas irregulares: IMSS, Infonavit y STPS llaman a patrones a respetar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores
No, el SAT no cobrará un nuevo impuesto en 2025: Esto es lo que cambia realmente
Recientes notas periodísticas han generado preocupación por un supuesto "nuevo" impuesto del 16% en plataformas como Amazon y Shein. Sin embargo, no hay tal gravamen. El IVA ya existía, y lo único ...
Pensiones y deuda pública absorben más del 50% de los ingresos tributarios
Este es el nivel más alto en 29 años, expertos advierten sobre la necesidad de una reforma fiscal
Infonavit ampliará congelamiento de saldos a 4 millones de créditos en VSM
Esta medida ahora beneficiará a 4 millones de créditos en VSM con menores tasas e intereses
SAT multiplica ISR a empleados con salario mínimo tras aumento de 20%
Aumenta ISR para trabajadores con salario mínimo: El SAT multiplica la retención tras el alza salarial. Conoce cómo afecta este cambio en 2025
Los requisitos para el 0% del IVA por hotelería a turistas extranjeros son válidos: SCJN
La SCJN valida requisitos del Reglamento del IVA para aplicar la tasa del 0% a servicios de hotelería a turistas extranjeros en eventos, destacando su legalidad y beneficios fiscales
IMSS para independientes: Beneficios y cómo inscribirte en el Régimen Obligatorio
El IMSS permite que trabajadores independientes o por cuenta propia se incorporen al Régimen Obligatorio del Seguro Social de forma voluntaria. Descubre los beneficios, requisitos y pasos para obte...
El SAT recomienda verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas
El fisco recuerda verificar la autenticidad de bebidas alcohólicas mediante el marbete, un distintivo fiscal y sanitario que certifica su origen y legalidad. Conoce cómo usarlo
Shein pide RFC y CURP en México por requerimiento del SAT
La plataforma china busca cumplir con normativas fiscales y responder a críticas de la industria textil
Plataformas digitales piden certeza jurídica en reforma laboral
Reforma laboral en debate: Didi, Uber y Rappi solicitan claridad jurídica y un diálogo inclusivo para garantizar derechos y flexibilidad en el trabajo de plataformas
¿Sabías que puedes cancelar facturas sin permiso? Descubre cuándo es posible
El SAT permite cancelar CFDI sin necesidad de la aceptación del receptor, pero solo en situaciones específicas. Aprende cuáles son y cómo aprovechar esta facilidad administrativa.
10 errores frecuentes al comprar maquinaria ligera usada y cómo evitarlos
Aprende cómo garantizar una inversión segura y funcional en tus proyectos de construcción, a través de equipo ligero en buen estado.
8 características de un buen proveedor de maquinaria ligera
Descubre cuáles son las características que debe tener un buen proveedor de maquinaria ligera, para asegurar el éxito de tus proyectos de construcción.
Sheinbaum afirma que Salinas Pliego deberá pagar impuestos pendientes
La mandataria respondió a Salinas Pliego: “Todos deben pagar impuestos, la justicia siempre llega”
Nueva regla del SAT: ¿Qué hacer con los avalúos en DeclaraNOT?
La reforma a la Regla 2.7.1.44. de la Resolución Miscelánea Fiscal ya está en vigor. Esto impacta el uso de DeclaraNOT en línea para informar avalúos en operaciones de enajenación y adquisición de ...
El truco del ISR anual que los patrones aplican con el aguinaldo
Diciembre no solo es el mes del aguinaldo, también es cuando los patrones deben calcular el ajuste anual del ISR para los trabajadores. Descubre cómo se realiza este procedimiento, qué pasos seguir...
Renovación de e.firma: derechos, requisitos y qué pasa si te la niegan
La validación de la "situación fiscal" para obtener o renovar la e.firma no debe implicar evaluaciones más allá de los requisitos legales básicos. Negar su renovación vulnera derechos fundamentales...
La "Ley Silla" revive y promete cambios laborales importantes
La "Ley Silla", que busca garantizar asientos adecuados para las personas trabajadoras durante su jornada laboral, ha sido nuevamente aprobada en el Senado. Con sanciones severas para los empleador...
¿40 horas laborales? El debate que cambiará tu semana de trabajo… pero hasta 2025
La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas regresa al centro del debate en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que el tema será revisado en 2025, con un enfoque gr...
¿Sabías que renovar el REPSE es obligatorio? Evita sanciones millonarias
El REPSE es una obligación crucial para empresas que ofrecen servicios especializados en México. Renovarlo cada tres años es indispensable para evitar cancelaciones o multas que podrían alcanzar ha...
Aumenta 12% el salario mínimo en México: ¿Cuánto ganarás en 2025?
El salario mínimo en México aumentará un 12% a partir del 1 de enero de 2025; este ajuste beneficiará tanto a la zona general como a la frontera norte
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Una resolución clave del Pleno del Decimocuarto Circuito aclara que emitir CFDI al público en general sin cumplir ciertos requisitos no es sancionable. Este fallo redefine el alcance de las infracc...
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La FGR vinculó a proceso a dos ex administradores del SAT por delitos de corrupción durante el sexenio 2012-2018
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El fisco recordó a contribuyentes con actividades vulnerables sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero. Envió 9,287 cartas de orientación sobre riesgos y sanciones
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Conoce los principales software de nómina en México y sus características más destacadas. Estas herramientas te ayudarán a optimizar tus procesos, reducir errores y cumplir con las normativas fisca...
Empresarios advierten: "No es momento para reformas laborales”
El presidente de Coparmex Nuevo León señala que no es el momento para reformas laborales en México, advirtiendo que cambios como la reducción de la jornada laboral podrían afectar la competitividad
Urge Sheinbaum resolver adeudo fiscal de Salinas Pliego
La Presidenta llama al Poder Judicial a resolver el caso de Grupo Salinas y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho
Indemnización histórica: SCJN sustituye la UMA por salario mínimo para proteger a menor afectada por el IMSS
La SCJN otorgó un amparo histórico para recalcular una indemnización por negligencia médica en el IMSS, utilizando el salario mínimo en lugar de la UMA. La resolución protege el interés superior de...
Aguinaldo 2024: ¿Cambiará la ley? Todo lo que necesitas saber para reclamarlo
El aguinaldo es un derecho laboral obligatorio en México que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Aprende cómo calcularlo, qué hacer si no lo recibes y las posibles modificaciones a la ley que e...
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El Artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación no impide amortizar pérdidas fiscales, pero combate su indebida transmisión. La SCJN confirma que esta norma no viola la irretroactividad de ...
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El 40% de los trabajadores mexicanos ya deben su aguinaldo y solo el 26% planea ahorrar una parte. Conoce cómo los mexicanos usan esta prestación y qué refleja sobre su salud financiera
¿Problemas con la DIOT? Prodecon exige más transparencia al SAT en sus Cartas Invitación
Las cartas invitación del SAT buscan corregir irregularidades fiscales, pero su falta de información clara genera incertidumbre jurídica para los contribuyentes. Prodecon propone incluir datos clav...
¿En qué situaciones el SAT beneficia a los contribuyentes que cuentan con un crédito hipotecario?
¿Sabías que como contribuyente con una hipoteca puedes recibir ciertos beneficios? ¡Descubre todo sobre la devolución de intereses en el SAT y aprovecha esta opción que otorga el organismo!
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El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) trae importantes cambios para 2024, incluyendo la posibilidad de no presentar declaración anual en ciertos casos. Descubre qué ajustes se han hecho y c...
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¿CURP biométrica y acta de nacimiento con nuevas medidas de seguridad para 2025? Conoce cómo la desinformación se ha propagado en redes y qué es lo que realmente dice el Gobierno de México sobre es...
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Descubre cómo los programas contables certificados pueden proteger la información de tu empresa y evitar problemas legales. Conoce los riesgos de usar software pirata y la importancia de una digita...
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Bank of America descarta aranceles a México e impuestos a remesas, destacando que estas medidas serían contraproducentes para la economía regional y el T-MEC
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¿Cuentas bancarias fuera del radar del SAT? Un mito desmentido
El SAT puede auditar cualquier cuenta bancaria en México, desmintiendo la idea de cuentas "fiscales" y "no fiscales". Según especialistas, esta falsa creencia pone en riesgo a quienes intentan evad...
Adiós a la Prodecon: Morena apuesta por fusionar y centralizar órganos autónomos
La reciente reforma constitucional impulsada por Morena elimina la Prodecon al integrarla en la Profeco. Este cambio, que busca optimizar recursos y centralizar funciones, plantea dudas sobre la co...
Ley de Ingresos 2025: Shein, Temu y Amazon contribuirán 15 mil millones de pesos en IVA
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¿Trabajas para un extranjero? Aprende a evitar pagar impuestos dobles
Descubre cómo los trabajadores mexicanos con empleadores extranjeros pueden evitar la doble tributación. Aprende a usar el Tratado para Evitar la Doble Tributación (TEDT) y a acreditar el ISR pagad...
¿Tienes dos trabajos? Esto es lo que el SAT dice sobre la suspensión en el RFC
Descubre qué implica la suspensión de actividades en el RFC y qué pasa si tienes más de un empleo. El SAT establece lineamientos clave que tanto trabajadores como empleadores deben conocer para evi...
¿Inflación vs. ISR? Lo que debes saber sobre la retención de intereses en 2025
La tasa de retención de ISR sobre intereses se mantiene en 0.50% para 2025. Aunque la cifra no cambia, la inflación será clave para determinar su impacto en los saldos a favor. Descubre cómo esta m...
¿Por qué obtener un título oficial es clave para el éxito profesional?
En un mundo laboral cada vez más competitivo, contar con un título oficial puede marcar una gran diferencia en el desarrollo de una carrera exitosa. La formación académica y profesional no solo abr...
Conoce las problemáticas más comunes relacionadas con el uso indebido de datos personales
Los datos personales consisten en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión d...
Estatus de las reformas aguinaldo digno y reducción de la jornada laboral
El Congreso debate reformas clave en 2024: aumento del aguinaldo de 15 a 30 días y reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, con implementación gradual prevista para 2025.
RESICO: ¿Simplificación o sacrificio? Lo que pierdes en deducciones personales
El RESICO ofrece una estructura tributaria simplificada, pero a costa de sacrificar las deducciones personales en la declaración anual. Si tienes ingresos adicionales fuera de este régimen, podrías...
¿Actualización del ISR en 2025? Lo que la inflación podría cambiar en tu nómina
Con la inflación acumulada cerca del umbral del 10%, la actualización de las tablas del ISR para 2025 podría estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los desfases en los datos de diciembre com...
¡Adiós al EFIDEPORTE en 2025! El estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento se suspende
La iniciativa de la Ley de Ingresos para 2025 suspende el EFIDEPORTE, un estímulo fiscal clave que en 2023 logró un incremento del 360.58% en recursos otorgados al deporte de alto rendimiento. Depo...
Hacienda apuesta por eficiencias recaudatorias y descarta reforma fiscal en 2025
Hacienda descarta reforma fiscal para 2025 y apuesta por eficiencias recaudatorias que sumarían 0.3% del PIB. También propone fortalecer ingresos locales en estados y municipios
¿Condominios y el SAT? Descubre si tu asociación civil está en regla (¡y evita multas!)
El tratamiento fiscal de las asociaciones civiles dedicadas a administrar condominios genera dudas importantes entre vecinos y administradores. Según la Prodecon y la Miscelánea Fiscal, el reconoci...
Confusión en el Subsidio al Empleo: ¿SE 2013 o SE 2024? Esto es lo que debes saber
El Subsidio al Empleo en México es una herramienta clave para aliviar la carga fiscal de los trabajadores con ingresos bajos, pero las recientes modificaciones han generado confusión entre patrones
Cuidado, patrones: La evasión fiscal en el IMSS te puede salir muy cara
La evasión fiscal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no solo afecta a los trabajadores y su acceso a derechos esenciales, sino que también conlleva graves consecuencias legales y fin...
Conoce los cambios en la Ley de Ingresos de la Federación para 2025
En el Paquete Económico 2025, la Ley de Ingresos de la Federación es la única parte que sufre modificaciones con respecto al 2024
STPS refuerza inspecciones laborales con nuevas contrataciones y tecnología
La STPS refuerza inspecciones laborales con más de 700 inspectores y tecnología avanzada. Descubre los resultados y operativos clave para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral
Inteligencia Artificial transforma la fiscalización del SAT: expertos llaman a empresas a modernizarse
El SAT moderniza su fiscalización con más tecnología, dejando atrás a empresas que no se adaptan
Descubre los Mejores Préstamos en Línea en México
En la era digital, la forma en que manejamos nuestras finanzas ha cambiado radicalmente. Los préstamos en línea se han convertido en una opción popular y accesible para muchas personas que necesita...
La relación entre criptomonedas y los mercados tradicionales
Las criptomonedas se han abierto paso de un modo descomunal en el panorama financiero a nivel global. La irrupción del Bitcoin y de otros activos ha conseguido transformar por completo el mercado, ...
La ruleta permanece inalterable al paso del tiempo
Existen pasatiempos que, pese al transcurso de los años, su aceptación no solo permanece inalterada, sino que es notablemente creciente al adoptar nuevas formas adaptadas a las nuevas tecnologías. ...
¡Adiós a tus multas! El Paquete Económico 2025 incluye estímulos fiscales para regularizar adeudos
El Paquete Económico 2025 propone un estímulo fiscal del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para contribuyentes que regularicen adeudos de ejercicios anteriores
SCJN: Exención de IVA en créditos hipotecarios es sólo para personas físicas, no empresas
La Suprema Corte resolvió que la exención de IVA en créditos hipotecarios para casa habitación está destinada únicamente a personas físicas, al ser un beneficio ligado al derecho a la vivienda. Las...
¿Sin cambios fiscales para 2025? Lo que debes saber del Paquete Económico de México
El Ejecutivo Federal presentó el Paquete Económico 2025 sin cambios en las principales leyes fiscales. Aquí te explicamos qué implica para el ISR, IVA y Código Fiscal de la Federación, además de lo...
Inicia supervisión de cumplimiento fiscal en aduanas
El SAT y la ANAM intensifican la supervisión fiscal y aduanera en el AIFA, verificando el cumplimiento de nuevas disposiciones de comercio exterior y combatiendo el abuso del régimen “minimis”
SCJN confirma la legalidad de las sanciones por defraudación fiscal: ¿Qué significa para los contribuyentes?
La Suprema Corte analiza un caso de defraudación fiscal equiparada y concluye que las normas impugnadas cumplen con los principios de legalidad y constitucionalidad. Aquí te explicamos los puntos c...
¿Qué funcionarios de Hacienda y del SAT fueron ratificados para la nueva administración?
La Cámara de Diputados respaldó a funcionarios clave de la SHCP y el SAT propuestos por la Presidenta Claudia Sheinbaum
Recomiendan estar atentos a anuncios del Infonavit para el congelamiento de deudas
El Infonavit congelará el saldo y mensualidades de 2 millones de créditos en VSM otorgados antes de 2013, beneficiando a millones de trabajadores afectados por el aumento de su deuda
¿Cuál es la fecha límite para habilitar el Buzón IMSS?
En 2024, el IMSS lanzó una plataforma digital que promete agilizar la comunicación con los empleadores. Descubre qué trámites puedes realizar, el plazo para habilitarla y las ventajas que ofrece
Plan Maestro de Fiscalización reporta un incremento en la recaudación
El SAT superó los 4 billones de pesos en recaudación tributaria entre enero y octubre de 2024, un aumento del 5.4% respecto a 2023
Construir amistades para toda la vida: Los beneficios sociales de estudiar inglés en el extranjero
Estudiar en el extranjero es una experiencia enriquecedora que va más allá de la educación formal. Para muchos estudiantes internacionales, estudiar inglés en Inglaterra es una puerta a nuevas opor...
5 beneficios de un software para la gestión de empleados
Un software para la gestión de empleados resulta bastante útil en cualquier empresa y es que, gracias a ellos podemos tener nuestros papeles más ordenados, saber en todo momento cuáles son los turn...
SAT proyecta recaudación histórica en 2025, pero surgen dudas sobre su viabilidad
El SAT busca alcanzar una recaudación histórica de 5.29 billones de pesos en 2025, pero expertos advierten riesgos y llaman a una reforma fiscal integral. Conoce los detalles.
5 Estrategias para hacer un currículum sin experiencia
Hacer un currículum es una tarea delicada que requiere atención a cada detalle, pero cuando no se tiene experiencia laboral previa, el desafío se intensifica. Muchos piensan que un currículum sin e...
El Buen Fin 2024: Compra inteligente y evita caer en discrepancia fiscal
El Buen Fin 2024 promete grandes oportunidades de ahorro, pero también implica riesgos si no se maneja con precaución. Aprende sobre sus orígenes, diferencias con el Black Friday, y cómo evitar dis...
¿Prestaciones en especie? Lo que necesitas saber para evitar problemas con el IMSS
Entregar habitación y alimentación en especie puede evitarte multas con el IMSS. Aquí te explicamos por qué estas prestaciones no siempre cuentan como salario base de cotización
Conoce las claves del Paquete Económico 2025
El Gobierno de México presentó al Congreso un Paquete Económico que rompe récords: ingresos históricos, gasto ambicioso y un déficit presupuestal que no deja indiferente
¿Cómo dar de baja el Buzón Tributario de un contribuyente que falleció?
Este trámite es esencial para finalizar las obligaciones fiscales
Los beneficiarios de cuentas bancarias tienen legitimación para solicitar los depósitos
Las instituciones financieras están obligadas a cumplir con la entrega de estos fondos, resguardando los derechos de los beneficiarios designados
Infonavit congela deudas en salarios mínimos: 2 millones de créditos dejarán de crecer
El Instituto anunció que el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos en Veces Salarios Mínimos (VSM) otorgados antes de 2013 dejarán de aumentar
Buen Fin sin remordimientos: Consejos para gastar inteligentemente
Con el Buen Fin arrancando, los descuentos y promociones están en todas partes. Pero antes de dejarnos llevar, aquí tienes algunos consejos clave para cuidar tu bolsillo, aprovechar buenas ofertas ...
¡Suprema Corte niega amparo en caso de defraudación fiscal!
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la condena a tres años de prisión para una persona acusada de defraudación fiscal equiparada, tras declarar constitucionales los artículos que sus...
Sin cárcel preventiva por defraudación fiscal! Diputados aprueban cambio a reforma
Con esta reforma, los sospechosos de estos delitos yano irán a prisión sin antes probarse su culpabilidad
Perspectivas del PIB de México para 2025 (desafíos, proyecciones y oportunidades de crecimiento)
México enfrenta el año 2025 con una previsión de crecimiento para su Producto Interno Bruto (PIB) situada entre el 1.8% y el 2.6%, según proyecciones de organismos internacionales, como el Fondo Mo...
Antonio Martínez Dagnino, ratificado al frente del SAT para fortalecer fiscalización y recaudación
El funcionario asume oficialmente como jefe del SAT, con el respaldo de la Cámara de Diputados y la Presidenta Claudia Sheinbaum, prometiendo continuar y ampliar las estrategias de fiscalización ef...
¿Se le olvidó al SAT? Más de tres años sin publicar resoluciones favorables para los contribuyentes
A pesar de la obligación de informar mensualmente sobre sus resoluciones favorables a contribuyentes, el SAT lleva más de tres años sin actualizar su portal, dejando a los contribuyentes sin acceso...
¿Por qué los gastos pagados a través de intermediarios pueden ser no deducibles?
Algunas empresas que pueden prestar el servicio de intermediarios de pagos son Oxxo, Seven Eleven, farmacias, supermercados, agencias de viaje, entre otros
Prodecon pone en la mira al SAT: los trámites de fusión están ahogando a las empresas
La Prodecon reveló que los requisitos impuestos por el SAT para la fusión de empresas están excediendo las obligaciones establecidas en la ley, afectando el cumplimiento fiscal y generando incertid...
Incertidumbre entre contribuyentes por inesperada revocación masiva de e.firmas del SAT
Entre el 23 y 28 de octubre de 2024, miles de contribuyentes en México vieron su e.firma inesperadamente revocada, afectando sus trámites fiscales y comerciales. Una encuesta revela el alcance de e...
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Conoce las regulaciones fiscales y restricciones en el uso de efectivo para la compra de vehículos en México y asegura que tu transacción cumpla con la ley para evitar problemas con el SAT
Servidores públicos vigilarán ofertas y promociones durante el Buen Fin 2024
Desde el 2 de septiembre las autoridades iniciaron el monitoreo de 489 productos de mayor demanda durante estos cuatro días de ofertas y promocione
Reducción de comisiones en Afores beneficiará a millones en 2025
La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) anuncio una importante disminución en las comisiones que cobran las Afores, estableciendo un nuevo límite para 2025 que promete incrementar lo...
¿Necesitas la Constancia de Situación Fiscal para facturar? El SAT aclara dudas y prohíbe malas prácticas
La emisión de facturas en México suele incluir un requisito adicional: la Constancia de Situación Fiscal (CSF) del cliente. Sin embargo, el SAT ha determinado que esta práctica no es obligatoria y ...
Infonavit congela saldos y mensualidades para millones de créditos
🏠 A partir de este lunes, 2 millones de créditos tendrán sus saldos y mensualidades congelados. Descubre cómo puedes beneficiarte de esta medida
Anuncia SAT avances en proceso de digitalización de trámites
El fisco anunció que esta medida no solo facilita los procesos para los contribuyentes sino que también se alinea con los objetivos de inclusión financiera y modernización administrativa del país
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En México, algunas prestaciones de previsión social están exentas del Impuesto sobre la Renta (ISR), aunque con ciertos límites. Vales de despensa, fondo de ahorro, servicios de salud y seguros son...
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La Vigilancia Profunda del SATutiliza tecnología avanzada para detectar inconsistencias fiscales y prevenir prácticas ilegales. Aunque no es obligatorio acudir a las entrevistas, atenderlas puede e...
Beneficios y ventajas de tomar un préstamo personal online
Los préstamos personales online son cada vez más solicitados y hay múltiples razones por las que ésto sucede. Si estás en la búsqueda de una solución financiera que sea práctica, cómoda, segura y t...
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Con su nuevo Expediente Clínico Electrónico, el IMSS promete revolucionar la atención médica, permitiendo a los pacientes acceder a un historial clínico centralizado y actualizado desde cualquier c...
Proponen reducir la semana laboral a 40 horas con implementación gradual para empresas
El grupo parlamentario de Morena impulsa nuevas iniciativas para reducir la semana laboral a 40 horas, otorgando dos días de descanso y acercando a México a los estándares internacionales. Con prop...
¿Cómo solicitar la reducción de mensualidades del programa Nivela tu Pago del Infonavit?
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Los préstamos personales pueden ayudarte a consolidar tu negocio, a realizar ese viaje tantas veces soñado, a financiar los estudios o a remodelar tu casa. Son una alternativa práctica para hacer f...
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Conoce supuestos especiales para tramitar la e.firma de personas morales
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Comprobar la "materialidad de un servicio" podría ser complejo para la mayoría de los negocios
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La responsabilidad solidaria permite que el SAT exija el pago de impuestos y multas no solo al contribuyente principal, sino también a socios, directores y administradores. Conoce quiénes están en ...
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Muchos clubes de fútbol realizan compras infructuosas. La mayoría de las veces afecta a los equipos punteros que no reparan en gastos para reforzar la plantilla. Por cierto, apuestas deportivas Méx...
¿Si soy una persona jubilada puedo tributar en el RESICO?
¿Eres jubilado o pensionado en México? 🇲🇽 Descubre cómo la nueva guía de Prodecon puede ayudarte a reducir tus cargas fiscales y simplificar tus obligaciones
Contadores piden regulación de compras en plataformas chinas
Autoridades están reforzando la regulación fiscal y económica sobre las importaciones de productos chinos a través de plataformas digitales para proteger la economía nacional y el empleo
Conoce las multas y sanciones por no afiliar al IMSS a trabajadoras del hogar
Las reformas aprobadas en 2022 obligan a los empleadores a registrar a las trabajadoras del hogar en el IMSS, bajo riesgo de enfrentar sanciones económicas y hasta penas de prisión. Aquí te contamo...
Revocación masiva de e.firmas: SAT reconoce el problema y pide paciencia
El SAT asegura que ya trabaja en la solución, pero pide no hacer nada por el momento y esperar la reactivación
Anticipos de nómina: ¿Cómo reflejarlos correctamente en el CFDI?
El anticipo de nómina puede ser un beneficio para el empleado, pero al emitir el CFDI hay varias reglas que seguir para evitar problemas con el SAT. Aquí te explicamos los puntos clave y errores co...
Atención: Revoca SAT a miles de contribuyentes su firma electrónica
Por el momento, la opción más eficiente sería que el SAT revierta internamente esta revocación, aunque hasta ahora no hay una confirmación de si esto será posible.
¿Problemas con el portal del SAT? Así tendrías una prórroga automática para tus trámites
Si el portal del SAT falla en el último día de un plazo para realizar un trámite o defensa fiscal, tienes derecho a una prórroga hasta que el portal esté operativo de nuevo. Esto no solo está en la...
Nueva comisión máxima para las Afores: Lo que necesitas saber para 2025
La Consar establece un nuevo límite de comisión para las Afores en 2025, que será de 0.55% sobre el saldo administrado
Empresarios piden "moderar" aumentos al salario mínimo
Expertos advierten sobre los posibles riesgos de un aumento excesivo del salario mínimo en México, sugiriendo un enfoque más moderado para proteger a las pymes y fomentar la estabilidad económica
¿Contadores obligados a reportar? Descubre cuándo la Ley Antilavado los pone en la mira
En México, los contadores públicos tienen responsabilidades bajo la Ley Antilavado al manejar ciertas operaciones para sus clientes. Descubre qué casos aplican y qué actividades quedan fuera de est...
¿Qué trabajadores de plataformas como Uber obtendrían seguro con la nueva reforma laboral?
La iniciativa pretende establecer una relación laboral formal entre plataformas y trabajadores, aunque plantea interrogantes sobre supervisión, mando y el impacto operativo en distintos sectores
Todo sobre el Sorteo del Buen Fin 2014
El Buen Fin estimula el uso de pagos electrónicos y la formalización económica, con un sorteo que promete premios millonarios a consumidores y comercios participantes
Empresarios piden ser consultados ante cambios salariales y laborales
Líderes empresariales y especialistas instan a un consenso antes de aprobar las reformas propuestas por el gobierno para aumentar el salario mínimo y reducir la jornada laboral
¿Cómo reducir la mensualidad de mi crédito Infonavit?
El programa Nivela Tu Pago apoya a los trabajadores que van al corriente con sus pagos y los que presentan atrasos, con un descuento en su mensualidad que va del 25% al 75%
Conoce los nuevos cambios del SAT que simplifican el RFC y la e.firma
El fisco mexicano ha anunciado nuevas medidas para hacer más ágiles y fáciles los trámites relacionados con el RFC y la e.firma, así como facilidades para quienes tributan bajo el RESICO
Reforma a plataformas digitales: Descubre cómo afectará a los trabajadores y sus impuestos
La nueva propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo busca redefinir a los trabajadores de plataformas digitales y cambiar su régimen fiscal. ¿Qué implicaciones tiene esto para el ISR y el IV...
¿Tienes vehículo razer? Descubre cómo deducirlo fiscalmente sin complicaciones
Los vehículos todoterreno como buggys, areneros y razers están ganando popularidad, pero muchos se preguntan cómo afecta su adquisición a nivel fiscal. Aquí te explicamos de manera clara las reglas...
¡Reino Unido expuesto! Descubre cómo lidera en paraísos fiscales y evasión de impuestos
Un nuevo análisis revela que Reino Unido es el principal facilitador de la evasión fiscal a nivel global, siendo responsable de un tercio del riesgo mundial. Aquí te contamos más
Bienes digitales: Qué son y cómo asegurarlos en tu testamento
En México, la gestión de bienes digitales tras el fallecimiento de una persona es un tema reciente, pero de creciente importancia. Descubre cómo puedes proteger tus activos digitales, como criptomo...
¡Recaudación millonaria! SAT reporta aumento histórico en impuestos al cierre de 2024
La recaudación fiscal del SAT sigue en ascenso, alcanzando 3.69 billones de pesos en el tercer trimestre de 2024. Gracias al Plan Maestro de Fiscalización, el crecimiento real fue del 5.3%, destaca...
Anuncia Infonavit cambios en esquema de "Unamos Crédito"
Las nuevas regulaciones de Infonavit permiten a los compradores de vivienda elegir plazos y montos de crédito, ofreciendo más flexibilidad y control sobre su financiamiento
Así puedes pagar tus deudas con el SAT en cómodas parcialidades
Si tienes adeudos fiscales, el SAT te ofrece facilidades de pago que no puedes ignorar. Descubre cómo puedes liquidar tus deudas en hasta 36 mensualidades, con tasas de interés accesibles y la posi...
Reportan más de medio millón de trabajadores de plataformas digitales
El número de contribuyentes en plataformas digitales en México ha cuadruplicado desde 2020
Rechazan banqueros que Infonavit construya viviendas
Líderes financieros sugieren que el sector privado debería liderar la construcción de viviendas en México y no el gobierno federal
¿Cómo la nueva reforma laboral impactará a los trabajadores de plataformas como Uber?
La reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada en octubre de 2024 busca proteger a los trabajadores de plataformas digitales, pero también enfrenta desafíos fiscales y administrativos. ¿Qué cam...
Plataformas de reparto deberán dar IMSS a conductores y repartidores
La reforma propuesta pretende reconocer formalmente a los trabajadores de aplicaciones como empleados legítimos, asegurando que reciban prestaciones completas
¿Préstamos vía nómina del Infonavit?, ¡cuidado!
El instituto detalla los procedimientos correctos para acceder a créditos Mejoravit y advierte a los derechohabientes sobre los riesgos de estafas en línea
Anuncia SAT reducción de tiempo de trámites
El fisco ha implementado mejoras en los trámites de inscripción al RFC y obtención de la e.firma, logrando reducir el tiempo de procesamiento y aumentar la disponibilidad de citas
Qué y cómo revisar en un coche de ocasión antes de comprar
La compra de un coche de ocasión conlleva la necesidad de una revisión completa, tanto del estado técnico del vehículo como de la documentación. Solo en este caso puedes contar con una compra exito...
El SAT advierte: Tus deducciones, en riesgo si operas con empresas fuera del REPSE
La autoridad está enviando advertencias sobre la deducibilidad de gastos relacionados con empresas dadas de baja del REPSE
Lujo en sonidos: el playlist para una fiesta inolvidable estilo casino
Las vacaciones ideales en el casino no consisten sólo en emocionantes máquinas tragamonedas y estimulantes juegos de azar. Si decides crear una fiesta inolvidable en el establecimiento de juego<htt...
Dynamic Works Syntellicore y Brokeree Solutions Introducen Solución Integrada de CRM y Prop Trading
Dynamic Works, el desarrollador de la galardonada plataforma CRM Syntellicore, ha anunciado una poderosa nueva integración con Prop Pulse de Brokeree Solutions, un avanzado sistema de gestión de cu...
Conoce los cambios de la segunda modificación a la Miscelánea Fiscal 2024
El SAT actualizó la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 con importantes modificaciones en trámites como la inscripción al RFC, renovación de la e.firma y beneficios para donatarias multadas
Régimen de arrendamiento: ¿Cómo elegir entre deducción ciega y erogaciones reales?
Una de las decisiones clave es optar entre la deducción ciega del 35% de los ingresos o deducir las erogaciones reales. Conoce cuál es la mejor opción según tus costos y estructura financiera En Mé...
Cómo proteger tus finanzas al usar servicios de transferencia de dinero
Periódicamente, millones de personas en todo el mundo realizan operaciones de transferencias de un país a otro. Estas operaciones financieras son mucho más seguras gracias a los servicios de transf...
¿Qué esperar ante los desafíos regulatorios y de impuestos para las corporaciones en México?
Por Luciano Idesio, vicepresidente de Corporates LatAm en Thomson Reuters
Muinmos y Brokeree Solutions Simplifican el Prop Trading para Corredores Regulados
En un movimiento estratégico para mejorar la legitimidad y estabilidad del trading propietario, el innovador en RegTech Muinmos se ha asociado con el proveedor de tecnología Brokeree Solutions. Est...
¡Ojo con el SAT! Así te puede investigar por discrepancia fiscal y qué hacer al respecto
La discrepancia fiscal surge cuando los ingresos declarados no coinciden con los gastos o adquisiciones. A partir de 2014, el SAT tiene más herramientas para investigarte. Descubre cómo funciona es...
¡Cuidado con tus cheques! Así puedes perder deducciones si no los cobras a tiempo
Si tardas en cobrar un cheque más de cuatro meses, podrías perder el derecho a deducir el gasto. Te explicamos por qué esta medida es vista como un "castigo excesivo" y cómo evitar problemas fiscales.
¿Recibiste una notificación del SAT? Aquí te explicamos qué hacer y por qué no debes preocuparte (aún)
Cuando el SAT detecta posibles irregularidades en el pago de impuestos, debe notificarte antes de concluir su revisión. Este aviso no te quita derechos ni implica consecuencias inmediatas, pero sí ...
Anuncia SAT facilidades de pago para adeudos y multas
El SAT ahora ofrece facilidades de pago que te permiten liquidar en hasta 36 meses o elegir pagos diferidos
¿Nuevo regla ilegal? El SAT y su polémica obligación para plataformas digitales
Las plataformas digitales de intermediación que cobren por cuenta de terceros deberán retener el 100% del IVA
El testamento: El trámite que todos evitan y puede desatar conflictos
Tramitar un testamento puede parecer innecesario o incómodo, pero su ausencia puede desencadenar serios conflictos familiares y legales. Descubre por qué es vital hacerlo a tiempo y cómo evitar dis...
¿Llamada del SAT? Evita ser víctima de esta nueva estafa
Aprende cómo identificar llamadas apócrifas y protege tu información personal. ¡No te dejes engañar!
¡Cuidado con el efectivo! Descubre qué operaciones están bajo la lupa de Anti-Lavado
Descubre las operaciones que están bajo la lupa de la Ley Anti-Lavado en México, sus montos máximos permitidos y qué pasa si debes devolver el dinero La Ley Federal para la Prevención e Identificac...
El Fiscoanalista - 14 de octubre
Si los avisos de Dictamen fueron presentados en el mes de abril del presente año, el plazo máximo para presentar el Dictamen será en este mes de octubre.
Banca de EUA anuncia inversión en Afores
State Street, líder global en servicios financieros, apuesta fuerte por el mercado de Afores en México
¿Qué deducciones personales pueden considerar las personas jubiladas y/o pensionadas?
La Prodecon ofrece una guía completa para facilitar el entendimiento de sus derechos y deberes
¿Cuándo consultar a un especialista por dolor de hombro?
El dolor de hombro puede ser causado por una lesión en músculos, ligamentos o tendones de la zona. Por lo general, cuando esto ocurre, la molestia es más fuerte cuando se mueve el brazo, lo que res...
"¡El SAT no afloja! Aprieta vigilancia fiscal al final del sexenio
Con más de 52 millones de acciones de vigilancia en lo que va del año, el SAT sigue endureciendo su control sobre los contribuyentes. En el último año del sexenio, el SAT redobló esfuerzos para ase...
¿Cómo saber quiénes te reportaron como proveedor en la DIOT?
La Prodecon te explica cómo obtener el listado de los clientes que te reportaron como proveedor para que puedas aclarar las diferencias de IVA fácilmente La Declaración Informativa de Operaciones c...
¡Cuidado con tus notas de crédito! El SAT te exige más pruebas para devoluciones y descuentos
La normativa del SAT exige que las notas de crédito cuenten con una justificación detallada y soporte documental, lo que genera incertidumbre entre los contribuyentes La nota de crédito es un Compr...
Arrendamiento de autos y su rol en la gestión de flotillas empresariales
El uso de autos en el día a día de muchas empresas es algo imprescindible para poder desarrollar su trabajo con normalidad. Pero, cuando se necesita contar con una flotilla de vehículos importante,...
Desigualdad en América Latina: los ricos acaparan y los pobres pagan
Las políticas fiscales actuales favorecen a los más acaudalados, exacerbando la brecha entre ricos y pobres Desde las oficinas de Oxfam en Ciudad de México, un reciente informe destaca una alarmant...
El SAT rechaza revelar la información de terceros en la DIOT, aunque te afecte
Este 2024, el SAT está enviando alertas a los contribuyentes sobre discrepancias en sus declaraciones de IVA, pero sin ofrecer acceso a la información de terceros que respalda estas diferencias Dur...
¿Qué trámites simplificó el SAT en octubre de 2024?
En el trámite de inscripción en el RFC para personas físicas y morales ya no se requiere que el contribuyente realice la preinscripción en el portal del SAT previo a su cita El Servicio de Administ...
Sheinbaum apuesta por reducir la jornada laboral: ¿cuándo será una realidad?
La presidenta de México reafirmó su compromiso de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Aunque la reforma sigue estancada en la Cámara de Diputados, su implementación gradual dependerá del co...
Advierten regulaciones estrictas a importadores chinos
Tiendas en línea como Shein, Temu, Aliexpress entre otras, están en la mira de estas nuevas medidas contra la importación hormiga Estas nuevas regulaciones requerirán la identificación de consumido...
Requisitos clave para deducir consumos en restaurantes y viáticos
Los consumos en restaurantes y viáticos pueden ser deducibles para las empresas en México, pero deben cumplir con ciertos lineamientos fiscales En México, las empresas pueden deducir parte de los c...
¿Qué son las UDIS y cómo se calculan?
Las UDIS son una medida que ajusta el valor del dinero en función de los cambios en los precios Las Unidades de Inversión (UDIS) son un valor creado por el Banco de México (Banxico) en 1995, para p...
Inversores en línea: esto es lo que debe tener un bróker en el 2024
El boom de las finanzas en línea en México ya no es ninguna novedad y eso puede notarse gracias a la gran cantidad de ahorristas e inversores que desean comenzar a operar en las plataformas online....
¡Adiós a trabajar de pie! Avanza la"Ley Silla" para mejorar las condiciones laborales
La Cámara de Diputados da un paso importante en favor de los derechos laborales al aprobar la "Ley Silla", una reforma que obliga a los empleadores a proporcionar asientos adecuados a los trabajado...
SAT anuncia medidas contra prácticas abusivas de importadoras asiáticas
El fisco reforzará la vigilancia en el despacho aduanero para identificar a importadores de productos que llegan de Asia El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una serie de modifica...
¿Cómo se factura la venta de un paquete o kit de productos?
Las empresas suelen agrupar productos o servicios en kits para ofrecer soluciones "todo en uno". Descubre cómo funciona la emisión de un CFDI al vender un kit y qué campos condicionales debes compl...
¿No pagaste tus impuestos a tiempo? Así ajusta el SAT tu deuda
Cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales, el SAT puede emitir un crédito fiscal que incluye el monto original más multas, recargos y actualizaciones Cuando un contribuyente n...
Anuncia el SAT nuevas facilidades para el Resico
El SAT anuncia importantes cambios para facilitar los trámites de los contribuyentes bajo este régimen, incluyendo exenciones en la declaración anual y simplificaciones en la inscripción al RFC y e...
¿Qué es el Régimen de Coordinados y cómo puede beneficiar a tu empresa de transporte?
El Régimen de Coordinados ofrece una opción fiscal simplificada para empresas de transporte terrestre de bienes y personas El Régimen de Coordinados fue creado para facilitar el cumplimiento de las...
Empresas fronterizas: Hacienda extiende beneficios de importación hasta 2026
La Secretaría de Hacienda amplía hasta 2026 las tasas preferenciales y desgravaciones para mercancías en la región fronteriza El 30 de septiembre de 2024, la Secretaría de Hacienda publicó un decre...
Depósito mínimo en apuestas: ¿es una opción viable para jugadores mexicanos?
Qué tener en cuenta a la hora de hacer un depósito mínimo en las casas de apuestas online en México para diversión sin riesgo. El desenlace de la pandemia en 2020 allanó el camino para las empresas...
¿Vendes tu casa? Descubre cómo pagar menos impuestos (¡o incluso nada!)
Vender un inmueble en México implica pagar el ISR, pero hay exenciones que podrían ayudarte a reducir, o hasta eliminar, ese pago. Aquí te explicamos cómo funciona y qué deducciones puedes aprovech...
¿Quieres cambiarte a RESICO? Descubre cómo hacerlo sin preocuparte por fechas límite
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Las empresas enfrentan desafíos para renovar su inscripción en el REPSE, pero la Secretaría del Trabajo ha implementado un nuevo módulo para reportar y resolver fallas técnicas Con la reforma al ou...
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La movilidad es fundamental para el éxito personal y profesional, Pluxee ofrece una solución innovadora para facilitar los desplazamientos diarios: los vales de gasolina. Estos vales no solo propor...
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La doctora Claudia Sheinbaum Pardo asume la presidencia marcando un hito como la primera mujer en ocupar este cargo Claudia Sheinbaum ha sido investida como la primera mujer Presidenta de México, e...
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1 de octubre: ¿Será inhábil? Lo que debes saber sobre el cambio de gobierno
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¿Cómo afecta la suspensión de los estímulos fiscales a las gasolinas a tu economía y al país?
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La reforma al Poder Judicial de México busca modernizar el sistema, pero genera preocupación sobre la independencia de los jueces y sus efectos en la interpretación de leyes fiscales La reforma al ...
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El dictamen correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 debe ser presentado a más tardar el 30 de septiembre de 2024 El dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad soc...
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¿Cómo se aplican los impuestos sobre las horas extras trabajadas?
Dado que las horas extras representan ingresos adicionales al salario regular, están sujetas al pago de ISR Las horas extra en México son el tiempo de trabajo que excede la jornada laboral establec...
Actualiza SAT palabras prohibidas en conceptos de transferencias bancarias
Evita que el fisco te ponga en la mira si utilizas estos conceptos al momento de hacer una transferencia desde tu app bancaria La precisión en los conceptos de pago en transferencias bancarias es c...
Las mejores marcas de cámaras fotográficas del mundo
Quienes pertenecen al maravilloso mundo de la fotografía saben que detrás de los adelantos tecnológicos actuales, hay una historia donde se entrelazan las marcas pioneras que hoy permiten obtener l...
¿Cuáles son los requisitos para emplear a menores de edad?
La Ley del Trabajo establece regulaciones para el empleo de adolescentes (menores de edad), asegurando que reciban beneficios y protecciones adecuada Asegurar a un trabajador menor de edad en Méxic...
Le roban su e-firma y ahora debe más de un millón de pesos al SAT
A más de cinco años de denunciar la usurpación de su identidad, José Antonio Barrera sigue sin obtener justicia José Antonio Barrera enfrenta un calvario legal que ha afectado su vida laboral y eco...
¿Qué es el punto de equilibrio de costos y cómo se calcula?
Comprender y aplicar el cálculo del punto de equilibrio es sumamente útil para optimizar la salud financiera de una empresa El punto de equilibrio de costos es el nivel de ventas en el cual los ing...
Guía básica sobre los Cetes
Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) suponen una de las inversiones más populares y seguras en México. Emitidos por el Gobierno Federal, los Cetes representan una excelente opc...
Descubre la Mejor Formación Online con Euroinnova
En la era digital, la formación online se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo profesional y personal. Con una amplia variedad de cursos y plataformas disponibles, elegir la...
Con Inteligencia Artificial localizan a patrones incumplidos
La implementación de tecnologías permiten detectar esquemas complejos de evasión fiscal El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Secretar...
Conoce los pasos a seguir para tramitar la solicitud de verificación de domicilio
La solicitud de verificación de domicilio permite a los contribuyentes solicitar la validación oficial de su domicilio fiscal La solicitud de verificación de domicilio es un procedimiento del Servi...
¿Cuál es la diferencia entre la deducción de un gasto de viaje y uno de traslado?
Los gastos de traslado dentro de la faja de 50 km, no son considerados gastos de viaje y, por ende, puede deducirse sin los topes propios de los gastos de viaje Los viáticos o gastos de viaje, en e...
¿Qué tipo de vehículos son deducibles de impuestos al 100%?
Las pick-ups, al ser camiones de carga, no deben ser considerados automóviles para efectos de aplicar la limitante de los 175,000 o 250,000 pesos, pero sí les es aplicable la tasa del 25% de deducc...
Domina comercio informal en México, según datos del INEGI
Según el último informe del INEGI, este sector representa alrededor de 80 mil millones de pesos generados en 2023 Según un comunicado reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE...
Presenta SAT nuevas herramientas digitales
El fisco busca eliminar la necesidad de visitas presenciales a sus oficinas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México presentó una nueva herramienta digital que promete modernizar y...
¿Qué es la valuación de una empresa y cómo se realiza?
En el pasado, las empresas más valiosas solían poseer grandes activos y amplia capacidad productiva, pero eso ha cambiado en la actualidad La valuación de una empresa es un proceso que permite dete...
¿Qué pasa si me equivoco en la clave del producto o servicio en una factura?
El contribuyente puede incurrir en una infracción que podría resultar en rechazos por parte de la autoridad durante verificaciones o solicitudes de devolución Desde el 1 de julio 2018, el Servicio ...
Empresarias digitales, nenis, generaron 80 mil millones de pesos en 2013
Más de un millón de mujeres sostiene económicamente a cerca de 4.9 millones de personas en México En un reciente estudio presentado por la Secretaría de Economía y la Cooperación Técnica Alemana (G...
¿Es posible emitir una nota de crédito al 'público en general'?
La nota de crédito es un tipo de CFDI que se emite para corregir o anular parcial o totalmente una factura emitida previamente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige que se indique el...
¿Qué autoridades son competentes para verificar la Carta Porte?
El uso del Complemento Carta Porte es obligatorio cuando se trasladan bienes o mercancías por territorio nacional, sea por transporte terrestre, aéreo, marítimo o ferroviario La Carta Porte es un c...
¿Qué es el complemento "Servicios de Plataformas Tecnológicas” del SAT y para qué sirve?
La autoridad fiscal exige la emisión del CFDI con este complemento y la retención de impuestos por parte de las plataformas El complemento "Servicios de Plataformas Tecnológicas" en México, es una ...
Revisa estos puntos al deducir el pago de colegiaturas
La información de los comprobantes fiscales que expida la institución educativa privada, por el pago de las colegiaturas que efectúe el contribuyente durante el ejercicio fiscal, se precarga en la ...
Recomiendan revisar que proveedores no se encuentren en las listas negras del SAT
Hay contribuyentes que adquieren un bien o contratan un servicio y no saben que se trata de un contribuyente que está en la lista negra del SAT La inexistencia de operaciones es un concepto en la l...
Regalos Perfectos para Novios en su Boda
Una boda es uno de los eventos más significativos en la vida de una pareja, y encontrar el regalo perfecto para los novios puede ser un desafío. Si estás buscando un obsequio que refleje el amor y ...
Regalos para Graduación de Universidad: Encuentra el Obsequio Perfecto
La graduación universitaria es un hito significativo en la vida de cualquier estudiante, un momento que celebra años de esfuerzo y dedicación. Elegir el regalo perfecto para un graduado puede ser u...
¿Qué implica la reforma que tipifica el fraude fiscal como delito grave?
El objetivo principal de dichos cambios fue combatir la defraudación fiscal y la delincuencia organizada La reforma penal fiscal en México se refiere a una serie de modificaciones legales que endur...
La obligación de llevar contabilidad es contradictoria con el objetivo del RESICO
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la Recomendación Sistémica 01/2024. Dicha recomendación aborda la necesidad de incluir una regla de carácter general...
¿Qué es el Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE)?
Este régimen especial se caracteriza por tener una carga impositiva nula o mínima y otorgar algún tipo de beneficio fiscal En México, un Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE) se refiere a cualquier r...
SCJN invalida disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Oaxaca
La SCJN determinó que la redacción de estas disposiciones era problemática porque otorgaba un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades para definir qué conductas serían sancionadas La Su...
Muérete donde quieras, pero que te entierren en México
A ver, hablemos en serio. La muerte nos va a llegar a todos, eso es tan cierto como que el sol sale todos los días. Pero, ¿te has puesto a pensar en dónde te gustaría quedarte una vez que entregues...
Evaluar circunstancias adicionales no es obligatorio al imponer multas mínimas: SCJN
Un criterio de la SCJN establece que la autoridad debe fundamentar y motivar detalladamente sus actos conforme a la ley al determinar una infracción La motivación pormenorizada para la imposición d...
¿Cómo se debe hacer la deducción de un teléfono celular?
La caracterización de la erogación por la adquisición de un teléfono celular depende de la vida útil del mismo En México, la deducción de gastos por el uso de teléfono celular es posible, pero está...
¿Cuáles son los requisitos para deducir los pagos con ‘dinero móvil’?
El esquema conocido como ‘dinero móvil’ consiste en que el receptor de un depósito de dinero recibe en su teléfono celular un mensaje con una clave para disponer del efectivo a través de los cajero...
Prodecon: SAT no debe excluir a los AGAPE del RESICO por falta de declaración anual
La Procuraduría concluye que es incorrecto que la autoridad fiscal cambie a los contribuyentes AGAPE del régimen RESICO al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales La Procuraduría de la...
Sustitución de salario mínimo por UMA debe evaluarse en cada caso
La decisión de si una normativa específica debe utilizar el salario mínimo o la UMA depende del contexto y la finalidad del uso en cuestión, señalan especialistas La Unidad de Medida y Actualizació...
¿Qué documentos laborales debe conservar el patrón y durante cuánto tiempo?
La Ley del Trabajo establece que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos en ciertos plazos La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el Artículo 784, establece que en ...
¿Cómo se gravan las ganancias del juego en México?
Los porcentajes aplicables y la forma de pagarlos variarán según el tipo de juego del que se trate. Los juegos de azar son uno de los entretenimientos preferidos por muchos mexicanos. Y una de las ...
Crecen los intentos de fraude por SMS suplantando al IMSS y al SAT
Los mensajes fraudulentos a menudo solicitan información, personal o financiera, o dirigen a los usuarios a sitios web falsos El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente infor...
Cuidado: El SAT está realizando auditorías masivas a maquiladoras
Las autoridades pretenden auditar al 100 % de las empresas certificadas, lo que ha resultado en un incremento en las suspensiones de la devolución del IVA Las empresas certificadas bajo el programa...
¿Qué gastos escolares se pueden deducir del ciclo escolar 2024-2025 ?
Para que los gastos educativos sean deducibles, las instituciones deben contar con el reconocimiento de validez oficial de estudios y emitir una factura electrónica En México, existe un beneficio f...
Admite SCJN impugnación de crédito fiscal de Grupo Elektra
El Presidente López Obrador expresó a la Ministra Piña su preocupación por retrasos en casos fiscales, que podrían generar a Elektra responsabilidades de hasta 35 mil millones de pesos La Suprema C...
¿La pensión por viudez se pierde con nuevas nupcias o concubinato?
La SCJN determinó que cancelar la pensión de viudez cuando la persona se vuelve a casar o entra en concubinato es contrario a los principios de igualdad y no discriminación La Segunda Sala de la Su...
Detectan problema con el método de pago de las notas de crédito
Existen casos en los que los efectos de la nota de crédito se dan con posterioridad al hecho o, inclusive, casos en los que es necesario tener una trazabilidad más detallada de las operaciones El S...
El peso mexicano avanza tras comentarios de Powell sobre las tasas de interés en EEUU
El peso mexicano avanza 2.5% frente al dólar estadounidense impulsado en parte por la expectativa de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en un esfuerzo por estimular la economía. ...
¿Las compras realizadas por internet pueden deducirse de impuestos?
La deducibilidad depende de que el gasto sea estrictamente indispensable para la obtención de ingresos, y de que se cumplan los requisitos establecidos por el SAT En los últimos cuatro años se regi...
¿Cómo se expide la nota de crédito por devolución de ventas?
Las notas de crédito se emiten cuando se necesita disminuir el valor de un ingreso previamente registrado en un CFDI de Ingreso El ‘CFDI de Egreso’ o ‘Nota de Crédito’ es un tipo de comprobante fis...
Verde Digital: El camino de México hacia una economía digital sostenible
México impulsa la tecnología limpia y la economía circular en busca de un futuro digital sostenible. Cada vez más personas se vuelcan a la esfera digital para la gestión y compra de bienes y servic...
¿Cuándo se utiliza la forma de pago ‘06 - Dinero electrónico’ en una factura?
Con el dinero móvil, el receptor de un depósito recibe en su teléfono un mensaje con una clave para retirar el efectivo en cajeros automáticos, sin necesidad de una tarjeta de débito o cuenta banca...
¿Qué es el registro contable de eventos probables, posibles y remotos?
En el reconocimiento de múltiples cuentas contables es requerido identificar la probabilidad de que un evento ocurra, por ejemplo, en el caso de provisiones El registro contable de eventos probable...
¿Los medallistas mexicanos deben pagar impuestos sobre los premios que reciben?
La obtención de una medalla olímpica para un atleta debe ser uno de los más grandes reconocimientos de su carrera, y en ocasiones viene acompañado de premios económicos El domingo 11 de agosto de 2...
Los recargos que se pagan al SAT pueden ser deducibles
Los recargos por pago tardío de contribuciones pueden impactar las deducciones del ISR según el Código Fiscal de la Federación El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su Artículo 21, establece ...
¿Cómo se acreditan los traspasos entre cuentas propias ante una presuntiva del SAT?
El Código Fiscal de la Federación afecta la presunción de ingresos por depósitos no registrados en la contabilidad del contribuyente El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autori...
El estatus ‘suspendido’ no debería afectar el uso del buzón tributario
En algunos casos, no procede la notificación a través del buzón tributario cuando el estatus del contribuyente en la constancia de situación fiscal aparece como 'suspendido El Artículo 69-B del Cód...
SCJN negó amparo a contribuyente que fue removido al RESICO
Un contribuyente dedicado a actividades agrícolas dejó de tributar en el régimen previsto para ese sector de la economía y migró al RESICO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci...
¿Cómo tener una buena educación financiera desde temprana edad?
Descubre diferentes consejos de ayuda para enseñar de educación financiera a niños y niñas, y así puedan estar mejor preparados para su futuro. Que los más pequeños puedan recibir educación financi...
El SAT puede fiscalizar tras revisar el dictamen de estados financieros
La fiscalización de la situación fiscal es una facultad exclusiva del Estado, y la elaboración del dictamen no constituye en sí misma un ejercicio de las facultades de comprobación El dictamen de e...
Conoce a la Administradora de Auditoría Fiscal Federal del SAT
La funcionaria es responsable de implementar auditorías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, siendo su principal función la fiscalización de sujetos y entidades ...
Conoce los aspectos más relevantes del uso del Buzón IMSS
El Buzón IMSS es un sistema de comunicación electrónica que permitirá al instituto notificar cualquier requerimiento o resolución administrativa a patrones y derechohabientes El 5 de agosto del 202...
Brokeree Solutions continúa avanzando hacia las regiones en crecimiento
El sitio web de la empresa ahora es multilingüe Brokeree Solutions, un proveedor internacional de tecnología para corredores de activos múltiples, lanzó una nueva versión de su sitio web. Ahora la ...
Club Santos pagó salarios de jugadores como "primas de riesgo de trabajo"
El SAT rechazó la deducción de 97.6 millones de pesos que Santos Laguna intentó justificar con estos pagos, decisión que fue confirmada por el TFJA Un tribunal federal ratificó que el club Santos L...
Reforma que aumentó vacaciones no desconoce derechos adquiridos: SCJN
La Segunda Sala determinó que la reforma no viola la irretroactividad de la ley, ya que no afecta derechos adquiridos ni modifica consecuencias jurídicas establecidas bajo la legislación anterior E...
Tres de los mayores ETFs mexicanos
Dentro del sector de las inversiones existen los fondos cotizados en bolsa. Los etfs ofrecen la posibilidad de diversificar una inversión dentro de los mercados internacionales. Algunos de los más ...
¿Qué es y para qué sirve la Tasa Interna de Retorno (TIR)?
La TIR sirve como indicador clave para determinar el nivel mínimo de interés que una inversión debe alcanzar para ser considerada rentable La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador financier...
El SAT suspenderá el servicio de opinión de cumplimiento por mantenimiento
Se sugiere a los contribuyentes tomar medidas ante la suspensión temporal del servicio El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una herramienta en línea para que los contribuyentes gene...
PM del RESICO no tiene obligación de enviar la contabilidad, pero sí deben llevarla
Hay una clara diferencia entre llevar contabilidad y enviarla de manera mensual al Servicio de Administración Tributaria Las personas morales del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tienen l...
AMLO busca limitar financiamiento "deducible de impuestos" a ONGs
El Presidente criticó los pagos realizados por personas físicas y morales a agrupaciones civiles que son deducibles de impuestos, señalando que esto representa un uso indebido del presupuesto El Pr...
Avanza reforma para delitos fiscales tengan prisión preventiva oficiosa
La iniciativa manifiesta preocupación por los delitos de defraudación fiscal, contrabando, compra de comprobantes fiscales, incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos j...
Consejos y pasos para montar un despacho contable con éxito
Para iniciar un despacho exitoso, se requiere dedicación, paciencia y perseverancia, ya que los resultados pueden tardar en llegar La demanda de servicios contables en México es cada vez mayor y of...
Caen ingresos del SAT por aplicación de multas fiscales
La mayor parte de estas multas, específicamente 7,835.5 millones de pesos o el 82.55% del total, fueron impuestas por corrección fiscal Durante la primera mitad del 2024, el Servicio de Administrac...
Requisitos ilegales en revisión de gabinete actualizan un vicio procedimental
Los vicios procedimentales pueden afectar la validez del acto administrativo emitido como resultado de la revisión, y en algunos casos, pueden llevar a la nulidad de dicho actoUn vicio procedimenta...
En febrero 2025, el Buzón IMSS será obligatorio
Tanto patrones como trabajadores deben habilitar este buzón, ya que cualquier requerimiento, citatorio o acto de autoridad se realizará a través de este medio El Instituto Mexicano del Seguro Socia...
¿Quiénes deben emitir facturas con Carta Porte en 2024?
El Complemento Carta Porte se añade al CFDI para proporcionar información detallada sobre el traslado de bienes o mercancías dentro del país En México, el Complemento Carta Porte, del Comprobante F...
Conoce los cambios en los instructivos de llenado de la Carta de Porte 3.1
Recientemente, el SAT dio a conocer los cambios de los nuevos instructivos del Complemento para el traslado de mercancías El 7 de agosto de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publ...
AMLO confirma juicios que involucra a aseguradoras por adeudos al SAT
Descubre los juicios pendientes contra aseguradoras por adeudos de IVA que podrían sentar precedentes significativos para futuros pagos fiscales El presidente Andrés Manuel López Obrador recienteme...
¿Las mejoras de inmuebles se deducen como gastos o inversiones?
Descubre cómo se determina el tratamiento fiscal de gastos en mejoras de inmuebles, abarcando aspectos clave como la propiedad del inmueble y la clasificación de las mejoras para deducciones fiscal...
Embarga SAT pedidos de tiendas chinas
El fisco confirmó la incautación de 1.4 millones de productos chinos valorados en 418 millones de pesos, como parte de su Plan Maestro En un esfuerzo por fortalecer las medidas de control sobre las...
Conoce los cambios de la segunda versión de las preguntas frecuentes de la Carta de Porte
Estos son los cambios anunciados por el SAT El 17 de julio de 2024 entró en vigor la versión 3.1 del Complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido co...
¿Cómo proceder ante avisos persistentes del SAT aún habiéndose aclarado?
Contribuyentes que se encuentran en correcto cumplimiento continúan recibiendo una y otra vez los mismos avisos, a veces, con días de diferencia El Servicio de Administración Tributaria (SAT) frecu...
Con cumplimiento espontáneo de la Ley Antilavado, se podrían evitar sanciones
El reconocimiento expreso de la falta en que incurre un infractor es uno de los requisitos fundamentales para evitar ser sancionado En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación...
¿Cuándo puede pagarse la gasolina en efectivo y aun así ser deducible?
Uno de los requisitos generales para la deducción de gastos es que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen por medios electrónicos o cheque La deducción de gasolina es un beneficio f...
Nueva plataforma de Prodecon agiliza trámites tributarios con el SAT
A partir de septiembre, presenta tus quejas y acuerdos de forma rápida y segura a través de un nuevo sistema electrónico La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha lanzado una in...
¿Cuáles son los principales medios de defensa fiscal?
Los medios de defensa fiscal permiten impugnar resoluciones, actos administrativos, y cualquier otra acción que afecte sus intereses fiscales En México, los contribuyentes tienen varios medios de d...
Requisitos para deducir CFDI de nómina de servicios especializados del REPSE
Aquellos patrones que presten servicios especializados, incluyendo las empresas de grupo, deberán considerar esta obligación para los recibos de nómina Con la reforma a la subcontratación, las emp...
Bagatrac se posiciona como una de las empresas más destacada en Panamá durante los últimos 31 años
La constructora Bagatrac no deja de sorprendernos, a pesar de todos los problemas que ha enfrentado sigue siendo una de las inmobiliarias más importantes de Panamá, posicionándose en 2024 y sin lug...
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los redondeos mensuales de centavos?
El redondeo simplifica las transacciones en efectivo al ajustar el precio total de las compras, eliminando la necesidad de manejar monedas de baja denominación El redondeo es una práctica comercial...
¿Cuáles son las fechas para la renovación del REPSE?
La nueva normativa establece que la vigencia del registro en el REPSE será de tres años, contados desde la fecha de inscripción inicial Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subco...
¿Cómo se atienden las cartas invitación y exhortos del SAT?
Muchas de estas cartas invitación corresponden al incumplimiento de pago de impuestos o de obligaciones fiscales De acuerdo con Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de A...
¿Es obligatorio responder las cartas invitación del SAT?
Las cartas invitación, exhortos o revisiones profundas no son considerados como actos administrativos de fiscalización Las cartas invitación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son comu...
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon en julio de 2024
Los nuevos criterios fueron aprobados por la Procuraduría, en su Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Normatividad, que se llevó a cabo en julio pasado La Procuraduría de la Defensa ...
Estos son los lineamientos para el uso obligatorio del Buzón IMSS
Las personas particulares tienen un plazo máximo de 180 días naturales desde el 6 de agosto de 2024, para habilitar el Buzón IMSS El 5 de julio de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM...
¿Qué es la CUFIN y para qué sirve?
Esta cuenta es un atributo fiscal para personas morales en el Régimen General que controla utilidades fiscales ya gravadas, permitiendo a los accionistas retirar dividendos o reducir capital La Cue...
Esto cuesta tener a un empleado en nómina
Cumplir con todas las prestaciones es crucial para evitar riesgos legales y fiscales, asegurando así un ambiente de trabajo positivo y productivo Para las empresas en México, mantener un empleado ...
Colapsa sistema del SAT: ¿Qué pueden hacer los contribuyentes?
Descubre cómo este problema afecta a los contribuyentes y qué medidas podrían ayudar Cada final de mes, los contribuyentes enfrentan un desafío considerable: la plataforma del Servicio de Administr...
Puedes solicitar la devolución de IVA aunque hayas optado por su acreditamiento
La Prodecon considera que aún cuando se haya elegido la vía del acreditamiento de un saldo a favor, esto no impide que, eventualmente, el saldo remanente pueda ser solicitado en devolución El 20 de...
¿Cómo pagan impuestos quienes tienen ingresos por Onlyfans?
El modelo de negocio en estas plataformas consiste en generar contenido audible, visual o audiovisual, que los usuarios pueden acceder pagando una cuota o haciendo aportaciones voluntarias Con la e...
¿Qué es el ‘crédito mercantil’ y cuáles son sus efectos fiscales?
Este crédito es un activo intangible que representa beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado El cré...
En qué casos en que se admite representante legal para tramitar la e.firma
Este trámite no permite apoderado o representante legal, pero hay excepciones específicas Para tramitar la firma electrónica (e.firma) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el contribuye...
Contadores consideran necesaria una reforma para efectuar las deducciones con transparencia
Por medio de diversas reformas fiscales, los requisitos de las deducciones autorizadas se han venido “endureciendo”. De acuerdo con la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, un cla...
GAFI pide a contadores ser guardianes anticorrupción
Los contadores públicos contribuyen significativamente a la prevención y detección de actos corruptos, señalan especialistas El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el monto de dinero bla...
¿Qué implicaciones fiscales tiene la apertura y cierre de un establecimiento?
Comprender las implicaciones fiscales asociadas con la apertura de un establecimiento es fundamental para asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias y administrativas El trat...
¿Cuánto se puede deducir por la renta de un automóvil en 2024?
Los contribuyentes deben tener la documentación adecuada, hacer pagos electrónicos y asegurar que el uso del vehículo sea exclusivamente para actividades empresariales o profesionales La deducción ...
Hay margen para cobrar a contribuyentes, sin reforma fiscal: Jefe del SAT
En lo que va del sexenio, se han recaudado casi 21 billones de pesos, lo que representa un aumento real del 13.1% en comparación con la administración anterior Antonio Martínez Dagnino, titular del...
Conoce las estructuras de “grupos empresariales” para efectos de subcontratación
La LFT indica que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados cumpliendo algunos requi...
¿Qué es y cómo se calcula la CUCA?
La mecánica para la determinación de la Cuenta de Capital de Aportación se encuentra en el Artículo 78 de la Ley del ISR La Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) es un concepto contable y fiscal e...
La Importancia de la Seguridad en las Plataformas de Comercio Digital
En la era digital actual, el comercio electrónico se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Con millones de transacciones realizadas diariamente, la seguridad de las platafo...
Las cuotas sindicales solidarias no son deducibles: TFJA
La sala regional del TFJA determinó que estas erogaciones no se consideran estrictamente indispensables para alcanzar los fines del objeto social del contribuyente Para poder deducir un gasto, los ...
¿Dónde comprar Eroxon gel para la disfunción eréctil en México?
Eroxon gel ha emergido como una solución innovadora para la disfunción eréctil, un problema que afecta a millones de hombres en México. Este gel, que se aplica tópicamente, ha sido diseñado para pr...
Consideraciones sobre el pago o retención del IVA en el RESICO
No retener IVA, estando obligado a ello, generaría para las personas morales la no deducibilidad del gasto y el riesgo de que la autoridad pudiera exigirle el entero del impuesto El Régimen Simpli...
¿El pago de dividendos en acciones está prohibido por la Ley del ISR?
Los dividendos en acciones permiten a los accionistas aumentar su participación en la empresa sin necesidad de desembolsar dinero adicional Los dividendos en acciones son una forma de distribución ...
¿Se deben retener impuestos por las propinas en 2024?
Los criterios normativos del SAT consideran que las propinas constituyen un ingreso para el trabajador En México, el tratamiento fiscal de las propinas está regulado tanto para los empleados que la...
Cómo evitar problemas con el IMSS si tienes trabajadores domésticos
Toda transacción entre patrón y trabajador doméstico debe quedar bien documentada y soportada jurídicamente El régimen laboral y de seguridad social de los trabajadores domésticos en México, fue di...
¿Cuándo son deducibles los regalos y muestras para clientes?
Las muestras y obsequios a clientes son una práctica común en el ámbito empresarial, utilizada para promocionar productos, fidelizar clientes y construir relaciones duraderas En México, las muestra...
¿Los adultos mayores deben pagar impuestos por la Pensión para el Bienestar?
Existen contribuyentes que reciben la Pensión de Bienestar adicional a la propia pensión que, por derecho de antigüedad, reciben de cualquiera de las instituciones de seguridad social La Pensión de...
¿El esquema de gastos por cuenta de terceros aplica a viáticos?
Los gastos incurridos en el viaje corren a cargo de la empresa, pero es el empleado (viajero) quien materialmente los ejerce en la medida en que se van generando durante el viaje La Resolución Misc...
¿Un negocio con tienda en línea tributa en el régimen de plataformas digitales?
El nuevo Régimen de Plataformas Digitales no aplica a los comercios que tienen su propio comercio electrónico o tienda en línea El Régimen de Plataformas Digitales es un esquema fiscal implementado...
¿Qué requisitos debe tener el contrato de una trabajadora del hogar?
Las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de la LFTL y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social En México, el...
¿Cómo emitir las facturas a público en general?
Los contribuyentes siempre deben emitir CFDI por sus operaciones, ya sea que se haya solicitado factura o no Las notas de venta son documentos que pueden ser utilizados en determinadas situaciones ...
Atención: El IMSS actualizó la versión del SUA
El IMSS no precisa una fecha para el uso obligatorio del nuevo SUA, pero se sugiere realizar la actualización cuanto antes El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) es una herramienta informática...
Shein y Stori anuncian alianza estratégica: Lanzan tarjeta de crédito con beneficios exclusivos
Una innovadora colaboración entre moda y finanzas Shein, el gigante mundial de la moda rápida, y Stori, la emergente compañía de servicios financieros, han unido fuerzas para lanzar una nueva tarje...
Auditorías generan ingresos récord para el SAT
Con una recaudación de 3.4 billones de pesos, el fisco logró superar lo recaudado en años previos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México anunció un incremento en la recaudación tr...
¿Qué pasa con el IVA de los gastos no deducibles?
Uno de los requisitos para que el IVA sea acreditable es que corresponda a erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del ISR Las erogaciones no deducibles son a...
¿Cuáles son los pasos para rechazar la cancelación de una factura?
Es crucial que los contribuyentes revisen regularmente el Buzón Tributario, ya que es el medio para notificarles sobre la solicitud de cancelación de documentos Para ciertos Comprobantes Fiscales D...
¿Cómo obtener el RFC por internet sólo con la CURP?
La opción para que los contribuyentes puedan consultar su RFC con la CURP, se encuentra activa en el portal del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente explicó cómo los c...
¿Qué sucede si la mercancía en traslado no se acompaña de Carta Porte?
Además del problema de la no deducibilidad de los fletes y la posible presunción de contrabando, existe la posibilidad de incurrir en las siguientes multas La Carta Porte es un complemento obligato...
