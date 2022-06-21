Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
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Redacción

Inteligencia fiscal para tu negocio. No somos el SAT, somos sitio web de expertos en temas fiscales, laborales y empresariales.

Artículos de El Contribuyente (7678)

Implementan Buscador de RFC Para Obtener Razón Social
Empresas10 jul 2026

Implementan Buscador de RFC Para Obtener Razón Social

Con la implementación del CFDI 4.0, el SAT exige que la razón social, el régimen fiscal y el código postal se capturen de forma exacta a como aparecen en la Cédula de Identificación Fiscal (CIF). Cualquier discrepancia invalida la factura.

El Contribuyente·5 min
Descarga Masiva Que No Colapsa
Empresas10 jul 2026

Descarga Masiva Que No Colapsa

En medio de los retrasos del SAT, que llegan a extenderse hasta seis días por paquete solicitado, contar con alternativas confiables se ha vuelto indispensable. Descarga Masiva Premium de Box Factura permite a las empresas mantener su operación sin interrupciones, combinando eficiencia, seguridad y control total sobre sus CFDI.

El Contribuyente·5 min
Cierre Anual Con Todas Tus Facturas
Empresas10 jul 2026

Cierre Anual Con Todas Tus Facturas

Contar con cada CFDI emitido y recibido es esencial para garantizar un cierre contable preciso, completo y sin contratiempos.

El Contribuyente·5 min
Monitor de Cancelaciones de Facturas
Empresas10 jul 2026

Monitor de Cancelaciones de Facturas

En México, miles de empresas enfrentan diariamente el desafío de controlar las cancelaciones de facturas electrónicas.

El Contribuyente·5 min
Simplifica la administración de CFDIs con descarga masiva premium
SAT10 jul 2026

Simplifica la administración de CFDIs con descarga masiva premium

Con Descarga Masiva Premium de Box Factura y su Bóveda Digital puedes respaldar y trabajar desde la nube con altos volúmenes de facturación, además esta plataforma es segura y soporta múltiples RFCs y permite determinar niveles de acceso.

El Contribuyente·5 min
Así se anula una deuda fiscal por error del SAT
SAT22 abr 2026

Así se anula una deuda fiscal por error del SAT

El auditor del SAT solo puede reportar hechos, no calificarlos. Si va más allá, la revisión puede anularse. Un tribunal lo acaba de reafirmar Cuando el SAT realiza una visita domiciliaria, muchos c...

El Contribuyente·5 min
¿No puedes pagar todo el ISR de golpe? Hay opción a plazos
SAT21 abr 2026

¿No puedes pagar todo el ISR de golpe? Hay opción a plazos

Si tu declaración anual arroja impuesto a cargo, puedes pagarlo en hasta seis mensualidades. Revisa plazos, costo de financiamiento y qué pasa si te atrasas Si tu declaración anual del ISR 2025 res...

El Contribuyente·5 min
Beneficios de tu Crédito Coppel: aprovecha al máximo
Impuestos20 abr 2026

Beneficios de tu Crédito Coppel: aprovecha al máximo

Contar con una herramienta financiera que se adapte a tus necesidades puede transformar la manera en que adquieres productos y servicios para ti y tu familia. Los beneficios de tu crédito Coppel va...

El Contribuyente·5 min
Cuánto puedes deducir realmente en tu declaración anual
SAT20 abr 2026

Cuánto puedes deducir realmente en tu declaración anual

Gastos médicos, donativos e intereses hipotecarios tienen un techo compartido. Calcula cuánto puedes deducir realmente según tu nivel de ingresos Tener facturas en orden y haber pagado con tarjeta ...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo depositan utilidades en 2026 y a quién le toca?
SAT17 abr 2026

¿Cuándo depositan utilidades en 2026 y a quién le toca?

El reparto de utilidades tiene dos plazos distintos este año. Conoce cuándo aplica cada uno, quién tiene derecho y cómo se calcula tu parte Abril no solo es el mes de la declaración anual. También ...

El Contribuyente·5 min
SAT designa nueva titular de Grandes Contribuyentes
SAT14 abr 2026

SAT designa nueva titular de Grandes Contribuyentes

Jennifer Krystel Castillo Madrid asume Grandes Contribuyentes el 1 de mayo. Abogada con 18 años en sector público y posgrados en derecho tributario El Servicio de Administración Tributaria (SAT) an...

El Contribuyente·5 min
SAT precarga mal deducciones y predial en declaración anual
SAT13 abr 2026

SAT precarga mal deducciones y predial en declaración anual

El SAT está precargando cifras erróneas en deducciones y predial para arrendadores. Así puedes detectar el error y corregirlo antes de enviar Contribuyentes con ingresos por arrendamiento han comen...

El Contribuyente·5 min
Cómo deducir tu ahorro para el retiro ante el SAT
SAT13 abr 2026

Cómo deducir tu ahorro para el retiro ante el SAT

El SAT permite deducir aportaciones a planes de retiro y cuentas de ahorro especiales. Revisa límites, plazos y obligaciones antes de tu declaración La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) contem...

El Contribuyente·5 min
Portal SAT bloquea sección de ingresos
SAT08 abr 2026

Portal SAT bloquea sección de ingresos

Portal SAT no valida correctamente ingresos aunque estén bien. Bloqueo sin explicación. Aprende a reconocer la falla y la solución no oficial que ya ayudó a múltiples contribuyentes Falla nueva en ...

El Contribuyente·5 min
Último día para declaración anual y el SAT está saturado
SAT31 mar 2026

Último día para declaración anual y el SAT está saturado

Hoy 31 de marzo de 2026 vence plazo para presentar declaración anual 2025. Es último día. Si aún no presentaste: tienes horas, no días. Y el sistema SAT está bajo máxima presión. Miles de empresas ...

El Contribuyente·5 min
Nuevo complemento en CFDI para vender gasolina y diésel
SAT27 mar 2026

Nuevo complemento en CFDI para vender gasolina y diésel

Nuevo complemento en CFDI validará tu autorización; sin permiso vigente: no hay factura electrónica. A partir del 24 de abril de 2026, quien venda gasolina o diésel necesitará algo nuevo. Un comple...

El Contribuyente·5 min
Así es como el SAT puede revocar tu donataria autorizada
SAT27 mar 2026

Así es como el SAT puede revocar tu donataria autorizada

¿Donaste a organización que luego perdió autorización? Tu deducción es improcedente. SAT rechaza si no verificas que donataria estaba vigente El SAT revocó la autorización de 270 organizaciones don...

El Contribuyente·5 min
SAT promete devoluciones express para este año
SAT26 mar 2026

SAT promete devoluciones express para este año

Firma electrónica obligatoria para montos mayores a 10 mil pesos. El Servicio de Administración Tributaria acaba de hacer un anuncio importante. Las devoluciones automáticas de la declaración anual...

El Contribuyente·5 min
El caos del WhatsApp empresarial y cómo Whaticket lo resuelve
Impuestos24 mar 2026

El caos del WhatsApp empresarial y cómo Whaticket lo resuelve

En los últimos años, WhatsApp dejó de ser una herramienta de uso personal para convertirse en uno de los canales más importantes de comunicación entre empresas y clientes. Hoy, miles de negocios ve...

El Contribuyente·5 min
Cómo el SAT puede sabotear tu historial crediticio
SAT19 mar 2026

Cómo el SAT puede sabotear tu historial crediticio

El Buró de Crédito no es solo para préstamos, deudas fiscales también aparecen Muchos mexicanos creen que el Buró de Crédito solo registra préstamos y tarjetas de crédito. Pero existe una realidad ...

El Contribuyente·5 min
Vence el plazo para cancelar facturas
SAT19 mar 2026

Vence el plazo para cancelar facturas

Evita inconsistencias en declaración anual. Actúa antes de que venza el plazo administrativo. Las personas morales tienen una ventana crítica: hasta el 31 de marzo de 2026 para cancelar CFDI del ej...

El Contribuyente·5 min
Subcuenta Infonavit: podrías perder acceso a tu dinero
SAT18 mar 2026

Subcuenta Infonavit: podrías perder acceso a tu dinero

Infonavit reconoce intereses sobre tu subcuenta de vivienda. Pero solo tienes 10 años para reclamarlo sin complicaciones Miles de trabajadores mexicanos tienen dinero acumulado en su subcuenta de v...

El Contribuyente·5 min
¿Es feriado el lunes 16 de marzo?
SAT13 mar 2026

¿Es feriado el lunes 16 de marzo?

Fin de semana largo marzo 2026: sábado 14 a lunes 16. Impacto en salarios, operaciones bancarias y plazos fiscales (se suspenden). Guía completa para planificar El lunes 16 de marzo de 2026 es día ...

El Contribuyente·5 min
PRODECON frena al SAT: protege tus deducciones médicas
SAT12 mar 2026

PRODECON frena al SAT: protege tus deducciones médicas

Irregularidades del médico no son culpa tuya. PRODECON establece límites a SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió un criterio cuestionando los mensajes que el SAT env...

El Contribuyente·5 min
SAT publica segunda emisión de Tasas Efectivas de ISR
SAT11 mar 2026

SAT publica segunda emisión de Tasas Efectivas de ISR

Calcula tu tasa efectiva de ISR y compárala con tu industria. Si estás por debajo del promedio, riesgo de auditoría aumenta El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica cada año parámetro...

El Contribuyente·5 min
Publica SAT tasas efectivas de ISR
SAT23 feb 2026

Publica SAT tasas efectivas de ISR

SAT publicó tasas efectivas de 40 industrias: si tu tasa está debajo del promedio, tienes mayor riesgo de auditoría. Qué significa. El 20 de febrero de 2026, el SAT publicó nuevos parámetros de tas...

El Contribuyente·5 min
Tu parlay funciona igual que el interés compuesto
Impuestos11 feb 2026

Tu parlay funciona igual que el interés compuesto

La fuerza matemática que multiplica un ahorro opera dentro de cada parlay. Cómo el interés compuesto trabaja a favor de la casa o del apostador, según de qué lado de la fórmula construyas tu ticket...

El Contribuyente·5 min
Cómo administrar tu banca de apuestas en múltiples cuentas
Impuestos10 feb 2026

Cómo administrar tu banca de apuestas en múltiples cuentas

Mantener el control de las finanzas es un consejo tan antiguo como las apuestas mismas. Para la mayoría de los apostadores ocasionales, eso significa planificar y organizar una sola cuenta de apues...

El Contribuyente·5 min
Cómo medir la fuerza real del mercado antes de entrar
Impuestos07 feb 2026

Cómo medir la fuerza real del mercado antes de entrar

Uno de los errores más comunes entre traders, tanto principiantes como intermedios, es confundir movimiento con oportunidad. Que el precio se mueva no implica necesariamente que exista una entrada ...

El Contribuyente·5 min
Febrero es clave: no olvides actualizar el valor de la UMA
SAT04 feb 2026

Febrero es clave: no olvides actualizar el valor de la UMA

UMA 2026: actualización en febrero. Nuevos valores, impacto en Subsidio para Empleo, pasos para actualizar nómina. Guía para empresas. Enero termina y llega febrero 2026. Es momento crítico para la...

El Contribuyente·5 min
¿Tienes deuda fiscal? SAT abre programa para borrar multas
SAT22 ene 2026

¿Tienes deuda fiscal? SAT abre programa para borrar multas

Programa de Regularización Fiscal 2026: reduce hasta 100% multas y recargos. Conoce quién califica, plazos y cómo solicitar el beneficio ante el SAT El Servicio de Administración Tributaria abrió r...

El Contribuyente·5 min
Viajar con estilo: descubre los beneficios de ADO Platino
SAT21 ene 2026

Viajar con estilo: descubre los beneficios de ADO Platino

Viajar por México puede ser una experiencia placentera, cómoda y hasta lujosa, especialmente si eliges hacerlo con los servicios que ofrece ADO Platino. Esta línea de autobuses de primera clase ha ...

El Contribuyente·5 min
El beneficio oculto de los videojuegos del que nadie presume
Impuestos19 ene 2026

El beneficio oculto de los videojuegos del que nadie presume

Imagina esto: estás en tu Switch, avanzando en tu RPG favorito. La pelea contra el jefe es intensa, tu barra de salud parpadea en rojo y, justo cuando crees que lo lograrás, tu Joy-Con se apaga. Si...

El Contribuyente·5 min
Por qué los fanáticos del fútbol se quedan con PlayStation
Impuestos18 ene 2026

Por qué los fanáticos del fútbol se quedan con PlayStation

Durante años, las salas de estar han resonado con los sonidos de botones presionados y gritos de último minuto. PlayStation ha sido la consola preferida por los fanáticos del fútbol. Desde los glor...

El Contribuyente·5 min
El regalo digital que nunca pasa de moda
Impuestos18 ene 2026

El regalo digital que nunca pasa de moda

Todo gamer conoce la sensación: estás en plena partida, la adrenalina al máximo, y de repente recuerdas que es el cumpleaños de tu mejor amigo. No hay tiempo para correr al centro comercial, no tie...

El Contribuyente·5 min
SAT desmiente: no hay operativos ni sanciones contra tandas
SAT16 ene 2026

SAT desmiente: no hay operativos ni sanciones contra tandas

¿El SAT persigue tandas? No. La autoridad desmiente rumores: las tandas no son investigadas ni sancionadas. Aclara información falsa que circuló. En los últimos días circularon historias alarmistas...

El Contribuyente·5 min
Nuevo salario mínimo para trabajadoras del hogar en 2026
Impuestos16 ene 2026

Nuevo salario mínimo para trabajadoras del hogar en 2026

Entra en vigor el nuevo salario mínimo 2026 para trabajadoras del hogar, así como cuotas del IMSS En 2026 entra en vigor un nuevo salario mínimo para trabajadoras del hogar. Este es un cambio impor...

El Contribuyente·5 min
No pagues más impuestos: deducciones que quizá no conocías
SAT13 ene 2026

No pagues más impuestos: deducciones que quizá no conocías

¿Qué gastos puedes deducir en tu declaración anual 2025? Descubre deducciones personales: médicos, educación, intereses hipotecarios y estímulos fiscales En abril de 2026, todas las personas física...

El Contribuyente·5 min
UMA 2026: estos son los nuevos valores
Impuestos08 ene 2026

UMA 2026: estos son los nuevos valores

La UMA subirá 3.69% a partir del 1 de febrero de 2026. Descubre los nuevos valores diarios, mensuales y anuales y cómo afecta tus obligaciones fiscales. Cada año, una pequeña cifra afecta miles de ...

El Contribuyente·5 min
5 errores que se pueden evitar al aprender a invertir
Impuestos05 ene 2026

5 errores que se pueden evitar al aprender a invertir

Al momento de aprender a invertir tu dinero, hay diferentes errores y situaciones que deberías evitar en todo momento. Dar el primer paso en el mundo de las inversiones genera mucha emoción, pero t...

El Contribuyente·5 min
Así cambia el subsidio para el empleo en 2026
Impuestos31 dic 2025

Así cambia el subsidio para el empleo en 2026

Conoce los cambios del subsidio para el empleo 2026: porcentaje sobre UMA, nuevo límite de ingresos, monto transitorio para enero y reglas prácticas para nómina y retenciones El 31 de diciembre de ...

El Contribuyente·5 min
Financia tu flotilla con el arrendamiento puro de FinBe ABC
Impuestos30 dic 2025

Financia tu flotilla con el arrendamiento puro de FinBe ABC

El arrendamiento puro permite modernizar la flotilla vehicular y maquinaria sin comprometer el flujo de efectivo de las empresas. Conoce cómo funciona este esquema en FinBe ABC, sus ventajas fiscal...

El Contribuyente·5 min
ISR 2026: así quedan las nuevas tarifas
SAT29 dic 2025

ISR 2026: así quedan las nuevas tarifas

El SAT publicó las tarifas de ISR 2026 para personas físicas. Conoce cómo cambian por inflación, cómo impactan tu nómina El 28 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ...

El Contribuyente·5 min
Tablas ISR 2026
SAT28 dic 2025

Tablas ISR 2026

Estas son las nuevas tarifas ISR 2026 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante el 2026. ¡Descubre las nuevas tarifas ISR 2026 y los subsidios que definirán cuánto pagar...

El Contribuyente·5 min
Estos nuevos incentivos fiscales entran en vigor en 2026
SAT23 dic 2025

Estos nuevos incentivos fiscales entran en vigor en 2026

Conoce los principales incentivos fiscales que entran en vigor en 2026: repatriación de capitales, regularización fiscal, estímulos culturales y beneficios en ISR e IVA Para el ejercicio fiscal 202...

El Contribuyente·5 min
¿No te pagaron aguinaldo?, esto puedes hacer
Impuestos19 dic 2025

¿No te pagaron aguinaldo?, esto puedes hacer

El aguinaldo es una prestación obligatoria que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Conoce la fecha límite real, los derechos del trabajador, plazos de prescripción y las multas por incumplimien...

El Contribuyente·5 min
Aumenta cuota de la Modalidad 40 del IMSS en 2026
SAT18 dic 2025

Aumenta cuota de la Modalidad 40 del IMSS en 2026

La Modalidad 40 del IMSS tendrá un ajuste en sus cuotas para 2026. Conoce cómo funciona, cuánto se paga, quiénes pueden inscribirse y cómo impacta en el monto de la pensión bajo la Ley de 1973 Para...

El Contribuyente·5 min
El SAT se va de vacaciones
SAT17 dic 2025

El SAT se va de vacaciones

El SAT definió su segundo periodo general de vacaciones para 2025. Conoce las fechas, qué plazos se suspenden y qué obligaciones fiscales continúan vigentes El 17 de diciembre de 2025 se publicó en...

El Contribuyente·5 min
El nuevo subsidio al empleo y su actualización para 2026
SAT16 dic 2025

El nuevo subsidio al empleo y su actualización para 2026

Nueva mecánica con cuota fija basada en la UMA y lo que se espera para su actualización el próximo año Desde el 1 de mayo de 2024, el esquema del Subsidio al Empleo en México cambió de manera relev...

El Contribuyente·5 min
5 funciones que ofrece un software contable gratis
SAT10 dic 2025

5 funciones que ofrece un software contable gratis

Descubre algunas de las cosas que puede hacer un software contable gratis y anímate a contratar uno para tu negocio Durante mucho tiempo, se ha creído que la contabilidad es algo demasiado difícil ...

El Contribuyente·5 min
¿Tienes criptomonedas?, esto debes de cumplir ante el SAT
SAT05 dic 2025

¿Tienes criptomonedas?, esto debes de cumplir ante el SAT

El manejo de criptomonedas en México implica obligaciones antilavado ante el SAT y la UIF. Conoce los requisitos, documentos y responsabilidades legales que muchos desconocen El uso de criptomoneda...

El Contribuyente·5 min
SCJN avala impuesto del 2% a plataformas de reparto
SAT01 dic 2025

SCJN avala impuesto del 2% a plataformas de reparto

La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del impuesto del 2% aplicado a plataformas de reparto en CDMX La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el impuesto del 2% aplicado en l...

El Contribuyente·5 min
Cierre Anual Con Todas Tus Facturas
SAT01 dic 2025

Cierre Anual Con Todas Tus Facturas

Contar con cada CFDI emitido y recibido es esencial para garantizar un cierre contable preciso, completo y sin contratiempos.

El Contribuyente·5 min
La importancia de tener el mejor seguro al mejor precio
finanzas-personales28 nov 2025

La importancia de tener el mejor seguro al mejor precio

El coche, la moto, la salud y, sobre todo, las finanzas personales son la base de cualquier familia mexicana: se trata de elementos que requieren de un gran esfuerzo económico y que resultan claves...

El Contribuyente·5 min
Usará SAT supercomputadora para combatir evasores fiscales
SAT26 nov 2025

Usará SAT supercomputadora para combatir evasores fiscales

Coatlicue, la nueva supercomputadora pública de México, permitirá cruzar datos del SAT y aduanas para combatir la evasión fiscal y mejorar decisiones de gobierno El Gobierno federal presentó oficia...

El Contribuyente·5 min
¿Los influencers pagan impuestos?
SAT24 nov 2025

¿Los influencers pagan impuestos?

En algún momento todos nos hemos hecho la pregunta: ¿los influencers pagan impuestos? La respuesta es sí, y todo dependerá de la fuente de ingreso, es decir, las distintas formas a través de las cu...

El Contribuyente·5 min
Las 40 horas están por llegar: Congreso ya tiene fecha
SAT21 nov 2025

Las 40 horas están por llegar: Congreso ya tiene fecha

La reforma laboral que busca reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas en México ya tiene fecha límite. Te explicamos el avance, los acuerdos políticos y lo que viene en el Congreso La discusión ...

El Contribuyente·5 min
Economía aplicará extinción de dominio a plazas chinas
Impuestos19 nov 2025

Economía aplicará extinción de dominio a plazas chinas

La Secretaría de Economía reafirma que aplicará extinción de dominio contra inmuebles vinculados a contrabando e importaciones irregulares, mientras impulsa un plan industrial para los sectores tex...

El Contribuyente·5 min
Infonavit alerta por fraudes durante El Buen Fin
SAT13 nov 2025

Infonavit alerta por fraudes durante El Buen Fin

El Infonavit advierte a trabajadores sobre fraudes relacionados con falsos descuentos, robo de identidad y gestores que prometen retirar el ahorro de la Subcuenta de Vivienda durante el Buen Fin

El Contribuyente·5 min
Aguinaldo anticipado en noviembre: ¿quiénes lo reciben?
SAT12 nov 2025

Aguinaldo anticipado en noviembre: ¿quiénes lo reciben?

El Gobierno Federal autorizó el pago anticipado del aguinaldo para servidoras y servidores públicos a partir del 10 de noviembre. Te explicamos quiénes lo reciben, cómo se paga y qué ocurre en el s...

El Contribuyente·5 min
El SAT endurece sanciones por no emitir la Carta Porte
SAT06 nov 2025

El SAT endurece sanciones por no emitir la Carta Porte

El uso del complemento Carta Porte es obligatorio para el traslado de mercancías en México. Su omisión puede generar multas, pérdida de deducciones fiscales y la presunción de contrabando. Conoce l...

El Contribuyente·5 min
Monitor de Cancelaciones de Facturas
SAT05 nov 2025

Monitor de Cancelaciones de Facturas

En México, miles de empresas enfrentan diariamente el desafío de controlar las cancelaciones de facturas electrónicas. Lo que parece un proceso simple puede convertirse en una fuente constante de e...

El Contribuyente·5 min
Así te puedes registrar en El Buen Fin 2025
SAT03 nov 2025

Así te puedes registrar en El Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre. Conoce cómo registrar tu negocio gratis, los requisitos del SAT y los beneficios para participar en la campaña La edición 2025 de El Buen Fi...

El Contribuyente·5 min
SAT refuerza su campaña contra el lavado de dinero
SAT29 oct 2025

SAT refuerza su campaña contra el lavado de dinero

El fisco intensifica su campaña de orientación sobre Actividades Vulnerables, actualiza su minisitio y distribuye trípticos para fomentar la regularización El 28 de octubre de 2025, el Servicio de ...

El Contribuyente·5 min
SAT eleva la fiscalización y rompe metas de recaudación
SAT28 oct 2025

SAT eleva la fiscalización y rompe metas de recaudación

El SAT cerró 2024 con 30,204 actos de fiscalización y 807,826.2 millones de pesos recaudados. Claves: crecimiento de 144% vs. meta de ingreso por comprobación, repunte de la AGH y balance de recurs...

El Contribuyente·5 min
¿Sientes que tu software de nómina se ha quedado obsoleto?
SAT27 oct 2025

¿Sientes que tu software de nómina se ha quedado obsoleto?

¿Todavía quieres darle otra oportunidad a tu sistema de nómina con el que es difícil trabajar? Mejor reconsidéralo. Si durante tu último cierre de nómina todo se complicó, quizá te parezca buena id...

El Contribuyente·5 min
Cómo tratar el IVA no acreditable, guía completa
SAT27 oct 2025

Cómo tratar el IVA no acreditable, guía completa

Guía práctica para entender el IVA no acreditable: reglas, relación con el ISR, ejemplos con tablas, proporción por actividades gravadas y exentas, y el tratamiento en inversiones La regla general ...

El Contribuyente·5 min
Empresas ya no podrán frenar cobros con amparos
SAT21 oct 2025

Empresas ya no podrán frenar cobros con amparos

La reforma a la Ley de Amparo elimina la suspensión automática de cobros fiscales. Empresas como Elektra, Codere y Samsung deberán pagar o garantizar el monto total adeudado para evitar embargos de...

El Contribuyente·5 min
Finanzas personales y herramientas innovadoras para el ahorro
Impuestos15 oct 2025

Finanzas personales y herramientas innovadoras para el ahorro

El contexto económico cambia de forma constante, exigiendo un enfoque proactivo y recursos innovadores para garantizar el bienestar financiero a futuro. No hay que depender de métodos tradicionales...

El Contribuyente·5 min
Sheinbaum advierte límites a las demandas laborales del SAT
SAT15 oct 2025

Sheinbaum advierte límites a las demandas laborales del SAT

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que que la mayoría de las oficinas sigue operando con normalidad y que el gobierno mantiene diálogo para atender sus solicitudes laborales La presidenta de M...

El Contribuyente·5 min
Análisis Fundamental en Mercados Financieros Latinoamericanos
Impuestos13 oct 2025

Análisis Fundamental en Mercados Financieros Latinoamericanos

El análisis fundamental constituye la columna vertebral de decisiones de inversión inteligentes en América Latina, región caracterizada por economías dinámicas pero volátiles. Los inversores latino...

El Contribuyente·5 min
Descubre cómo la IA impulsa a las pymes
Impuestos07 oct 2025

Descubre cómo la IA impulsa a las pymes

Atención 24/7, marketing inteligente, análisis de datos y automatización para reducir costos, escalar y decidir mejor

El Contribuyente·5 min
Implementan Buscador de RFC Para Obtener Razón Social
SAT06 oct 2025

Implementan Buscador de RFC Para Obtener Razón Social

La entrada en vigor del CFDI 4.0 trajo consigo nuevos retos fiscales. SAT+, una extensión gratuita de navegador, facilita obtener razón social, régimen y código postal en segundos, además de valida...

El Contribuyente·5 min
Herramientas imprescindibles para comerciantes en México
SAT30 sep 2025

Herramientas imprescindibles para comerciantes en México

Ser comerciante en México implica enfrentarse a un mercado dinámico, competitivo y en constante transformación. La digitalización, la evolución de los hábitos de consumo y los cambios normativos ha...

El Contribuyente·5 min
Descarga Masiva Que No Colapsa
SAT30 sep 2025

Descarga Masiva Que No Colapsa

En medio de los retrasos del SAT, que llegan a extenderse hasta seis días por paquete solicitado, contar con alternativas confiables se ha vuelto indispensable. Descarga Masiva Premium de Box Factu...

El Contribuyente·5 min
Subastas del SAT: guía práctica para ofertar sin riesgos
SAT29 sep 2025

Subastas del SAT: guía práctica para ofertar sin riesgos

¿Buscas inmuebles con descuento? Los remates del SAT venden casas, terrenos y locales por debajo del valor comercial. Aprende cómo registrarte, ofertar y pagar con garantías, fechas y ligas oficial...

El Contribuyente·5 min
"No tocaremos impuestos hasta frenar la evasión": Hacienda
SAT25 sep 2025

"No tocaremos impuestos hasta frenar la evasión": Hacienda

En comparecencia, Édgar Amador (SHCP) sostuvo que no se tocará la estructura impositiva pese a ajustes de IEPS en el Paquete Económico 2026; pidió aval a reformas para combatir factureras y evasión...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son las UDIS y cómo se calculan?
Impuestos24 sep 2025

¿Qué son las UDIS y cómo se calculan?

Las UDIS son una medida que ajusta el valor del dinero en función de los cambios en los precios Las Unidades de Inversión (comúnmente abreviadas como UDI) surgieron en México en 1995 como una respu...

El Contribuyente·5 min
Disfruta del casino online en Ciudad de México
Impuestos24 sep 2025

Disfruta del casino online en Ciudad de México

El bodog en Ciudad de México es una de las opciones de entretenimiento digital más buscadas por los capitalinos que desean combinar diversión, emoción y la posibilidad de obtener ganancias desde la...

El Contribuyente·5 min
Cómo elegir a un abogado fiscal en México
SAT23 sep 2025

Cómo elegir a un abogado fiscal en México

Elegir a la persona adecuada para defenderte ante el SAT o planear una estrategia fiscal sólida no es tarea menor. En México, un buen abogado fiscal puede ser la diferencia entre pagar multas innec...

El Contribuyente·5 min
Así puedes configurar tu límite de transferencias bancarias
Impuestos18 sep 2025

Así puedes configurar tu límite de transferencias bancarias

A partir del 1 de octubre de 2025 todos los bancos deberán habilitar el MTU: un límite configurable para tus transferencias digitales A partir de octubre de 2025, todas las instituciones bancarias ...

El Contribuyente·5 min
Cómo contribuyen las tragaperras en México
Impuestos17 sep 2025

Cómo contribuyen las tragaperras en México

Cuando hablamos de los juegos de azar en México es imposible no pensar en las máquinas tragamonedas. Se trata del juego más popular en el país. Las “slots” tienen un enorme recorrido en la historia...

El Contribuyente·5 min
Guía express: descarga tu acta de nacimiento con Llave MX
SAT15 sep 2025

Guía express: descarga tu acta de nacimiento con Llave MX

Cómo obtener tu acta de nacimiento desde el celular. Requisitos, pasos, ventajas y límites del trámite digital Desde el 1 de agosto de 2025, el Gobierno de México habilitó un sistema digital que ca...

El Contribuyente·5 min
¿Hay megapuente en septiembre de 2025?
Impuestos12 sep 2025

¿Hay megapuente en septiembre de 2025?

Revisa qué aplica para trabajadores y alumnos, y cómo se paga si laboras en día feriado Septiembre suele traer dudas sobre puentes y descansos. Para planear con tiempo, conviene revisar lo que esta...

El Contribuyente·5 min
México alista nuevos aranceles a China
Impuestos10 sep 2025

México alista nuevos aranceles a China

México prepara una nueva ronda de aranceles focalizados para contener el déficit comercial. Conoce los sectores bajo análisis, las metas recaudatorias y lo que podrían implicar para empresas, consu...

El Contribuyente·5 min
Gobierno eliminará la deducibilidad de aportaciones al IPAB
SAT05 sep 2025

Gobierno eliminará la deducibilidad de aportaciones al IPAB

La Presidencia anunció que en 2026 dejarán de ser deducibles las aportaciones de los bancos al IPAB por la deuda del Fobaproa. La medida, prevista en la Ley de Ingresos, aportaría alrededor de 10 m...