¿Cuándo los CFDI tienen el estatus de “No cancelable”?
Empresarios recomiendan que se pueda tener una columna, o un espacio, en donde se especifique el porque la factura es no cancelable El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente emit...
¿Qué facturas considera el SAT en el prellenado del pago provisional de PM?
La mecánica del prellenado de la declaración de pagos provisionales del ISR de las personas morales continúa generando dudas entre los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...
¿Cuánto tiempo tengo para entregar la contabilidad en caso de que el SAT la solicite?
Los plazos para entregar la contabilidad varían según el tipo de requerimiento o revisión que se esté llevando a cabo la autoridad fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la fac...
Conoce un caso de deducibilidad de gastos pagados en efectivo y mediante compensación
Un análisis sistémico de la Prodecon abordó la afectación que sufren los ingenios azucareros al pagar la caña de azúcar en efectivo y mediante compensación Para calcular el Impuesto sobre la Renta ...
¿Cómo se factura una operación con diversas formas de pago?
Si una transacción involucra múltiples formas de pago, la normativa establece que es posible incluirlas en un mismo CFDI En el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, ...
¿En qué momento se debe retener el IVA de los pagos a través de terceros?
Los pagos a través de terceros permiten que un contribuyente pueda realizar el pago de sus obligaciones fiscales a través de otra persona o entidad Los “pagos a través de terceros” son una modalida...
Recomiendan a patrones revisar las jornadas de trabajo de sus empleados
La Ley del Trabajo establece varios límites a la jornada laboral con el fin de proteger la salud y bienestar de los trabajadores El 7 de junio de 2024, la Secretaría de Gobernación publicó una refo...
Mejores formas de proteger tu auto
Toma nota de estas medidas y protege tu auto contra todo riesgo.
Forex con señales: ¿Es recomendable seguir los movimientos de otra persona?
Los humanos somos seres gregarios, eso significa que donde podemos buscamos el consejo y la compañía de otros. Es lógico que, teniendo en cuenta eso, incluso en ambientes muy competitivos como el t...
Atención: Hoy entra en vigor la nueva versión 3.1 de la Carta Porte
En el portal del fisco se especifica que la fecha de entrada en vigor del nuevo CCP versión 3.1 es el 17 de julio de 2024, según lo establecido en el Código Fiscal El 17 de junio de 2024, el Servic...
SAT mantiene atención presencial durante vacaciones
Los trámites presenciales seguirán disponibles sin interrupción, podrás visitar cualquiera de las 55 oficinas y módulos del SAT en todo México El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anun...
¿Qué es la deducción de inversiones y cuáles son los errores comunes al calcularla?
La deducción de inversiones o depreciación fiscal es una de las principales deducciones autorizadas del ISR La deducción de inversiones es un mecanismo fiscal que permite a los contribuyentes deduc...
Cómo funciona el embargo de cuentas bancarias por parte del IMSS e INFONAVIT
El especialista Jorge Tomás Ponce Yépez analiza los fundamentos legales que permiten el embargo precautorio de cuentas bancarias por parte de las autoridades de Seguridad Social Sin duda alguna, po...
Conoce las medidas del SAT para actualizar el RFC por reasignación de sexo
Una persona física presentó una queja al SAT para cancelar su clave de inscripción previa, debido a un cambio de nombre y reconocimiento de identidad de género como persona no binaria En octubre de...
Estas prácticas indebidas detectó el IMSS en los pagos por habitación y alimentación
Las prestaciones de habitación y alimentación sólo podrán exceptuarse del salario base de cotización cuando hayan sido entregadas a la persona trabajadora en especie, señala el criterio El 11 de ju...
Solicita una aclaración al SAT si te notifica diferencias en el pago de IVA
El fisco envió cartas invitación por diferencias en los actos o actividades gravados por el IVA declarados y los reportados por sus clientes en la DIOT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyen...
¿Cómo evaluar y cuidar la salud financiera de una empresa?
Analizar diversos aspectos y métricas financieras es crucial para evaluar la salud financiera de una empresa, ya que proporciona una visión integral de su estabilidad y viabilidad La salud financi...
¿A quién se aplican las penas de la reforma contra las jornadas de trabajo excesivas?
Un decreto establece que también se comete explotación laboral si los trabajadores tienen jornadas de trabajo por encima de lo que estipula la ley El 7 de junio de 2024, la Secretaría de Gobernació...
¿Por qué la cancelación de facturas en el RESICO implica defraudación fiscal?
En el RESICO, la cancelación de facturas preocupa a los contribuyentes, ya que conlleva las mismas penas que la defraudación fiscal
¿Por qué no bastan las facturas para demostrar la "materialidad" de una operación?
La materialidad no se encuentra definido en la normativa tributaria, pero es reconocido dentro de la teoría contable, especialmente en el ámbito de auditoría En el contexto de los impuestos en Méxi...
Descubre cómo combatir el estrés financiero
El estrés financiero es el resultado de enfrentar dificultades económicas que provocan ansiedad y generan una sensación de vulnerabilidad o escasez. Esto puede ocurrir cuando hay problemas para cub...
Causas comunes del dolor de hombro y cómo prevenirlas
De acuerdo con diferentes estudios, el hombro es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano. Sin embargo, pocas personas realmente están conscientes de esta parte del cuerpo hasta que sient...
¿Las penas contra jornadas excesivas de trabajo se pueden evitar si se pagan horas extra?
Las ‘jornadas de trabajo por encima de lo estipulado en la ley’, no serían explotación laboral cuando se trabaje más de 8 horas, sino que serían las que sobrepasen las horas extras de hasta tres ho...
¿Qué es el Régimen de las AGAPES y qué facilidades tiene?
Este régimen fiscal ofrece ciertas ventajas y simplificaciones para los contribuyentes, cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales El Régimen de A...
¿En qué caso sí se debe retener el ISR a trabajadores con salario mínimo?
La Ley de ISR establece que aquellos patrones que pagan salario mínimo a sus trabajadores quedan relevados de efectuar la retención de ISR respectivo Para llenar un Comprobante Fiscal Digital por I...
Aviso: Personas morales deben retener impuestos al pagar a PF-RESICO
Esta retención será considerada en el pago mensual de ISR que deban presentar las personas físicas Cuando las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) realizan...
Cuáles son los problemas fiscales de una usurpación o suplantación de identidad
La Prodecon expuso las posibles contingencias fiscales de una usurpación o suplantación de identidad La usurpación o suplantación de identidad de un contribuyente es un ilícito difícil de combatir,...
PrimeXBT: La plataforma de trading todo en uno para los traders mexicanos
¿No sería genial si los traders de todos los niveles de experiencia y habilidad pudieran usar una sola plataforma para aprender, operar y mejorar? Conozcan PrimeXBT, la plataforma de trading todo e...
El SAT detalla qué datos considera para la precarga de la declaración del IVA
La autoridad informó sobre los parámetros de los CFDI considerados para la precarga de la información en la declaración del IVA Las reuniones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con las...
¿Cómo saber si una factura es “no cancelable”?
En la plataforma del SAT se debe localizar el comprobante, en donde se visualizará una columna llamada “Estatus de cancelación” La cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)...
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los salarios caídos al ganar un juicio laboral?
La Prodecon explicó el tratamiento fiscal de los salarios caídos que obtienen los trabajadores al ganar un juicio laboral Los salarios caídos son las remuneraciones que un trabajador deja de percib...
¿Los gastos con comprobantes extranjeros se pueden deducir?
Si eres contribuyente y realizas gastos en el extranjero, es importante que sepas que algunos de estos pueden ser deducibles en tu declaración fiscal En México, los comprobantes de gastos emitidos ...
¿Cómo abrir una cuenta bancaria por internet en minutos?
Descubre cómo abrir una cuenta bancaria por internet y aprovechar todos sus beneficios y ventajas para potenciar la salud financiera. Gracias a la tecnología e innovación es posible hacer cosas que...
Prepárate: el SAT anunció sus vacaciones de verano de 2024
Asegúrate de adelantar tus trámites y consultas antes de estas fechas para evitar contratiempos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la primera versión anticipada de...
El Forex se calienta las tres próximas semanas en Francia y EE.UU
La dicotomía política-política alcanza su punto álgido estas próximas semanas con las elecciones francesas (30 de junio, 7 de julio) y los datos clave de EE.UU., incluido el PCE subyacente de mayo ...
SAT reporta histórica recaudación tributaria en el primer semestre de 2024
El SAT anuncia que la recaudación tributaria de México durante el primer semestre de 2024 alcanzó un récord de 2.5 billones de pesos, superando las metas presupuestarias El Servicio de Administraci...
¿Cuánto tiempo se debe conservar la documentación laboral?
La Ley del Trabajo establece los plazos por los cuales los documentos deben conservarse una vez terminada la relación laboral En México, los plazos para conservar la documentación laboral están reg...
Atención: El SAT envía cartas a asalariados para presentar declaración anual
En caso de que el trabajador no se encuentre obligado a presentar la declaración anual, especialistas sugieren que se atienda esa invitación respondiendo mediante el envío de un Caso de Aclaración ...
¿Cuáles son los requisitos para deducir los pagos en especie?
Los pagos por medios diversos de extinción de obligación, como la compensación, confusión o bien, el pago en especie, sí son medios aceptados como forma de pago para que proceda su deducibilidad En...
Estas son las nuevas condiciones del Infonavit para la contratación de créditos
Las condiciones surten efectos a partir de su publicación en el portal de internet del INFONAVIT y tienen vigencia indefinida El 3 de julio de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda p...
Piden al SAT publicar listados de personas a quienes bloqueó la facturación
La Procuraduría sugirió al fisco publicar el listado para verificar a qué contribuyentes se les dejó sin efectos el Certificado de Sello Digital La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Pro...
¿Cómo comprueban los gastos de manutención exentos las asociaciones religiosas?
El IMCP planteó al SAT que en la práctica se tiene la incertidumbre respecto a la forma en que las asociaciones religiosas deben comprobar las erogaciones realizadas por concepto de manutención Cad...
Prodecon sugiere al SAT no usar secreto fiscal al rechazar renovación de e.firma
Las personas morales hacen la solicitud de renovación de e.firma, y el SAT les requiere información adicional La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó el Aná...
Cómo adaptar la Facturación 4.0 a tu negocio fácilmente
1. Introducción a la Facturación 4.0 2. ¿Qué es la Facturación 4.0? 3. Beneficios de la Facturación 4.0 1. Ahorro de tiempo 2. Reducción de errores 3. Mejora en la gestión financiera 4. Có...
Conoce los errores más comunes al realizar deducciones de inversiones
La deducción de inversiones es un mecanismo que permite a los contribuyentes deducir un porcentaje de las inversiones en activos fijos, por ejemplo: maquinaria y equipo La deducción de inversione...
Postura del SAT revela la necesidad de mejorar los parámetros de revisión digital
La autoridad respondió que 'el llenado del CFDI no determina el tratamiento fiscal del contribuyente' a un planteamiento relativo a la retención del ISR al salario mínimo Las reuniones del Servici...
¿En qué momento se deducen los pagos a personas físicas y morales del RESICO?
En 2022 entró en vigor el RESICO para personas morales, un régimen de flujo de efectivo en el cual la persona moral considera que el ingreso se ha obtenido únicamente cuando se ha cobrado efectivam...
¿Cómo se corrigen los saldos incorrectos de PTU manifestados en la declaración anual?
Para realizar las correcciones es necesario presentar declaraciones complementarias, por los años en que se suscita este problema, e informar los saldos correctos Cuando un trabajador recibe utilid...
Atención: Prodecon tomará vacaciones de verano en estas fechas
El primer período de vacaciones de la Prodecon para 2024, comprende del jueves 18 de julio al miércoles 31 de julio, reanudando labores el 1 de agosto del 2024 El 25 de junio, la Procuraduría de la...
El Encanto de las Espadas de los Samuráis: Un Viaje Histórico
La katana, una legendaria espada samurái, es un poderoso símbolo del patrimonio japonés. Conocida por su filo, elegancia y profundo significado espiritual, la katana sigue intrigando e inspirando a...
Por qué el modo de pago ‘PUE’ puede generar diferencias con el SAT
En los CFDI se debe indicar correctamente el método de pago para cumplir con las normativas fiscales y asegurar una adecuada gestión de las transacciones financieras El término ‘Pago en Una Sola Ex...
México alcanza niveles de recaudación comparables a Suiza y Costa Rica, según el SAT
Los ingresos presupuestarios netos de México representaron el 24.5% del PIB, ubicando al país en una posición comparable con naciones como Suiza y Costa Rica El Servicio de Administración Tributari...
Recomiendan analizar el efecto financiero de la disminución de pagos provisionales
Las empresas deben considerar que disminuir pagos provisionales implicará un costo que antes no se tenía La disminución de pagos provisionales es un mecanismo que permite a los contribuyentes en M...
Entender la mitad de Bitcoin: una guía para el éxito de la negociación e inversión
En el mundo en constante evolución de la criptomoneda, Bitcoin se encuentra como el activo digital más prominente e influyente. Entre los muchos factores que impulsan su valor, la mitad de Bitcoin ...
¿Cómo hacer transferencias entre cuentas propias y evitar problemas con el SAT?
La documentación y el registro adecuados de estas transferencias son cruciales para justificar estos movimientos en caso de una auditoría o revisión fiscal Las transferencias entre cuentas propias ...
Reportan fallas constantes en portal del SAT
Los problemas en la plataforma del fisco impiden a los contribuyentes cumplir a tiempo con sus obligaciones En los últimos días, los contribuyentes han reportado una gran y variada cantidad de fall...
La actualización de pensiones mediante el INPC respeta derechos humanos
La Ley del Seguro Social establece que la actualización de las pensiones por invalidez otorgadas según la ley vigente hasta el 30 de junio de 1997 se realizará conforme al INPC Las pensiones en Méx...
Conoce las características del nuevo formato para el pago del IVA
Ahora el contribuyente debe comparar la información precargada contra lo considerado en sus papeles, aclarando y/o soportando las diferencias que surjan El Servicio de Administración Tributaria (SA...
El SAT genera confusión sobre la retención de ISR al salario mínimo
Hay una situación de incertidumbre jurídica que genera que el salario mínimo no tenga una exención expresa en la Ley del ISR El salario mínimo en México está exento del pago de Impuesto sobre la Re...
Beneficios de externalizar la logística de tu empresa
En el mundo empresarial competitivo de hoy, la eficiencia y la agilidad en la logística son cruciales para el éxito. Muchas empresas están descubriendo los beneficios de externalizar la logística a...
Conoce los riesgos de las jornadas laborales que exceden los límites legales
La legislación establece que se consideran jornadas legales aquellas de hasta de 48, 42 y 42 y media horas semanales, y que solo podrán extenderse por situaciones extraordinarias hasta por nueve ho...
¿Qué actividades se consideran servicios personales independientes ante el SAT?
Para definir este concepto es preciso iniciar atendiendo a lo que la Ley del IVA establece como “servicios independientes” En México, los servicios personales independientes son aquellos que una pe...
¿Quién está obligado a pagar impuesto cedular?
El Impuesto Cedular es una contribución estatal que grava las utilidades obtenidas por personas físicas que realizan ciertas actividades y servicios El impuesto cedular en México es un gravamen est...
¿Cómo se acepta o rechaza una solicitud de cancelación de una factura?
La aceptación o rechazo de la solicitud de cancelación de un CFDI es un proceso muy sencillo que se puede hacer en pocos pasos a través del portal de internet del SAT Para cancelar un Comprobante F...
¿Los servicios de mensajería y paquetería están sujetos a retención de IVA?
Los servicios de mensajería o paquetería no constituyen un servicio de autotransporte federal de carga Las personas deben retener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando reciban servicios de aut...
¿Qué es el cumplimiento espontáneo en materia fiscal y en qué casos no se cumple así?
Para determinar el plazo establecido en la ley por el cual se determina si el cumplimiento es o no espontáneo, se tomará la fecha en que se dio la notificación El cumplimiento espontáneo ante el Se...
¿Qué gastos puedo deducir como arrendador de una vivienda en 2024?
Los contribuyentes deben tomar las precauciones correspondientes si desean tomar estas deducciones Las personas que arrendan una vivienda en México, pueden deducir diversos gastos relacionados con ...
Inicia tu negocio en línea vendiendo por WhatsApp y Redes Sociales
La era digital ha abierto un sinfín de oportunidades para los emprendedores y vendedores online. Si estás buscando una manera efectiva de iniciar tu negocio en línea, vender por WhatsApp y redes so...
14 materias del plan de estudios de la carrera de Administración
Descubre algunas de las principales materias que incluye el plan de estudios de la carrera de Administración en una universidad en línea. El mercado laboral actual exige profesionales que, además d...
Cómo solicitar la devolución manual si el SAT rechazó la automática
Los contribuyentes pueden solicitar la devolución manualmente mediante el Formato Electrónico de Devoluciones La devolución de saldo a favor en la declaración anual, es un proceso mediante el cua...
¿Cómo puedo obtener mi Constancia de Situación Fiscal sin ir al SAT?
Uno de los medios para asegurarse de los datos fiscales correctos de los receptores de un CFDI, como puede ser una factura o un recibo de nómina, es la Constancia de Situación Fiscal El Comprobante...
Atención: las solicitudes de acuerdos conclusivos sólo se presentarán por estas vías
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La auditoría al desempeño ante la igualdad de género deportivo
Para abordar la igualdad de género, es crucial prevenir actos de desigualdad y tener mecanismos para corregirlos
Planifica Tu Próxima Aventura: Vuelos y Boletos para un Viaje Inolvidable
Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos tener en la vida. Desde explorar nuevos destinos hasta sumergirse en culturas diferentes, cada viaje es una oportunidad única para a...
Cómo prepararte para una carrera en ingeniería sostenible
La sostenibilidad y la eficiencia son de gran importancia en la actualidad, por lo que la ingeniería industrial sostenible se destaca como una de las carreras más prometedoras y necesarias. Esta di...
Conoce las nuevas preguntas frecuentes del Complemento Carta Porte 3.1
La nueva edición de las preguntas frecuentes incluye cambios de fondo que implican adición, eliminación o modificación de algunas preguntas El 17 de junio de 2024, el Servicio de Administración Tri...
Reporta SAT aumento en la recaudación a grandes contribuyentes
En solo cinco meses de 2024, el SAT ha logrado una recaudación récord de 359 mil millones de pesos de grandes contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó resultados impres...
Personas físicas sin RFC que operan en plataformas pagan más impuestos
Las plataformas digitales retienen una gran cantidad de recursos que genera las personas físicas por no informar su Registro Federal de Contribuyentes A través del Régimen de Plataformas Digitales...
Limitantes para beneficios de seguro de invalidez a concubina violan derechos
El seguro de invalidez proporciona no sólo apoyo económico, sino también acceso a servicios médicos y de rehabilitación, para los asegurados y sus familias El seguro de invalidez del Instituto Mexi...
PrimeXBT: Cómo Operar Criptomonedas en México
La cantidad de poseedores de criptomonedas en México está creciendo rápidamente. Esta tendencia es aún más evidente en la generación más joven, que es más conocedora de la tecnología y está ansiosa...
La Prodecon sugiere al SAT respetar el plazo para la solicitud de acuerdos conclusivos
La Procuraduría expuso una problemática que enfrentan contribuyentes a quienes les fue rechazada su solicitud para la adopción de un acuerdo conclusivo La Procuraduría de la Defensa del Contribuyen...
El SAT publicó nueva versión de preguntas frecuentes del Complemento Carta Porte 3.1
Entre las preguntas de la décima primera publicación, actualizadas al 15 de febrero de 2024, se encuentran las siguientes: El 17 de junio de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emi...
5 ventajas de optar por un préstamo online
Los préstamos online están a la orden del día. Gracias a ellos, cualquiera que tenga apuros económicos o que esté en rojos tiene la oportunidad de acceder a una cantidad que le permita hacer frente...
¿Llevar una contabilidad fiscal y otra financiera es ilegal?
El Código Fiscal de la Federación indica como delito el registro de operaciones contables o fiscales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos La contabi...
Suspende SAT actividades en Nuevo León
Debido a la tormenta tropical Alberto, las oficinas del SAT en Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza y Montemorelos permanecerán cerradas este jueves El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...
Conoce los cambios del nueva versión de la Carta Porte
Es crucial que los programadores procesen los cambios de inmediato, ya que la autoridad fiscal otorga poco tiempo para su implementación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientement...
¿Por Qué Elegir Vivus para tu Préstamo en Línea?
Cuando necesitas dinero de forma rápida y sin complicaciones, solicitar un préstamo en línea con Vivus puede ser la solución perfecta. Con más de 8 años prestando a los mexicanos y totalmente regul...
Requisitos de deducibilidad de ingresos provenientes de cajas o fondos de ahorro
No todos estos aspectos de deducibilidad recaen en el trabajador, pero deben ser atendidos para reconocer si los ingresos obtenidos de la caja de ahorro o fondo de ahorro son exentos, señalan exper...
¿Cómo se calcula la PTU cuando el patrón persona física tiene distintas actividades?
La determinación de la PTU de un patrón que realiza actividad empresarial es diferente a la de un patrón con actividad profesional, señalan especialistas El reparto de utilidades o Participación de...
¿Cuáles son las características de la mochila Invictus Jordan?
Si te encuentras en busca de una mochila que combine durabilidad y estilo, la Invictus Jordan es una excelente opción. Fabricada con materiales de alta calidad, esta mochila ofrece una resistencia ...
Secretaría del Trabajo realiza fiscalización masiva a empresas en REPSE
El año pasado, la STPS realizó acciones de verificación dirigidas a supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de subcontratación El Registro de Prestadoras de Servicios Especializa...
¿Por qué una nómina informal puede ser más costosa que una formal?
Formalizar a los empleados no solo es una obligación legal, sino que también ofrece beneficios fiscales y operativos que mejoran la competitividad y sostenibilidad de las empresas En México, existe...
Aclara SAT cómo se expide el CFDI 4.0 con conceptos exentos del IVA
La autoridad explicó los detalles mediante un comunicado dirigido a los proveedores autorizados de certificación El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente expuso algunas recomend...
Prodecon alerta por falsos mensajes del SAT a través de WhatsApp
En los supuestos mensajes del fisco, se les informa a los contribuyentes que tienen un adeudo y se les proporciona una liga, para que ingresen en un plazo de 48 horas y conozcan los motivos La Proc...
¿Cómo inscribirse al RFC sin acudir a una oficina del SAT?
Las personas físicas con ingresos por salarios o sin obligaciones fiscales pueden inscribirse al RFC mediante la Oficina Virtual del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente...
Descubre la experiencia premium de arrendar un auto en México
En México, el costo de rentar un auto puede variar dependiendo de diversos factores como la temporada, la duración del alquiler, el tipo de vehículo y la empresa arrendadora. Entonces, ¿cuánto cues...
¿Qué hago si recibí una carta invitación del SAT por obligaciones que no tengo?
En las últimas dos semanas, el fisco emitió numerosas invitaciones a contribuyentes por posibles obligaciones no cumplidas
Gastos pagados con cheques podrían no ser deducibles por esta razón
La demora en el cobro de un cheque con el que se paga una erogación puede tener consecuencias fiscales importantes si éste no se cobra a tiempo Los contribuyentes deben tener en cuenta que los pago...
¿Cómo funciona el requisito para deducir la previsión social?
De acuerdo con la Ley del ISR, existen diversos supuestos para configurar el caso de “generalidad” Uno de los requisitos para la deducción de las prestaciones de previsión social ofrecidas a los tr...
¿Cuándo se interrumpe la prescripción de un crédito fiscal?
Conocer y gestionar adecuadamente los tiempos y circunstancias de prescripción es fundamental para una correcta administración fiscal La prescripción de créditos fiscales es un mecanismo que proteg...
Las personas morales pueden disminuir el pago de la PTU en pagos provisionales
Ciertas personas morales pueden disminuir de la utilidad determinada para efectos de pagos provisionales, el monto de la PTU pagada a los trabajadores La Participación de los Trabajadores en las U...
¿Cómo solicitar la modalidad 10 del IMSS a través de internet?
Los trabajadores independientes o por cuenta propia sí pueden solicitar la inscripción a la Modalidad 10 por internet La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un programa ...
Ratifican crédito fiscal de 18 mil mdp contra Elektra
Este crédito de 18 mil 455 millones se determinó porque en 2014, cuando Elektra abandonó el régimen de consolidación fiscal Un tribunal federal ratificó un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de ...
¿Qué comisiones por servicios bancarios no llevan IVA?
El Artículo 15 de la Ley del IVA enlista los servicios que están exentos del impuesto, entre los que se incluyen aquellos que prestan instituciones financieras Las comisiones bancarias son cargos q...
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon en junio de 2024
En su Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Normatividad, la Procuraduría aprobó los nuevos criterios La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó ...
Conoce el plazo para que los RESICO habiliten el Buzón Tributario
El incumplimiento de las obligaciones fiscales dentro del RESICO, puede traer como consecuencia la salida de este régimen tributario Las personas físicas que tributa en el Régimen Simplificado de C...
Esto es lo que podemos esperar de los bancos centrales los próximos meses
A pesar de los recientes contratiempos, los analistas siguen esperando tres recortes de tipos en Estados Unidos este año, a partir de septiembre. Una bajada de tipos del Banco Central Europeo en ju...
Reformas laborales se retomarán durante el gobierno de Sheinbaum, prevén expertos
30 iniciativas de reformas laborales se quedaron en el proceso legislativo, entre ellas la ampliación del permiso de paternidad, la licencia menstrual y duplicar el aguinaldoClaudia Sheinbaum Pardo...
Reportan la peor caída en la recaudación de ISR en 15 años
El ISR es el impuesto de mayor peso para las finanzas públicas, pues representa más de 60 por ciento de los ingresos totales del sector público El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recien...
¿Qué países tienen reparto de utilidades o PTU?
En Estados Unidos no existe una obligación legal general para repartir utilidades, pero algunas empresas lo hacen como parte de sus programas de compensación El reparto de utilidades o Participació...
Consejos para ahorrar para estas vacaciones de verano
Con la temporada de vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, surge la necesidad de planificar con astucia para garantizar unas vacaciones sin preocupaciones financieras. Además, la jubilació...
¿Los conductores de Uber y Didi pueden solicitar la nueva modalidad 10 del IMSS?
los trabajadores de plataformas digitales de reparto de productos pueden inscribirse como trabajadores independientes y tener acceso a la Seguridad Social La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del...
Reforman ley del IMSS para realizar trámites a través de su buzón
Anteriormente, las notificaciones electrónicas eran opcionales y requerían la conformidad expresa del particular en cada caso. Ahora son obligatorias y se realizan a través del Buzón IMSS El 7 de j...
Publica SEP el nuevo Calendario Escolar 2024-2025
El nuevo calendario escolar 2024-2025 ya está disponible, asegúrate de revisar las fechas clave como el inicio de clases, vacaciones y días de consejo técnico La Secretaría de Educación Pública (SE...
El fisco y aduanas facilitarán el transporte de mercancías en el Istmo de Tehuantepec
El objetivo de las facilidades es mejorar la eficiencia y coadyuvar en posicionar esta ruta como punto clave de la logística comercial El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Na...
¿El IMSS me regresará lo que pago en la modalidad 10 al pensionarme?
Los trabajadores que pagan para mantenerse en la modalidad 10 del IMSS tienen la posibilidad de recibir servicio médico y otros beneficios La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (...
¿Cuál es la fecha límite para que las personas físicas paguen las utilidades o PTU?
La PTU debe entregarse a más tardar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse la declaración anual del contribuyente. La Participación de los Trabajadores en las Utilidade...
El SAT modificó la factura que expiden los artistas por venta de obras
El mecanismo de pago en especie está diseñado para fomentar la preservación del patrimonio cultural del país y apoyar a los artistas y propietarios de bienes culturales El pago de impuestos en espe...
¿Qué beneficios se tienen al ir de intercambio en la carrera de Artes Visuales?
En la Carrera de Artes Visuales se aprende a integrar conocimientos de interpretación, producción y procesamiento de las obras en diferentes formatos para crear propuestas innovadoras. Esta carrera...
Presume AMLO más de 2 billones de pesos de recaudación
Según el último informe del SAT, la recaudación tributaria de México ha experimentado un notable crecimiento del 5.5% en el primer semestre de 2024 Durante la conferencia matutina del presidente Ló...
¿Cómo se hace constar la entrega de viáticos a los trabajadores?
Las constancias de viáticos son importantes, tanto para la contabilidad interna de la empresa como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante el SAT Las constancias de viáticos a trabaj...
¿Qué son las claves genéricas del RFC y cuándo se usan?
Las claves genéricas del RFC son códigos que el SAT asigna cuando no se cuenta con el RFC del receptor o del emisor de un CFDI Uno de los requisitos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFD...
Pese a dudas, patrones ya deben hacer el ajuste al nuevo subsidio al empleo
La entrada en vigor del subsidio de 2024 fue el 1 de mayo de 2024, lo que significa que entró el mismo día de su publicación El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo subsidio al empleo (SE), el...
El SAT ahora permite emitir facturas globales con hasta 5 años de retroactividad
El SAT actualizó las reglas de validación de la matriz de errores del CFDI, así como el esquema XSD El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) global es un mecanismo que permite a los contri...
El SAT aclara cuál es el formulario a usar para declarar ISR anual por liquidación
La aclaración resulta importante por las diversas dificultades que estaban enfrentando los contribuyentes en esta situación El 4 de junio de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pub...
¿Qué son los ‘amarres de CFDI’ y cómo ayudan a los contribuyentes?
Los ‘amarres de CFDI’ son un proceso que consiste en verificar que la información contable de una empresa coincida con la información fiscal Las cartas invitación del Servicio de Administración Tri...
¿La Constancia de Situación Fiscal es un requisito para emitir la factura 4.0?
Uno de los requisitos del CFDI 4.0 es el nombre, código postal y régimen fiscal tanto del emisor como del receptor El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0 es la versión más reciente d...
¿Qué trabajadores no tienen derecho a reparto de utilidades o PTU en 2024?
Las exclusiones buscan distribuir ganancias entre los trabajadores que contribuyen directamente al éxito de la empresa En México, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un ...
Cómo reimprimo las líneas de captura de los pagos en parcialidades del SAT
La Prodecon detectó que algunos de estos contribuyentes, al intentar pagar la segunda parcialidad en el banco, se les informó que la línea de captura estaba “vencida” La Procuraduría de la Defensa ...
Cómo el marketing de afiliación puede impulsar tus inversiones en Forex
El marketing de afiliación ha ganado popularidad en el ámbito de las inversiones. Este modelo ofrece oportunidades interesantes para los inversores de Forex. Te permite generar ingresos adicionales...
Estas son algunas estrellas que no jugarán la Copa América 2024 de Estados Unidos
El torneo continental se aproxima y las expectativas por ver quién se lleva la Copa América 2024 crece entre los fanáticos. Además, muchas de las estrellas que juegan en otras ligas estarán mucho m...
Cómo solicitar acuerdos conclusivos de Prodecon vía electrónica
El Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Acuerdos Conclusivos funciona de las 9:00 a las 23:59 horas A partir de 2024, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) habili...
¿Cómo se confirma una solicitud de crédito INFONAVIT?
Ahora los trabajadores que estén tramitando un crédito hipotecario o no hipotecario no tendrán que llevar el Aviso de Retención por Originación a su empleador para que lo firme y devolverlo al nota...
Patrones deben preparar a empleados que hubieran recibido subsidio en efectivo
Con el subsidio al empleo de 2013, los trabajadores podían recibir un excedente en efectivo, pero con el subsidio de 2024 no se entrega dicho excedente El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo ...
¿Cuáles son las fechas límite para pagar la PTU en 2024?
Los patrones deben conocer cuáles son las fechas límite para el cumplimiento del reparto de utilidades según la ley, para evitar problemas laborales La Participación de los Trabajadores en las Util...
La inteligencia artificial en los negocios: el curso de ciencia de datos que te enseña cómo trabajar con ambos
Si quieres conocer cómo la inteligencia artificial está afectando aspectos sumamente importantes de los negocios como la estrategia empresarial, la toma de decisiones e inclusive sus modelos de ing...
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La autoridad respondió sobre cómo proceder en las transacciones que involucran la enajenación de vehículos nuevos o usados donde se recibe un vehículo usado y dinero como contraprestación En México...
¿El 2 de junio es día de descanso obligatorio por las elecciones?
El día en que deban celebrarse las elecciones federales ordinarias será considerado como no laborable en todo el territorio nacional, establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec...
Conoce la distinción de Prodecon entre subcontratación y otros servicios
La reforma laboral de 2021 prohibió el outsourcing de personal, permitiendo sólo servicios especializados con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados El outsourcing, también conocido...
SAT actúa contra la evasión fiscal en importaciones
El fisco tiene en la mira a empresas extranjeras de comercio electrónico que dividen los pedidos en múltiples paquetes pequeños El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ha intensi...
IMSS publicó reglas para la incorporación de los trabajadores independientes
Con la entrada en vigor de las nuevas reglas, se abandona la prueba piloto, para ser un esquema operativo en su totalidad El 28 de mayo de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publi...
El SAT podría bloquear la facturación a empresas sin declaración anual
La autoridad tiene la facultad de suspender temporalmente el sello digital, por lo que no le será posible al contribuyente emitir facturas En México, la suspensión temporal del Certificado de Sello...
Promulgan Normas de Información sobre Sostenibilidad (NIS)
Las NIS prevén la revelación de 30 indicadores básicos de los tres pilares de sostenibilidad: ambientales, sociales y de gobernanza El 13 de mayo de 2024, el Consejo Mexicano de Normas de Informaci...
Contadores proponen reforma fiscal para incrementar deducciones
La necesidad de una reforma fiscal se vuelve crucial con las próximas elecciones en México, ya que definirá el rumbo del país, señala el IMCP Con la finalidad de contribuir con la normatividad fisc...
Alternativas para el ajuste del nuevo subsidio para el empleo
La mecánica plasmada por la autoridad en la ‘Guía de llenado del CFDI de nómina’, contiene algunas omisiones que hacen incorrecta su aplicación en ciertos casos La aplicación del nuevo subsidio al ...
Plataforma para el REPSE tiene nuevo requisito: registro en FONACOT
Aunque no existen cambios en cuanto a los requisitos de registro en el REPSE con respecto al acuerdo original, sí se prevé un cambio importante en la plataforma de registro Con la reforma al outsou...
¿Qué opciones tengo si el SAT rechaza mi devolución de saldo a favor?
Junto con las devoluciones de impuestos, también se están emitiendo los rechazos de saldos que, según los criterios de la autoridad, no son procedentes La devolución de saldo a favor es un proceso ...
El SAT puede ajustar la base gravable y ordenar un reparto extra de utilidades
El SAT, al ejercer sus facultades de comprobación, puede notificar a los trabajadores la procedencia de un reparto adicional de utilidades, aun cuando no existan objeciones por parte de estos La pa...
Consecuencias de contratar servicios especializados sin REPSE
En 2024 se realizarán por primera vez trámites de renovación en el REPSE, según el Artículo 15 de la LFT, que exige renovación cada 3 años Con la reforma a la subcontratación laboral, las empresas ...
Estrategias efectivas para la transformación organizacional en la era digital
En un mundo empresarial que evoluciona rápidamente, la transformación organizacional se ha convertido en una necesidad imperativa para las empresas que desean mantenerse competitivas y relevantes. ...
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¿Cómo conservar sana tu situación fiscal?
Mantener una situación fiscal sana es crucial para evitar problemas y asegurar el orden en las finanzas personales y empresariales, nos comenta nuestro articulista Sergio Alberto Morales Zaldívar
¿Cómo evitar estafas en la temporada de impuestos?
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Claves para crear experiencias atractivas y efectivas en el comercio electrónico
En la era digital actual, el comercio electrónico ha transformado radicalmente la manera en que las empresas interactúan con sus clientes. Sin embargo, el éxito de una tienda online no solo depende...
El ajuste mensual del subsidio al empleo se requiere para la deducción de salarios
Los patrones que estén aplicando el subsidio al empleo de 2024, es importante que tengan en cuenta el siguiente artículos del decreto El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo subsidio al empleo...
Cuestionan fiscalistas legalidad de cesión de terreno a empresa de Samuel García
Especialistas explican si es posible utilizar un terreno como pago de una factura de servicios fiscales La cesión de un megaterreno en San Pedro Garza, Nuevo León a una empresa de la que es socio e...
¿Cómo realizar el ajuste del subsidio para el empleo con los cambios de 2024?
Una de las dificultades para aplicar el nuevo subsidio, es adecuar los sistemas de nóminas que usan los contribuyentes El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo subsidio al empleo, el cual ofrec...
¿Cuándo conviene la 'deducción ciega' en arrendamiento y qué ocurre con el RESICO?
La deducción permite restar un porcentaje fijo de los ingresos brutos obtenidos por arrendamiento, en lugar de deducir los gastos reales relacionados con la propiedad La "deducción ciega" en el con...
Conoce la 1a modificación a la Miscelánea Fiscal 2024, 2a versión anticipada
Estos son los cambios que incluye la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 El 21 de mayo de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó l...
¿Realizas actividades vulnerables? El SAT está realizando visitas de verificación
Recientemente se ha observado que el SAT ha estado realizando este tipo de visitas de verificación, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI La Ley Federal par...
¿Los CFDI de nómina se deben entregar al trabajador en forma impresa?
La ley establece que los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina son documento...
Urge el SAT a donatarias presentar su Declaración de Transparencia
El SAT exhortó a donatarias para que aseguren la claridad sobre el uso de donativos y mantengan sus beneficios fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un recordatorio a todas...
¿Qué sucede si la CLABE ingresada para la devolución de impuestos es errónea?
La autoridad no puede automáticamente negar la obligación de pago del saldo a favor con el único argumento que los datos de la CLABE son erróneos El registro de la Clave Bancaria Estandarizada (CLA...
¿Qué pasa con el nuevo subsidio para el empleo si tengo dos o más patrones?
Este subsidio se otorga a las personas trabajadoras cuyos ingresos mensuales no excedan de 9,081 pesos El 1 de mayo de 2024, el subsidio para el empleo se actualizó a través de un decreto presidenc...
El nuevo subsidio al empleo no soluciona la retención del salario mínimo
El nuevo subsidio al empleo 2024 no soluciona en lo absoluto el problema de la causación y retención del ISR sobre el salario mínimo, según especialistas En México, el salario mínimo está protegido...
Publican aviso para detectar transacciones relacionadas con organizaciones terroristas
La Financial Crimes Enforcement Network emitió un aviso para ayudar a las instituciones financieras a identificar y detectar transacciones potencialmente ilícitas relacionadas con organizaciones t...
Exención de la PTU debe basarse en salario mínimo, no en la UMA: Prodecon
Uno de los recientes criterios aprobados por la Procuraduría es de trascendencia en la determinación de los impuestos de las personas físicas al recibir las utilidades La Procuraduría de la Defens...
¿Cuándo se emite un CFDI de nómina con RFC genérico?
El RFC genérico es una herramienta útil para contribuyentes que realizan operaciones con público en general, nacional o extranjero, y no tienen el RFC del receptor Un Comprobante Fiscal Digital por...
Consejos para emitir los CFDI por ventas a plazos o en parcialidades
Es importante en estos casos cumplir con requisitos fiscales para cuando se realice una revisión sean deducibles o acreditables Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por ventas a ...
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon en abril de 2024
Para efectos del cálculo del ISR, se debe disminuir del costo de adquisición de las gasolinas por cuya enajenación se aplique el estímulo fiscal
¿Tu negocio está en tu casa habitación? Estas deducciones puedes aplicar
La deducción de gastos como servicios, mantenimiento y reparaciones, que en ocasiones se comparten con el resto de la casa habitación, no se encuentra limitada de forma expresa Los contribuyentes c...
Claves para calcular la 'Renta gravable' utilizada para el reparto de utilidades
Se deben distinguir las particularidades de la 'renta gravable' para diferenciarla de la 'base gravable' establecida en la Ley del ISR La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) e...
Acelerando hacia el Futuro: el Papel de las Cámaras de IA en la Conducción Autónoma con el Fundador de Smarter AI, Chris Piche
En el paisaje en rápida evolución de la conducción autónoma, la integración de cámaras de inteligencia artificial (IA) emerge como un avance fundamental, renovando cómo los vehículos perciben y nav...
¿Cómo puedo saber por qué mi devolución de impuestos fue rechazada?
Cuando el contribuyente no reciba la devolución total o parcial del saldo a favor, debe ingresar a la sección “Consulta de devoluciones” Los contribuyentes pueden solicitar al Servicio de Administr...
Imprime tu declaración anual sin la marca de agua "Sin validez oficial"
El documento que se genera en archivo PDF directamente desde el DeclaraSAT antes de presentar la declaración, contiene una marca de agua que dice “Sin validez oficial” El Servicio de Administración...
Hoy vence el plazo establecido para presentar el dictamen fiscal en 2024
El dictamen es crucial para brindar confianza a personas y organizaciones externas de las empresas En México, el dictamen de estados financieros es un informe emitido por un contador público certif...
¿Qué pasa si un servidor público no hace su declaración patrimonial?
Las personas servidoras públicas están obligadas a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses ante las secretarías o respectivo Órgano Interno de Control u homólogo En Méxi...
Detectan discrepancia en el cálculo del nuevo subsidio para el empleo
El decreto ofrece la alternativa para los patrones de reemplazar la tabla variable de subsidios establecida en 2013, por una cuota fija mensual El 1 de mayo de 2024, el subsidio para el empleo se a...
AMLO revela ingresos de María Amparo Casar registrados en el SAT
La FGR investiga a la académica y sus hijos por presuntas irregularidades en el otorgamiento de una pensión de Pemex tras el fallecimiento de su esposo El Presidente Andrés Manuel López Obrador, du...
Confirman crédito fiscal de 5,524 mdp de ferroviaria Kansas City Southern
Durante la sesión del TFJA, una magistrada informó que el crédito fiscal asciende a 5,524 millones de pesos Un tribunal federal ratificó que la ferroviaria Kansas City Southern México (KCSM) debe p...
¿Cómo recuperar una devolución de impuestos rechazada?
Según la razón del rechazo, será el mecanismo que el contribuyente debe seguir para intentar recuperar el impuesto sobre la renta Desde abril de 2024, las personas físicas empezaron a recibir las d...
SAT reporta crecimiento récord en recaudación de impuestos
El SAT informa que en el primer cuatrimestre de 2024 se recaudaron más de 1.7 billones de pesos, un 5.5% más que el año pasado El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un incremento s...
Conoce los derechos de los trabajadores de confianza en México
Los trabajadores de confianza tienen derechos específicos, conoce más sobre sus beneficios y desafíos El concepto de trabajador de confianza en México tiene raíces históricas y legales profundas, d...
Reparto de utilidades: Conoce tus derechos y obligaciones fiscales
Empresas y patrones deben cumplir con el reparto de utilidades en tiempo y forma, porque de no hacerlo podrían ser multadas de los 50 a los 5 mil salarios mínimos vigentes El reparto de utilidades,...
¿Puedo dar de alta a mi pareja en el IMSS aunque no estemos casados?
La Ley del Seguro Social sí contempla el registro de concubinas y concubinarios, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece la posibilida...
Presume SAT aumento en declaraciones anuales y devoluciones automáticas
El fisco anunció que más del 70% de contribuyentes reportaron un saldo a favor, con un promedio de 7 mil pesos por contribuyente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante un comunicad...
¿Perdiste tu vuelo? Las aerolíneas deben reembolsarte el TUA
¿Sabías que puedes recuperar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) si no viajas?, conoce tus derechos y los pasos para solicitar tu reembolso ¿Sabías que puedes solicitar el reembolso de la Tarifa d...
El SAT rompe récord en efectividad de auditorías
Por cada peso invertido en auditorías, se recuperaron 201.6 pesos, en el primer trimestre de 2024 En el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperó una cantida...
¿Cómo registrar el nuevo subsidio para el empleo en el CFDI de nómina?
La autoridad debe hacer el ajuste correspondiente a la guía de llenado del CFDI de nómina para estandarizar el llenado de este documento, para evitar prácticas incorrectas El 1 de mayo de 2024, el ...
Retiro de efectivo: fácil y seguro
El retiro de efectivo sigue siendo una necesidad para muchos. A pesar de la creciente popularidad de los pagos electrónicos, hay momentos en los que el dinero en efectivo es indispensable. Ya sea p...
¿Qué pasa si presento mi declaración anual fuera de tiempo en 2024?
Las consecuencias por presentar la declaración anual de ISR de forma extemporánea incluyen actualizaciones y recargos de los montos a pagar Las personas físicas están obligadas a pagar su Impuesto ...
Acusan de defraudación fiscal al dueño del club Santos
El delito que se le imputa a Alejandro Irraragori no conlleva prisión preventiva de oficio, por lo que en caso de ser procesado, llevaría el procedimiento en libertad La Fiscalía General de la Repú...
Detectan problema de convivencia entre el subsidio para el empleo de 2013 y el de 2024
La problemática radica en la deficiente técnica regulatoria del decreto, ya que da la impresión de que el nuevo subsidio para el empleo de 2024 reemplaza al de 2013, dejando así el subsidio anterio...
Van 362 empleados del SAT denunciados por corrupción en el sexenio
En el primer trimestre de este año, se denunció a 31 funcionarios ante la FGR por casos de corrupción en el SAT Durante el actual sexenio, que abarca desde 2019 hasta marzo de 2024, un total de 362...
Asesoría fiscal para empresas: clave en la gestión de las pymes
Las novedades en materia fiscal para 2024 obligarán a muchas empresas a actualizar ciertos aspectos de su liquidación de impuestos. En el caso de las pymes, la posibilidad de recurrir a servicios d...
¿Cuándo se deben pagar las utilidades (PTU) del 2024?
Los patrones personas morales deben efectuar las entregas de PTU a sus empleados en mayo y junio, mientras que para los patrones personas físicas esta obligación vence en septiembre La Participació...
¿Cuándo se debe implementar el nuevo subsidio para el empleo 2024?
Desde el 1 de mayo, los patrones deben aplicar la nueva mecánica del subsidio cuando calculen sus nóminas El 1 de mayo de 2024, el subsidio para el empleo se actualizó a través de un decreto presid...
Personas físicas batallan que las empresas más para obtener devolución de impuestos
Las personas físicas son comúnmente las que batallan más para lograr una devolución, señalan especialistas Durante los primeros cinco años completos del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López ...
¿Cómo afecta la descripción de un servicio en una factura?
Uno de los datos a incorporar obligatoriamente en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica es la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías, o la d...
¿Cómo funciona la nueva mecánica del subsidio para el empleo de 2024?
El patrón es quien calcula el impuesto, lo retiene y lo entrega al SAT, pero hay casos en los que los trabajadores tienen que presentar su declaración anual En México, las personas que reciben ingr...
¿Cuál es la fecha límite para cancelar una factura?
Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o facturas electrónicas sólo pueden cancelarse en el ejercicio en el que se expidan El Código Fiscal de la Federación (CFF), en el Artículo 29-A, es...
¿Qué diferencia hay entre deducciones autorizadas y deducciones personales?
Las deducciones autorizadas se enfocan más en gastos relacionados con actividades económicas específicas, mientras que las personales son más amplias y pretenden reducir la carga fiscal de las pers...
¿Los trabajadores pueden presentar su declaración anual sin avisar a su patrón?
Las personas físicas pueden presentar su declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior, sin necesidad de contar con el aviso del patrón En México, la declaración anual es el proceso mediante ...
No procede el amparo por negativa de banco para abrir cuenta bancaria
El rechazo no se considera acto de autoridad, debido a que el carácter de autoridad implica la capacidad de imponerse y ser obedecido dentro de límites legales, determinó un tribunal La negativa de...
¿Cuándo se debe presentar el dictamen de estados financieros del ejercicio 2023?
Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales pueden optar por dictaminar sus estados financieros La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientement...
Hacienda ajustará anualmente el subsidio al empleo
El aumento gradual en el salario mínimo ha hecho que el subsidio actual pierda eficacia como apoyo fiscal al ingreso de los trabajadores. El Gobierno federal aumentó el subsidio al empleo a 390 pes...
Mejora la rentabilidad de la fiscalización del SAT
El fisco ha mejorado consistentemente su eficiencia desde el inicio del actual gobierno federal en 2019 En el último año del sexenio actual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha alcanz...
Atención: Venció el plazo para presentar el aviso de dictamen del IMSS
El aviso de dictamen debió presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal inmediato anterior Los patrones que en el ejercicio 2023 tuvieron un promedio anua...
Actualizan subsidio al empleo por aumento al salario mínimo
Conasami ajusta los límites y la fórmula de cálculo para que los aumentos del salario mínimo beneficien de verdad a los trabajadores La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ha iniciado ...
Cómo el SAT complica los reembolsos a contribuyentes
Retrasos en devoluciones de impuestos alertan a contribuyentes. ¿El SAT complica intencionalmente el proceso? El proceso de devolución automática de impuestos se ha enfrentado a críticas por parte...
¿En qué casos declaran los contribuyentes de plataformas digitales?
Las personas físicas que opten por pagos definitivos quedan eximidas de presentar pagos provisionales y declaración anual, precisamente porque su impuesto ya se considera pagado Las personas física...
¿Los días 1 y 5 de mayo son días de descanso obligatorio?
En el año 2024 el 1 de mayo es miércoles y el 5 de mayo es domingo, lo que puede causar confusiones entre la población en cuanto a cuáles son los días oficiales de descanso En los primeros días de ...
Hoy termina el plazo para presentar la declaración anual
Quienes presenten su declaración con posterioridad a esta fecha, deberán pagar el impuesto con la actualización y recargos que, en su caso, corresponda Las personas físicas están obligadas a pagar ...
¿Qué pasa si presento mi declaración anual fuera de tiempo?
Muchos contribuyentes tienen la duda de las consecuencias por presentar extemporáneamente la declaración anual de personas físicas La declaración anual de personas físicas en México es un trámite f...
El SAT amplió su horario de atención por declaración anual de personas físicas
La autoridad recordó que la fecha límite para cumplir con la declaración anual de personas morales y evitar multas o sanciones es el 30 de abril de 2024 Con el objetivo de que las personas físicas ...
Descubre el blog Nu México y alcanza una mayor educación financiera
No importa si eres un novato en finanzas o alguien con años de experiencia, este blog tiene algo que ofrecerte. En un mundo cada vez más digitalizado, la educación financiera se ha convertido en u...
Las personas físicas pueden obtener devolución automática hasta el 31 de julio de 2024
Los contribuyentes también tienen hasta el 31 de julio para presentar una declaración complementaria, subsanando las inconsistencias, para obtener la devolución automática Las personas físicas empe...
¿Qué alternativas tengo para recuperar mi saldo a favor del SAT?
Las alternativas para recuperar el saldo a favor dependen de las condiciones de cada contribuyente y los requisitos específicos establecidos por las autoridades fiscales Las personas físicas empeza...
¿Qué se necesita para demandar la ilegalidad del embargo sobre una casa habitación?
Una casa habitación es inembargable en ciertas circunstancias, lo que significa que no puede ser objeto de embargo En México, la casa habitación está protegida legalmente como un bien inembargable ...
El Infonavit modificó las reglas para obtener la Constancia de Situación Fiscal
Mediante un aviso, el Instituto informó sobre las modificaciones a las reglas para la obtención de la constancia El 22 de abril de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra...
¿Qué trabajadores están obligados a presentar declaración anual?
La devolución automática se puede obtener presentando la declaración anual a más tardar el 31 de julio de 2024 En México, la declaración anual es el proceso mediante el cual las personas físicas in...
Revolut se prepara para entrar en México con un enfoque en las remesas
En un importante avance para su expansión en América Latina, la fintech británica Revolut ha recibido autorización oficial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar...
¿Qué es el servicio de conciliación de factura del SAT?
La solicitud de conciliación de factura sirve a los contribuyentes cuando enfrentan problemas relacionados con la emisión, recepción o cancelación de los CFDI El Servicio de Administración Tributar...
¿Cuándo no se paga ISR por intereses recibidos?
Este año, a muchas personas físicas que tienen cuentas de inversiones les está saliendo impuesto a pagar, según reportan especialistas En México, los intereses que una persona física recibe, sea de...
¿Cómo puedo saber si mi devolución de impuestos fue aceptada o rechazada?
Las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos que el SAT devolverá automáticamente, sin hacer algún trámite adicional Las personas físicas empezaron a presentar su declaración a...
Cómo optimizar deducciones en la Declaración Anual
Los gastos permitidos por el SAT se restan de sus ingresos totales, reduciendo la base gravable y, por ende, el ISR a pagar En la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas fí...
Empresas evaden reforma a subcontratación con esquemas de asimilados y honorarios
El presidente de AMECH revela que las empresas continúan evadiendo la ley post-reforma, usando artimañas como sindicatos y pagos por honorarios
¿Qué pasa si recibo ganancias por intereses y no los declaro al SAT?
A muchas personas físicas que tienen cuentas de inversiones les está saliendo impuesto a pagar en la declaración anual, reportan especialistas En México, los intereses que una persona física recibe...
Recomiendan no proporcionar la firma electrónica a terceros
La contraseña y la e.firma son métodos de acceso que permiten a los contribuyentes realizar trámites en el portal web del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientement...
Todo sobre el crecimiento del turismo dental en México que permite ahorrar mucho dinero
Tanto en los Estados Unidos como en Canadá no se pagan pocos impuestos, sino más bien todo lo contrario. A pesar de ello, el sistema de Seguridad Social que tienen en otros países en los que tambié...
¿Qué características tienen los seguros de autos?
Los seguros de autos son claves al momento de conducir un vehículo. Descubre algunas de las características más importantes a tomar en cuenta. Son muchas las cosas que se deben considerar al buscar...
Cámara de Diputados aprueba la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar
Esta ley establece que no se dispondrá del dinero de los trabajadores que estén cotizando en el IMSS o ISSSTE La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma que propone la creación del Fondo de ...
El SAT cobra más a ahorradores por rendimientos del 2023
El fisco cobra el ISR sobre la tasa de interés real que percibe un ahorrador, esto es la diferencia entre la tasa nominal percibida y la inflación registrada en un año en cuestión El SAT está cobra...
10 recomendaciones para evitar problemas al presentar la declaración anual en 2024
El último día de abril es la fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas; el IMCP destaca 10 aspectos clave para evitar problemas con el SAT El 30 de abril vence el plazo p...
Descubre cómo evitar el pago de ISR al vender tu casa
La exención no es total, es parcial, y consiste en el equivalente a 7,000 unidades de inversión, es decir, aproximadamente 5 millones de pesos En México, la venta de una casa habitación puede tener...
En México sí pagamos impuestos: Shein
La empresa china de "fast fashion" que ha sido acusada por competencia desleal, abrirá más centros de distribución en nuestro país Shein, el coloso chino de la moda rápida, aseguró que su ventaja c...
IMSS publica nuevas características de su sistema del dictamen electrónico SIDEIMSS
El manual detalla una serie de funcionalidades importantes para los usuarios del sistema, incluyendo patrones, contadores públicos autorizados (CPA) y representantes legales El Instituto Mexicano d...
¿Qué pasa si no facturo los viáticos?
Hay casos en que los trabajadores no cuentan con el CFDI del gasto y aun así el gasto por viáticos será considerado exento En México, los gastos de viáticos pueden estar exentos del Impuesto sobre ...
La SCJN valió el límite máximo al reparto de utilidades
Las empresas pagarán en mayo el reparto de utilidades (PTU) con el techo máximo de tres meses La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia validó que el monto de la participación de utilidades t...
¿Qué son la CUCA y la CUFIN?
Los atributos fiscales están regulados en la Ley del ISR y la Ley del IVA, y deben actualizarse mensual o anualmente Cuando una sociedad o establecimiento permanente de un residente en el extranjer...
Cómo identificar en qué empresa participó un accionista fallecido
Se ha detectado un problema cuando los herederos o el albacea no pueden determinar en qué empresas estaba involucrado un socio o accionista fallecido El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...
¿Qué ‘Uso del CFDI’ pueden usar las personas físicas, según su régimen?
Te presentamos los regímenes fiscales de las personas físicas vigentes, los que aplican tanto para personas físicas como morales, y los usos de CFDI compatibles El ‘Uso del CFDI’ es un dato que ind...
El SAT amplía horarios para apoyar en Declaración Anual
La fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal de las personas físicas y evitar multas o sanciones es el 30 de abril de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la exten...
Así debes documentar los traspasos entre cuentas bancarias propias
Especialistas recomiendan especificar en el campo "concepto" o "descripción" del formulario bancario que se trata de un traspaso entre cuentas propias al realizar transferencias electrónicas El Cód...
Consejos para evitar el rechazo de devoluciones de IVA en operaciones de aparcería
Al llevar a cabo la enajenación de los productos obtenidos de la aparecería, los contribuyentes calculan el IVA aplicando la tasa del 0%, por tratarse de una enajenación de animales no industrializ...
Crimen organizado usa la inteligencia artificial para fraudes, alerta Interpol
Entre los tipos de fraude están la suplantación de identidad, el soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes de telecomunicaciones, fraudes de inversión en línea, entre otros El Instituto...
Reportan problema en declaración anual de RESICO
Contribuyentes que tributan en el RESICO reportaron la falta de reconocimiento de ingresos obtenidos en el ejercicio Los contribuyentes deben presentar la declaración anual de personas físicas dura...
¿Quienes deben usar la e.firma para presentar la declaración anual?
La devolución automática no procederá cuando la declaración se presente posterior al 31 de julio de 2024 La declaración anual es un trámite que deben realizar los contribuyentes para informar al Se...
Última llamada para la presentación del Dictamen de Estados Financieros 2023
El SAT invita a los contribuyentes a no esperar al último minuto para cumplir con esta obligación fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido un recordatorio crucial para las p...
Conoce los errores más comunes al emitir una factura
Los errores más comunes al emitir un CFDI incluyen problemas con los datos, el uso incorrecto de claves y errores en los monto El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónic...
¿Cómo se determina es el monto máximo de deducciones personales?
Una de las dudas frecuentes al momento de preparar la declaración anual de las personas físicas es sobre cuáles ingresos se aplica el tope de dichas deducciones La declaración anual de personas fís...
Aspectos a considerar al renovar el registro en el REPSE
La renovación del REPSE debe tramitarse en un plazo de tres meses anteriores a la fecha en que concluye la vigencia Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios es...
El SAT considera no deducibles gastos inherentes a la prima de seguro médico
La autoridad considera, desde hace años, que el único concepto deducible como gasto personal en la declaración anual, es la prima neta del seguro En México, los contribuyentes personas físicas pued...
El SAT devuelve casi 7 mil mdp a personas físicas
La cantidad representa un incremento del 101.3% en comparación con el mismo período del año anterior En los primeros días del periodo de la Declaración Anual 2023 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ...
¿Los jubilados y pensionados deben presentar declaración anual?
La obligación de presentar la declaración anual depende de cada caso particular, pues los ingresos provenientes de pensiones y jubilaciones son considerados como ingresos por sueldos y salarios Los...
Optimiza tu declaración anual: aprovecha las deducciones personales
Reduce tu carga fiscal en la Declaración Anual aprovechando las deducciones personales. 💡 Gastos médicos, educación, donativos y más El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a los con...
Régimen de plataformas tecnológicas supera los 500 mil contribuyentes
En el año 2023, los contribuyentes en este régimen aportaron un total de mil 606 millones de pesos El crecimiento significativo de contribuyentes en el Régimen de actividades empresariales con ingr...
¿Quiénes emitieron facturas como RIF pero debieron cambiar de régimen, deben cancelarlas?
En 2024, varios contribuyentes siguieron tributando bajo el RIF en los primeros meses, pero luego se les indicó que debieron cambiar de régimen desde enero de ese año
Guía esencial para la devolución automática de ISR
Asegurarte de que estás listo para recibir tu devolución del ISR sin contratiempos. Aquí te dejamos algunos puntos clave que no puedes pasar por alto En el marco de la temporada de declaraciones fi...
Conoce las deducciones personales aplicables para personas físicas en 2024
Existe un límite global para las deducciones personales, el cual es el que resulte menor entre 5 UMA anuales y el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluidos aquellos por los que no ...
¿Cuándo se debe presentar el aviso para dictaminar el cumplimiento en materia del Seguro Social?
El plazo para la presentación del aviso del dictamen de seguro social, correspondiente al ejercicio 2023, vence el 30 de abril de 2024 Los patrones deben presentar el aviso para dictaminar el cumpl...
Al ahorrar para tu retiro, el SAT te puede devolver impuestos en la declaración anual
Las Afores tiene la obligación de proporcionar a los contribuyentes la constancia de las aportaciones que hayan realizado Las aportaciones voluntarias a las Administradoras de Fondos para el Retiro...
Maximiza tu devolución: deduce tus gastos médicos en la declaración anual
¿Sabías que puedes deducir gastos médicos en tu declaración anual y potencialmente obtener una devolución? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a las personas físicas que ...
¿Qué personas físicas están obligadas a presentar declaración anual?
La obligación alcanza desde asalariados hasta personas que recibieron herencias, legados y premios en 2023 Las personas físicas deben presentar su declaración anual del ejercicio 2023 durante el me...
¿Cuándo es el día del niño y cómo cuidar el bolsillo al celebrarlo?
El 30 de abril es la fecha en que se celebra el Día del Niño en México, siendo un día muy especial para los más pequeños y pequeñas. Si te preguntas cuándo es el Día del Niño, debes saber que cada ...
Limitación para cancelar facturas en el ejercicio en que se expiden es inconstitucional: SCJN
Empresas se ampararon contra una disposición del CFF que restringe el plazo para cancelar las facturas al año fiscal de emisión La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) r...
Por desfase, el SAT cobra impuestos a actividades exentas
En un cambio hecho por el SAT en el formulario de la declaración mensual, acumula los ingresos de meses anteriores de manera incorrecta Los contribuyentes que perciben ingresos por rubros exentos a...
El límite máximo de tres meses para la PTU es constitucional: SCJN
La Segunda Sala de la SCJN recientemente validó que el monto de la PTU tenga como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de las participaciones recibidas en los últimos t...
¿Qué es la compensación de impuestos?
La compensación tributaria es un proceso que habilita a los contribuyentes a utilizar saldos positivos de un impuesto para saldar deudas pendientes de otro impuesto Cuando un contribuyente obtiene ...
¿Una factura con la 'forma de pago' incorrecta se puede deducir?
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa en una tesis aislada se pronunció respecto a la forma de pago del CFDI Si un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica expr...
Asalariados podrían perder sus deducciones personales debido a régimen incorrecto
Trabajadores que están incorrectamente registrados en el régimen "Sin obligaciones fiscales" deben cambiar a "Sueldos y Salarios" para poder obtener facturas por deducciones personales Existe la p...
¿El SAT te solicitó información exhaustiva para tu devolución? Prodecon te ayuda
Si no respondes a los requerimientos de la autoridad fiscal según lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede desistir tu solicitud de devolución La Procuraduría de la D...
Revisa que tu firma electrónica esté vigente para la declaración anual
Para evitar retrasos y contratiempos en el cumplimiento de la declaración anual, es importante que se revise que la firma electrónica personal o la de tus clientes esté vigente La firma electrónica...
Recomendaciones para la declaración anual de personas físicas
Presentar la declaración anual del ejercicio 2023 durante abril de 2024 permite obtener rápidamente cualquier saldo a favor generado Las personas físicas deben presentar su declaración anual del ej...
IMSS aclara las prestaciones del teletrabajo y si integran al salario de cotización
En el criterio plasmado por el IMSS, se indica que el contrato laboral es esencial para determinar los conceptos que no integran el Salario Base de Cotización El 27 de febrero de 2024, el Institut...
¿Por qué mi CURP no aparece certificada?
La causa de este problema generalmente se debe a algún problema con el acta de nacimiento, o a algún error en la propia CURP Desde octubre de 2021 se modificaron las reglas para la emisión de la Cl...
¿Qué alternativas tengo si no realicé las retenciones de impuestos?
Es recomendable que las personas morales que hayan efectuado pagos a personas físicas revisen que hayan efectuado las retenciones correspondientes y, en caso de haber omitido algunas, evalúen la ma...
Prodecon define procedimiento de notificaciones a autoridades vía correo electrónico
Para los procedimientos de orientación y asesoría, representación y defensa legal, consultas especializadas, resolución de problemas sistémicos, quejas, reclamaciones y acuerdos conclusivos, se pri...
Salinas Pliego "explica" el significado de los impuestos pagados en México
Desde el ISR hasta la Tenencia, descubre su perspectiva única mientras enfrenta controversias sobre sus obligaciones fiscales En un reciente mensaje en X (Twitter), Ricardo Salinas Pliego, empresar...
¿Por qué es importante la capacitación constante del gremio contable?
Los profesionales pueden optar por la opción de colegiación, donde uno de los objetivos más importantes es la capacitación y actualización de los conocimientos que el profesional adquirió en su car...
Invita SAT a contribuyentes a cumplir obligaciones que no tienen
Las invitaciones son recibidas como “comunicado” a través del Buzón Tributario y no se consideran como inicio de facultades de comprobación En las últimas dos semanas, el Servicio de Administración...
Hoy es el último día para presentar la Declaración Anual de personas morales
Debido a que el día 31 de marzo es domingo, el plazo límite se recorre hasta el siguiente día hábil, que es el lunes 1 de abril La declaración anual de las personas morales debe presentarse dentro ...
¡Adiós simulador! Comienza el mes para Declaración Anual de personas físicas
La herramienta para simular la declaración anual estuvo disponible hasta el 31 de marzo de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de las personas físicas el Simulado...
Falla página del SAT en último día para presentar Declaración Anual de P.M.
Al momento de proceder con la declaración anual, los usuarios se topan con un mensaje indicando que se están realizando labores de mantenimiento Como cada año, el inicio del periodo para presentar ...
Atención: La fecha límite para presentar la relación de socios o accionistas ya venció
El aviso correspondiente al ejercicio 2023, debió presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2024 El Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la obligación para los socios y a...
Anuncia SAT facilidades de pago para la Declaración Anual
Si te corresponde impuesto a pagar, ahora puedes optar por hacerlo en hasta seis parcialidades. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado abril de 2024 como el periodo crucial para ...
UIF, SAT y CNBV obstaculizan la transparencia del INE: consejeros
La respuesta a las solicitudes de información necesarias para la fiscalización ha sido limitada, señalaron consejeros electorales Las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphr...
El reto fiscal del próximo Gobierno: Un ajuste presupuestario significativo
El panorama fiscal para el próximo Gobierno de México presenta un desafío considerable El próximo Gobierno de México enfrentará un desafío económico considerable al inicio de su mandato, con la nec...
¿Cuáles son las fechas límite para cancelar facturas de 2023?
Los comprobantes fiscales pueden cancelarse en fechas específicas según si son para personas morales o físicas A partir del 1 de enero de 2022, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFD...
México, el nuevo canal de China para eludir aranceles estadounidenses
En 2024, los envíos de contenedores desde China aumentaron un 60%, revelando un cambio táctico en medio de la guerra comercial con EE.UU. El comercio entre China y México ha visto un aumento signif...
El impacto de la mujer en la economía mexicana
Cifras del INEGI a 2020, señalan que más de la tercera parte de los hogares mexicanos está encabezado por una mujer En este mes se conmemora el día internacional de la mujer y los diferentes datos ...
IMSS habilita opción de solicitar la opinión de cumplimiento mediante su Buzón
Actualmente, las reglas prevén la posibilidad de obtener la opinión de cumplimiento únicamente a través del escritorio virtual El 21 de marzo de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...
Prepárate para la Declaración Anual: Utiliza el simulador del SAT hasta el 31 de marzo
Esta herramienta estará disponible hasta el 31 de marzo de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó una nueva herramienta digital para apoyar a las personas físicas en el proc...
Incremento del aguinaldo: Posible estímulo para evadir obligaciones
Contadores esperan que el incremento en la prestación no se convierta en un aliciente para los esquemas de elusión de obligaciones laborales y el desincentivo al empleo El 28 de febrero de 2024, l...
Actualizaciones del Programa de Afiliados de TEMU: ¡Hasta MX$500,000 al mes!
Código exclusivo de la promoción de TEMU: Usa el código “aff07203” para obtener hasta un 30 % de descuento. ¡Estamos aquí para hablar sobre cómo el Programa de Afiliados de TEMU puede convertirse e...
Conoce los errores comunes en la declaración anual de PM
Uno de los errores más comunes por parte de los contribuyentes, es el de no realizar una conciliación de ingresos nominales Las personas morales deben presentar su declaración anual, al Servicio de...
Atención: El uso obligatorio de la Carta Porte 3.0 inicia en abril
El inicio obligatorio de la versión 3.0 es el 1 de abril de 2024, a menos que el SAT conceda algún plazo adicional El 28 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) public...
Conoce los días inhábiles para gobierno y empresas en Semana Santa
En Semana Santa algunas empresas y entidades suspenden operaciones, otorgan vacaciones o tienen asuetos La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de los últimos tres días de Jesús de Naza...
Gobierno publica expediente de litigios fiscales de Grupo Salinas
El expediente contiene los estados financieros del grupo y los créditos de varios ejercicios fiscales de Grupo Elektra, Nueva Elektra y TV Azteca. El Gobierno de México hizo público ayer un conjunt...
Confirmado: GMC le debe al SAT 1,800 millones de pesos
General Motors es una de las empresas más importantes del país y la más grande del sector automotriz, con 24 mil empleados La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), p...
La nueva plataforma de pago del IVA duplica la carga de trabajo
Especialistas consideran que el contribuyente debe comparar la información precargada contra lo considerado en sus papeles de trabajo El 1 de febrero de 2024, el Servicio de Administración Tributar...