El Contribuyente·5 min
Cómo aprovechar paquetes todo incluido para viajes en pareja
Impuestos03 sep 2025

Cómo aprovechar paquetes todo incluido para viajes en pareja

Ya sea para una escapada romántica, una luna de miel o simplemente para reconectar, los paquetes todo incluido son una excelente opción para viajar en pareja. Este tipo de viajes no solo permite ol...

El Contribuyente·5 min
¿El 1 de septiembre es feriado por el Informe Presidencial?
SAT29 ago 2025

¿El 1 de septiembre es feriado por el Informe Presidencial?

El 1 de septiembre, día del Informe Presidencial, no es feriado en materia laboral, fiscal ni financiera. Solo la PRODECON lo considera inhábil en su calendario oficial. Cada año, el 1 de septiembr...

El Contribuyente·5 min
Factores que impulsan el atractivo de las jugadas múltiples
Impuestos19 ago 2025

Factores que impulsan el atractivo de las jugadas múltiples

En el mundo de las apuestas deportivas, las jugadas múltiples, conocidas internacionalmente como parlay, han ganado un lugar destacado entre los aficionados. Este formato, que combina varios evento...

El Contribuyente·5 min
Juego de aretes y collar de oro | BIZZARRO
SAT15 ago 2025

Juego de aretes y collar de oro | BIZZARRO

Si estás eligiendo un juego de aretes y collar de oro, conviene mirar primero el estilo que usas a diario, tu tono de piel y la ocasión para la que lo quieres. En BIZZARRO encontrarás desde líneas ...

El Contribuyente·5 min
¿Pagas gasolina en efectivo?, así puedes deducirla
SAT12 ago 2025

¿Pagas gasolina en efectivo?, así puedes deducirla

La regla del ISR exige medios electrónicos para deducir combustibles, sin importar el monto. Revisa las excepciones para agro y transportistas, el tope de 15% y ejemplos prácticos Para muchas empre...

El Contribuyente·5 min
Mundial 2026: SAT presenta régimen especial para el evento
SAT11 ago 2025

Mundial 2026: SAT presenta régimen especial para el evento

El fisco proyecta una regla para facilitar la importación temporal de mercancías destinadas a la Copa Mundial 2026. Requisitos, ficha 146/LA, formato A10, aduanas autorizadas y manejo de mercancía ...

El Contribuyente·5 min
Evita que el SAT confunda tus traspasos con ingresos
SAT06 ago 2025

Evita que el SAT confunda tus traspasos con ingresos

Las transferencias entre cuentas propias no son ingresos gravables, pero el SAT puede presumir lo contrario si faltan pruebas. Conozca la lista de documentos y las mejores prácticas para blindarse ...

El Contribuyente·5 min
CURP biométrica: todo lo que debes saber
SAT24 jul 2025

CURP biométrica: todo lo que debes saber

A partir del 16 de octubre de 2025, todas las dependencias federales deberán reconocer la CURP biométrica como documento oficial. Descubre qué es, cómo tramitarla y por qué complementa —y no sustit...

El Contribuyente·5 min
El rol de las redes sociales en las ventas por ecommerce
Impuestos23 jul 2025

El rol de las redes sociales en las ventas por ecommerce

En el entorno actual del comercio digital, las redes sociales han emergido como un canal fundamental en las ventas por e-commerce. Lejos de ser simples plataformas de entretenimiento, funcionan com...

El Contribuyente·5 min
Un millón de contribuyentes desaparecen del SAT en un mes
SAT09 jul 2025

Un millón de contribuyentes desaparecen del SAT en un mes

El padrón del SAT perdió 1.23 millones de contribuyentes en un solo mes. Expertos culpan a la desaceleración, la inseguridad y el salto a la informalidad El Servicio de Administración Tributaria (S...

El Contribuyente·5 min
¿Qué impermeabilizante elegir para techos?
SAT08 jul 2025

¿Qué impermeabilizante elegir para techos?

Cuando llega la temporada de lluvias o el calor aprieta de verdad, todos miramos al techo. Y no es para menos: es la parte de la casa que más sufre con el clima. Por eso elegir el impermeabilizante...

El Contribuyente·5 min
Así puedes deducir facturas del extranjero
SAT07 jul 2025

Así puedes deducir facturas del extranjero

Los comprobantes de residentes en el extranjero pueden ser deducibles en México si cumplen la Regla 2.7.1.14. Conoce los casos aplicables, los datos obligatorios y la diferencia con plataformas dig...

El Contribuyente·5 min
SAT vs partidos políticos; alistan multas históricas
SAT01 jul 2025

SAT vs partidos políticos; alistan multas históricas

Una auditoría del INE detectó irregularidades por 121 mdp en impuestos no enterados o mal reportados por los seis partidos nacionales El Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a votación del C...

El Contribuyente·5 min
Presentan nueva actualización del SUA
Impuestos26 jun 2025

Presentan nueva actualización del SUA

La versión 3.6.6 del Sistema Único de Autodeterminación habilita la afiliación de trabajadores de apps y elimina la opción de donativos a FUNDEMEX El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) public...

El Contribuyente·5 min
Reforma judicial apunta a grandes evasores: diputados
SAT24 jun 2025

Reforma judicial apunta a grandes evasores: diputados

La reforma al Poder Judicial buscará que multimillonarios y grandes corporativos paguen lo que deben, aseguran diputados El debate sobre quién paga y cuánto en México volvió a encenderse tras la pr...

El Contribuyente·5 min
Así puedes acceder al programa Vivienda para el Bienestar
Impuestos20 jun 2025

Así puedes acceder al programa Vivienda para el Bienestar

La Conavi arranca la primera fase de Vivienda para el Bienestar con 86 000 casas en obra y 100 000 rehabilitaciones. Conoce etapas, requisitos y fechas clave para solicitar una vivienda La Comisión...

El Contribuyente·5 min
Los Dumpster Rental Mas Conocidos de Miami
Impuestos10 jun 2025

Los Dumpster Rental Mas Conocidos de Miami

El alquiler de contenedores, conocido como dumpster rental, se ha consolidado como un servicio esencial en Miami para gestionar residuos de forma eficaz y organizada. Tanto en obras de construcción...

El Contribuyente·5 min
Capacitarán gratis a Pymes rumbo al Mundial 2026
SAT09 jun 2025

Capacitarán gratis a Pymes rumbo al Mundial 2026

Hub Azteca capacitará sin costo a más de 300 pequeños negocios de la zona sur de la CDMX en marketing, ventas y atención al cliente antes del Mundial de Fútbol del próximo año La próxima Copa del M...

El Contribuyente·5 min
Compradoras de cartera vencida: ¿cómo operan en México?
Impuestos06 jun 2025

Compradoras de cartera vencida: ¿cómo operan en México?

En los últimos años, el negocio de la compra de cartera vencida ha cobrado gran relevancia en el sistema financiero mexicano. Este modelo permite a instituciones especializadas adquirir deudas impa...

El Contribuyente·5 min
Winner Casino: La potencia mexicana de las apuestas en línea
Impuestos01 jun 2025

Winner Casino: La potencia mexicana de las apuestas en línea

En los últimos años, el juego en línea ha dejado de ser una simple alternativa para convertirse en una verdadera industria en expansión en México. Entre tantas plataformas disponibles, hay un nombr...

El Contribuyente·5 min
El Futuro de la Evaluación Crediticia en México
Impuestos30 may 2025

El Futuro de la Evaluación Crediticia en México

Con el rápido desarrollo de la tecnología y la aparición de los servicios financieros en línea, los modelos tradicionales de scoring ya no responden a las necesidades reales de los prestamistas y d...

El Contribuyente·5 min
SCJN avala millonario crédito fiscal contra Codere México
SAT29 may 2025

SCJN avala millonario crédito fiscal contra Codere México

La Corte confirma en definitiva un crédito fiscal millonario a Codere México. Descubre los detalles del fallo y sus implicaciones para el sector de apuestas La Suprema Corte de Justicia de la Nació...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo puedes mejorar tu Mi Score en Buró de Crédito?
Impuestos26 may 2025

¿Cómo puedes mejorar tu Mi Score en Buró de Crédito?

Mejorar tu Mi Score en Buró de Crédito puede abrirte las puertas a más y mejores créditos. Descubre cómo elevar tu puntuación de forma efectiva Obtener un crédito más grande, con mejores tasas o pl...

El Contribuyente·5 min
¿Trabajó solo medio año? Así se calcula su PTU
Impuestos26 may 2025

¿Trabajó solo medio año? Así se calcula su PTU

¿Un trabajador que no laboró todo el año recibe menos PTU? Descubre cómo se calcula el reparto de utilidades según la ley laboral Una de las inquietudes más frecuentes entre los empleadores en temp...

El Contribuyente·5 min
¿Cuáles son los riesgos de seguridad al navegar online?
Impuestos23 may 2025

¿Cuáles son los riesgos de seguridad al navegar online?

Cada año ocurren de 80 a 90 millones de ataques cibernéticos, un promedio de 400 por minuto, siendo apenas el 70% de ellos detectados. Este tipo de vulnerabilidades pueden costarle a un usuario 500...

El Contribuyente·5 min
Business Case; Isimo y la revolución del retail inteligente
SAT18 may 2025

Business Case; Isimo y la revolución del retail inteligente

El caso de Ísimo es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede transformar radicalmente el sector retail. A través de su plataforma de IA, Isimo ha optimizado la cadena de suministro...

El Contribuyente·5 min
Hot Sale 2025: Detecta ofertas reales en celulares
Impuestos14 may 2025

Hot Sale 2025: Detecta ofertas reales en celulares

El Hot Sale 2025 llegará con ofertas en celulares. Pero ¡cuidado! No todo lo que brilla es oro. Muchas veces, detrás de un gran descuento se esconde un precio inflado días antes, o peor aún, un mod...

El Contribuyente·5 min
Estos gastos puedes deducir si trabajas en tu casa
SAT13 may 2025

Estos gastos puedes deducir si trabajas en tu casa

Conoce cómo deducir gastos cuando usas tu casa-habitación como oficina en actividades profesionales o empresariales. Guía fiscal actualizada Es común que ciertos contribuyentes que ejercen activida...

El Contribuyente·5 min
¿Olvidaste presentar tu declaración anual? Esto debes saber
SAT07 may 2025

¿Olvidaste presentar tu declaración anual? Esto debes saber

Presentar tu declaración anual fuera de plazo no siempre genera multa. Conoce cuándo aplica la sanción, qué dice el SAT y cuáles son las consecuencias legales La declaración anual de personas físic...

El Contribuyente·5 min
Trabajadores informales pagan ISR sin seguridad social
Impuestos07 may 2025

Trabajadores informales pagan ISR sin seguridad social

Estudio revela que 1.7 millones de trabajadores en la informalidad pagan ISR sin recibir beneficios laborales. Conoce por qué urge integrarlos al sistema fiscal En México, al menos 1.7 millones de ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo prevenir el robo de identidad en empresas fintech?
Impuestos02 may 2025

¿Cómo prevenir el robo de identidad en empresas fintech?

El robo de identidad afecta la rentabilidad y confiabilidad de las empresas fintech. Aprende a implementar soluciones tecnológicas para combatirlo. El robo de identidad en empresas fintech aumentó ...

El Contribuyente·5 min
Prohíben a patrones control de propinas
SAT02 may 2025

Prohíben a patrones control de propinas

Nueva reforma prohíbe a empleadores apropiarse de las propinas y establece que deben ser repartidas equitativamente entre los trabajadores, sin sustituir el salario base La Cámara de Diputados apro...

El Contribuyente·5 min
Así puedes consultar el estado de tu devolución ante el SAT
SAT30 abr 2025

Así puedes consultar el estado de tu devolución ante el SAT

Conoce cómo consultar tu devolución ante el SAT y qué hacer si tu saldo a favor está en proceso o fue rechazado Durante los últimos días de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (...

El Contribuyente·5 min
¿Son inhábiles el 1 y 5 de mayo?
SAT29 abr 2025

¿Son inhábiles el 1 y 5 de mayo?

Descubre cuáles son los días oficiales de descanso en mayo 2025 y cómo afectan en el ámbito laboral, fiscal, financiero y judicial en México Durante los primeros días de mayo se celebran dos fechas...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué el SAT rechazó tu devolución?
SAT22 abr 2025

¿Por qué el SAT rechazó tu devolución?

Más del 30% de las devoluciones del SAT son rechazadas. Conoce las causas más comunes, cómo solucionarlas y cómo aumentar tus posibilidades de éxito con asesoría experta Presentar tu declaración an...

El Contribuyente·5 min
Reporta SAT devoluciones por 10 mil MDP a la fecha
SAT21 abr 2025

Reporta SAT devoluciones por 10 mil MDP a la fecha

El SAT reporta un récord de declaraciones anuales 2024 y más de $10 mil millones en devoluciones. Conoce plazos, cifras clave y recomendaciones para cumplir con tus obligaciones fiscales Con corte ...

El Contribuyente·5 min
¿Fomentan los meses sin intereses el consumismo innecesario?
Impuestos17 abr 2025

¿Fomentan los meses sin intereses el consumismo innecesario?

Esta modalidad de pago ha transformado la forma en que compramos, haciendo que muchos productos y experiencias sean más accesibles En la actualidad, las promociones de meses sin intereses se han co...

El Contribuyente·5 min
Estos son los días inhábiles de Semana Santa 2025
SAT14 abr 2025

Estos son los días inhábiles de Semana Santa 2025

Descubre cómo impacta la Semana Santa 2025 en México en temas laborales, fiscales, financieros y procesales. Consulta los días inhábiles oficiales y evita contratiempos La Semana Santa es una de la...

El Contribuyente·5 min
Inflación registra 3.80% anual en marzo 2025
Impuestos10 abr 2025

Inflación registra 3.80% anual en marzo 2025

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.31% en marzo de 2025. Consulta los detalles sobre los productos que más impactaron y las ciudades con mayores variacio...

El Contribuyente·5 min
Carlos Slim a los 85: No pienso en el retiro
Impuestos02 abr 2025

Carlos Slim a los 85: No pienso en el retiro

El hombre más rico de México comparte su visión empresarial, su filosofía de inversión y cómo mantiene el control de un imperio de 300 empresas a sus 85 años A pesar de haber perdido 720 millones d...

El Contribuyente·5 min
Declaración Anual 2024: Guía para Personas Físicas
SAT01 abr 2025

Declaración Anual 2024: Guía para Personas Físicas

Todo lo que necesitas saber para presentar tu declaración anual 2024 si eres persona física: quiénes están obligados, pasos, deducciones, errores comunes y más Abril marca el inicio del periodo par...

El Contribuyente·5 min
La recuperación de impuestos ante la defunción
SAT01 abr 2025

La recuperación de impuestos ante la defunción

El deceso de una persona siempre resultará complicado por la tramitología a llevar a cabo. Por tanto, una de las primeras consideraciones a efectuar, es tener un asesoramiento en diferentes áreas, ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son las Deducciones Personales?
SAT01 abr 2025

¿Qué son las Deducciones Personales?

Las deducciones personales son aquellos gastos que la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) permite a las personas físicas disminuir de sus ingresos acumulables para determinar la base gravable de...

El Contribuyente·5 min
¿Debes presentar Declaración Anual?
SAT01 abr 2025

¿Debes presentar Declaración Anual?

Descubre si te corresponde y cómo cumplir fácilmente con tus impuestos La declaración anual no solo es un deber fiscal, sino también una oportunidad para obtener saldo a favor aprovechando tus dedu...

El Contribuyente·5 min
Condonarán deudas a burócratas con créditos problemáticos
Impuestos31 mar 2025

Condonarán deudas a burócratas con créditos problemáticos

El nuevo decreto de Fovissste beneficiará a 400 mil burócratas, principalmente maestros, con quitas, congelamiento de saldos e incluso condonación de deuda El Fondo de la Vivienda del Instituto de ...

El Contribuyente·5 min
Tips para mejorar tus finanzas personales
SAT30 mar 2025

Tips para mejorar tus finanzas personales

Aprende a manejar tu dinero con inteligencia: descubre cómo hacer presupuestos, reunificar deudas con préstamos sin intereses y mejorar tu salud financiera Mejorar nuestras finanzas personales no e...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la CURP certificada?
SAT28 mar 2025

¿Qué es la CURP certificada?

Desde octubre de 2021, la CURP debe estar certificada para ser válida en trámites oficiales. Si tu CURP no lo está, aquí te explicamos cómo corregirla Desde hace cuatro años, el Registro Nacional d...

El Contribuyente·5 min
Revelan ola de fraudes inmobiliarios en Tulum
SAT28 mar 2025

Revelan ola de fraudes inmobiliarios en Tulum

Compradores en la Riviera Maya enfrentan desarrolladores desaparecidos, construcciones inconclusas y pérdidas millonarias Tulum, con sus playas de arena blanca, ruinas mayas y un estilo de vida rel...

El Contribuyente·5 min
SAT advierte multas millonarias a gasolineros
SAT27 mar 2025

SAT advierte multas millonarias a gasolineros

Miles de gasolineras enfrentan multas millonarias del SAT por incumplir con los nuevos controles volumétricos obligatorios desde enero de 2025 Al menos dos de cada diez estaciones de servicio en Mé...

El Contribuyente·5 min
Así será la nueva CURP
SAT25 mar 2025

Así será la nueva CURP

La CURP incluirá foto y huella digital. El gobierno federal crea una Plataforma Única de Identidad y fortalece las herramientas de búsqueda con nuevas bases de datos e intercambio de información en...

El Contribuyente·5 min
Simulador de Declaración Anual 2024: GUÍA COMPLETA
SAT19 mar 2025

Simulador de Declaración Anual 2024: GUÍA COMPLETA

El SAT pone a disposición el Simulador de la Declaración Anual 2024 para personas físicas, facilitando la revisión de información prellenada y deducciones El Servicio de Administración Tributaria (...

El Contribuyente·5 min
Descartan impuesto a herencias, pero el debate sigue abierto
Impuestos14 mar 2025

Descartan impuesto a herencias, pero el debate sigue abierto

El impuesto a la herencia en México genera debate. Morena rechaza la propuesta, pero ¿es realmente doble tributación o una medida de equidad fiscal? Conoce los argumentos aquí La propuesta de estab...

El Contribuyente·5 min
Guía para Deducción Fiscal de viáticos y gastos de viaje
SAT10 mar 2025

Guía para Deducción Fiscal de viáticos y gastos de viaje

Descubre las claves para la deducción fiscal de viáticos y gastos de viaje en empresas. Conoce los requisitos, límites y obligaciones del SAT para evitar errores y sanciones Los viáticos y gastos d...

El Contribuyente·5 min
Así se calcula el Coeficiente de Utilidad 2025
SAT07 mar 2025

Así se calcula el Coeficiente de Utilidad 2025

Descubre cómo calcular el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales de personas morales en 2025. Conoce su importancia, implicaciones fiscales y cómo evitar errores en la declaración anu...

El Contribuyente·5 min
El impacto de la mujer en la economía mexicana
Impuestos05 mar 2025

El impacto de la mujer en la economía mexicana

"Las mujeres representan más del 45% de la fuerza laboral en México, y su impacto es innegable" Es importante hablar del impacto de la mujer en la economía mexicana porque su participación es esenc...

El Contribuyente·5 min
Cómo calcular la Prima de Riesgo 2025
SAT05 mar 2025

Cómo calcular la Prima de Riesgo 2025

Aprende paso a paso cómo calcular la Prima de Riesgo 2025 y actualizarla en el SUA. Evita multas y asegura el cumplimiento de tus obligaciones ante el IMSS

El Contribuyente·5 min
4 razones poderosas para empezar a ahorrar hoy mismo
Impuestos28 feb 2025

4 razones poderosas para empezar a ahorrar hoy mismo

Ahorrar no es solo guardar dinero, es construir tu futuro. El ahorro sistemático puede darte seguridad, libertad y la posibilidad de alcanzar tus metas financieras. ¿Te has detenido a pensar por qu...

El Contribuyente·5 min
SAT lanza nueva guía de usuario para su portal
SAT24 feb 2025

SAT lanza nueva guía de usuario para su portal

El fisco anuncio que moderniza su portal con una nueva guía de usuario que facilita la navegación y el acceso a trámites fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha modernizado su po...

El Contribuyente·5 min
Cómo funciona el Ajuste Anual por Inflación
SAT24 feb 2025

Cómo funciona el Ajuste Anual por Inflación

Descubre cómo el ajuste anual por inflación impacta en impuestos y deudas empresariales en México. Aprende a aplicarlo correctamente y evita discrepancias fiscales con el SAT

El Contribuyente·5 min
¿Se puede curar la gastritis? Tipos y tratamientos
Impuestos21 feb 2025

¿Se puede curar la gastritis? Tipos y tratamientos

El ardor y dolor en la boca del estómago son señales que muchas personas suelen ignorar o confundir con una mala digestión. Sin embargo, estos síntomas pueden indicar gastritis, una condición que a...

El Contribuyente·5 min
Consulta aquí tus cotizaciones al IMSS
SAT14 feb 2025

Consulta aquí tus cotizaciones al IMSS

Genera tu Reporte Personalizado de Cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): guía completa Desde febrero de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó el Repor...

El Contribuyente·5 min
¿Te sacaron del REPSE?, esta es la causa
SAT14 feb 2025

¿Te sacaron del REPSE?, esta es la causa

Descubre por qué el SAT y el IMSS pueden negar o cancelar tu registro en el REPSE. Conoce los requisitos clave y evita sanciones en la subcontratación de servicios especializados

El Contribuyente·5 min
H-E-B México: calidad, frescura y variedad en cada compra
Impuestos12 feb 2025

H-E-B México: calidad, frescura y variedad en cada compra

H-E-B es una de las cadenas de supermercados más reconocidas en México, ofreciendo una amplia variedad de productos para el hogar. Desde alimentos y bebidas hasta artículos de limpieza y cuidado pe...

El Contribuyente·5 min
¿El servicio de taxi se encuentra exento de IVA?
SAT12 feb 2025

¿El servicio de taxi se encuentra exento de IVA?

Conoce qué tipos de transporte público terrestre están exentos de este impuesto en México según la Ley del IVA El artículo 15, fracción V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establece q...

El Contribuyente·5 min
¿De dónde gana dinero American Express?
SAT09 feb 2025

¿De dónde gana dinero American Express?

Descubre cómo gana dinero American Express, te explicamos sus principales fuentes de ingresos: comisiones de comercios, intereses, cuotas de membresía y más

El Contribuyente·5 min
Incremento del Impuesto Sobre Nómina en la CDMX para 2025
Impuestos07 feb 2025

Incremento del Impuesto Sobre Nómina en la CDMX para 2025

A partir del 1 de enero de 2025, las empresas en la Ciudad de México enfrentan ya una carga impositiva adicional en virtud del incremento del 33% en la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN), derivad...

El Contribuyente·5 min
La UMA 2025 entra en vigor con un aumento del 4.21%
Impuestos04 feb 2025

La UMA 2025 entra en vigor con un aumento del 4.21%

A partir del 1 de febrero de 2025, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) se incrementará a 113.14 pesos diarios, afectando diversas obligaciones fiscales y administrativas

El Contribuyente·5 min
NUESTRO DESTINO: LA ELECCIÓN CRUCIAL EN UN VIAJE
Impuestos04 feb 2025

NUESTRO DESTINO: LA ELECCIÓN CRUCIAL EN UN VIAJE

Hacer un viaje es algo hermoso sin duda y algo que en la mayoría de los casos va a dejarnos una marca, hablando de manera positiva; ya sea un bonito recuerdo, un souvenir o un amigo o amiga con el ...

El Contribuyente·5 min
Prevén que se dispare el precio de la tortilla
SAT27 ene 2025

Prevén que se dispare el precio de la tortilla

La producción de maíz en Sinaloa caerá 42% en 2025, lo que elevará el precio de la tortilla en México. Agricultores advierten posible importación de maíz transgénico

El Contribuyente·5 min
Aplicaciones de banca móvil y seguridad financiera
Impuestos26 ene 2025

Aplicaciones de banca móvil y seguridad financiera

Las aplicaciones financieras móviles son herramientas digitales que permiten a los usuarios gestionar sus finanzas desde un smartphone o tablet. A través de estas plataformas, podés realizar pagos,...

El Contribuyente·5 min
Cambios clave en el RESICO para personas morales en 2025
SAT23 ene 2025

Cambios clave en el RESICO para personas morales en 2025

La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 trae modificaciones para el RESICO de personas morales, incluyendo el umbral de ingresos, actualización en el RFC e inventarios pendientes de deducir

El Contribuyente·5 min
Trump revive el temor de un impuesto a las remesas
Impuestos22 ene 2025

Trump revive el temor de un impuesto a las remesas

El gobierno de Donald Trump analiza imponer un impuesto del 5% al 15% a las remesas enviadas desde EE.UU. a México. Expertos advierten sobre el impacto económico y el riesgo de deportaciones masivas

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo inicia la vigencia de la UMI 2025?
Impuestos21 ene 2025

¿Cuándo inicia la vigencia de la UMI 2025?

El Infonavit publicó la Unidad Mixta Infonavit (UMI) 2025 con el mismo valor de 2024, pese a anunciar un ajuste del 4.21%. ¿Se trata de un error o una decisión deliberada?

El Contribuyente·5 min
Cambios clave en el RESICO en la RMF para 2025
SAT16 ene 2025

Cambios clave en el RESICO en la RMF para 2025

Descubre las novedades del RESICO en la RMF 2025, incluyendo devoluciones de saldos a favor y reglas eliminadas. Conoce cómo afectarán a personas físicas y sus declaraciones fiscales

El Contribuyente·5 min
Simplifica el cálculo del ISR en gratificaciones
Impuestos16 ene 2025

Simplifica el cálculo del ISR en gratificaciones

Aprende a aplicar el procedimiento opcional del Artículo 174 del ISR para calcular impuestos en gratificaciones como el aguinaldo, usando el Subsidio al Empleo

El Contribuyente·5 min
Miscelánea Fiscal 2025: cambios clave que debes conocer
SAT15 ene 2025

Miscelánea Fiscal 2025: cambios clave que debes conocer

La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 trae cambios significativos en procedimientos clave como la publicación de datos de contribuyentes, retenciones fiscales y la liberación de cuentas bancarias in...

El Contribuyente·5 min
SAT ofrece eliminación de multas y recargos
SAT14 ene 2025

SAT ofrece eliminación de multas y recargos

El fisco presentó el programa de regularización fiscal 2025, aprovecha este beneficio y cumple con tus obligaciones fiscales de forma sencilla

El Contribuyente·5 min
Alarma aumento de casas deshabitadas del Infonavit
SAT13 ene 2025

Alarma aumento de casas deshabitadas del Infonavit

En un año, el número de casas deshabitadas creció un 188%. Entérate de las causas, los estados más afectados y las acciones del Infonavit para revertir esta preocupante tendencia

El Contribuyente·5 min
La UMA 2025 Sube 4.21%
Impuestos09 ene 2025

La UMA 2025 Sube 4.21%

Conoce los nuevos valores que impactarán multas, pensiones y contribuciones a partir del 1 de febrero. ¡Entérate de los detalles aquí!

El Contribuyente·5 min
Suplementos Innovadores para un Culturismo de Élite
inversiones03 ene 2025

Suplementos Innovadores para un Culturismo de Élite

En el mundo del culturismo, la búsqueda de la excelencia física ha llevado al desarrollo de suplementos de vanguardia. Desde los peptídos hasta los quemadores de grasa, estos productos permiten a l...

El Contribuyente·5 min
Tablas ISR 2025
SAT30 dic 2024

Tablas ISR 2025

Estas son las nuevas tarifas ISR 2025 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante el 2025.

El Contribuyente·5 min
¿No te pagaron tu aguinaldo?, esto es lo que debes hacer
Impuestos20 dic 2024

¿No te pagaron tu aguinaldo?, esto es lo que debes hacer

¡Tu aguinaldo es un derecho! 💸 Conoce la fecha límite para recibirlo, qué hacer si no te lo pagan y las multas para los patrones incumplidos. No te quedes sin esta prestación indispensable para ce...

El Contribuyente·5 min
Afores registran plusvalías récord en 2024
Impuestos18 dic 2024

Afores registran plusvalías récord en 2024

En 2024, las Afores alcanzaron plusvalías récord de 621,242 millones de pesos, beneficiando los ahorros de los trabajadores. Además, los retiros por desempleo disminuyeron un 17.6%

El Contribuyente·5 min
Buen Fin 2024 rompió récords de ventas
SAT18 dic 2024

Buen Fin 2024 rompió récords de ventas

El Buen Fin 2024 supera expectativas con ventas de 173,800 millones de pesos. Descubre cómo el consumo local y el turismo fueron clave

El Contribuyente·5 min
¿Qué puedes comprar con créditos online?
Impuestos17 dic 2024

¿Qué puedes comprar con créditos online?

Los créditos online se han convertido en una solución financiera práctica y accesible para quienes buscan adquirir productos o servicios sin complicaciones. Con procesos sencillos y completamente d...

El Contribuyente·5 min
El SAT liberó el aplicativo de la ISSIF para 2024
SAT17 dic 2024

El SAT liberó el aplicativo de la ISSIF para 2024

El SAT publicó el aplicativo ISSIF versión 1.0.0.2 para cumplir con la obligación del Artículo 32-H del CFF. Conoce cómo descargarlo y estar al día con tu declaración fiscal

El Contribuyente·5 min
¿Ser freelancer realmente es tan bueno como parece?
Impuestos11 dic 2024

¿Ser freelancer realmente es tan bueno como parece?

La pandemia disparó el trabajo freelance, convirtiendo lo que antes era una opción alternativa en una realidad para muchos. Parece tentador: elegir tus proyectos, ser tu propio jefe.

El Contribuyente·5 min
Consejos para los nuevos inversores en el mercado de divisas
Impuestos11 dic 2024

Consejos para los nuevos inversores en el mercado de divisas

El mercado de divisas, o mercado de cambios, está entre los mercados más grandes y líquidos del mundo. Si bien presenta enormes oportunidades de inversión con más de $6 billones negociados diariame...

El Contribuyente·5 min
4 de cada 10 mexicanos ya debe su aguinaldo
SAT02 dic 2024

4 de cada 10 mexicanos ya debe su aguinaldo

El 40% de los trabajadores mexicanos ya deben su aguinaldo y solo el 26% planea ahorrar una parte. Conoce cómo los mexicanos usan esta prestación y qué refleja sobre su salud financiera

El Contribuyente·5 min
Descubre los Mejores Préstamos en Línea en México
Impuestos20 nov 2024

Descubre los Mejores Préstamos en Línea en México

En la era digital, la forma en que manejamos nuestras finanzas ha cambiado radicalmente. Los préstamos en línea se han convertido en una opción popular y accesible para muchas personas que necesita...

El Contribuyente·5 min
La relación entre criptomonedas y los mercados tradicionales
Gobierno20 nov 2024

La relación entre criptomonedas y los mercados tradicionales

Las criptomonedas se han abierto paso de un modo descomunal en el panorama financiero a nivel global. La irrupción del Bitcoin y de otros activos ha conseguido transformar por completo el mercado, ...