Plataforma de facturación del SAT presentó falla
Los contribuyentes reportaron un error al momento de timbrar su factura en la plataforma del SAT Durante la mañana del 19 de marzo de 2024, múltiples contribuyentes reportaron fallas en el sistema ...
¡Últimos días para tu declaración anual! SAT extiende horarios
Esta medida se implementará durante los días 22, 25, 26, 27 de marzo y el 1 de abril de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una ampliación en el horario de atención en sus o...
El SAT puede reportarte al Buró de Crédito por atrasos en pagos
La autoridad no descuenta los pagos parciales del importe reportado, sino hasta que se liquide el adeudo en su totalidad El Buró de Crédito es un organismo que recopila el historial del comportamie...
Cancela facturas de manera oportuna para evitar diferencias con el SAT
Especialistas recomiendan que los CFDI no se cancelen sin avisar a los clientes o receptores, porque podrían negar la cancelación Para evitar diferencias con el Servicio de Administración Tributari...
Consejos para maximizar los rendimientos de las Afores
Las Afores son un instrumento fundamental del sistema de retiros mexicano. Sin embargo, no todas operan de la misma manera ni ofrecen los mismos rendimientos Afore a los trabajadores. Por lo tanto,...
Las notas de crédito no se deben usar para cancelar facturas
Especialistas señalan que es una mala práctica usada por contribuyentes que argumentan que “el sistema así lo hace y no hay otra manera” Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de e...
Prodecon ofrece ayuda a contribuyentes expulsados injustamente del RESICO
La Procuraduría apoyó a presentar una aclaración al SAT donde los contribuyentes manifestaban que sí habían cumplido con sus obligaciones fiscales establecidas en la Ley del ISR El la aclaración, s...
Acusan de evasión fiscal a Totalplay por deducciones excesivas
Este mismo esquema se presenta en otras empresas de Grupo Salinas, por lo que el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, expuso que hay un reiterado abuso de estrategias contables y legales El 15 d...
La revolución de la gestión de gastos: cómo Mendel está cambiando el juego para empresas y emprendedores
En el entorno empresarial contemporáneo, optimizar cada aspecto de la gestión financiera es crucial. Herramientas avanzadas como Mendel, un pionero en software de gestión de gastos, están transform...
¿Qué pasa si alteras los códigos de programación de las declaraciones del SAT?
La manipulación indebida de la programación puede acarrear consecuencias legales significativas, como multas y sanciones financieras A través de redes sociales, recientemente se está difundiendo un...
Contribuyentes que iniciaron en el RIF en 2014 deben cambiar de régimen: Prodecon
La permanencia en el RIF no puede exceder de 10 años, puesto que el décimo año sería el último en que los contribuyentes gozarían de una reducción proporcional del impuesto En 2014, el Servicio de ...
¿Cómo mejorar la eficacia de la enseñanza con documentos PDF?
Las nuevas tecnologías están revolucionando el mundo de la enseñanza, y eso es algo que seguramente ya has notado. Hoy en día, las aulas digitales, los recursos en línea y las aplicaciones educativ...
¿Cómo elegir el servicio de recuperación de datos adecuado para tu estrategia de ciberseguridad?
Cada vez son más las actividades que tenemos que desarrollar en el ámbito digital, y, de hecho, nuestro día a día está sorprendentemente modelado por la información que gestionamos en nuestros orde...
Consejos prácticos para iniciar un negocio
Emprender una idea de negocios conlleva riesgos de todo tipo, así como tareas y compromisos que el iniciador debe asumir, opina nuestro articulista José Mauricio Canalizo Vaca La necesidad e inquie...
¿Cómo se deducen los viáticos en la declaración anual de personas morales?
El SAT prellenará la declaración anual de personas morales con PTU y viáticos timbrados en CFDI de nómina, clasificándolos como 'Nómina por sueldos y salarios no deducible', aunque seguirán siendo ...
¿Cómo se modifican las pérdidas fiscales en la declaración anual en 2024?
Uno de los cambios que hay en la declaración anual de 2023 respecto de la de 2022, es el relativo a las pérdidas fiscales, pues no se reconocían las de ejercicios pasados La declaración anual de pe...
El SAT empezó a cambiar de régimen a contribuyentes registrados en el RIF en 2014
La permanencia en el RIF no puede exceder de 10 años, contribuyentes que se hayan registrado en el RIF en 2014, deben ya migrar de régimen En 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) c...
¿Qué información considera el SAT para precargar el 'total de ingresos' en la declaración anual de Personas Morales?
Es importante analizar con tiempo suficiente la información que se encuentra precargada en el formato de declaración anual para tener claro cómo está integrada y, a partir de ahí, poder reflejar co...
SCJN da amparo a Total Play para reducir crédito fiscal
Una vez que la Corte emita su sentencia final por escrito, el TFJA deberá ordenar al SAT recalcular el crédito fiscal Ayer, la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a Total Play, la empresa ...
¿Qué países latinoamericanos usan facturas electrónicas?
El inicio de la factura electrónica en México se remonta al año 2004, cuando el SAT introdujo este esquema La factura electrónica, como se conoce en México y otros países de habla hispana, es un d...
Conoce los nuevos criterios aprobados por Prodecon en marzo de 2024
Los nuevos criterios fueron aprobados por la institución, en su Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad, que se llevó a cabo en marzo de 2024. La Procuraduría de la Defensa del ...
Portafolios de Inversión: Qué son, características, tipos y cómo elegir uno
Un portafolio de inversión es una colección de activos financieros que un individuo o institución posee con el objetivo de alcanzar metas financieras a corto, mediano y largo plazo. La construcción...
Regla sobre beneficiarios controladores no viola derecho a igualdad: SCJN
Un notario público promovió un juicio de amparo indirecto en el que planteó que la regla sobre la metodología que debe seguirse para determinar e identificar a los beneficiarios controladores.trans...
¿Trabajan los bancos en Semana Santa?
Son muchas las personas que se preguntan si trabajan los bancos en Semana Santa o si tienen algún horario especial, a continuación se aclaran muchas dudas. Es importante prepararse para los días fe...
¿Cuál es el plazo para aclarar diferencias tras una entrevista de Vigilancia Profunda?
La autoridad otorga un lapso en los cuales el contribuyente debería estar aclarando o desvirtuando las diferencias detectadas por la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene u...
Recomiendan revisar la vigencia del REPSE de los proveedores
Aunque no todas las empresas requieren el registro en el REPSE, cualquiera puede requerir la contratación de un servicio especializado En el 2024, múltiples autorizaciones del Registro de Prestador...
¿Qué pasa si no atiendo una entrevista de Vigilancia Profunda del SAT?
Las entrevistas de Vigilancia Profunda involucran a los departamentos de Recaudación y de Auditoría del SAT, por lo que hay muchas autoridades relacionadas y atentas a estos procesos El Servicio de...
El SAT resolvió dudas sobre la Declaración anual de personas morales
La autoridad hizo una transmisión en Youtube para resolver las dudas de los contribuyentes y conocer las mejoras aplicadas para facilitar la presentación de la declaración Los contribuyentes person...
Acusan al SAT de “jinetear” devoluciones de IVA de empresas
Empresarios señalan que el gobierno se está financiando a expensas de los recursos que deberían estar en manos de las empresas como capital de trabajo El presidente del Consejo Mexicano de Comercio...
Conoce la Guía de Prodecon para presentar la Declaración Anual
La Procuraduría también explica algunos conceptos referentes a la declaración anual de personas físicas, para su mayor comprensión La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recient...
El SAT disminuyó las devoluciones de impuestos de 2022 a 2023
En comparación con el mismo periodo de 2022, hubo una disminución en las devoluciones de 225 mil 75 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que durant...
Conoce 5 ventajas de una base de datos en su cadena de suministro
En el vertiginoso mundo de la logística y las cadenas de suministro, la gestión eficiente de datos se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito empresarial. Las ventajas de una base de d...
¿Cuáles son las obligaciones de las donatarias autorizadas?
Las donatarias autorizadas en México tienen una serie de obligaciones que deben cumplir para mantener su estatus fiscal y operar de acuerdo con la ley Las donatarias autorizadas son organizaciones ...
Consideraciones para contratar a un contador
Un profesional de la contabilidad es un socio de negocios esencial para la estrategia y el control de la administración de las empresas Usualmente, la decisión de contratar a un contador público se...
Empresas: Verifica errores en la información precargada de la declaración anual
Esta declaración anual tendrá información de dos estados financieros: balance general y estado de resultados, porque la autoridad fiscal eliminó los estados de flujo de efectivo y de cambios en el ...
Anticipan creación de nuevos impuestos por crecimiento de deuda
El gobierno de la 4T se endeudará con 2 billones de pesos tan sólo en el 2024, un equivalente a una quinta parte del gasto total del sector público El fiscalista Luis Pérez de Acha, socio director ...
Puntos clave de la declaración anual de personas morales del RESICO
La declaración anual de personas morales se debe presentar como fecha límite el 1 de abril de 2024 Las micro y pequeñas empresas residente en México, únicamente constituidas por personas físicas y ...
El SAT genera confusión sobre el periodo de 10 años del RIF
La permanencia en el RIF no puede exceder de 10 años, puesto que el décimo año sería el último en que los contribuyentes gozarían de una reducción proporcional del impuesto En 2014, el Servicio de ...
Recomiendan imponer impuestos a la riqueza en México
Gravar la riqueza podría ayudar a desconcentrar el poder económico y reducir las brechas de género La organización Fundar recomendó gravar la riqueza y eliminar privilegios fiscales para reducir la...
¿Cómo conocer los rendimientos de mi Afore?
Las Afores administran más de 5 billones de pesos, el 19,11 % del PIB. Tras un desempeño ejemplar en 2023, estas registraron más de 464,068 millones de pesos en utilidades. Frente a ello, explorar ...
La SCJN impide que el SAT preste el servicio de verificación de identidad
La invalidación es derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 308/2020 y su acumulada 3/2021, promovida por el INAI En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una porción...
¿Cómo abrir una franquicia en Estados Unidos?
El sueño americano de ser dueño de tu propio negocio es una meta alcanzable gracias al modelo de franquicias. Este enfoque empresarial ofrece una oportunidad emocionante para aquellos que desean em...
¿La declaración anual de personas físicas se puede presentar antes de abril de 2024?
La declaración anual de personas físicas se debe presentar en abril Los contribuyentes personas morales deben presentar la declaración anual en los primeros tres meses del año. Dicha declaración si...
Personas morales también pueden renovar su e.firma sin tener que acudir al SAT
El trámite está condicionado a que el representante legal que haya tramitado el certificado caduco sea el mismo y cuente con certificado de e.firma activo Muchos contribuyentes quieren presentar su...
¿Es posible presentar fuera de plazo la Declaración de Riesgos de Trabajo?
La Declaración Anual de Riesgos de Trabajo puede presentarse fuera del plazo de forma espontánea, y surtirá los efectos legales correspondientes Cada año los patrones deben presentar la Declaración...
Guía completa. cómo convertir de SVG a PNG y a otros formatos
A medida que te adentras en el mundo del diseño y la creación de contenidos visuales, te darás cuenta de que es esencial trabajar con múltiples formatos de imagen según tus necesidades específicas....
Licenciatura en Derecho: 10 ventajas de cursarla en línea
Descubre cómo la Licenciatura en Derecho en línea transforma la educación legal, proporcionando múltiples ventajas para los estudiantes. En el ámbito de la educación superior, la Licenciatura en De...
¿Cuándo estoy obligado a presentar la declaración anual por sueldos y salarios?
Los contribuyentes deben conocer los supuestos en los que se encuentran obligados a presentar la declaración anual si obtienen ingresos por sueldos y salarios o asimilados a salarios El Servicio de...
El SAT liberó el aplicativo para la declaración anual de personas físicas 2023
Aunque ya es posible hacer el llenado de la declaración, ésta sólo se puede enviar a partir del primero de abril de 2024 El 1 de marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó...
Contribuyentes prefieren pagar antes que enfrentarse al SAT
Optan por pagar las sumas exigidas por el SAT, en lugar de defender sus derechos en caso de que la autoridad les impute una responsabilidad Los contribuyentes están experimentando un creciente temo...
AMLO ofreció a Salinas Pliego reducir en 8 mil millones su deuda fiscal
El objetivo era que Salinas Pliego terminara pagando aproximadamente 14 mil millones de pesos El empresario Ricardo Salinas Pliego recibió una oferta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para...
El SAT gastó 28 centavos por cada 100 pesos recaudados en 2023
La autoridad fiscal indicó que el costo de la recaudación pasó de 34 centavos en 2019 a 32 centavos en 2022, lo que implicó una reducción de cuatro centavos El Servicio de Administración Tributaria...
Falla portal de facturación del SAT en el cierre de febrero
Durante febrero de 2024 se presentaron diversas fallas en el portal del fisco, entre otras cosas, en el aplicativo de pagos provisionales El 29 de febrero de 2024, múltiples contribuyentes reportar...
¿Qué hacer si la declaración de impuestos arroja un saldo a pagar en dólares?
Algunos navegadores de internet cuentan con una herramienta que de manera automática traduce la información que se despliega en pantalla a algún lenguaje predeterminado Los contribuyentes tienen ha...
SAT rompe récord: ¡327 facturas por segundo durante 2023!
El fisco reportó que el año pasado los contribuyentes timbraron más de 10 mil millones de facturas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México reportó una cifra récord durante el año 2...
Venció el plazo para la presentación de la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo
Los patrones debían presentar la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo al Instituto Mexicano del Seguro Social Cada año los patrones deben presentar la declaración anual de la prima de riesgos de...
¿Se puede modificar la información precargada en la declaración anual de personas morales?
La información precargada en el aplicativo de la declaración anual de personas morales se puede modificar pero sólo algunos rubros La declaración anual de personas morales es una obligación fiscal ...
Prodecon sugiere al SAT no obligar a personas físicas del RESICO a llevar contabilidad
La Procuraduría tuvo conocimiento de la incertidumbre jurídica que enfrentan las personas físicas que tributan en el RESICO La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente ...
Atención: Hoy se acaba el plazo para corregir los CFDI de nómina
Los contribuyentes tienen hasta el 29 de febrero de 2024 para realizar las correcciones correspondientes y emitir los CFDI de nóminas respectivos En la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024,...
4 innovaciones tecnológicas que están transformando la gestión financiera
Descubre la transformación financiera con innovaciones tecnológicas para profesionales y empresas en México. En la era digital actual, la gestión financiera ha experimentado una gran transformación...
Atención: Revisa la información precargada del aplicativo del SAT de la declaración anual
Los contribuyentes deben hacer la revisión por adelantado, para que vean si les hace sentido o si tienen alguna discrepancia con los ingresos nominales que tienen en sus declaraciones hasta diciemb...
¿Qué cambios tiene el aplicativo para la declaración anual de personas morales en 2024?
Especialistas recomiendan ingresar al aplicativo del SAT de la declaración anual lo antes posible, para que vayan viendo la información precargada La declaración anual de personas morales es una ob...
SAT alista Inteligencia Artificial contra evasores fiscales
Esta tecnología facilitará al SAT la detección de malas prácticas fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está adoptando la inteligencia artificial (IA) como su herramienta principa...
Las Mejores Plataformas de Freelancers en México
En el mundo laboral actual, cada vez más personas optan por el trabajo freelance, que les brinda la libertad de elegir proyectos, gestionar su tiempo y trabajar desde cualquier lugar. En México, es...
Así te puedes preparar ante la fiscalización del SAT
Especialistas recomiendan realicen un "check up" preventivo, analizando datos como declaraciones, cuentas bancarias, transacciones comerciales y facturas El abogado fiscalista Marcelo Flores Serna ...
Contribuyentes prefieren pagar impuestos en línea
De 46 millones 100 mil operaciones de pago ante el SAT, 25 millones 500 mil fueron realizadas por internet El Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2023 señala que, por primera ve...
¿Los CFDI con complemento Carta Porte con errores son deducibles?
Los contribuyentes no sabían si iban a poder deducir los CFDI con complemento Carta Porte si tenían errores El complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un docum...
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon en febrero de 2024
Los nuevos criterios fueron aprobados por la Procuraduría, en su Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Normatividad, que se llevó a cabo en febrero de 2024 La Procuraduría de la Defen...
El SAT embarga mercancía por más de 351 mdp en 2023
El monto representa un incremento del 226% en términos reales en comparación con los 102 millones de pesos embargados en 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en colabora...
Prodecon obtuvo jurisprudencia sobre devoluciones en favor de los contribuyentes
La Procuraduría, en su carácter de abogado defensor de los contribuyentes, fue quien presentó la contradicción de criterios de la cual se originó el criterio jurisprudencial El 26 de enero de 2024,...
Cree contenido de marketing atractivo
¿No logra constantemente generar el máximo de conversiones a través del marketing de contenidos? En caso afirmativo, entonces no es sólo tu problema. Diariamente se inician miles de campañas de mar...
Mercancías son deducibles incluso con Carta Porte con errores
El Complemento Carta Porte es el documento que respalda el traslado de bienes y/o mercancías en territorio nacional Janett Aguilar, asociada de Crowe México, firma de contabilidad y asesoría empres...
STPS actualizó los lineamientos para renovación del REPSE
La Ley Federal del Trabajo establece que el registro del REPSE deberá renovarse cada 3 años Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el pr...
10 preguntas frecuentes de la declaración anual de personas morales 2024
El SAT respondió dudas de temas como la aplicación de pérdidas fiscales, reflejo de pagos provisionales, manejo de deducciones autorizadas entre otros temas El Servicio de Administración Tributaria...
Identifica la fecha en la que debes renovar el REPSE
La plataforma del REPSE aún no está preparada para los trámites de renovación, pero las autoridades emitieron las reglas que normarán este proceso Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo p...
Conoce las modificaciones del RESICO para 2024
Entre los cambios están la modificación de diversas reglas sobre validación y baja del Régimen Simplificado de Confianza El 29 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ...
¿Qué maestrías del sector tecnológico son tendencia?
Desde hace un tiempo, el mercado laboral experimentó fuertes cambios que fueron posibles gracias a los avances tecnológicos, con transformación digital se pudo mantener a flote todos los negocios. ...
¿Qué es la responsabilidad solidaria de socios y accionistas de una empresa?
Únicamente son responsables solidarios los socios o accionistas que ostenten el control efectivo de la sociedad, de acuerdo con la ley En México, los socios y accionistas pueden ser considerados re...
Proponen duplicar el aguinaldo a trabajadores
La propuesta plantea que los trabajadores tendrán derecho a recibir su aguinaldo, equivalente a 30 días de salario, antes del 20 de diciembre. El senador morenista y líder minero Napoleón Gómez Urr...
El SAT "exprime" a los grandes contribuyentes
Más de la mitad de los ingresos recaudados el año pasado corresponde a este tipo de contribuyentes, gracias al Plan Maestro El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una recaudación hi...
¿Eres patrón? Esta es la fecha límite para pagar el ajuste anual de ISR de tus trabajadores
Especialistas afirman que es conveniente revisar los cálculos para que cualquier diferencia se pague a más tardar el 29 de febrero y evitar así el pago de recargos, actualizaciones y, en su caso, m...
Ahora sí: La compensación universal ha llegado a su fin
Los contribuyentes aún podían compensar saldos a favor de un impuesto federal, generados al 21 de diciembre de 2018, contra saldos a cargo de otro impuesto La compensación universal es un mecanismo...
5 errores de facturación y cómo evitarlos
Cuidado con los errores al facturar! Revisa nuestras opciones y evita echarte al SAT encima. Nadie nació con el talento de facturar sin cometer equivocaciones, además, aún existe cierta confusión a...
Cuáles son las multas del SAT por el incumplir con el SAT
Las multas fiscales en México varían dependiendo de la gravedad de la infracción y pueden ser calculadas como un porcentaje de la cantidad no declarada o pagada, o como una cantidad fija establecid...
Se declara inconstitucional prohibir que dos o más concubinas reciban pensión por viudez
La determinación de la Segunda Sala de la SCJN indica que vulnera los derechos de seguridad social y protección de la familia de quienes no siguen cierto modelo familiar La Segunda Sala de la Supre...
Conoce las implicaciones fiscales de llevar la contabilidad en la nube
La contabilidad en la nube tiene diversas implicaciones fiscales que pueden influir en la gestión financiera de una empresa Es común que algunas empresas conserven parte o la totalidad de su contab...
Destaca SAT incremento del 4.7% en la recaudación de enero
El fisco anunció que gracias al Plan Maestro la recaudación en enero alcanzo los 42 mil 536 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un crecimiento en la recaudación...
SAT no debe condicionar una devolución al cumplimiento de un tercero: Prodecon
El SAT ha rechazado devoluciones de saldo a favor argumentando que empleadores o retenedores no efectuaron el entero mensual de las cantidades retenidas Los contribuyentes que reciben ingresos por ...
¿Puede el IMSS verificar si hay empleo o solo se pagan cuotas para la pensión?
El IMSS puede revisar que la persona realmente está trabajando y merece los derechos de seguridad social, advierten especialistas Cuando las personas dejan un trabajo, porque renuncian o las despid...
Conoce los supuestos para la negación o cancelación del REPSE
Este registro busca garantizar que las actividades subcontratadas no correspondan a las principales del contratante, en línea con las reformas laborales recientes en materia de subcontratación El R...
Amparo de la SCJN para dictaminador fiscal sólo beneficia al quejoso: IMCP
El Instituto de Contadores recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en revisión 818/2023 El 14 de febrero de 2024, el Instituto Mexicano de Contadores ...
¿Cuándo me puedo cambiar al RESICO de personas físicas en 2024?
De acuerdo con especialistas, no a todos los contribuyentes les conviene tributar en el RESICO Una de las dudas más frecuentes sobre el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de personas física...
El SAT restableció el formulario de pagos provisionales del RESICO
El sistema de la declaración no precargaba la información de las facturas emitidas ni los pagos provisionales de los contribuyentes del RESICO El 14 de febrero de 2024, el Servicio de Administració...
Presenta SAT nueva herramienta para presentar pagos definitivos de IVA
La nueva plataforma integra diversas mejoras diseñadas para optimizar la experiencia de los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la puesta en marcha de una nueva pl...
Conoce los cambios en el aplicativo del SAT para la declaración del IVA
Especialistas recomiendan que todos los cambios que se hagan en el aplicativo deben tener sustento, porque al cambiar estos datos en el aplicativo, es posible que el SAT envíe una carta invitación ...
¿Quiénes están obligados a presentar la ISSIF al SAT?
La Información Sobre Situación Fiscal es utilizada por la autoridad fiscal para evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de un contribuyente y para tomar decisiones relacionadas con ...
Reportan fallas en el formulario para pago provisional del RESICO
El sistema no precarga la información de las facturas emitidas ni los pagos provisionales de los contribuyentes Desde hace unos días, los contribuyentes empezaron a reportar fallas en el sistema de...
Alerta CONDUSEF por consecuencias de no pagarle al SAT
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Formas de reactivar tus cotizaciones para pensión en el IMSS
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Se acerca fecha límite para declaración de la prima de riesgos de trabajo 2024
La omisión de la presentación de esta declaración, o la presentación incorrecta de la misma, puede sancionarse con una multa desde 20 hasta 210 veces la UMA Cada año los patrones deben presentar la...
Presenta errores aplicación del SAT para la declaración anual de PM
Tras presentar una falla, usuarios reportan inconsistencias en la información con la que se encuentra publicada en el formulario El 12 de febrero de 2024, la aplicación para presentar la declaració...
Contribuyentes reportan fallas en el formulario de retenciones de ISR
El monto de los ingresos sobre los cuales se efectúa la retención no presenta inconsistencias, al reflejarse de forma correcta; el problema se limita a la duplicidad de las retenciones Desde la sem...
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Para localizar la Afore, la Consar puso a disposición de los trabajadores una herramienta en línea Durante febrero, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) lanzó su campa...
Alivio fiscal para Pemex: gobierno perdona impuestos para rescatar la liquidez
Mediante un decreto, la paraestatal tendrá una exención fiscal por el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos En un movimiento para fortalecer la situación ...
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SAT fija fecha límite para declaración anual y evitar sanciones
Última oportunidad para que las donatarias calculen y declaren el impuesto correspondiente al excedente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido un recordatorio crucial para las or...
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Si las obligaciones fiscales se cumplen de forma extemporánea no serán sujetas a sanción, establece el Código Fiscal de la Federación Durante el mes de febrero de 2024, los contribuyentes deben pre...
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El fisco señaló que se ha beneficiado a mil 717 contribuyentes con diversas facilidades fiscales A más de tres meses después del devastador paso del huracán Otis por el estado de Guerrero, el Servi...
Conoce el monto máximo de la Prodecon para brindar representación y defensa legal en 2024
El monto máximo por el que puede prestar el servicio de representación y defensa legal aplica a partir del 1 de febrero de 2024 en adelante El 10 de enero de 2024, se publicaron en el Diario Oficia...
El SAT publicó el Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024
El documento contiene los instructivos de integración y de características, los formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales El 2 de febrero de 2024,...
Propuesta de reforma constitucional de AMLO apunta a combatir a factureras
Entre las propuestas de reformas presentadas por el Presidente, destaca una en la que penaliza severamente el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco El Presidente de México, An...
El “ABC” del trading en línea con CFD
Descubre el fascinante mundo del trading de CFD con este completo artículo que explora desde sus fundamentos hasta estrategias clave. Aprende por qué es tan popular, cómo funciona el trading de CFD...
Propone AMLO fusión entre Prodecon y Condusef
Diana Bernal, ex titular de Prodecon, cuestiona la propuesta de desaparición de la institución fiscal En una iniciativa de simplificación administrativa presentada recientemente al Congreso de la U...
Invertir en Educación Lingüística: Una Estrategia Clave para el Crecimiento Empresarial
En la economía globalizada de hoy, la capacidad de comunicarse a través de barreras lingüísticas no es solo una ventaja; es una necesidad para el crecimiento empresarial. Invertir en educación ling...
Modalidad 40 del IMSS: ¿Es necesario ser despedido para optar por este esquema?
La Modalidad 40 es la forma de cotizar que prevé la ley para cuando el trabajador asegurado deja de pertenecer al régimen obligatorio La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...
Contribuyentes cuestionan si aún es necesaria la DIOT del SAT
La DIOT tiene como objetivo proporcionar información detallada sobre las transacciones comerciales que involucran la retención de impuestos La Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (D...
Anticípate: el 5 de febrero es día inhábil
Aquellos que laboren este día el próximo lunes derecho a un salario doble, según la LFT El 5 de febrero, México conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...
Aumenta el número de funcionarios del SAT denunciados por corrupción
Los trabajadores del fisco fueron acusados de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, así como por uso de documentos falsos El año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S...
¿Cómo funciona la Pensión por Régimen 73?
El régimen aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) recientemente difundió información rela...
Atención: Estos avisos para el SAT vencieron el 31 de enero
Entre los avisos más importantes están los que debieron presentar los contribuyentes que querían salir o ingresar al Régimen Simplificado de Confianza El 31 de enero de 2024 vencieron distintos av...
¿Cómo se deduce un gasto con factura fechada en un ejercicio distinto?
La deducción de gastos según el Artículo 27, fracción XVIII, de la Ley del ISR requiere que la documentación comprobatoria se corresponda con el ejercicio fiscal Uno de los requisitos para deducir ...
El aumento del salario mínimo engordará la recaudación para el SAT
El salario mínimo ya aumentó a un nivel tal que no alcanza a calificar para el "subsidio al empleo", que dejará de pagar el Gobierno de México, de acuerdo con especialistas El 1 de diciembre de 202...
Infonavit flexibilizó el programa de apoyo a jubilados con créditos
De acuerdo con el Infonavit, 134 mil personas jubiladas o pensionadas podrán adherirse a dicho programa Los trabajadores jubilados pueden continuar pagando su crédito del Instituto del Fondo Nacion...
Prevén mayor fiscalización exhaustiva con tecnología del SAT
Especialistas consideran que Inteligencia Artificial implicará una mayor detección de posibles irregularidades que no necesariamente lo son El 22 de enero de 2024, el Servicio de Administración Tri...
Conoce los errores más comunes al presentar al SAT la declaración anual de personas físicas
Las personas físicas tienen hasta finales de abril para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal anterior La declaración anual de personas físicas se debe presentar al Servicio de Admin...
Conoce las nuevas enfermedades de trabajo consideradas en la LFT
Mediante un decreto, se renovó el marco legal en cuanto a las enfermedades de trabajo, después de 52 años sin revisión El 4 de diciembre de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)...
¿Cuánto cuesta una hora de clases particulares de inglés en 2024?
Si estás pensando en mejorar tu inglés, una de las opciones más populares es tomar clases particulares con un profesor. Para que puedas preparar tu presupuesto para encontrar al mejor tutor en Busc...
¿Las retenciones de ISR a trabajadores cambiarán por el incremento del salario mínimo?
El incremento del SMG para 2024 no tendría ningún efecto si los trabajadores ganan un SMG El 1 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció un incremento a ...
En qué casos los empleadores no deben calcular el ISR anual de sus trabajadores
Es importante revisar los casos en que los empleadores no están obligados a realizar el cálculo anualLas personas físicas y morales, en carácter de empleadores, deben calcular el Impuesto sobre la ...
Atención: Tienes hasta el 31 de enero para completar este trámite con el SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a personal morales que deben avisar a la autoridad para tributar en el RESICO La fecha límite para avisar que las personas morales van a tribu...
Las personas morales que dejaron o empezaron a usar el RESICO deben avisar al SAT
El Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones se debe presentar a más tardar el 31 de enero de 2024 La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente ind...
¿En qué régimen fiscal pueden tributar los contribuyentes en 2024?
Conoce los regímenes fiscales en que pueden pagar impuestos las personas físicas y morales Para determinar las obligaciones fiscales que corresponden cumplir a una persona pagadora de impuestos, d...
El uso de Inteligencia Artificial no debe asustar a los contribuyentes: SAT
El Administrador General de Recaudación aseguró que en el SAT serán más certeros con el uso de la Inteligencia Artificial El 22 de enero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pres...
SAT: Inteligencia Artificial se usará para revisar conceptos de facturación
El Administrador General de Recaudación señaló que en el mar de documentos que tiene el SAT, hay cuestiones conceptuales de facturación que no hacen sentido El 22 de enero de 2024, el Servicio de A...
¿Por qué los autos chinos arrasan en ventas en México?
Estas marcas están redefiniendo las preferencias de los consumidores mexicanos y marcando una nueva era en la industria automotriz El mercado automotriz mexicano ha experimentado un notable aumento...
Todo lo que debes saber sobre la indemnización laboral
La indemnización laboral en México es un tema crucial tanto para empleadores como para empleados. Este concepto, definido como una compensación económica que se debe pagar a los colaboradores en ca...
¿Qué sectores pueden tributar en el RESICO de personas físicas?
El RESICO de personas físicas es un régimen opcional, y aplica principalmente a cuatro sectores de contribuyentes El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas brinda distinto...
20 expertos y traders hablan sobre el broker 24FIVE en Ciudad de México y Monterrey: ¿qué opinan de la marca?
Hoy te compartiremos algunas de las experiencias y opiniones de inversores y expertos en relación con 24FIVE en México, Guadalajara y otras ciudades del país, un broker que ha ganado prominencia en...
Cuidado: Estos son los requisitos para permanecer en el RESICO de personas físicas
Los contribuyentes deben revisar sus cifras para ver si están dentro del umbral de los 3.5 millones de pesos El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas brinda distintos ben...
Sin nuevos impuestos, el SAT apuesta por una fiscalización más intensa
Especialistas consideran que la autoridad seguirá haciendo uso de una de sus principales armas: las facultades de gestión Para 2024, el Gobierno de México no creó nuevos impuestos, ni aumentó los e...
Conceptos clave de fiscalización de comercio exterior en el Plan Maestro 2024 del SAT
De acuerdo con especialistas, las empresas deben tener una adecuada administración de los programas, para que cumplan como se debe y puedan disminuir riesgos El 22 de enero de 2024, el Servicio de ...
Fake news: El SAT no cobrará nuevo impuesto a jubilados
El fisco no tiene la facultad de crear nuevos impuestos, pues esa responsabilidad recae en la Cámara de Diputados, destacó el administrador del SAT El administrador general de Recaudación del Servi...
El SAT utilizará Inteligencia Artificial para clasificar contribuyentes de riesgo
Con su Plan Maestro, el fisco tiene el objetivo de obligar al pago de impuestos a aquellos que no lo hacen o que evaden sus obligaciones fiscales mediante diversas estrategias El Servicio de Admini...
Gestión Inteligente: 4 Herramientas para Modernizar los Procesos de tu Empresa
Emplear herramientas para modernizar los procesos de tu empresa se traduce en una mayor productividad, eficiencia y rendimiento empresarial. Por sus características y funcionalidades, estos softwar...
El SAT perdió 1 millón de contribuyentes tras pandemia de Covid-19
De los 5 millones 341 mil contribuyentes de septiembre de 2019, se pasó a 4 millones 260 mil para el mismo mes de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, hasta el tercer tr...
Consejos para calcular el límite de ingresos para permanecer en el RESICO
Especialistas recomiendan revisar regularmente si se ha rebasado el límite de ingresos. Para ello, es importante conocer cuál es el parámetro de comparación
¿Cómo se deduce un gasto de 2023 pagado en 2024?
La Ley de ISR establece que la fecha de expedición de los CFDI de los gastos deducibles debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción Las personas morales del régimen general de...
SCJN validó compensación otorgada a contribuyentes sujetos a facultades de comprobación
Los contribuyentes que no están sujetos a las facultades de comprobación no se encuentran ante la presencia de un acto de molestia de la autoridad fiscal La Segunda Sala de la Suprema Corte de Just...
Cómo deben tributar los RIF que cumplieron 10 años en 2024
Al cumplirse 10 años de la inscripción de aquellos contribuyentes que comenzaron a tributar en 2014 en el RIF, y a quienes aplicaría el término del periodo establecido para dicho régimen, existe la...
Con inteligencia artificial, el SAT busca recaudación histórica en 2024
El Plan Maestro 2024 anunciado por el SAT se enfoca específicamente en la implementación de tecnología avanzada El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su ambicioso Plan Maestro 202...
¿Cuánto paga un contribuyente por la declaración anual?
Según una encuesta del SAT, cumplir con la declaración y el pago de impuestos les cuesta entre mil y menos de 5 mil pesos La implementación de sistemas tecnológicos para el pago de impuestos ha con...
SCJN podría liberar a contadores de reportar al SAT posibles delitos fiscales
El presidente del IMCP afirmó que un amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría ser la vía para liberar a los contadores públicos de esta responsabilidad En la reforma fisc...
Anuncian cambio al Complemento de Comercio Exterior 2.0
Este cambio se anuncia prácticamente a unas horas de que dicho complemento inicie su vigencia de manera obligatoria para todos los contribuyentes El 16 de enero de 2024, el Servicio de Administraci...
¿Es inconstitucional el Reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas?
Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró la inconstitucionalidad del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México El 21 de diciembre de 2021, a...
¿Cuál es el valor de la UMI del Infonavit para descuento de créditos en 2024?
La Unidad Mixta Infonavit es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos El 17 de enero de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trab...
Factura SAT Móvil ahora emite facturas con Complemento Carta Porte
La autoridad lanzó la versión 3.0 de la Carta Porte en septiembre de 2023, operativa desde el 25 de noviembre, pero coexiste actualmente con la versión 2.0 hasta el 31 de marzo de 2024 El Servicio ...
La SCJN declara inconstitucional la obligación de los contadores de informar sobre delitos fiscales
El CFF establece que un contador podría enfrentar cargos por encubrimiento de delito fiscal, con una posible pena de prisión de tres a seis años El Código Fiscal de la Federación (CFF) dispone que ...
¿Cuáles son las diferencias entre la e.firma y el CSD del SAT?
La e.firma se utiliza para la autenticación en línea, el CSD se emplea específicamente para la firma digital de documentos fiscales electrónicos, como facturas La firma electrónica (e.firma) y el C...
La STPS no debe solicitar requisitos ajenos a la finalidad del REPSE: SCJN
En una tesis de la Corte se indica que la STPS únicamente fue habilitada para establecer el procedimiento administrativo inherente al registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Espe...
Contribuyentes del RIF aún pueden llevar contabilidad con Factura Fácil del SAT
En la ley, el RIF dejó de existir, pero no ha desaparecido realmente; los contribuyentes que optaron por continuar con el régimen aún pueden utilizarlo. El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de A...
Atención: Esta es la fecha límite para corregir los recibos de nómina
Si los patrones tuvieron algún error en la elaboración de sus CFDI de nómina, pueden sustituirlos y hacerlos a más tardar el 29 de febrero, y se considerarían como sí realizados El 29 de diciembre ...
Personas morales ex RESICO deben presentar aviso al SAT
El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión...
El SAT atrasó autorización para que otras autoridades usen el Buzón Tributario
Otras autoridades seguirán sin poder usar el Buzón Tributario del SAT, hasta el 31 de diciembre de 2024 El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resoluc...
Conoce el Plan Estratégico del SAT para el 2024
El documento de la autoridad tributaria se centra, entre otras cosas, en el fortalecimiento de la fiscalización tributaria junto con la defensa del interés fiscal El Servicio de Administración Trib...
Cuáles son las multas por cancelar una factura fuera de plazo
Cuando los contribuyentes efectúen la cancelación de CFDI fuera de los plazos, serán sujetos a una multa de entre el 5 y 10% del valor de cada CFDI cancelado El Código Fiscal de la Federación (CFF)...
¿Cuáles son los ingresos acumulables para el régimen de honorarios?
Los ingresos son un componente fundamental en la contabilidad y la gestión financiera, porque reflejan la capacidad de generar dinero y financiar gastos El régimen de honorarios es un sistema de tr...
Conoce los principales cambios del Complemento Carta Porte 3.0
Los contribuyentes pueden cometer errores de llenado de la nueva versión de Carta Porte, sin enfrentarse a multas hasta abril próximo En 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) present...
Así funciona el Impuesto Mínimo Global vigente a partir de 2024
La tasa efectiva del Impuesto Mínimo Global es del 15%, calculada sobre la utilidad contable, y fue acordada por 139 países, incluido México A partir de este año, las empresas mexicanas que buscan ...
Publican las reglas del estímulo fiscal para proyectos cinematográficos
Para solicitar el estímulo fiscal, la empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional deberá cumplir con ciertos requisitos El 12 de enero de ...
Prepárate: la atención presencial de la Prodecon sólo será con cita
Para agendar una cita presencial, los contribuyentes pueden hacerlo a través del sitio web citas.prodecon.gob.mx o visitando las oficinas centrales o las delegaciones en los estados La Procuraduría...
Presume SAT 4.5 billones de recaudación en 2023
El incremento en la recaudación tributaria es el resultado de las estrategias implementadas por el SAT para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuesto, señala la autoridad El Servicio de A...
¿Qué pasa si no emito el complemento de pago o lo hago fuera de plazo en 2024?
Las multas van de los 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita sin sus complementos correspondientes, de acuerdo con el CFF Cuando una operación se paga en parcialidades, el proveed...
Criterio del SAT establece quiénes deben usar el Régimen de Plataformas Digitales
Aunque la ley no define explícitamente 'servicio digital de intermediación', se entiende que estos implican la oferta de bienes y servicios en plataformas digitales, donde el intermediario puede in...
Piden periodo de convivencia para nuevo Complemento de Comercio Exterior
La nueva versión del complemento tiene una fecha programada para iniciar su vigencia el 18 de enero de 2024 El 19 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la ve...
La SCJN avala requisito de estar al corriente para inscripción en el REPSE
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no se violan los principios de legalidad ni de seguridad jurídica Para inscribirse en el Registro de Prestadores de...
Las mejores herramientas de IA para publicitar tu empresa están en CapCut
Lanzar una campaña publicitaria en internet para una empresa solía tener un costo prohibitivo para los negocios familiares y las pequeñas start-ups, que no podían permitirse contratar los servicios...
Conoce algunos cambios fiscales que las empresas deben considerar en 2024
Estos son algunos de los cambios fiscales que las empresas deben atender para estar al corriente con el SAT en el año que inicia En 2024, las empresas se deben preparar para adaptarse a los cambios...
Anuncia Infonavit ajuste del 4.66% a sus créditos
El instituto anunció que a pesar del incremento en el salario mínimo, los créditos en VSM sólo tendrán un ajuste moderado El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infon...
El tiempo para poder cancelar o sustituir facturas del 2023 está por agotarse
La regla de la RMF permite que las personas morales puedan cancelar los CFDI hasta el 31 de marzo de 2024 y en el caso de personas físicas hasta el 30 de abril El Código Fiscal de la Federación (CF...
Propone ministro de la SCJN despenalizar a contadores públicos
La propuesta del Ministro Laynez de declarar inconstitucional el artículo 52 del CFF será sometida a votación por la Corte el 17 de enero El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, J...
Conoce los cambios del SAT a las reglas de las donatarias para 2024
Las modificaciones a las obligaciones están relacionadas con donativos para combatir el COVID-19 y actividades de reconstrucción en zonas afectadas en el estado de Guerrero El 29 de diciembre de 20...
SAT establece fecha límite para la declaración por liquidación de Personas Morales
Desde el 1 de enero de 2024, las personas morales pueden presentar todas las declaraciones que forman parte del proceso de liquidación El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recordado a ...
El SAT incrementa 225% recaudación vía Buzón Tributario
La cifra alcanzada en los primeros 11 meses de 2023 fueron resultado de 14 millones 295 mil actos de contacto por el medio de contacto Durante 2023, la recaudación del Servicio de Administración Tr...
Sector de hidrocarburos solicitó prórroga al SAT para cumplir con certificados
La solicitud fue dirigida especialmente a la Unidad de Administración General de Hidrocarburos y a la Administración General de Apoyo de Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos Los permisionarios ...
Posibles soluciones al problema de las nuevas cuotas de Cesantía y Vejez en 2024
A partir del 2023, la cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez inició un aumento progresivo de acuerdo con el ingreso del trabajador. El aumento progresivo se estableció en el “...
El SAT pide a expulsados del RESICO contabilidad retroactiva desde su alta
Especialistas recomiendan a los contribuyentes que opten por este régimen ser extremadamente cuidadosos En noviembre de 2023, el padrón de contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESI...
Cambia SAT criterio sobre escuelas que pueden recibir donativos deducibles
La autoridad fiscal modificó el criterio 30/ISR/N que tiene que ver con las instituciones de enseñanza con autorización para recibir donativos deducibles El 5 de enero de 2024, el Servicio de Admin...
Anuncia el INEGI los nuevos valores de la UMA para 2024
Estos valores que recibieron los ajustes del INPC estarán vigentes a partir del 1 de febrero próximo El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los nuevos valores de la U...
Prodecon prepara un sistema de recepción para Acuerdos Conclusivos
El nuevo sistema electrónico estará visible en el portal oficial de Prodecon, con acceso en días hábiles y, en un horario de las 9:00 horas y hasta las 23:59 horas El 14 de diciembre de 2023, la Pr...
Tendencias Tecnológicas en Alquileres Vacacionales
Retrocedamos al comienzo de los años 2000 y apareció un nuevo concepto en el horizonte: la "economía colaborativa". También conocida como consumo colaborativo o economía peer-to-peer, se basa en la...
Expulsa SAT del RESICO a más de 300 mil contribuyentes
En noviembre pasado, el Régimen Simplificado de Confianza concluyó con un total de más de 2,956,000 contribuyentes En noviembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, ...
5 razones para contratar un seguro de gastos médicos menores
Si te has preguntado cómo proteger tu salud, deberías tener presente la posibilidad de tener un seguro. Para animarte a considerar uno, descubre qué ayuda puede brindar un seguro de gastos médicos ...
Descubre los parques industriales de VYNMSA y encuentra el espacio perfecto para tu negocio
Si estás buscando establecer tu negocio en México, VYNMSA es la opción ideal. Fundada en 1994, VYNMSA se ha convertido en líder en construcción y desarrollo de parques y naves industriales en el pa...
AMLO anuncia iniciativas para garantizar aumentos anuales al salario y pensiones completas
El jefe del Ejecutivo también se comprometió a enviar una iniciativa para reformar la Ley de Pensiones del IMSS de 1997 El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa ...
SAT lanza advertencia para permanecer en el RESICO
El fisco enfatiza la importancia de estar al día con estas responsabilidades para garantizar la permanencia en este régimen El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha hecho un llamado a las ...
El SAT mantiene la misma tasa de recargos e intereses para 2024
En la Ley de Ingresos de la Federación para 2024 se prevé mantener la misma tasa del año pasado En 2018, la tasa de recargos fue incrementada en 30%, después de 14 años de haber permanecido sin cam...
Instrumento Multilateral contra doble tributación entró en vigor en 2024
El convenio conocido como Instrumento Multilateral está destinado a complementar los Tratados para Evitar la Doble Tributación existentes El 15 de marzo de 2023, México ratificó el Convenio Multila...
El SAT establece un nuevo récord en emisión de e.firmas
El incremento se atribuye a una mayor disponibilidad de citas y a la creciente necesidad de la e.firma para una variedad de trámites fiscales El primer trimestre de 2023 marcó un hito con el mayor ...
Publican criterios no vinculativos para 2024: se enfocan en prácticas fiscales indebidas
La SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, el cual contiene la compilación de los Criterios No Vinculativos del SAT El Servicio d...
Crece recaudación de IVA pero no llega a la meta del fisco
De enero a noviembre de 2023, los ingresos ascendieron por IVA a un billón 198 mil millones de pesos, reflejando un aumento real anual del 1.7 por ciento. La recaudación del Impuesto al Valor Agreg...
Partidos políticos adeudan más de 200 mdp en impuestos al SAT
Mientras el SAT busca el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el INE enfrenta la tarea de equilibrar la regulación fiscal con la realidad política Seis de los siete partidos políticos naci...
Quita SAT estados financieros para la Declaración de Personas Morales
Estas modificaciones buscan facilitar el cumplimiento de esta obligación para las empresas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha informado a las personas morales sobre las actualizacion...
Conoce lo que debes revisar para llevar las cuentas y determinar los impuestos en 2024
Acaba de iniciar el año 2024, por lo que las empresas deben verificar y actualizar los datos que se utilizarán para llevar las cuentas y determinar los diversos impuestos durante el ejercicio. De a...
El SAT otorgó prórroga para las multas por no habilitar el Buzón Tributario
La autoridad amplió el plazo para la habilitación del Buzón Tributario hasta el 1 de enero de 2025 La fecha límite para que los contribuyentes activaran su Buzón Tributario era el 31 de diciembre d...
Becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán 7,572 pesos al mes en 2024
El apoyo mensual aumentó 20 por ciento con respecto a 2023 por el ajuste acordado para el salario mínimo que regirá este año El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) otorgará apoyos mensual...
Estos serán los puentes y días feriados para el 2024
El 2024 tendrá una nueva fecha de descanso oficial, el 1 de octubre con motivo del inicio del nuevo gobierno federal La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha proporcionado detalles adicionales s...
Extiende SAT periodo de convivencia entre versiones del complemento Carta Porte
Contribuyentes podrán seguir emitiendo sus facturas en la versión 2.0 durante este periodo de transición El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio un paso significativo en la mejora de los...
Consideraciones fiscales para finales de 2023 e inicios de 2024
Las siguientes temáticas son trascendentes para la generalidad de los contribuyentes en el año que comienza Las empresas tuvieron una fuerte carga de trabajo en diciembre, y continuará en enero. Es...
Conoce el nuevo límite de ingresos para las Sociedades por Acciones Simplificadas para 2024
La Secretaría de Economía es la encargada de publicar el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año Desde septiembre de 2016, los empresar...
Expulsión del RESICO genera problemas a mipymes: Coparmex
La IP solicitó a la autoridad fiscal flexibilizar los procesos de exigencia de obligaciones, considerando la temporalidad de salida del régimen La salida de numerosos contribuyentes del Régimen Sim...
El SAT publicó las tarifas de ISR de las personas físicas para 2024
La Secretaría de Hacienda publicó las tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas en el ejercicio 2024 El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (...
Atención: el SAT publicó la Miscelánea Fiscal para 2024
Esta publicación contiene las reglas de carácter general que se aplicarán durante 2024 en materia fiscal El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolu...
El SAT otorga prórroga para el Complemento Carta Porte 3.0
La autoridad estableció una prórroga para el periodo de convivencia entre ambas versiones hasta el 31 de marzo de 2024 Durante los últimos dos años, el Complemento Carta Porte (CCP) tuvo importante...
¿Cómo se facturan los gastos por cuenta de terceros?
Los lineamientos respecto a gastos por cuenta de terceros los establece la Regla 2.7.1.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal En las empresas es común que los empleados realicen pagos a nombre del ...
Tablas ISR 2024
Estas son las nuevas tarifas ISR 2024 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2024.
El SAT eliminó dos estados financieros de la declaración de personas morales 2023
Esta medida reduce la carga administrativa y simplifica el proceso de declaración anual El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente presentó la versión 2.3.2. del formulario de dec...
El SAT publicó el nuevo simulador de declaración anual de personas morales 2023
Las personas morales deberán presentar su declaración anual a más tardar el 1 de abril de 2023. En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó en su portal d...
¿Cuáles serán los porcentajes de la cuota de cesantía y vejez en 2024?
A partir del 1 de enero de 2024 las cuotas patronales sobre este ramo serán las siguientes A partir del 2023, la cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez inició un aumento progr...
¿El 31 de diciembre de 2023 vence el plazo de Ley para cancelar los CFDI?
Los comprobantes de un ejercicio pueden cancelarse a más tardar en el mes de marzo del ejercicio siguiente a aquel al que se emitieron El Código Fiscal de la Federación (CFF), en el Artículo 29-A, ...
Es urgente una reforma fiscal para el próximo sexenio: IMCP
Una mayor fiscalización ha dado más ingresos a las arcas públicas, pero los contadores advierten que hay gasto público ineludible que requerirá de una reforma fiscal El periodo presidencial de Andr...
Incremento al salario aumentará costos de seguridad social
Entre otras implicaciones colaterales del aumento al salario se encuentra la absolescencia del subsidio al empleo, destaca el IMCP El Gobierno de México recientemente anunció un aumento de 20% al s...
El SAT presentó la nueva versión del Complemento de Comercio Exterior 2.0 del CFDI
La autoridad no se ha manifestado sobre la posible convivencia temporal de las versiones 1.1 y 2.0 del complemento de facturación El 19 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributari...
Viene más fiscalización para 2024, advierten contadores
El SAT dará una mayor fiscalización mediante todas las herramientas digitales que hoy tiene, las cuales se han perfeccionado desde sexenios anteriores, señala el IMCP Para 2024, el Ejecutivo no pro...
El requisito de facturación electrónica que será obligatorio en México 2024
El Sistema de Administración Tributaria de México estableció un nuevo requisito de facturación electrónica que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024. A continuación, analizamos en qué...
Acusan de defraudación fiscal a contador de Emilio Lozoya
Jorge Yáñez es señalado por declarar al fisco ingresos por 34 millones, pero una auditoría reveló que fueron más de 115 millones de pesos Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas de Emilio Lozoya...
Advierte SAT multas por no habilitar el Buzón Tributario
Desde 2020, el cumplimiento de esta obligación fiscal es fundamental, y su incumplimiento puede resultar en infracciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reiterado a los contribuye...
Por aumento al IEPS subirán precios de refrescos y cigarros en 2024
El incremento del impuesto a estos productos así como a las gasolinas se verá reflejado en su precio final La Secretaría de Hacienda anunció una actualización en las cuotas del Impuesto Especial so...
Un Regalo para tu Futuro: Invierte Sabiamente con Mundo-Btc.com para el Año Nuevo
A medida que nos acercamos al inicio de un nuevo año, es momento de considerar el regalo más significativo que puedes hacerte a ti mismo: el regalo de un futuro financiero seguro y próspero. Tomar ...
El SAT tramitó más de 6 mil RFC de migrantes en 2022 y 2023
Las personas extranjeras que no cuenten con autorización para desempeñar una actividad remunerada, pero requieran el RFC para otros fines, pueden exhibir un escrito libre en el que manifiesten los ...
¿Cuál es la diferencia entre contabilidad fiscal y contabilidad financiera?
Ambos tipos de contabilidad tienen sus propias reglas y requisitos específicos, pero están interrelacionadas La contabilidad electrónica fiscal se refiere a la obligación de llevar registros contab...
¿Cómo deducir los regalos para los clientes de una empresa?
Durante diciembre, en México es común que las empresas compren regalos para sus clientes y empleados. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, no son deducibles, con excepció...
El IMSS recauda 386 mdp mensuales por independientes y trabajadoras del hogar
así como las empresas buscan tener más clientes, el IMSS busca tener mayor cantidad de trabajadores asegurados año con año El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recauda 386 millones de pes...
Las 3 tendencias tecnológicas contables que se avecinan para las empresas en 2024
La empresa moderna no solo debe abrazar la tecnología, sino que la incorpora como un componente integral de su ADN, un catalizador constante de eficiencia y crecimiento, señala el especialista Ósca...
Cómo se debe corregir la Carta Porte ante una eventualidad
Si durante el trayecto ocurre una falla mecánica y se tiene la necesidad de cambiar de vehículo o de operador, la Carta Porte emitida al iniciar el viaje no será correcta Las personas que trasladan...
Temu vs AliExpress: Comparativa de precios en México
En el terreno competitivo del comercio electrónico, dos gigantes como Temu y AliExpress se disputan la atención de los consumidores mexicanos. Ambas plataformas prometen una amplia variedad de prod...
Persiste problema para trabajadores con salario mínimo que reciben otra percepción
La redacción de la Ley del ISR establece que las personas que únicamente perciban en el mes un salario mínimo, no se les debe hacer la retención del impuesto En México existe un problema para los t...
¿Qué hago si no me pagaron aguinaldo?
El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores mexicanos, incluyendo empleados de base, de confianza, sindicalizados, eventuales, y otros regidos por la Ley Federal del Trabajo Desde su insti...
El SAT duplica tiempo de devolución de IVA a maquiladoras de exportación
Las empresas IMMEX también enfrentan demoras en los tiempos de respuesta por parte de las diversas dependencias federales Los tiempos para trámites a las empresas con programa Industria Manufacture...
SAT debe emitir reglas para resolver problema de trabajadores con salario mínimo
Faltan reglas para establecer procedimientos, de tal manera que a los trabajadores que ganan el salario mínimo, sólo se les retenga por el excedente del salario mínimo, señalan expertos En México e...
Este problema tienen las empresas con los retenciones al salario mínimo
El problema con los trabajadores se debe a que puede ser que no se les retenga ISR a los trabajadores, y en el cálculo anual se les tenga que retener lo que no se les retuvo todo el año En México e...
Acusan a Gloria Trevi de defraudación fiscal por usar facturera
La intérprete declaró ingresos por más de 12 millones de pesos, incluyendo casi 3 millones vinculados a una empresa señalada como EFOs La cantante Gloria Trevi enfrenta una denuncia de defraudación...
El SAT tarda hasta años en devolver impuestos
El retraso tiene un impacto negativo en la operación de las empresas, ya que limita sus inversiones y afecta los flujos de efectivo, señalan expertos El retraso en las devoluciones de impuestos, a ...
SAT hace recomendaciones al comprar bebidas alcohólicas
El fisco recomienda al público verificar el origen y calidad de las bebidas que adquieran en esta época decembrina Con la llegada de las festividades decembrinas, el Servicio de Administración Trib...
Cuando un contribuyente reconoce un adeudo fiscal se interrumpe su prescripción: SCJN
La Primera Sala de la Corte concluyó que las normas fiscales que contemplan los casos en los que prescribe un adeudo fiscal y los supuestos de interrupción o suspensión del plazo para ello, no cons...
El SAT liberó el Complemento para Recepción de Pagos 2.0 Revisión B
La nueva versión del Complemento para Recepción de Pagos entra en vigor a partir del 15 de enero de 2024 El 15 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó la nueva v...
Propuestas para subir impuestos ambientales locales sólo busca recaudar: IP
La Coparmex aseguró que los ingresos generados por estos gravámenes no están adecuadamente asignados a acciones de mitigación Los gobiernos estatales del Estado de México y de San Luis Potosí recie...
En estos casos el patrón no debe calcular el ISR anual de sus trabajadores
Existen casos en que el trabajador está obligado a presentar la declaración del ejercicio, lo que releva al patrón de hacer el cálculo del impuesto anual Los patrones deben efectuar el cálculo del ...
COMPAQi prevé estabilidad en procesos fiscales en 2024
El director de la empresa de software prevé que el 2024 será un año de estabilidad en cuestión de procesos fiscales De 2018 a 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró aumentar los...
Ningún trabajador debe tener subsidio al empleo en 2024
En teoría el subsidio al empleo está vigente, pero en la práctica quedará en desuso por esta razón Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Impuesto sobre la Renta...
Evita sanciones al documentar un préstamo ante el SAT
Depósitos de préstamos no documentados adecuadamente pueden ser considerados como ingresos, lo que genera impuestos y hasta multas La correcta documentación de los préstamos es un aspecto crucial p...
Descubre las ventajas de utilizar Afore Móvil
Cambiar de Afore es una tarea cada vez más sencilla de realizar debido a la gran cantidad de información disponible en Internet. Gracias a ello, los trabajadores afiliados al sistema de pensiones t...
Información que debes tener lista para facilitar tu cumplimiento fiscal
Un software de facturación te ayuda a tener la información en orden, actualizada y disponible. Si quieres evitarte sorpresas desagradables durante tus auditorias fiscales y ahorrarte sanciones o mu...
SAT no suspenderá atención presencial por vacaciones
El fisco anuncio que durante el periodo del 18 de diciembre al 2 de enero se mantendrán las citas presenciales en sus oficinas de todo el país El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anun...
La limitante a la deducción de intereses no es retroactiva
Desde enero de 2020, en México se limitó la deducción de intereses que exceden los 20 millones de pesos (mdp), a un cálculo basado en el 30% de la utilidad fiscal ajustada. Esto se estableció con u...
Banorte lanza Bineo, competirá con Nu, Stori y Ualá
Banco Bineo se suma al auge de las bancas digitales en México, empezará operaciones en enero de 2024 Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ("GFNorte") ha anunciado un importante avance en su est...
Impuestos estatales al carbono dejan 886 mdp
México es el único país en América Latina que aplica impuestos subnacionales al carbonoLos impuestos al carbono son un tipo de instrumento económico diseñado para reducir las emisiones de gases de ...
¿Cómo se deduce la compra de obras de arte?
Las deducciones autorizadas son las erogaciones o gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar...
Así sancionan a patrones que no paguen aguinaldo
Las empresas deben estar conscientes de estas obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento El pago del aguinaldo a los trabajadores antes del 20 de diciembre es un deber ineludible para lo...
¿Cuánto cobraré de aguinaldo?
Empleadores deben pagar este beneficio a sus trabajadores antes del 20 de diciembre Su cálculo preciso es crucial para el cumplimiento de las regulaciones laborales y para mantener una relación lab...
Anticipos de personas morales del RESICO a sus miembros no son deducibles: SAT
La Concanaco-Servytur planteó a la autoridad la necesidad de que en las deducciones autorizadas de las personas morales que tributan en el RESICO se incluyan los anticipos a sus miembros Las person...
¿El Día de la Virgen de Guadalupe es inhábil?
Hoy se lleva a cabo una de las celebraciones religiosas más significativas del calendario litúrgico, es importante conocer si se trata de un día hábil o inhábil En muchos lugares del mundo, pero pr...
Aguinaldo debe ser en efectivo, no aceptes sustitutos ni negociaciones
Así protege la ley a los trabajadores para que reciban el aguinaldo antes del 20 de diciembre, el cual no es negociable con vales de despensa o reducciones de horario laboral A medida que se acerca...
El SAT publicó una nueva versión del aplicativo para la ISSIF
La nueva versión del aplicativo está disponible en el portal web del SAT, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación Algunos contribuye...
Presume SAT sacarse un "9" en honestidad
El fisco aseguró que ha implementado mecanismos específicos en cada una de sus áreas para abordar la corrupción de manera integral En conmemoración al Día Internacional contra la Corrupción, celebr...
¿Qué estados financieros solicita el SAT en la declaración anual?
Los contribuyentes se deben estar preparando para tener listos los papeles de trabajo y llenar la declaración anual como debe de ser Durante los últimos meses del año, los contribuyentes pueden tom...
En 2024, independientes podrán inscribirse al Infonavit
Esta medida permitirá a los trabajadores realizar aportaciones voluntarias para acceder a créditos ventajosos y suficientes. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para...
El SAT avisa que algunos de sus trámites se verán interrumpidos
La autoridad publicó un aviso en su portal, en el que informó que está dando mantenimiento a diversos aplicativos Durante las últimas semanas, contadores reportaron diversos problemas derivados de ...
El SAT trabaja en una actualización para que las personas físicas presenten la ISSIF
Existe incertidumbre entre los contribuyentes, porque la actual aplicación del SAT para presentar la declaración anual de persona física no incluye un apartado para la presentación del ISSIF Alguna...
El subsidio al empleo quedará en desuso en 2024, salvo por casos específicos
A diferencia de la tarifa del ISR para la que se prevé un mecanismo de actualización de cantidades conforme a los índices inflacionarios, el subsidio para el empleo no se actualiza Las personas que...
Conoce el incremento a los salarios mínimos profesionales para 2024
Los trabajadores en roles profesionales reciben una remuneración superior en comparación con aquellos que perciben el Salario Mínimo General, destinado a trabajos que no requieren especialización E...
¿Debo avisar a mi patrón si presentaré declaración anual?
Si existen empleados que piensen presentar su declaración anual, es buen momento para que así lo informen a sus patrones Los patrones deben calcular el impuesto anual de cada persona que le presta ...
¿Se debe retener ISR al salario mínimo en 2024?
Derivado del incremento del salario mínimo, el monto del subsidio del empleo no alcanza a reducir el impuesto a cargo, resultando un impuesto a pagar por el trabajador El 1 de diciembre de 2023, l...
Presume SAT incremento de recaudación de impuestos
El fisco resaltó a la recaudación como la principal fuente de financiamiento del presente gobierno El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un incremento en la recaudación tributaria ...
Atención: la Carta Porte 3.0 será obligatoria a partir del 1 de enero
Aunque hasta ahora se permitía la convivencia de las versiones 2.0 y 3.0, esta tolerancia concluirá al finalizar el año El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) advirtió que a partir del ...
¿Cuánto se pagará de TUA en el Aeropuerto Internacional de la CDMX en 2024?
La Tarifa pasará a costar lo equivalente a 28.95 dólares, lo que implica un aumento de 91 centavos de dólar con respecto a la tarifa autorizada para el 2023 La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del...
Sancionan a contribuyentes… ¡por fallas del portal del SAT!
Las fallas persistentes en los aplicativos del portal han resultado en multas y recargos para aquellos contribuyentes que no pueden cumplir con sus obligaciones de manera oportuna Las complicacione...
¿Cómo pagan impuestos los trabajadores con patrón extranjero?
Con la generalizada adopción de las tecnologías que facilitan el teletrabajo, diversas personas pueden ser contratados por patrones extranjeros y permanecer en México A partir del inicio de la pand...
¿Cuáles son las diferencias entre inflación adyacente y subyacente?
La inflación no es un fenómeno uniforme; de hecho, se divide en varias categorías, aquí te explicamos En el complejo mundo económico, uno de los fenómenos que afecta directamente a la vida cotidian...
Atención: reportan problema en sistema de facturación gratuito del SAT
Los contribuyentes han reportado la imposibilidad de guardar datos que son esenciales para continuar al sellado de la factura Diversos contribuyentes recientemente reportaron problemas en los siste...
Hacienda frena reforma para calcular pensiones en salarios mínimos
La reforma sería aprobada el jueves 30 de diciembre de 2023, en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero fue retirada luego de que la Secretaría de Hacienda alertó que tendría un alto costo par...
¿El ISR de personas físicas se actualizará por inflación para 2024?
La última vez que estas tarifas fueron actualizadas fue en diciembre de 2022, para entrar en vigor el 1 de enero de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajusta las tablas que sirven ...
¡Emigra a Estados Unidos Sin Problemas! Todo lo que Tienes que Saber
La emigración a Estados Unidos es un sueño para muchos, pero también puede ser un proceso complejo lleno de desafíos y requisitos legales. Afortunadamente, con la guía adecuada y la información cor...
Detectan problema para deducir pagos a través de intermediarios
Una regla de la Miscelánea Fiscal establece que los CFDI en donde se señale como forma de pago “Intermediario pagos” se considerarán como pagados en efectivo Los casos en que se utilizan intermedia...
¿Cómo se adicionan pruebas para el recurso de revocación en línea?
La Prodecon tuvo conocimiento de la problemática que enfrentan los contribuyentes que interponen dicho recurso de revocación Los contribuyentes pueden interponer recursos de revocación en línea, a ...
Confirma AMLO incremento del 20% al salario mínimo
López Obrador recordó que el salario mínimo se situaba en 88 pesos diarios cuando asumió el mandato, ahora será de $ 249 En una declaración en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel L...
Las dietas de batidos sustitutivos
Las dietas de batidos sustitutivos se han convertido en una tendencia popular en la actualidad, especialmente para aquellos que buscan perder peso de manera rápida y efectiva. En este artículo, an...
Metrorrey: ¿Desafío o Solución a la Movilidad de Monterrey?
Monterrey, una ciudad en constante evolución y crecimiento, enfrenta desafíos y oportunidades significativas en su sistema de transporte. En este sentido, destacar a Movilidad Monterrey, una página...
La ley debería contemplar la imposibilidad de facturar por ciberataques, según expertos
Los vacíos legales podrían agregar sanciones cuando una compañía atacada por ciberataques queda impedida de utilizar medios electrónicos de cobro, pago y facturación, señalan especialistas El Servi...
¿Qué facturas se pueden cancelar sin aceptación del receptor?
En algunos casos, los contribuyentes pueden cancelar un CFDI o factura electrónica sin que se requiera la aceptación del receptor Desde el 1 de noviembre de 2018, el Servicio de Administración Trib...
Presume fisco alta aceptación de Factura SAT Móvil
Esta aplicación ofrece diversas funcionalidades que facilitan la experiencia del contribuyente para generar y consultar facturas A tan solo cuatro meses desde su lanzamiento, la aplicación Factura ...
Cuidado: el SAT te puede multar hasta por 112 mil pesos por no expedir Carta Porte
La autoridad puede aplicar sanciones económica tanto por no presentar la Carta Porte como por no expedir el complemento Empresas que mueven mercancía, sea por medios propios o por medio de transpor...
¿Los contribuyentes expulsados del RESICO pueden regresar al régimen?
Una duda frecuente que tienen los contribuyentes es si pueden regresar al RESICO después de ser expulsados, aquí te las resolvemos El lunes 2 de octubre de 2023 fue la fecha límite para que las per...
¿Un día menos en la jornada laboral tendría impacto en el cómputo de plazos legales?
Una de las reflexiones que es importante hacer ante la posibilidad de un día más de descanso, es el efecto que este día adicional puede tener en el cómputo de plazos legales El 25 de abril de 2023,...
Atención: El SAT ya comenzó a expulsar a contribuyentes del RESICO
La autoridad sólo está revisando si los contribuyentes presentaron la declaración anual antes o después del 2 de octubre, y está haciendo expulsiones del RESICO El lunes 2 de octubre de 2023 fue la...
La importancia de la visibilidad en la cadena de suministro
Cada proceso requiere de supervisión y coordinación para asegurar que no haya fallas. En este sentido, la visibilidad en la cadena de suministro es fundamental para el éxito y la eficiencia de cual...
Aumentará salario mínimo un 20% en 2024, prevén expertos
La discusión sobre los salarios se vuelve un punto clave en la agenda gubernamental y empresarial para el próximo año Especialistas en el ámbito laboral sugieren que el aumento del salario mínimo p...
El SAT modificó las preguntas frecuentes del Complemento Carta Porte del CFDI
En esta versión se plasmaron un número considerable de preguntas, totalizando 139, divididas en categorías El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente emitió la décima edición de l...
Cuidado: portal del SAT genera cálculos inferiores en el pago del ISR
La plataforma del fisco no ha considerado adecuadamente los ingresos y pagos provisionales de meses anteriores, reportan usuarios En las últimas semanas, diversos especialistas han reportado fallas...
Gobierno perdería 12 mil mdp en impuestos de la industria de juegos y sorteos
El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe la emisión de nuevos permisos y limita la duración máxima de los existentes a 15 años La Asociación de Permisionarios, Operadores y...
¿Cuándo inicia el uso obligatorio de la nueva versión de la Carta Porte?
Aunque es claro que su uso obligatorio inicia el 25 de noviembre, dado que de esa fecha al 31 de diciembre puede utilizarse la versión 2.0, la realidad es que el uso generalizado y obligatorio de l...
El tiempo de espera para trámites del SAT es 3.1 veces mayor que en 2019
El tiempo de espera para los contribuyentes que acudieron, con cita previa, a realizar un trámite a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue 3.1 veces mayor en los primeros ...
¿Me quitan impuestos de mi aguinaldo en 2023?
Las gratificaciones que reciben los trabajadores están exentas hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo general, según establece la ley La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 87,...
Herencias y gastos funerarios son deducibles para tener saldo a favor: SAT
Entre las deducciones permitidas se encuentran los gastos funerarios y los bienes recibidos por herencia, los cuales pueden influir significativamente en el cálculo del impuesto sobre la renta (ISR...
¿Qué hacer ante las fallas en el Servicio de Declaraciones y Pagos del SAT?
Los errores de la plataforma del SAT pueden generar problemas para la contribuyentes al presentar la declaración anual Desde hace aproximadamente dos semanas, algunos contribuyentes tuvieron proble...