El Contribuyente·5 min
La ruleta permanece inalterable al paso del tiempo
SAT20 nov 2024

La ruleta permanece inalterable al paso del tiempo

Existen pasatiempos que, pese al transcurso de los años, su aceptación no solo permanece inalterada, sino que es notablemente creciente al adoptar nuevas formas adaptadas a las nuevas tecnologías. ...

El Contribuyente·5 min
Inicia supervisión de cumplimiento fiscal en aduanas
SAT20 nov 2024

Inicia supervisión de cumplimiento fiscal en aduanas

El SAT y la ANAM intensifican la supervisión fiscal y aduanera en el AIFA, verificando el cumplimiento de nuevas disposiciones de comercio exterior y combatiendo el abuso del régimen “minimis”

El Contribuyente·5 min
¿Cuál es la fecha límite para habilitar el Buzón IMSS?
SAT19 nov 2024

¿Cuál es la fecha límite para habilitar el Buzón IMSS?

En 2024, el IMSS lanzó una plataforma digital que promete agilizar la comunicación con los empleadores. Descubre qué trámites puedes realizar, el plazo para habilitarla y las ventajas que ofrece

El Contribuyente·5 min
5 beneficios de un software para la gestión de empleados
SAT18 nov 2024

5 beneficios de un software para la gestión de empleados

Un software para la gestión de empleados resulta bastante útil en cualquier empresa y es que, gracias a ellos podemos tener nuestros papeles más ordenados, saber en todo momento cuáles son los turn...

El Contribuyente·5 min
5 Estrategias para hacer un currículum sin experiencia
Impuestos16 nov 2024

5 Estrategias para hacer un currículum sin experiencia

Hacer un currículum es una tarea delicada que requiere atención a cada detalle, pero cuando no se tiene experiencia laboral previa, el desafío se intensifica. Muchos piensan que un currículum sin e...

El Contribuyente·5 min
Conoce las claves del Paquete Económico 2025
SAT15 nov 2024

Conoce las claves del Paquete Económico 2025

El Gobierno de México presentó al Congreso un Paquete Económico que rompe récords: ingresos históricos, gasto ambicioso y un déficit presupuestal que no deja indiferente

El Contribuyente·5 min
¿Piensas vender tu auto?, no pagues impuestos de más
SAT12 nov 2024

¿Piensas vender tu auto?, no pagues impuestos de más

Conoce las regulaciones fiscales y restricciones en el uso de efectivo para la compra de vehículos en México y asegura que tu transacción cumpla con la ley para evitar problemas con el SAT

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la Vigilancia Profunda del SAT?
SAT08 nov 2024

¿Qué es la Vigilancia Profunda del SAT?

La Vigilancia Profunda del SATutiliza tecnología avanzada para detectar inconsistencias fiscales y prevenir prácticas ilegales. Aunque no es obligatorio acudir a las entrevistas, atenderlas puede e...

El Contribuyente·5 min
Beneficios y ventajas de tomar un préstamo personal online
finanzas-personales08 nov 2024

Beneficios y ventajas de tomar un préstamo personal online

Los préstamos personales online son cada vez más solicitados y hay múltiples razones por las que ésto sucede. Si estás en la búsqueda de una solución financiera que sea práctica, cómoda, segura y t...

El Contribuyente·5 min
Préstamos personales en México
Impuestos07 nov 2024

Préstamos personales en México

Los préstamos personales pueden ayudarte a consolidar tu negocio, a realizar ese viaje tantas veces soñado, a financiar los estudios o a remodelar tu casa. Son una alternativa práctica para hacer f...

El Contribuyente·5 min
La magia del interés compuesto
Impuestos07 nov 2024

La magia del interés compuesto

El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos en el mundo de las finanzas y las inversiones. Aunque puede parecer simple, su impacto a largo plazo es realmente sorprendente. A través d...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son los MASC y cómo aplican en materia fiscal?
SAT29 oct 2024

¿Qué son los MASC y cómo aplican en materia fiscal?

Con la reciente Ley General de MASC, se abren nuevas posibilidades para resolver conflictos en diversas materias, siempre y cuando no afecten el interés público ni derechos indisponibles

El Contribuyente·5 min
Empresarios piden "moderar" aumentos al salario mínimo
Impuestos25 oct 2024

Empresarios piden "moderar" aumentos al salario mínimo

Expertos advierten sobre los posibles riesgos de un aumento excesivo del salario mínimo en México, sugiriendo un enfoque más moderado para proteger a las pymes y fomentar la estabilidad económica

El Contribuyente·5 min
Todo sobre el Sorteo del Buen Fin 2014
SAT24 oct 2024

Todo sobre el Sorteo del Buen Fin 2014

El Buen Fin estimula el uso de pagos electrónicos y la formalización económica, con un sorteo que promete premios millonarios a consumidores y comercios participantes

El Contribuyente·5 min
Anuncia SAT reducción de tiempo de trámites
SAT18 oct 2024

Anuncia SAT reducción de tiempo de trámites

El fisco ha implementado mejoras en los trámites de inscripción al RFC y obtención de la e.firma, logrando reducir el tiempo de procesamiento y aumentar la disponibilidad de citas

El Contribuyente·5 min
Qué y cómo revisar en un coche de ocasión antes de comprar
Impuestos17 oct 2024

Qué y cómo revisar en un coche de ocasión antes de comprar

La compra de un coche de ocasión conlleva la necesidad de una revisión completa, tanto del estado técnico del vehículo como de la documentación. Solo en este caso puedes contar con una compra exito...

El Contribuyente·5 min
El Fiscoanalista - 14 de octubre
SAT14 oct 2024

El Fiscoanalista - 14 de octubre

Si los avisos de Dictamen fueron presentados en el mes de abril del presente año, el plazo máximo para presentar el Dictamen será en este mes de octubre.

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo consultar a un especialista por dolor de hombro?
General10 oct 2024

¿Cuándo consultar a un especialista por dolor de hombro?

El dolor de hombro puede ser causado por una lesión en músculos, ligamentos o tendones de la zona. Por lo general, cuando esto ocurre, la molestia es más fuerte cuando se mueve el brazo, lo que res...

El Contribuyente·5 min
¿Qué trámites simplificó el SAT en octubre de 2024?
SAT09 oct 2024

¿Qué trámites simplificó el SAT en octubre de 2024?

En el trámite de inscripción en el RFC para personas físicas y morales ya no se requiere que el contribuyente realice la preinscripción en el portal del SAT previo a su cita El Servicio de Administ...

El Contribuyente·5 min
Advierten regulaciones estrictas a importadores chinos
SAT08 oct 2024

Advierten regulaciones estrictas a importadores chinos

Tiendas en línea como Shein, Temu, Aliexpress entre otras, están en la mira de estas nuevas medidas contra la importación hormiga Estas nuevas regulaciones requerirán la identificación de consumido...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son las UDIS y cómo se calculan?
SAT08 oct 2024

¿Qué son las UDIS y cómo se calculan?

Las UDIS son una medida que ajusta el valor del dinero en función de los cambios en los precios Las Unidades de Inversión (UDIS) son un valor creado por el Banco de México (Banxico) en 1995, para p...

El Contribuyente·5 min
Anuncia el SAT nuevas facilidades para el Resico
SAT04 oct 2024

Anuncia el SAT nuevas facilidades para el Resico

El SAT anuncia importantes cambios para facilitar los trámites de los contribuyentes bajo este régimen, incluyendo exenciones en la declaración anual y simplificaciones en la inscripción al RFC y e...

El Contribuyente·5 min
Movilidad sin límites con los vales de gasolina de Pluxee
SAT02 oct 2024

Movilidad sin límites con los vales de gasolina de Pluxee

La movilidad es fundamental para el éxito personal y profesional, Pluxee ofrece una solución innovadora para facilitar los desplazamientos diarios: los vales de gasolina. Estos vales no solo propor...

El Contribuyente·5 min
Los mejores Casinos en Línea: ¿Qué tan seguros son?
SAT02 oct 2024

Los mejores Casinos en Línea: ¿Qué tan seguros son?

Los juegos de azar crecen exponencialmente y a diario aparecen disponibles nuevas opciones de casinos online con atractivas propuestas y ofertas. Al menos 2 de cada 10 mexicanos apuestan en línea d...

El Contribuyente·5 min
El auge del juego online en México: Una tendencia imparable
Impuestos30 sep 2024

El auge del juego online en México: Una tendencia imparable

El panorama del juego en línea en México está experimentando un crecimiento exponencial. Cada vez más mexicanos se adentran en el emocionante mundo de los casinos online y las apuestas deportivas, ...

El Contribuyente·5 min
5 motivos para hacer un taller de finanzas personales
Gobierno27 sep 2024

5 motivos para hacer un taller de finanzas personales

Descubre algunas de las principales razones para hacer un taller de finanzas personales y transformar tu relación con el dinero. Si te preocupa la forma en que llevas tus gastos y la administración...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo conviene abonar en tu crédito hipotecario?
Impuestos26 sep 2024

¿Cuándo conviene abonar en tu crédito hipotecario?

Mientras más temprano se realicen los abonos a capital, mayor será el impacto en la reducción del crédito hipotecario Un crédito hipotecario es un préstamo a largo plazo que una entidad financiera ...

El Contribuyente·5 min
Reporta SAT recaudación histórica por auditorías
SAT23 sep 2024

Reporta SAT recaudación histórica por auditorías

El SAT ha recaudado 3.5 billones de pesos en esta administración, un crecimiento del 120.2% comparado con el sexenio anterior El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una recaudación ...

El Contribuyente·5 min
¿Sabes qué papeles debe entregar un dictaminador al SAT?
SAT20 sep 2024

¿Sabes qué papeles debe entregar un dictaminador al SAT?

Aquí te explicamos cuáles son los documentos clave y los plazos para su presentación, así como las sanciones en caso de incumplimiento Los papeles de trabajo que el contador público que dictamina d...

El Contribuyente·5 min
El mejor sistema de facturación para negocios
Impuestos19 sep 2024

El mejor sistema de facturación para negocios

Gestionar un negocio de manera eficiente requiere de herramientas que simplifiquen procesos clave como la facturación, la gestión de ventas y el control de inventarios. Pulpos es una solución integ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo sacar una cita en SAT Móvil en 2024?
SAT19 sep 2024

¿Cómo sacar una cita en SAT Móvil en 2024?

Los contribuyentes pueden registrar sus citas a través de la aplicación SAT Móvil, consultar la fecha y hora, y conocer su estatus o cancelarlas La aplicación SAT Móvil es una herramienta desarroll...

El Contribuyente·5 min
¡ANAM es legal! SCJN valida separación de Aduanas del SAT
SAT19 sep 2024

¡ANAM es legal! SCJN valida separación de Aduanas del SAT

Para la Suprema Corte, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen la facultad de crear órganos desconcentrados La Suprema Corte de Justicia resolvió hoy que la creación de la Agencia Nacional de Ad...

El Contribuyente·5 min
El SAT logra recaudar más gastando menos
SAT17 sep 2024

El SAT logra recaudar más gastando menos

El fisco alcanzó una recaudación récord de 191 mil millones en agosto de 2024, un aumento del 133.7% frente a 2018. Al cierre de agosto de 2024, el SAT logró una recaudación récord de 191 mil 506 m...

El Contribuyente·5 min
Grupo Elektra, a punto de perder 34 mil millones ante el SAT
SAT17 sep 2024

Grupo Elektra, a punto de perder 34 mil millones ante el SAT

La Suprema Corte está a punto de resolver dos casos fiscales que obligarían a Grupo Elektra a pagar al fisco 34 mil millones de pesos La Suprema Corte está a un paso de desechar los amparos de Grup...

El Contribuyente·5 min
Todo lo que debes saber sobre la capitalización de pasivos
SAT17 sep 2024

Todo lo que debes saber sobre la capitalización de pasivos

Los contribuyentes que capitalicen pasivos deben certificar la existencia contable de la deuda y su valor, mediante un Contador Público Inscrito y siguiendo las reglas del SAT La capitalización de ...

El Contribuyente·5 min
Lanza Infonavit nuevo programa para "aliviar" los créditos
SAT12 sep 2024

Lanza Infonavit nuevo programa para "aliviar" los créditos

Con esta medida se busca que nadie destine más del 30% de su sueldo al pago de su crédito de vivienda El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha lanzado una...

El Contribuyente·5 min
¿Quieres un crédito Infonavit y tienes más de 60 años?
SAT10 sep 2024

¿Quieres un crédito Infonavit y tienes más de 60 años?

Solo necesitas cumplir con estos requisitos para acceder a este beneficio El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que ahora las personas de 60 años ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la Plusvalía en economía?
SAT09 sep 2024

¿Qué es la Plusvalía en economía?

Más allá de explicarte que la Plusvalía es la ganancia producida por el incremento de valor de un bien, aprende aquí todo sobre la plusvalía de distintos activos en México.

El Contribuyente·5 min
Las mejores marcas de cámaras fotográficas del mundo
Impuestos06 sep 2024

Las mejores marcas de cámaras fotográficas del mundo

Quienes pertenecen al maravilloso mundo de la fotografía saben que detrás de los adelantos tecnológicos actuales, hay una historia donde se entrelazan las marcas pioneras que hoy permiten obtener l...

El Contribuyente·5 min
¿Cuáles son los requisitos para emplear a menores de edad?
Impuestos06 sep 2024

¿Cuáles son los requisitos para emplear a menores de edad?

La Ley del Trabajo establece regulaciones para el empleo de adolescentes (menores de edad), asegurando que reciban beneficios y protecciones adecuada Asegurar a un trabajador menor de edad en Méxic...

El Contribuyente·5 min
Guía básica sobre los Cetes
Impuestos05 sep 2024

Guía básica sobre los Cetes

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) suponen una de las inversiones más populares y seguras en México. Emitidos por el Gobierno Federal, los Cetes representan una excelente opc...

El Contribuyente·5 min
Descubre la Mejor Formación Online con Euroinnova
Impuestos05 sep 2024

Descubre la Mejor Formación Online con Euroinnova

En la era digital, la formación online se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo profesional y personal. Con una amplia variedad de cursos y plataformas disponibles, elegir la...

El Contribuyente·5 min
Con Inteligencia Artificial localizan a patrones incumplidos
SAT05 sep 2024

Con Inteligencia Artificial localizan a patrones incumplidos

La implementación de tecnologías permiten detectar esquemas complejos de evasión fiscal El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Secretar...

El Contribuyente·5 min
Domina comercio informal en México, según datos del INEGI
SAT04 sep 2024

Domina comercio informal en México, según datos del INEGI

Según el último informe del INEGI, este sector representa alrededor de 80 mil millones de pesos generados en 2023 Según un comunicado reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE...

El Contribuyente·5 min
Presenta SAT nuevas herramientas digitales
SAT04 sep 2024

Presenta SAT nuevas herramientas digitales

El fisco busca eliminar la necesidad de visitas presenciales a sus oficinas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México presentó una nueva herramienta digital que promete modernizar y...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la valuación de una empresa y cómo se realiza?
SAT04 sep 2024

¿Qué es la valuación de una empresa y cómo se realiza?

En el pasado, las empresas más valiosas solían poseer grandes activos y amplia capacidad productiva, pero eso ha cambiado en la actualidad La valuación de una empresa es un proceso que permite dete...

El Contribuyente·5 min
Revisa estos puntos al deducir el pago de colegiaturas
SAT02 sep 2024

Revisa estos puntos al deducir el pago de colegiaturas

La información de los comprobantes fiscales que expida la institución educativa privada, por el pago de las colegiaturas que efectúe el contribuyente durante el ejercicio fiscal, se precarga en la ...