Cuidado: Revisa el REPSE antes de contratar servicios especializados
Desde 2021 se prohibió el outsourcing o subcontratación de personal, pero que lo que sí se permite es la contratación de empresas inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados...
Continúan las fallas en el Servicio de Declaraciones y Pagos del SAT
Los problemas en la plataforma se presentan en los pagos provisionales tanto de personas físicas como de personas morales Desde hace aproximadamente dos semanas, algunos contribuyentes tuvieron pro...
Consideraciones sobre inconstitucionalidad de la limitante para cancelar facturas
La Prodecon informó que la Segunda Sala no ha publicado las resoluciones definitivas de loa amparos en revisión, ni tampoco el criterio jurisprudencial en el Semanario Judicial El 8 de noviembre de...
Prepárate: La NOM sobre políticas de home office está por entrar en vigor
La Norma Oficial Mexicana que establece las políticas de teletrabajo o home office entrará en vigor el 7 de diciembre de 2023 La pandemia de COVID-19 obligó a muchas empresas a adoptar el teletraba...
¿Cómo justificar un préstamo para que el SAT no lo considere ingreso?
Para acreditar que una cantidad de dinero recibida es un préstamo y no un ingreso acumulable, la carga de la prueba la tiene el contribuyente frente a la autoridad Para justificar un préstamo y evi...
7 recomendaciones para acreditar la materialidad de las operaciones ante el SAT
Es importante que los contribuyentes mantengan sus registros contables y documentos en orden, de manera que puedan demostrar la veracidad y legitimidad de sus operaciones, recomiendan especialistas...
Planea tus gastos de fin de año y evita desestabilizar tus finanzas personales
Es muy importante realizar una planeación financiera para tener unas finanzas personales sanas, elaborar un presupuesto y apegarse a él a la hora de gastar Desde el año 2011 como iniciativa del Gob...
SAT, IMSS y Secretaría del Trabajo persiguen malas prácticas en subcontratación
Las inspecciones de las autoridades son frecuentes y cuando se detectan incumplimientos, se envían apercibimientos a las empresas Desde la reforma en materia laboral de 2021, el outsourcing o subco...
En 2024 habrá nuevo día de descanso obligatorio
Por el calendario electoral, puede haber nuevo puente durante octubre En un cambio significativo en el calendario laboral mexicano, el próximo año se tendrá un nuevo día de descanso obligatorio. Co...
Subsidio para el empleo, a punto de desaparecer
La medida fue creada para atenuar este impacto, pero la falta de ajustes en las tarifas ha dejado el apoyo en una situación insuficiente Expertos señalan que el subsidio para el empleo, implementad...
El fin de la condonación de impuestos a grandes empresas impulsó la recaudación
El SAT informó que con el término de la condonación de impuestos a las grandes empresas aumentaron 533 mil millones de pesos los ingresos tributarios en el periodo de enero a noviembre de 2023 En 2...
SAT no cobrará impuestos a afectados por huracán Otis
El SAT implementa otras medidas como la suspensión del cobro de adeudos fiscales y la deducción inmediata de la totalidad de las inversiones En respuesta a los estragos ocasionados por el huracán O...
Transforma tu Espacio: Encuentra Estilo y Calidad en el Mundo del Mobiliario
El mundo del mobiliario ha experimentado una evolución fascinante, desde la creación artesanal hasta la producción en masa moderna. Al hablar de fabricantes de muebles, nos sumergimos en un univers...
Buscan prohibir comisiones en cajeros automáticos
Pretenden que los bancos no impongan cargos por operaciones como la consulta de saldo y retiro de efectivo El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, perteneciente al partido Morena, ha presentado un...
Descubre los servicios de calidad que ofrece Salud Digna: Facturación, horarios y citas
En la actualidad, cuidar de nuestra salud es más importante que nunca. En este sentido, el portal online Tu Salud Digna se ha convertido en un referente informativo sobre Salud Digna y su prestació...
Admite Shakira que facturó pero no declaró
La cantante colombiana llegó a un acuerdo para pagar una multa y así evitar la cárcel La cantante, Shakira, logró esquivar un prolongado proceso judicial por fraude fiscal en España al llegar a un ...
Cómo va la propuesta para incrementar la prima vacacional
La prima vacacional no se modificó con la reforma de “Vacaciones dignas” que entró en vigor en enero de 2023, por lo que hay una iniciativa para crecerla al 50% Desde el 1 de enero de 2023, los tra...
Aprende todo lo que necesitas sobre desarrollo web con este curso online
El desarrollador web se dedica a que todo dentro de los sitios web funcione correctamente. Esto implica tanto lo que el usuario ve (su estructura externa) como lo que no ve (su funcionamiento inter...
¿El 20 de noviembre es día de descanso obligatorio?
El lunes 20 de noviembre de 2023 se conmemora el 113 Aniversario de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado, social y cultural que comenzó en 1910 a raíz de la dicta...
¿Cómo generar la Constancia de Situación Fiscal?
Si quieres obtener la CSF sin acudir a las oficinas de la autoridad fiscal, puedes optar por alguna de las siguientes alternativas: La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido p...
¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?
La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporciona información sobre la situación fiscal de un contribuyente. La CSF...
Aprovechamiento estratégico del presupuesto de cierre de año en empresas
El cierre de año es un momento crucial para muchas empresas, no solo por la revisión fiscal y contable, sino también por la oportunidad de realizar inversiones estratégicas que impacten positivamen...
Estas son las nuevas rutas de trenes que tendrá México
Las nuevas rutas serán operadas por las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina en caso de que ferroviarias privadas decidan no participar El Gobierno Federal ha marcado el 15 de enero como fec...
Atención: Este es el periodo vacacional de fin de año del SAT
Es importante conocer los períodos vacacionales del fisco, porque son plazos que no se computan para efectos fiscales Con fecha del 14 de noviembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria...
Cuidado con lo que facturas en diciembre: el SAT revisa más este mes
Muchos empresarios quieren aumentar sus compras en diciembre para tener más deducciones en la declaración anual Durante los últimos meses del año, los contribuyentes pueden tomar decisiones y reali...
Conoce las ventajas de realizar un "precierre" del año fiscal
Los contribuyentes deben detectar los posibles riesgos y oportunidades de su empresa, antes de la declaración anual Durante los últimos meses del año, los contribuyentes pueden tomar decisiones y a...
Maximiza tus ganancias con una calculadora de margen de beneficio
Si eres un emprendedor o dueño de un negocio, entender y gestionar tu margen de beneficio es crucial para el éxito a largo plazo. ¿Cómo puedes determinar cuánto ganarás por cada venta? Aquí es dond...
Héctor Amaya, nuevo presidente nacional del IMCP
La nueva mesa directiva del instituto tomó posesión para el periodo 2023-2025 Héctor Amaya Estrella, asumió la presidencia nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para el per...
AMLO critica a los "cretinos" que evaden impuestos
López Obrador acusó a los dueños de medios de comunicación de no pagar impuestos y de beneficiarse de condonaciones millonarias El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó críticas contra aquel...
Inteligencia artificial no es una amenaza para contadores: IMCP
La IA se convertirá en una herramienta adicional para la profesión, en lugar de causar su desaparición, asegura el gremio contableDaniel Echeverría, vicepresidente regional de la zona centro Istmo-...
México acuerda intercambiar información de criptoactivos para evitar evasión fiscal
El Compromiso Colectivo servirá para combatir la evasión de impuestos y asegurar el cumplimiento fiscal, protegiendo así los ingresos públicos El 10 de noviembre, el subsecretario de la Secretaría ...
Aspectos a considerar previo al cierre del ejercicio fiscal 2023
El “precierre” sirve para identificar anticipadamente aspectos que pudieran tener un impacto positivo o negativo en las finanzas de la empresa Durante los últimos meses del año, los contribuyentes ...
Acusan migrantes de discriminación al SAT
Los expatriados acusan al Servicio de Administración Tributaria de negarles el darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfat...
Contribuyentes de Acapulco pueden realizar trámites del SAT sin cita
Hasta el 30 de noviembre de 2023, las personas físicas que tengan su domicilio ubicado en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, en Guerrero, pueden realizar los siguientes trámi...
Da SAT facilidades para crear donatarias autorizadas que apoyen a Acapulco
Donatarias podrán ofrecer apoyo económico a los damnificados por el huracán Otis sin que se considere un incumplimiento de su objeto social autorizado El Servicio de Administración Tributaria (SAT)...
Promete AMLO mantener reducción de IVA e ISR en fronteras
López Obrador aseguró que se mantendría el respaldo a las zonas fronterizas en lo que respecta a los precios de los combustibles En una inusual intervención durante el Segundo Informe de la goberna...
¿Cuándo se permite que un representante genere la contraseña del SAT?
La autoridad fiscal brinda distintas opciones para que las personas físicas generen su contraseña: en sus oficinas, en su portal de internet o a través de la aplicación SAT ID La contraseña del Ser...
Simplifica y crece: Fórmula de crecimiento para spas en la era digital
La industria de los spas en México está viviendo una revolución digital. La adopción de herramientas tecnológicas se ha convertido en una estrategia clave para simplificar las operaciones diarias d...
Aumentan denuncias por corrupción dentro del SAT
Las denuncias se centran en prácticas como el uso de documentos falsos, remuneración ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita En el periodo comprendido entre enero y septiembre de ...
¿Cuáles son las deducciones estructurales y las no estructurales?
Los contribuyentes pueden aplicar deducciones autorizadas, dependiendo del régimen fiscal con el que tributen Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar, los contribuyentes tien...
¿Cuándo se considera que la contabilidad es un servicio especializado?
Cuando un servicio se considera especializado y es subcontratado, significa que la empresa contrata a un proveedor externo o especialista del campo para cumplir con las necesidades de sus clientes ...
Leasing como opción de financiamiento para PyMES
En México, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) dependen bastante del apoyo financiero externo. Para poder financiar su crecimiento y mantenerse a flote en un mercado altamente competitivo, acc...
30% de mexicanos caen en las recomendaciones de los influencers
Los mexicanos son los que más toman en cuenta las opiniones de los influencers al elegir un producto o servicio De acuerdo con una reciente encuesta realizada por Statista, México se posiciona como...
La materialidad de operaciones se puede acreditar con pruebas indirectas: Tribunal
Un Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la materialidad de las operaciones está probada si los documentos presentados pueden mostrar de manera suficiente la realización de las operaciones c...
Evita pagar impuestos de más al ser indemnizado por despido injustificado
La Prodecon explicó que cuando se trata de un pago por separación, se tiene una reducción en la carga tributaria porque la tasa que debe considerarse es distinta Cuando una persona recibe el pago d...
Infonavit suspenderá pagos de créditos y cobranza en Acapulco
El instituto suspenderá los pagos de todos los créditos en los municipios afectados de Guerrero, hasta por 6 meses El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) r...
¿El SAT cobra impuestos por los ingresos por herencias y legados?
Dependiendo de la figura jurídica que se elija, se tendrán diferentes cargas tributarias, lo cual afectará directamente el patrimonio que se pretende heredar. Cuando una persona está pensando en tr...
El SAT te puede multar hasta por 10 mil pesos si no cumples con esta obligación en 2023
La infracción por incumplir con la actualización de los medios de contacto va de 3,420 a 10,260 pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá multar a contribuyentes que no hayan habil...
Fiscaliza SAT al sector minero y aumenta 561% la recaudación
Este drástico incremento se debe a un cambio en la fiscalización y a la eliminación de prácticas de evasión fiscal, según especialistas El Sistema de Administración Tributaria (SAT) reportó un aume...
México, el país con más horas de trabajo
Los trabajadores mexicanos tienen el peor balance entre vida y trabajo de todos los países de la OCDE México se encuentra rezagado en el tema de reducción de la jornada laboral, siendo el país que ...
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Urge AMLO a ministros resolver sobre adeudo de impuestos de Elektra
Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial llegar a una resolución sobre los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego por más de 25 mil millones de pesos En agosto pasado, el Gobierno fe...
Pagar a través de intermediarios de pagos podría impedir la deducción
El problema con esta opción es que los CFDI que señalen como forma de pago 'Intermediario de pagos', serán consideradas como pagadas en efectivo La emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales po...
El multimillonario Elon Musk gana licitación de CFE
La compañía Starlink Satellite Systems de México ha ganado dos licitaciones para proveer servicios de internet en áreas remotas y rurales del país El multimillonario Elon Musk sigue su expansión en...
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La autoridad tributaria tiene más de tres años que no publica ninguna resolución en su portal de internet El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe publicar mensualmente un extracto de la...
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Los donativos que se otorgan a los contribuyentes, normalmente se consideran ingresos acumulables, pero para los damnificados de Acapulco no será así El 30 de octubre, la Secretaría de Hacienda pub...
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Conoce el plan de reconstrucción de Acapulco
El gobierno federal anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población, el cual destinarán más de 61 mil millones de pesos tras el paso del huracán "Otis" El secretario de Hacienda, R...
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Incluyen el aplazamiento de pagos por hasta seis meses en productos como tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de nómina, créditos hipotecarios y créditos para pequeñas y medianas empr...
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Es importante revisar las normativas actuales para un cierre eficaz del ejercicio 2023, garantizando el cumplimiento fiscal, evitando sanciones y aprovechando beneficios El cierre del ejercicio fis...
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El 1 de noviembre es considerado hábil en todas las áreas, mientras que el 2 de noviembre varía según el ámbito El Día de Muertos, arraigado en las tradiciones mesoamericanas para honrar a los ance...
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El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 'Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada' El Gobierno de México invertirá 61 mil 313 millones de pesos en la rehabilitac...
Plazo para cancelar facturas es inconstitucional: SCJN
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SHCP da facilidades fiscales para reconstrucción de Acapulco
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Aplaza SAT obligaciones fiscales en Acapulco
La autoridad informó que la Oficina de Atención Guerrero "1" Acapulco permanecerá cerrada hasta nuevo aviso En apoyo a los contribuyentes afectados por el huracán "Otis" en Guerrero, el Servicio de...
IMSS debe reembolsar el pago de medicamentos, por omisión y suministro tardío: SCJN
El IMSS forma parte del Sistema Nacional de Salud, y debe garantizar este derecho, señaló la Primera Sala de la SCJN Debido a la vulneración del derecho humano a la salud, estipulado en la Constitu...
Costo de lo vendido: ¿qué diferencias hay entre el ángulo contable y fiscal?
Es fundamental reconocer y aplicar los conceptos de manera diferenciada para evitar inexactitudes en la evaluación de los resultados financieros y fiscales El tratamiento del costo de lo vendido ha...
¿Cómo saber si quien nos escribe es realmente nuestro banco? 4 signos para detectar los ataques de phishing
Los ataques de phishing que se hacen pasar por nuestro banco continúan causando problemas en las cuentas de los mexicanos. ¿Cómo detectar estas estafas? De pronto recibimos un mensaje de nuestro ba...
Estudios de Laboratorio: una Herramienta Esencial en la Investigación Científica
En la investigación científica, los estudios de laboratorio juegan un papel fundamental en el avance del conocimiento y descubrimiento de nuevas ideas. Estos estudios nos permiten explorar y compre...
Trabajadoras de plataformas exigen protocolo antiacoso
Trabajadoras han alzado sus voces, exigiendo una regulación inmediata de esta actividad que actualmente las deja expuestas al acoso y desprotegidas La esperada reforma para regular el trabajo en pl...
¿Qué requisitos deben cumplir las facturas de plataformas extranjeras para ser deducibles?
Es necesario que los usuarios de estos servicios verifiquen que su proveedora de servicios de plataformas digitales emite los recibos de manera correcta Parte de las obligaciones de las empresas ex...
¿Cómo se calcula el aguinaldo en México?
Cómo Calcular el Aguinaldo en México: Guía Completa para Empleadores y Trabajadores El aguinaldo es un derecho laboral fundamental en México, que garantiza a los trabajadores recibir un pago adicio...
Celebra Gloria Trevi reforma que endurece penas por trata de personas
La cantante dijo que de haber existido una ley como esta, ella no habría sufrido lo que vivió en los 90's La cantante regiomontana Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz mejor conocida como Gloria Trev...
Sergio Sarmiento enlista las prácticas agresivas del SAT
El periodista señala que a pesar de la promesa del presidente de simplificar los trámites fiscales y brindar confianza a los contribuyentes, la realidad es todo lo contrario El Sistema de Administr...
¿Cómo utilizar el saldo de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit?
El saldo en tu Subcuenta de Vivienda es el resultado de las aportaciones de tus empleadores En tu Cuenta AFORE, encontrarás tres subcuentas, siendo una de ellas la Subcuenta de Vivienda, donde se g...
Cómo crear una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) en línea
La Secretaría de Economía estableció un sistema electrónico para las SAS y la normatividad aplicable para su funcionamiento y operación Mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan divers...
Atención: Ya puedes pedir un crédito Infonavit cuantas veces quieras
Con el esquema de Créditos Subsecuentes, los derechohabientes con relación laboral activa podrán obtener el número de créditos que requieran El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los ...
SAT no debe exigir pruebas desmedidas para materialidad de las operaciones
Un tribunal consideró que las autoridades fiscales no pueden exigir pruebas desmedidas o no relacionadas con la operación en sí El contribuyente debe acreditar la veracidad de las operaciones refle...
¿Por qué deberías tener un software administrativo para tu negocio?
Descubre por qué es importante que las Pymes en México implementen un software administrativo para optimizar sus operaciones y cumplir con las obligaciones fiscales. En el entorno empresarial, la e...
Piden eliminar esta exclusión para ingresar al RESICO
El RESICO tiene como objetivo simplificar el proceso tributario y atraer a quienes están en la informalidad, señalan expertos En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), ...
¿Qué puedo hacer si el SAT me multa por no enviar la contabilidad electrónica?
Si un contribuyente recibe una multa por no enviar la contabilidad electrónica, pueden solicitar una reducción o interponer un amparo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente em...
Ya son oficiales las asambleas electrónicas y remotas de las empresas
La celebración de asambleas de socios y de los órganos de administración ahora pueden celebrarse de forma presencial o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología El...
Advierte SAT: Negocios no deben exigir la constancia fiscal para facturar
El fisco explicó que el contribuyente que solicite una factura solo está obligado a proporcionar verbalmente los datos que le pidan El 18 de octubre de 2023, el Servicio de Administración Tributari...
¿Me puedo amparar contra el envío de la contabilidad electrónica al SAT?
Hay contribuyentes que interpusieron un amparo, basado en la violación que puede generar la revelación de información financiera e información contable El Servicio de Administración Tributaria (SAT...
El SAT bloquea cuentas y luego exige pago de impuestos
El fisco comienza con el congelamiento de cuentas bancarias de los contribuyentes y luego les exige el pago de impuestos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha adoptado un programa de fi...
Lanza SAT nueva versión del Complemento Carta Porte
La versión 3.0 estará en vigor a partir del 25 de noviembre de 2023 y los contribuyentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2023 para adaptarse a esta nueva versión El Servicio de Administración T...
Aprueban Ley de Ingresos de la Federación 2024, se esperan casi 5 billones de impuestos
En una maratónica sesión que culminó en la madrugada del viernes 20 de octubre, la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2024. Esta aprobación fue recibida co...
¿Eres freelance?, así te puedes inscribir al IMSS
Trabajadores independientes ahora tendrán acceso a servicios de salud, prestaciones y pensión El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado una reforma que brinda cobertura de segu...
Fiscalistas advierten de nueva ofensiva del SAT
A pesar de la percepción de que no ha habido reformas fiscales, el Gobierno federal está implementando cambios sustanciales, advierten expertos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está p...
Fracasa plan de Hipoteca Inversa en la CDMX
Las lagunas legales y la falta de orientación a los interesados dificultaron el acceso al producto La hipoteca inversa, concebida como una herramienta financiera para que los adultos mayores pudier...
Proponen que grandes contribuyentes reporten cuánto ISR pagan efectivamente
Fundar consideran que deben implementarse otras medidas que fortalezcan el combate a la evasión tributaria La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para 2024, contrasta con las prop...
¿Por qué debes revisar el objeto social de tu empresa al contratar servicios especializados?
El cumplimiento de las reglas de la subcontratación de servicios u obras especializadas es uno de los principales riesgos de las empresas Desde la reforma en materia laboral de 2021, el outsourcin...
¿Pagaste utilidades? Cuida estos detalles al emitir el CFDI
El CFDI debe emitirse en la fecha en que se realice el pago correspondiente, y sirve para poder considerarla en la declaración anual y los pagos provisionales El Servicio de Administración Tributar...
Cuidado: El SAT multa con hasta 21 mil pesos por no enviar la contabilidad electrónica
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente empezó a aplicar multas por no enviar la contabilidad electrónica. Los lineamientos a cumplir por los contribuyentes que estén obligados...
¿Qué es el aguinaldo y cuándo se paga?
Descubre aquí lo que caracteriza a la prestación del aguinaldo y la fecha límite para que tu empleador te lo pague. Si tienes un empleo formal, entonces sabes que este implica varios beneficios: ti...
¿La "descripción" del producto debe ser igual que la del catálogo de facturación?
Una de las dudas más frecuentes es si en el campo “Descripción” en la factura, donde se expresa qué es lo que se está facturando, debe ponerse la descripción que corresponde a la clave del catálogo...
Estos son los puntos a favor y en contra sobre la reducción de la jornada laboral
Para el 21 de noviembre, se esperan conclusiones basadas en comentarios y propuestas que dejará el Parlamento Abierto El lunes 16 de octubre de de 2023, la Cámara de Diputados comenzó el Parlamento...
SAT advierte: Es indebido condicionar facturas a la entrega del CIF
Los contribuyentes solo deberán proporcionar verbal o por escrito su RFC, nombre o razón social, código postal y el uso fiscal que se dará al comprobante El Servicio de Administración Tributaria (S...
Publican estudio con reglas y formalidades para llevar la contabilidad
Las reglas que rigen la contabilidad conforman un conjunto de directrices que tanto individuos como empresas deben seguir en relación con su documentación financiera y contable La contabilidad es u...
Buen Fin 2023: todo lo que necesitas saber
El Buen Fin 2023 se acerca y con él la oportunidad de encontrar esos productos que has estado esperando todo el año, a precios de locura. Desde ese perfume de hombre que te encanta, hasta ese gadge...
México debe aumentar contribuyentes y simplificar el pago de impuestos
El país se encuentra en los niveles más bajos de recaudación tributaria como porcentaje del PIB en comparación con otros países de América Latina y El Caribe Los ingresos obtenidos por la recaudaci...
¿Qué contribuyentes no están obligados a enviar contabilidad electrónica?
Existen algunas personas que no están obligados a llevar contabilidad, y otros que, estando obligados a llevarla, no tienen la obligación de enviarla al SAT El Servicio de Administración Tributaria...
¿Qué pasa si un proveedor está en la "lista negra" del SAT?
Los contribuyentes que hayan comprado a una empresa facturera, tendrán que justificar que realmente compraron los productos o recibieron los servicios que se plasmaron en los CFDI expedidos El Códi...
Prodecon recuperó la casa de una contribuyente adjudicada al fisco
La Prodecon, a través de su servicio de Queja, requirió al SAT los antecedentes del caso y las razones por las que adjudicó en su favor el hogar de la persona contribuyente La Procuraduría de la De...
Detectan deducciones fraudulentas que involucran donaciones de arte en EU
El esquema se centra en la persuasión de promotores que buscan que los contribuyentes adquieran obras de arte, esperen un período para donarlas y luego reclamen deducciones indebidas El Servicio de...
Coparmex rechaza reducción de la jornada laboral, incluso si es gradual
El organismo advirtió que no es el momento adecuado para aprobar una reducción de la jornada laboral, incluso si se plantea de manera gradual José Medina Mora, presidente de la Confederación Patron...
Importancia de Regularizar tu Adeudo Vehicular: Consecuencias y Soluciones
El adeudo vehicular es un tema que afecta a muchos propietarios de vehículos en México. Mantener al día el pago de este impuesto es de gran importancia tanto a nivel legal como financiero. Por eso,...
Cobrar impuestos a herencias a los más ricos potenciaría la recaudación
El eliminar la exención por ingresos de herencia y al aplicar el impuesto únicamente al 1% más rico se estaría a las puertas de un potencial recaudatorio de entre 0.2 y 0.7% del PIB Limitar los ben...
¿Cómo impacta el TUA en el precio de un boleto de avión?
Las TUA en México se encuentran entre las más altas en la región, esto puede resultar en tarifas más caras tanto para los pasajeros como para las empresas que utilizan los aeropuertos del país La T...
Perfilan aprobar sin cambios la Ley de Ingresos para 2024
Los diputados prevén que la discusión de la Ley de Ingresos se dé en el pleno los días 18 y 19 octubre próximos El 12 de octubre de 2023, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados distribuy...
¿Cómo se deducen las inversiones en activos para pagar menos impuestos?
Estas deducciones permiten reducir la base sobre la que se calculan los impuestos de una empresa, lo que a su vez disminuye el monto que debe pagar Las deducción de inversiones en México, se refier...
En 2024 tu cuenta de Afore tendrá un NIP
Este número será obligatorio para movimientos digitales, busca evitar el robo de identidad y fraudes El nuevo Número de Identificación Personal (NIP) que será generado por las Afores para prevenir ...
Conoce 3 obligaciones fiscales para no ser expulsado del RESICO
Los contribuyentes que no cumplieron con las obligaciones mencionadas pueden ser sacados del nuevo régimen El lunes 2 de octubre de 2023 fue la fecha límite para que las personas físicas del Régime...
La importancia del SEO en una estrategia de marketing digital
Dejando de lado los aspectos técnicos, la forma más fácil de entender el SEO es explicarlo como la participación digital de tu empresa en el mercado respecto a la competencia. Sin embargo, la defin...
¿Puedo cambiar mi nómina a otro banco?
Descubre si es posible hacer tu cambio de nómina a otro banco y algunos motivos atractivos para animarte a realizar este trámite. Es una pregunta muy válida. Sin embargo, descubrirás que la respues...
"Qué pasaría si los grandes contribuyentes dejáramos de pagar impuestos", plantea Salinas Pliego
Ricardo Salinas Pliego enfatizó que los grandes contribuyentes como él aportan el 46% de la recaudación de impuestos En un tuit altamente controvertido, el magnate y dueño de Grupo Salinas, Ricardo...
Solicitan al SAT opción para disminuir ingresos exentos en provisionales de PM
Se le planteó al SAT la necesidad de incluir el o los rubros necesarios para que el contribuyente pueda disminuir estos ingresos del pago provisional La aplicación electrónica de Declaraciones y Pa...
Ven bien los estímulos fiscales para el nearshoring
Los incentivos son beneficiosos tanto para las empresas ya establecidas en México como para las que planean ingresar al mercado, señalan La implementación de nuevos estímulos fiscales por parte del...
Atención: SAT comienza a multar por no enviar la contabilidad electrónica
La autoridad está imponiendo multas por la omisión de la obligación, según reportan los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente empezó a aplicar multas por no en...
Detecta SAT más sitios donde suplantan al fisco
Han surgido en diversas redes sociales sitios web fraudulentos que tienen como objetivo suplantar la identidad del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una advertencia urge...
Contpaqi lanza una nueva plataforma gamificada
La firma de software empresarial busca impulsar el aprendizaje acelerado y la interacción con sus productos En un contexto en el que la gamificación se ha convertido en una metodología ampliamente ...
Eliminación de la carta de antecedentes no penales: ¿Qué pasos faltan?
La reforma debe ser aprobada aún por la Cámara de Diputados, luego de que fuera avalada por los senadores El pleno del Senado de la República, por unanimidad, aprobó una serie de reformas a la Ley ...
Anuncian estímulos fiscales para empresas que se reubiquen en México
El decreto establece incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México y aplica para diez sectores clave El Gobierno federal anunció una serie de estímulos fiscal...
¿Qué es un convenio privado con el Infonavit?
El esquema Borrón y cuenta nueva por convenio privado permite a los derechohabientes del Infonavit poner al corriente su crédito, sin importar si está en pesos o en veces salario mínimo Las persona...
Solicitan al SAT extender plazo para la cancelación de las facturas
Si los contribuyentes no cancelan correctamente los comprobantes, enfrentan multas del 5 al 10% del monto de cada factura Durante 2022, muchos contribuyentes emitieron Comprobantes Fiscales Digital...
Detectan prácticas indebidas de patrones "fantasma" a empleados
Conoce lo que tienes que hacer si detectas que te emiten uno o más CFDI de nómina y desconoces tener una relación laboral con los retenedores La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodec...
Nuevo León le da incentivos millonarios a Tesla por su Gigaplanta
Estos recursos se utilizarán para financiar una serie de proyectos de infraestructura pública solicitados por Tesla El Gobierno de Nuevo León ha anunciado incentivos por un total de 2 mil 500 millo...
¿Tu software contable se va de México? 5 consejos indispensables para migrar de sistema sin riesgos
La ida de varios software contables en el país dejó a los profesionales contables con la inevitable tarea de cambiar a un nuevo sistema, para seguir llevando en orden las cuentas de sus clientes y ...
Reducción de la jornada laboral y otras reformas que están cerca de aprobarse
Algunas de estas propuestas legislativas están estancadas, mientras que otras avanzan muy lentamente pero con posibilidades de aprobarse En los últimos meses, se presentaron diversas iniciativas de...
Descubre cómo Profeco puede ayudarte a Resolver tus Disputas y Ahorrar Dinero
En la vida cotidiana, como consumidores, muchas veces podemos encontrarnos en situaciones donde nuestros derechos son vulnerados. Estos casos pueden ser una compra defectuosa, un servicio no cumpli...
Descubre los secretos de El Buen Fin Profeco 2023
El esperado Buen Fin Profeco, el Black Friday a la mexicana, ya tiene su fecha confirmada para el 2023. Desde el 17 hasta el 20 de noviembre, México se vestirá de ofertas y promociones, con comerci...
¡No pagan! La morosidad en créditos personales está por las nubes
Este aumento en la morosidad se ha observado principalmente en las Sofomes que ofrecen préstamos personales sin necesidad de garantía La morosidad en los créditos personales otorgados por las Socie...
Por qué se deben cuidar los precios de transferencia en las operaciones intercompañía
Nuestro articulista Miguel Ángel García Piña nos explica las requisitos que deben cumplir las operaciones entre partes relacionadas La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece en su artícul...
Recauda SAT 3.3 billones en lo que va de 2023
Desde 2018 hasta 2023, los ingresos tributarios han experimentado un incremento del 12.8 por ciento, pasando de 2.299 billones a 3.348 billones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SA...
Empleados recibirán hasta 3 mil pesos por crisis de agua en Nuevo León
En caso de crisis hídrica o falta de agua potable, se otorgará un estímulo fiscal en el Impuesto sobre Nóminas para los gastos de los trabajadores en sus viviendas El 3 de octubre de 2023, el Congr...
¿Existen empresas que pueden borrar mis deudas en el Buró de Crédito?
La empresa alertó que frecuentemente les llegan mensajes de personas que aseguran haber pagado a una persona o empresa que les prometió modificar o eliminar alguna información contenida en su repor...
Salinas Pliego admite no haber pagado impuestos, dice desconfiar del SAT
El dueño de Elektra asegura que dichos cobros son arbitrarios e injustos El empresario Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, ha admitido públicamente que no ha pagado los imp...
¿Qué pasa si se sustituye una factura después de su deducción?
La sustitución del comprobante cancelado debe ocurrir dentro del propio ejercicio en el que se realiza el gasto, explica la autoridad Existen situaciones en las que los emisores de Comprobantes Fis...
Advierte FMI disminución de ingresos y aumento de gastos para México
El organismo internacional señaló que la próxima administración enfrentará decisiones difíciles para adherirse a la senda fiscal de mediano plazo prevista El Presupuesto de México para 2024 enfrent...
En estas operaciones está limitado el uso efectivo
Te explicamos el tipo de operaciones, así como los montos hasta por los cuales se encuentra restringido el uso de efectivo y metales En 2012 se decretó la Ley Federal para la Prevención e Identific...
El ladrón silencioso: Comprender los peligros de la criptoinflación
A menudo se describe la inflación como una bestia ruidosa que ruge a través de las economías y devora el poder adquisitivo a un ritmo alarmante. Pero, ¿y si te dijera que existe un ladrón tan silen...
Las 3 estrategias más exitosas de Crypto Trading para duplicar sus ganancias
¿Estás cansado de ver cómo tus inversiones en cripto suben y bajan como una montaña rusa? ¡Pues prepárate porque estoy a punto de revelarte las tres estrategias de trading de criptomonedas más exit...
LeonConecta.com: tu conexión directa con los mejores servicios de León
León, Guanajuato, es una ciudad vibrante y llena de vida, con una rica historia y una cultura que la hace única. Ya seas un residente local o un visitante, encontrar lo que buscas en esta ciudad pu...
Sin aviones, comienza la venta de vuelos de la nueva Mexicana
La aerolínea aún no posee la concesión necesaria para operar como servicio público de transporte aéreo nacional e internacional La tan esperada reaparición de Mexicana de Aviación ha generado contr...
Da IMSS facilidad a quienes tuvieron problemas para presentar el dictamen
La tarde-noche del 2 de octubre, día de vencimiento para presentar el dictamen del IMSS, se presentaron una serie de intermitencias en la plataforma Algunos patrones están obligados a dictaminar e...
Este sería el aumento al salario mínimo para 2024
El gobierno y el sector trabajador estarían proponiendo un aumento de 20% al salario mínimo para el próximo año El 28 de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ...
Las regalías deben diferenciarse para deducirlas como gasto o inversión
Debido a la redacción de las disposiciones fiscales, se origina confusión de cuándo se está en presencia de una adquisición y cuándo de un uso o goce Para llevar a cabo sus actividades, las empresa...
Esta iniciativa busca permitir la deducción de medicamentos
Si la iniciativa se aprueba, se permitiría a los ciudadanos deducir de impuestos los gastos en medicamentos de acuerdo con la Ley del ISR y otras disposiciones normativas aplicables Los contribuyen...
Gloria Trevi responde a acusación: "Tengo un saldo a favor con el SAT"
La cantante dijo que el monto que se le atribuye como pendiente de impuestos es de $564 mil pesos, y afirmó que cree tener un saldo a su favor La cantante Gloria Trevi se pronunció hoy a través de ...
Frenan diputados reducción de la jornada laboral
Los legisladores realizarán un parlamento abierto para discutir la modificación constitucional La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados decidió aplazar la aprobación de ...
El domicilio no localizado es el error más común al solicitar una devolución
Prodecon sugiere que previo a solicitar la devolución de los saldos a favor de impuestos, los contribuyentes revisen el estatus de su domicilio fiscal La Procuraduría de la Defensa del Contribuyent...
Otorgan prórroga al decreto para regularizar vehículos "chocolate"
Los vehículos que no cuentan con el documento que acredite su legal estancia en el país podrán regularizarse El 29 de septiembre de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ...
Acusan a Gloria Trevi de defraudación fiscal
La cantante Gloria Trevi se encuentra en el ojo del huracán legal nuevamente y podría ir a la cárcel La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, ha citado a Glor...
Presume SAT 16.9 billones mdp recaudados en lo que va del sexenio
El fisco mexicano atribuye este éxito en la recaudación a la diligencia de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó ...
Сómo de transparente es la blockchain y qué se puede ver realmente en ella
La mayoría de la gente cree que cualquiera puede extraer y analizar datos de la cadena de bloques. En realidad, se necesitan herramientas especiales para ver y analizar los datos y, lo que es más i...
CONTPAQi inaugura sus nuevas oficinas en Guadalajara
Las nuevas instalaciones están diseñadas para acomodar a más de 300 colaboradores simultáneamente, siguiendo un concepto de oficinas colaborativas La reconocida empresa de software CONTPAQi inaugur...
Atención: SAT estableció nuevos requisitos de impresión para la Carta Porte 3.0
El nuevo estándar de la versión 3.0 del CCP, exige que las representaciones impresas que contengan CCP en el CFDI deben incluir un QR El 25 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración Trib...
Advierten que en contratos del SAT puede haber tráfico de influencias
El periodista Mario Maldonado reveló que una proveedora de tecnología tuvo acceso a los anexos técnicos y a prácticamente todos los documentos de una licitación de manera previa a la publicación de...
Reducción de jornada laboral elevaría precios de productos y servicios: IP
La reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas obligaría a las empresas más pequeñas a migrar a la informalidad, advirtió Coparmex La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ...
Powerball en Estados Unidos sorteará $925 millones de dólares este 30 de septiembre
Sepa como participar en línea desde México Este sábado, la famosa lotería Powerball de Estados Unidos entregará un extraordinario premio de $925 millones de dólares, que en el espacio de una sola n...
Cuidado: los gastos pagados con cheques podrían no ser deducibles
La demora en el cobro de un cheque con el que se paga una erogación puede tener consecuencias fiscales importantes si éste no se cobra a tiempo Un contribuyente puede pagar con cheque y hacer deduc...
¿Cómo saber si mi domicilio fiscal está localizable para el SAT en 2023?
Si un contribuyente quiere consultar el estatus de su domicilio, lo puede hacer en el portal del SAT, ya no el la Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) elimi...
SAT lanza nueva versión del Complemento Carta Porte y genera dudas
Entre las dudas que generaron los cambios, se encuentra una relacionada con un nuevo dato obligatorio que se solicita el complemento El 25 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración Tribu...
Conoce el riesgo de tener tu domicilio fiscal en una oficina virtual
El contribuyente debe estar atento de la revisión o verificación de domicilio que haga la autoridad fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede considerar que el domicilio fiscal de...
¿Cómo un sistema administrativo en la nube, facilita el cumplimiento fiscal?
Podrás generar CFDI con los requisitos y complementos vigentes y facilitar tu contabilidad. Una de las necesidades imperantes de cualquier empresa es cumplir con los requerimientos fiscales de mane...
Conoce los regímenes de aseguramiento del IMSS
El Régimen Voluntario permite a personas que no son asalariadas cotizar al IMSS de manera voluntaria para acceder a servicios de salud y prestaciones económicas El Instituto Mexicano del Seguro Soc...
Pymes enfrentarán un aumento en la presión del SAT en 2024
Expertos piden a las empresas tomar medidas para cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar sanciones por parte del SAT Expertos advierten sobre la necesidad de que las pequeñas y medianas e...
¿Cuál es la diferencia entre meta y objetivo?
Todo negocio, proyecto o actividad tiene un propósito, ello es clave para determinar el paso a paso, pues una vez definido el qué se busca, hay que pensar en el cómo. A menudo, para referirnos a el...
Rechaza SCJN amparo a Elektra por créditos fiscales
La Suprema Corte de Justicia rechazó la atracción de amparos por parte de Grupo Elektra en disputa por créditos fiscales por valor de 26,806 millones de pesos La Suprema Corte de Justicia de la Nac...
Estos cambios tiene la propuesta de Ley de Ingresos para 2024
20 días naturales posteriores a su aprobación, el Ejecutivo debe publicar en el DOF la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación El 8 de septiembre de 2023, la Presidencia de la ...
¡Atención RESICO! El 2 de octubre es la fecha límite para cumplir con estos trámites
La sanción de la autoridad por no cumplir con estas tres obligaciones será la expulsión del nuevo régimen El lunes 2 de octubre de 2023 es la fecha límite para que las personas físicas del Régimen ...
¿Cuándo considera el SAT que un domicilio está "no localizable"?
La verificación del domicilio puede ser sencilla o compleja para el contribuyente, dependiendo del área del SAT que realice la revisión, señalan especialistas El Servicio de Administración Tributar...
¿Cómo medir la integridad laboral de los trabajadores con inteligencia artificial?
La evaluación continua a los colaboradores activos es la manera correcta para prevenir y erradicar los comportamientos inadecuados en los espacios de trabajo Durante la pandemia y los años posterio...
Así quieren cobrar impuestos a extranjeros que trabajan vía remota desde México
La iniciativa consiste en obligar a todos los proveedores de servicios de hospedaje a que cobren este derecho a personas extranjeras que tengan una estancia larga en un lugar El 13 de septiembre de...
¿Cuáles son los requisitos para realizar la inscripción al RFC?
La preinscripción Registro Federal de Contribuyentes se puede realizar en línea, pero el trámite se debe concluir en las oficinas del SAT El 18 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración ...
Atención: el plazo para presentar el dictamen 2023 del IMSS está por vencer
El dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social del ejercicio 2022 se debe presentar a más tardar el 30 de septiembre de 2023 Algunos patrones están ob...
¿Incumpliste debido a fallas del SAT? Puedes impugnar las multas
Aunque no existe una garantía absoluta de exención de multas, la flexibilidad ocasional del SAT brinda cierto margen de maniobra a los contribuyentes afectados Las fallas recurrentes en el sistema ...
¿El SAT puede fiscalizar las remesas que reciben los mexicanos?
El especialista del CCPM, Roberto Colín, nos explica que la Ley del ISR no contempla explícitamente el pago o exención del impuesto por las remesas que se reciban No es ninguna sorpresa que la ampl...
Atención RESICO: Esta facilidad que dio el SAT está por vencer
La presentación de la declaración anual es un requisito fundamental para mantenerse en el nuevo régimen Los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que aún no han presentado s...
Inflación en México se mantiene en descenso: 4.44% en septiembre
La inflación en nuestro país sigue su descenso: en septiembre registró un 4.44%, su novena quincena moderada. ¿Qué impacto tendrá en la economía?" La inflación en México continúa su tendencia a la ...
Las acciones deshonestas más comunes de los empleados en las empresas
Los comportamientos inadecuados de los empleados pueden afectar los ingresos anuales de una empresa grande en un 10% Los actos de deshonestidad y falta de integridad en los espacios de trabajo cues...
Perfumes Dossier para caballeros: calidad y elegancia asequible
La elección de un perfume es una decisión personal que va más allá de simplemente oler bien. Representa tu personalidad, estilo y, en el caso de los hombres, una declaración de masculinidad y sofis...
Alertan por crisis en la construcción de viviendas de menos de $585 mil
La crisis en el segmento de viviendas de interés social es tan grave que en la actualidad no hay oferta ni inventario suficiente para satisfacer una creciente demanda La industria de la vivienda en...
Analiza Corte "reconfigurar" el matrimonio para que pueda ser entre tres personas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la puerta a la legalización del poliamor La Suprema Corte se encuentra en medio de una decisión de gran trascendencia: determinar si es factible permi...
Consejos para justificar depósitos en efectivo
Si los depósitos en efectivo no se justifican, hay riesgo de que el SAT quiera cobrar impuestos por los ingresos exentos La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), en la fracción IV del Artí...
¿Cuánto dinero de remesas puedo recibir sin necesidad de declararlo al SAT?
Si las remesas que el contribuyente recibe provienen de sus padres, de sus hijos, de su esposa o esposo, o de su concubina o concubino, serían consideradas donativos Los envíos de dinero que realiz...
¿La Inteligencia Artificial reemplazará a los contadores en las empresas?
El contador se enfrenta al desafío de mantenerse actualizado para mejorar su eficiencia y calidad de trabajo, siendo la tecnología su aliada en lugar de una amenaza, señala René Martín Torres, pres...
¿Cuáles son los pasos y las fechas para aprobar el Paquete Económico 2024?
El IMCP se pronunció a favor de que se realice una reforma fiscal en México para el siguiente año El 8 de septiembre, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito...
Estas medidas aplicó el SAT para crecer la recaudación en este sexenio
El fortalecimiento de los ingresos tributarios se basó en un conjunto de medidas tributarias que permitieron cerrar espacios para prácticas de evasión y elusión fiscales, señalan las autoridades El...
Presume SAT estímulo fiscal al IEPS de 104 mdp
El apoyo otorgado por el gobierno ha evitado un aumento en los combustibles, señaló el fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reportado que, al cierre del mes de agosto de 2023, el...
Reportan usuarios falla general en sistemas del SAT
Contribuyentes se cuestionan si el SAT ofrecerá una prórroga para las declaraciones provisionales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrentó serias dificultades técnicas este 18 de sep...
¿Importa el concepto de las transferencias bancarias para el SAT?
Si el SAT revisa a un contribuyente, lo primero que verá son sus estados de cuenta y podría considerar que todas las transferencias recibidas son ingresos Es común que los contribuyentes envíen y r...
¿Cuál es la probabilidad de que el aguinaldo se incremente a 30 días?
En caso de aprobarse la iniciativa, se debería implementar de una manera en la que se llegue a donde se quiere, sin poner en riesgo a quien genera las fuentes de empleo, señalan especialistas Un te...
¿Qué es la modalidad 40 del IMSS ?
Los beneficiarios de esta modalidad deben pagar mensualmente sus cuotas al IMSS, que se calculan en función de sus ingresos y la edad del cotizante La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro...
El SAT incorpora 1.4 millones de nuevos contribuyentes en 2023
En los primeros 7 meses del año, el fisco mexicano reportó 60 mil 275 registros de personas morales en el RFC Durante el periodo de enero a julio de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (...
¿Deben los trabajadores pagar impuestos sobre sus ingresos por horas extras?
La Ley permite un máximo de 3 horas extras por día, hasta 3 veces por semana, es decir, un total de 9 horas, las cuales deben ser remuneradas al doble del salario regular Una jornada laboral se def...
¿Las personas deben pagar impuestos si reciben remesas?
Las personas físicas residentes en México que reciben donativos de sus padres, de sus hijos, de su esposa o esposo, o de su concubina o concubino, no pagan ISR por esos ingresos Los envíos de diner...
¿Puedo tributar como arrendador si estoy en plataformas como Airbnb?
Las plataformas digitales de alojamiento son servicios en línea que conectan a viajeros con propietarios de propiedades disponibles para alquiler temporal. Estas plataformas transformaron la indust...
Crece la amenza de ciberataques en México
La creciente amenaza de ciberataques en México destaca la importancia de que tanto el Gobierno como las organizaciones del sector privado refuercen sus medidas de seguridad cibernética En el último...
Niegan amparo a ex alto mando del SAT acusado de enriquecimiento ilícito
El tribunal consideró que existen suficientes pruebas que sugieren su involucramiento en el delito de enriquecimiento ilícito En una última instancia, la justicia federal rechazó la solicitud de Hé...
Prepárate: Habrá "extrafiscalización" del SAT en 2024 para alcanzar meta de recaudación
Las empresas y corporaciones deben prepararse para auditorías y vigilancias más rigurosas, señalan contadores El gobierno federal tiene como objetivo recaudar 4 billones 941 mil millones de pesos p...
Atención: impuesto al ahorro aumentará 10 veces en 2024
El próximo año se llevará a cabo un aumento del impuesto al ahorro, que pasará de 0.15% a 1.48% El gobierno federal enfrenta una urgente necesidad de recursos, ya que proyecta un déficit de ingreso...
¿Qué es el perfil transaccional de un cliente bancario y qué función tiene?
El perfil transaccional es previamente precargado en el sistema del banco para detectar cualquier operación fuera de su perfil El delito de lavado de dinero es el proceso mediante el cual los recur...
¿Alguien puede ir a la cárcel por llevar registros contables inadecuados?
La falta de precisión o la omisión de información requerida en los registros contables puede resultar en sanciones financieras y multas por parte de las autoridades fiscales En México, realizar un ...
Conoce lo bueno y lo malo del Paquete Económico para 2024
Con una proyección de recaudación de 4.9 billones de pesos, al SAT se le exigirá que haga lo que sea necesario para que los contribuyentes paguen impuestos, señalan especialistas El 8 de septiembr...
Piden una reforma fiscal que aclare los criterios del SAT
Con una reforma fiscal disminuirían los litigios por las diferencias de criterios entre la autoridad y los contribuyentes, señalan especialistas El 8 de septiembre de 2023, la Presidencia de la Rep...
Impuestos ganan terreno en las finanzas públicas para 2024
Los ingresos tributarios ascenderán a 4 billones 941 mil millones de pesos, representando un incremento anual del 6.1 por ciento El próximo año, se prevé una transformación significativa en la estr...
Estímulos fiscales alcanzan récord de 61,368 mdp hasta junio de 2023
Un crecimiento del 15.5% en términos reales respecto al mismo período en 2021 Al cierre de junio de 2023, los estímulos fiscales al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto al valor agregado (IV...
Piden medir productividad para compensar la reducción de la jornada laboral
Una iniciativa legislativa, con altas probabilidades de aprobarse, pretende modificar el artículo 123 de la Constitución Mexicana, para que en lugar de trabajar 5 días y descansar dos Entre los cam...
¿Por qué son importantes los conceptos de las transferencias bancarias?
Si los contribuyentes no tienen cuidado con sus transferencias, podrían tener un descontrol de sus ingresos y egresos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede presumir que los depósitos...
El SAT aclaró cuáles son los plazos para la cancelación de las facturas
El IMCP solicitó la orientación y consideración al SAT para aclarar los plazos de cancelación de las facturas electrónicas El Código Fiscal de la Federación (CFF), en el Artículo 29-A, establece qu...
Viene el Paquete Económico 2024 sin nuevos impuestos
La estrategia de Hacienda seguirá enfocada en mantener la fortaleza de la recaudación sin aumentar impuestos o crear nuevos El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en...
Meta 2024: El SAT va por 4.9 billones de pesos
Algunos expertos creen que esta cifra aún no es suficiente para cubrir el nivel de gasto propuesto en el Paquete Económico La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio ...
La importancia de conocer las nuevas actualizaciones del algoritmo de Google
El posicionamiento en buscadores como Google es un terreno del marketing digital esencial para muchos negocios, ya sean grandes y pequeños. La diferencia entre estar en la primera posición del busc...
Reducción de jornada subiría hasta 30% los costos laborales
La disminución de la jornada laboral en México a 40 horas semanales traerá consigo desafíos económicos significativos para las empresas, señalan especialistas Especialistas en recursos humanos esti...
SAT señala a donatarias con pendientes en donativos por sismos de 2017
La autoridad identificó a diversas organizaciones civiles y fideicomisos con pendientes en donativos por sismos del 2017 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado a través...
¿Por qué es más cara la Modalidad 40 del IMSS?
Después de unas modificaciones realizadas a la Ley del Seguro Social, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS aumentó a partir del 2023 La Modalidad 40 se refiere a un esquema...
Conoce Equipa tu Casa, el nuevo esquema de financiamiento de Infonavit
Este esquema permite a los derechohabientes obtener una cantidad adicional para hacer mejoras, reparaciones o adquirir equipamiento en su casa El 6 de septiembre, el Instituto del Fondo Nacional de...
Cuida este detalle si pagas por asimilados a salarios
En el régimen de asimilados a salarios el CFDI que debe expedirse por estos ingresos, es expedido por quien efectúa el pago de los servicios En ocasiones, los patrones llenan los Comprobantes Fisca...
Anuncia AMLO aumento a las becas para estudiantes
El objetivo, dijo López Obrador, es elevar el apoyo a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria Luego de anunciar un aumento del 25 por ciento en las pensiones de adultos mayores, el pre...
El SAT mantiene el crecimiento en la recaudación de impuestos
La recaudación de enero a agosto de 2023 se incrementó 7.5% en comparación con el mismo periodo de 2022. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que la recaudación acumulada de enero ...
¿Los abogados representar al trabajador en una conciliación laboral?
El criterio del Poder Judicial impide a los asesores legales acudir a un Centro de Conciliación en representación de la persona trabajadora Un criterio emitido por el Poder Judicial impide a los as...
Elektra busca resolver litigio contra el SAT ante la Suprema Corte
La nueva solicitud de la empresa a la SCJN se refiere a un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos, establecido por el ejercicio de 2008 Grupo Elektra presentó una solicitud formal ante la Supr...
¿Recibiste herencia? El SAT podría cobrarte impuestos por esta razón
Si un heredero no informa al fisco que recibió una herencia, podría perder la exención y tener que pagar impuestos La ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece que algunos ingresos están exen...
Funcionarios del SAT reciben hasta 4 años de cárcel por corrupción
26 servidores públicos del fisco recibieron penas que oscilan entre seis meses y hasta cuatro años de prisión El Quinto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador revela que, de...
¿Qué es un testamento, para qué sirve y cuál es su importancia?
Uno de los problemas más comunes cuando alguien no deja testamento, surge cuando varias personas reclaman los derechos El testamento es un acto por el cual una persona designa libremente sus bienes...
50% de becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro consigue trabajo
La mitad de los jóvenes que egresaron en 2022 del programa lograron insertarse en alguna actividad económica Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, 515,123 personas fueron registradas en program...
Cómo se calculan las actualizaciones y recargos del SAT
El fisco mexicano aplica actualizaciones y recargos a las obligaciones fiscales pendientes de pago Los contribuyentes pueden atrasarse en el pago de sus obligaciones tributarias, y eso es más común...
El gobierno de México va por la regulación de criptomonedas
A pesar de la presencia de plataformas de criptoactivos en México, no existe una definición de cómo abordar estos activos en el sistema financiero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...
¿Nuevos impuestos? Hacienda descarta “sorpresas” en 2024
Los impuestos se mantendrán prácticamente iguales y no habrá ningún ajuste en ese aspecto, señaló el subsecretario de Hacienda El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio, ...
Así puedes poner una fecha anterior a tus facturas
Los contribuyentes cuentan hasta con 72 horas para aplicar el “efecto reversa” al emitir un CFDI Los contribuyentes que no alcancen a emitir sus facturas electrónicas o Comprobantes Fiscales Digita...
Conoce los detalles del estímulo fiscal a las colegiaturas
El especialista del Colegio de Contadores Públicos de México, Roberto Iván Colin, aborda los detalles del estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos A...
Recaudación aumenta en julio gracias al ISR y al IEPS
Los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento real anual del 6.3 por ciento, según reporta Hacienda En julio de este año, el sector público experimentó un crecimiento real anual en sus ingresos,...
¿Cuánto debo pagar al mes para tener seguro del IMSS?
Este esquema permite que los trabajadores puedan afiliarse al IMSS para tener seguro médico aunque no tengan un patrón Para los trabajadores independientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social...
La eterna batalla de las criptomonedas: Proof-of-Work frente a Proof-of-Stake
En el mundo de las criptomonedas, se libra una feroz batalla entre dos mecanismos de consenso dominantes: el Prueba de Trabajo (PoW) y el Prueba de Participación (PoS). Desde la creación de Bitcoin...
Esta propuesta legislativa busca duplicar la prima vacacional
La falta de recursos también se presenta como un factor que limita la toma de vacaciones, señala la iniciativa de ley presentada En la Cámara de Diputados federal hay una propuesta que busca increm...
Regresan niños a clases entre comida chatarra
Un informe reveló el alarmante incremento a la venta de comida chatarra en las escuelas del país El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) han revelado resultados pre...
Restricciones a cigarros y vapeadores pegan a la recaudación de IEPS
La transición hacia vapeadores y la falta de regulación están contribuyendo a esta disminución en los ingresos fiscales La recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) r...
Planea SAT incluir Complemento Carta Porte en app Factura Móvil
La autoridad dijo que facilitará la incorporación del complemento en la nueva aplicación Factura SAT Móvil El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se emitieron 569 millones 676 m...
¿Banco o Infonavit? Cuál es la mejor opción para tu hipoteca
Las tasas del Infonavit dependen de tus ingresos y en ciertos casos pueden a ser del 3 por ciento anual Si estás considerando solicitar un crédito para adquirir una vivienda, es altamente aconsejab...
El SAT recauda 165 mil mdp por auditorías a grandes contribuyentes en 2023
El fisco mexicano logró la regularización total o parcial de 644 de este tipo de contribuyentes, gracias a su programa de fiscalización El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 165 mi...
Jueces retrasan indebidamente asuntos de grandes contribuyentes por 55 mil mdp
El procurador fiscal señaló que se trata de asuntos en los que diversos jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia El 22 de agosto de 2023, el titular de la Procuraduría Fiscal d...
¿Tienes proveedor en REPSE? Debes verificar que su registro siga vigente
Algunos contribuyentes que recibieron comunicados del SAT indicando que en 2021 y 2022 fueron cancelados los registros del REPSE de sus proveedores Desde la reforma en materia laboral de 2021, el o...
Apunta: puedes deducir hasta $24,500 al año por colegiaturas
Las deducciones son aplicables únicamente si las colegiaturas fueron pagadas por padres, hijos, cónyuges o concubinos Las colegiaturas sufragadas en instituciones educativas privadas con reconocimi...
Atención: el SAT eliminó algunos campos de la Constancia Fiscal
La autoridad consideró viable que los campos ya no se incluyeran en la Constancia de Situación Fiscal de los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) eliminó los siguientes cam...
¿Por qué Mónaco no cobra impuestos a sus residentes?
El país ha establecido una política de no cobrar impuesto sobre la renta a sus residentes, lo que ha incentivado a muchas personalidades a establecerse aquí El Principado de Mónaco, un diminuto enc...
¿La compra de computadora escolar es deducible ante el SAT?
Los contribuyentes pueden deducir algunos gastos escolares, entre los que se encuentran los pagos de colegiaturas en instituciones educativas privadas y el pago de transporte escolar El ciclo escol...
Empresas temen contratar servicios especializados por miedo a sanciones
En el mercado hay cautela, por el miedo a las sanciones relacionadas con la subcontratación de servicios especializados, señalan especialistas Hace dos años entró en vigor la reforma laboral que pr...
Profeco quiere regular a los "influencers"
Sugieren que los creadores de contenido inserten la leyenda "PublicidadPagada" en sus videos La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido la "*Guía de Publicidad para Influencers" co...
Estos 4 estados lideran recaudación de IEPS por consumo de alcohol y cigarros
El IEPS tiene una doble función: no solo se trata de recaudar impuestos, sino también de desincentivar el consumo de productos dañinos para la salud En lo que va de este año, Nuevo León ha destacad...
Aprende a utilizar tu Afore de forma rápida y sencilla
Las Afores son instituciones fundamentales para todos los trabajadores mexicanos que cotizan en el sistema de pensiones. A pesar de ello, solo un pequeño porcentaje de la población sabe cómo realiz...
¿Qué gastos escolares son deducibles ante el SAT para el ciclo 2023-2024?
Los contribuyentes pueden deducir algunos gastos escolares, pero deben cumplir con los requisitos establecidos para poder aplicar las deducciones El ciclo escolar 2023-2024 iniciará el lunes 28 de ...
¿Qué información debe probar el patrón en un juicio laboral?
El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio ciertos documentos El Artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que, en el marco de un juicio, existe cierta información...
¿Amor o control? La polémica detrás de espiar a tu pareja en Whatsapp
Las relaciones amorosas están rodeadas de un complejo entramado de emociones, sentimientos y comportamientos que muchas veces pueden resultar difíciles de manejar. En la era digital en la que vivim...
Conoce los lineamientos fiscales para los pagos a través de terceros
Los gastos que se hacen a través de terceros pueden ser deducibles para quien los realiza. Es decir, no es necesario que el pago se haga directamente al proveedor Los "pagos a cuenta de terceros" g...
Acusan a ministro de la Corte de favorecer a empresas para evadir impuestos
La Procuraduría Fiscal señala al ministro Aguilar de haber favorecido a una empresa nacional al atraer hacia la Corte los juicios interpuestos por las autoridades federales en su contraEn la confer...
Aplica gremio contable medidas internacionales anticorrupción
Los contadores ahora tienen nuevos mandatos profesionales, entre los que se encuentra el Plan de Acción Contra la Corrupción y los Delitos Económicos El 11 de agosto de 2023, el Instituto Mexicano ...
Estos puntos pide el IMCP incluir en la reforma fiscal 2024
Entre los temas que proponen los contadores están la suspensión de sellos digitales, el dictamen fiscal, los esquemas reportables y la deducción de medicamentos El próximo 8 de septiembre, el Poder...
¿Qué clase de acciones son las más populares entre los inversores mexicanos?
Autor: Marcelo Berenstein - <https://www.linkedin.com/in/marceloberenstein/> De seguro ya has escuchado hablar del gran boom de las inversiones en línea en este último tiempo, cambiando de manera d...
¡Por las buenas! El SAT logró un aumento en las declaraciones anuales
El incremento fue resultado de una mayor presencia fiscal y de un cambio en la cultura fiscal de los contribuyentes, señalan especialistas En México, las personas físicas y morales están obligadas ...
¿Cómo funciona el mercado de divisas?
El mercado de divisas, también conocido como Forex, es un mercado global donde se negocian monedas de diferentes países. Es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen diario de tran...
Estrés laboral afecta a 3 de cada 4 trabajadores en México
El estrés laboral se ha convertido en un problema alarmante en México, afectando al 75% de los trabajadores En un escenario laboral marcado por desafíos y demandas constantes, el estrés se ha conve...
Las 5 iniciativas que elevarían hasta 25% los costos laborales
Los costos de mano de obra y prestaciones de las empresas del país podrían elevarse al menos 20 por ciento y hasta 25 por ciento si se aprueban las iniciativas El sector empresarial se encuentra as...
¿Me pueden multar por no expedir recibos de nómina 4.0?
Las sanciones pueden ser aplicadas tanto por la Secretaría del Trabajo como por el SAT Desde el pasado 1 de julio de 2023, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina deben se...
El dólar barato afectó la recaudación del IVA
La fortaleza de la moneda mexicana afectó de manera negativa las actividades del comercio exterior La apreciación del peso frente al dólar provocó que, en la primera mitad de 2023, la recaudación d...
Contadores buscan que se retome la deducción inmediata de inversiones
Actualmente se pueden deducir los activos fijos pero no en su totalidad, por ejemplo, maquinaria para el sector construcción se deduce al 86 por ciento El 16 de agosto de 2023, el Instituto Mexican...
¿Wendy de ‘La Casa de los Famosos' debe informar al SAT del premio que ganó?
La ley establece que los premios derivados de concursos, rifas, sorteos y similares están sujetos a la aplicación de impuestos. El 13 de agosto de 2023, Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de...
¿Los CFDI para jubilados deben cumplir los requisitos del recibo de nómina 4.0?
Los jubilados y pensionados también son receptores de un ingreso por servicio personal subordinado, y de ahí derivó su ingreso Desde el pasado 1 de julio de 2023, los Comprobantes Fiscales Digitale...
Aunque hay periodo de prueba, emiten 569 millones de Cartas Porte
El complemento Carta Porte es obligatorio para el traslado de mercancías, ya sea vía aérea, marítima, ferroviaria o autotransporte En julio de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e...
Fiscaliza SAT a grandes contribuyentes y aumenta recaudación
La implementación de estrategias focalizadas en la fiscalización de grandes contribuyentes le ha dado resultados al SAT En el Informe Tributario y de Gestión correspondiente al segundo trimestre de...
¿El embargo por buzón tributario vulnera derechos de los contribuyentes?
El fisco puede llevar a cabo el embargo de bienes por buzón tributario, siempre que se trate de los bienes siguientes: Para hacer cumplir el pago de adeudos fiscales pendientes, las autoridades fis...
Si puedes deducir la gasolina pagada en efectivo en estos casos
La ley otorga algunas facilidades para ciertos tipos de contribuyentes Uno de los requisitos generales para la deducción de gastos es que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen medi...
NOM-35: Beneficios de aplicarlo en tu empresa
Conseguir y mantener un buen ambiente laboral en el puesto de trabajo es fundamental en la actualidad para las empresas mexicanas. Lograr esa armonía entre el rendimiento y el bienestar de los trab...
Conoce el efecto fiscal de la condonación de una deuda
Cuando se consuma una deuda, el deudor puede tener que incluir el monto de la deuda condonada como ingreso en su declaración de impuestos y pagar impuestos sobre ese monto La condonación de una deu...
¿En qué casos el SAT puede congelar las cuentas bancarias de un contribuyente?
La inmovilización de cuentas bancarias de un contribuyente sólo procederá hasta por el importe del crédito fiscal y sus accesorios La autoridad fiscal puede inmovilizar las cuentas bancarias que un...
Atención: el SAT actualizó un catálogo de la factura 4.0
En este catálogo la versión se actualiza de la 39.0 a la 40.0, en la cual se adicionan 11 claves de pedimento con inicio de vigencia el 11 de agosto de 2023 El Servicio de Administración Tributaria...
Sorteo Buen Fin 2023 del SAT tendrá bolsa de 500 mdp
Habrá un premio mayor de 250 mil pesos que será otorgado a una persona que haya realizado una compra superior a 250 pesos El gobierno federal y la iniciativa privada anunciaron la próxima celebraci...
Negativa del SAT para modificar RFC por reasignación de sexo fue trato diferenciado
El tribunal que resolvió el caso consideró que la autoridad fiscal cuenta con una disposición reglamentaria que la faculta para corregir la construcción o nomenclatura del RFC por cambio de nombre ...
5 puntos fiscales que debes cuidar antes de despedir a un trabajador
Al despedir a un trabajador se deben evitar errores e incurrir en el incumplimiento de las obligaciones tributarias La finalización de una relación de trabajo puede ocurrir por diversos motivos, co...
¿Cuáles son las quejas más recurrentes de la app Factura SAT Móvil?
Factura SAT Movil es una app nueva y debe tener áreas de oportunidad o de mejora, señalan especialistas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT ...
Cancelan 1,755 registros de REPSE incumplir reglas de subcontratación laboral
La STPS realizó 3 mil inspecciones en materia de subcontratación laboral en conjunto con el SAT, el IMSS y el Infonavit La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impuso multas por 27 mill...
¿Más días de aguinaldo? Empresarios dicen que es inviable
La Coparmex señala que las compañías del sector privado no están preparadas financieramente para otorgar una prestación de aguinaldo tan elevada La propuesta de homologar el aguinaldo de los emplea...
App Factura SAT Móvil está limitada en el registro de nuevos clientes
La nueva app del fisco mexicano sólo permite guardar 18 clientes frecuentes, aunque en muchos casos son suficientes, señalan especialistas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemen...
Chamanes y curanderos pueden facturar, pero eso no es algo nuevo
La inclusión de estas actividades no es algo nuevo ni reciente, porque se contemplaron desde el primer catálogo del SAT dado a conocer en 2017 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede o...
¿Aguinaldo de 30 días? Estos efectos tendría en las micro empresas
La propuesta de incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días para los trabajadores ha generado preocupaciones por el impacto que tendría en las pequeñas empresas Abogados laborales advierten sobre los ...
¿A qué destinos volará la nueva Mexicana de Aviación a bajo costo?
La nueva aerolínea estatal volará a precios asequibles desde Santa Lucía y el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo en Tulum La industria aérea de México se prepara para un nuevo capítulo con la introdu...
Montos de deducción de colegiaturas llevan 10 años sin actualizarse
Los contribuyentes deben cumplir ciertos requisitos para que la deducción de colegiaturas sea válida para el SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite deducir el pago de colegiatur...
Las 5 Mejores Estrategias Para Invertir en Índices de Acciones
Contar con una buena estrategia de inversión es fundamental para mantener nuestro capital y lograr incrementarlo. Por eso los inversores sin experiencia deben ser precavidos y tratar siempre de div...
Usan a "cuidacoches" como accionista de empresa que factura millones
Este patrón se repite con frecuencia en compañías que eventualmente son catalogadas por el SAT como operaciones simuladas o factureras José Domínguez, conocido como "Cacho", se gana la vida como “c...
Cuidado: por un descuido el SAT te puede señalar como facturero
Aunque no tengan una intención de defraudar al fisco, los contribuyentes pueden llegan a caer en un procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones El Código Fiscal de la Federación (CFF...
La nueva app del SAT sólo permite emitir facturas de ingresos
La app Factura SAT Móvil no permite generar CFDI de egresos, ni de traslados, ni complementos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT Móvil, par...
Suma el SAT a miles de migrantes al RFC
La iniciativa del fisco se ha centrado en proporcionar una atención ágil y eficaz a los migrantes que desean obtener su RFC como personas físicas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha a...
¡Está imparable! El SAT logra rendimientos récord de fiscalización
La autoridad desplegó su arsenal de herramientas de fiscalización automatizada en un total de 13,590 actos de fiscalización El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha superado sus propias ex...
¿Por qué después de los 50 años se reducen las oportunidades laborales?
Después de los 50 años, la posibilidad de encontrar empleo disminuye, más del 60% de los hombres de esta edad permanecen activos laboralmente, mientras que solo el 26.4% de las mujeres logra hacerl...
¿Qué hacer si realicé una operación con un proveedor 'no localizado'?
El término 'no localizado' se utiliza cuando el SAT realiza una diligencia para localizar al contribuyente en su domicilio fiscal registrado, pero no tiene éxito en su intento El Código Fiscal de l...
Cuidado: el SAT puede multarte hasta con 5 mdp por subcontratar personal
La subcontratación de personal ha sido restringida, únicamente se permite la contratación de obras o servicios especializados, siempre y cuando se cumplan con los requisitos correspondientesCon la ...
¿Qué hacer si el SAT insiste en enviar invitaciones para corregir diferencias?
Ante la insistencia de la autoridad respecto de estas supuestas diferencias en el pago de impuestos, surgen dudas sobre la forma en que esta situación debe ser abordada y atendida El Servicio de Ad...
La caja del SAT sigue sonando: crece recaudación un 6% en 2023
De enero a julio de 2023 alcanzó 2,641,428 millones de pesos, lo que representa un incremento de 297,331 mdp El 7 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la recaudació...
Así puedes deducir pagos en efectivo en zonas sin bancos
Los contribuyentes pueden hacer deducibles los pagos en efectivo mayores a $2,000 cuando se realicen en las poblaciones sin servicios financieros Para ser deducibles, los pagos de más de 2,000 peso...
¿Qué hay que hacer con el RFC de un familiar fallecido?
Los avisos de cancelación en el RFC de una persona en caso de fallecimiento sólo se pueden presentar en las oficinas del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente...
¿Una factura puede tener más de una 'forma de pago'?
Existen ocasiones en que una operación es liquidada mediante varias formas de pago, por ejemplo, con cheque y transferencia, o efectivo y tarjeta de crédito Los Comprobantes Fiscales Digitales por ...
El SAT busca fiscalizar a curanderos, chamanes y hechiceros
Los servicios de medicina alternativa y holística fueron agregados recientemente a los catálogos del CFDI El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede obligar a chamanes, hechiceros y curan...
¿Es obligatorio contestar las invitaciones de vigilancia profunda del SAT?
Al no haber una respuesta del contribuyente, la autoridad fiscal notifica al área de auditoría, para cerrar la carta invitación, señalan especialistas Durante 2023, el Servicio de Administración Tr...
El SAT advierte sobre publicación falsa que circula por WhatsApp
La autoridad tributaria reiteró su compromiso por salvaguardar la información de los contribuyentes Un mensaje que advierte que robaron información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ...
¿Qué es la "materialidad" de las operaciones para el SAT?
De acuerdo con especialistas, ni la propia autoridad tributaria sabe definir qué entiende por materialidad de una operación Para tratar de eliminar la simulación de actos que vayan en detrimento de...
¿Nuevos impuestos? Así viene el presupuesto para 2024
El presupuesto para 2024 no contempla incrementos en impuestos y se enfoque en programas sociales y el compromiso de concluir obras en ejecución Ignacio Mier Velazco, líder de la Junta de Coordinac...
¿Cómo localizar la Afore en la que están mis ahorros para el retiro?
La Consar destaca que mucha gente desconoce que tiene una Afore y no sabe cómo localizarla La Feria de Afores se realizó por segundo año consecutivo en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento s...
Lotería en EU reparte mil millones de dólares, pero impuestos “se comen” el premio
La posibilidad de ganar el premio mayor de Mega Millions es de aproximadamente 1 en 302 millones El premio mayor de la lotería Mega Millions en Estados Unidos alcanzó un asombroso valor de más de m...
Acusan que Salinas Pliego creó una nueva empresa para retrasar el pago de impuestos
El empresario aprovechó un hueco en la Ley del ISR, con el propósito de postergar hasta por tres años el pago del Impuesto Sobre la Renta En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) in...
Encuesta revela: altos impuestos impulsan la informalidad laboral
Los impuestos altos y la seguridad social que impulsan la informalidad en México, de acuerdo con una encuesta de la AMECH La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) alertó sobre e...
¿Qué riesgo tengo si vendí a una facturera o simuladora de operaciones ?
Un contribuyente podría verse involucrado en la venta de productos o servicios a empresas que el SAT haya identificado como simuladoras de operaciones y se encuentren en su "lista negra" El Código ...
De papel a e-mail: La revolución en los medios de contacto del SAT
El fisco mexicano ha dejado atrás las cartas de papel y las llamadas telefónicas para enfocarse en el uso intensivo de correos electrónicos y mensajes SMS En menos de una década, el Servicio de Adm...
¿Quién paga la casa si el titular de un crédito Infonavit fallece?
El pago mensual de su crédito del Infonavit incluye un seguro por defunción, que ayuda a sus seres queridos a hacer frente a un evento de este tipo El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa...
¿Debo pagar impuestos al SAT por mis ingresos por propinas?
El SAT establece que las propinas deben ser consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y retención del ISR a cargo del trabajador En México, las propinas son una cantidad adicional de d...
Así puedes transferir semanas de descanso prenatal a postnatal en el IMSS
Si la asegurada se atiende de forma externa, debe presentarse en la semana 34 de gestación con las solicitudes de transferencia de semanas y ciertos documentos El Instituto Mexicano del Seguro Soci...
Checa estos puntos sobre la nueva app Factura SAT Móvil
Los contribuyentes que quieran empezar a usar la nueva app, tienen que descargarla en su celular y configurarla El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Fact...
Rosario Robles denuncia que el SAT le quiere cobrar adeudos de SEDATU
Robles Berlanga señaló que la UIF la tiene bloqueada y le impide obtener una tarjeta de débito para acceder a sus ingresos laborales La exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Terri...
¿Cómo saber si tengo clave del RFC?
Es probable que una persona nunca haya acudido al SAT, pero que ya tenga una clave del RFC El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave que otorga el Gobierno de México, para identifica...
SAT responde las preguntas frecuentes de la nueva app Factura Móvil
El documento tiene como finalidad orientar a los contribuyentes sobre las dudas frecuentes que se pueden presentar El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación F...
Seguro de gastos médicos mayores y maternidad: Todo lo que debes saber
Un seguro de gastos médicos mayores garantiza la mejor atención para mamá y bebé en la etapa maravillosa de la maternidad. Tranquilidad asegurada La maternidad es una etapa maravillosa en la vida d...
Así funciona la nueva app Factura SAT Móvil
La aplicación gratuita para dispositivos móviles permite generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0, además de consultarlas de manera fácil, rápida y segura El Servicio de Administración Trib...
AMLO descarta que Salinas Pliego tenga “paraísos fiscales”
El presidente de México dijo aún persisten los adeudos fiscales del empresario ante el SAT, alcanzando hasta 18 mil millones de pesos El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó en la...
Así debes pagar impuestos si tienes ingresos por Onlyfans, Twitch o Patreon
El modelo de negocio de las personas que utilizan este tipo de plataformas, consiste principalmente en generar contenido audible, visual o audiovisual, Los ingresos generados a través de plataforma...
¿Necesita México una reforma fiscal para 2024?
Para el subsecretario de Hacienda, el país necesita es un manejo adecuado de la deuda, eliminar la corrupción y reducir la evasión fiscal Las reformas fiscales son una herramienta que el Gobierno d...
¿Qué son los acuerdos conclusivos y para qué sirven?
La petición de acuerdo conclusivo procede en cualquier momento a partir del inicio de las facultades de comprobación y hasta 20 días siguientes a aquel en que se levante el acta final El acuerdo co...
El SAT lanza la app Factura SAT Móvil, para facturar con el celular
Con la nueva aplicación, los contribuyentes tienen la facilidad de compartir sus facturas por Whatsapp, Messenger y correo electrónico Con el objetivo de facilitar el proceso para que los contribuy...
Cómo juntar los créditos del Infonavit y Fovissste
Las dos instituciones pueden sumar la capacidad de crédito para vivienda de un solo derechohabiente, cuando éste cotiza simultáneamente en ambas El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para ...
SCJN: pensión por viudez no debe perderse por nuevas nupcias o concubinato
El 12 de julio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó un criterio de su Segunda Sala, que indica que la pensión por viudez es un derecho que no debe perderse al contrario...
¿Qué contabilidad debe conservar una empresa durante toda su vida?
Hay ciertos documentos y registros que una empresa debe conservar a lo largo de toda su vida En el ámbito de la contabilidad, existen diferentes documentos y registros que deben conservarse de mane...
El SAT anuncia una nueva herramienta... y le piden mejorar las actuales
La autoridad ha compartido publicaciones en redes sociales asegurando que pronto lanzarán una herramienta innovadora, que será fácil, rápida y segura de utilizar El 25 de julio de 2023, el Servicio...
¿Por qué no se pueden pagar impuestos desde la App Banco Azteca?
Salinas Pliego señaló que no se pueden pagar los impuestos desde la App de Banco Azteca, porque una funcionaria 'le bajó el switch' a Banco Azteca En 2020, el Servicio de Administración Tributaria ...
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El SAT audita a GNP y le impone multas por inconsistencias
La empresa respondió que presentará los argumentos de defensa legales que considere adecuados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuso a Grupo Nacional Provincial (GNP) una multa econó...
Conoce los cambios de la tercera reforma a las Reglas de Comercio Exterior
Las reglas son aplicables a todas las personas físicas y morales que realicen actividades de importación y exportación El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite diversas disposiciones re...
Recauda SAT 8.6 mil mdp por plataformas digitales en 2023
El régimen de plataformas digitales del fisco mexicano se implementó el 1 de junio de 2020 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante los primeros seis meses del año en curs...
Salinas Pliego desafía al SAT: "Que vengan por mí y hasta los invito a comer"
El empresario mexicano dueño de Elektra respondió a un usuario de Twitter que le preguntó si ya había pagado sus impuestos En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que tenía...
Estos impactos tendrán los cambios en las leyes fiscales de Estados Unidos
Los cambios que se avecinan tendrán un impacto significativo en las personas de alto patrimonio neto y las empresas en Estados Unidos
Atención: el SAT envía cartas invitación por inconsistencias en retenciones de nómina
En el caso de diferencias de nómina, la autoridad envía un archivo en donde describe las inconsistencias presentadas en losCFDI de nómina El cálculo de las retenciones de nómina en México se basa e...
Xóchitl Gálvez denunciará penalmente a AMLO por violar el secreto fiscal
La senadora argumentó que la violación del secreto bancario y fiscal es un peligroso precedente que podría afectar a cualquier empresario en el país Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura ...
Consejos para deducir la renta de autos en México
Las deducciones fiscales relacionadas con el uso de automóviles para fines comerciales también están sujetas a regulaciones específicas Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben paga...
Coparmex ve con buenos ojos designación del nuevo titular de Prodecon
La Confederación dijo que confía en que el reciente nombramiento contribuirá al fortalecimiento de la institución y de los organismos autónomos El 18 de julio de 2023, la Comisión Permanente del Co...
Cuidado: esto le pasó a un contribuyente por elegir a un mal contador
El contribuyente no conocía su régimen fiscal ni los beneficios ni las obligaciones de llevar su contabilidad Contratar a un mal contador puede tener diversas consecuencias negativas para la situac...
El SAT aumentó la recaudación de grandes contribuyentes de la industria automotriz
La autoridad logró la regularización de impuestos y corrección de diferencias a contribuyentes del sector El 19 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, durante el per...
Motivos por que te pueden rechazar un crédito del Infonavit
Las políticas y criterios de elegibilidad del Infonavit pueden cambiar con el tiempo, aunque es importante cumplir con estos puntos al solicitar un crédito Durante su vida laboral, los trabajadores...
Optar por acreditar IVA no limita solicitarlo en devolución: Prodecon
La Procuraduría detectó una problemática que enfrentan las personas contribuyentes que optan por acreditar el saldo a favor del IVA contra el impuesto a cargo El 20 de julio de 2023, la Procuradurí...
Por estas razones no debes pagar tu tarjeta de crédito con efectivo
Las desventajas pueden variar dependiendo de la situación financiera de la persona y de las políticas específicas de su entidad emisora de la tarjeta de crédito Las personas que utilizan efectivo p...
SCJN: escrito renuncia de un trabajador sólo valdrá si fue voluntario
La tesis la tesis de jurisprudencia fue emitida por la Segunda Sala de la SCJN en el Semanario Judicial de la Federación La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reciente...
Alarma el aumento de empresas factureras
Al cierre del año pasado, se identificaron 12,117 EFOS, frente a las 7,424 registradas en 2018En el último año del 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un incremento del 63....
¿Qué necesito para dar de alta a mi pareja en el IMSS, sin estar casados?
Para hacer el trámite, la persona asegurada debe presentarse con su pareja en la Unidad de Medicina Familiar que le corresponda con algunos documentos El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...
¿Que debe hacer un contador cuando identifica un fraude?
Un contador público que haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de un delito sin haberlo informado, será considerado responsable de encubrimiento Ante la detección de un fra...
¿El régimen de plataformas digitales aplica a quien tiene su propia tienda en línea?
Un comercio electrónico o tienda en línea propio, donde se ofrezcan los productos o servicios directamente al cliente no se considera que existe una intermediación Una duda entre los contribuyentes...
Revelan nuevo presunto fraude fiscal de Shakira
Juzgado español abre nueva investigación por presuntas irregularidades fiscales contra Shakira Este jueves, un juzgado de instrucción español anunció la apertura de una nueva investigación contra l...
Poder Judicial limita al SAT pedir información de terceros
La autoridad fiscal no debe solicitar datos de terceros, como el RFC, nombre y teléfono, lo que limitará sus facultades, señalan especialistas El Poder Judicial de la Federación recientemente deter...
¿Qué es un fraude contable o fiscal?
El fraude puede ser cualquier crimen en que por lucro se usa el engaño como el principal modus operandi Ante la detección de un fraude contable o fiscal en México, los profesionales tienen obligaci...
Roban credenciales del INE para obtener créditos fraudulentos
El robo de identificaciones oficiales para suplantar identidades y obtener créditos, es una una práctica muy recurrente, advierte la Guardia Nacional La Guardia Nacional alertó sobre el creciente r...
¿Qué pasa con un crédito Infonavit si el titular fallece?
Los créditos del Infonavit tienen tienen obligatoriamente un seguro que cubre la deuda en caso de incapacidad total o de muerte del trabajador El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para lo...
El SAT pone lupa al sector automotriz y aumenta recaudación
El fisco se ha centrado en la regularización de impuestos y la corrección de diferencias para los contribuyentes pertenecientes al sector automotriz En el lapso comprendido entre 2019 y 2023, el Se...
Nombra Congreso a titular de Prodecon, cuatro años después
Designan a Armando Ocampo Zambrano, quien ya había estado a cargo del despacho de la Procuraduría desde abril pasado La Comisión Permanente del Congreso avaló el nombramiento de Armando Ocampo Zamb...
Evita errores en la factura 4.0 con estos consejos
El SAT señala que los nombres del emisor y receptor deben registrarse en mayúsculas y sin régimen societario Desde el 1 de abril de 2023, los contribuyentes están obligados a emitir sus Comprobante...
¿Buscas una casa en remate? Revisa estos puntos antes de comprarla
Las casas rematadas por el Infonavit suelen ser una excelente oportunidad para adquirir una propiedad a un precio más bajo El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Info...
La Corte validó que el SAT revise que los negocios expidan facturas
La Primera Sala destacó que la Constitución prevé la facultad de las autoridades de llevar a cabo visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales La Suprema Corte de J...
Habrá atención presencial en oficinas durante las vacaciones de verano del SAT
Los trámites presenciales seguirán siendo atendidos en las 55 oficinas desconcentradas y módulos de servicios del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que no suspenderá la a...
¡Cuidado! El SAT puede visitar tu negocio para verificar si expides facturas
La SCJN resolvió que el fisco puede llevar a cabo inspecciones en los negocios y aclaró que no se requiere una secuencia específica para dichas visitas El Servicio de Administración Tributaria (SAT...
Estados crecen sus ingresos por aumento al impuesto a nóminas
El aumento fue posible gracias a los ajustes en la tasa del ISN implementados por siete estados, señala la calificadora Moody's Moody's México señala que el promedio de ingresos propios de 16 estad...
SCJN: la compensación civil no es un medio para pagar el IVA y solicitar una devolución
La Segunda Sala de la Corte determinó que la compensación civil no es un medio de pago del IVA, ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento Una compensación tiene lugar cua...
¿Cómo comprar una casa recuperada por el Infonavit?
Una casa es recuperada por el Infonavit es un inmueble que el titular del crédito hipotecario ha dejado de pagar y no ha cumplido con sus obligaciones contractuales El Instituto del Fondo Nacional ...
Las empresas deben analizar si conviene disminuir pagos provisionales en 2023
Las empresas con un inicio de año con menos ingresos, pueden solicitar autorización para disminuir el coeficiente de utilidad que se utiliza para calcular el monto de pagos provisionales El Impuest...
Contadores reconocen sensibilidad del SAT por prórroga a la Carta Porte
El IMCP dijo que la contaduría pública está convencida de que esta medida contribuirá a dar certeza a las actividades económicas vinculadas al transporte de mercancías El Instituto Mexicano de Cont...
El SAT da prórroga al periodo de prueba de la Carta Porte
La nueva prórroga al 31 de diciembre de 2023, también aplica a la transmisión del complemento al Sistema Electrónico Aduanero El 31 de julio de 2023 terminaba la última prórroga establecida para el...
Estas son las multas más altas que puede aplicar el SAT
Las multas del SAT pueden variar en su monto y gravedad según la infracción cometida El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas a los contribuyentes que incumplan con sus o...
¿En cuánto tiempo borran un adeudo del Buró de Crédito?
El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con historiales crediticios. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma ...
¿Eres nómada digital? Estos impuestos debes pagar en México
La llegada de los llamados “nómadas digitales” representa una importante derrama económica para el país Según una reciente encuesta realizada por InterNations a más de 12 mil personas en todo el mu...
Prepárate: el SAT tomará vacaciones de verano 2023 en estas fechas
El primer periodo general de vacaciones del 2023 del fisco mexicano será del 17 al 28 de julio El 13 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su primer periodo general de va...
Agencia de Aduanas tomará vacaciones de verano
El periodo de vacaciones de la ANAM será 17 al 28 de julio del presente año La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha anunciado su primer periodo vacacional del año, que se llevará a cabo ...
Alerta: estas tarjetas de crédito aumentaron su costo anual
De las 33 tarjetas de crédito clásicas disponibles en el mercado mexicano, 20 han elevado su costo, siendo algunas de manera considerable El Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito clási...
Atención: el 31 de julio vence el plazo para solicitar devolución automática
La facilidad del SAT sólo aplica para saldos a favor obtenidos en la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 Los contribuyentes que tienen saldo a favor de impuestos y no presentaron su declara...
¡Cuidado! Debes informar al SAT los préstamos o donativos que te depositen
Especialistas recomiendan a los contribuyentes que reciban depósitos por préstamos o donativos que declaren al SAT estos ingresos Las personas físicas residentes en México que hayan obtenido présta...
¿Qué es el clima laboral y cuál es su importancia en la actualidad?
Se trata posiblemente del requisito más valorado por las nuevas generaciones y que en muchas ocasiones, no es considerado por las empresas con la relevancia suficiente. Podríamos decir que el clima...
¿Con cuánto tiempo de cotización puedo obtener un crédito del Infonavit?
Entre las variables que el Infonavit considera para dar un crédito están la antigüedad laboral, la edad y los ingresos El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavi...
El SAT impone multas de hasta $199 mil por incumplir con esta declaración
La autoridad también puede impedir facturar a las empresas que no presentaron la declaración informativa de partes relacionadas a tiempo En el marco de los cambios fiscales de 2022, es obligatorio ...
¿El SAT tendrá vacaciones de verano en 2023?
En los días de descanso no se computan plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se llevan ante las unidades administrativas del SAT Las vacaciones y dí...
¡Sorpresa en la recaudación! SAT no llega a su meta en el primer semestre 2023
Los ingresos tributarios se quedaron 93 mil 696 millones de pesos por debajo de lo esperado En los primeros seis meses de este año, el gobierno federal esperaba recaudar un total de 2 billones 366 ...
Depósitos en efectivo: ¿en qué momento los bancos informan al SAT?
Las instituciones bancarias están obligadas a informar sobre los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos En muchos países, los bancos y otras instituciones financieras deben informar a l...
SAT y STPS: subcontratación está prohibida
La subcontratación de personal está prohibida. STPS y SAT exhortan a prestadores de servicios a evitar incurrir en defraudación fiscalEste 17 de Mayo el SAT emitió un comunicado acerca de la subcon...
¿Las facturas deben incluir el lugar de prestación del servicio?
La Prodecon aclaró que no existe fundamento legal para exigir que los comprobantes indiquen el lugar en el que se llevaron a cabo dichos servicios La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (P...
El SAT fortaleció la vigilancia a la certificación en materia de IEPS e IVA
La autoridad cuadruplicó las visitas de supervisión a empresas que cuentan con una certificación de ambos impuestos Durante el primer semestre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT...
¡Ahora sí! Los estímulos fiscales del Istmo son atractivos para invertir
Expertos destacan que los estímulos del Corredor Interoceánico marcan una diferencia significativa respecto a proyectos anteriores El gobierno federal ha implementado una serie de estímulos fiscale...
Atención: el periodo de prueba de la Carta Porte está por vencer
La Carta Porte ampara la prestación de servicios de transportación de bienes o mercancías y acredita su legal tenencia El 31 de julio de 2023 termina la última prórroga establecida para el Complem...
Cómo calcular los recargos por pagar impuestos en parcialidades en 2023
El contribuyente puede pagar en mensualidades sus créditos fiscales, con una tasa de recargos preferencial de acuerdo con el número de parcialidades solicitadas Los contribuyentes que tienen una de...
Cómo obtener los puntos para conseguir un crédito hipotecario de Infonavit
Infonavit determina la capacidad de crédito y establece el monto máximo que un trabajador puede solicitar para la compra de una vivienda mediante un puntaje obtenido con base en varios criterios El...
SCJN prohíbe a estados aplicar impuestos a al tabaco, cerveza y pulque
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló las contribuciones locales que habían aplicado en Tamaulipas La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que se aclara que los es...
El SAT canceló la devolución automática de IVA y IEPS a maquilas
La autoridad canceló 385 certificaciones de IVA y de IEPS a importaciones temporales por supuestos incumplimientos de requisitos y obligaciones
Empresas gastan más con la factura 4.0 del SAT
Las compañías subieron en promedio 28 por ciento sus costos administrativos durante el último año con la versión 4.0 del CFDI El "Estudio sobre Afectaciones a la Deducibilidad de las Empresas en Mé...
¿Cuánto gana un empleado del SAT?
El fisco mexicano tiene una estructura salarial que incluye diferentes niveles jerárquicos y categorías de empleados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución del Gobierno d...
513 empresas incumplen requisitos fiscales en comercio exterior
Entre las empresas incumplidas se encuentran 50 grandes contribuyentes pertenecientes a diversos sectores El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante el primer semestre de es...
"¡No se lo dejes al SAT! Últimos días para solicitar el saldo a favor
El plazo para recibir la devolución es de 40 días hábiles a partir de la fecha en que se realizó la solicitud, aunque puede haber extensiones en algunos casos. El Servicio de Administración Tributa...
¿Cuál es el procedimiento para disminuir los pagos provisionales?
Las empresas que hayan tenido un inicio de año con menos ingresos, tienen la posibilidad de disminuir los pagos provisionales de ISR El Impuesto sobre la Renta (ISR) se causa de manera anual. Pero ...
Piden nueva prórroga a la Carta Porte, pero el SAT no responde
Cámaras del Autotransporte de Carga solicitaron una prórroga a la autoridad no empezar a aplicar sanciones relacionadas con la Carta Porte A partir del 1 de agosto de 2023 empezarán a aplicarse san...
Con este dato sabrás si tu CURP está certificada
El Registro Nacional de Población se encarga de unificar una única CURP, la cual se coteja con la base de datos para mayor precisión y confiabilidad La Clave Única de Registro de Población (CURP) h...
¿Declaración anual extemporánea? El SAT no castigará a estos contribuyentes
Las personas físicas del RESICO podrán presentar su declaración anual del ejercicio 2022 a más tardar el 2 de octubre de 2023, sin que esto se considere como motivo de expulsión del régimen El Serv...
Atención: el plazo para solicitar disminución de pagos provisionales está por vencer
Cuando las empresas tienen un inicio de año con menos ingresos, tienen la posibilidad de disminuir los pagos provisionales de ISR para el segundo semestre del año El Impuesto sobre la Renta (ISR) s...
¿Las empresas pueden hacer 'provisiones' ante la reducción de jornada laboral?
Los patrones evalúan los impactos económicos derivados de la contratación de personal y su capacitación, pagos de horas extras, indemnizaciones, entre otras repercusiones En los estados financieros...
Inversiones por nearshoring suman 42 mil mdd en México
BBVA estima que en el primer semestre de este año, las inversiones por nearshoring sumaron alrededor de 42 mil millones de dólares, especialmente por ampliaciones de capacidad de producción La trad...
Hacienda prorrogó y amplió el decreto para regularizar vehículos "chocolate"
Las facilidades y estímulos consisten en obtener la regularización del vehículo en territorio nacional, sin que se requiera certificado de origen El 30 de junio de 2023, la Secretaría de Hacienda y...
Recaudación de impuestos creció 3% de enero a mayo de 2023
Aunque hubo un descenso en los ingresos presupuestarios, fue compensado parcialmente por el buen desempeño de la recaudación tributaria El 30 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (...
El SAT da prórroga a los contribuyentes del RESICO
La autoridad fiscal amplió el plazo para que las personas físicas del RESICO puedan activar su e.firma y su Buzón Tributario Los contribuyentes personas físicas del Régimen Simplificado de Confian...
¿Cuáles son las sanciones por no emitir CFDI de nómina 4.0?
Además de multas, los contribuyentes también pueden ser acreedores a clausuras preventivas de 3 a 15 días por reincidencia en CFDI no emitidos o con errores A partir del pasado 1 de julio de 2023, ...
SAT recauda 546 millones de euros con intercambio de información
El fisco utilizó el estándar internacional EOIR, por sus siglas en inglés, que exige que una autoridad tributaria proporcione información relevante a otra autoridad La Organización para la Cooperac...
Descubre los beneficios de implementar un software de nómina para mejorar tus procesos empresariales
En el mundo corporativo actual, cada vez resulta más importante contar con herramientas que permitan optimizar y agilizar los procesos internos. Uno de los aspectos fundamentales dentro de una orga...
Estas nuevas obligaciones fiscales inician en julio de 2023
A partir de julio concluyen algunas facilidades que el SAT dio a contribuyentes del RESICO y a otros contribuyentes Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los con...
¿En qué momento se deducen los pagos a contribuyentes del RESICO?
No existe ninguna restricción en cuanto al momento de pago para deducir un gasto en favor de una persona moral del RESICO, este puede deducirse de manera devengada, sin importar que no esté liquida...
Cercanos al gobierno de 4T llegarían como magistrados regionales del TFJA
AMLO envió la propuesta de nombramiento de 71 magistrados de Sala Regional del TFJA, para que sean ratificados por un periodo inicial de 10 años El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA...
La gasolina en CDMX cuesta 60% más que en Estados Unidos
Uno de los factores que influyen en la diferencia de precios es el incremento en los costos logísticos de importación y una sobrerregulación para las estaciones de servicio Actualmente, el precio p...
Atención: está por vencer la facilidad para facturar sin e.firma ni CSD
Los contribuyentes del RESICO ya no podrán emitir sus CFDI en “Factura fácil” y “Mi nómina”, de “Mis cuentas” Algunos contribuyentes podían emitir sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet ...
Estas son las vacaciones y puentes del periodo escolar 2023-2024
Estas serán las fechas de vacaciones para el ciclo escolar 2023 - 2024 El Diario Oficial de la Federación ha revelado el calendario escolar 2023-2024, el inicio de clases está programado para el lu...
Detectan problema en el procedimiento para disminuir pagos provisionales
Como parte de los cambios fiscales para 2022, destacó la reforma al artículo 14 de la Ley del ISR, que trata sobre la disminución de pagos provisionales en la segunda mitad del ejercicio El Impuest...
Conoce la importancia de manejar la nómina de tu empresa correctamente
Descubre por qué el correcto manejo de la nómina es fundamental para el éxito financiero de tu empresa. En el ámbito empresarial, uno de los aspectos más cruciales es el manejo adecuado de la nómin...
El SAT agregó a tres contribuyentes a su lista negra de simuladores de operaciones
Los contribuyentes señalados no aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientem...
Conoce los requisitos para deducir los pagos en especie
Quienes realicen el pago en especie deben documentar de manera correcta la forma de pago en el CFDI que expidan por estas operaciones En ocasiones, los contribuyentes liquidan deudas mediante la en...
Cancelación de facturas en el RESICO podría derivar en defraudación fiscal
Cuando las personas físicas del RESICO cancelen los CFDI, se considera que serán sancionados con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, señalan especialistas La cancelación de un Compr...
Algunos datos de la Carta Porte son opcionales
A partir del 1 de agosto de 2023 empezarán a aplicarse sanciones por la omisión o llenado incorrecto de la Carta Porte. La Carta Porte como complemento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (...
Sin prórroga: el 1 de julio ya será obligatorio el CFDI de nómina 4.0
Desde abril de 2023, los contribuyentes en México tienen la obligación de utilizar la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Pero en el caso del CFDI de nómina, se aplazó l...
Investigan al club Santos por utilizar esquema para evadir ISR
Los directivos de futbol maquinaron una estrategia para no retener ni pagar el ISR de esos algunos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo La Fiscalía General de ...
60% trabajadores en México tienen jornadas laborales extensas
Solo 4 de cada 10 trabajadores en México laboran menos de 5 días a la semana, revela estudio Una gran proporción de la fuerza laboral en México enfrenta largas jornadas de trabajo, según datos reci...
El SAT advierte que la compraventa de facturas falsas amerita cárcel
Las facturas que amparan operaciones simuladas son como cualquier CFDI y son válidas porque cuentan con los elementos formales y autorizados, pero lo que las hace falsas es su contenido El Servicio...
Gobiernos deben aumentar impuestos y recortar gasto: BPI
El organismo dirigido por Agustín Carstens advierte sobre la necesidad de políticas fiscales más estrictas y el aumento de las tasas de interés como una prueba para la estabilidad económica El Banc...
Venden datos personales por 5 dólares en el "mercado negro"
El comercio de información incluye desde nombres en redes sociales hasta características biométricas Los datos personales y biométricos se han convertido en un valioso botín para los ciberdelincuen...
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon en mayo de 2023
Los criterios normativos y jurisdiccionales se aprobaron en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad El 13 de junio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ...
¿Cuáles son los tipos "poderes" para acreditar la representación legal?
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o mediante carta poder, señala el CFF La representación de personas físicas o mo...
Piden al SAT ser más meticuloso en los cruces de información
La autoridad utiliza la información proporcionada en los CFDI para comparar la suma de los ingresos anuales contra los ingresos de la declaración anual El Servicio de Administración Tributaria (SAT...
Recomiendan prever variaciones en totales de los CFDI por redondeo
Los sistemas de facturación deben determinar el rango permitido de variación de cantidades y determinar si la cantidad objeto de validación se ubica en ese rango. Los contribuyentes deben cumplir c...
¿Qué pasa si facturo conceptos distintos a mi actividad preponderante?
La repercusión por facturar conceptos distintos a la actividad preponderante es que la autoridad fiscal puede actualizar las actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente Los contrib...
A los "hombres camión" se les dificulta cumplir con la Carta Porte
Los "hombres camión" son las microempresas de transporte que cuentan entre 1 a 5 camiones en su flotilla, señalan especialistas La Carta Porte como complemento del Comprobante Fiscal Digital por In...
¿Qué riesgos tienen las empresas al no reportar a sus accionistas?
Las empresas o fideicomisos deben tener información detallada de cada uno de sus beneficiarios controladores, como pueden ser sus accionistas En 2022 entró en vigor la nueva obligación fiscal de id...
Demora el SAT en devolver IVA y empresas sufren por liquidez
Si bien el plazo máximo legal para obtener el retorno del impuesto es de 40 días hábiles, hay empresas que han esperado hasta seis meses, denuncian empresarios En lo que va del 2023, el Servicio de...
Recomiendan validar nombres en RFC e IMSS por caracteres especiales
Los contribuyentes se están dando a la tarea de validar nombres y demás datos de registro tanto de empleados como de clientes, para estar en condiciones de emitir estos comprobantes Por regla gener...
SCJN avaló criterio del SAT sobre límites a devolución de IVA
La Segunda Sala de la Corte sostuvo que los contribuyentes no tienen derecho a acreditar el IVA pagado a proveedores si el impuesto lo pagaron mediante la compensación de cuentas por cobrar contra ...
¿A qué deducciones tienen derecho los arrendadores personas físicas?
Los arrendadores tienen la opción de deducir el 35% de sus ingresos, sin comprobante fiscal ni mayores requisitos, además del impuesto predial Las deducciones son aquellos gastos que los contribuye...
Ni familiares ni favoritismos en elección de Morena: AMLO
El presidente de México asegura que su familia se mantendrá al margen del proceso interno de su partido En su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró qu...
Prodecon recomienda verificar el régimen del contribuyente en la Constancia Fiscal
Uno de los requisitos de la versión 4.0 del CFDI es que debe contener el régimen fiscal del receptor de la factura electrónica La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recienteme...
Emite SAT 140 millones de CFDI con complemento Carta Porte
La Carta Porte ha permitido reforzar los actos de fiscalización y el control en la entrada y salida de mercancías del país, destaca la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) infor...
Nombra AMLO a Luisa María Alcalde como titular de Gobernación
La ex titular de la Secretaría del Trabajo llega como Secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán Augusto López Hernández Luisa María Alcalde Luján, quien se desempeñaba como Secretaria del T...
¿Qué diferencias hay entre una factura global y una factura nominativa sin RFC?
La factura es un documento que no solamente tiene efectos fiscales, sino que se utiliza para, entre otras cosas, demostrar la propiedad de bienes o la titularidad de servicios o derechos La versión...
En qué casos aplica el cumplimiento espontáneo con el SAT
La normativa señala que deja de ser espontáneo el cumplimiento cuando se hubiera notificado una orden de visita domiciliaria o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada Los con...
Prepárate: está próximo el uso obligatorio del CFDI de nómina 4.0
El plazo vence el 30 de junio de 2023, lo que significa que a partir del primero de julio será obligatorio el uso del CFDI de nómina versión 4.0 con su complemento versión 1.2 revisión “C” Los cont...
SCJN válida obligación de identificar a los beneficiarios controladores
La Corte explicó que la determinación de la Segunda Sala indica que la medida contemplada en el Código Fiscal de la Federación no afecta derechos de los contribuyentes El 14 de junio de 2023, la Se...
Conoce las desventajas de los remates bancarios de casas
Es importante saber que los remates bancarios no están exentos de algunas desventajas, como señalan algunos especialistas Los remates bancarios son procesos legales en los que una entidad financie...
SCJN desecha proyecto criticado por AMLO y que favorecía a contribuyentes
El proyecto que proponía una interpretación del Artículo 46-A del CFF más favorable a los contribuyentes, en cuanto al plazo que tiene el SAT para concluir sus visitas domiciliarias y revisiones de...
IMPC piden certeza al SAT ante dictamen espontáneo, pero extemporáneo
Los contadores explicaron que la presentación extemporánea del dictamen fiscal obligatorio origina diversas consecuencias legales, algunas de las cuales pueden ser muy graves La fecha límite para p...
El orden del nombre y los apellidos es importante en la factura 4.0
A partir de la versión 4.0 del CFDI, es relevante que el campo de nombre del receptor concuerde con los registros en el RFC Uno de los requisitos de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital po...
¿Cuál es el plazo para que empleadores personas físicas paguen las utilidades?
Los empleadores no paguen el reparto de utilidades podrían ser multadas de los 50 a los 5 mil salarios mínimos vigentes, según lo señala la LFT El reparto de utilidades o Participación de los Trab...
6 maneras de evitar el robo a transportes de carga
Cuando un consumidor hace una compra, uno de los momentos esperados es cuando reciben el producto que adquirieron en el plazo indicado por la tienda. Sin embargo, los transportistas se enfrentan a ...
Estímulos para corredor el Istmo son limitados y poco atractivos
Expertos señalan que los incentivos fiscales para detonar las inversiones en el Corredor Interoceánico del Istmo son limitados y dirigidos a determinados contribuyentes El pasado 5 de junio, la Sec...
SAT reporta crecimiento de 2.7% anual en ingresos tributarios
La recaudación bruta de IVA fue de 864 mil 479 millones de pesos, 42 mil 600 millones más que en igual lapso del año pasado Los ingresos tributarios de México sumaron un billón 922 mil millones de ...
Suprema Corte se prepara para avalar la reforma al outsourcing
La Ministra Yasmín Esquivel propuso a la Segunda Sala de la SCJN negar el primer amparo de una empresa contra los cambios que, en general, suprimieron la subcontratación de empleados La reforma al ...
Contadores expresarán queja por sanciones de dictámenes fuera de plazo
El gremio de la contaduría pública, encabezado por Laura Grajeda, expresará su queja por lo que considera sanciones improcedentes por presentar fuera de plazo el dictamen fiscal La fecha límite par...
¿Es legal que un contribuyente lleve dos contabilidades?
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Falso empleado del SAT estafa a empleada en Chihuahua
El presunto extorsionador se hizo pasar por personal del SAT y bajo esa identidad falsa, le informó a la trabajadora que era necesario realizar una renovación de la cédula fiscal y el certificado d...
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La Procuraduría buscan prevenir la intervención en asuntos en los que hayan participado en la atención a contribuyentes utilizando información privilegiada La Procuraduría de la Defensa del Contrib...
Atención: la facilidad para facturar sin sello digital está por vencer
Los contribuyentes del RESICO podrán facturar en las aplicaciones “Factura fácil” y “Mi nómina”, sin la necesidad de contar con el certificado de e.firma o de un CSD hasta el próximo 30 de junio E...
Oficina central del SAT se hunde y este es el plan para rescatarla
El edificio del lado de la Avenida Hidalgo, justo donde empieza el número 77, luce con desniveles en el piso El inmueble donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene su oficina centra...
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A partir del 1 de agosto de 2023, la Carta de Porte no debe contener errores, es decir, debe emitirse conforme a los lineamientos de la autoridad El complemento Carta Porte, del Comprobante Fiscal ...
Abusa SAT de las adjudicaciones directas en 2023
El fisco requirió servicios de empresas privadas y profesionales, pero en el 82.6 por ciento de los casos prefirió las adjudicaciones directas para asignar sus contratos Las adjudicaciones directa...
Sectores con aumento en reparto de utilidades usaban esquemas indebidos: STPS
Las empresas de hotelería y servicios; de ensamble de automóviles y de comercio al por mayor, registraron un mayor incremento en el reparto de utilidades Las empresas que operan en México y generan...
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El gobierno busca alentar la inversión en la instalación de nuevas plantas productivas que detonen el crecimiento económico de la región El pasado 5 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito P...
¿Contribuyentes con actividad empresarial y arrendadores deben llevar contabilidad?
La autoridad no resuelve la duda y mantiene lo señalado en la ley y las disposiciones generales: están obligados a llevarla, mas no a enviarla Los contribuyentes pueden tener la duda en cuanto a la...
SCJN avala reforma sobre Carta Porte del SAT
Decenas de empresas impugnaron mediante amparos el requisito de la Carta Porte, alegando que se multiplicaron por 10 los requisitos de información al fisco El complemento Carta Porte, del Comproban...
El SAT identifica a 923 donatarias autorizadas incumplidas
La autoridad fiscal señaló a las organizaciones que no cumplieron con la declaración informativa para garantizar la transparencia del uso y destino de los donativos recibidos Las donatarias autoriz...
Recomendaciones para que contadores informen incumplimientos fiscales
El SAT emitió una ficha de trámite sobre el Informe proporcionado por el contador público inscrito respecto del incumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras Cuando un contador público i...
Así funciona el reparto de utilidades en otros países
La PTU es concebida como un derecho del trabajador de participar en las utilidades generadas por la empresa como resultado de su trabajo El reparto de utilidades o participación de los trabajadores...
El INAI evitó que el SAT negociara con los datos de los contribuyentes
El fisco pretendía explotar comercialmente los datos personales y biométricos de millones de contribuyentes para ofrecer servicios a privados para la verificación de identidad En diciembre de 2020 ...
Tribunal rechazó amparos de Inés Gómez Mont contra órdenes de aprehensión por deberle al SAT
Un cuerpo colegiado le negó dos amparos con los que buscaba frenar las órdenes de captura en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparable La conductora de televisión Inés Gómez Mont y...
Comenzando en el Mundo del Trading: Las Mejores Apps para Novatos en América Latina
En el mundo acelerado de hoy, la era digital ha facilitado el acceso a varias formas de inversión, siendo el trading online una de las más populares en América Latina. Particularmente, el mercado F...
Cómo solicitar una nueva autorización para recibir donativos deducibles
Las organizaciones podrán obtener una nueva autorización para recibir donativos deducibles, siempre que se cumpla con la documentación e información requerida por la autoridad, comenta nuestro arti...
Por qué motivos los contadores deben emitir un informe de incumplimiento fiscal
Los contadores tienen que presentar el informe por incumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras o de un hecho que probablemente sea un delito Los contadores públicos inscritos tienen la ...
¿Que código postal lleva el CFDI 4.0 para un extranjero o público general?
La regla es que el código postal del receptor sea el que está asociado a la clave del RFC siempre que no se utilicen los RFC genéricos Uno de los nuevos requisitos del Comprobante Fiscal Digital po...
El SAT no debe negar la devolución por incumplimiento del patrón: TFJA
Una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece que la autoridad tributaria no puede rechazar la devolución porque el retenedor del contribuyente aplicó indebidamente un acredit...
Las empresas repartieron 17% más utilidades en 2023
En algunas industrias hubo un incremento particularmente significativo, como el sector de hotelería y servicios, informó la secretaria del Trabajo La titular de la Secretaría del Trabajo, María Lui...
Consejos para adquirir mobiliario para oficina adecuado
Office Class, empresa de muebles para oficina, menciona que un estudio de ergonomía presentado por RRHH Digital indica que la silla de oficina es de máxima importancia para evitar lesiones en la es...
Ya se pueden emitir notas de crédito al régimen “sin obligaciones fiscales”
La autoridad fiscal incorporó la clave del régimen '616' al uso 'G02' y ahora es posible emitir una nota de crédito a 'público en general' El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de Egres...
Los embargos del SAT crecieron 74% en el primer trimestre de 2023
La autoridad realizó inspecciones a nivel nacional en diferentes puntos carreteros, principalmente a transportes de carga de productos automotrices, maquinaria, herramientas y hasta artículos para ...
El SAT omite pronunciarse sobre los dictámenes fiscales extemporáneos
La autoridad fiscal fue omisa en torno a la problemática técnica acontecida en su plataforma que orilló a muchos contribuyentes a presentar sus dictámenes fuera de plazo El Servicio de Administraci...
¿El plazo para que empresas pagaran utilidades venció en mayo?
Hasta 2019, el plazo máximo para pagar la prestación era para el fin de mayo para las personas morales y el fin de junio para personas físicas Las personas morales deben presentar su declaración an...
Saldo a favor: ¿cuándo y cómo te lo regresa el SAT?
Una duda común entre los contribuyentes es respecto al procedimiento y tiempo para recibir por parte del SAT el saldo a favor en los casos que aplica. Aunque las obligaciones fiscales de los contri...
Atención: el SAT actualizó el catálogo de monedas para la factura 4.0
Como parte de la actualización, se incorporaron cinco monedas al catálogo, a partir del 29 de mayo de 2023 El 29 de mayo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los catálo...
El SAT ganó 71% del monto disputado en juicios
El fisco ganó en sentencia definitiva, un total 3 mil 304 juicios interpuestos por contribuyentes, mismos que sumaron 25 mil 357 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) est...
¿Qué empresas no están obligadas al pago de reparto de utilidades o PTU?
El artículo 126 de Ley Federal del Trabajo establece qué empleadores quedan exceptuados de la obligación de repartir utilidades El reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las U...
¿Cuándo hay que declarar el dinero en la aduana?
Toda persona que ingrese o salga del país y lleve consigo cantidades superiores al equivalente a 10,000 dólares tiene la obligación de declararlo a las autoridades aduaneras El Servicio de Administ...
¿Más puentes vacacionales? Esta iniciativa busca aumentar 5 días de descanso
Entre los días de descanso obligatorio que se agregarían están el Día de la Madre, el Día del Maestro, así como el 1 y 2 de noviembre El 23 de mayo de 2023, el diputado de la Ciudad de México (CDMX...
Cuidado: el SAT puede considerar como ingresos los traspasos entre cuentas propias
La autoridad puede presumir que los depósitos bancarios no registrados en la contabilidad del contribuyente son ingresos El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscal...
¿Qué son las Afores y cómo funcionan?
A pesar de su gran relevancia para el bienestar y calidad de vida de los trabajadores, muchas personas desconocen que es una Afore y cómo funcionan estas entidades financieras. Estas son interrogan...
Conoce los cambios de la 4a Miscelánea Fiscal 2023, primera versión anticipada
La primera versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Miscelánea Fiscal aplican a partir del 25 de mayo de 2023 El 25 de mayo de 2023, el Servicio de Administración Tributar...
¿Aún solicitan la Constancia de Situación Fiscal para la factura 4.0?
Recientemente se ha popularizado solicitar la Constancia de Situación Fiscal del contribuyente, que es el documento en donde constan los datos tal como están registrados en el RFC Uno de los requis...
SCJN anula servicio del SAT a empresas de verificación de identidad de usuarios
La Corte consideró que el precepto vulneraba el derecho de autodeterminación informativa, relativo al uso de los datos personales, inclusive datos biométricos En diciembre de 2020 se publicó una re...
Si el SAT rechaza la devolución, ¿aún puedo recuperar impuestos?
Según la razón del rechazo, será el mecanismo que el contribuyente debe seguir para intentar recuperar el impuesto sobre la renta Desde abril, las personas físicas empezaron a recibir las devolucio...
México se ubica entre los países con el peor avance en recaudación en AL
México se quedó detrás de Guyana y Costa Rica, que aumentaron 1.6 y 1.8 por ciento, respectivamente México es el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ...
American Express Green Card en México: Tips y Estrategias para Obtener Recompensas
La tarjeta American Express Green Card tambien conocida como la Tarjeta American Express Verde, es una opción popular para aquellos que buscan una experiencia de tarjeta de crédito premium con un e...
Cuidado: el SAT podría cancelar sellos digitales de empresas sin declaración anual
Si la declaración anual de personas morales vence el 31 de marzo, y transcurre un mes sin su presentación, el SAT tiene la facultad de suspender temporalmente el sello digital, con un efecto equiva...
SAT registra una caída de 26% en fiscalización a grandes contribuyentes
En octubre se registró una caída de 25.3% en la recaudación a grandes contribuyentes, lo que muestra una caída de 64.3 por ciento, sin contar la inflación. De enero a octubre el gobierno federal o...
El RESICO crece, pero muy lentamente
Expertos coinciden en que el RESICO está muy por debajo de la cifra de contribuyentes que se prevé pueda captar En 2022 se implementó el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), al que el fisco ...
Atención: el 31 de mayo es la fecha límite para informar operaciones relevantes
Para cumplir con la obligación mencionada, los contribuyentes pueden presentar la forma oficial "76 Información de operaciones relevantes" Los contribuyentes deben presentar la información de opera...
¿Cómo funciona la deducción ciega del régimen de arrendamiento?
La deducción ciega adoptó su nombre de un figurativo, porque la deducción se toma “sin ver” los comprobantes fiscales La "deducción ciega", también conocida como deducción opcional, es un beneficio...
STPS revisa y audita a empresas en el REPSE
La secretaría realiza auditorías y advierte que muchas empresas perderán su registro como empresas de servicios especializados Las empresas que presten servicios de subcontratación y que no estén i...
SAT y STPS advierten a empleadores por pago utilidades a trabajadores
Los trabajadores cuentan con hasta un año para solicitar el pago de las utilidades correspondientes, recordaron las autoridades El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Tr...
¿Discrepancia fiscal? Rector de la UNAM gasta 78 mdp con su tarjeta de crédito y el SAT lo investiga
La autoridad también revisa a Enrique Graue por recibir depósitos de empresas y personas físicas con movimientos “inusuales”, reporta el portal Contra Réplica El Servicio de Administración Tributar...
Cómo solucionar el problema de los nombres con comillas en la factura 4.0
El problema se está presentando con contribuyentes que tienen nombres registrados con comillas, porque ocasiona un error al timbrar el CFDI Los nombres registrados con comillas en el Registro Feder...
Cómo consultar el estado de los trámites realizados a través de SAT ID
Los contribuyentes que hayan realizado un trámite a través de SAT ID, pueden dar seguimiento y consultar el estado de sus trámites a través de OrientaSAT El Servicio de Administración Tributaria (S...
Cae captación IVA por aumento de las devoluciones
Otra de las causas de la disminución fueron los efectos de la apreciación del peso frente al dólar en operaciones de comercio exterior En el periodo enero-marzo de 2023, el Impuesto al Valor Agrega...
Niegan amparo a Raúl Beyruti, "Rey del outsourcing"
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó amparar al quejoso por unanimidad El fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, conocido como "El Rey del outsourcing", pretendí...
Libertex estará presente en "Money Expo México"
¡Visita el stand de Libertex para tener una oportunidad de ganar las camisetas oficiales firmadas del FC Bayern y el Tottenham Hotspur! Libertex está encantada de participar en el mayor evento de t...
Eficacia del poliestireno expandido en la construcción
Actualmente, el sector de la construcción ha generado un impacto considerable en el medio ambiente, contribuyendo a la contaminación atmosférica, por lo que conforme pasa el tiempo se han estado bu...
Por las buenas: el SAT crece la cobranza sin judicialización
El aumento equivale a 39 mil 96 millones de pesos más en comparación con los primeros tres meses de 2021 En el primer trimestre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 178 m...
Contribuyentes sin buzón tributario habilitado deben notificarse por estrados
La notificación por estrados se realiza fijando el documento, durante 15 días, en un sitio abierto al público en las oficinas de la autoridad y en la página electrónica que establezca Las personas ...
Conoce los requisitos para contratar servicios u obras especializadas
La Prodecon indicó que está prohibida la subcontratación de personal, permitiendo únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas Las empresas que p...
Conoce el manual del SAT sobre el reparto de utilidades 2023
La multa para el patrón que no cumpla con el pago de la repartición de utilidades es de 250 a 5,000 UMAs, es decir, de 25,935 a 518,700 pesos El reparto de utilidades o Participación de los Trabaja...
Por qué el CFDI de nómina puede sustituir al recibo impreso
El CFDI de nómina puede sustituir al recibo impreso, pero el trabajador debe tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago Desde mayo de 2019, la Ley Federal del Tr...
Detectan problema en la factura 4.0 por los nombres con “comillas”
El problema se está presentando con contribuyentes que tienen nombres registrados con comillas, porque ocasiona un error al timbrar el CFDI La versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Interne...
TFJA hace aclaración sobre el cambio de nombre de las Administraciones del SAT
La Sala Superior del TFJA determinó que la autoridad no debe fundamentar su competencia en el Artículo Tercero Transitorio del Reglamento Interior del SAT En 2016, el Servicio de Administración Tri...
El SAT debe identificar si hay errores en la CLABE para la devolución
La autoridad fiscal está obligada a verificar los datos de la cuenta bancaria que el contribuyente proporciona, señala la Prodecon Durante el llenado de la declaración anual, es posible que algunos...
El SAT incrementó 17.1% recaudación por actos de fiscalización en 2023
Los actos de fiscalización consisten en revisar, auditar y vigilar las actividades de los contribuyentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal En el primer trimestre ...
Subcontratación sin registro en REPSE se sancionará como defraudación fiscal
Quienes contraten servicios especializados sin el REPSE no podrán hacer deducibles o acreditables los pagos por dichos servicios Las empresas que presten servicios de subcontratación y que no estén...
El 40% de grandes contribuyentes no pudo presentar dictámenes fiscales
Los problemas que se registraron en la plataforma fueron desde que la plataforma reportaba que el token del contribuyente no era válido, no se reconocían las firmas electrónicas, entre otras fallas...
SAT negó prórroga al dictamen fiscal pese a fallas en su portal
Colegios de contadores se reunieron con el jefe del SAT para solicitar una prórroga debido a las fallas técnicas en la plataforma Un 40 por ciento de las empresas no presentó su dictamen fiscal deb...
Detectan correos falsos para robar devoluciónes de saldos a favor
La única forma en la que el SAT comunica a los contribuyentes alguna situación relacionada con sus declaraciones fiscales, adeudos o devoluciones es a través del Buzón Tributario La Procuraduría pa...
Advierten riesgos por delegar funciones del jefe del SAT a otras áreas del fisco
La reconfiguración al interior del SAT "enrarece" el clima de cumplimiento colaborativo que se esperaría entre contribuyentes y la autoridad fiscal, señaló Coparmex El 4 de mayo de 2023, el Servici...
Cursos online gratuitos SEP 2023-2024
Una oportunidad de mejorar tu formación y habilidades profesionales En la Era Digital en la que vivimos la formación onlinese ha convertido en una poderosa herramienta para el aprendizaje y el desa...
Prodecon indicó el monto máximo por el que brinda defensa legal en 2023
El monto máximo por el que se puede brindar el servicio de representación y defensa legal en la Prodecon, desde el 1 de febrero de 2023 es de 1 millón 135 mil 953 pesos La Procuraduría de la Defens...
El SAT podría obstaculizar el nearshoring en México
Las empresas no pueden operar en el país sin constituirse como una sociedad mercantil, lo cual implica darse de alta ante el fisco Expertos estimaron que las empresas que lleguen al país como efect...
El SAT rechazó petición de prórroga para la presentación del dictamen fiscal
En años anteriores, los dictámenes fiscales se podían presentar hasta el 15 de julio, pero la fecha límite para presentar el dictamen fiscal del ejercicio 2022 fue el 15 de mayo de 2023. La anterio...
Obtener una buena rentabilidad con el empeño
Las casas de empeño han existido desde hace muchos años y siempre han sido una especial alternativa si se necesitacontar con una cantidad de dinero de manera instantánea. La facilidad de obtener el...
Empresas recortarán prestaciones a trabajadores ante cambios laborales
Especialistas prevén que ante los cambios legales en materia laboral aprobados recientemente los empleadores reduzcan los beneficios de los trabajadores Tania Estrada, experta de la consultora Lock...
Netflix, Spotify y otras plataformas no tiene sanciones por no emitir facturas
El suscriptor o receptor de los servicios no tiene los medios para hacer exigible a la plataforma la emisión del comprobante fiscal En junio 1 de 2020 entró en vigor el esquema de impuestos para pl...
Las renuncias recaudatorias aumentaron 30.9% en 2022
La renuncia recaudatoria es aquel tratamiento de carácter impositivo que se desvía de la estructura “normal” de los impuestos, que da lugar a un régimen de excepción y que implica una menor o inclu...
Proponen aplicación gradual de la reducción de la jornada laboral en México
Una implementación gradual daría oportunidad a las empresas para hacer los ajustes necesarios para aplicar los cambios, señalan especialistas El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Constituc...
Alumnas del ITESO crearon el manual "Nenis y el SAT"
El manual busca ser una guía práctica para que las "nenis" tengan información básica del SAT y los impuestos, y para promover la inscripción de estas emprendedoras al RFC A las emprendedoras que us...
IMCP solicitó prórroga para presentación del dictamen fiscal que vence hoy
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó una prórroga de un mes para la presentación del dictamen fiscal por el ejercicio 2022 La fecha límite para presentar los dictámenes fiscales er...
SCJN avaló proceso contra exfuncionario del SAT por enriquecimiento ilícito
La Primera Sala de la SCJN avaló por unanimidad un proyecto, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se propuso negar un amparo a Landa Cabrera Hace un par de añ...
Los trámites ante el SAT son un reto para el nearshoring en México
Las empresas no pueden operar en el país sin constituirse como una sociedad mercantil y para ello un paso esencial es darse de alta ante el fisco Los costos competitivos y el acceso al mercado son ...
La reducción de la jornada laboral generaría mayor carga fiscal para los patrones
Especialistas prevén que la reforma traerá retenciones adicionales, pago de cuotas patronales mayores y eso significa una mayor carga fiscal El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Constituci...
¿Cómo se obtiene la declaración anual 'con validez oficial' en 2023?
Cada año, las personas físicas deben presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esto lo tienen que hacer durante el mes de abril. El formato de la declaración anual de person...
¿Cuál es el tope del reparto de utilidades o PTU 2023?
La reforma a la Ley Federal del Trabajo estableció un nuevo tope en la PTU del trabajador Con las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicadas el 23 de abril de 2021, en el Diario Oficial...
¿Qué tan probable es que se reduzca la jornada laboral en México?
Especialistas consideran que es altamente probable que la iniciativa se apruebe, debido a la línea mostrada por el gobierno y el Congreso de la Unión El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos C...
Con reducción de jornada laboral se podría exigir trabajo de 48 horas en 40
La reducción de la jornada laboral podría hacer que los patrones exijan a los empleados que el trabajo que hacían en 48 horas lo hagan en 40 horas El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Cons...
El SAT no debe limitar la deducción de una factura por la falta del complemento de pago
El pleno de la Sala Superior del TFJA llegó a esta conclusión, interpretando las distintas normas que regulan la emisión de las facturas electrónicas Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) ...
Adeudos de grandes contribuyentes al SAT crecieron 24%
El monto de los adeudos fiscales de los grandes contribuyentes registró 546,648 millones de pesos en el primer trimestre de 2023 Los adeudos fiscales de grandes contribuyentes al Servicio de Admini...
¿Qué patrones no están obligados a dar utilidades a trabajadores?
Entre los empleadores que no están obligados a pagar utilidades están el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas, con fines culturales, asistenciales o de beneficencia El reparto de util...
¿En dónde denuncio si una empresa no paga utilidades?
Durante los meses de mayo y junio los patrones tienen la obligación de realizar las entregas de PTU a sus trabajadores Las personas morales deben presentar su declaración anual a más tardar en mar...
Reporta SAT crecimiento de recaudación a abril de 2023
De enero a abril del presente año, los ingresos tributarios registraron 1 billón 598,756 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de manera preliminar que los ingres...
Prevén amparos por tope a pago de utilidades o PTU
Los lideres sindicales y trabajadores no quieren los topes que se establecieron con la reforma a la subcontratación Con la reforma a la subcontratación laboral de 2021, se puso un tope al reparto d...
Jefe del SAT delega facultades a administradores generales
Entre las facultades de Martínez Dagnino se encuentran la cancelación de sellos digitales, visitas domiciliarias, reducción de multas a contribuyentes y la declaración de embargos, además de la sus...
Créditos incobrables del SAT se disparan por cierre de empresas
Especialistas consideran que una de las razones es el impacto económico de la pandemia de Covid-19, que habría llevado al cierre de negocios El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró ...
El IMSS amplió la vigencia de su Opinión de cumplimiento
El Instituto estableció que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante un plazo de 15 días naturales El Instituto Mexicano del Seguro So...
¿Qué se necesita para timbrar recibos de nómina 4.0?
Conoce los nuevos requisitos para el timbrado de nómina de forma correcta, según el SAT. Tras los cambios implementados en la reforma fiscal más reciente, con base en la nueva versión del CFDI 4.0,...
¿Cuáles son las consecuencias de presentar la declaración anual fuera de plazo?
Las personas físicas que presenten su declaración anual de forma extemporánea podrían ser multados y pagar actualizaciones y recargos La fecha límite para presentar la declaración anual de las pers...
Sube 2.5 veces el tiempo de espera en citas del SAT
Los contribuyentes esperaron en promedio 42 minutos para ser atendidos en la oficinas del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en el primer trimestre de este año un tiempo ...
Atención: el plazo para presentar dictamen fiscal vence el 15 mayo
El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León consideró que el plazo para presentar el dictamen fiscal es muy limitado y un tiempo retador para cumplir con los cambios respecto del dictamen fis...
¿El SAT cobra impuestos por la pensión en pago único?
Una de las modalidades para el pago de una pensión, es la de un pago de jubilación en pago único. Es decir, la persona recibe en un solo pago el total de su fondo. La declaración anual de las perso...
¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio?
De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 5 de mayo no es día de descanso obligatorio En mayo hay dos celebraciones: el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo y el 5 de may...
El SAT adicionó un nuevo sentido a la Opinión de cumplimiento
El nuevo sentido de la también llamada carta 32D se adicionó como parte de los cambios en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) de 2023 La Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es un doc...
¿Qué debe hacer un RESICO que fue RIF y tiene saldo de deducciones por aplicar?
El IMCP, a través de su Comisión Nacional de Síndicos, planteó está problemática a la autoridad tributaria Algunos contribuyentes tributaron en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en el e...
Cómo evitar estafas como la reciente del falso Robinhood
El mundo de las criptomonedas es una revolución potencial en el funcionamiento de la economía mundial. Pero, como con cualquier nueva tecnología, hay trampas en el camino, y las criptomonedas no so...
El SAT detectó esquemas fraudulentos que afectan a trabajadores
La autoridad fiscal exhortó a los patrones a no contratar los esquemas y a los trabajadores a cuidar sus derechos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que tiene dete...
Prevé Alsea que litigio con SAT dure hasta 4 años más
La operadora de restaurantes busca invalidar el cobro de 3,881 millones de pesos que el SAT le exige por el impago de impuestos correspondientes a la compra de Vips en 2014 Durante una conferencia ...
STPS y SAT cruzarán datos para verificar el reparto de utilidades
La verificación se realizará en el verano y se enfoca en empresas donde hay indicios de incumplimiento La Secretaría del Trabajo (STPS) intensificará el cruce de datos con el Servicio de Administra...
¿Cuál es el plazo para que las empresas paguen el reparto de utilidades o PTU?
La Profedet invitó a las empresas y patrones a cumplir con el reparto de utilidades en tiempo y forma, porque de no hacerlo podrían ser multadas de los 50 a los 5 mil salarios mínimos vigentes El r...
Hoy se vence el plazo para presentar la declaración anual de personas físicas
Quienes presenten su declaración después de esta fecha deberán pagar el impuesto con la actualización y recargos que correspondan. Hoy es el último día para que las personas físicas presente su dec...
¿Qué hago si mi declaración tiene recibos de nómina de patrones que no reconozco?
Contribuyentes reportaron que al presentar su declaración anual, y en el apartado del régimen de sueldos y salarios, existe información precargada de patrones que no reconocen por no existir una re...
Atención: no olvides amortizar tus pérdidas fiscales
Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores Cuando el monto de las deducciones autori...
La declaración anual se considera presentada hasta que se le paga al SAT
Especialistas advierten que no basta con enviar la declaración, hay que pagar el impuesto que resulte Las personas físicas que presentan su declaración anual y obtienen un monto a pagar de impuesto...
¿Cómo funcionan las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)?
La sociedad puede constituirse con una sola persona física como accionista o con varios accionistas La realización de negocios en México puede realizarse a través de una sociedad mercantil, integrá...
¿Cómo supervisa el SAT el cumplimiento de las obligaciones fiscales?
La fiscalización es todo acto que realiza el SAT para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes La recaudación será muy importante para el Gobierno de M...
Conoce 3 errores comunes con la declaración anual de personas físicas
Algunas personas físicas comenten el error de haber realizado pagos de deducciones, ya sean correspondientes a la actividad realizada o las personales, con efectivo Las personas físicas que están o...
Reducción de jornada laboral costaría 386 mil mdp a empresas
En el Congreso de la Unión se discute una iniciativa de reforma para establecer la jornada laboral de cinco días en México, con dos de descanso El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Constit...
Así funciona el programa de verificación voluntaria para empresas de la STPS
Es un mecanismo a través del cual los centros de trabajo declaran, de manera voluntaria y por medio de una plataforma informática, su nivel de cumplimiento de la normativa laboral La Secretaría del...
Atención: el plazo para cancelar facturas de personas físicas está por vencer
Se recomienda a los contribuyentes que tengan CFDI que deban cancelarse, que lo hagan a más tardar el 30 de abril Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas electrónicas sól...
No te confíes: el SAT no dio prórroga a la declaración anual
Las personas físicas tendrán dos días adicionales para cumplir, debido a que el día límite coincidió con un día inhábil. Por lo tanto, el plazo se ha extendido hasta el 2 de mayo. Si has leído en a...
El rol de la geometría en educación moderna
La geometría es una herramienta de aprendizaje fundamental para la educación moderna. Desde la formación básica hasta los estudios más avanzados, la geometría ayuda a los estudiantes a comprender c...
¿Qué créditos fiscales reporta el SAT al Buró de Crédito?
El SAT tiene la facultad de proporcionar información relativa de los créditos fiscales del contribuyente al Buró de Crédito El personal oficial que interviene en los diversos trámites relativos a l...
El Inegi alista la actualización del INPC para 2024
La consulta pública de actualización del INPC se efectuará en el periodo mayo-junio y el cambio de año base en las encuesta económicas en junio próximo El Instituto Nacional de Estadística y Geogra...
¿En qué casos se deben declarar al SAT los ingresos exentos de impuestos?
Existen ingresos exentos, que son por los que el contribuyente no paga ISR, como los préstamos, premios, donativos, viáticos, herencias o legados Durante abril las personas físicas deben presentar ...
¿Cómo solicitar la devolución de impuestos si no procede en automático?
Los contribuyentes con saldo a favor que no cumplen con los requisitos para una devolución automática, tendrán que solicitarla mediante el Formato Electrónico de Devoluciones Las autoridades fiscal...
Las recomendaciones de Prodecon no son obligatorias o vinculantes para el TFJA
La Sala Superior del TFJA determinó en una tesis que las recomendaciones no pueden resultar obligatorias o vinculantes para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa La Procuraduría de la Defe...
Estas inconsistencias detectó el IMCP en la declaración anual de personas físicas
Entre las irregularidades detectadas por el IMCP están patrones fantasma y la presentación no reconocida de declaraciones anuales Los contribuyentes que están obligados a presentar su declaración a...
El SAT responde nuevas preguntas de la declaración anual de personas físicas 2022
La autoridad fiscal publicó una actualización del documento titulado “Preguntas frecuentes declaración anual de personas físicas 2022” En marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SA...
La multa por no presentar la declaración anual puede ser de hasta 44,000 pesos
Pero las multas no son las únicas consecuencias por no presentar la declaración anual. Los contribuyentes obligados tendrán hasta el 2 de mayo de 2023 para presentar su declaración anual de persona...
Las devoluciones automáticas se pueden solicitar hasta julio de 2023
Los contribuyentes pueden obtener su retorno en el proceso de devoluciones automáticas hasta el 31 de julio de 2023. Los contribuyentes tendrán hasta el 2 de mayo de 2023 para presentar su declarac...
¿Qué hacer si emito un CFDI 3.0 no vigente en lugar de un 4.0?
A partir del 1 de abril de 2023, los contribuyentes están obligados a emitir sus facturas o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en la versión 4.0. De acuerdo con el Instituto Mexica...
Reporta IMCP casos de suplantación en la declaración anual
Los contadores dijeron que algunas personas físicas denunciaron que su declaración anual ante el SAT fue presentada por otros contribuyentes La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públi...
El SAT aumentará vigilancia a deducciones de aportaciones para el retiro
El objetivo del fisco es tener un mayor control de los ahorradores que hacen estas deducciones personales en sus declaraciones anuales de impuestos Durante abril, las personas físicas deben present...
Piden aumentar monto de deducibilidad de autos eléctricos
Expertos consideran que los montos deducibles que se aplican por la compra de autos eléctricos en México deben elevarse Durante abril, las personas físicas deben presentar su declaración anual del ...
¿Adiós al efectivo? Recomiendan pagar deudas bancarias con transferencias o tarjetas de débito
Los depósitos en efectivo son aquellos depósitos en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales tengan a su nombre en bancos Los banc...
Plataforma del SAT complicó las declaraciones anuales: IMEF
Los ejecutivos señalaron que 2023 fue uno de los años más complejos para la presentación de la declaración anual de las empresas La presentación de las declaraciones anuales para las personas moral...
¿Los patrones pueden hacer la declaración anual de los trabajadores?
La obligación de presentar la declaración anual respecto a sueldos y salarios le corresponde 100% al trabajador, señalan especialistas Muchos trabajadores no tienen la obligación de presentar la de...
Persiste problema de redondeo de cantidades en Complemento de Pago de CFDI
El problema se presenta en los Complementos de Pago de los CFDI que están en moneda extranjera Los contribuyentes deben cumplir con un requisito de validación de redondeo de cantidades, para poder ...
Laura Bozzo libra prisión por delito fiscal
La conductora llevará en libertad, sin condición alguna, su proceso por presuntamente vender en 12.7 millones de pesos un inmueble embargado por el SAT El juez federal Daniel Ramírez Peña canceló r...
Estos son los riesgos de utilizar las redes sociales como guía para declarar al SAT
Especialistas señalan que es posible hallar contenido valioso en TikTok, YouTube o Twitter pero los contribuyentes deben revisar que la información esté actualizada y sea oficial Para muchas perso...
¿Cómo se calcula el tope de deducciones personales para 2023?
Una de las dudas frecuentes al momento de preparar la declaración anual de las personas físicas es sobre cuáles ingresos se aplica el tope de deducciones personales Durante abril, las personas físi...
Recaudación creció 13.9% en el sexenio de la 4T
El SAT informó que de 2018 a 2023, el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 13.9% El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las cifras de los ingresos tributari...
Cómo evitar caer en fraudes al comprar autos seminuevos, según Motorpasión
Comprar autos seminuevos es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo a través de sitios en línea, y a pesar de que realizar esta transacción por internet vuelve más sencil...
El SAT ofrece orientación a través de Oficina Virtual para la declaración anual
Para poder recibir orientación o asesoría, las personas físicas deben sacar una cita en el portal del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente ofreció orientación en línea a...
¿Qué pasa si un trabajador no tiene domicilio fiscal?
Los trabajadores deben proporcionar a su empleador su RFC, así como nombre completo y código postal de su domicilio fiscal registrado ante el SAT El 1 de abril inició el uso obligatorio de la versi...
Riesgos de facturar productos o servicios distintos a los registrados en el RFC
El SAT podrá actualizar las actividades económicas de un contribuyente que facture productos o servicios distintos a los que tiene registrados en su RFC Con la Reforma Fiscal para 2022 se realizaro...
Atención: esta obligación fiscal está a punto de vencer
El plazo para presentar la balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio, conocido como "período 13" Las personas morales tienen la obligación fiscal de enviar el archivo XML correspondi...
¿Cómo se consulta el estatus de una devolución de impuestos?
El estatus de la devolución de impuestos de un contribuyente puede estar en proceso de validación, pagada o rechazada Las personas físicas empezaron a presentar su declaración anual de impuesto sob...
Por Ley, patrones deben entregar copia de declaración anual a trabajadores
La Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores deben proporcionar a sus empleados una copia de la declaración anual para que sepan las utilidades que informan al fisco Si los empleadores ...
¿Declaración anual por 40 pesos? Cuidado, podría ser un fraude
En páginas y grupos de Facebook se anuncian presuntos expertos que se ofrecen "ayudar" a presentar la declaración por precios que van desde los 40 hasta los 100 pesos Los contribuyentes personas fí...
¿Qué hacer si mi devolución automática fue rechazada en 2023?