El Contribuyente·5 min
Regalos Perfectos para Novios en su Boda
Impuestos31 ago 2024

Regalos Perfectos para Novios en su Boda

Una boda es uno de los eventos más significativos en la vida de una pareja, y encontrar el regalo perfecto para los novios puede ser un desafío. Si estás buscando un obsequio que refleje el amor y ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es el Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE)?
SAT30 ago 2024

¿Qué es el Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE)?

Este régimen especial se caracteriza por tener una carga impositiva nula o mínima y otorgar algún tipo de beneficio fiscal En México, un Régimen Fiscal Preferente (REFIPRE) se refiere a cualquier r...

El Contribuyente·5 min
Muérete donde quieras, pero que te entierren en México
Impuestos29 ago 2024

Muérete donde quieras, pero que te entierren en México

A ver, hablemos en serio. La muerte nos va a llegar a todos, eso es tan cierto como que el sol sale todos los días. Pero, ¿te has puesto a pensar en dónde te gustaría quedarte una vez que entregues...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se debe hacer la deducción de un teléfono celular?
Impuestos29 ago 2024

¿Cómo se debe hacer la deducción de un teléfono celular?

La caracterización de la erogación por la adquisición de un teléfono celular depende de la vida útil del mismo En México, la deducción de gastos por el uso de teléfono celular es posible, pero está...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se gravan las ganancias del juego en México?
Impuestos27 ago 2024

¿Cómo se gravan las ganancias del juego en México?

Los porcentajes aplicables y la forma de pagarlos variarán según el tipo de juego del que se trate. Los juegos de azar son uno de los entretenimientos preferidos por muchos mexicanos. Y una de las ...

El Contribuyente·5 min
Admite SCJN impugnación de crédito fiscal de Grupo Elektra
SAT26 ago 2024

Admite SCJN impugnación de crédito fiscal de Grupo Elektra

El Presidente López Obrador expresó a la Ministra Piña su preocupación por retrasos en casos fiscales, que podrían generar a Elektra responsabilidades de hasta 35 mil millones de pesos La Suprema C...

El Contribuyente·5 min
Los recargos que se pagan al SAT pueden ser deducibles
SAT21 ago 2024

Los recargos que se pagan al SAT pueden ser deducibles

Los recargos por pago tardío de contribuciones pueden impactar las deducciones del ISR según el Código Fiscal de la Federación El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su Artículo 21, establece ...

El Contribuyente·5 min
SCJN negó amparo a contribuyente que fue removido al RESICO
Impuestos20 ago 2024

SCJN negó amparo a contribuyente que fue removido al RESICO

Un contribuyente dedicado a actividades agrícolas dejó de tributar en el régimen previsto para ese sector de la economía y migró al RESICO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci...

El Contribuyente·5 min
Conoce los aspectos más relevantes del uso del Buzón IMSS
SAT19 ago 2024

Conoce los aspectos más relevantes del uso del Buzón IMSS

El Buzón IMSS es un sistema de comunicación electrónica que permitirá al instituto notificar cualquier requerimiento o resolución administrativa a patrones y derechohabientes El 5 de agosto del 202...

El Contribuyente·5 min
Tres de los mayores ETFs mexicanos
Impuestos16 ago 2024

Tres de los mayores ETFs mexicanos

Dentro del sector de las inversiones existen los fondos cotizados en bolsa. Los etfs ofrecen la posibilidad de diversificar una inversión dentro de los mercados internacionales. Algunos de los más ...

El Contribuyente·5 min
Caen ingresos del SAT por aplicación de multas fiscales
SAT14 ago 2024

Caen ingresos del SAT por aplicación de multas fiscales

La mayor parte de estas multas, específicamente 7,835.5 millones de pesos o el 82.55% del total, fueron impuestas por corrección fiscal Durante la primera mitad del 2024, el Servicio de Administrac...

El Contribuyente·5 min
En febrero 2025, el Buzón IMSS será obligatorio
SAT13 ago 2024

En febrero 2025, el Buzón IMSS será obligatorio

Tanto patrones como trabajadores deben habilitar este buzón, ya que cualquier requerimiento, citatorio o acto de autoridad se realizará a través de este medio El Instituto Mexicano del Seguro Socia...

El Contribuyente·5 min
¿Quiénes deben emitir facturas con Carta Porte en 2024?
SAT13 ago 2024

¿Quiénes deben emitir facturas con Carta Porte en 2024?

El Complemento Carta Porte se añade al CFDI para proporcionar información detallada sobre el traslado de bienes o mercancías dentro del país En México, el Complemento Carta Porte, del Comprobante F...

El Contribuyente·5 min
Embarga SAT pedidos de tiendas chinas
SAT12 ago 2024

Embarga SAT pedidos de tiendas chinas

El fisco confirmó la incautación de 1.4 millones de productos chinos valorados en 418 millones de pesos, como parte de su Plan Maestro En un esfuerzo por fortalecer las medidas de control sobre las...

El Contribuyente·5 min
¿Cuáles son los principales medios de defensa fiscal?
SAT08 ago 2024

¿Cuáles son los principales medios de defensa fiscal?

Los medios de defensa fiscal permiten impugnar resoluciones, actos administrativos, y cualquier otra acción que afecte sus intereses fiscales En México, los contribuyentes tienen varios medios de d...

El Contribuyente·5 min
¿Cuáles son las fechas para la renovación del REPSE?
SAT07 ago 2024

¿Cuáles son las fechas para la renovación del REPSE?

La nueva normativa establece que la vigencia del registro en el REPSE será de tres años, contados desde la fecha de inscripción inicial Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subco...

El Contribuyente·5 min
¿Es obligatorio responder las cartas invitación del SAT?
SAT06 ago 2024

¿Es obligatorio responder las cartas invitación del SAT?

Las cartas invitación, exhortos o revisiones profundas no son considerados como actos administrativos de fiscalización Las cartas invitación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son comu...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la CUFIN y para qué sirve?
Impuestos05 ago 2024

¿Qué es la CUFIN y para qué sirve?

Esta cuenta es un atributo fiscal para personas morales en el Régimen General que controla utilidades fiscales ya gravadas, permitiendo a los accionistas retirar dividendos o reducir capital La Cue...

El Contribuyente·5 min
Esto cuesta tener a un empleado en nómina
SAT05 ago 2024

Esto cuesta tener a un empleado en nómina

Cumplir con todas las prestaciones es crucial para evitar riesgos legales y fiscales, asegurando así un ambiente de trabajo positivo y productivo Para las empresas en México, mantener un empleado ...

El Contribuyente·5 min
GAFI pide a contadores ser guardianes anticorrupción
Impuestos01 ago 2024

GAFI pide a contadores ser guardianes anticorrupción

Los contadores públicos contribuyen significativamente a la prevención y detección de actos corruptos, señalan especialistas El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el monto de dinero bla...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es y cómo se calcula la CUCA?
Impuestos31 jul 2024

¿Qué es y cómo se calcula la CUCA?

La mecánica para la determinación de la Cuenta de Capital de Aportación se encuentra en el Artículo 78 de la Ley del ISR La Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) es un concepto contable y fiscal e...

El Contribuyente·5 min
Las cuotas sindicales solidarias no son deducibles: TFJA
SAT31 jul 2024

Las cuotas sindicales solidarias no son deducibles: TFJA

La sala regional del TFJA determinó que estas erogaciones no se consideran estrictamente indispensables para alcanzar los fines del objeto social del contribuyente Para poder deducir un gasto, los ...

El Contribuyente·5 min
¿Se deben retener impuestos por las propinas en 2024?
SAT26 jul 2024

¿Se deben retener impuestos por las propinas en 2024?

Los criterios normativos del SAT consideran que las propinas constituyen un ingreso para el trabajador En México, el tratamiento fiscal de las propinas está regulado tanto para los empleados que la...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo emitir las facturas a público en general?
SAT24 jul 2024

¿Cómo emitir las facturas a público en general?

Los contribuyentes siempre deben emitir CFDI por sus operaciones, ya sea que se haya solicitado factura o no Las notas de venta son documentos que pueden ser utilizados en determinadas situaciones ...

El Contribuyente·5 min
Atención: El IMSS actualizó la versión del SUA
SAT24 jul 2024

Atención: El IMSS actualizó la versión del SUA

El IMSS no precisa una fecha para el uso obligatorio del nuevo SUA, pero se sugiere realizar la actualización cuanto antes El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) es una herramienta informática...

El Contribuyente·5 min
Auditorías generan ingresos récord para el SAT
SAT23 jul 2024

Auditorías generan ingresos récord para el SAT

Con una recaudación de 3.4 billones de pesos, el fisco logró superar lo recaudado en años previos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México anunció un incremento en la recaudación tr...

El Contribuyente·5 min
¿Qué pasa con el IVA de los gastos no deducibles?
Impuestos23 jul 2024

¿Qué pasa con el IVA de los gastos no deducibles?

Uno de los requisitos para que el IVA sea acreditable es que corresponda a erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del ISR Las erogaciones no deducibles son a...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo obtener el RFC por internet sólo con la CURP?
SAT23 jul 2024

¿Cómo obtener el RFC por internet sólo con la CURP?

La opción para que los contribuyentes puedan consultar su RFC con la CURP, se encuentra activa en el portal del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente explicó cómo los c...

El Contribuyente·5 min
SAT mantiene atención presencial durante vacaciones
SAT17 jul 2024

SAT mantiene atención presencial durante vacaciones

Los trámites presenciales seguirán disponibles sin interrupción, podrás visitar cualquiera de las 55 oficinas y módulos del SAT en todo México El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anun...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo evaluar y cuidar la salud financiera de una empresa?
Impuestos16 jul 2024

¿Cómo evaluar y cuidar la salud financiera de una empresa?

Analizar diversos aspectos y métricas financieras es crucial para evaluar la salud financiera de una empresa, ya que proporciona una visión integral de su estabilidad y viabilidad La salud financi...

El Contribuyente·5 min
Descubre cómo combatir el estrés financiero
Impuestos13 jul 2024

Descubre cómo combatir el estrés financiero

El estrés financiero es el resultado de enfrentar dificultades económicas que provocan ansiedad y generan una sensación de vulnerabilidad o escasez. Esto puede ocurrir cuando hay problemas para cub...

El Contribuyente·5 min
Causas comunes del dolor de hombro y cómo prevenirlas
Impuestos13 jul 2024

Causas comunes del dolor de hombro y cómo prevenirlas

De acuerdo con diferentes estudios, el hombro es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano. Sin embargo, pocas personas realmente están conscientes de esta parte del cuerpo hasta que sient...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es el Régimen de las AGAPES y qué facilidades tiene?
Impuestos12 jul 2024

¿Qué es el Régimen de las AGAPES y qué facilidades tiene?

Este régimen fiscal ofrece ciertas ventajas y simplificaciones para los contribuyentes, cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales El Régimen de A...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo saber si una factura es “no cancelable”?
SAT10 jul 2024

¿Cómo saber si una factura es “no cancelable”?

En la plataforma del SAT se debe localizar el comprobante, en donde se visualizará una columna llamada “Estatus de cancelación” La cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo abrir una cuenta bancaria por internet en minutos?
Impuestos09 jul 2024

¿Cómo abrir una cuenta bancaria por internet en minutos?

Descubre cómo abrir una cuenta bancaria por internet y aprovechar todos sus beneficios y ventajas para potenciar la salud financiera. Gracias a la tecnología e innovación es posible hacer cosas que...

El Contribuyente·5 min
Prepárate: el SAT anunció sus vacaciones de verano de 2024
SAT09 jul 2024

Prepárate: el SAT anunció sus vacaciones de verano de 2024

Asegúrate de adelantar tus trámites y consultas antes de estas fechas para evitar contratiempos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la primera versión anticipada de...

El Contribuyente·5 min
Cómo adaptar la Facturación 4.0 a tu negocio fácilmente
SAT04 jul 2024

Cómo adaptar la Facturación 4.0 a tu negocio fácilmente

1. Introducción a la Facturación 4.0 2. ¿Qué es la Facturación 4.0? 3. Beneficios de la Facturación 4.0 1. Ahorro de tiempo 2. Reducción de errores 3. Mejora en la gestión financiera 4. Có...

El Contribuyente·5 min
Reportan fallas constantes en portal del SAT
SAT28 jun 2024

Reportan fallas constantes en portal del SAT

Los problemas en la plataforma del fisco impiden a los contribuyentes cumplir a tiempo con sus obligaciones En los últimos días, los contribuyentes han reportado una gran y variada cantidad de fall...

El Contribuyente·5 min
Beneficios de externalizar la logística de tu empresa
Impuestos28 jun 2024

Beneficios de externalizar la logística de tu empresa

En el mundo empresarial competitivo de hoy, la eficiencia y la agilidad en la logística son cruciales para el éxito. Muchas empresas están descubriendo los beneficios de externalizar la logística a...

El Contribuyente·5 min
¿Quién está obligado a pagar impuesto cedular?
SAT27 jun 2024

¿Quién está obligado a pagar impuesto cedular?

El Impuesto Cedular es una contribución estatal que grava las utilidades obtenidas por personas físicas que realizan ciertas actividades y servicios El impuesto cedular en México es un gravamen est...

El Contribuyente·5 min
Cómo prepararte para una carrera en ingeniería sostenible
Impuestos24 jun 2024

Cómo prepararte para una carrera en ingeniería sostenible

La sostenibilidad y la eficiencia son de gran importancia en la actualidad, por lo que la ingeniería industrial sostenible se destaca como una de las carreras más prometedoras y necesarias. Esta di...

El Contribuyente·5 min
PrimeXBT: Cómo Operar Criptomonedas en México
Impuestos21 jun 2024

PrimeXBT: Cómo Operar Criptomonedas en México

La cantidad de poseedores de criptomonedas en México está creciendo rápidamente. Esta tendencia es aún más evidente en la generación más joven, que es más conocedora de la tecnología y está ansiosa...

El Contribuyente·5 min
5 ventajas de optar por un préstamo online
SAT20 jun 2024

5 ventajas de optar por un préstamo online

Los préstamos online están a la orden del día. Gracias a ellos, cualquiera que tenga apuros económicos o que esté en rojos tiene la oportunidad de acceder a una cantidad que le permita hacer frente...

El Contribuyente·5 min
¿Llevar una contabilidad fiscal y otra financiera es ilegal?
Impuestos20 jun 2024

¿Llevar una contabilidad fiscal y otra financiera es ilegal?

El Código Fiscal de la Federación indica como delito el registro de operaciones contables o fiscales en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos La contabi...

El Contribuyente·5 min
Suspende SAT actividades en Nuevo León
SAT20 jun 2024

Suspende SAT actividades en Nuevo León

Debido a la tormenta tropical Alberto, las oficinas del SAT en Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza y Montemorelos permanecerán cerradas este jueves El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

El Contribuyente·5 min
Conoce los cambios del nueva versión de la Carta Porte
SAT20 jun 2024

Conoce los cambios del nueva versión de la Carta Porte

Es crucial que los programadores procesen los cambios de inmediato, ya que la autoridad fiscal otorga poco tiempo para su implementación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientement...

El Contribuyente·5 min
¿Por Qué Elegir Vivus para tu Préstamo en Línea?
Impuestos20 jun 2024

¿Por Qué Elegir Vivus para tu Préstamo en Línea?

Cuando necesitas dinero de forma rápida y sin complicaciones, solicitar un préstamo en línea con Vivus puede ser la solución perfecta. Con más de 8 años prestando a los mexicanos y totalmente regul...