Existen contribuyentes que podrían haber tenido su solicitud de devolución rechazada sin saberlo, pero aún tienen opciones para recuperar su saldo a favor Las autoridades fiscales deben devolver la...
UNAM da asesoría gratuita a contribuyentes sobre declaración anual
Los interesados pueden agendar una cita telefónica o acudir al área División de Estudios de Posgrado de la Facultad en C.U. La Facultad de Contaduría y Administración (FCyA) de la Universidad Nacio...
6 tutoriales para presentar la declaración anual de personas físicas
El SAT ofrece tutoriales para la presentación de la declaración anual de personas físicas, dependiendo del régimen del contribuyente Las personas físicas deben presentan la declaración anual al Ser...
Recaudación de impuestos en minería crece 128%
De 2020 a 2020, Hacienda recaudó 163 mil 848 millones de pesos de impuesto sobre la renta Datos de la Secretaría de Hacienda revelan que, gracias al aumento en la producción minera, el gobierno fed...
¿Cuándo procede una devolución automática de impuestos?
Los contribuyentes deben cumplir con algunos requisitos para que el SAT les deposite de manera automática la devolución de impuestos Las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas ...
¿Por qué mi CURP no está certificada y cómo solucionarlo?
Al consultar su CURP, algunas personas se encuentran con que ésta no contiene la leyenda de “CURP Certificada” La Clave Única de Registro de Población (CURP) sirve para registrar en forma individua...
Abogados consideran ilegal la designación de subprocurador de Prodecon
Para el Consejo de Abogacía la designación realizada por la Segob carece de facultades legales y viola la autonomía de la Prodecon El Consejo General de la Abogacía Mexicana afirmó que es ilegal la...
Consideraciones para presentar la declaración anual de personas físicas
Hay una serie de elementos que las personas físicas deben verificar antes de presentar y enviar su declaración anual Las personas físicas deben presentar la declaración anual al Servicio de Adminis...
¿El SAT puede rechazar la deducibilidad de una factura por error en la forma de pago?
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa en una tesis aislada se pronunció sobre este tema del CFDI Cuando el contribuyente expresa que la forma de pago del Comprobante Fiscal Digital por In...
El SAT reclama a Grupo Vitro adeudo fiscal por 2,622 mdp
El fisco mexicano realizó una auditoría a la compraventa de acciones intercompañías de la empresa El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama a Grupo Vitro el pago de 2,622 millones de p...
¿Es legal el control de asistencia en México?
Si alguna vez te hiciste esta pregunta, pero no encontraste una respuesta convincente, entonces este post es para ti. De entrada, la respuesta a esa pregunta es sí, siempre y cuando se realice de a...
Aprende desde casa: cursos y masters online para México
La educación en línea, como la de https://www.euroinnova.mx/, se ha convertido en una tendencia cada vez más popular en todo el mundo, incluyendo México. Gracias a la tecnología, ahora es posible a...
¿Cómo funciona la devolución automática de impuestos en 2023?
Uno de los requisitos principales para la obtención de saldo a favor por la vía de la devolución automática, es el uso de la firma electrónica La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, en la...
¿Qué datos vienen precargados en la declaración anual de las PF del RESICO?
El aplicativo considera todos los ingresos reportados con la información de las facturas timbradas con un método de pago En 2023 se presenta por primera vez la declaración anual de personas física...
Pensionados deben presentan declaración anual si ganan más de $43,299 al mes
Las personas pensionadas que deben declarar impuestos también tienen derecho a realizar deducciones personales para obtener una devolución de ISR La declaración anual de las personas físicas se deb...
¿Cómo funciona la deducción de los Planes Personales de Retiro?
Estos planes son una excelente opción para planificar y ahorrar para el futuro, ya que permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal y destinar ese dinero para su jubilación Los Planes Pers...
El SAT presume sus herramientas para facilitar la declaración anual
La fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas es el 2 de mayo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para...
¿Quiénes deben presentar la declaración anual de personas físicas?
La fecha límite para la presentación de la declaración anual de personas físicas es el próximo 2 de mayo Durante abril, las personas físicas obligadas deben presentar al Servicio de Administración ...
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon en marzo de 2023
Los criterios sustantivos derivan de recomendaciones o respuestas a consultas especializadas, mientras que los jurisdicciones son resolutivos orientadores para resolver los juicios en favor de los ...
Contribuyentes reportan fallas en aplicativo para declaración anual de personas físicas
El sitio presentaba a los contribuyentes la siguiente leyenda: “Error! La entrada no se ha completado. Intente de nuevo”, según reportaron algunos contribuyentes Las personas físicas deben presenta...
Armando Ocampo, nuevo titular en funciones de la Prodecon
En ausencia del titular de la institución, el subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente asume las funciones y responsabilidades conforme al orden de la estructura orgánica de la Proc...
Reporta SAT retraso en la emisión de factura 4.0 de nómina
Los CFDI 4.0 de egreso, traslado y pagos tienen un avance del 99%, mientras que el de nómina sólo del 62% El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que hasta el 3 de abril se ha lograd...
Software para gestión de RRHH en pro de las personas y en la eficiencia empresarial
En la actualidad, las empresas se encuentran en un entorno competitivo y en constante cambio, cada vez más conscientes de los recursos que deben priorizar y atesorar para lograr objetivos a corto y...
Nombra Gobernación a nuevo subprocurador de Prodecon
Armando Ocampo Zambrano es el nuevo titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, nombró a Armando Ocampo Zambran...
3 maneras en las que puedes implementar inteligencia artificial en tu flota
La inteligencia artificial (IA) está en constante evolución y cada una de sus innovaciones repercuten en las industrias, revolucionando por completo sus procesos. De ahí que la tasa de adopción glo...
¿Cuáles son los requisitos para la declaración anual de personas físicas?
Las personas físicas tienen hasta el próximo 2 de mayo para presentar su declaración anual Los contribuyentes deben presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la declaración anual de ...
Recomendaciones para presentar la declaración anual de personas físicas
Entre la información que deben tener los contribuyentes para presentar su declaración anual están las declaraciones mensuales, constancias, registro de deducciones, entre otros Las personas físicas...
Conoce a las 10 mejores universidades de México para estudiar contaduría
En los primeros lugares del ranking elaborado por Grupo Reforma destacan el ITAM, las universidades Iberoamericana y Panamericana El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) es la mejor uni...
¿Hay días inhábiles en la Semana Santa 2023?
En este periodo algunas empresas y entidades suspenden operaciones, otorgan vacaciones o tienen asuetos, pero qué dice la ley al respecto. La Semana Santa de 2023 se celebra del domingo 2 de abril ...
Hoy es el último día para presentar la declaración anual de empresas
Aunque diversas cámaras empresariales y asociaciones de profesionistas solicitaron una prórroga, el SAT no aumentó el plazo para cumplir con la obligación El Servicio de Administración Tributaria (...
Conoce las fallas que resolvió el SAT de la declaración anual de personas morales
La autoridad informó sobre la solución a distintas situaciones y problemáticas, para el cumplimiento de declaraciones anuales y pagos provisionales El 21 de marzo de 2023, el Instituto Mexicano de ...
El SAT da dos prórrogas... pero no a la declaración anual
El fisco informó que el CFDI de nómina 4.0 será obligatorio hasta el 1 de julio y los contribuyentes del RESICO tendrán tres meses más para tramitar su e.firma y activar el Buzón tributario El Serv...
Coparmex insiste en pedir al SAT prórroga a la declaración anual de empresas
El organismo empresarial considera indispensable que se autorice una extensión de tiempo razonable que permita el máximo cumplimiento La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) s...
¿Qué días descansará el SAT en Semana Santa?
El fisco mexicano se tomará unos días de vacaciones durante la Semana Santa. Aquí te decimos cuáles son La declaración anual de personas físicas se debe presentar a partir de abril y la fecha límit...
El SAT reporta avance de sólo 45% en declaración anual de personas morales
Al momento suman 300 mil declaraciones anuales de personas morales por un monto de 14 mil millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un avance de 45 por ciento en la p...
Hoy vence plazo para renovar estímulo de ISR en regiones fronterizas
Los contribuyentes que deseen continuar aplicando en 2023 el estímulo en RFN y RFS para ISR, deben presentar nuevamente la solicitud al SAT En 2019 se aplicaron por primera vez los estímulos fiscal...
Incorporan criterio para transferencia de incapacidad por maternidad
El criterio se refiere a la aplicación de la transferencia de semanas del periodo prenatal al postnatal La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente publicó un decreto con el q...
Prodecon se contradice en postura sobre actividad de renta vacacional
La Procuraduría se contradice en su postura sobre la actividad realizada a través de plataformas digitales, señalan especialistas La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) reciente...
El plazo límite para que los RESICO obtengan e.firma está por vencerse
El plazo definitivo para contar con la firma electrónica vence el 31 de marzo de 2023, y quienes no cumplan con ello, no podrán continuar en el régimen Las personas físicas que opten por tributar e...
Atención: No habrá prórroga para la declaración anual de personas morales
Ante la solicitud del IMCP, el SAT respondió al gremio contable que no aplazará la fecha límite para presentar la declaración anual El 21 de marzo de 2023, el Instituto Mexicano de Contadores Públi...
Quitan restricciones para acceder a la pensión por viudez
Se eliminaron un par de limitantes al derecho sobre esta pensión por viudez, a través de un decreto de a la Ley del Seguro Social El 24 de marzo de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia...
Guía de deducciones 2023 para la declaración anual de personas físicas
Conoce qué gastos puedes deducir en la declaración anual, así como las recomendaciones para que el SAT no rechace estos gastos Durante abril de 2023, los contribuyentes deben presentar al Servicio ...
7 formas en que un software facilita tus declaraciones fiscales
Descubre si es realmente necesario utilizar un programa informático para llevar tu contabilidad. El periodo de las declaraciones anuales puede significar todo un reto, tanto para personas físicas c...
El SAT respondió las preguntas frecuentes de la declaración anual de personas físicas 2022
La fecha límite que las personas físicas tienen para presentar la declaración anual es el 2 de mayo próximo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento con las...
¿Cómo manejar la factura 4.0 si hubo un cambio de nombre pero no de RFC?
No es necesario cancelar documentos originales y emitir nuevos con el nuevo nombre, puesto que los originales fueron correctamente emitidos en su momento, Uno de los nuevos requisitos del Comproban...
¿Con el aumento de días de vacaciones se necesitan nuevos contratos?
Si en la redacción del contrato se encuentren detallados los días de vacaciones, se tendrán que renovar dichos contratos, señalan especialistas En diciembre de 2022, el Congreso de la Unión aprobó ...
Estas son las modificaciones del REPSE en 2023
Entre los cambios en el REPSE están la información de beneficiarios y nuevos supuestos para negar el registros En febrero de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un acu...
Conoce las sanciones por no presentar la declaración anual de personas morales
Las sanciones que el SAT puede aplicar a los contribuyentes incumplidos van desde multas y recargos hasta la restricción del sello para facturar Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo de ...
Problemáticas detectadas en la declaración anual de personas morales
Los contribuyentes tardan en promedio de 3 a 5 horas en llenar el formato de la declaración anual 2022 de personas morales Desde que inició marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (...
Así evaden impuestos en las industrias minera y textil
El SAT identificó las prácticas de contrabando utilizadas por las industrias minera y textil, e identificó el monto de evasión para el periodo de 2015 a 2021 El 17 de marzo de 2023, el Servicio de ...
¿Quiénes no están obligados a presentar estados financieros en la declaración anual?
Algunos estados financieros no se habían solicitado en declaraciones anuales anteriores, por lo que el cambio no es menor, señalan especialistas El 20 de diciembre de 2022, el Servicio de Administr...
Presionan al SAT para que conceda prórroga en la declaración de personas morales
El IMCP presentó un escrito al jefe del SAT, exponiendo las dificultades encontradas y solicitando una prórroga para el cumplimiento de la obligación Desde el inicio de marzo de 2023, el Servicio d...
Empresas de Salinas Pliego deben 39 mil mdp en impuestos
Grupo Salinas enfrenta juicios por créditos fiscales que suman más de 39 mil millones de pesos Las empresas TV Azteca y Grupo Elektra, pertenecientes al Grupo Salinas y encabezadas por Ricardo Sali...
Premian al SAT por su plataforma OrientaSAT
El fisco recibió la distinción de Plata en la categoría "Mejor estrategia de transformación Digital CX - Mejor Iniciativa de automatización" El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México...
Solución para la imposibilidad de guardar la declaración de personas morales
Si los contribuyentes abandonan el aplicativo del SAT al hacer la declaración, esta no se guarda, por lo que deben comenzar de nuevo Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para realizar s...
Contadores invierten hasta 4 horas más en presentar declaración de personas morales
El IMCP reportó una mayor inversión de tiempo para llevar a cabo la captura y revisión del correcto llenado de la declaración anual El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó distint...
¿Qué asalariados están obligados a presentar la declaración anual?
Quienes trabajaron para dos o más patrones en el mismo año, aunque no hayan tenido ingresos anuales superiores a 400 mil pesos, deben presentar su declaración anual Las personas físicas deben prese...
Detectan problemas con el simulador de declaración del SAT
Señalan que la herramienta tarda mucho en cargar y obliga al contribuyente a aceptar la información precargada Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó el simulador d...
Cambios relevantes en la declaración anual de personas morales 2022
Las actualizaciones en la plataforma del SAT para la declaración anual requieren más carga administrativa en comparación con los años anteriores, señala nuestro columnista Cuitláhuac Soria El Servi...
Por fallas del SAT, piden prórroga a la declaración anual de personas morales
Profesionistas y cámaras empresariales denuncian fallas en la plataforma de la autoridad y la complejidad de la interfaz de la declaración anual Las cámaras empresariales y asociaciones de profesio...
¿Qué asalariados están exentos de presentar la declaración anual?
Te explicamos en qué casos los asalariados están obligados a presentar su declaración anual 2022 Las personas físicas deben presentan la declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) al Servic...
Cuidado con el fraude: cómo prevenir el robo de tu devolución de impuestos
Este tipo de fraude se ha vuelto cada vez más común debido a la creciente popularidad de la presentación de declaraciones de impuestos en línea En 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SA...
¿Qué es la declaración anual y para qué sirve?
Las personas físicas obligadas a presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 deben hacerlo en abril Cada año se presenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las declaracione...
¿Cómo realizar una administración de condominios eficiente?
Si eres propietario de un condominio o administrador, es probable que hayas experimentado algunos de los desafíos comunes en la gestión de la propiedad. Afortunadamente, Neivor desarrolló una app q...
El SAT habilita el simulador de declaración anual de personas físicas
Con el simulador, los contribuyentes pueden anticipar el resultado de su declaración anual y, en su caso, hacer ajustes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 17 de marzo pasado,...
Detecta SAT millonaria evasión de impuestos en minería e industria textil
La evasión por subvaluación en exportaciones de minería ascendió a 75 mil millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, r...
Conceptos financieros clave para la gestión económica empresarial
En la gestión económica de una empresa es esencial conocer y comprender ciertos conceptos que desempeñan un rol clave en la gestión corporativa a nivel financiero. El éxito empresarial no solo depe...
Cambios en la declaración anual ponen en aprietos a empresas
Las personas morales tardan ahora hasta 5 horas en llenar el formato de declaración anual, debido al nivel de detalle de información que pide el SAT El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo Leó...
La SCJN determina que el IVA pagado mediante compensación no es acreditable
La Segunda Sala determinó que si bien la obligación puede ser extinta mediante la compensación civil, el requisito para acreditar el IVA de dicha erogación es que el impuesto debe ser pagado con di...
Requisitos para deducir sueldos y salarios pagados en efectivo
Las erogaciones en efectivo, a diferencia de las transferencias electrónicas, no dejan suficientes medios fehacientes para demostrar que en efecto se realizó el pago Las deducciones son los gastos ...
¿Qué significa declarar en ceros al SAT y cuáles son los riesgos?
Esta práctica puede generar multas, inconsistencias en la información, acusaciones de fraude y cancelación del sello digital, señalan especialistas Declarar en ceros significa que un contribuyente ...
¿En qué casos el SAT puede bloquear las cuentas bancarias de un contribuyente?
Una de las razones por las que la autoridad puede "congelar" las cuentas bancarias de un contribuyente es por tener adeudos fiscales y no interponer un medio de defensa El Servicio de Administració...
El SAT aún no habilita la declaración anual de personas físicas 2022
Aunque es posible acceder a la plataforma de la declaración, aún no se puede seleccionar el ejercicio 2022 Los contribuyentes tienen hasta el último día de abril para presentar la declaración anual...
¿Las empresas pueden pagar al trabajador para renunciar a sus vacaciones?
Sólo en caso de que termine la relación laboral y el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones sí deberán ser pagadas Los trabajadores que tienen más de un año de servicios tienen derecho a d...
Sube rentabilidad del SAT por mayor fiscalización a contribuyentes
La rentabilidad del fisco tuvo un incremento real de 92.3% con respecto a 2018, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión En 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mejoró la r...
Jubilados y pensionados deben presentar declaración anual en estos casos
Conoce los casos específicos en que los pensionados y jubilados deben presentar su declaración anual ante el SAT La declaración anual de personas físicas se presenta en abril, pero las personas pen...
STPS informa los días inhábiles para actos administrativos
Durante esos días no se computarán los plazos y términos correspondientes en la instauración y substanciación de los procedimientos administrativos La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STP...
Sueldo Neto: Cómo calcularlo y entenderlo correctamente
Cuando buscamos un trabajo o recibimos una oferta de empleo, una de las preguntas más importantes que se nos viene a la mente es cuánto ganaremos de salario. Sin embargo, a menudo nos enfocamos en ...
5 problemas con la plataforma del SAT para declaración anual de empresas
Algunos contribuyentes reportaron que la declaración no consideró parte de la información presentada con anterioridad, entre otros errores Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para real...
¿Cómo obtener la Cédula de datos fiscales del SAT?
Para descargar el documento, los contribuyentes solo necesitan escribir su RFC o utilizar su Clave Unica de Registro de Población La nueva herramienta para obtener la Cédula de datos fiscales, que...
Carta Porte podría poner en riesgo la carga de los transportistas
En el documento no se debería incluir información sensible como nombre de operadores, direcciones, valor de la mercancía, advierten especialistas El 31 de julio de 2023 termina la última prórroga e...
Atención: el SAT hizo cambios en el llenado de la factura 4.0
Uno de los cambios es que se elimina la indicación de que los datos del emisor y del receptor pueden consultarse en la Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...
CNC Láser de fibra óptica, el futuro para el corte y grabado mediante ordenador
Una de las revoluciones mayores que se han producido en el sector del corte y grabado ha sido el láser de fibra óptica. Hablar del éxito del cnc laser fibra para el campo del corte y grabado es h...
El CNC láser, una gran ayuda para la pequeña y mediana empresa
La adquisición de una cortadora CNC láser puede ser una magnífica idea, pero debes tener en cuenta siempre una serie de características antes de adquirir una para que se adapte a las necesidades de...
¡Sin miedo al SAT! La Prodecon te ayuda a presentar la declaración anual en sus oficinas
La Procuraduría también ofrecerá talleres, podcast y tutoriales para que los contribuyentes puedan presentar su declaración anual Llegó la temporada de presentar las declaraciones anuales de impues...
El SAT lanza herramienta para obtener la Cédula de datos fiscales
La Cédula de datos fiscales se puede obtener desde un celular o una computadora, informó la autoridad tributaria Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una nueva herrami...
Prepárate: Este es el “megapuente” de marzo de 2023
Los estudiantes gozarán de un puente de cuatro días, del viernes 17 al lunes 20 de marzo El lunes 20 de marzo de 2023 será un día de descanso oficial para los trabajadores. Esto se debe a que el te...
El SAT exige más información a las empresas con la declaración anual
La declaración anual de personas morales 2022 es similar a someterse a un dictamen, señalan especialistas Las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para realizar su declaración anual, pero ...
Evita multas por incumplimiento de proveedores REPSE con Xternall y automatiza su revisión
Plataformas como Xternall son fundamentales para agilizar y asegurar la supervisión de proveedores de servicios u obras especializadas La reforma de subcontratación en materia laboral, que entró en...
El SAT hizo cambios a la guía de llenado de la factura global 4.0
A partir de abril próximo, el uso de la nueva versión del CFDI 4.0 será obligatoria para todos los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó recientemente la Guía de l...
¿Qué impacto tendría en las empresas aumentar el aguinaldo a 30 días?
La propuesta implica un beneficio para los trabajadores, pero especialistas advierten que podría aumentar los costos laborales y desincentivar la contratación El pasado mes de febrero, se presentó ...
Buró de Crédito: SAT reporta adeudo total, aun por un solo mes de retraso
La autoridad fiscal explicó que los pagos parciales no son descontados del importe reportado, sino hasta que se liquide el adeudo en su totalidad El Buró de Crédito es una empresa que administra un...
El SAT sumó 10.4 millones de contribuyentes en 4 años de AMLO
En los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto el fisco mexicano incorporó a 18.3 millones de personas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró 10.4 millones de nuevo...
¿Qué conflictos laborales no se concilian?
Entre las controversias entre trabajadores y patrones que se resuelven directamente en tribunales están el acoso y hostigamiento sexual La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientem...
Detectan problema al presentar declaraciones del RIF
Pese a la creación del RESICO, hay contribuyentes que optaron por seguir tributando en el RIF y pueden seguir gozando de sus beneficios Como parte de la Reforma Fiscal para 2022, el Servicio de Adm...
Formas de inversión en México para poder jubilarse antes de tiempo
Si está buscando invertir dinero para poder jubilarse antes de tiempo en México, hay muchas opciones que se adaptan a cada situación financiera. La primera es invertir en el mercado bursátil. Esta ...
¿Se puede llenar un CFDI 4.0 de nómina con un RFC genérico?
La validación del RFC del receptor indica que debe estar en la 'lista de RFC inscritos no cancelados' en el SAT El próximo 31 de marzo de 2023 inicia el uso obligatorio de la versión 4.0 del Compro...
Cuidado: el SAT podría auditar a empresas que ignoren las tasas efectivas
Las tasas efectivas son un elemento de fiscalización para incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, señalan especialistas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establ...
El SAT responde preguntas frecuentes de la declaración anual de personas morales
Las personas morales tendrán hasta el 3 de abril de 2023 para presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un doc...
STPS aclara las dudas sobre el aumento a las vacaciones
La Secretaría del Trabajo resolvió las dudas sobre la reforma que aumentó el periodo mínimo de vacaciones para los trabajadores en México Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores del sector pr...
¿Qué información necesitan las personas en RESICO para su declaración anual?
Las personas físicas deben presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 202 durante el mes de abril La declaración anual de personas físicas, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, se deb...
Conoce los beneficios que tienes al facturar
Al facturar se cumple con una de las obligaciones fiscales, se pueden deducir impuestos y mejorar el control de gastos e ingresos Al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido...
Cómo identificar oportunidades de trading con opciones binarias
Las opciones binarias son una forma de trading que ofrece una alta rentabilidad en un corto período de tiempo. Esto hace que sea muy atractivo para aquellos inversores interesados en obtener gananc...
¿Puede un empleador retener el salario por falta de Constancia de Situación Fiscal?
El próximo 31 de marzo de 2023 termina el periodo de convivencia entre la versión anterior y la factura electrónica 4.0 El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Di...
El SAT da facilidades administrativas al autotransporte
Estas facilidades son aplicables a los contribuyentes de los sectores primario y de autotransporte de carga y de pasajerosEl 3 de marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publi...
Apúntalo: El 1 de abril ya es obligatoria la factura 4.0
La versión 3.3 del CFDI se podrá utilizar hasta el próximo 31 de marzo, por lo que las empresas deben estar listas para realizar los ajustes necesarios El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versi...
Así es la propuesta para duplicar el aguinaldo a los trabajadores
El proyecto busca modificar el artículo 87 de la LFT para establecer un pago mínimo de 30 días para la prestación laboral El 28 de febrero de 2023, en el Senado de la República se presentó una inic...
¿Qué es un ecosistema de startups y qué factores clave lo rodean?
En los últimos años, la creación de empresas emergentes o startups se ha convertido en un fenómeno cada vez más común en el mundo corporativo y no es de extrañar, pues los mercados están siendo dom...
TFJA da revés a Grupo Elektra por crédito fiscal
La empresa de Salinas Pliego deberá pagar un crédito fiscal de 2 mil millones de pesos por omisiones del ejercicio fiscal de 2010 El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó los a...
Conoce los cambios fiscales en la declaración anual 2023
El SAT adicionó dos estados financieros al aplicativo actualizado para la declaración anual de las personas morales La declaración anual de personas morales se presenta en marzo y la de personas fí...
El SAT recauda 2,288 mdp por acuerdos conclusivos
La Prodecon actuó como intermediario y testigo en la tramitación de los acuerdos entre la autoridad y el contribuyente La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que en los ...
DeSoc es la tendencia NFT más grande de 2023: cómo Crypto.Page ayuda a hacerlo realidad
Las redes sociales descentralizadas tienen un mercado direccionable de $ 1 billón al año y pueden convertirse en el catalizador que levantará el mercado de NFT en 2023. Aprenda cómo se aprovechan l...
Contribuyentes reportan fallas en la opinión de cumplimiento del SAT
Contribuyentes que reportaron el problema criticaron el mantenimiento que realizó el SAT a la plataforma Desde el 27 de febrero de 2023, algunos contribuyentes se empezaron a quejar con el Servicio...
¿Cuáles son los requisitos del SAT para hacer la declaración anual de empresas?
Esto es lo que necesitas para cumplir con esta obligación fiscal La fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual es el 3 de abril de 2023. En este contexto, el Servicio...
El SAT publicó tasas efectivas para los servicios inmobiliarios
El fisco invitó a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen El 28 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT...
¿Cómo se demuestra al SAT la entrega de viáticos a trabajadores?
Los patrones tienen la obligación de proporcionar a sus trabajadores, a más tardar el 15 de febrero de cada año, constancia y el CFDI del monto total de los viáticos pagados en el año Los trabajado...
Consejos para utilizar el simulador de declaración anual del RESICO para empresas
Las personas morales tendrán hasta el 3 de abril de 2023 para presentar la declaración anual del ISR, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) se imple...
¡No te pierdas el plazo! Último día para presentar esta declaración anual al IMSS
Los patrones están obligados a presentar dicha información a través de la Declaración anual de riesgos de trabajo Las empresas deben pagar una prima de seguros al Instituto Mexicano del Seguro Soci...
El pago de impuestos al SAT por internet aumentó 36% en 2022
Al cierre de 2022 se reportaron 42 millones 200 mil operaciones de pago al fisco, de las cuales 49.9 por ciento fueron por internet El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un increme...
Conoce los cambios y mejoras a las NIF 2023 emitidas por el CINIF
Estos cambios obedecen al compromiso de los organismos emisores de normatividad contable nacional e internacional En diciembre del 2022, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CIN...
Fracaso del RESICO: No logra sumar a contribuyentes
Este régimen tenía como objetivo incrementar el padrón de contribuyentes, sin embargo, al cierre del 2022, sólo había incorporado al 26.4% de las personas físicas y al 8.9% de empresas objetivo El ...
¿El SAT prorrogó la fecha límite de la declaración anual de empresas?
Las personas morales tendrán hasta el 3 de abril para presentar su declaración anual, informó el SAT en sus redes sociales La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es...
Faltan criterios para la razón de negocios en fusiones o escisiones
Como parte de una reforma fiscal, en 2021 se implemento una nueva facultad para que la autoridad fiscal pueda aplicar la presunción de no existencia de una razón de negocios, para los casos de fusi...
¡Atención! Simular servicios especializados es un delito fiscal
La simulación de servicios especializados se puede dar al evadir la responsabilidad patronal y las contribuciones respectivas Desde 2021 entró en vigor una reforma al outsourcing que sólo permite l...
El SAT prorroga declaraciones informativas por ”mantenimiento” de su portal
El 25 de febrero de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el mantenimiento del aplicativo que se utiliza para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes. El pr...
Multa de hasta 2 mdp por incumplir reporte de beneficiarios al SAT
El objetivo de la obligación de los beneficiarios controladores es combatir el manejo de operaciones con recursos de procedencia ilícitaA partir del 1 de enero de 2022, las empresas o fideicomisos ...
¡Atención contribuyentes! SAT anuncia prórroga para presentación de declaraciones informativas
El Servicio de Administración Tributaria anunció un aplazamiento para la presentación de declaraciones informativas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado el mantenimiento del ...
Fecha límite de declaración anual de empresas: ¿31 de marzo o 3 de abril?
El SAT informó que las personas morales tendrán hasta el 3 de abril de 2023 para presentar la declaración anual del ISR La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es el...
Detecta si tienes patrones "fantasma" y evita problemas con el SAT
Algunos trabajadores han detectado uno o más empleadores con los que no tienen ninguna relación laboral Los asalariados que facturaron deducciones personales en el ejercicio fiscal anterior y desee...
Consideran complejo el nuevo procedimiento para ajuste anual de ISR de trabajadores
El procedimiento establecido por la autoridad para informar y pagar es distinto al de ejercicios anteriores, señalan especialistas Cada año, los patrones tienen que calcular el Impuesto sobre la Re...
¡Asegura tu inversión! Descubre las desventajas de los remates bancarios de vivienda
Para evitar complicaciones al adquirir una propiedad en remate bancario, es importante tener en cuenta diversos factores antes de realizar la compra. En el proceso para adquirir una casa habitación...
Última oportunidad: Corrige tus CFDI de nómina 2022 antes del 28 de febrero
El SAT permite a los contribuyentes corregir los CFDI de nómina con errores u omisiones emitidos en 2022, siempre y cuando se realice antes del 28 de febrero de 2023 En la Resolución Miscelánea Fi...
Conoce el nuevo procedimiento para enterar el ajuste anual de ISR de trabajadores
Los empleadores tienen hasta el 28 de febrero para efectuar el entero de las diferencias en el cálculo del impuesto Cada año, los patrones tienen que calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) anual...
Consejos para cuidar la deducción de gastos médicos
Sigue estas recomendaciones para evitar que el SAT rechace las deducciones en la declaración anual Las deducciones autorizadas son los gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de ...
El SAT resuelve problema en pagos provisionales de personas morales
El sistema del SAT no cargaba correctamente los coeficientes de utilidad en la plataforma de pagos provisionales Durante enero de 2023, algunos contribuyentes tuvieron problemas importantes en los ...
¿Puedo ir prisión por incumplir con la declaración anual?
Incumplir con la declaración puede ser considerado como defraudación fiscal, dependiendo del caso La fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 de personas morales e...
Fallas en el portal del SAT complican presentación de declaraciones
Los contribuyentes han tenido problemas con los pagos provisionales, la carga de datos y la desaparición de pérdidas amortizables La tecnología sirve para aumenta la productividad y la eficiencia d...
El SAT devolvió más de 1 billón de impuestos en 2022
La devolución de IVA registró 809 mil 761 millones de pesos, de acuerdo con la autoridad tributaria El Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió 1 billón 90 millones de impuestos a los c...
Guía de deducciones personales 2023 para la declaración anual
Las personas físicas obligadas tienen hasta el último día de abril para presentar su declaración anual de ISR Las deducciones personales son los gastos que las personas físicas tienen derecho a dis...
¿Saldo a pagar en dólares? Cómo solucionar este “error” en las declaraciones
No es un problema de la plataforma del SAT, sino que se trata de una característica del navegador que se está utilizando, señalan especialistas Al presentar una declaración de impuestos ante el Ser...
¿Cómo se da "fecha cierta" a documentos privados?
Los documentos privados presentados ante las autoridades fiscales y judiciales deben cumplir con el requisito de fecha cierta El 6 de diciembre de 2019, la Suprema Corte estableció que los document...
Apunta: En estas fechas no podrás descargar la Opinión de Cumplimiento del SAT
La autoridad tributaria informó los días en que no se podrá bajar el documento en su portal La Opinión de Cumplimiento, también conocida como Carta 32-D, es un documento con el que la autoridad pue...
Esta es la fecha límite para validar los datos fiscales de los trabajadores
La validación de datos es necesaria para que los empleadores puedan emitir de manera correcta los CFDI de nómina en la versión 4.0 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publi...
¿Qué contribuyentes no están obligados a habilitar el Buzón Tributario?
Las multas por no habilitar el Buzón Tributario del SAT pueden superar los 9 mil pesos ElBuzón Tributario inició para personas morales desde julio de 2014 y para personas físicas desde enero de 201...
¿Qué pasa si no presento una declaración informativa al SAT?
Para evitar problemas con el fisco, especialistas recomiendan cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales Los contribuyentes que omiten o presentan fuera de plazo alguna declaración inf...
¡Libertex concluyó sus increíbles sorteos por la celebración de su 25º aniversario con grandiosos premios, incluyendo 500 BTC y un Tesla, entre otros!
¡Libertex concluyó sus increíbles sorteos por la celebración de su 25º aniversario con grandiosos premios, incluyendo 500 BTC y un Tesla, entre otros! En noviembre de 2022, Libertex Group celebró...
¿El SAT siempre regresa impuestos? Mitos de la declaración anual
Algunos asalariados creen que sólo por presentar su declaración anual el SAT les devolverá impuestos… pero no siempre es así Las personas físicas que obtuvieron ingresos por salarios pueden acredit...
Atención: la declaración anual no muestra todas las pérdidas amortizables
El contribuyente no puede amortizar las pérdidas que tiene derecho a aplicar contra la utilidad fiscal del ejercicio La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es el 31...
Las trabajadoras ya podrán heredar su pensión
Mediante un decreto se modificó la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE para modificar algunas definiciones con una redacción más incluyente Las mujeres trabajadoras no tienen, al fallecer, el...
Estas personas no requieren cita para realizar trámites en el SAT
Los adultos mayores y las personas con discapacidad, entre otros, pueden acudir a las oficinas de la autoridad y serán atendidos sin cita Desde enero de 2023, el Servicio de Administración Tributar...
¿Qué es portabilidad de nómina y cómo hacerlo?
Saber qué es la portabilidad de nómina y las implicaciones que conlleva, es clave al hablar de la relación existente entre tú, una cuenta bancaria y el dinero que recibes de tu trabajo.
¿Te retuvieron ISR aunque ganas el mínimo? La Prodecon te asesora
Los patrones no deben retener impuestos a los trabajadores que ganan el salario mínimo El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que no se debe efectuar retención...
Recomendaciones para presentar la declaración anual de impuestos
Entre los consejos que dieron los contadores están la corrección de los CFDI de nómina y prever la cancelación de facturas La fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2...
Cómo comprar una casa recuperada por el Infonavit
Este tipo de viviendas pueden generar un ahorro de hasta 30% a las personas que usar su crédito hipotecario del Infonavit Las casas recuperadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa...
Comparten solución para falla en pagos provisionales de personas morales
Al intentar enviar la declaración provisional en la plataforma Declaraciones y Pagos del SAT aparece un mensaje de error, según reportan los contribuyentes Durante octubre de 2022, algunas personas...
Cómo limpiar mi historial en el Buró de Crédito
Una persona o empresa que deja de pagar un financiamiento tendrá un historial negativo, y eso puede dificultar la obtención de nuevos créditos El Buró de Crédito es una empresa que administra una b...
Cómo detectar un correo falso del SAT
Los correos falsos generalmente contienen errores o información sospechosa, alertan especialistas Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuyentes reportó la recepción de un c...
Regulación del outsourcing y fiscalización aumentaron el ISR en 2022
El SAT recaudó 1 billón de Impuesto Sobre la Renta el año pasado, entre otros factores, por la regulación de outsourcing y la fiscalización
Atención: estas obligaciones fiscales vencen el 15 de febrero
Entre las obligaciones que vencen a mitad del segundo mes del año están algunas declaraciones informativas Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyent...
El SAT tarda 4 veces más en atender a contribuyentes
Los contribuyentes que acudieron a oficinas del SAT esperaron 24 minutos en promedio para ser atendidos El tiempo promedio que los contribuyentes esperaron para ser atendidos en las oficinas del Se...
Estas fallas detectaron los contribuyentes en las aplicaciones del SAT
Las tecnologías informáticas, que en un inicio se crearon para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ahora lo están dificultando, señalan especialistas Durante enero de 2023, algunos ...
Sigue este consejo para demostrar la materialidad de tus operaciones
Cuando el SAT señala falta de materialidad de las operaciones puede rechazar las deducciones para disminuir ISR o negar el acreditamiento de IVA La materialidad de las operaciones es un concepto qu...
Detectan cambio en la declaración prellenada del RESICO
En las declaraciones prellenadas de personas físicas ya se pueden restar los CFDI de egresos, por devoluciones, descuentos y bonificaciones El 8 de febrero de 2023, los contribuyentes detectaron un...
Envía SAT cartas invitación por diferencias en subsidio para empleo
La autoridad fiscal realiza el ejercicio comparativo, y cuando detecta diferencias pide que se revise la información y se regularice la situación fiscal En las declaraciones provisionales del Impue...
Conoce los cambios en el registro para el padrón del REPSE
La STPS modificó las disposiciones para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados El 5 de febrero de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) p...
Prevén en endurecimiento de la fiscalización del SAT en 2023
Especialista consideran que el Plan Maestro de la autoridad contempla casi a todos los contribuyentes El 29 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Maestro d...
Suben las gasolinas: Hacienda reduce apoyo al IEPS
Hacienda reducirá los estímulos para las gasolinas marga, premium y diésel durante la semana del 11 al 17 de febreroLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo la cuota de subsidio de...
Dudan de la respuesta del SAT sobre correos falsos
La autoridad no aclaró y no fue tan transparente para dejar claro si los correos salieron desde sus servidores, aseguran especialistas Durante la madrugada del 24 de enero pasado, un gran número de...
Empresas deben identificar con distintivos a trabajadores especializados
Durante las acciones de vigilancia, los Inspectores del Trabajo deberán verificar que los trabajadores de la contratista se encuentren debidamente identificados El 5 de febrero de 2023, la Secretar...
Conoce los nuevos supuestos para negar o cancelar el REPSE
En las disposiciones generales del REPSE se agregaron dos nuevos supuestos por los cuales se podrá negar el registro al padrón de servicios especializados El 5 de febrero de 2023, la Secretaría del...
¿Por qué los RESICO facturan sus gastos si no los pueden deducir?
Las personas físicas en el Régimen de Confianza pagan un porcentaje fijo de ISR del 1% al 2.5% sobre sus ingresos El nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para persona físicas no permit...
El SAT reconoce casos de retención de ISR a salario mínimo
Empleadores empezaron a retener ISR a trabajadores que ganan el salario mínimo, aunque es indebido Con el aumento al salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo, los patron...
El SAT publicó la segunda lista de tasas efectivas de ISR de 2023
Las tasas de Impuesto Sobre la Renta son aplicables a los grandes contribuyentes de 40 actividades económicas El 7 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda list...
Conoce las modificaciones a las reglas del REPSE
Las personas físicas y morales inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas deben adecuarse a dichas modificaciones. El 5 de febrero de 2023, la Secretaría del Trabaj...
Declaración anual de empresas: el SAT pide más información y detalles
En el nuevo formato de declaración anual de personas morales, la autoridad tributaria adicionó conceptos y solicita más información del contribuyente Las personas morales o empresas deben presentar...
Conoce las fechas límite para presentar la ISSIF
El Sistema para la elaboración de la información sobre la situación fiscal fue actualizado recientemente a la versión 1.0.0.2. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente actualizó...
Consejos de experto para atender una auditoría del SAT
En una auditoría fiscal, el fisco analiza y evalúa los registros contables, los movimientos diarios, así como toda la documentación del contribuyente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...
Consejos para la nueva declaración anual de personas morales
El SAT ahora pide más información y con más detalles, por lo que los contribuyentes pueden ir recabando oportunamente los datos que se requieren para el llenado del formulario Las personas morales ...
¿Cómo se configura el delito de desocupación o desaparición del domicilio fiscal?
El delito de desocupación o desaparición del domicilio fiscal se configura al no presentar el aviso de cambio de domicilio al RFC siempre que concurran diversas hipótesis El Código Fiscal de la Fe...
Conoce estas tesis judiciales relacionadas con impuestos
Las tesis y jurisprudencias de la Corte tienen aplicación obligatoria desde el 6 de febrero pasado La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó las tesis y jurisprudencias correspondien...
Las acciones estadounidenses están por el piso, pero ¿por cuánto tiempo?
Para muchos accionistas en EEUU, 2022 fue un año para olvidar. Durante los embriagadores picos de crecimiento descontrolado durante la pandemia, a veces parecía que el único camino para las accione...
Inteligencia Artificial: Una Revolución en el Mundo Corporativo
La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo corporativo a un ritmo acelerado. Desde la automatización de procesos hasta la mejora en la toma de decisiones, la IA está impulsando la ...
Nómadas digitales: ¿Deben pagar impuestos los extranjeros que trabajan desde México?
La llegada de los llamados "nómadas digitales" representa una importante derrama económica para el país A partir del inicio de la pandemia mundial por Covid 19, muchas empresas implementaron estrat...
¿Cuáles son las obligaciones fiscales para febrero de 2023?
Conoce las obligaciones que deben cumplirse, en distintas fechas de vencimiento, durante el mes de febrero Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyent...
¿Con cuánto tiempo de anticipación se deben pedir las vacaciones?
La Secretaría del Trabajo se pronunció sobre si hay un tiempo de anticipación para que los trabajadores puedan solicitar un periodo vacacional Desde el 1 de enero del presente año, los trabajadores...
TFJA confirma: Grupo Elektra debe pagar crédito fiscal por 1,431 mdp
El SAT había determinado que la empresa incumplió con el pago del ISR, multas y actualizaciones del ejercicio fiscal de 2011. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)...
¿Se puede adelantar la declaración anual de personas físicas ?
El sistema del SAT no permite presentar la declaración anual 2022 en enero, febrero o marzo Las personas físicas tienen hasta el 30 de abril de cada año para presentar la declaración anual del Impu...
El SAT publicó las primeras tasas efectivas de ISR del 2023
La autoridad contactó por el Buzón Tributario a los contribuyentes con tasas efectivas por debajo de las oficiales para que analicen su situación fiscal El 31 de enero, el Servicio de Administració...
Atención: el nuevo valor de la UMA ya está vigente
Los valores diario, mensual y anual de la Unidad de Medida estarán vigentes del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024 El 9 de enero pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (I...
Conoce las facilidades para no generar complemento de pagos al emitir una factura
Estas facilidades da la autoridad para no generar complemento de pagos al emitir un CFDI, de acuerdo con la Miscelánea Fiscal La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, en la regla 2.7.1.32.,...
Municipios y estados deben dar factura por pago de predial y tenencia
Para que los contribuyentes puedan deducir el pago de la tenencia vehicular y el predial, las autoridades deben expedirles una CFDI a su nombre El predial y la tenencia vehivular son impuestos loca...
En 2023 habrá más fiscalización, según el plan del SAT
La fiscalización seguirá siendo uno de los ejes de la autoridad para mantener la recaudación, señala el IMCP Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Ma...
Los bancos aceptarán el pasaporte como identificación oficial
las instituciones bancarias podrán consultar en una base de datos de la SRE si el pasaporte presentado es auténtico A partir del 1 de marzo, los bancos en México aceptarán el pasaporte y la matrícu...
Fortalecimiento del SEO y el marketing digital en México: tendencias y desarrollos clave
El SEO (Search Engine Optimization) y el marketing digital en general han experimentado un fuerte crecimiento en México en los últimos años. La popularidad de internet y las redes sociales ha cambi...
Urgente: estos avisos del RESICO vencen en enero
Hoy 31 de de enero de 2023 vencen una serie de avisos importantes para el cumplimiento de obligaciones fiscales Con la promesa de facilitar el pago de impuestos y sumar más contribuyentes, en 2022 ...
Una alternativa a las monedas: El futuro de las monedas digitales
Dependiendo de a quién preguntes estos días, algunos dirían que el dinero real no seguirá siendo el rey en el futuro. La entrada en la nueva década no sólo ha acelerado el cambio hacia la priorizac...
¿Clabe o tarjeta? Así puedes realizar transferencias más seguras
La clabe interbancaria se creó para dar mayor certeza y seguridad a las transferencias de un banco a otroLa clave bancaria estandarizada (Clabe) interbancaria es un número de 18 dígitos, único e ir...
¿Cómo aplicar el aumento de vacaciones? STPS aclara dudas
Las nuevas disposiciones no prevén un esquema de transición de un periodo vacacional a otro para los trabajadores que actualmente están en una relación laboral Desde el 1 de enero de 2023, los trab...
En estos esquemas e industrias pondrá lupa el SAT en 2023
La autoridad fiscal dio a conocer su “Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación” para el presente año El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Maestro de Fiscalizació...
Excepción para FGR al secreto bancario vulnera la privacidad: SCJN
La Primera Sala consideró que si bien el derecho a la privacidad, en la vertiente de protección del secreto bancario, no es irrestricto y admite excepciones La Ley de Instituciones de Crédito, en s...
El SAT publica guía para aviso de actualización de socios o accionistas
Las personas morales tienen la obligación de realizar la modificación o incorporación de socios, accionistas y asociados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la Guí...
¿Qué datos del contribuyente contiene el RFC?
Este Registro Federal está compuesto por 13 caracteres para las personas físicas y 12 caracteres para las empresas El RFC son las siglas de Registro Federal de Contribuyentes, y la clave RFC (númer...
¿Cuánto dan por un carro en el yonke?
¿Ha llegado el momento en el que a tu carro se le ha acabado su vida útil? Es probable que sea hora de deshacerse de él. Sabemos que es difícil pensar en vender o botar un carro, especialmente cuan...
Caso Gómez Mont: ¿por qué la FGR desconoció el acuerdo por fraude fiscal?
Un Juez de Control ordenó la prisión preventiva en contra de Inés Gómez Mont por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada Antes de finalizar el sexenio pasado que encabezó Enrique ...
Cuidado: el SAT podría revisarte si deduces todos tus gastos
Especialistas advierten que no todos los gastos son deducibles, sólo los relacionados con la actividad del contribuyente Las deducciones autorizadas son los gastos o erogaciones que los contribuyen...
Piden al SAT pronunciarse sobre ISR al salario mínimo
Especialistas consideran que la autoridad tributaria debería emitir reglas específicas sobre la retención del ISR al salario mínimo El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR...
Aclara el SAT: intermediarios no deben emitir Carta Porte
La emisión de Carta Porte por parte de intermediarios y agentes de transporte generó mucha incertidumbre Derivado de una modificación a las reglas misceláneas que regulan el Complemento Carta Porte...
Genera suspicacia la respuesta del SAT sobre correos falsos
La autoridad fiscal dice que no envió correos a los contribuyentes y que sus sistemas no fueron hackeados Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuyentes reportó la recepción...
Estos cambios fiscales tienen las donatarias en 2023
La Miscelánea Fiscal de este año incluyó modificaciones relacionadas a las personas morales sin fines de lucro Con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023 se implementaron múltiples cambios...
Aumento de vacaciones incrementará de 5 a 10% costo de nómina
Especialistas coinciden en que habrá un impacto económico para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas por la reforma laboral A finales del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó ...
Conoce los cambios de la nueva versión del SUA del IMSS
La versión 3.6.3 del Sistema Único de Autodeterminación está disponible desde el 23 de enero de 2023 El 23 de enero pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizó el Sistema Único de Aut...
El SAT niega hackeo por falso correo del Buzón Tributario
La autoridad tributaria señala que el correo masivo que recibieron los contribuyentes no fue enviado a través del Buzón Tributario Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuye...
¿Hackearon al SAT? Falso mensaje del Buzón Tributario confunde a contribuyentes
Contribuyentes recibieron en la madrugada un mensaje falso supuestamente Buzón Tributario respecto a un rechazo a una devolución de impuestos de 2013 Durante la madrugada del 24 de enero, un gran n...
La UIF aumenta 29% avisos de actividades "sospechosas"
En 2022 se registraron 9 millones 395 mil avisos de actos u operaciones que involucraron recursos de procedencia que podría ser ilícita El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identif...
¿El Infonavit subirá sus tasas en 2023?
Las tasas que ofrece actualmente el Instituto de la Vivienda están entre 1.9 y 10.45 por ciento En los últimos años, el Banco de México (Banxico) subió su tasa de interés de referencia hasta alcanz...
Impuesto a la riqueza: la propuesta para disminuir la desigualdad
El gravamen planteado se aplicaría sobre la riqueza neta acumulada por una persona, por encima de un determinado umbral, en función del valor neto de todos los activos que posea, menos las deudas E...
La fecha de un contrato no es relevante para acreditar la materialidad
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dijo que la simple realización de dicho acto jurídico no necesariamente implica que se ha llevado a cabo el objeto pactado Al revisar la contab...
El IMSS prepara la nueva versión del SUA 3.6.3
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a partir del 23 de enero de 2023 se encontrará disponible la nueva versión 3.6.3 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA). De acuerdo ...
¿Se debe retener ISR al salario mínimo en 2023?
Con el aumento del salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo, el cálculo arroja ISR a cargo de los empleados que ganan el mínimo El aumento del salario mínimo para 2023 ...
Apunta: Estos costos se duplican con el aumento a las vacaciones
Los aumentos serán a la prima vacacional, a las cuotas del Infonavit e ISSSTE, así como el impuesto sobre nómina A finales del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma laboral para au...
El SAT lanza micrositio Anticorrupción
En el sitio web se puede presentar denuncias o quejas contra funcionarios públicos o contra otros contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un micrositio Anticorrupción en...
Aumento en cuotas patronales podría afectar al empleo
Los cambios que iniciaron su vigencia en 2023 obligarán a los patrones a replantearse el gasto que tienen en materia de nómina, de acuerdo con el IMCP En 2023, los patrones enfrentarán desafíos por...
¿Dónde descargar las tablas y tarifas de ISR 2023?
La actualización de las tablas de ISR sirve para evitar que, ante incrementos salariales, se coloque a los contribuyentes en un rango superior de la tarifa El 27 de diciembre de 2022, se publicó el...
Declaración prellenada RESICO ahora si incluirá todos los ingresos facturados
La declaración estará prellenada con los datos de los CFDI de tipo ingreso, de egreso y de pago expedidos en el periodo de pago Las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confi...
Conoce las modificaciones a los impuestos en CDMX para 2023
El gobierno local estableció una política fiscal de no creación de nuevas contribuciones, por lo que solo incluyó un ajuste de acuerdo con la inflación Los impuestos y derechos locales son los que ...
Devoluciones de oficio: una facultad "de adorno" del SAT
Nuestro articulista Ricardo Mendoza nos explica que cualquier cantidad pagada indebidamente a la autoridad fiscal implica un enriquecimiento ilícito de la administración pública El artículo 22 del ...
Las colegiaturas suben pero no los montos de deducción
En casi 12 años, el costo de las colegiaturas aumentó entre 58.2 y 69 por ciento, según datos del Inegi En México, el pago de colegiaturas puede ser deducible desde nivel preescolar hasta bachiller...
Para acreditar la materialidad es insuficiente con demostrar el pago
Un tribunal indicó que el contribuyente debe demostrar que las operaciones consignadas en las facturas realmente se llevaron a cabo La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente pu...
Intermediarios deben emitir Carta Porte, aún sin usar medios propios: SAT
El SAT recientemente hizo la aclaración a través del Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte Derivado de una modificación a las reglas misceláneas que regu...
Identifica los delitos que pueden cometer los funcionarios del SAT
Entre las conductas ilícitas en las que pueden incurrir los funcionarios del fisco están robo, fraude, falsificación de documentos públicos y cohecho El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...
Acusa Consejo Empresarial trabas del SAT para obtener RFC
El organismo empresarial acusó al SAT de negarles el registro pese a cumplir con los requisitos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha negado al Consejo Empresarial Mexicano su Registro ...
Cómo funciona la disminución de ISR para sueldos y salarios en 2023
El ajuste en las tarifas de ISR beneficiará principalmente a los contribuyentes que se encuentran bajo el régimen de sueldos y salarios El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajusta las tab...
¿Qué puedo hacer ante una conducta ilícita del personal del SAT?
Ante una conducta ilícita por parte de su personal del fisco, los contribuyentes deben denunciar en los canales oficiales de la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientement...
¿Cómo solicitar al SAT información de los empleados?
Los empleadores podrán acceder a los datos de sus trabajadores sin necesidad de solicitarles su Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará una facili...
¿Actividad empresarial o RESICO? En qué régimen conviene tributar
El RESICO tiene un tope de ingresos de 3.5 millones de pesos, mientras que el régimen de actividad empresarial no tiene tope Una persona física que puede tributar en el Régimen de Actividad Empresa...
Conoce los días inhábiles del Infonavit para 2023
En estos días no correrán los plazos legales para los actos y procedimientos a cargo del Instituto El 13 de enero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) p...
Facebook cambia de razón social en padrón del SAT
La nueva razón social de Facebook en México es "Meta Platforms Technologies Ireland Limited" El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un oficio con la actualización de s...
Conoce los días inhábiles y vacaciones de la Prodecon en 2023
En vacaciones y días inhábiles no se computarán los plazos legales en los procedimientos tramitados ante la Procuraduría La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon ) dio a conocer re...
¿Cuál es el valor de la UMI del Infonavit para 2023?
El Instituto dio a conocer el valor de la UMI, que es un valor que se utiliza para calcular montos de los créditos denominados en Veces Salarios Mínimo El 11 de enero, el Instituto del Fondo Nacion...
Empleadores podrán pedir al SAT datos de sus trabajadores
El SAT explicó que los empleadores podrán realizar, por única ocasión, la solicitud de información para timbrar la nóminaLos empleadores que deseen obtener los datos fiscales de sus trabajadores pa...
Estos estados subieron sus impuestos sobre nómina y hospedaje en 2023
En México, además de los impuestos que cobra el Gobierno federal, los estados del país cobran impuestos locales. Dos de los impuestos estatales más comunes son el Impuesto sobre Hospedaje (ISH) y e...
¿Miedo al SAT? 9 prácticas que no debes volver a hacer
Un especialistas te da los consejos que necesitas para que no te metas en problemas con el SAT este 2023 Comienza el año y seguramente uno de los propósitos más comunes de las personas para 2022 es...
Infonavit reactivará el programa para cambiar créditos VSM a pesos
El plazo del 10 de enero era para que los créditos susceptibles de reestructura no se vieran afectados por los incrementos autorizados en los salarios mínimos para este 2023 El 10 de enero de 2023 ...
Entérate: la Prodecon redujo sus horarios de atención
El horario anterior de atención y recepción de documentos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente era de 9 a 17 horas El 10 de enero de 2023, la Procuraduría de la Defensa del Contribuye...
¿Cuántas solicitudes de cancelación de una factura se pueden hacer?
El contribuyente sólo cuenta con tres días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud, en caso de no dar una respuesta en el tiempo establecido, la factura se cancelará Para cancelar un Comproban...
El SAT modificó sus criterios sobre donatarias autorizadas
Entre los cambios están que las personas morales con fines no lucrativos deberán realizar como actividad exclusivamente la que fue autorizada para recibir donativos deducibles El 10 de enero de 202...
Falla portal del Infonavit en último día para cambiar créditos VSM
Usuarios que intentaron hacer el trámite en línea para sumarse al programa de Responsabilidad Compartida reportaron saturación del portal del Instituto Ayer venció el plazo para inscribirse al prog...
El SAT debe permitir estar en RESICO a personas físicas en plataformas: Prodecon
La prohibición para que quienes obtengan ingresos a través de plataformas digitales tributen en RESICO transgrede los principios de subordinación jerárquica, reserva de ley y proporcionalidad tribu...
¿Cómo puedo verificar el estatus de mi domicilio fiscal?
Los contribuyentes pueden, cada vez que lo deseen, verificar el estatus del domicilio en el Registro Federal de Contribuyentes En caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busque ...
Así limitó el SAT la planeación fiscal agresiva
Las reformas fiscales de los últimos cuatro años permitieron al Gobierno federal no tener que aumentar impuestos Con el Paquete Económico para 2023, el Gobierno de México no creó nuevos impuestos, ...
Conoce los cambios en la factura electrónica para 2023
La modificación de algunos plazos y otros cambios al CFDI se incluyeron en la Miscelánea Fiscal 2023 A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 de la factura electrónica o Compro...
¿Cómo resolver el problema en nuevas cuotas de cesantía y vejez 2023?
El problema principal está en la tabla de rangos de salarios, a través de la cual se define el monto de la cuota a pagar Desde agosto de 2022 se detectó una problemática registrada con los aumentos...
¿Qué hago si un funcionario del SAT incurre en una mala práctica?
Actualmente hay 2 mil exfuncionarios del fisco denunciados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. En algunas ocasiones, servidores públicos del ...
¿Cómo llevar mi empresa al siguiente nivel?
Tener una empresa propia es un sueño hecho realidad; de hecho, la mayoría de los millennials que cuentan con un empleo fijo fantasean con la idea de emprender en el ámbito comercial y no tener que ...
UMA diaria 2023 valdrá 103.74 pesos
La variación del nuevo valor de la UMA en comparación con el año pasado es de 7.82 por cientoA partir del 1 de febrero de 2023, la Unidad de Medida y Actualización de 2023 tendrá los siguientes val...
Aumento de vacaciones afectará prima vacacional y factor de integración del SBC
Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios, que les corresponden durante el periodo vacacional Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores del sector privado, ...
Conoce los cambios a la declaración anual 2022 para personas morales
La fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual 2022 es el 31 de marzo de 2023 El 20 de diciembre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer ...
¿Para qué usa el SAT los datos personales de los contribuyentes?
El fisco no está autorizado para transferir información a un tercero, salvo en los casos en que lo dispongan las leyes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene mucha información de los ...
La aplicación del aumento de vacaciones confunde a las empresas
Los abogados laborales han formado dos grupos de opiniones sobre la implementación de la reforma Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores del sector privado, sin importar su antigüedad, fueron...
El SAT expulsará del RESICO por incumplir con declaración anual
En la Miscelánea Fiscal se contempla dar de baja a los contribuyentes que incumplan con presentar su declaración anual del 2022 El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que comenzó a funciona...
¿Cuál es el nuevo plazo para cancelar CFDI globales del RESICO?
La cancelación de las facturas electrónicas globales en el RESICO es un tema controversial por las reglas que recientemente se publicaron en la Miscelánea Fiscal 2023 A partir del 2023, los contrib...
Empleadores aún pueden sustituir los CFDI de nómina de 2022
Los contribuyentes tienen de plazo hasta el 28 de febrero del año en curso, según lo establece la regla 2.7.5.6. de la RMF para 2023 El 27 de diciembre, el Servicio de Administración publicó la Res...
Conoce la tasa de recargos que aplicará el SAT en 2023
Los recargos los determina la autoridad y son publicados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de cada ejercicio fiscal Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, pueden aut...
Atención: el RESICO tiene estos cambios en 2023
Los ajustes al Régimen Simplificado de Confianza fueron publicados en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con la promesa...
¿Para qué sirve la Opinión de Cumplimiento o Carta 32-D del SAT?
Este documento en sentido positivo les sirve a los contribuyentes para acceder a distintos trámites, autorizaciones y otros beneficios La Opinión de Cumplimiento es un documento con el que la autor...
¿Cómo se demuestra la materialidad ante el SAT?
La materialidad es el conjunto de elementos objetivos, soportes documentales, tanto públicos cómo privados, mediante los cuales se puede demostrar que las operaciones facturadas Para tratar de elim...
DeclaraNOT, la herramienta donde los notarios informan al SAT
DeclaraNOT es un software que sirve de vínculo entre los notarios y la autoridad para efectos de presentar ante el SAT la información de los contribuyentes En algunos casos, los notarios públicos f...
¿Qué buscar en un software para facilitar el CFDI 4.0?
Toma en cuenta estas recomendaciones para seleccionar las herramientas tecnológicas para tu negocio. Ahora que se amplió el plazo para la entrada en vigor como obligatoria de la nueva versión del C...
Qué es un DAO y para qué sirve
Muchos han oído hablar de tecnología DAO, sin embargo, no todos saben para qué sirve y qué beneficios aporta a la comunidad. DAO es una organización Autónoma descentralizada, es una forma de estruc...
El SAT solicita notas a estados financieros en declaración anual de empresas
La regulación de notas a los estados financieros está contenida en los apartados “Normas de Revelación” de las NIF El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó la sección de “Estados Fi...
SHCP publica las tarifas de ISR 2023
Las tarifas de ISR para las personas físicas 2023 fueron actualizadas con la inflación generada desde diciembre de 2020 a noviembre de 2022 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) public...
Tablas ISR 2023
Conoce las tarifas ISR 2023 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2023.
¿En qué momento el SAT puede solicitar la materialidad de una operación?
Especialistas recomiendan incrementar los controles, así como implementar políticas para la recopilación de la evidencia de cada operación con todos sus procesos Para fines fiscales, la materialida...
¿Cuáles son las mejores casas de apuestas en México?
Apostar es una práctica común en el ser humano, una modalidad de entretenimiento versátil, antiquísima y con una historia interesante. No puede faltar en partidos de fútbol u otros deportes, además...
¿Qué es la materialidad para fines fiscales?
De acuerdo con especialistas, no hay una definición en la legislación fiscal del concepto materialidad ni existe requisitos para cumplir con ella El concepto materialidad no está definido en la le...
Cambios fiscales de 2022 aún están se están implementado: Prodecon
El ombudsman fiscal señala que para el ejercicio fiscal de 2022 entró en vigor una reforma amplia, con cambios que requieren de un periodo de implementación y adaptación La Procuraduría de la Defen...
El SAT cerró el año con mayor disponibilidad de citas
La escasez de citas también propició la creación de un “mercado negro” en el que estos espacios eran puestos a la venta Desde hace aproximadamente dos años, los contribuyentes enfrentan problemátic...
¿No te dieron factura? La Prodecon te puede ayudar
La Procuraduría puede apoyar a los contribuyentes con su servicio gratuito de quejas y reclamaciones Los contribuyentes que compran un bien o contratan un servicio pueden pedir una factura o Compro...
SAT pedirá estados financieros completos en la declaración anual de empresas
La autoridad fiscal recientemente dio a conocer el nuevo formato de declaración anual de personas morales, quienes deberán proporcionar estados financieros completos El Servicio de Administración T...
Por vacaciones, el SAT cierra trámites en su portal de internet
Cualquier cambio de régimen, movimientos sobre adeudos fiscales, tramites de e-firma, citas electrónicas y actualizaciones de RFC tendrán que esperar al próximo 2 de enero para realizarse. El Servi...
Ya está disponible el aplicativo de declaración anual del RESICO para personas morales
En la página de internet del SAT ya está disponible el aplicativo para que estos contribuyentes presenten su declaración anual, según como estén dados de alta En 2022 empezó a operar el Régimen Sim...
¿Qué pasa con los plazos legales durante las vacaciones del SAT?
Las vacaciones generales de la autoridad fiscal no se contarán dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, de acuerdo con el CFF Derivado de la temporada navideña, es común que...
¿Cómo hacer válidas tus vacaciones dignas? La STPS da estas recomendaciones
Los trabajadores podrán gozar como mínimo de 12 días continuos de vacaciones al cumplir su primero de contratación A partir del 2023, todos los trabajadores del sector privado, sin importar su anti...
El SAT da atención prioritaria y sin cita a estas personas
Las oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional del SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está de vacaciones. Su periodo vacaciona...
Malas prácticas de empresas: despiden en diciembre y recontratan en enero
Las bajas de los trabajadores impactan de forma negativa en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda. Durante diciembre de este año, algunas empresas dieron de ba...
Recomendaciones para enfrentar aumentos y cambios fiscales de 2023
Las empresas tendrán que enfrentar retos relacionados con una serie de modificaciones de diferentes temas en el siguiente año Para 2023 no habrá una reforma fiscal, pero aún se tienen que terminar ...
Oficinas del SAT atienden aunque estén de vacaciones
La autoridad fiscal informó que sus oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está de vacacione...
¿Debo pagar impuestos por mi aguinaldo?
El aguinaldo sólo genera ISR si el monto recibido por el trabajador es superior a 30UMAS, es decir, más de 2 mil 900 pesos La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 87, establece que los tra...
¿En qué ejercicio deben declararse los ingresos por herencia o legado?
Si las personas físicas no declaran los ingresos por herencia o legado, el SAT podría cobrar el impuesto correspondiente por dichos ingresos La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), en la ...
¿Qué debo hacer si no recibí mi aguinaldo antes del 20 de diciembre?
Los empleadores que incumplan con la obligación de dar el aguinaldo tendrán sanciones de 50 a 500 UMAs La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece, en el artículo 87, que los los trabajadores tienen...
¿Por qué debes cambiar tu crédito Infonavit en salarios mínimos antes de 2023?
Todos los créditos otorgados antes del 2016 sufrirán una actualización de la deuda que irá conforme a la inflación en el próximo enero del 2023
6 recomendaciones para evitar problemas con el SAT en 2023
Especialistas recomiendan consultar con el contador las decisiones que van a realizar antes de que sean ejecutadas Parece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) seguirá potenciando sus ...
Esperan que SAT otorgue beneficios fiscales en 2023
Para el próximo año, el SAT podría ofrecer beneficios fiscales a contribuyentes como condonaciones de multas o sanciones. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ofrecer beneficios fi...
Piden al SAT ampliar limitantes para pago de impuestos
El IMCP solicitó a la autoridad fiscal evaluar la posibilidad de ampliar o incrementar las limitantes, para que las personas físicas puedan acceder a las distintas modalidades de pago Los bancos pu...
¿Recibiste dinero prestado? Evita pagar impuestos
Si en el año obtuviste ingresos por préstamos, donativos o premios por arriba de los 600,000 pesos tendrás que reportarlos a la autoridad fiscal en la declaración anual El Servicio de Administració...
Funciona al SAT agregar otra advertencia en cartas invitación
Al fisco le resultó conveniente incluir en el contenido de la carta invitación la advertencia de que el incumplimiento puede derivar en la probabilidad de que se restrinja el CSD Las cartas invitac...
México y su relevancia en los nuevos contratos comerciales
A comienzos de año, México buscaba cerrar acuerdos comerciales de gran relevancia con Ecuador, Brasil y, si se pensaba en los intercontinentales, con el Reino Unido. Sin embargo, según se ha ido av...
Prórroga para Carta Porte sólo es para la aplicación de sanciones: IMCP
La facilidad que dio el SAT se limita únicamente a la aplicación de sanciones y no se refiere a la no emisión del comprobante y la incorporación del Complemento de Carta Porte, aclaran los contador...
Por alza en impuestos, casinos de Nuevo León recaudan menos
El Consejo Regional de Industriales del Juego (CRIJU) reveló que los casinos de Nuevo León tuvieron una disminución del 30 por ciento en recaudación así como pérdida de clientes, derivado de la apl...
3 consejos para proteger tu patrimonio financiero
Conoce tres herramientas que te permiten cuidar de los recursos que has ahorrado con el esfuerzo de tu trabajo
¿Qué candados puso el SAT al pagos por cuenta de terceros?
Los pagos por cuenta de terceros son deducibles si se cumplen con los criterios que marca el fisco mexicano
Estados sólo generan 12% de sus ingresos a través de impuestos
La Asociación Nacional de Empresarios Independientes pidió a los estados y municipios aumentar el cobro de impuestos. La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) informó que las ent...
¿Qué falta para que sea oficial el incremento de días de vacaciones?
Una vez que sea publicada la reforma a la ley en el DOF, los trabajadores mexicanos tendrán derecho a 12 días continuos de vacaciones pagadas después de cumplir el año de trabajo Recientemente, las...
Sólo el 5% de contribuyentes ha migrado a la nueva factura 4.0
El fisco se enfrentará a una problemática en 2023 cuando sea obligatorio el uso de la nueva versión de CFDI, aseguran especialistas Apenas el 5 por ciento del total de contribuyentes que emiten fa...
Las 5 principales diferencias entre una tarjeta de crédito y una de débito
Si te has propuesto averiguar cómo solicitar una tarjeta de crédito, deberías saber las principales distinciones entre esta y la de débito, pues a pesar de que las dos son instrumentos financieros ...
¡Por culpa del SAT! Trámites burocráticos retrasan a mipymes
Las empresas de menor tamaño de México destinaron al año 506 horas en trámites burocráticos. En México, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) destinaron al año 506 horas en trámites bur...
Busca Edomex cobrar nuevo impuesto a repartidores de apps
En el Paquete Fiscal 2023, la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México busca aplicar un impuesto adicional del 1.5% por cada entrega realizada. La Secretaría de Finanzas propuso cam...
El aguinaldo no puede pagarse en especie, aclaran contadores
La presidenta del IMCP dijo que el aguinaldo debe pagarse en la moneda de curso legal y no puede sustituirse con mercancías La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 87, establece que los tr...
¿De cuánto será el salario mínimo en el 2023?
El salario mínimo general en 2023 será de 207.44 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzará los 312.41 pesos al día El 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador...
¿Cómo ha ganado Elba Esther Gordillo juicios al SAT?
La ex dirigente magisterial logró probar que el fisco mexicano violentó su derecho de audiencia Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), volvió a...
Grandes contribuyentes aportaron 56% de los ingresos tributarios
El incremento en la recaudación del sector es debido a la aplicación del “Plan Maestro”, que es elaborado por la Administración General de Grandes Contribuyentes. La recaudación a grandes contribuy...
Atención: el SAT toma vacaciones a partir del 19 de diciembre
El periodo vacacional decembrino del fisco mexicano es un plazo que no se computa para efectos fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó cuál será su periodo vacacional decemb...
Consejos para cuidar la comprobación de viáticos
Es importante considerar varios factores para un manejo fiscal adecuado de viáticos y así evitar problemas para la empresa y el trabajador La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los gasto...
Prevén que el Buen Fin 2022 deje una derrama económica de 195 mil mdp
En 2021, el Buen Fin generó una derrama económica de unos 192,000 millones de pesos. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que el Buen ...
Detectan dificultad práctica para cancelar los CFDI anteriores a 2021
Al intentar cancelar, el sistema del SAT envía un mensaje de que no es posible porque el CFDI está fuera del ejercicio fiscal de su emisión El Código Fiscal de la Federación (CFF), en el artículo 2...
STPS limita subcontratación en el sector hotelero
La dependencia determinó que los principales puestos de trabajo de la industria turística y de hospedaje no podrán ser subcontratados El 12 de diciembre de 2022, la Secretaría del Trabajo y Previsi...
¿Disminuirás el coeficiente de utilidad? El SAT podría cobrarte recargos
Si al disminuir el coeficiente resulta que los pagos provisionales se cubrieron en cantidad menor a los que hubieran correspondido, entonces se pagarán recargos El Impuesto sobre la Renta (ISR) se ...
Avanza lento el RESICO: sólo han migrado 4% de personas físicas y 0.3% de morales
En los primeros nueve meses del año ha sido baja la migración de contribuyentes al nuevo régimen Al cierre de septiembre se han inscrito solo el 0.3 por ciento de personas morales y 4 por ciento de...
Recomiendan a patrones recabar avisos de trabajadores que presentarán su declaración anual
Si existen empleados que piensen presentar su declaración anual, es buen momento para que lo informen a su empleador La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), en el artículo 97, obliga a los patron...
Cártel del Gol: así opera la evasión de impuestos en la Liga MX
No es la primera vez que exhiben casos de corrupción de la LigaMX en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrado...
¿Los sueldos y salarios pagados en efectivo son deducibles?
El pago de sueldos y salarios que deriven de la relación laboral podrán ser pagados en efectivo, siempre que se cumpla con algunos requisitos Un requisito para la deducción de gastos es que sean pa...
¿Qué sanciones se aplican a los patrones que no pagan aguinaldo?
El trabajador que no reciba su aguinaldo antes del 20 de diciembre puede acudir a la Profedet o a los tribunales laborales La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece, en el artículo 87, que los los...
¿Cuál mejor opción para emitir un CFDI de retenciones?
Hay que tomar en cuenta que no es el mismo tipo de documento que se usa en un CFDI de ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago. Cuando en la realización de una actividad económica el co...
¿Cuál es la fecha límite para entregar el aguinaldo a los trabajadores?
La gratificación deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y debe ser equivalente a 15 días de salario, por lo menos El aguinaldo es una gratificación anual a la que tienen derecho los trabajado...
¡Ojo! El SAT podría multarte hasta con 10 mil pesos si no activas el Buzón Tributario
Las sanciones económicas por no tener habilitado el Buzón Tributario van desde los 3 mil hasta los 10 mil pesos. Una de las obligaciones fiscales que tienen las personas físicas o morales es la de ...
Consideraciones fiscales sobre el aumento de vacaciones
Al cumplir el primer año, los trabajadores tendrían derecho a 12 días de vacaciones, ya que actualmente pueden gozar de sólo seis días El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciat...
¿Cómo calcular el pago de IMSS de una persona trabajadora del hogar?
La cuota depende del salario que perciba de la empleada, del número de patrones y los días laborados El 15 de noviembre de 2022, la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), L...
El SAT aumenta fiscalización a través del Buzón Tributario
De enero a septiembre de 2022, se registraron 14 millones 822 mil de notificaciones o avisos a través del Buzón Tributario El Buzón Tributario es un sistema de comunicación electrónico a través d...
Cómo ahorrar dinero en medicinas
Los gastos que se pagan por medicamentos se pueden optimizar mediante una serie de acciones. Piensa que los gastos de bolsillo que pagamos por los medicamentos pueden reducirse, pues hay formas de ...
Pago de impuestos del sector minero se duplicó en un año
De los más de 64 mil millones de pesos que pagaron las mineras el año pasado, 54 mil 201 millones de pesos fueron por concepto de ISR Las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex) p...
¿Qué es el aguinaldo y en qué consiste?
Los trabajadores tienen derecho a un pago anual que deberá entregarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos El aguinaldo es una gratificación anual que el pa...
Aplicación de prisión preventiva para factureros es poco probable, señalan expertos
La SCJN aprobó recientemente eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas. La aplicación de la reforma penal para que ...
El SAT alcanzó una recaudación histórica de IVA e ISR
El órgano recaudador informó que la recaudación aumentó en un 99.5 por ciento real en los primeros 10 meses de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021
Sector empresarial denuncia excesiva fiscalización a Mipymes
El Consejo Empresarial Mexicano aseguró que el SAT, con actos de fiscalización, se queda con hasta 50% de los ingresos de las Mipymes.
El SAT seguirá exprimiendo a los grandes contribuyentes en 2023
El 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó a cuatro funcionarios superiores del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Uno de los ...
Cómo sacar un acta de nacimiento en línea en la ciudad de México
¿Buscas obtener tu acta de nacimiento en línea en la ciudad de México? Presta atención porque te acercamos todos los detalles que debes conocer al respecto: desde para qué te puede servir este docu...
Primeros pasos de un comerciante. ¿Dónde comenzar tu viaje Forex?
El trading online ha hecho que millones de personas en todo el mundo sepan más de economía, de finanzas personales y de cómo amortizar sus ahorros.
Jefe del SAT rechaza que apliquen terrorismo fiscal
Martínez Dagnino señaló que “no existe terrorismo fiscal, sino aplicación estricta de la ley", durante su comparecencia con diputados La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diput...
Modifican dictamen: 12 días de vacaciones no serán continuos
Con el cambio en el dictamen, los trabajadores podrán gozar de al menos seis días de vacaciones de manera continua y el resto de los días de descanso los acordarán con el empleador La Comisión del ...
Ratifican diputados al jefe y a otros funcionarios del SAT
La Comisión de Hacienda ratificó en lo general y en lo particular a los cuatro funcionarios superiores del fisco federal El 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la ...
Elektra debe pagar al SAT casi 5 mil mdp: TFJA
Un tribunal ratificó que la empresa de Salinas Pliego debe pagar al SAT 4 mil 917 millones de pesos por un adeudo correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. El Tribunal Federal de Justicia Admin...
Pueblos Mágicos cerca de CDMX que ofrecen una inversión rentable
Hay alrededor de 30 pueblos mágicos cerca de CDMX, de los más de 130 que han sido distinguidos con esa denominación en todo México. Estos 30 quedan a 3 horas o menos de la capital. Ofrecen atractiv...
¿Cómo lograr un buen posicionamiento SEO?
Si tienes un sitio web (o estás pensando en tener uno), seguro has leído algo sobre el SEO. Sabemos que, al haber tanta información, por momentos puede ser confuso. Es por eso que, en este artículo...
Estos costos de las empresas crecerán por el aumento de vacaciones
Las implicaciones financieras serán más fuertes para las empresas que tienen muchos empleados, señalan especialistas El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma par...
Actualización del ISR para 2023 no implica aumento de impuestos
La tarifa de ISR de personas físicas será actualizada para 2023, con la inflación acumulada desde diciembre de 2020 hasta la de noviembre de 2022 Las tarifas que se aplican en el cálculo del Impues...
Estos son los beneficios de afiliar al IMSS a una trabajadora del hogar
Con la seguridad social, la trabajadora del hogar está cubierta ante un accidente de trabajo o una enfermedad, sea o no grave El 15 de noviembre de 2022, la titular de la Secretaria del Trabajo y P...
Advierte SAT: medios de contacto del buzón deben estar actualizados antes del 2023
Los contribuyentes pueden registrar hasta cinco correos electrónicos y un número de teléfono celular en el Buzón Tributario El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente recordó a lo...
Aprieta SAT a grandes contribuyentes con el cobro de impuestos
La fiscalización a grandes contribuyentes durante los tres primeros años de gobierno ha logrado 86% de lo recaudado en todo el sexenio anterior
Ventajas de la automatización del pago de nómina
Todos los meses en las empresas es posible que las personas del área de recursos humanos, se vean comprometidas con las actividades de entrega, cálculo y gestión de las nóminas de los empleados. Po...
¿Qué hago si perdí mi contabilidad en un incendio inundación o siniestro?
La información contable de los contribuyentes se puede perder o destruir durante un incendio, inundación o siniestro. En estos casos, es importante definir qué acciones seguir para salvaguardar la ...
¿Cómo se debe emitir una factura por pago en especie?
El SAT aclaró que en este tipo de operaciones el cliente debe expedir un CFDI por la enajenación del bien con la forma de pago “17 Compensación” En ocasiones, las empresas liquidan deudas mediante ...
¿El aumento de vacaciones podría aplicar de manera retroactiva?
El trabajador no podrá exigir que le den los días de los años anteriores porque la ley no es retroactiva, afirman especialistas El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciativa de ...
¿Cómo se presenta el Aviso por pérdida o robo de la contabilidad?
El aviso se presenta al SAT a través del buzón tributario, dentro de los 15 días hábiles siguientes al hecho La información contable de los contribuyentes se puede perder o destruir durante un ince...
La eliminación "silenciosa" del subsidio al empleo
La tarifa del subsidio al empleo ha perdido su valor en lo equivalente a la inflación de 18 años, desde 2004 hasta 2022 Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Im...
Conoce los cambios para adquirir un crédito Infonavit
Las medidas buscan incrementar la demanda potencial de derechohabientes que pueden adquirir un crédito Infonavit El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio...
Factura 4.0 mete en problemas a las mipymes
Desde que entró en vigor el nuevo esquema de facturación, se advirtieron algunas complicaciones relacionadas con nuevos requisitos para la emisión del CFDI 4.0. Un estudio realizado por la Cámara N...
Bimbo pagará 6 mil mdp al SAT por venta de Ricolino a Mondelez
La empresa Bimbo deberá pagar al SAT 6 mil millones de pesos de impuestos por la venta de Ricolino.
Confirma AMLO: salario mínimo aumentará 20% en 2023
Con el incremento al salario mínimo ahora será de 6 mil 223 pesos mensuales para 2023.
Conoce los días de vacaciones del SAT para diciembre 2022
El segundo periodo general de vacaciones de la autoridad tributaria será del 19 al 30 de diciembre de 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la segunda versión a...
¡Es hoy! Bancos informarán cada mes al SAT de depósitos en efectivo
La Ley del ISR clasifica los depósitos en efectivo como aquellos depósitos en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta bancaria A partir de hoy, los bancos tendrán q...
¿Debo pagar impuestos si tengo ingresos esporádicos por la venta de bienes?
Los contribuyentes que obtengan ingresos en forma esporádica habrán de cubrir como pago provisional a cuenta del impuesto anual En materia fiscal, los contribuyentes pueden obtener un tipo de ingre...
Recomendaciones sobre precios de transferencia relacionados con el dictamen fiscal
Las sugerencias del IMCP deberán observarse en la revisión de los “estudios de precios de transferencia” contenidos en un dictamen fiscal El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recient...
¿Cómo documentar un préstamo correctamente ante el SAT?
La autoridad tributaria podría cobrar multas que pueden ir del 50 al 75% del monto del depósito El Servicio de Administración Tributaria podría considerar como ingreso el depósito de un préstamo s...
Si una trabajadora del hogar tiene varios empleadores, ¿quién paga el IMSS?
El pago se hace de acuerdo con el salario y los días laborados de la persona trabajadora del hogar y se puede cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año El 15 de noviembre de 2022...
Buró de Crédito: así puedes bloquear tu historial para que nadie lo revise
El bloqueo del historial crediticio tiene el objetivo de impedir que sean solicitados préstamos y créditos en tu nombre y evitar el robo de identidad. El Buró de Crédito es una herramienta para que...
¿Para qué sirve el atributo "ObjetoImp" de la factura 4.0?
El atributo “ObjetoImp” de la nueva versión del CFDI se requiere para señalar si es una operación objeto o no de impuesto El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal ...
Proponen impuesto a comercio electrónico por basura plástica
Los gobiernos podrían utilizar el dinero recaudado de los impuestos en la gestión de los residuos y proyectos sociales y ambientales Una propuesta de Oceana en México, organización internacional de...
Importadores de canasta básica serán suspendidos si tienen inconsistencias con el SAT
Este año, el SAT dio de baja a 923 empresas del Padrón de Importadores por falta de requisitos como la e-firma vigente Los contribuyentes del Padrón de Importadores de Productos de la Canasta Básic...
¿Cuándo se publican las nuevas tarifas de ISR para 2023?
La actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece qu...
¿Qué es un precierre fiscal y para qué sirve?
El precierre permite prever el resultado fiscal del año y, en su caso, el flujo de efectivo para el pago del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio siguiente Faltan algunas semanas para que termin...
SHCP volverá a cobrar IEPS al diésel después de ocho meses
Luego de ocho meses de no cobrar el IEPS, Hacienda volverá a recaudar recursos por este gravamen El gobierno federal cobrará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, lueg...
SAT vence a BBVA: debe pagar 1,620 mdp por crédito fiscal
El SAT determinó un crédito fiscal a BBV por mil 800 millones de peso correspondientes al ejercicio fiscal de 2007. El Grupo Financiero BBVA debe pagar 1,620 millones de pesos al Servicio de Admini...
AMLO espera que salario mínimo aumente 20%
El sector patronal propuso un aumento de 15 por ciento al salario mínimo que entrará en vigor en 2023 y el obrero pidió un alza de 25 por ciento. Ayer en su discurso tras la marcha por los cuatro a...
Habilitan Oficina Móvil del SAT en Monterrey
El objetivo de la Oficina Móvil es acercar los servicios del SAT, a los contribuyentes cuyo domicilio está alejado de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente. El Municipi...
SCJN elimina la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales
La Suprema Corte eliminó la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó e...
El SAT anuncia prórroga para el CFDI 4.0 y carta porte
El SAT aplazó el uso del CFDI 4.0 así como la entrada en vigor del complemento Carta Porte hasta agosto de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la segunda versi...
El Ecosistema PLC Ultima Impulsa la Adopción Masiva de la Tarjeta Cripto con Límites Increíblemente Altos
Aunque ya existen decenas de tarjetas compatibles con las criptomonedas, la mayoría de ellas son inferiores a las tarjetas bancarias, ya que ofrecen poca funcionalidad y escasa experiencia de usuar...
Coparmex busca que los días de vacaciones no sean continuos
El sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma laboral sea progresiva para que los días vacacionales se apliquen de manera gradual. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establ...
¿Por qué se deben actualizar las tarifas de ISR en 2023?
La última vez que las tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2020, fecha desde la cual la inflación acumulada ha sobrepasado el 10% acumulado La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) e...
¿Y tu Constancia Fiscal? Cadenas comerciales inician con la factura 4.0
Algunas grandes cadenas están informando a sus clientes y proveedores que ya están comenzando la emisión de CFDI 4.0, el cual será obligatoria en enero de 2023 ¿Ya actualizaste tus datos fiscales c...
¿Cómo se afilia a una trabajadora del hogar al IMSS?
El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la trabajadora y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año Recientemente, la titular de la Secreta...
¿Qué diferencia hay entre la ley 73 y 97 del Seguro Social?
Cada régimen tiene requisitos y beneficios diferentes, por lo que el IMSS recomienda verificar en cuál estás dado de alta. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recomienda que antes de i...
¿Qué información deberá tener el CFDI de nómina 4.0? Esto dice el SAT
El SAT dio a conocer que los patrones tienen tres opciones para generar los recibos de nómina. Las nuevas reglas de facturación electrónica aplicables a los recibos de nómina serán obligatorias a p...
SCJN perfila quitar prisión oficiosa para delitos fiscales
La Suprema Corte de Justicia retomó la discusión de proyecto que perfila eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos fiscales Tres ministros de la Suprema Corte de...
¿Qué es la materialidad en conceptos de nómina y por qué es importante?
Las empresas pueden enfrentarse a riesgos cuando no comprueban la materialidad, es decir, cuando manejan un concepto pero no lo acreditan La materialidad es la demostración y la evidencia de lo que...
¿Cómo justificar un préstamo para que el SAT no lo considere ingreso?
Para acreditar que una cantidad de dinero recibida es un préstamo y no un ingreso acumulable, la carga de la prueba la tiene el contribuyente frente a la autoridad En materia fiscal, los préstamos ...
Ya será obligatorio registrar en el IMSS a trabajadoras del hogar: STPS
El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año El nuevo régimen de i...
Cómo castigó el SAT a sus funcionarios acusados de corrupción
Los principales delitos por los que servidores públicos del SAT fueron denunciados son: contrabando, impresión ilegal de documentos y acceso a sistemas. Al menos 11 funcionarios del Servicio de Adm...
Falta de citas en el SAT frena bajas del RFC: Prodecon
Los contribuyentes deben acudir a las oficinas del SAT para tramitar el aviso de cancelación al RFC, pero se complica con la escasez de citas La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodec...
¿Qué impacto tendrá el aumento en las cuotas patronales para las Afore en 2023?
Las aportaciones patronales aumentarán desde el 3.15% actual hasta 13.87% entre 2023 y 2030. El pasado 16 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a diversos artícu...
Cómo funciona el límite de depósitos en efectivo si tengo varias cuentas bancarias
Los depósitos que acumulen 15,000 pesos más 1 deben ser informados por las instituciones financieras Los bancos tienen la obligación de proporcionar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) l...
Aumenta 30% anual recaudación de ISR de personas morales
Para 2023 el Gobierno federal prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos por ISR. La recaudación de Impuesto sobre la Renta (ISR) a las ganancias de las personas morales dejó un total de ...
¿Es posible ingresar al RESICO en cualquier momento?
Existe una interpretación que indica que se puede "optar" por tributar en el RESICO en cualquier momento a través de declaraciones complementarias Con la implementación del nuevo Régimen Simplifica...
Por acuerdos conclusivos, el SAT obtiene 28,000 mdp en 2022
Se estima que al cierre de 2022, la SHCP logre recaudar 30 mil millones de pesos a través de acuerdos conclusivos. En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado ...
Salario mínimo 2023: Sector obrero pide 25% y patrones ofrecen 15%
El sector patronal ha dado a conocer que su oferta de aumento al salario es de 15 por ciento para el próximo año. Representantes de diversos sindicatos enviaron una propuesta de aumento de 25% al s...
¿Qué son los análisis sistémicos de la Prodecon?
Son estudios de los problemas que derivan del sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de derechos en perjuicio de los contribuyentes La P...
¿Qué impacto tiene el cambio de horario en la facturación?
Conoce las implicaciones que tendrá este cambio en la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet El pasado 30 de octubre entró en vigor la eliminación del horario de verano, una in...
Prodecon da sugerencias al SAT antes falta de citas
En un análisis sistémico, la Procuraduría explicó los problemas y afectaciones que enfrentan los contribuyentes por la escasez de citas del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prod...
¿Adiós al home office? Menos empresas ofrecen trabajo a distancia
En México las contrataciones han retrocedido 15% respecto de lo observado en 2021, revela un estudio. Una encuesta de SherlockHR reveló que México es el país que más ha mantenido la modalidad prese...
Coparmex: SAT autorizó 14% menos recursos para devoluciones automáticas
De enero a septiembre se autorizaron 30 mil 577 millones de pesos en devoluciones automáticas para personas físicas, de acuerdo con la Confederación A través de un análisis basado en datos del Serv...
FGR perdió caso aduanal por falta de firma electrónica
La FGR presentó mal un recurso ante el SAT por lo cual perdió el caso de un subsidio de más de 12 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) perdió el caso de unsubsidio supuestam...
Cuidado: el SAT puede considerar un préstamo como ingreso
El fisco puede considerar que un préstamo de dinero es un ingreso que se debe acumular para efectos de la Ley del ISR En materia fiscal, los contribuyentes pueden cometer errores que se traducen en...
Secretaría del Trabajo propone estas modificaciones al REPSE
A través del anteproyecto que aún no está aprobado se plantean modificaciones a los lineamientos para el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas Con fecha del 10 ...
¿ Los contribuyentes pagarán menos ISR en 2023 por la inflación?
La actualización de las tarifas se dará sólo si la tendencia de aumento de la inflación se mantiene. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ajusta las tablas que sirven de base para el cálc...
SAT podría perder 1.1 billones de pesos por créditos difíciles de cobrar
La cifra creció 111 por ciento respecto de la registrada al inicio de la actual administración federal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un billón 179 mil millones de pesos por c...
Mano de obra en México se encarece 2% con aumento de vacaciones: Manpower
El incremento a las vacaciones mínimas también ayudará a mejorar la productividad de los trabajadores en México, señalan especialistas El director general de ManpowerGroup para México, Centroaméric...
¿Puedo construir mi casa en un terreno ejidal con un crédito del Infonavit?
El crédito "ConstruYO Infonavit" puede usarse sin importar el tipo de propiedad, lo que incluye a aquellas que son privadas, ejidales, comunales o derivadas de algún programa gubernamental El Insti...
Crece recaudación del IMSS gracias al Reporte de Cotización
El Reporte Personalizado de Cotización le permite a las personas trabajadoras saber si están afiliadas y con qué salario El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recaudó mil 500 millones de p...
Las devoluciones del SAT disminuyeron pero el monto aumentó
La autoridad fiscal también indicó que de enero a septiembre de 2022, las resoluciones a solicitudes pagadas disminuyeron en 258 mil 379 trámites respecto al mismo periodo de 2021 El Servicio de Ad...
¿Es excesiva la información que pide el SAT para devolver impuestos?
La autoridad solicita a los contribuyentes fotografías de sus edificios, de su maquinaria y hasta de todos sus activos cuando piden devolución de IVA Recientemente se publicó una nota periodística ...
Así puedes presentar una reclamación al Buró de Crédito
Si tus datos son incorrectos o necesites hacer alguna precisión en tu historial crediticio, puedes presentar un reclamo al Buró de Crédito En caso de que detectes alguna imprecisión o error en la i...
¿Cuándo recibirán los burócratas el aguinaldo para El Buen Fin 2022?
El aguinaldo de los trabajadores del Estado es equivalente a 40 días de salario A partir de hoy 14 de noviembre, es decir antes del periodo de ofertas del Buen Fin, los funcionarios públicos del go...
Así puedes recuperar el TUA si cancelas o pierdes un vuelo
De acuerdo con la Ley de Aviación Civil sí existe una posibilidad para que los usuarios de las aerolíneas mexicanas devuelvan el costo completo. ¿Sabías que puedes solicitar reembolso de la Tarifa ...
El SAT complica registro de plataformas digitales extranjeras
En México hay 162 plataformas digitales extranjeras dadas de alta en el RFC, de las cuales 23 se inscribieron este año
Cuidado: el catálogo de regímenes del CFDI 4.0 es distinto al del 3.3
Uno de los requisitos de la nueva versión de factura, es que debe contener el régimen fiscal del receptor del comprobante A partir de 2023, los contribuyentes tendrán que facturar obligatoriamente ...
Bajará tasa de ISR en 2023 pero aumentará cuota del IEPS
Las tablas de ISR tienen que ajustarse cuando la inflación acumule más de 10%, desde su última actualización Para 2023, la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cobradas a los ingresos será menor d...
El SAT logrará meta de recaudación por mayor fiscalización: IMCP
De acuerdo con estimaciones de especialistas, para 2023 crecimiento del PIB estará por debajo del estimado del gobierno federal y será difícil lograr la meta recaudatoria El Instituto Mexicano de C...
¿Qué es el expediente electrónico de Afore y cómo tramitarlo?
Es un archivo digital que compila los documentos y datos personales del trabajador, así como los de sus beneficiarios La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) introdujo el...
¿Qué considera el SAT como depósitos en efectivo?
Los movimientos relacionados con transferencias electrónicas y traspasos entre cuentas no son considerados depósitos en efectivo Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la inform...
Estos efectos positivos y negativos tendrá en las empresas el aumento de las vacaciones
La reforma ayudará a la salud y bienestar de los trabajadores, pero también tendrá repercusiones de carácter financiero, fiscal y de seguridad social, de acuerdo con el IMCP El 3 de noviembre, el S...
Prevén que ISR de personas físicas se actualice por inflación para 2023
La actualización de las tarifas de Impuesto Sobre la Renta se dará sólo si la tendencia de aumento de la inflación se mantiene, de acuerdo con el IMCP La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del IS...
¿Qué pasará con las vacaciones de los empleados actuales si se apruebe la reforma?
El Artículo 18 de la LFT que establece que “en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador” Una iniciativa de reforma para aumentar los días de vacaciones en México se e...
Patrón debe pagar todas cuotas si no inscribió al trabajador al Infonavit: SCJN
La Corte determinó que si se acredita que el patrón omitió el pago de las aportaciones de vivienda, deberá ser condenado a que las pague por el tiempo que duró la relación laboral La Suprema Corte ...
El SAT establece obligaciones de beneficiarios controladores a través de preguntas frecuentes
El nuevo documento de preguntas frecuentes establece obligaciones que no son solicitadas por medio de las Misceláneas Fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó u...
Recomendaciones ante la declaración de depósitos en efectivo de los bancos
Aunque el SAT diga en sus comunicados que no vigila los depósitos en efectivo, los contribuyentes deben de tener cuidado, aseguran especialistas Los bancos tienen la obligación de proporcionar anua...
Recaudación de IVA suma tres meses a la baja por inflación
El descenso en el IVA podría deberse a la elevada inflación, que encareció las mercancías y propició un menor poder adquisitivo
¿Pueden ingresar al RESICO quienes fueron socios de personas morales?
El SAT considera que si un contribuyente ha tenido la calidad de socio o accionista de personas morales ya no pueden acceder al régimen La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) re...
¿Quiénes pueden tener problemas con el SAT por los depósitos en efectivo?
Las personas que pagan sus impuestos no están en riesgo, porque tienen sus comprobantes fiscales, señalan especialistas Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de ...
¿Hasta cuándo podrá facturar con la versión 3.3?
El SAT otorgó una nueva prórroga pero sólo a la versión 3.3 del CFDI de nómina El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente otorgó una prórroga, hasta el 31 de marzo de 2023, para ...
El SAT complica devolución de IVA con exceso de requisitos
La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León estima que las empresas deben enfrentar cerca de 180 trámites federales mensuales para devolución de IVA a favor El Servicio de Administrac...
SHCP aclara: fondos de pensiones no se tocarán
Haciendo dijo que los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, así como bonos de pensiones y acciones de las Siefores están a salvo La Secretaría de Hacienda y Crédit...
Becas Benito Juárez 2022: ¿Cuándo y quiénes recibirán 3 mil 360 pesos?
El programa está dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria menores de 18 años Los beneficiarios de las B...
Bancos informarán al SAT cada mes los depósitos en efectivo, a partir de esta fecha
Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas de los contribuyentes. Esto lo establece el artículo 55, fracci...
No te confundas: el SAT no dio prórroga a la factura 4.0
A partir del 1 de enero de 2023 se deberá usar obligatoriamente la versión 4.0 de facturación, con excepción del CFDI de nómina El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente otorgó u...
Atlas le mete gol al SAT: libra crédito fiscal por 551 mdp
En junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Club Atlas es una de las instituciones señaladas por el uso de facturas falsas El Tribunal Federal de Justicia Admin...
¿Qué falta para que sea oficial el aumento a las vacaciones?
La reforma a la Ley Federal del Trabajo propone 12 días el periodo vacacional desde el primer año de trabajo remunerado
¿Patrón o trabajador? Quién decide la fecha de las vacaciones
La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón es quien decide en qué momento se toman las vacaciones En México hay empresas que deciden los días en que sus trabajadores pueden tomar sus vacaci...
¿Cuándo será el Sorteo "El Buen Fin" 2022 del SAT?
En el sorteo participan los contribuyentes que realicen compras a partir de 250 pesos con tarjetas de débito y crédito “El Buen Fin” es un evento anual en el que los negocios ofrecen descuentos pa...
12 preguntas para saber si te conviene el RESICO
Este régimen, que comenzó a funcionar en 2022, ofrece facilidades tanto a personas físicas como a personas morales En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con la prom...
Aviso de Cruce, el programa que frenó el conflicto entre Aduanas y el SAT
Especialistas señalan que hay una falta de coordinación entre el fisco mexicano y la Agencia de Aduanas por el programa Aviso de Cruce, lo cual afecta a la agilización del paso de mercancías Por fa...
Proyecta SAT dar más de 9 millones de citas en 2022
Ante la escasez de citas, los trámites con mayor demanda son inscripciones al RFC, generación y revocación de firma electrónica para personas físicas y actualizaciones de datos del RFC El Servicio ...
SAT da prórroga al uso del CFDI 4.0 de nómina
La prórroga se da con la finalidad de que los datos que se proporcionen para la emisión del CFDI y aquellos que se encuentran en las bases de datos del fisco sean coincidentes. El Servicio de Admin...
Disputan 246 mil millones de pesos al SAT en juicios activos
A través de dichos juicios, los contribuyentes están intentando evitar el pago de 246 mil 563 millones 248 mil 113.55 pesos a la SHCP. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrenta más d...
La recaudación tributaria aumentó en el tercer trimestre de 2022
La recaudación fue superior a lo previsto en 235 mil millones de pesos y en 10% real anual, reportó Hacienda La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el pasado 28 de octubre los "...
¿Los precios deben publicitarse con el IVA incluído?
La Ley de Protección al Consumidor establece la obligación de incluir el IVA (y otros impuestos) en el precio total a pagar por el cliente El 20 de octubre, una persona denunció a través de redes s...
Reportan problemas para enviar la DIOT al SAT
al momento de enviar el archivo, la plataforma del SAT arroja un mensaje de error señalando que el archivo presentado “no cumple con las especificaciones para la integración de los datos” de la DIO...
AMLO: proyecto de la Corte sobre prisión oficiosa protege a factureros
Un ministro de la Suprema Corte presentó un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, en el que propone que los jueces no apliquen en forma automática esta medida cautelar El presidente ...
Patrones dan vacaciones antes de 2023, para evitar controversias
Algunos patrones están dando vacaciones en noviembre y diciembre para que no queden días pendientes, ante el posible incremento para el próximo año El dictamen de una iniciativa de reforma con la q...
Detectan irregularidades por más de 27 mdp en becas Benito Juárez
No se encontraron evidencias de que 8 mil 515 familias hubiesen cobrado el apoyo para alumno de educación básica, reportó la ASF
La autoridad podrá confiscar mercancía trasladada sin Carta Porte
El objetivo del complemento Carta Porte no es aumentar la recaudación, sino disminuir el contrabando e informalidad, de acuerdo con especialistas Con la última prórroga que otorgó el Servicio de Ad...
Día de muertos 2022: ¿1 y 2 de noviembre son días inhábiles?
Los días de descanso obligatorio son aquellos que se consideran como no laborables para trabajadores
Estos cambios tendría la iniciativa para aumentar vacaciones
La discusión del dictamen en el Senado para aumentar las vacaciones laborales se retrasó a petición de las cámaras empresariales Hace unas semanas, se aprobó en comisiones del Senado el dictamen me...
¿El SAT embargó propiedades de Vicente Fox?
En redes sociales circuló información falsa acerca de que el fisco embargó terrenos y ranchos del ex presidente por la deuda de la empresa Oceanografía El Tribunal Federal de Justicia Administrativ...
El SAT cobró 125 millones de pesos a La Comer
Durante el tercer trimestre de 2022, Grupo La Comer pagó 125 millones de pesos para solventar las observaciones del SAT respecto del año 2004
¿Por qué son importantes los impuestos ambientales?
Los impuestos verdes surgen como una herramienta útil y necesaria para combatir el cambio climático y sus implicaciones económicas y sociales, opina nuestra articulista Daniela Coria Pérez Tejeda L...
¿Qué hago si mi CURP no está certificada?
El trámite para corregir esta situación se llama Aclaración Administrativa de Acta, el cual se debe realizar en el Registro Civil correspondiente de cada entidad federativa.
¿Pedirás factura? Ahora tendrás que dar más datos con la versión 4.0
La nueva versión de la factura electrónica se centra en nuevos campos de llenado que son obligatorios La versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica sustitu...
El SAT "golpea" a las utilidades de Tv Azteca
Durante el tercer trimestre de 2022, la utilidad neta de TV Azteca alcanzó un valor de 4 millones de pesos.
Ex jefa del SAT hace “limpia” en la Secretaría de Economía
Raquel Buenrostro cuestionó la integridad personal de cuatro trabajadores de la dependencia, acusándolos de ocultar información
Cómo conservar la contabilidad en la nube
En caso de una visita domiciliaria, es una obligación de los contribuyentes proporcionar la información y documentación que forma parte de la contabilidad Las herramientas tecnológicas son de mucha...
¿Qué es la previsión social y cómo se deduce?
Se consideran previsión social a las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras Para efecto...
¿Qué pasa el patrón no paga las aportaciones al Infonavit?
El Infonavit establece multas de hasta 350 veces el salario para las empresas que no paguen las aportaciones patronales.
Actualiza tu domicilio fiscal antes de 2023 y evita sanciones del SAT
El SAT puede multar a un trabajador por no tener actualizado su código postal En 2023 iniciará el uso obligatorio de la versión 4.0 del Comprobante Digital por Internet (CFDI) o factura electrónic...
¿Cómo se emite una factura 4.0 para personas sin actividad económica?
Las personas físicas mayores de edad tienen la obligación de inscribirse al RFC sin actividad económica A partir del 1 de enero de 2023, los contribuyentes tendrán que facturar de manera obligatori...
¿Cobran impuestos por préstamos? Esto debes saber sobre el tema
Toma nota de cuándo debes informar ingresos por préstamos ante el SAT. La tecnología ha hecho que algunos productos financieros sean cada vez más accesibles, como es el caso del préstamo en línea s...
Reportan problema para hacer pago provisional en sistemas del SAT
El portal del SAT no permite presentar a personas morales el pago provisional del mes de septiembre de 2022 exclusivamente Algunas personas morales o empresas reportaron un problema, durante todo e...
Pensión por viudez del IMSS: ¿Cómo tramitarla?
La pensión por viudez se otorga a esposas, esposos, concubinas o concubinos, según sea el caso de la persona fallecida.
INAI pide al SAT informar sobre denuncias y cese de personal por corrupción
El SAT clasificó la información relacionada con las denuncias como reservada, bajo el argumento de que difundirla puede obstruir la prevención o persecución de los delitos El Instituto Nacional de ...
¿Cuándo es el buen Fin 2022?
El evento comercial es el más importante de México, incluso supera en ventas a las fiestas decembrinas o el Día de las Madres, de acuerdo con las cifras de los empresarios "El Buen Fin" es un event...
Salinas Pliego aún le debe más de 31 mil mdp al SAT
El dueño de TvAzteca todavía debe al fisco 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2007 y 2013 Tras pagar un adeudo fiscal por impuestos atrasados del ejercicio f...
Estos nuevos costos tendrán las empresas en 2023
El próximo año, las empresas tendrán que absorber mayores costos derivado de la inflación, aumentos salariales y cambios en la legislación laboral El próximo año será desafiante para todas las empr...
Frenan eliminación estímulo fiscal a pequeñas librerías
La iniciativa pretendía quitar beneficio fiscal de ISR a libreros, que permite deducir el 8 por ciento de cada unidad que venden La iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 que p...
¿Por qué se frenó en el Senado la iniciativa para aumentar las vacaciones?
El líder morenista Ricardo Monreal solicitó a la mesa directiva del Senado diferir la discusión del dictamen Hace unos días, se aprobó en comisiones del Senado el dictamen mediante el cual se estab...
El SAT sorteará 500 mdp en El Buen Fin 2022
Para participar sorteo no es necesario que los consumidores hagan algún trámite, sólo tienen que pagar con tarjetas de crédito y débito En 2022, "El Buen Fin" se llevará a cabo del 18 al 21 de nov...
¡Ya pagó! Empresa de Salinas Pliego cubre adeudo fiscal de 2 mil mdp
El adeudo total de Grupo Salinas asciende a los 40 mil millones de pesos, de acuerdo con el SAT. Grupo Salinas pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 mil 772 millones de pesos corres...
¿Quién será el nuevo Administrador de Grandes Contribuyentes del SAT?
El anterior titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes es ahora el jefe del fisco en México El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un documento a la Cámara de Diputados...
Aprueba Cámara de Diputados Ley de Ingresos 2023
El proyecto aprobado por los legisladores no contempla nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Fede...
¿Por qué los contadores no recomiendan prestar la tarjeta de crédito?
Especialistas consideran que los contribuyentes deben cuidar la discrepancia fiscal que pudiera darse por el uso de tarjetas de crédito El 17 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SA...
¿Qué es una persona física "sin actividad económica"?
Las personas físicas mayores de edad tienen la obligación de inscribirse al RFC, pero el incumplimiento por ahora no genera una sanción Las personas físicas mayores de edad deben solicitar su inscr...
La factura electrónica 4.0 complicará la deducción de gastos
La información que contiene la nueva versión del CFDI ayuda a la autoridad a fiscalizar de manera más efectiva a los contribuyentes El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 de la factura...
Prevén que aumento a vacaciones entre en vigor en 2023
El sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días Uno de los temas que causan inquietud entre empresarios y tra...
¿Qué son las declaraciones complementarias?
En la declaración complementaria, el contribuyente corrige o agrega algún dato antes de que la autoridad lo solicité y así evita son multas y recargos
Así está "eliminando" el gobierno el subsidio para el empleo
El apoyo para bajar el ISR a los trabajadores entró en vigor en 2008, es decir, tiene casi 15 años de existir El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los trabajadore...
¿Empresas pueden bajar salario si se reduce la jornada laboral?
De acuerdo especialistas, por ley ningún patrón puede reducir el salario de un trabajador si se reducen las horas de la jornada laboral Muchos trabajadores se preguntan si el salario se verá reduci...
¿Cómo funciona el embargo por Buzón Tributario del SAT?
El SAT está facultado para exigir el pago de un adeudo fiscal a todo contribuyente, una vez que hubiere transcurrido el plazo para su pago Como parte de la reforma fiscal, este año se publicó una a...
¿Desconoces tu RFC? Así puedes obtenerlo en el portal del SAT
Los contribuyentes pueden consultar con su CURP en la página del SAT, la clave de RFC que les fue asignada
En México, jornadas laborales largas y menos vacaciones: OIT
La ley en México contempla 6 días como mínimo. En contraste, en Colombia y Chile se permiten 15 días, mientras que en Brasil y Perú son 30 días. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (...
¿Cómo se calcula el subsidio para el empleo?
El subsidio depende del nivel de ingresos del trabajador y se calcula usando una tabla publicada en la Ley del ISR El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los trabaj...
¿Quiénes ocuparán los cargos pendientes en el SAT y la ANAM?
El SAT y la ANAM tienen dos puestos disponibles para la administración de Grandes Contribuyentes y la dirección de Aduanas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Ad...
¿Se pueden emitir facturas 3.3 y 4.0 al mismo tiempo?
La versión 4.0 de la factura electrónica ya está vigente pero los contribuyentes pueden seguir usando la versión 3.3 durante el resto del 2022 Con la última prórroga que otorgó el Servicio de Admin...
¿Qué es el subsidio para el empleo?
Los trabajadores con ingresos menores a 7 mil 382 pesos mensuales recibe un apoyo de carácter fiscal para pagar menos ISR El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los...
Proponen exentar de pago ISR por venta de inmuebles a mayores de 65 años
La propuesta plantea adicionar un tercer párrafo al inciso a), de la fracción XIX, del artículo 93 de la Ley del ISR En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para exentar el Impuesto So...
Así debes comprobar los gastos de viáticos
La Ley del Impuesto sobre la Renta especifica que para deducir los gastos de viaje tiene que existir una relación de trabajo o de prestación de servicios Los gastos de viaje o viáticos son deducibl...
Este error tienen las cuotas de cesantía y vejez para 2023
El problema principal está en la tabla de rangos de salarios, a través de la cual se define el monto de la cuota a pagar Actualmente, diversas iniciativas se están discutiendo en el Senado o en la ...
Así funciona el pago impuestos en especie para artistas
Además de sus obligaciones fiscales, el artista debe tener en cuenta que las ventas de obras de arte son consideradas como actividades vulnerables, nos explica nuestro articulista Yair Kershenovich...
El SAT adjudicó de manera directa 60% de contratos
El fisco mexicano dio de manera directa 246 contratos a diversas empresas, monto que representa el 60% de todos los contratos En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha...
¿Qué pasa actualmente con el dinero en cuentas bancarias inactivas?
Una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito propone que los recursos inactivos se destinen a operaciones de la seguridad pública del país El pleno de la Cámara de Diputados apr...
Considera esto antes de solicitar una reducción de multas del SAT
La autoridad fiscal registra a los contribuyentes que usen el programa de reducción de multas en la "lista negra" de condonaciones por créditos fiscales En agosto pasado, el Servicio de Administrac...
¿Cómo quedarán las vacaciones si se aprueba la reforma laboral?
El dictamen será puesto a discusión del pleno del Senado el martes próximo y existe la expectativa de que sea aprobado por unanimidad Hace unos días, se aprobó en comisiones del Senado el dictamen ...
Subastará Infonavit casas abandonadas
El inventario de casas abandonadas alcanzó las 650 mil unidades, de las cuales, unas 120 mil están listas para ser recomercializadas, informó el Infonavit. Mario Macías, titular de dirección de los...
Sobreestiman de ingresos por recaudación para 2023: CCPM
Las estimaciones del Paquete Económico 2023 son elevadas y están basadas en indicadores de economía que igualmente parecen complicados alcanzar, sobre todo incremento de 3 por ciento del PIB. De ac...
Piden unificar criterios entre funcionarios del SAT
Los criterios de los funcionarios que revisan la información en las oficinas del fisco no están unificados, de acuerdo con especialistas Desde hace meses, los contribuyentes sufren adversidades par...
Los contratos deben acompañarse de otras pruebas para acreditar la materialidad
Un tribunal determinó que no basta la exhibición de los contratos en los que haya pactado la realización de determinado servicio para demostrar se materializaron El Tribunal Federal de Justicia Adm...
¿Cómo sé si tengo un adeudo con el SAT?
En ocasiones llegan notificaciones al buzón tributario, y los contribuyentes no las abren porque piensan que al no abrirlas es como si no hubieran sido notificados El Servicio de Administración Tri...
Quickbooks abandona México: opciones alternativas
El software de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, Quickbooks, ha anunciado el cierre de sus operaciones en México. A continuación, te acercamos los detalles y te damos también algunas ...
La prueba pericial es idónea para demostrar fallas en el buzón tributario
Las actas y testimonios notariales no son pruebas idóneas para demostrar fallas en el funcionamiento del buzón tributario, dijo el TFJA El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recient...
¿Los estados de cuenta bancarios pueden usarse como comprobantes fiscales?
El estado de cuenta puede servirte para demostrar ante el órgano recaudador los ingresos en tu cuenta bancaria. El Código Fiscal de la Federación otorga la opción de considerar como comprobante fis...
La falsa polémica tras la cédula profesional del nuevo titular del SAT
En redes sociales se aseguró que la cédula profesional de Antonio Martínez Dagnino era "patito", sin embargo, esta versión resultó falsa El nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (...
Estos son los ingresos por los que no se emite una factura
PHay actos o actividades con efectos fiscales en los que el contribuyente no tiene obligación de emitir un CFDI El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyen...
Avanza en el Senado dictamen de reforma para aumentar vacaciones
El dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo será votado en el Pleno de la cámara alta
"Es una buena noticia que el jefe del SAT sea contador": CCPM
El Colegio de Contadores Públicos de México espera empatía del nuevo jefe del SAT El nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, es licenciado en Contadur...
¿Qué depósitos en efectivo no gravan impuestos?
Actualmente la autoridad fiscal no cobra los depósitos en efectivo, debido a que se eliminó el IDE con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 La autoridad fiscal aclaró recientemente que es f...
¿Cuáles son los retos para el nuevo jefe del SAT?
Uno de los retos de Martínez Dagnino al frente del fisco mexicano es mejorar la disponibilidad de citas, aseguran especialistas Antonio Martínez Dagnino tomó posesión recientemente como el nuevo ti...
Cambios en Hacienda y Economía muestran falta de proyecto sólido: diputado
El legislador Jorge Romero Herrera expresó su preocupación por el repentino cambio en el gabinete, lo que calificó como inesperado y como factor de incertidumbre Hasta hace unos días, Raquel Buenro...
¡Cuidado! El SAT utiliza las apps bancarias para fiscalizar
A través de una campaña de actualización de datos bancarios, el SAT busca endurecer los actos de fiscalización de los contribuyentes, advierte especialista.
Conoce a Antonio Martínez Dagnino, el contador que será jefe del SAT
Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la UNAM El 10 de octubre, Antonio Martínez Dagnino tomó posesión como el nuevo titular del Servicio de Administración Tributar...
Proponen en el Senado eliminar el Complemento Carta Porte
La propuesta de un senador incluye realizar una revisión exhaustiva a los requisitos para la emisión Complemento Carta Porte Una solicitud promovida por el senador Ismael García Cabeza de Vaca plan...
Consideran administración de Buenrostro en el SAT como una de las mejores
Especialistas en materia fiscal aseguraron que el desempeño de Buenrostro al frente del SAT fue bueno, incluso la consideraron como una de las mejores administraciones. El Instituto Mexicano de Con...
Buenrostro pasará de auditar empresas a buscar inversiones
Expertos opinaron que Buenrostro deberá enfrentar dos importantes controversias en el T-MEC, las consultas sobre la política energética mexicana y el panel sobre las reglas de origen automotriz. Es...
Designan jefe del SAT a recaudador de grandes contribuyentes
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AMLO anunciará mañana quién será el nuevo titular del SAT
El Presidente dijo en su conferencia mañanera que el martes dará a conocer el nombre del nuevo jefe o jefa del fisco mexicano Hasta hace unos días, Raquel Buenrostro dejó la jefatura del Servicio d...
Conoce el tratamiento fiscal para empresas con teletrabajo
La Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo La nueva modalidad de teletrabajo, también llamada "home office", ...
¿Qué pasa con un crédito Infonavit si el titular fallece?
Si una persona está pagando un crédito de vivienda del Infonavit y fallece, la deuda queda liquidada pero se tienen que realizar algunos trámites Un crédito hipotecario del Instituto del Fondo Naci...
Elba Esther le gana al SAT y evita pago de 10 mdp
El TFJA anuló la resolución impugnada que obliga a Elba Esther Gordillo obliga al pago de una multa de 10 millones de pesos por impuestos recargos y multas correspondiente al ejercicio fiscal 2011 ...
Procurador fiscal sería el nuevo jefe del SAT
Arturo Medina se desempeña como procurador fiscal en la Secretaría de Hacienda, reemplazará a Raquel Buenrostro quien asumirá el mando de la Secretaría de Economía Luego de que el presidente de Méx...
La polémica gestión de Buenrostro en el SAT y su paso a Economía
Como titular del SAT, Raquel Buenrostro logró incrementar los ingresos tributarios entre un 4% y 6% anual El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este viernes que la titular ...
El SAT audita a Citibanamex, previo a su venta
El SAT comenzó a fiscalizar a Citibanamex, no sólo como institución financiera, sino también a las obras de arte que componen su patrimonio cultural y a la fundación Citibanamex, cuya unidad de ban...
¿Por qué Infonavit subió la edad máxima para solicitar un crédito?
Esta cambio en la política del Instituto entrará en vigor a partir del 22 de noviembre del 2022 Uno de los atributos que deben reunir las personas para solicitar un crédito hipotecario al Instituto...
Se va Raquel Buenrostro del SAT; pasa a Economía
Raquel Buenrostro, quien fungía como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tomará el mando de la Secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Clouthier. "Quiero informarles que ...
Esto puedes hacer si recibiste una factura falsa sin saberlo
Si detectas una factura falsa en tu contabilidad debes aclarar tu situación fiscal mediante una declaración complementaria, de acuerdo con especialistas Con las reformas a las leyes fiscales penal...
Denuncian venta de citas afuera de oficinas del SAT
Ariana Martínez, integrante del Colegio de Contadores, expuso que hay personas que se encuentran a fuera de las oficinas del fisco vendiendo citas Desde hace meses, los contribuyentes sufren advers...
¿Por qué es importante pagar impuestos?
El ciudadano debe comprender que el sistema de recaudación, además de ser equitativo y proporcional, requiere de un compromiso voluntario, señala nuestra articulista Angélica Valladares En México, ...
¿Qué es la Oficina Móvil del SAT y en qué entidades atenderá?
El objetivo de la Oficina Móvil es acercar los servicios del SAT, a los contribuyentes cuyo domicilio está alejado de las Administraciones Desconcentradas Para tratar de disminuir el rezago de cit...
¿Qué hacer si una factura no aparece en la declaración precargada del SAT?
En el campo de facturas de ingresos y gastos sólo se precargan las facturas con método de pago en una sola exhibición Las declaraciones de impuestos precargadadas son documentos digitales que el Se...
Caen 0.5% ingresos tributarios de enero a septiembre: SAT
La caída en la recaudación se debe al subsidio otorgado a productores e importadores de combustibles, con el objetivo de reducir la inflación
La autocorrección fiscal no está sujeta al oficio de observaciones de la autoridad
Un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que el derecho a la autocorrección fiscal, durante una revisión de gabinete, no está sujeto a que la autoridad emita previamente el oficio de observacion...
¿Qué es la Oficina virtual del SAT y cómo funciona?
A través de la oficina virtual, los contribuyentes pueden realizar cambio de domicilio fiscal, corrección de nombre, obtención de contraseña, entre otros trámites.
¿Prestas tu tarjeta de crédito? Podrías meterte en problemas con el SAT
Si la autoridad revisa, y compara los ingresos y los gastos del contribuyente, pudiera presumir una situación de discrepancia fiscal Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributar...
Cae recaudación del IVA por disminución de consumo
Desde agosto de 2019, el monto obtenido por IVA no había mostrado una caída en un periodo igual. Al cierre de agosto , la recaudación por el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 108 mi...
Eliminan impuesto de importación a empresas para combatir inflación
Las empresas firmantes del APECIC obtendrán la Licencia Única Universal, que las exime de todo trámite o permiso y del impuesto general de importación. El presidente Andrés Manuel López Obrador fi...
Tardan hasta 5 meses en crear empresas por falta de citas del SAT
El SAT informó que ampliará sus horarios de atención lo que resta del año y pondrá en operación la “Oficina Móvil” en 11 entidades del país para atender el rezago de citas La creación y funcionami...
Cuándo es necesario usar un software de contabilidad electrónica
Un software de contabilidad electrónica es una tecnología que permite ahorrar tiempo y evitar errores en los procesos manuales. Independientemente de su tamaño, llevar la contabilidad de una empres...
Ventajas y opiniones de realizar un Máster en EAE Business School
La era de la especialización ha creado un ambiente laboral mucho más competitivo y dinámico. En centros educativos como EAE Business School ofrecen todo tipo de Másteres y programas especializados ...
3 autos 2023 que valen menos de 250 mil pesos
México es el país número 13 del ranking de países por número de matriculaciones de vehículos, formado por 137 países.
Estas iniciativas laborales se discuten en el Congreso
En ambas cámaras se discuten iniciativas sobre el aumento a las vacaciones, reducción de jornada laboral, entre otros temas Actualmente, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen di...
Recomendaciones para evitar una auditoría del SAT
El Colegio de Contadores recomendó revisar el buzón tributario y atender las cartas invitación del SAT en tiempo y forma para evitar un proceso de auditoría con el fisco Cuando el Servicio de Admin...
Grupo Mexicano de Desarrollo deberá pagar 926 mdp al SAT: TFJA
Los grandes contribuyentes tienen un adeudo de 448,833 millones de pesos, al cierre del segundo trimestre del 2022. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que Grupo Mexicano...
IMCP reconoce como acierto la ampliación de horarios del SAT
A partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre de 2022, las oficinas de atención del SAT tendrán un horario de 9:00 a 16:00 horas con previa cita. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos...
En estas operaciones está restringido el uso efectivo
Estas restricciones se encuentran establecidas en el Artículo 32 de la Ley Antilavado La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti...
SAT lanza Oficina Móvil y crece horarios de atención
A partir del 7 octubre hasta el 30 de diciembre de 2022, atenderá en un horario de 9:00 a 16:00 horas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que aún no ha resuelto el rezago de ci...
Proponen que aumento a vacaciones sea gradual y entre en vigor en 2023
Actualmente, una persona recibe 6 días de vacaciones después de cumplir su primer año de servicio en una empresa. En el Senado de la República recientemente se trabaja en una iniciativa de reforma ...
Quitateloslentes.com la clínica que te ofrece operarte los ojos a crédito
Las patologías oculares lamentablemente cada vez son más comunes, condiciones como la miopía, cataratas, hipermetropía o el astigmatismo, están a la orden del día afectando parcial o completamente ...
¿Cómo eliminar un reporte negativo de Buró de Crédito?
Si una persona o empresa tuvo retrasos o incumplimientos, no tiene que esperar a que se borre la información para que mejore su historial crediticio El Buró de Crédito es una empresa que administra...
Conoce los nuevos paramétros para la opinión de cumplimiento del IMSS
El funcionamiento de la opinión prácticamente no se modificó, pero el Instituto hizo una serie de precisiones en cuanto a su formato y parámetros El 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Segu...
¿En qué casos el SAT puede romper el secreto fiscal?
Las autoridades tributarias tienen la obligación de guardar reserva absoluta en relación con toda la información suministrada por los contribuyentes
Infonavit aumenta a 70 años limite de edad para solicitar crédito
El límite de edad pasó de 65 a 70 años años para solicitar un crédito hipotecario a través del Infonavit
AMLO excluye a Salinas Pliego de lista de empresarios que deben al SAT
El Presidente aclaró que entre las empresas que deben 100,000 millones de pesos no está el Grupo Salinas El 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que entre 20 y 30 gran...
Si un asalariado pide cambio de domicilio, ¿el SAT tomará el dato de la INE?
Con base en la ficha de trámite del SAT, se tomará el domicilio visible en la credencial para votar vigente, según se indica en la Miscelánea Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) r...
¿Qué es el secreto fiscal y de qué sirve a los contribuyentes?
El secreto fiscal comprende la obligación a cargo de las autoridades tributarias, de guardar reserva absoluta en relación con toda la información suministrada por los contribuyentes
Citas del SAT se venden hasta en 10 mil pesos, acusa diputado
Una iniciativa de ley propone un plazo máximo de 15 días para que SAT otorgue citas a todos los contribuyentes. Hiram Hernández, diputado del PRI, acusó que los funcionarios del Servicio de Adminis...
Estímulos fiscales en zona fronteriza costaron 14% más que en 2021: SAT
De acuerdo con el fisco, estos beneficios se otorgan como un mecanismo para estimular e incrementar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo. De enero...
El SAT habilitará oficina virtual para cambio de domicilio de asalariados
El aviso de cambio de domicilio fiscal se puede realizar a través del portal, en las oficinas del SAT o ahora también en la oficina virtual El Servicio de Administración Tributaria recientemente pu...
20 grandes empresas deben 100 mil mdp al SAT: AMLO
El mandatario recordó que la condonación de impuestos está prohibida y que ahora todos deben pagar impuestos El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina a entre 20 y...
Ventajas de recibir dinero de Estados Unidos por transferencia bancaria
Recibir transferencias es una de las transacciones electrónicas que cada vez son más comunes en diferentes países, por su practicidad y rapidez. Por esta razón, otro mercado que también puede incli...
ICC México defiende a Prodecon de acusaciones de AMLO
La organización rechazó lo dicho por el mandatario federal y explicó que la Prodecon se creó como un organismo innovador que propone soluciones accesibles y oportunas para los conflictos tributario...
Así puedes obtener la opinión del cumplimiento del IMSS
El IMSS hizo una serie de precisiones en cuanto a su formato y parámetros de la opinión de cumplimiento El 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo por el...
TFJA se pronuncia sobre el rechazo de deducciones
La tesis forma parte de las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente determinó que si el rech...
Recaudación de México en 2023, aún por debajo de América Latina
A diferencia de años anteriores, el paquete económico propuesto para el próximo año destaca por la ausencia de reformas significativas en el marco tributario, de acuerdo con Fundar. La recaudación ...
¿En cuánto tiempo borran un adeudo del Buró de Crédito?
La información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el histori...
Por qué incrementarían los costos a empresas al aumentar vacaciones
El aumento en días de vacaciones para los trabajadores tendría un efecto en las cuotas de seguridad social, de acuerdo con especialistas El 20 de septiembre, comisiones del Senado emitieron un dict...
¿Compraste o vendiste criptomonedas? Debes declararlo al SAT
Las operaciones con criptomonedas se consideran como actividad vulnerable, es decir, de lavado de dinero, de acuerdo con la Ley Antilavado. La delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contr...
Alistan eliminación de horario de verano
De aprobarse la reforma en los términos señalados, aplicará a partir del 1 de noviembre de este 2022.
SAT: uso del Buzón Tributario es constitucional
La autoridad fiscal aclaró que, desde 2016, la SCJN determinó que el uso del Buzón Tributario es constitucional El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el uso del Buzón Tributari...
¿Subirán las cuotas del IMSS a patrones si aumentan las vacaciones?
Según especialistas, si se aprueba la iniciativa será un golpe directo al bolsillo de los patrones, en un momento complicado de la economía En el Senado se discutirá una iniciativa de reforma, ya a...
Salinas Pliego critica al SAT pedir que paguen impuestos y no tener citas
El empresario, dueño de Grupo Elektra, expuso que el gobierno "quita" el dinero a los empresarios y se dedica a estorbar El empresario mexicano,Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas han sidoinvest...
Buzón IMSS: podrás usarlo sin ser derechohabiente o patrón
Mediante un acuerdo, el Instituto realizó algunas precisiones en los Lineamientos generales para el uso de su Buzón institucional El 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...
Así determina el SAT que una factura es falsa
El SAT puede identificar si una o varias facturas son falsas verificando que una empresa sospechosa no tiene activos físicos y recursos necesarios para ejercer sus actividad económica, ya sean serv...
¿Cómo responder una carta invitación del SAT?
Las cartas invitación son documentos emitidos y enviados por el SAT que promueven en los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Las cartas invitación del Servicio de Administr...
Estos son los puntos que debes vigilar de tu Afore
En los primeros meses del año, se presentó una disminución del valor de los activos de los trabajadores que podría traducirse en una disminución de sus ahorros
Atención: estos nuevos requisitos deben cumplir las notas de crédito
La emisión de notas de crédito en 2022 debe cumplir una serie de requisitos para su emisión, entre ellos, que esté “justificada” El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de Egresos, conoci...
Así es la iniciativa para aumentar las vacaciones y reducir la jornada laboral
La propuesta de Morena pretende duplicar las vacaciones mínimas que pasarían de seis a 12 días al año En el Senado de la República recientemente se presentó una iniciativa de reforma para aumentar ...
Acusa AMLO que usan Prodecon para evadir impuestos
El Presidente señaló que lleva 4 años intentando nombrar un nuevo titular de la Prodecon y no ha podido El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su conferencia de prensa maña...
Vender cajas de CSGO es una buena forma de ganar dinero en 2022
Seguramente muchos chicos han oído a sus padres reprocharles que de pequeños pasen tiempo con los juegos de ordenador, diciendo que no pueden conseguir nada en la vida. Si creciste a principios de ...
Así se pagan los impuestos originados de las ganancias en los casinos online
Los impuestos se encuentran en todas las actividades que realizamos: desde hacer una compra hasta obtener un ingreso. Esto quiere decir que el sector de los juegos de azar no está exento de la trib...
¿Qué medios tengo para defenderme del SAT u otra autoridad fiscal?
Conoce los medios de defensa que existen en contra de los actos o resoluciones de las autoridades como el IMSS o el infonavit Los contribuyentes tienen distintos medios de defensa para oponerse a l...
¿Quién es el beneficiario efectivo de una empresa y cómo identificarlo?
El beneficiario efectivo es toda aquella persona física que ejerza el control último sobre las entidades, sociedades o vehículos a través de los cuales se realizan negocios
Atención: podrías tener menos dinero en tu Afore en los próximos meses
PLa minusvalía acumulada entre enero y agosto del 2022 suma 304,657 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión del Sistema del Ahorro para el Retiro.
Con este modelo, el SAT pretende combatir la evasión fiscal
El fisco mexicano prevé relacionar la recaudación de las contribuciones y vincularlas con la aplicación de los recursos, refieren especialistas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) imple...
Nobe, la aplicación de contabilidad para emprendedores y freelancers
Si vives en México y vas a emprender, seguro eres de los que se la pasan realizando trámites y juntando papeles para cumplir requisitos, dedicándole entre el 30% y 40% de tu tiempo laboral. ¿Lo hab...
¿Qué pasa si el SAT detecta que una factura es falsa?
Quienes emitan o utilicen facturas que no reúnen los requisitos fiscales, serán sancionados con las mismas penas aplicables al delito de defraudación Una factura falsa o apócrifa es igual a cualqui...
¿Qué hacer ante una invitación de vigilancia profunda del SAT?
Así debes atender una notificación de una invitación de entrevista de vigilancia profunda del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un “programa llamado vigilancia profunda”. S...
¿Por qué México tendrá un déficit fiscal histórico en 2023?
Para 2023, Hacienda estima un endeudamiento neto de 23.4 por ciento mayor al aprobado para este año.
70% de empresas usa efectivo como principal método de pago
La mayoría de las empresas no solicitó financiamiento por el alto costo del crédito, reveló una encuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores La Encuesta Nacional de Financiamiento de las ...
4 cosas que hacer para financiar la construcción de una casa
Una de las maneras que tienes para poder hacerte de tu hogar aparte del financiamiento para adquisición de vivienda, es con el crédito construcción. A la hora de querer adquirir una casa, hay básic...
¿Me conviene tributar en el RESICO de personas físicas?
Expertos sugieren identificar el margen de utilidad fiscal del contribuyente permite definir si es conveniente optar por el RESICO En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESI...
Sugieren aumentar límites de deducción de automóviles, con base en la inflación
El IMCP propone establecer nuevos importes de límites de deducción, tanto de la inversión de automóviles como de los pagos por el uso o goce temporal de los mismos El 14 de septiembre, el Instituto...
El SAT tendrán un recorte en su presupuesto de 2023
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 contempla una disminución de mil 347 millones de pesos para la autoridad fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrí...
¿Te redujo el SAT una multa? Podrías estar en la lista negra
Los contribuyentes desconocen que, ante el atractivo de solicitar la reducción de multas, el SAT tiene la obligación de hacer públicos dichos beneficios
IMSS: patrones deben registrar a trabajadores de 15 a 18 años
Mediante un acuerdo, el instituto refrendó que las personas mayores de 15 años y menores de 18 que cuenten con una relación laboral son sujetos del régimen obligatorio El 12 de septiembre, el Insti...
Proponen aumentar límite máximo a deducciones personales
El IMCP planteó que el máximo de deducciones personales sea 10 veces el valor anual de la UMA y aumentar a 30% del total de los ingresos El 14 de septiembre, el Instituto Mexicano de Contadores Púb...
El SAT sería perjudicado con el Paquete Económico 2023
Una propuesta incluida en el Paquete Económico dejaría al fisco sin los recursos provenientes de las tareas aduanales El Paquete Económico 2023 establece que los recursos provenientes de las tareas...
¿Por qué el SAT despidió a 6 mil empleados?
La mayor baja fue en el rubro de personal de enlace con una baja de 3 mil 753 personas, ahora solo hay 10 mil 877 empleados en ese puesto cuando en el primer semestre de 2021 eran 14 mil 630
¿Cuáles son los riesgos de comprar facturas falsas?
Quienes hayan comprado a una empresa facturera, tendrán que justificar que realmente compraron los productos o recibieron los servicios plasmados en los CFDI Simular operaciones y presentar declara...
¿Qué tipos de auditorías puede realizar el SAT?
Al iniciar el proceso, el SAT entrega un oficio en el que informa qué es lo que se deberá revisar, junto con la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado El Servicio de Administración Tribut...
Contadores presentan propuesta de reforma fiscal 2023
El IMCP manifestó que para brindar certeza jurídica y operativa existen aún varios pendientes que debe solucionar el SAT El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entre...
IMCP pide eliminar riesgo de delitos fiscales por firmar dictámenes
Los contadores solicitan que se elimine el riesgo para los dictaminadores de incurrir en un supuesto delito fiscal al firmar dictámenes de empresas que operen con irregularidad El 14 de septiembre,...
El SAT logró crecer la recaudación sin nuevos impuestos: CIEP
El Centro de Investigación destacó en un análisis que se implementaron medidas fiscales para evitar la evasión y elusión de corporativas multinacionales A pesar de que el Gobierno de México no impl...
¿De dónde viene la recaudación secundaria del SAT?
La recaudación secundaria es el ingreso que obtiene el Gobierno de México de las acciones para aumentar la eficiencia en el cobro de los impuestos Las reformas fiscales aprobadas en 2022 y otras me...
SAT va por más auditorías a grandes contribuyentes para aumentar recaudación
El presupuesto de los ingresos tributarios del gobierno federal estima 4.6 billones de pesos en 2023. Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que cerca de 9...
Contribuyentes piden al SAT reducción de multas y los pone en lista negra
En las listas negras del SAT, donde el fisco ubica a contribuyentes sospechosos o descubiertos por simular operaciones, hay un apartado llamado "Reducción de Multas" Abel Garza Gómez, presidente de...
¿Debes la hipoteca? Infonavit suspendió desalojos y juicios masivos
El Instituto implementó facilidades de pago, baja de tasas de interés y mayores facilidades para la conversión de créditos en VSM como parte del Programa Ventanilla Universal de Responsabilidad Com...
Cómo presentar el aviso de enajenación de acciones entre residentes en el extranjero
La obligación de este aviso queda a cargo de la sociedad emisora de las acciones, ya es ella quien tiene el conocimiento del cambio de accionistas Tratándose del caso de enajenación de acciones ce...
Fiscalización da al SAT 3 de cada 4 pesos de ingresos extraordinarios
72.5 por ciento del total de los ingresos extraordinarios, prácticamente tres de cada cuatro pesos, se han originado por las acciones de recaudación del organismo Las acciones de fiscalización del ...
El SAT incumple con app para emisión de Carta Porte
Al cierre de agosto se han emitido un total de 217 millones 205,170 facturas electrónicas de ingreso y traslado con complemento Carta Porte. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)...
Empresas se van a la quiebra sin poder renovar su e-firma
El Poder Judicial negó a empresas con alto nivel de deuda el derecho a salir de insolvencia mediante Ley de Concursos Mercantil Abogadas afiliadas a la Confederación Internacional de Mujeres en Ins...
Supuestos macroeconómicos del Paquete Económico son poco realistas: Coparmex
El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023. En los documentos del Paquete Económico se estiman los ingresos que...
Destaca Prodecon los puntos relevantes de la propuesta de Ley Ingresos 2023
En la Ley de Ingresos se estima la composición de los ingresos futuros, impuestos, derechos e ingresos derivados de financiamiento La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) reali...
Conoce el calendario de la aprobación del Paquete Económico 2023
El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023. Los diputados tienen hasta el 20 de octubre para discutir y aprobar...
¿Qué pasa si tu patrón te registra en el IMSS con un sueldo menor al que percibes?
Estar registrado ante el seguro social un sueldo menor al que se percibe tiene consecuencias en las prestaciones laborales del trabajador La mayoría de los patrones que te registran con un sueldo m...
Cuidado: Estas malas prácticas usan los notificadores del SAT
Especialistas recomiendan revisar las fechas de los documentos y no firmar hasta corroborar que los datos estén correctos Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una visita do...
La tasa de retención para ahorradores subirá en 2023
Actualmente la tasa de retención para ahorradores es de 0.08 por ciento, una de las tasas más bajas en los últimos años. Luego de dos años con disminuciones, la tasa de retención anual para los aho...
¿Qué hizo el SAT de la 4T para aumentar la recaudación?
En el Paquete Económico, Hacienda expuso las principales medidas que han permitido el fortalecimiento de la recaudación Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ...
2.5 billones de ISR, la meta del SAT para 2023
La mayor fuente de ingresos tributarios provendrá del ISR, por el que Hacienda prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos. De acuerdo con el Paquete Económico presentado este jueves por la...
El SAT busca recaudar 4.6 billones en 2023, sin subir impuestos
La recaudación el próximo año tendría un aumento de 1.7 puntos porcentuales del PIB, en relación con lo observado en 2018 Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congres...
¿Por qué algunas facturas no aparecen en la declaración precargada del SAT?
Una de las razones por las que un gasto no aparece en la plataforma del SAT es porque la factura tiene algún error Las declaraciones de impuestos precargadadas son documentos digitales que el Servi...
Prevén que SAT aumente fiscalización para alcanzar meta de recaudación 2023
El gobierno federal estima obtener 4.6 billones de pesos por ingresos tributarios el próximo año Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete ...
SHCP entrega Paquete Económico 2023 que mantendrá medidas contra evasión y elusión
El titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dijo que en materia fiscal seguirán fortaleciendo la base tributaria a través de las medidas contra la evasión y elusión fiscal Hoy, la Secretaría de...
¿Qué es y para qué sirve una bóveda digital de facturas?
La bóveda digital de CFDIs es un servicio para almacenar y administrar facturas en la nube
Miscelánea fiscal 2023 sin cambios dará certidumbre: CCPM
Mantener sin incrementar los impuestos es bueno, porque eso generaría estabilidad e incentivaría la inversión extranjera en México, dijeron especialistas El 8 de septiembre, como cada año, la Secre...
En qué casos la Modalidad 40 del IMSS mejora tu pensión
La modalidad 40 permite a las personas trabajadoras que hayan dejado de cotizar ante el IMSS continúen con aportaciones para incrementar sus semanas cotizadas
¿Cómo funcionan las declaraciones precargadas del SAT?
El fisco prellena las declaraciones con base en las facturas que el contribuyente emite y las que le emiten sus proveedores Las declaraciones de impuestos precargadas son documentos digitales que e...