El Contribuyente·5 min
Descubre la experiencia premium de arrendar un auto en México
Gobierno17 jun 2024

Descubre la experiencia premium de arrendar un auto en México

En México, el costo de rentar un auto puede variar dependiendo de diversos factores como la temporada, la duración del alquiler, el tipo de vehículo y la empresa arrendadora. Entonces, ¿cuánto cues...

El Contribuyente·5 min
Ratifican crédito fiscal de 18 mil mdp contra Elektra
SAT13 jun 2024

Ratifican crédito fiscal de 18 mil mdp contra Elektra

Este crédito de 18 mil 455 millones se determinó porque en 2014, cuando Elektra abandonó el régimen de consolidación fiscal Un tribunal federal ratificó un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué comisiones por servicios bancarios no llevan IVA?
Impuestos13 jun 2024

¿Qué comisiones por servicios bancarios no llevan IVA?

El Artículo 15 de la Ley del IVA enlista los servicios que están exentos del impuesto, entre los que se incluyen aquellos que prestan instituciones financieras Las comisiones bancarias son cargos q...

El Contribuyente·5 min
¿Qué países tienen reparto de utilidades o PTU?
Impuestos11 jun 2024

¿Qué países tienen reparto de utilidades o PTU?

En Estados Unidos no existe una obligación legal general para repartir utilidades, pero algunas empresas lo hacen como parte de sus programas de compensación El reparto de utilidades o Participació...

El Contribuyente·5 min
Consejos para ahorrar para estas vacaciones de verano
Gobierno11 jun 2024

Consejos para ahorrar para estas vacaciones de verano

Con la temporada de vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, surge la necesidad de planificar con astucia para garantizar unas vacaciones sin preocupaciones financieras. Además, la jubilació...

El Contribuyente·5 min
Publica SEP el nuevo Calendario Escolar 2024-2025
Impuestos10 jun 2024

Publica SEP el nuevo Calendario Escolar 2024-2025

El nuevo calendario escolar 2024-2025 ya está disponible, asegúrate de revisar las fechas clave como el inicio de clases, vacaciones y días de consejo técnico La Secretaría de Educación Pública (SE...

El Contribuyente·5 min
Presume AMLO más de 2 billones de pesos de recaudación
SAT07 jun 2024

Presume AMLO más de 2 billones de pesos de recaudación

Según el último informe del SAT, la recaudación tributaria de México ha experimentado un notable crecimiento del 5.5% en el primer semestre de 2024 Durante la conferencia matutina del presidente Ló...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son las claves genéricas del RFC y cuándo se usan?
SAT07 jun 2024

¿Qué son las claves genéricas del RFC y cuándo se usan?

Las claves genéricas del RFC son códigos que el SAT asigna cuando no se cuenta con el RFC del receptor o del emisor de un CFDI Uno de los requisitos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFD...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se confirma una solicitud de crédito INFONAVIT?
Impuestos03 jun 2024

¿Cómo se confirma una solicitud de crédito INFONAVIT?

Ahora los trabajadores que estén tramitando un crédito hipotecario o no hipotecario no tendrán que llevar el Aviso de Retención por Originación a su empleador para que lo firme y devolverlo al nota...

El Contribuyente·5 min
¿Cuáles son las fechas límite para pagar la PTU en 2024?
SAT03 jun 2024

¿Cuáles son las fechas límite para pagar la PTU en 2024?

Los patrones deben conocer cuáles son las fechas límite para el cumplimiento del reparto de utilidades según la ley, para evitar problemas laborales La Participación de los Trabajadores en las Util...

El Contribuyente·5 min
SAT actúa contra la evasión fiscal en importaciones
SAT30 may 2024

SAT actúa contra la evasión fiscal en importaciones

El fisco tiene en la mira a empresas extranjeras de comercio electrónico que dividen los pedidos en múltiples paquetes pequeños El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que ha intensi...

El Contribuyente·5 min
Promulgan Normas de Información sobre Sostenibilidad (NIS)
Impuestos29 may 2024

Promulgan Normas de Información sobre Sostenibilidad (NIS)

Las NIS prevén la revelación de 30 indicadores básicos de los tres pilares de sostenibilidad: ambientales, sociales y de gobernanza El 13 de mayo de 2024, el Consejo Mexicano de Normas de Informaci...

El Contribuyente·5 min
Alternativas para el ajuste del nuevo subsidio para el empleo
SAT29 may 2024

Alternativas para el ajuste del nuevo subsidio para el empleo

La mecánica plasmada por la autoridad en la ‘Guía de llenado del CFDI de nómina’, contiene algunas omisiones que hacen incorrecta su aplicación en ciertos casos La aplicación del nuevo subsidio al ...

El Contribuyente·5 min
Consecuencias de contratar servicios especializados sin REPSE
Impuestos28 may 2024

Consecuencias de contratar servicios especializados sin REPSE

En 2024 se realizarán por primera vez trámites de renovación en el REPSE, según el Artículo 15 de la LFT, que exige renovación cada 3 años Con la reforma a la subcontratación laboral, las empresas ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo conservar sana tu situación fiscal?
SAT27 may 2024

¿Cómo conservar sana tu situación fiscal?

Mantener una situación fiscal sana es crucial para evitar problemas y asegurar el orden en las finanzas personales y empresariales, nos comenta nuestro articulista Sergio Alberto Morales Zaldívar

El Contribuyente·5 min
¿Cómo evitar estafas en la temporada de impuestos?
SAT25 may 2024

¿Cómo evitar estafas en la temporada de impuestos?

Los hackers están activos durante todo el año, pero conocen las fechas clave en las que los mexicanos harán frente al pago de sus impuestos. Es por esto que esta temporada suele venir acompañada de...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo se emite un CFDI de nómina con RFC genérico?
SAT17 may 2024

¿Cuándo se emite un CFDI de nómina con RFC genérico?

El RFC genérico es una herramienta útil para contribuyentes que realizan operaciones con público en general, nacional o extranjero, y no tienen el RFC del receptor Un Comprobante Fiscal Digital por...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo recuperar una devolución de impuestos rechazada?
SAT13 may 2024

¿Cómo recuperar una devolución de impuestos rechazada?

Según la razón del rechazo, será el mecanismo que el contribuyente debe seguir para intentar recuperar el impuesto sobre la renta Desde abril de 2024, las personas físicas empezaron a recibir las d...

El Contribuyente·5 min
SAT reporta crecimiento récord en recaudación de impuestos
SAT13 may 2024

SAT reporta crecimiento récord en recaudación de impuestos

El SAT informa que en el primer cuatrimestre de 2024 se recaudaron más de 1.7 billones de pesos, un 5.5% más que el año pasado El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un incremento s...

El Contribuyente·5 min
El SAT rompe récord en efectividad de auditorías
SAT09 may 2024

El SAT rompe récord en efectividad de auditorías

Por cada peso invertido en auditorías, se recuperaron 201.6 pesos, en el primer trimestre de 2024 En el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperó una cantida...

El Contribuyente·5 min
Retiro de efectivo: fácil y seguro
Impuestos08 may 2024

Retiro de efectivo: fácil y seguro

El retiro de efectivo sigue siendo una necesidad para muchos. A pesar de la creciente popularidad de los pagos electrónicos, hay momentos en los que el dinero en efectivo es indispensable. Ya sea p...

El Contribuyente·5 min
Acusan de defraudación fiscal al dueño del club Santos
SAT08 may 2024

Acusan de defraudación fiscal al dueño del club Santos

El delito que se le imputa a Alejandro Irraragori no conlleva prisión preventiva de oficio, por lo que en caso de ser procesado, llevaría el procedimiento en libertad La Fiscalía General de la Repú...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo se deben pagar las utilidades (PTU) del 2024?
SAT07 may 2024

¿Cuándo se deben pagar las utilidades (PTU) del 2024?

Los patrones personas morales deben efectuar las entregas de PTU a sus empleados en mayo y junio, mientras que para los patrones personas físicas esta obligación vence en septiembre La Participació...

El Contribuyente·5 min
¿Cuál es la fecha límite para cancelar una factura?
SAT06 may 2024

¿Cuál es la fecha límite para cancelar una factura?

Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o facturas electrónicas sólo pueden cancelarse en el ejercicio en el que se expidan El Código Fiscal de la Federación (CFF), en el Artículo 29-A, es...

El Contribuyente·5 min
Hacienda ajustará anualmente el subsidio al empleo
SAT02 may 2024

Hacienda ajustará anualmente el subsidio al empleo

El aumento gradual en el salario mínimo ha hecho que el subsidio actual pierda eficacia como apoyo fiscal al ingreso de los trabajadores. El Gobierno federal aumentó el subsidio al empleo a 390 pes...

El Contribuyente·5 min
Mejora la rentabilidad de la fiscalización del SAT
SAT02 may 2024

Mejora la rentabilidad de la fiscalización del SAT

El fisco ha mejorado consistentemente su eficiencia desde el inicio del actual gobierno federal en 2019 En el último año del sexenio actual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha alcanz...

El Contribuyente·5 min
Actualizan subsidio al empleo por aumento al salario mínimo
SAT02 may 2024

Actualizan subsidio al empleo por aumento al salario mínimo

Conasami ajusta los límites y la fórmula de cálculo para que los aumentos del salario mínimo beneficien de verdad a los trabajadores La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ha iniciado ...

El Contribuyente·5 min
Cómo el SAT complica los reembolsos a contribuyentes
SAT02 may 2024

Cómo el SAT complica los reembolsos a contribuyentes

Retrasos en devoluciones de impuestos alertan a contribuyentes. ¿El SAT complica intencionalmente el proceso? El proceso de devolución automática de impuestos  se ha enfrentado a críticas por parte...

El Contribuyente·5 min
¿Los días 1 y 5 de mayo son días de descanso obligatorio?
SAT30 abr 2024

¿Los días 1 y 5 de mayo son días de descanso obligatorio?

En el año 2024 el 1 de mayo es miércoles y el 5 de mayo es domingo, lo que puede causar confusiones entre la población en cuanto a cuáles son los días oficiales de descanso En los primeros días de ...

El Contribuyente·5 min
Hoy termina el plazo para presentar la declaración anual
SAT30 abr 2024

Hoy termina el plazo para presentar la declaración anual

Quienes presenten su declaración con posterioridad a esta fecha, deberán pagar el impuesto con la actualización y recargos que, en su caso, corresponda Las personas físicas están obligadas a pagar ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es el servicio de conciliación de factura del SAT?
SAT25 abr 2024

¿Qué es el servicio de conciliación de factura del SAT?

La solicitud de conciliación de factura sirve a los contribuyentes cuando enfrentan problemas relacionados con la emisión, recepción o cancelación de los CFDI El Servicio de Administración Tributar...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo no se paga ISR por intereses recibidos?
SAT24 abr 2024

¿Cuándo no se paga ISR por intereses recibidos?

Este año, a muchas personas físicas que tienen cuentas de inversiones les está saliendo impuesto a pagar, según reportan especialistas En México, los intereses que una persona física recibe, sea de...

El Contribuyente·5 min
Cómo optimizar deducciones en la Declaración Anual
SAT24 abr 2024

Cómo optimizar deducciones en la Declaración Anual

Los gastos permitidos por el SAT se restan de sus ingresos totales, reduciendo la base gravable y, por ende, el ISR a pagar En la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas fí...

El Contribuyente·5 min
Recomiendan no proporcionar la firma electrónica a terceros
SAT23 abr 2024

Recomiendan no proporcionar la firma electrónica a terceros

La contraseña y la e.firma son métodos de acceso que permiten a los contribuyentes realizar trámites en el portal web del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientement...

El Contribuyente·5 min
¿Qué características tienen los seguros de autos?
Impuestos22 abr 2024

¿Qué características tienen los seguros de autos?

Los seguros de autos son claves al momento de conducir un vehículo. Descubre algunas de las características más importantes a tomar en cuenta. Son muchas las cosas que se deben considerar al buscar...

El Contribuyente·5 min
El SAT cobra más a ahorradores por rendimientos del 2023
SAT22 abr 2024

El SAT cobra más a ahorradores por rendimientos del 2023

El fisco cobra el ISR sobre la tasa de interés real que percibe un ahorrador, esto es la diferencia entre la tasa nominal percibida y la inflación registrada en un año en cuestión El SAT está cobra...

El Contribuyente·5 min
Descubre cómo evitar el pago de ISR al vender tu casa
SAT22 abr 2024

Descubre cómo evitar el pago de ISR al vender tu casa

La exención no es total, es parcial, y consiste en el equivalente a 7,000 unidades de inversión, es decir, aproximadamente 5 millones de pesos En México, la venta de una casa habitación puede tener...

El Contribuyente·5 min
En México sí pagamos impuestos: Shein
SAT19 abr 2024

En México sí pagamos impuestos: Shein

La empresa china de "fast fashion" que ha sido acusada por competencia desleal, abrirá más centros de distribución en nuestro país Shein, el coloso chino de la moda rápida, aseguró que su ventaja c...

El Contribuyente·5 min
¿Qué pasa si no facturo los viáticos?
SAT19 abr 2024

¿Qué pasa si no facturo los viáticos?

Hay casos en que los trabajadores no cuentan con el CFDI del gasto y aun así el gasto por viáticos será considerado exento En México, los gastos de viáticos pueden estar exentos del Impuesto sobre ...

El Contribuyente·5 min
La SCJN valió el límite máximo al reparto de utilidades
SAT18 abr 2024

La SCJN valió el límite máximo al reparto de utilidades

Las empresas pagarán en mayo el reparto de utilidades (PTU) con el techo máximo de tres meses La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia validó que el monto de la participación de utilidades t...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son la CUCA y la CUFIN?
SAT18 abr 2024

¿Qué son la CUCA y la CUFIN?

Los atributos fiscales están regulados en la Ley del ISR y la Ley del IVA, y deben actualizarse mensual o anualmente Cuando una sociedad o establecimiento permanente de un residente en el extranjer...

El Contribuyente·5 min
El SAT amplía horarios para apoyar en Declaración Anual
SAT17 abr 2024

El SAT amplía horarios para apoyar en Declaración Anual

La fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal de las personas físicas y evitar multas o sanciones es el 30 de abril de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la exten...

El Contribuyente·5 min
Reportan problema en declaración anual de RESICO
SAT16 abr 2024

Reportan problema en declaración anual de RESICO

Contribuyentes que tributan en el RESICO reportaron la falta de reconocimiento de ingresos obtenidos en el ejercicio Los contribuyentes deben presentar la declaración anual de personas físicas dura...

El Contribuyente·5 min
Conoce los errores más comunes al emitir una factura
SAT15 abr 2024

Conoce los errores más comunes al emitir una factura

Los errores más comunes al emitir un CFDI incluyen problemas con los datos, el uso incorrecto de claves y errores en los monto El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónic...

El Contribuyente·5 min
Aspectos a considerar al renovar el registro en el REPSE
SAT12 abr 2024

Aspectos a considerar al renovar el registro en el REPSE

La renovación del REPSE debe tramitarse en un plazo de tres meses anteriores a la fecha en que concluye la vigencia Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios es...

El Contribuyente·5 min
El SAT devuelve casi 7 mil mdp a personas físicas
SAT12 abr 2024

El SAT devuelve casi 7 mil mdp a personas físicas

La cantidad representa un incremento del 101.3% en comparación con el mismo período del año anterior En los primeros días del periodo de la Declaración Anual 2023 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ...