Empresa paga deuda fiscal pero sigue en lista de deudores del SAT
Aunque la empresa liquidó este año 800 mil pesos al fisco, entre créditos fiscales y multas, la autoridad no la ha eliminado del listado de contribuyentes incumplidos y con adeudos en firme. El Col...
¡Buenas noticias! No habrán cambios fiscales en 2023: Buenrostro
La jefa del SAT explicó que lo único que se modificará en el próximo año son las cuotas y tarifas, como consecuencia de la inflación
¿Pagas por asimilados? Estas características debe cumplir la relación con el trabajador
En el régimen de asimilados a salarios no puede ni debe existir una relación de subordinación entre la empresa y el trabajador El Servicio de Administración Tributaria podría pensar que los pagos d...
Estados y municipios obtienen 268 mil mdp por estrategias de fiscalización
El SAT impulsó la regularización de las obligaciones fiscales de entidades federativas, municipios, organismos estatales y municipales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de...
Así puedes conocer los impuestos que te retienen en tu nómina
El visor de nómina es una herramienta que sirve para que los trabajadores consulten sus ingresos y retenciones por concepto de sueldos, salarios, asimilados a salarios El Servicio de Administración...
Alsea descarta persecución del SAT
De enero a marzo de 2022, Alsea reportó ventas netas por 15 mil 228 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 49.5 por ciento. Armando Torrado, director general de Alsea, declaró este ...
Modalidad 40 del IMSS: ¿por qué será más caro pensionarte por este régimen?
La Modalidad 40 ofrece la posibilidad de incrementar el salario base de cotización y alcanzar una pensión de hasta 25 salarios mínimos. La Modalidad 40 o Continuación Voluntaria al Régimen Obligato...
¿Qué pasa si deduzco un gasto no indispensable?
Si el SAT revisa al contribuyente y detecta deducciones que no cumplieron los requisitos establecidos, no aplicaría una multa pero sí determinaría un ISR por pagar Para calcular el Impuesto sobre l...
Harán correcciones al RESICO en la reforma fiscal 2023
El Paquete Económico 2023 se entregará al Congreso de la Unión el jueves 8 de septiembre de 2022 La Miscelánea fiscal 2023 buscará realizar algunas correcciones el Régimen Simplificado de Confianza...
El SAT capacitó a estados y municipios para aumentar la recaudación local
En 2022, el fisco federal capacitó a más de 15 mil 200 funcionarios estatales y, por primera vez, a funcionarios municipales Durante esta administración, el Servicio de Administración Tributaria (S...
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon en agosto de 2022
Los criterios sustantivos fueron aprobados recientemente en Sesión Ordinaria de la Procuraduría La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó nuevos criterios su...
Uso de CFDI en la factura 4.0 depende del régimen fiscal del receptor
La autoridad fiscal no exige que el régimen del receptor sea exactamente aquel en que está registrado, sino que basta que sea uno que corresponda al tipo de persona. A partir de 2023, los contribuy...
AgendaPro, Startup que ayuda a crecer hasta 82% a comercios de citas
El comercio aún se recupera de la crisis que dejó la pandemia, los últimos dos años no han sido nada fáciles para los pequeños comercios y emprendedores, y uno de los sectores que se ha visto más p...
¿Cuáles son las deducciones autorizadas para las personas morales en 2022?
Los contribuyentes deben cumplir con los requisitos establecidos para que las deducciones no sean rechazadas por el SAT Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar, los contribuy...
¿Qué gana el SAT con la condonación o reducción de multas?
El fisco puede obtener recursos de manera inmediata sin tener que hacer algo adicional, aseguran especialistas El 31 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una facilidad q...
¿Qué son los gastos estrictamente indispensables?
Estos gastos que disminuyen los ingresos acumulables deben ser indispensables para que los objetivos, fines y misión de la empresa puedan ser cumplidos Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR...
Atención: los pagos en efectivo a tarjetas de crédito también son reportados al SAT
Las cantidades en efectivo destinadas al pago de un crédito, préstamo o financiamiento son reportadas por los bancos al SAT si superan los 15 mil pesos mensuales Los depósitos en efectivo son aquel...
Contribuyentes pasan a la informalidad por falta de citas del SAT
Empresas y personas físicas que no se han podido dar de alta en el SAT o renovar su e.firma, tienen que realizar sus operaciones sin dar factura Continúan los tiempos de espera para obtener citas e...
Conceptos de gastos deben tener relación con el objeto social para ser estrictamente indispensables
Un gasto estrictamente indispensable debe estar relacionado con el objeto social del contribuyente que pretende acreditarlo, determinó un tribunal Los contribuyentes que realicen actividades con el...
¿Puedo ir a la cárcel por falsear información contable?
El CFF establece una pena de hasta 3 años de prisión por asentar operaciones contables, fiscales o sociales de manera inadecuada La persona que asiente con información falsa o de manera inadecuada...
¿Qué son las deducciones de impuestos?
Los contribuyentes pueden aplicar deducciones autorizadas, dependiendo del régimen fiscal con el que tributen Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar, los contribuyentes tien...
¿En qué casos el SAT exenta de impuestos a las donaciones?
La donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes
Recaudación de impuestos cae 9.4% por subsidio a combustibles
La recaudación cayó 9.4% anual reportó su mayor caída desde julio del 2007, debido al estímulo fiscal a gasolinas.
El Buen Fin 2022 durará sólo 4 días
En 2020 la campaña de descuentos y promociones duró 12 días y luego 7 en la edición del 2021, como una medida para evitar contagios de Covid-19 La Secretaría de Economía (SE) informó que la campaña...
Cómo comprobar un traspaso entre cuentas bancarias propias
Para probar que se trata de un traspaso entre sus cuentas propias, el contribuyente necesita su estado de cuentas y otros documentos Las autoridades fiscales pueden presumir, salvo prueba en contra...
Aprovecha: el SAT ofrece hasta 90% de descuento en multas fiscales
Para obtener el descuento, los contribuyentes deberán estar al corriente con sus obligaciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una facilidad para reducir hasta el 100% las mul...
¿Olvidaste facturar en el mes? Conoce el "efecto reversa" en la facturación
El efecto reversa se pude utilizar tanto en un sistema de facturación como en la página del SAT Si por alguna razón no alcanzas a emitir tus facturas o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet ...
Piden al SAT actualizar por inflación los montos de deducción de colegiaturas
La deducción de colegiaturas solo aplica para educación básica, que abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y educación media superior. El Colegio de Contadores Públicos de México ...
Gastos por medidas de sanidad en escuelas deben ser deducibles: CCPM
Del total de alumnos que regresaron a clases presenciales, 24 millones 479 mil 952 corresponden a la educación básica; y serán atendidos por un millón 225 mil 580 docentes en 232 mil 966 planteles ...
Escapan del SAT: 70% de operaciones de pago se realizan en efectivo
Una de las razones por las que el SAT vigila el uso de depósitos en efectivo es porque este medio de pago es el mas común para realizar actividades ilícitas. En México más 70 por ciento de las oper...
El SAT invita a regularizarse a empresas que cambiaron de régimen
La autoridad recomendó a las personas morales que salieron o ingresaron al RESICO a presentar sus declaraciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llamó a las personas morales (empresas...
¿Qué es el nuevo Servicio de Confirmación de Trámites de Crédito del Infonavit?
El trámite llamado "Aviso de retención por originación" será sustituido ahora por la "Notificación de descuento" El 12 de julio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores...
Cuidado: el SAT considera que asimilados son salarios si se llenan mal los CFDI
Uno de los problemas detectados es que el Complemento para Nómina que se expide por los honorarios asimilados a salarios se están llenando como se llena un CFDI de un trabajador con relación labora...
Cómo facturar a un contribuyente "sin actividad económica"
Los emisores de CFDI deben asegurarse de que los regímenes a registrar en la base de datos de clientes, para efectos de facturación, sean los que procedan con el uso que se le pretenda dar al compr...
Llega la última y más compleja etapa de la reforma laboral
La fase concluye el 3 de octubre e incluye los estados que tienen mayor índice de litigios laborales La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) autorizó más de 616 millones de pesos en sub...
Conoce los montos anuales que puedes deducir en colegiaturas
Es importante conocer también los requisitos para deducir gastos escolares, como las colegiaturas de escuelas privadas El pago de colegiaturas puede ser deducible desde nivel preescolar hasta bachi...
¿Las camionetas pick up no tienen el límite de deducción de los autos?
La deducción de automóviles tiene un límite que no aplica para los camiones de carga como las camionetas pick up La deducción de los vehículos tipo pick up no tienen el límite que aplica a los auto...
¿Cuándo solicita el SAT información bancaria de un contribuyente?
El fisco puede solicitar los estados de cuenta a la CNBV para ver si el contribuyente se ubica en discrepancia fiscal Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un comunicad...
Captación de contribuyentes en el RESICO va muy lenta
El SAT estimaba migrar a más de 10 millones de contribuyentes, sin embargo, no ha alcanzado los 3 millones en el primer semestre de 2022.De abril a junio de este año el Servicio de Administración T...
Los riesgos de que varios contribuyentes usen un mismo domicilio fiscal
El SAT tiene la facultad de verificar si los contribuyentes cuentan con la infraestructura para desarrollar las actividades con las que están dados de alta Es común que dos o más contribuyentes ten...
Deducciones personales: todo lo que debes saber
Las deducciones personales son aquellos gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la Declaración Anual del ejercicio. De acuerdo a lo establecido en el...
¿Cómo se deben justificar los depósitos en efectivo?
Los contribuyentes deben justificar los depósitos para evitar problemas, porque el SAT puede detectar que hay alguna discrepancia, de acuerdo con especialistas El 17 de agosto, el Servicio de Admin...
Cómo deducir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios
El TFJA aclaró que las indemnizaciones por daños y perjuicios dejarán de ser deducibles cuando se hubieran originado por culpa imputable al contribuyente El Tribunal Federal de Justicia Administrat...
Infonavit reclasifica la cartera vencida y aumentan morosos
De enero a junio de 2022, 773 mil créditos del Infonavit se encuentran en condición de impago. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reclasificó la carter...
¿Qué prácticas usa el SAT para retrasar una devolución de impuestos?
El fisco suele exigir requisitos exagerados para devolver las cantidades a favor de los contribuyentes, como han denunciado algunos organismos empresariales El Servicio de Administración Tributaria...
SAT pierde juicio y deberá devolver ISR por gastos de reproducción asistida
Un tribunal falló a favor de la contribuyente con lo que podrá deducir 142,731 pesos en gastos generados por conceptos de fertilización in-vitro con donación de óvulos El Servicio de Administración...
Los métodos de pago en las facturas podrían generar diferencias con el SAT
Es importante saber cuándo utilizar el Pago en una sola exhibición y en qué momento usar Pago en parcialidades o diferido El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está utilizando la codificac...
¿Cuánto tarda en reflejarse en el Buró de Crédito el pago de un adeudo con el SAT?
La autoridad fiscal proporciona los días 15 de cada mes, la información de adeudos del corte del mes inmediato anterior El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con histor...
¿Quién regula las operaciones de tarjetas como Saldazo de Oxxo?
Los pagos electrónicos están regulados por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Asimismo, están supervisados por el SAT y la CNBV. En los últimos meses ha surgido confusión entre los con...
¿Qué es el cobro persuasivo del SAT?
El Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna El cobro persuasivo del Servicio de Admin...
STPS reduce tiempos para corregir irregularidades
El nuevo reglamento de inspección laboral reduce los tiempos para corregir irregularidades de 90 días a un plazo de 30, además de que otorga mayores facultades al personal de verificación de la SHC...
Aumenta 41% contribuyentes de plataformas digitales
De enero a junio de este año se reportaron 348 mil 421 personas físicas activas en el RFC con ingresos por plataformas tecnológicas. De enero a junio, el número de personas físicas que obtuvieron i...
¿El SAT puede reportarme al Buró de Crédito sin que me entere de un adeudo?
Si el SAT notifica un adeudo y el contribuyente no lo paga, entonces es cuando envía su reporte al Buró de Crédito El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el historia...
Concepto de transferencias bancarias es irrelevante para fiscalización, señalan expertos
La transferencia de fondos puede corresponder a servicios, ventas, rentas, donaciones, préstamos, alimentos, entre otros conceptos, y con base a ello, se realizarán las aclaraciones correspondiente...
El SAT complica compensación de IVA
La compensación se da cuando dos personas deudoras, una de la otra, alguna de ellas decide pagar a la otra con los créditos fiscales que tenga a su favor. Aquellos contribuyentes que decidan pagar ...
¿Qué es el Procedimiento Administrativo de Ejecución de un crédito fiscal?
El adeudo que se exige con el PAE puede ser determinado por la propia autoridad fiscal, las autoridades coordinadas, un organismo fiscal autónomo o una autoridad administrativa El Procedimiento Adm...
Puntos que deben cuidar las empresas al hacer pagos al extranjero
Estos aspectos se deben tomar en cuenta para que las erogaciones cumplan con los requisitos y sean deducibles en México El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un ...
Entiende qué es el estrato en Colombia si quieres comprar casa
Conocer qué es el estrato de vivienda en Colombia es importante a la hora de invertir en bienes raíces. Sin importar si vas a invertir en nuevos proyectos de vivienda en Bogotá, en proyectos de cas...
Las 5 reivindicaciones del transporte terrestre
En un momento en el que el transporte por vía terrestre es clave para garantizar que los lineales de los supermercados tengan suficientes productos, es el momento en el que se ha alzado la voz para...
No te confíes: los bancos sí vigilan depósitos en efectivo y le informan al SAT
Los bancos tienen la obligación de reportar los depósitos en efectivo que sumen más de 15 mil pesos en las cuentas del contribuyente en un mes El 17 de agosto, el Servicio de Administración Tributa...
El SAT aumenta recaudación con actos de fiscalización
Los ingresos tributarios recaudados por acciones de vigilancia y cobranza alcanzaron los 2 billones 52 mil millones de pesos, un incremento anual de 2.8 por ciento. En el primer semestre de 2022, e...
Empresarios ven red de corrupción en venta citas del SAT
Los precios de la venta de citas para la realización de trámites en el SAT oscilan entre 200 y hasta los 2,000 pesos. Empresarios denunciaron red de corrupción para tramitar citas en el Servicio de...
El SAT da prórroga a la Carta Porte hasta 2023
La autoridad no aplicará sanciones o multas en 2022 por el uso del complemento de facturación llamado Carta Porte El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que amplía al 31 de diciemb...
Escasean más las citas del SAT para personas morales
De enero a junio del presente año, el fisco atendió más de 20 millones de trámites tanto virtuales como en línea En el primer semestre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atendi...
IMCP desmiente tabulador de honorarios de contadores públicos
No existe un tabulador de honorarios profesionales por la prestación de servicios de la Contaduría Pública, aclaró el Instituto. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano de Contadores Públi...
Ignorar tu buzón tributario podría llevarte a Buró de Crédito
En ocasiones llegan notificaciones al buzón tributario y los contribuyentes no las abren porque piensan que al no abrirlas es como si no hubieran sido notificados El Servicio de Administración Trib...
El SAT confunde al negar que vigile depósitos en efectivo: expertos
Los depósitos para gastos de padres a hijos (o viceversa), así como para tandas o préstamos personales no son motivo de cobro de impuestos, dijo la autoridad
Gana Prodecon 8 de cada 10 juicios al SAT
La Procuraduría ha iniciado 6 mil 305 juicios contra el SAT, de los cuales 4 mil 621 ya cuentan con una sentencia favorable De cada 10 juicios que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (P...
Industria cervecera dejará 42 mil mdp de ingresos al SAT en 2022
Durante el primer semestre de 2022, las bebidas alcohólicas pagaron 12 mil 596 millones de pesos al SAT La industria cervecera en México es una de las que más consume agua pero también es uno de lo...
Detectan estos problemas en las declaraciones precargadas del SAT
Entre los problemas que identifican los contadores están que la información precargada no coincide las facturas expedidas por el contribuyente El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) in...
Conflicto entre SAT y Agencia de Aduanas frena exportaciones
Según la Agencia Nacional de Aduanas México, el Aviso de Cruce facilitaría el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y sus medios de transporte, simplificando trámites con un solo sistema para...
Empresas siguen pidiendo Constancia Fiscal aunque no es obligatoria
La Constancia Fiscal no es obligatoria pero los contribuyentes siguen tramitando este documento porque muchos de ellos desconocen su régimen fiscal, aseguró el Instituto Mexicano de Contadores Públ...
Contadores proponen incremento de deducciones para reforma fiscal 2023
Algunas deducciones fiscales como el de los automóviles y gastos de viaje deben incrementarse, de acuerdo con el IMCP El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que actualmente se ...
El SAT cambia a funcionario por caos en trámites de Constancia Fiscal
El cambio se da luego del caos que provocó la tramitación de la Constancia de Situación Fiscal para poder cumplir con el llenado de la nueva factura electrónica y recibos de nómina. El Servicio de ...
¿Trabajas por cuenta propia? Esto cuesta inscribirte al IMSS
El precio del seguro se puede pagar de forma de formal bimestral o en un solo pago anual Este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de las personas emprendedoras o ...
El SAT mete presión: reporta 69% más al Buró de Crédito
La autoridad aumentó en 69 por ciento el número de personas físicas reportadas por créditos firmes al Buró de Crédito
Baja el registro de factureras, tras persecución del SAT
La tendencia a la baja se debe en parte a un mayor cantidad de auditorías y seguimiento por parte del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado de manera definitiva a 132 contri...
IMSS recauda mil mdp más tras reforma de outsourcing
De acuerdo con cifras del IMSS, el 38 por ciento de empleos migrados está asociado al sector servicios para empresas, 25 por ciento a comercio y 17 por ciento a transformación. Al cierre de julio, ...
El SAT niega que vigile o cobre impuestos por depósitos en efectivo
No se vigilan ni se cobran impuestos de tandas, préstamos personales, pagos por venta de catálogo o depósitos entre padres e hijo, informó la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT...
Así puedes afiliarte sin costo al IMSS si eres periodista independiente
El programa abarca enfermedades y maternidad, guardería, invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro. El plan de seguridad social para periodistas independientes presentado por el Gobierno federa...
¿Se pagan impuestos por vender un auto?
Los contribuyentes tienen que cumplir con algunas obligaciones con el SAT al momento de vender un automóvil Si eres persona física y estás pensando vender un auto, debes tener en cuenta ciertas obl...
¿El SAT puede impedir que facture si no atiendo una carta invitación?
Especialistas no recomiendan ignorar las invitaciones del SAT porque podría derivar en la suspensión del certificado para facturar El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede enviar cartas...
Emprendimiento post-pandemia, ¿qué impuestos deben pagar las pymes?
Han pasado más de 2 años desde que inició la pandemia del coronavirus, un fenómeno que no solo generó una de las crisis de salubridad más importantes de los últimos siglos, sino también un incremen...
Por pandemia, el SAT perdió 1 millón de contribuyentes minoristas
Los principales negocios afectados fueron cafeterías, misceláneas, salones de belleza, pequeñas farmacias, papelerías, entre otros, de acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de México. Un mi...
Criterio de la SCJN sobre dirección IP en transferencias afectará a bancos
Al reclamarse la nulidad de transferencias electrónicas bancarias, corresponde al banco demostrar que se siguieron los procedimientos administrativos de ley para acreditar su fiabilidad. El criteri...
Cómo defenderme ante un acto definitivo del IMSS
Los patrones que tengan adeudos por diferencias u omisiones en el pago de sus cuotas obrero-patronales con el IMSS pueden recurrir a medios de defensa El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...
Detectan nueva práctica indebida del SAT para evitar devoluciones
Para evitar la devolución de saldos a favor, el fisco está exigiendo contar con los CFDI con complementos de pagos en ciertas operaciones El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las a...
¿Cuánto días tengo para contestar una carta invitación del SAT?
Aunque no hay un plazo establecido por ley o por reglas para que los contribuyentes contesten, especialistas sugieren responder antes de 15 días El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede...
Estos son los plazos para eliminar una deuda en Buró de Crédito
La información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos de acuerdo al monto del adeudo El Buró de Crédito es una de las Sociedades de Inf...
Consejos para acreditar el pago por asimilados a salarios
Como en este régimen técnicamente no hay una relación laboral subordinada, el empleador no está obligado a dar ciertas prestaciones El régimen de asimilados a salarios es, podríamos decir, una comb...
¿Qué es un perito contable y cuál es la importancia de su labor?
A lo largo de la historia, el hombre ha requerido de organizarse para llevar a cabo actos de justicia, buscando la verdad de los hechos con base en los elementos que puedan ayudar a dar certeza de...
¿El SAT puede enviarme a Buró de Crédito?
La autoridad tributaria puede reportar al Buró de Crédito a contribuyentes que tengan créditos exigibles y créditos firmes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede reportar al Buró de ...
Así es la Copa Mundial de Excel que se transmite en ESPN
Como parte del concurso, los participantes tienen que resolver problemas mediante el uso de modelos financieros, que podrían ser aplicados en la vida real Como seguramente sabes, Excel es un progra...
¿Qué pasa si no respondo una carta invitación del SAT?
Lo mejor es que el contribuyente cumpla o aclare lo que solicita la autoridad en las cartas invitación, de acuerdo con especialistas Los contribuyentes que reciben una carta invitación del Servicio...
Estados Unidos necesita contadores y paga 784 pesos por hora
Entre los requisitos tener un título profesional en contaduría pública, conocimiento del marco tributario, reestructuras corporativas, inglés intermedio-avanzado, entre otros. El corporativo Ernst ...
¿Los servicios y gastos de oficina son deducibles para arrendadores?
Las personas físicas que rentan inmuebles deben tomar las precauciones correspondientes si desean tomar estas deducciones Las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento de bienes inmu...
Vuelve a operar el SAT en Ciudad Juárez
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que luego de que el pasado viernes 12 de agosto cerraran sus oficinas en esta ciudad chihuahuense, este lunes regresan las actividades presenc...
Por violencia, cierra SAT oficinas en Ciudad Juarez
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que cerrará de manera temporal su sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. La dependencia anunció que todas las citas que estaban programadas serán r...
Tv Azteca tiene que pagar su deuda: jefa del SAT
En lo que va del año, la televisora mexicana TV Azteca perdió dos juicios ante el ante el fisco mexicano por créditos fiscales que suman más de 5 mil millones de pesos. El Tribunal Federal de Justi...
¿Deduces colegiaturas? Verifica que la escuela esté registrada ante el SAT
Los contribuyentes pueden realizar la consulta en el padrón de escuelas registradas ante el SAT con el nombre o con el RFC de la escuela o instituto Las colegiaturas en instituciones educativas pri...
¿Qué hacer si me llega una carta invitación del SAT?
En las cartas invitación la autoridad fiscal le señala al contribuyente cuál es el antecedente y lo irregularidad que observó Los procedimientos de las facultades de comprobación del Servicio de Ad...
Prestar tus tarjetas de crédito podría meterte en problemas con el SAT
Las personas físicas pueden ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal si el monto de las erogaciones en un año e superior a los ingresos declarados Es muy común que un amigo o familiar no...
Estos son los 3 programas del SAT para mejorar la recaudación
Con la implementación de los programas, el fisco mexicano logró eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes La recaudación de impuestos es la fuente principal de ingresos d...
¿El patrón debe suspender en el RFC a un trabajador cuando termina la relación laboral?
El cumplimiento del registro de los empleados en el RFC es requisito esencial del patrón para mantener la deducibilidad y el acreditamiento de este gasto Los patrones tienen la obligación de regis...
2.6 millones de contribuyentes se inscriben al RESICO
La recaudación del nuevo régimen en su primer semestre de existencia fue de 11,699 millones de pesos En sus primeros seis meses de vida, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) captó a 2 mill...
¿Qué son las cartas invitación del SAT?
Estos documentos forman parte de los programas recaudatorios del SAT, quien los envía porque analiza la información de sus bases de datos y detecta diferencias o inconsistencias Estas cartas son do...
¿Debo pagar impuestos si no estoy registrado en el RFC?
Si recibes depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos en una cuenta bancaria y éstos no provienen de un empleo, el fisco puede emprender una investigación para averiguar cuál es el origen del din...
Disminuye 43% contrabando de combustibles por estímulos al IEPS
El estímulo otorgado desde el 5 de marzo pasado y los subsidios complementarios provocaron la reducción del contrabando técnico El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el estímul...
¿Qué hago si recibo una multa del SAT?
La Prodecon puede representar a los contribuyentes de manera gratuita y promover los medios de defensa ante las instancias correspondientes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede mult...
Tribunal ordena a Tv Azteca pagar más de 2 mil millones al SAT
La empresa de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar 2 mil 656 millones de pesos al SAT por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), multas y recargos Con ocho votos a favor, el Tribunal Federal de ...
¿Cómo se calcula el ISR de la venta de una casa si fue adquirida por herencia?
El ombudsman fiscal explicó cómo se identifica el impuesto cuando la contraprestación no existe, porque el bien fue adquirido por herencia La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon)...
¿Qué gastos escolares son deducibles ante el SAT?
Los gastos en lo que respecta a los útiles escolares y uniformes no son deducibles de impuestos y los pagos en efectivo no son válidos para hacer la deducción El ciclo escolar 2022-2023 inicia el ...
Prevén afectaciones al SAT con el uso de Aviso de Cruce en aduanas
El sistema Aviso de Cruce es un trámite que implementó la ANAM como un modelo tecnológico de agilización en el despacho de las mercancías. El fisco mexicano exigió a la Agencia Nacional de Aduanas ...
¿El SAT puede revisar los conceptos de transferencias bancarias?
El SAT podría comenzar una investigación de las cuentas bancarias si el concepto de las transferencias incluyen palabras que se pueden relacionar con actividades ilícitas. El Servicio de Administra...
Estas multas podría aplicar el SAT a comerciantes de tianguis y mercados
En 2021, la autoridad fiscal dejó de recaudar al menos 412 mil millones de pesos, monto generado por la economía informal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría aplicar verificacio...
Empresas pueden inscribir al RFC a personal con primer empleo, para facilitar trámite
La solicitud debe ser presentada por el patrón en la página del SAT en “Mi portal”, en el apartado “Servicios por internet” Las múltiples actualizaciones que sufrió el portal del Servicio de Admini...
Estos tipos de relación de la factura 3.3 ya no están vigentes
Desde el 1 de julio de 2022 el uso de algunas claves fue eliminado, salvo que la autoridad extienda su uso en la próxima actualización de catálogo Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (...
Constancia Fiscal, el trámite ante el SAT más solicitado de 2022
El trámite de la Constancia de Situación Fiscal fue uno de los más solicitados y por el que hubo más visitas presenciales a las oficinas del SAT.
¿Cómo se facturan los intereses moratorios?
No existe una clave siquiera de “intereses” como tal en el catálogo del SAT, sólo existe de servicios financieros Los negocios que otorgan crédito al vender sus productos o prestar sus servicios, g...
¡Cuidado! Fingen ser del SAT para extorsionar por evasión fiscal
Los extorsionadores envían supuestas cartas del SAT firmadas por la titular del órgano recaudador, en la que acusan al víctima de presunta evasión fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (...
SAT solicita a Agencia de Aduanas suspensión de Aviso de Cruce
El proyecto Aviso de Cruce, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, se realizó sin previa coordinación con el SAT, de acuerdo con Raquel Buenrostro
"Mis empresas no pagarán lo que a los parásitos se les antoje cobrar": Salinas Pliego
El dueño de Grupo Elektra reiteró que él no debe ni un pesos en impuestos y que sus compañías sólo pagarán lo justo El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de grupo Elektra, se encendi...
Cómo se debe identificar a los trabajadores especializados
Las empresas registradas en el REPSE están obligadas a identificar plenamente a sus trabajadores Las personas físicas o morales que presten servicios especializados a un tercero y pongan trabajador...
Proponen eliminar ISR para quienes ganan menos de 10 mil pesos
El CCE expuso las propuestas en el documento “Consideraciones para una reforma fiscal promotora de crecimiento”, que fue presentado al mandatario al Presidente López Obrador El Consejo Coordinador ...
Aumenta 10 veces el monto por devoluciones de IEPS
El crecimiento obedece a que Hacienda no está cobrando el impuesto, ya que implementó un estímulo al 100 por ciento como medida para controlar los precios de las gasolina Al cierre de mayo, el Serv...
Crece 13.6% la recaudación secundaria del SAT
A través de programas de eficiencia recaudatoria el fisco mexicano recaudó 35,903 millones de pesos.
SCJN valida que SAT pida hasta 5 correos para buzón tributario
La Segunda Sala concluyó que la autoridad administrativa no se extralimitó en el ejercicio de sus facultades La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Servicio de Administr...
¿Qué forma de pago se debe utilizar en una factura global?
En el CFDI global se debe asentar la clave de la forma de pago con la que se hayan liquidado la mayor cantidad del pago El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite que las empresas que t...
¿Respondiste una invitación para "corregir" diferencias en IVA? Espera esto del SAT
El SAT dice que si el contribuyente considera que la información declarada es correcta, no deberá realizar algún procedimiento adicional Desde hace varios meses, el Servicio de Administración Tribu...
Aumentan 2.1% declaraciones anuales y complementarias: SAT
De enero a junio de este año se presentaron en total 11 millones 49 mil 173 declaraciones fiscales por personas físicas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un aumento de 2.1% e...
Cada trabajador del SAT recauda 79 millones de pesos en 2022
Cada empleado del SAT recaudó 79 millones de pesos en promedio, esto representó un aumentó de 36.6% en comparación con el mismo periodo de 2021. En el primer semestre del 2022, cada trabajador del ...
El SAT tiene hasta 5 años para revisar las declaraciones
Diana Bernal, ex titular de la Prodecon, explicó que si la autoridad detecta la omisión del pago de impuestos, puede cobrarlos actualizados y con recargos El Servicio de Administración Tributaria (...
Hacienda deja de recaudar 1.8 billones de pesos por estímulos fiscales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las renuncias fiscales para el sector público representan 21% del total de ingresos que se proyectan recaudar para este año. Durante 2022, la...
De cada 100 pesos por adeudos fiscales, 63 se encuentran en litigio
El SAT no puede cobrar más de 1 billón de pesos en créditos fiscales porque los contribuyentes promovieron medios de defensa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el pr...
Ahora el SAT visitará los mercados para promover el RESICO
El SAT y la Conanaco visitarán tianguis y mercados para plantear a los vendedores informales incorporarse al RESICO, que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas. El Servicio de Administración...
¿Qué es un dictamen fiscal y cuál es su función?
Autores: C.P.C. Eduardo Enrique García Hidalgo/ Lic. Carlos Esquivel Gloria 1- Integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 4 del Colegio de Contadores Públicos de México 2.- Encargado de Planeac...
El SAT recupera 135 pesos en fiscalización por cada peso invertido
Durante el primer semestre de 2022, la autoridad hacendaria percibió un incremento de 12.9% en ingresos por fiscalización. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtuvo 300 mil 694 millones de...
El SAT permite deducir pagos en efectivo en localidades sin bancos
La autoridad fiscal pueden liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través transferencia, cheque o tarjeta pero se debe presentar un aviso Uno de los requisitos generales para la deducci...
Monterrey, entre los equipos más beneficiados por condonación de impuestos del SAT
El SAT le condonó impuestos al equipo de Rayados de Monterrey por un monto de 1,084 millones de pesos.
Aumenta 2.6% retiros por desempleo en cuentas Afore
Afore Coppel es la administradora con el mayor monto retirado por desempleo en junio, con un total de 429 millones de pesos. De enero a junio de este año, los retiros por desempleo de las cuentas d...
Las empresas debe dar computadora y silla al trabajador en home office
Los patrones tienen la obligación de proporcionar los muebles ergonómicos e insumos necesarios a sus teletrabajadores El 15 de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el ...
Con préstamos y tarjetas enfrentan mexicanos inflación y crisis
El crédito al consumo tuvo una tasa de crecimiento de casi el doble que lo registrado por el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial. El crédito al consumo que otorga la...
Cómo establecer las políticas para el home office o teletrabajo
los patrones deberán establecer una política en torno al teletrabajo, también llamada home office, de acuerdo con el proyecto de la NOM-037 El 15 de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Soc...
La recaudación de impuestos creció 2.7% en el primer semestre de 2022
La recaudación tributaria de enero a junio del presente año fue de 2 billones 49 mil 680.5 millones de pesos El 29 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) compartió los "Infor...
Escasez de citas en el SAT complica la contratación de jóvenes
Las empresas no se animan a contratar a jóvenes sin RFC porque no pueden expedirles un recibo de nómina que sea deducible de impuestos Gustavo Leal Cueva, presidente de la firma consultora Fiscalia...
El SAT advierte sobre sitios y perfiles falsos en los que se usa su identidad
La autoridad fiscal informó que tiene detectados perfiles falsos de redes sociales, entre ellos Whatsapp El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados sitios de internet y corr...
SAT busca cobrar dos veces impuestos por compra de Vips: Alsea
La empresa multinacional, Alsea, afirmó que el proceso legal con el fisco mexicano para aclarar el crédito fiscal por la compra de Vips, podría alargarse hasta tres años. Alsea, empresa dueña de ca...
AMLO instruye al SAT investigar evasión fiscal en el futbol mexicano
El Presidente dijo que la jefa del SAT explicará qué pasa con la presunta evasión de impuestos de los equipos de futbol El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que realizará una c...
Critican consejo de Prodecon sobre depósitos entre cuentas propias
La Prodecon recomendó a los contribuyentes escribir en el concepto de un depósito bancario que se trata de un traspaso entre cuentas propias, para evitar fiscalización del SAT. El Código Fiscal de ...
¿Cómo deducir combustible pagado en efectivo?
Conoce cuáles son los regímenes que pueden deducir los gastos de combustibles pagados en efectivo Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) a pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus in...
Con la declaración prellenada, el SAT rechazó facturas automáticamente
Las personas físicas tenían hasta el 31 de julio para solicitar la devolución automática de saldo a favor, en caso de haber presentado la declaración anual del año anterior
¿Cómo funcionan las cartas invitación del SAT?
El SAT aumentó su recaudación un 171% en comparación con el año anterior, gracias al programa de Vigilancia Profunda y el uso de cartas invitación. A través del programa de Vigilancia Profunda, el ...
Los insumos para home office no son prestaciones y son deducibles para el patrón
Los artículos para el trabajo a distancia se tratan como herramienta de trabajo y no como una prestación El 15 de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el proyecto de u...
Hacienda da 22 mil 500 mdp más para impuestos de refinería Dos Bocas
Debido a que no estaba presupuestado el pago del IVA, la Secretaría de Hacienda autorizó el monto de 22 mil 500 millones de pesos para dirigirlos al Programa Territorial de Integración de la refine...
Firma electrónica y alta en RFC, los trámites que tardan más en obtener cita en el SAT
El IMCP estima que el tiempo de espera para obtener una cita presencial en oficinas del SAT en 2022 puede llegar hasta los seis meses pero usuarios reportan que han esperado hasta un año para reali...
Los seguros de carga
Hay rubros que se han expandido en gran medida a lo largo de todo el mundo, y que lo hacen de forma sostenida y a paso firme. Uno de ellos es el de los seguros de carga, ya que le permite a las emp...
¿Qué es el Factoraje Financiero y cómo puedo aplicarlo en mi empresa?
Una de las problemáticas que han enfrentado los pequeños y medianos empresarios de Latinoamérica es acceder al financiamiento que necesitan. Si bien existen entidades que se dedican a eso, es frecu...
Subsidios a gasolinas benefician a más a ricos: Fundar
Los hogares con mayores recursos son los que aportan más a la recaudación del IEPS a gasolinas, como consecuencia también son los que más se benefician de los estímulos fiscales El 20 por ciento de...
Estiman mayor carga administrativa para empresas con la NOM de Teletrabajo
La NOM-037-STPS-2022 es el instrumento para regular las condiciones de seguridad y salud que deben contemplarse para el trabajo remoto El proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) de Teletrabajo pod...
¿Cómo pasar tu incapacidad del IMSS para después del embarazo?
Tanto las trabajadoras que atenderán su parto en el IMSS como quienes lo harán de forma externa, pueden trasladar sus semanas de incapacidad El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite l...
¿Cuándo regresa el SAT de vacaciones? Conoce las fechas
Durante el periodo vacacional del SAT no se computan para términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos para efectos fiscales. El fisco mexicano anunció en la Quinta Res...
Fonacot otorgará créditos con menos requisitos
Se calcula que el universo de acreditados potenciales para el instituto incremente en más de 300 mil trabajadores El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) recie...
¿Fuiste víctima de corrupción por funcionarios del SAT? Así puedes denunciarlos
El SAT cuenta con un registro de 2 mil exfuncionarios del fisco denunciados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. El Servicio de Administración...
FMI sugiere incrementar impuestos y reducir gasto público ante inflación
El Fondo consideró que los países pueden dar apoyos directos a la población más vulnerable, pero esto debe ser compensado con un incremento de impuestos. El Paquete Contra la Inflación y la Carestí...
¿Cuándo se considera a un empleado como teletrabajador?
Para que un empleado pueda considerarse como teletrabajador debe cumplir con las características que define la Norma Oficial Mexicana de la STPS El 15 de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsió...
El SAT reafirma que el "régimen societario” no se validará en la factura 4.0
La autoridad había informado que los nombres, tanto del emisor como del receptor del CFDI, debían incluirse en mayúsculas, omitiendo el régimen societario El 25 de julio, el Servicio de Administrac...
¿Qué implicación tiene en las empresas la nueva CURP con género no binario?
Recientemente, el RENAPO emitió la primera CURP de una persona de género no binario en México El género no binario se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera de...
Las áreas de devoluciones y fiscalización del SAT también están de vacaciones
El SAT contará con personal de guardia para operaciones esenciales como la atención a contribuyentes que tengan cita programada. Del 18 al 29 de julio de 2022, las áreas de devoluciones y fiscaliza...
¿Cómo funcionan los préstamos a empresas en México?
Son muchas las ideas de negocios que salen a la luz todos los días, pero pocas las que pueden ponerse en práctica. La razón es que siempre se va a necesitar una buena inyección de capital. Y no sol...
Cierran 102 donatarias autorizadas debido a exigencia de requisitos del SAT
En México existen 14 mil 324 donatarias autorizadas, entre ellas la Cruz Roja Mexicana, de acuerdo con datos del SAT. Debido a la exigencia de requisitos y obligaciones ante el Servicio de Administ...
El aviso de socios o accionistas no subsana obligación de RFC en actas
Las personas morales tienen la obligación de asentar en las escrituras públicas la clave en el RFC que corresponda a cada socio y accionista Desde 2021, las personas morales tienen la obligación de...
Cuidado con los criterios de la fecha de pago y la fecha de cobro del cheque
La fecha de pago plasmada en el complemento de pagos no necesariamente coincidirá con la fecha en el que el impuesto es acreditable El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostiene el criter...
¿Cuáles servicios que no requieren título y se pueden prestar en el RIF?
Las personas físicas que cumplan los requisitos pueden tributar en el RIF cuando presten servicios, siempre y cuando esos servicios no sean de naturaleza profesional Para poder tributar en el Régim...
Por estas razones no te conviene, por ahora, cambiar de Afore
La Amafore recomienda no cambiar de Afore por ahora debido a la inflación elevada y al aumento de las tasas de referencia bancarias. Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de A...
Tardan hasta 6 meses en la fila virtual para obtener una cita del SAT
Expertos en materia fiscal advierten que actualmente obtener una cita presencial en las oficinas del SAT puede tardar hasta seis meses. Los trámites que requieren citas en el Servicio de Administra...
¡Cuidado! Los préstamos "gota a gota" llegan a las apps
Se trata de un esquema de crédito delincuencial con prácticas de cobro agresivo y extorsión llamadas "gota a gota", de acuerdo con la Condusef. Con sólo descargar una aplicación en el teléfono y ac...
La notificación por buzón tributario respeta derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia: SCJN
la Segunda Sala de la SCJN resolvió que la notificación realizada vía buzón tributario permite al contribuyente interactuar e intercambiar información con la autoridad hacendaria La Suprema Corte d...
¿Qué pasa si dirección en la Constancia de Situación Fiscal es incorrecta?
El SAT exige que los datos del emisor y del receptor, como su régimen fiscal y su código postal, coincidan con los del RFC Si tramitaste la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y te diste cuenta de...
¿Hay que pagar impuestos por ingresos de Onlyfans, Twitch o Patreon?
Diferentes plataformas prevén mecanismos diversos para que los usuarios realicen estos pagos a los generadores de contenido Actualmente existen personas que obtienen ingresos a través de plataforma...
Últimos días para solicitar tu devolución de saldo a favor
La fecha límite para que las personas físicas soliciten su devolución de saldo a favor es el 31 de julio.
Monreal propone reforma fiscal para reducir ISR e IVA
El aspirante a la presidencia, Ricardo Monreal, propuso la reducción y simplificación del ISR e IVA. Ricardo Monreal, coordinador del partido Morena en el Senado, presentó una propuesta de reforma ...
El SAT no permite disminuir la PTU de los pagos provisionales de ISR
El aplicativo del SAT de la declaración de personas morales presenta problemas en la precarga automática del importe de PTU La Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR) establece que, en los p...
Aumentan aportaciones a donatarias autorizadas por el SAT
Durante 2020, las donaciones realizadas por diferentes contribuyentes aumentaron un 7.5% a lo que se donó en el 2019 Un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que dura...
Ley de outsourcing deja a 700 mil con menos sueldo
Las empresas bajaron las remuneraciones de los trabajadores para no asumir mayores costos al regularizarlos con la reforma al outsourcing. Casi 700 mil trabajadores que se encontraban contratados p...
El SAT crea buscador de correos apócrifos
El fisco mexicano lanzó una herramienta para buscar y detectar direcciones de correo electrónico fraudulentas Desde hace algunos años se reportan intentos de fraude digital mediante el uso de mensa...
Piden al SAT crear "fila exprés" para inscripción al RFC
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos presentó a la jefa del SAT una solicitud que contiene 10 puntos con recomendaciones para mejorar y agilizar trámites en la dependencia. El Instituto Mex...
Así detectó la UIF movimientos irregulares de cuentas vinculadas con Peña Nieto
La Unidad de Hacienda realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables El 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), P...
¿Cómo funcionan las revisiones de vigilancia profunda del SAT?
El programa de vigilancia profunda únicamente tiene como finalidad sugerir al pagador de impuestos la aclaración y/o corrección de su situación fiscal, no es un acto de fiscalización.
Detecta IMCP inconsistencias en cartas invitación del SAT
El Instituto de Contadores dijo que, entre otros puntos, el SAT no está contemplando aquellas facturas que fueron sustituidas conforme al proceso establecido Desde hace varios meses, el Servicio d...
¿Tengo que pagar impuestos por las remesas recibidas en México ?
Cuando se habla de remesas en México, lo más común es que se trate de dinero de ciudadanos estadounidenses o de mexicanos residiendo en Estados Unidos, que es enviado a familiares que habitan en su...
Estas son las nuevas regla para el "home office"
La actualización de la norma sobre trabajo remoto determinará el porcentaje de apoyo que aportarán las empresas para gastos de internet y luz a sus empleados. Las empresas que implementaron el trab...
Conoce los nuevos cambios a la Miscelánea Fiscal 2022
La Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 y sus Anexos 1-A y 14 se publicó recientemente El 15 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT...
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon
La Procuraduría hizo avaló los nuevos criterios durante la sexta sesión ordinaria del comité técnico de normatividad El 23 de junio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aprob...
¿Cuándo se presenta la solicitud de disminución de pagos provisionales?
Si se pretende disminuir el pago provisional de julio, la solicitud debe presentarse un mes antes de la fecha en que se deba presentar el entero de dicho pago provisional Las personas morales puede...
Aclara SAT: ¿cuándo pagan impuestos las iglesias?
En el país hay poco más de 8,581 asociaciones religiosas registradas en el padrón del SAT y tienen obligaciones fiscales que deben cumplir.
El SAT publicó nueva "revisión" del Complemento de Comercio Exterior del CFDI
La información publicada por la autoridad indica que esta versión o revisión es aplicable a partir del 19 de julio de 2022 El 18 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una...
Escasez de citas impide a emprendedores apertura de negocios
Algunas empresas llevan más de 2 meses esperando turno para tramitar su alta en el RFC, lo que les impide iniciar la actividad de sus negocios. En Nuevo León, algunos emprendedoras han reportado q...
Estos son los grupos de riesgo en las enfermedades laborales
El estrés laboral, la ansiedad, los infartos al miocardios por exposición a químicos, enfermedades de la mujer como pérdida del embarazo, endometriosis y COVID-19, se suman a la lista de enfermedad...
Infonavit revisará avisos de dictamen rechazados
El instituto aceptó revisar todos los casos de avisos de dictamen rechazados que le sean enviados y en los que se pueda explicar, demostrar o exhibir que realmente el aviso debió ser aceptado en ti...
Señalan que el SAT tarda hasta 69 días en devolver saldo a favor
Algunos contribuyentes reportaron que el SAT está tardando más de los 40 días establecidos por ley para devolverles su saldo a favor. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está tomando has...
En estas modalidades el SAT puede requerir a los contribuyentes
El fisco cuenta con diferentes maneras de avisar y requerir a los contribuyentes, como el buzón tributario, auditorías, visitas domiciliarias entre otros. El Servicio de Administración Tributaria (...
¿Por qué me piden la Constancia de Situación Fiscal para facturar?
Aunque aún no es obligatoria, los contribuyentes ya está usando la versión 4.0 de la factura electrónica por lo que necesitan más datos de los contribuyentes para timbrar un CFDI Recientemente, las...
El SAT atenderá en sus vacaciones pero sólo con cita
Durante sus vacaciones de verano, el fisco atenderá en sus oficinas pero sólo la contribuyentes con cita programada Desde el pasado 18 y hasta el viernes 29 de julio, el Servicio de Administración...
Solicitan al IMSS 124 mil permisos Covid en una semana
El pasado 6 de julio el IMSS anunció el relanzamiento del Permiso Covid 4.0, un trámite presentado vía internet para obtener la incapacidad
El SAT omite regla y no reconoce deducción de azucareros: Prodecon
Esto se debe a que la autoridad aplica el artículo 27 de la Ley del ISR y no reconoce esta deducción Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) a pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus ...
¿Los contribuyentes pueden renunciar a la presentación del dictamen fiscal?
La presentación del dictamen es opcional, pero si el contribuyente decidió presentarlo, se vuelve una obligación, la cual deberá cumplir a más tardar el 15 de julio Los contribuyentes pueden optar ...
Conoce la facilidad para no proporcionar constancias de retenciones de ISR
Existe una facilidad en la expedición de constancias de retenciones, por honorarios o arrendamientos Cuando las personas morales pagan honorarios o arrendamientos a personas físicas, están obligada...
¿Los trabajadores deben pagar impuestos al SAT por las propinas recibidas?
Las propinas son ingresos de los trabajadores., pero la diferencia de los criterios radica en la obligación de retención por parte del patrón El Servicio de Administración Tributaria (SAT) consider...
Incluyen a depresión, ansiedad y estrés en lista de enfermedades laborales
La Secretaría de Salud informó que se incluyeron 88 enfermedades de trabajo a la lista de enfermedades laborales. La Secretaría del Trabajo (STPS) actualizó la tabla de enfermedades laborales, en ...
Conoce las nuevas obligaciones del RFC para 2022
Entre los ajustes está la obligación de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes para los mayores de edad Con la Reforma Fiscal para 2022 se modificaron obligaciones relativas al Reg...
¿Cómo se prueba la relación de trabajo si el patrón la niega?
Una tesis de la SCJN indica que en el juicio laboral existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada presuntivamente la contratación de los actores bajo un régimen de interme...
El SAT corrige reglas de cancelación de facturas
El problema radicaba en la imposibilidad para el contribuyente de cancelar un CFDI utilizando la clave de cancelación "01" El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el método que e...
El SAT agrega a 13 factureras a lista negra definitiva
En los últimos cinco años creció 12.1 veces el número de contribuyentes señalados como “factureros”, de acuerdo con el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a 13 contribuyente...
El SAT soluciona problema para poder cancelar facturas
La autoridad dio solución a esta problemática habilitando la cancelación de un comprobante que, teniendo un comprobante posterior relacionado El sistema del Servicio de Administración Tributaria (S...
Avísale al SAT si cambias de domicilio o podría multarte
El Código Fiscal de la Federación establece que todas las personas físicas o morales deberán contar con un domicilio fiscal y éste deberá coincidir con el RFC. Los contribuyentes que cambien de dom...
Deducciones de impuestos benefician a los más ricos
Los contribuyentes de mayores ingresos deducen hasta 136 veces más que los de menor ingreso. Los hogares con mayores ingresos (decil I) son los que concentran el 80.1% de las deducciones de Impuest...
El SAT anuncia prórroga para algunas obligaciones fiscales
La autoridad tributaria aumentó el plazo hasta el primer día de 2023 para diversos trámites El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció mediante un comunicado una prórroga al 31 de dici...
Regresan trabajadores a home office por repunte de contagios de COVID-19
Muchas organizaciones quisieron regresar a su personal a las oficinas pero los contagios de la quinta ola han hecho que vuelvan a trabajar desde casa Ante el aumento de contagios de COVID-19, algun...
La STPS focalizará y simplificará las inspecciones laborales
Autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente aseguraron que simplificarán las inspecciones laborales. Las autoridades explicaron cuál es el proceso que seguirán ...
Datos innecesarios de la factura 4.0 deben eliminarse: CCPM
Con la nueva versión de la factura electrónica, el SAT exige que los datos del emisor y del receptor, así como su régimen fiscal y su Código Postal, coincidan con los de RFC.
Funcionarios del SAT presentaban denuncias "mal hechas" para perder casos: Buenrostro
Los funcionarios del SAT encargados de la materia penal del organismo no entregaron pruebas de casos denunciados por el SAT ante la FGR para que no procedieran las denuncias. La titular del Servici...
Salinas Pliego vuelve a contestar con insultos al SAT
En enero de este año, la empresa Twitter, decidió suspender parcialmente la cuenta de Ricardo Salinas Pliego por incumplir las normas de la red social. El empresario mexicano, Ricardo Salinas Plieg...
SCJN desechó amparo de "El rey del outsourcing"
La petición de Raúl Beyruti Sánchez era para evitar ser encarcelado por delincuencia organizada, fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita La Suprema Corte de Justicia de la N...
Los gastos deben ser estrictamente indispensables y existentes para ser deducidos: TFJA
La efectiva existencia de las operaciones es un presupuesto lógico de la deducción de los gastos estrictamente indispensables, determinó un tribunal El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (...
Así puedes verificar cómo tienes registrado tu código postal ante el SAT
A través del validador del RFC en el portal del fisco los empleadores pueden verificar el código fiscal de los trabajadores tal y como está registrado ante el SAT. Para que los trabajadores tramite...
Se acerca la fecha límite para la presentación del dictamen fiscal 2021
El próximo 15 de julio es la fecha límite para que los contadores presenten los dictámenes de estados financieros voluntarios del ejercicio 2021 La fecha de presentación de los dictámenes de estado...
El SAT libera cuentas bancarias de Alsea
El fisco mexicano levantó el embargo a las cuentas de la operadora de restaurantes y cafeterías, Alsea, como medida precautoria para garantizar el crédito fiscal de 3,881 mdp Alsea, empresa dueña d...
Revira Coparmex al SAT: sector patronal no solicitó la Constancia Fiscal
La Coparmex dijo que es indispensable eliminar los nuevos requisitos para el timbrado de la nueva versión del CFDI 4.0 La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el s...
Va SAT contra aseguradora GNP por impuestos pendientes
Sin revelar el monto, la empresa de seguros GNP informó a través de un comunicado que el SAT le reclama el pago de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 La aseguradora Grupo Nacion...
Errores comunes que debes evitar si quieres hablar en inglés
Cuando aprendes un idioma nuevo‚ es normal que se suelen cometer varios errores debido a que se presentan diferencias gramaticales y algunas inferencias en cuanto a nuestra lengua materna. Si estás...
Prodecon precisa días inhábiles para solicitudes de Acuerdos Conclusivos
Para la recepción y tramitación de las solicitudes de Acuerdos Conclusivos, se considerarán inhábiles los días que comprenden los periodos vacacionales del año 2022 El 7 de julio, la Procuraduría d...
Constancia de Situación Fiscal evita fraudes de factureras y no es obligatoria: SAT
El SAT aclaró el propósito de la Constancia de Situación Fiscal es evitar que empresas factureras deduzcan nóminas inexistentes y no es obligatoria. La Constancia de Situación Fiscal ha generado po...
¡Que no se te pase! Actualiza tu domicilio fiscal y evita estas multas del SAT
Los contribuyentes deberán contar con el código postal actualizado para que los empleadores puedan timbrar los recibos de nómina bajo la versión 4.0 de la factura electrónica. El código postal del ...
¿Cuántas veces puedo pedir incapacidad por COVID-19?
Si un trabajador tramitó previamente un permiso COVID-19 puede volver a hacerlo, aunque los días de incapacidad ahora sólo son cinco El 6 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ac...
Cómo rechazar la cancelación de una factura
El proceso de cancelación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) implica que, en ciertas situaciones, el receptor del documento debe aceptar dicha cancelación. De acuerdo con un artíc...
Fallas en el servidor del SAT y escasez de citas complican a jóvenes inscripción al RFC
Errores en el servidor del SAT y escasez de citas, han afectado a jóvenes que desean darse de alta en el RFC. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que los contribuyentes mayo...
El SAT dejó vencer el certificado de seguridad de su portal
El certificado del SAT tenía vencimiento el 5 de julio de 2022 y este no fue renovado con tiempo, dejando vulnerable los servicios del sitio de internet del SAT. El 5 de julio, los datos que compar...
"Vamos a pagar solamente lo justo": Salinas Pliego responde a AMLO
El adeudo fiscal de Salinas Pliego podría ascender a 40 mil millones de pesos, de acuerdo con el SAT. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la autoridad fiscal busca llegar a un acu...
Alsea logra suspensión del cobro de crédito fiscal por 3,881 mdp
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa le concedió a Alsea una suspensión del cobro de un crédito fiscal de 3,881 mdp Alsea, empresa dueña de restaurantes y cafeterías como Burger King, Sta...
¿Es verdad que SAT nunca pidió una Constancia de Situación Fiscal?
La afirmación de la jefa del SAT es correcta pero la referida constancia es el documento idóneo para obtener los datos obligatorios para la facturación 4.0 El 27 de junio, en su conferencia de pren...
La Secretaría del Trabajo renueva su atención de quejas y denuncias
El sistema permitirá centralizar información, homologar criterios y generar reportes estadísticos para el análisis de datos y toma de decisiones. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)...
¿Eres freelancer? Estos son los beneficios que tienes en el RESICO
Para quienes trabajen por su cuenta, el RESICO ofrece una baja tasa de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se realiza con base en flujo de efectivo, señalan expertos. De acuerdo con expertos, ...
¡Alerta! Suplantan la identidad del SAT y roban datos de contribuyentes
El programa que logró suplantar la identidad del SAT fue descubierto en mayo de este año. A través de un programa llamado "Black Party" han suplantado la identidad del Servicio de Administración Tr...
Confirma SAT adeudo fiscal de 120 mdp a la viviendera Javer
Durante 2021, la empresa Javer se posicionó como el principal vendedor de casas nuevas colocadas a través del Infonavit. Servicios Corporativos Javer, la mayor desarrolladora de vivienda en México ...
El SAT se va de vacaciones de verano 2022 en estos días
El fisco mexicano no dará atención presencial en sus oficinas del 18 al 29 de julio de 2022 El 27 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su primer período general de vaca...
¿Se puede pagar una factura con bienes o servicios?
Si el acreedor da por satisfecho su interés mediante la recepción de un bien o un servicio, entonces la obligación está liquidada En la Guía de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (...
Aprieta SAT a grandes contribuyentes
Al cierre de junio, el SAT recaudó de los grandes contribuyentes 888,313 millones de pesos, es decir, 20.7% más que el año pasado. La recaudación de grandes contribuyentes aumentó 20.7 por ciento e...
¡Por fin! Joven con discapacidad consigue firma electrónica del SAT
El joven, a quien el SAT habría negado la obtención de su firma electrónica debido a su discapacidad motora, por fin pudo realizar el trámite El activista y escritor, Daniel Robles Haro, finalmente...
El SAT nunca pidió una Constancia de Situación Fiscal: Raquel Buenrostro
La funcionaria explicó que el problema se presentó en las empresas que cuentan con nóminas muy grandes, debido a que muchos trabajadores no saben la dirección que tienen registrada en su RFC. La ti...
Constancia de Situación Fiscal fomenta fiscalización indirecta
El documento es un medio de control indirecto que ayuda al SAT a tener control del padrón, para posteriormente se realizar requerimientos individuales, de acuerdo con la Coparmex El 1 de enero entr...
Cuauhtemoc: ¿por qué es una de las zonas de Cdmx más buscadas para vivir?
La Ciudad de México es, sin duda, una de las ciudades más populares para vivir y, entre las dieciséis alcaldías de la capital, Cuauhtémoc se posiciona como una de las zonas más buscadas para vivir ...
¡Cuidado! El SAT podría multarte si cancelas una factura y no lo notificas
La nueva disposición del SAT establece que el emisor de un CFDI envíe una solicitud de cancelación a través del portal del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en caso de...
Acusa Alsea embargo ilegal de cuentas por el SAT
La empresa multinacional interpuso un juicio de resolución exclusiva de fondo ante un tribunal.
Aumenta recaudación del SAT en un 2.7%: Raquel Buenrostro
La titular del SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que en lo que va del año la recaudación aumentó en un 2.7 por ciento real. En el marco de la conmemoración de los 25 años del Servicio de Administració...
AMLO celebra los 25 años del SAT
Encabezado por el presidente López Obrador, el gobierno de la 4T celebró al SAT por 25 años de operaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el 25 aniversario del Servicio de Admin...
Recomendación al actualizar un teléfono para más de un buzón tributario
El código que se envía por mensaje de texto SMS no indica a qué RFC corresponde Los contribuyentes deben habilitar el buzón tributario, y registrar y mantener actualizados los medios de contacto, d...
¿Qué hacer si ya pagué Megacable y no tengo señal?
Vivimos en un mundo interconectado en el que el uso de las herramientas tecnológicas y digitales ya no es un lujo, sino una necesidad. Se trata de un fenómeno que ha ganado fuerza tras la ocurrenci...
¿Es obligatorio el lugar de prestación de los servicios en una factura?
La legislación indica que deben señalarse la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o mercancías Uno de los requisitos que deben reunir los comprobantes fiscales o facturas electrónicas es se...
La carta porte puede tener como origen y destino el centro de distribución: Prodecon
No siempre es posible conocer al inicio del viaje el destino, la cantidad, ni el cliente en donde se venderán o entregarán los productos Existen diversas empresas que cuentan con centros de distrib...
El SAT embarga cuentas de grupo Alsea
El fisco mexicano puede aplicar embargos precautorios cuando existan créditos fiscales no garantizados por el contribuyente o cuando la garantía sea insuficiente para cubrirlos. Para garantizar el ...
Así rastreó Hacienda de España la evasión fiscal de Shakira
La cantante colombiana permanece imputada por seis delitos fiscales ante la autoridad hacendaria española. La famosa cantante Shakira ha enfrentado acusaciones de defraudación fiscal en España, deb...
Conoce los beneficios fiscales del ahorro voluntario para el retiro
Al cierre de mayo, 8.6 millones de cuentas han realizado ahorro voluntario en su Administradora de Fondos para el Retiro, de acuerdo con la Consar. Una de las ventajas fiscales de los planes de aho...
Domicilio fiscal en recibo de nómina es innecesario, señalan expertos
Especialistas creen que el requisito del domicilio fiscal en los recibos de nómina se debe eliminar No es necesario incluir el domicilio fiscal de los trabajadores asalariados en los recibos de nóm...
Gobierno federal implementará incentivos fiscales para Corredor del Istmo
En el Corredor se planean construir 10 parques industriales con una extensión de 380 hectáreas cada uno, los cuales se encontrarán bajo el control de la Secretaría de Marina Para atraer inversiones...
El SAT actualizó los catálogos del CFDI 3.3 y 4.0
El 24 de junio, el SAT actualizó los catálogos de las facturas para las versiones 3.3 y 4.0 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 24 de junio en su portal de internet una actual...
¿Cuándo se usa la clave "con errores sin relación" para cancelar un CFDI?
El SAT señala que dicha clave se utiliza cuando “no se requiera relacionar con otra factura generada” pero existen dudas entre los contribuyentes En 2022 se implementó un nuevo mecanismo para la ca...
Multará SAT hasta con $9,250 a contribuyentes que no actualicen el buzón tributario
A los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario se impondrá una multa de 3,080 pesos a 9,250 pesos. El 27 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una dispo...
Sector minero obtuvo devoluciones de impuestos por 126 mil mdp
Las devoluciones por IVA que obtiene el sector minero responden a varios factores como que las tasas pueden llegar a cero. El sector minero ha recibido del fisco devoluciones de impuestos 126 mil 3...
No habrá prórroga para legitimar contratos colectivos
El límite para que las empresas cumplan con las nuevas disposiciones es el 1 de mayo de 2023 El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral advirtió que el plazo que se otorgó para que los si...
30 de junio, fecha límite para que asalariados habiliten buzón tributario
Para habilitar el buzón tributario se deben registrar dos medios de contacto, al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular El 30 de junio es el último día para que los contribuyen...
El SAT rechaza trámite de e.firma a joven con discapacidad motora
El joven destacó en sus redes sociales que le gustaría ser reconocido legalmente como una persona capaz de tomar decisiones y adquirir responsabilidades En medio de la escasez de citas y saturación...
Escasez de citas afecta principalmente a jóvenes y personas físicas: IMCP
Los trámites que requieren cita son inscripción al RFC, la firma electrónica, la CIEC y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal Los trámites que requieren citas en el Servicio de Administ...
El SAT reactiva créditos fiscales de Chivas y a ex funcionarios de Jalisco
La autoridad fiscal reactivó créditos fiscales millonarios a la la empresa Chivas de Corazón S.A. de C.V y a ex funcionarios públicos de Jalisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) react...
El SAT modifica el aviso de cambio de domicilio online
Se establece que quienes podrán hacer el trámite por internet son 'aquellos que cuenten con e.firma'. El 27 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión antic...
El SAT da prórroga a RESICO para obtener e.firma
La autoridad fiscal amplió del 30 de junio al 31 de diciembre la fecha límite para que estos contribuyentes cuenten con su firma electrónica La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 establec...
Publica IMCP documento con recomendaciones para auditores fiscales
El documento contiene información para que el desempeño como auditor fiscal sea más sencillo El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó una actualización de las “Dis...
¿Cuáles son los plazos para entregar la contabilidad en caso de que la autoridad la solicite?
Estos son los plazos que tiene un contribuyente para presentar la información cuando las autoridades fiscales se lo soliciten Durante el ejercicio de sus facultades, las autoridades fiscales puede...
Al SAT le falta extender el uso de relaciones de CFDI 3.3 para pagos diferidos
Estas claves tienen un uso muy limitado en la actualidad, y ya no tienen cabida en la versión 4.0 del CFDI. El 19 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de in...
Cuidado: bancos suben tasas de interés de tarjetas de crédito
Las tasas de interés que aplican los bancos a las tarjetas de crédito se han incrementado más que la tasa de referencia de Banxico. Las tasas de interés que aplican los bancos a las tarjetas de cré...
¿Eres de la generación Afore? Conoce las opciones de pensión
A partir de este año y hasta el 2031 se incrementarán en 25 semanas por año hasta llegar a las 1,000 semanas de cotización para la Afore.
AMLO propone eliminar requisito de Constancia Fiscal si causa complicaciones
El Presidente señaló que en los próximos días la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, explicará porqué el fisco solicita la Constancia de Situación Fiscal. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AM...
¿Los viáticos son gastos por cuenta de terceros?
Existe una duda generalizada sobre este nuevo esquema es relativa a los viáticos y gastos de viaje Los gastos generados en un viaje de trabajo corren a cargo de la empresa, pero es el empleado quie...
El SAT aumenta recaudación con revisiones y auditorías
De enero a mayo, el fisco mexicano recaudó 241 mil 134 millones de pesos mediante los programas de auditoría, revisión y corrección. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, a tr...
El SAT alerta por fraudes en devolución de impuestos de la declaración anual
La autoridad fiscal recomienda a los contribuyentes que detecten fraudes en sus declaraciones, iniciar la denuncia correspondiente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a los contri...
Mineras aseguran que no evaden impuestos, como acusa el SAT
La Camimex destacó que en los pasados siete años, el sector minero ha contribuido con más de 240,000 millones de pesos a las arcas del país El 21 de junio, el Servicio de Administración Tributaria ...
Patrones reportan problemas por el uso de la "Ñ" en RFC e IMSS
El uso de acentos y caracteres especiales puede generar diferencias entre las bases de datos de las distintas autoridades Uno de los requisitos de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por ...
Conoce la facilidad para emitir una factura mensual con todas las operaciones de un RESICO
La regla no distingue entre RESICO personas morales o físicas, por lo que su aplicación es indistinta Los contribuyentes que perciban ingresos por ventas realizadas durante un mes a un mismo contri...
El SAT va por grandes deudores con créditos fiscales mayores a 100 mdp
El listado incluye 10 empresas que registran créditos fiscales que fueron reactivados durante los años 2020 y 2021 por el SAT, con valores de 100 millones de pesos en adelante. El Servicio de Admin...
El SAT podría embargar propiedades de Belinda si no salda su adeudo
La cantante y actriz mexicana ha acumulado un patrimonio de 10 millones de dólares, es decir, 200 millones de pesos y enfrenta una deuda con el SAT de más de 7 millones El Servicio de Administració...
Inflación se ubicó en 7.88% en la primera quincena de junio
Banxico destacó que el pico inflacionario también se observará en el tercer trimestre del 2022.
Obligación para la transparencia de las donatarias respeta el principio de reserva de ley: SCJN
La Segunda Sala se pronunció sobre la obligación de poner a disposición del público en general la información relativa a la transparencia y al uso y destino de los donativos recibidos La regla 3.10...
¿Qué documentación laboral se debe conservar y durante cuánto tiempo?
Existen diferencias entre los plazos de conservación de la documentación laboral, la de seguridad social y la fiscal El artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece obligaciones en cu...
Conoce el Programa de inspección laboral 2022 de la STPS
El programa tiene como objetivo establecer las estrategias ara la realización de inspecciones del trabajo en las materias del ámbito federal La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reci...
Cae 4.1% recaudación a grandes contribuyentes
El SAT recaudó 42,801 millones de pesos de grandes contribuyentes de enero a marzo de este año De enero a mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró a través de la fiscalización ...
RESICO tiene baja recaudación y rezago de contribuyentes
Entre enero y mayo de este año se han recaudado a través del RESICO 8 mil 992 millones de pesos. De enero a mayo, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) sólo ha alcanzado 8.2 por ciento de l...
SAT: sectores minero y bancario registran evasión fiscal de 62.9 mil mdp
Ambos sectores evadieron posiblemente 62 mil 957 millones de pesos entre 2015 y 2019. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los sectores bancario y minero evadieron posiblement...
¿Las comisiones bancarias son un gasto estrictamente indispensable?
El TFJA publicó una tesis aislada que indica que las erogaciones por comisiones bancarias cumplen con el requisito de ser estrictamente indispensables Las erogaciones que los contribuyentes efectú...
Estados desaprovechan recaudación de impuestos locales
El cobro de los impuestos en los estados representa sólo 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que los estados del país des...
Retiro de Internet Explorer preocupa a patrones que lo usan para trámites del IMSS
Hasta hace unos años, las aplicaciones en internet del IMSS sólo funcionaban correctamente en el navegador Internet Explorer El 15 de junio de 2022, Microsoft puso punto final a la historia del fam...
El SAT reportó a más contribuyentes al Buró de Crédito
Los contribuyentes son notificados mediante buzón tributario y correo electrónico antes de ser reportados al Buró de Crédito. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó en un 69 por cie...
Sindicatos sólo han legitimado 1 de cada 3 Contratos Colectivos de Trabajo
El plazo para legitimar contratos colectivos vence el primero de mayo de 2023 de acuerdo con la reforma laboral de 2019 y del T-MEC El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) reve...
La corrupción y el nido lleno en casa
Si definimos a la corrupción como el mal uso del poder público para el beneficio privado, encontramos una severa correlación entre la emancipación de los jóvenes en edad de tomar decisiones propias...
¿Qué podría hacer el SAT para combatir la escasez de citas? Esto propone el IMCP
Los contribuyentes requieren el apoyo de la autoridad para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento adecuado de sus obligaciones, dicen los contadores El Servicio de Administración Tributari...
Conoce cómo se acreditar la representación legal y los tipos de poderes
Un artículo de CFF da instrucciones importantes para acreditar la representación legal de una persona física o moral. La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscal...
Penas por cancelación de CFDI en el RESICO generan inquietud
Cuando los contribuyentes (personas físicas del RESICO) cancelen los CFDI se considera que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal En el nuevo Régimen Simplificado de...
Contribuyentes reciben mensajes del SAT tras haber tramitado la Constancia Fiscal
De enero a abril, el SAT emitió 19,794,641 actos de contacto con los contribuyentes para aclarar supuestas irregularidades con sus obligaciones fiscales Recientemente, algunos contribuyentes han re...
Litro de gasolina Magna costaría 34 pesos sin subsidio de gobierno
El precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna es de 21.73 pesos por litro pero su precio real sería 57 por ciento más alto De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, los estímul...
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Piden atención especial para personas vulnerables en trámite de Constancia Fiscal
La Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León pidió al SAT que brinde un trato preferente a las personas mayores o con alguna discapacidad en el trámite de la Constancia de Situación Fiscal La Comi...