El Contribuyente·5 min
Guía esencial para la devolución automática de ISR
SAT10 abr 2024

Guía esencial para la devolución automática de ISR

Asegurarte de que estás listo para recibir tu devolución del ISR sin contratiempos. Aquí te dejamos algunos puntos clave que no puedes pasar por alto En el marco de la temporada de declaraciones fi...

El Contribuyente·5 min
Por desfase, el SAT cobra impuestos a actividades exentas
SAT05 abr 2024

Por desfase, el SAT cobra impuestos a actividades exentas

En un cambio hecho por el SAT en el formulario de la declaración mensual, acumula los ingresos de meses anteriores de manera incorrecta Los contribuyentes que perciben ingresos por rubros exentos a...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la compensación de impuestos?
Impuestos05 abr 2024

¿Qué es la compensación de impuestos?

La compensación tributaria es un proceso que habilita a los contribuyentes a utilizar saldos positivos de un impuesto para saldar deudas pendientes de otro impuesto Cuando un contribuyente obtiene ...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué mi CURP no aparece certificada?
Impuestos03 abr 2024

¿Por qué mi CURP no aparece certificada?

La causa de este problema generalmente se debe a algún problema con el acta de nacimiento, o a algún error en la propia CURP Desde octubre de 2021 se modificaron las reglas para la emisión de la Cl...

El Contribuyente·5 min
Anuncia SAT facilidades de pago para la Declaración Anual
SAT01 abr 2024

Anuncia SAT facilidades de pago para la Declaración Anual

Si te corresponde impuesto a pagar, ahora puedes optar por hacerlo en hasta seis parcialidades. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado abril de 2024 como el periodo crucial para ...

El Contribuyente·5 min
El impacto de la mujer en la economía mexicana
SAT27 mar 2024

El impacto de la mujer en la economía mexicana

Cifras del INEGI a 2020, señalan que más de la tercera parte de los hogares mexicanos está encabezado por una mujer En este mes se conmemora el día internacional de la mujer y los diferentes datos ...

El Contribuyente·5 min
Conoce los errores comunes en la declaración anual de PM
SAT25 mar 2024

Conoce los errores comunes en la declaración anual de PM

Uno de los errores más comunes por parte de los contribuyentes, es el de no realizar una conciliación de ingresos nominales Las personas morales deben presentar su declaración anual, al Servicio de...

El Contribuyente·5 min
Confirmado: GMC le debe al SAT 1,800 millones de pesos
SAT22 mar 2024

Confirmado: GMC le debe al SAT 1,800 millones de pesos

General Motors es una de las empresas más importantes del país y la más grande del sector automotriz, con 24 mil empleados La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), p...

El Contribuyente·5 min
Plataforma de facturación del SAT presentó falla
SAT21 mar 2024

Plataforma de facturación del SAT presentó falla

Los contribuyentes reportaron un error al momento de timbrar su factura en la plataforma del SAT Durante la mañana del 19 de marzo de 2024, múltiples contribuyentes reportaron fallas en el sistema ...

El Contribuyente·5 min
Consejos para maximizar los rendimientos de las Afores
Impuestos20 mar 2024

Consejos para maximizar los rendimientos de las Afores

Las Afores son un instrumento fundamental del sistema de retiros mexicano. Sin embargo, no todas operan de la misma manera ni ofrecen los mismos rendimientos Afore a los trabajadores. Por lo tanto,...

El Contribuyente·5 min
Las notas de crédito no se deben usar para cancelar facturas
SAT20 mar 2024

Las notas de crédito no se deben usar para cancelar facturas

Especialistas señalan que es una mala práctica usada por contribuyentes que argumentan que “el sistema así lo hace y no hay otra manera” Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de e...

El Contribuyente·5 min
Consejos prácticos para iniciar un negocio
SAT18 mar 2024

Consejos prácticos para iniciar un negocio

Emprender una idea de negocios conlleva riesgos de todo tipo, así como tareas y compromisos que el iniciador debe asumir, opina nuestro articulista José Mauricio Canalizo Vaca La necesidad e inquie...

El Contribuyente·5 min
SCJN da amparo a Total Play para reducir crédito fiscal
SAT14 mar 2024

SCJN da amparo a Total Play para reducir crédito fiscal

Una vez que la Corte emita su sentencia final por escrito, el TFJA deberá ordenar al SAT recalcular el crédito fiscal Ayer, la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a Total Play, la empresa ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué países latinoamericanos usan facturas electrónicas?
SAT14 mar 2024

¿Qué países latinoamericanos usan facturas electrónicas?

El inicio de la factura electrónica en México se remonta al año 2004, cuando el SAT introdujo este esquema La factura electrónica, como se conoce en México y otros países de habla hispana, es un d...

El Contribuyente·5 min
¿Trabajan los bancos en Semana Santa?
Gobierno13 mar 2024

¿Trabajan los bancos en Semana Santa?

Son muchas las personas que se preguntan si trabajan los bancos en Semana Santa o si tienen algún horario especial, a continuación se aclaran muchas dudas. Es importante prepararse para los días fe...

El Contribuyente·5 min
Consideraciones para contratar a un contador
Impuestos08 mar 2024

Consideraciones para contratar a un contador

Un profesional de la contabilidad es un socio de negocios esencial para la estrategia y el control de la administración de las empresas Usualmente, la decisión de contratar a un contador público se...

El Contribuyente·5 min
El SAT genera confusión sobre el periodo de 10 años del RIF
SAT07 mar 2024

El SAT genera confusión sobre el periodo de 10 años del RIF

La permanencia en el RIF no puede exceder de 10 años, puesto que el décimo año sería el último en que los contribuyentes gozarían de una reducción proporcional del impuesto En 2014, el Servicio de ...

El Contribuyente·5 min
Recomiendan imponer impuestos a la riqueza en México
SAT06 mar 2024

Recomiendan imponer impuestos a la riqueza en México

Gravar la riqueza podría ayudar a desconcentrar el poder económico y reducir las brechas de género La organización Fundar recomendó gravar la riqueza y eliminar privilegios fiscales para reducir la...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo conocer los rendimientos de mi Afore?
Impuestos06 mar 2024

¿Cómo conocer los rendimientos de mi Afore?

Las Afores administran más de 5 billones de pesos, el 19,11 % del PIB. Tras un desempeño ejemplar en 2023, estas registraron más de 464,068 millones de pesos en utilidades. Frente a ello, explorar ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo abrir una franquicia en Estados Unidos?
SAT06 mar 2024

¿Cómo abrir una franquicia en Estados Unidos?

El sueño americano de ser dueño de tu propio negocio es una meta alcanzable gracias al modelo de franquicias. Este enfoque empresarial ofrece una oportunidad emocionante para aquellos que desean em...

El Contribuyente·5 min
Licenciatura en Derecho: 10 ventajas de cursarla en línea
Impuestos05 mar 2024

Licenciatura en Derecho: 10 ventajas de cursarla en línea

Descubre cómo la Licenciatura en Derecho en línea transforma la educación legal, proporcionando múltiples ventajas para los estudiantes. En el ámbito de la educación superior, la Licenciatura en De...

El Contribuyente·5 min
Contribuyentes prefieren pagar antes que enfrentarse al SAT
SAT05 mar 2024

Contribuyentes prefieren pagar antes que enfrentarse al SAT

Optan por pagar las sumas exigidas por el SAT, en lugar de defender sus derechos en caso de que la autoridad les impute una responsabilidad Los contribuyentes están experimentando un creciente temo...

El Contribuyente·5 min
SAT rompe récord: ¡327 facturas por segundo durante 2023!
SAT01 mar 2024

SAT rompe récord: ¡327 facturas por segundo durante 2023!

El fisco reportó que el año pasado los contribuyentes timbraron más de 10 mil millones de facturas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México reportó una cifra récord durante el año 2...

El Contribuyente·5 min
SAT alista Inteligencia Artificial contra evasores fiscales
SAT27 feb 2024

SAT alista Inteligencia Artificial contra evasores fiscales

Esta tecnología facilitará al SAT la detección de malas prácticas fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está adoptando la inteligencia artificial (IA) como su herramienta principa...

El Contribuyente·5 min
Las Mejores Plataformas de Freelancers en México
Impuestos27 feb 2024

Las Mejores Plataformas de Freelancers en México

En el mundo laboral actual, cada vez más personas optan por el trabajo freelance, que les brinda la libertad de elegir proyectos, gestionar su tiempo y trabajar desde cualquier lugar. En México, es...

El Contribuyente·5 min
Así te puedes preparar ante la fiscalización del SAT
SAT27 feb 2024

Así te puedes preparar ante la fiscalización del SAT

Especialistas recomiendan realicen un "check up" preventivo, analizando datos como declaraciones, cuentas bancarias, transacciones comerciales y facturas El abogado fiscalista Marcelo Flores Serna ...

El Contribuyente·5 min
Contribuyentes prefieren pagar impuestos en línea
SAT27 feb 2024

Contribuyentes prefieren pagar impuestos en línea

De 46 millones 100 mil operaciones de pago ante el SAT, 25 millones 500 mil fueron realizadas por internet El Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2023 señala que, por primera ve...

El Contribuyente·5 min
El SAT embarga mercancía por más de 351 mdp en 2023
SAT26 feb 2024

El SAT embarga mercancía por más de 351 mdp en 2023

El monto representa un incremento del 226% en términos reales en comparación con los 102 millones de pesos embargados en 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en colabora...

El Contribuyente·5 min
Cree contenido de marketing atractivo 
Impuestos23 feb 2024

Cree contenido de marketing atractivo 

¿No logra constantemente generar el máximo de conversiones a través del marketing de contenidos? En caso afirmativo, entonces no es sólo tu problema. Diariamente se inician miles de campañas de mar...

El Contribuyente·5 min
STPS actualizó los lineamientos para renovación del REPSE
Impuestos23 feb 2024

STPS actualizó los lineamientos para renovación del REPSE

La Ley Federal del Trabajo establece que el registro del REPSE deberá renovarse cada 3 años Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el pr...

El Contribuyente·5 min
Identifica la fecha en la que debes renovar el REPSE
SAT22 feb 2024

Identifica la fecha en la que debes renovar el REPSE

La plataforma del REPSE aún no está preparada para los trámites de renovación, pero las autoridades emitieron las reglas que normarán este proceso Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo p...

El Contribuyente·5 min
Conoce las modificaciones del RESICO para 2024
SAT22 feb 2024

Conoce las modificaciones del RESICO para 2024

Entre los cambios están la modificación de diversas reglas sobre validación y baja del Régimen Simplificado de Confianza El 29 de diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué maestrías del sector tecnológico son tendencia?
Impuestos22 feb 2024

¿Qué maestrías del sector tecnológico son tendencia?

Desde hace un tiempo, el mercado laboral experimentó fuertes cambios que fueron posibles gracias a los avances tecnológicos, con transformación digital se pudo mantener a flote todos los negocios. ...

El Contribuyente·5 min
Proponen duplicar el aguinaldo a trabajadores
Impuestos22 feb 2024

Proponen duplicar el aguinaldo a trabajadores

La propuesta plantea que los trabajadores tendrán derecho a recibir su aguinaldo, equivalente a 30 días de salario, antes del 20 de diciembre. El senador morenista y líder minero Napoleón Gómez Urr...

El Contribuyente·5 min
El SAT "exprime" a los grandes contribuyentes
SAT21 feb 2024

El SAT "exprime" a los grandes contribuyentes

Más de la mitad de los ingresos recaudados el año pasado corresponde a este tipo de contribuyentes, gracias al Plan Maestro El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una recaudación hi...

El Contribuyente·5 min
Ahora sí: La compensación universal ha llegado a su fin
SAT21 feb 2024

Ahora sí: La compensación universal ha llegado a su fin

Los contribuyentes aún podían compensar saldos a favor de un impuesto federal, generados al 21 de diciembre de 2018, contra saldos a cargo de otro impuesto La compensación universal es un mecanismo...

El Contribuyente·5 min
5 errores de facturación y cómo evitarlos
SAT21 feb 2024

5 errores de facturación y cómo evitarlos

Cuidado con los errores al facturar! Revisa nuestras opciones y evita echarte al SAT encima. Nadie nació con el talento de facturar sin cometer equivocaciones, además, aún existe cierta confusión a...

El Contribuyente·5 min
Cuáles son las multas del SAT por el incumplir con el SAT
SAT20 feb 2024

Cuáles son las multas del SAT por el incumplir con el SAT

Las multas fiscales en México varían dependiendo de la gravedad de la infracción y pueden ser calculadas como un porcentaje de la cantidad no declarada o pagada, o como una cantidad fija establecid...

El Contribuyente·5 min
Destaca SAT incremento del 4.7% en la recaudación de enero
SAT19 feb 2024

Destaca SAT incremento del 4.7% en la recaudación de enero

El fisco anunció que gracias al Plan Maestro la recaudación en enero alcanzo los 42 mil 536 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un crecimiento en la recaudación...

El Contribuyente·5 min
¿Quiénes están obligados a presentar la ISSIF al SAT?
SAT15 feb 2024

¿Quiénes están obligados a presentar la ISSIF al SAT?

La Información Sobre Situación Fiscal es utilizada por la autoridad fiscal para evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de un contribuyente y para tomar decisiones relacionadas con ...

El Contribuyente·5 min
Alerta CONDUSEF por consecuencias de no pagarle al SAT
SAT15 feb 2024

Alerta CONDUSEF por consecuencias de no pagarle al SAT

¿Qué pasa si no le pago al SAT?, la dependencia advirtió sobre las consecuencias de no cumplir con las obligaciones fiscales La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser...

El Contribuyente·5 min
Aprende a localizar en cuál Afore estás registrado
SAT13 feb 2024

Aprende a localizar en cuál Afore estás registrado

Para localizar la Afore, la Consar puso a disposición de los trabajadores una herramienta en línea Durante febrero, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) lanzó su campa...

El Contribuyente·5 min
Atención: El REPSE se debe renovar cada 3 años
Impuestos12 feb 2024

Atención: El REPSE se debe renovar cada 3 años

En la Ley Federal del Trabajo se establece que la autorización obtenida en el REPSE deberá renovarse cada 3 años Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios espec...

El Contribuyente·5 min
Amagan IMSS y STPS con expulsar empresas del REPSE
Impuestos12 feb 2024

Amagan IMSS y STPS con expulsar empresas del REPSE

Más de 34 mil empresas no cuentan con una opinión de cumplimiento positiva En un esfuerzo conjunto por asegurar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, la Secretaría del Trabajo y ...

El Contribuyente·5 min
En el nuevo formulario de pago de IVA ya presenta fallas
SAT09 feb 2024

En el nuevo formulario de pago de IVA ya presenta fallas

La autoridad se pronunció sobre estas fallas, en el sentido de que se trata de “intermitencias” sobre las cuales está trabajando para ser corregidas A partir de la declaración de enero de 2024, el ...

El Contribuyente·5 min
Presume SAT apoyos fiscales a afectados del huracán Otis
SAT07 feb 2024

Presume SAT apoyos fiscales a afectados del huracán Otis

El fisco señaló que se ha beneficiado a mil 717 contribuyentes con diversas facilidades fiscales A más de tres meses después del devastador paso del huracán Otis por el estado de Guerrero, el Servi...

El Contribuyente·5 min
El “ABC” del trading en línea con CFD
Impuestos06 feb 2024

El “ABC” del trading en línea con CFD

Descubre el fascinante mundo del trading de CFD con este completo artículo que explora desde sus fundamentos hasta estrategias clave. Aprende por qué es tan popular, cómo funciona el trading de CFD...

El Contribuyente·5 min
Propone AMLO fusión entre Prodecon y Condusef
SAT06 feb 2024

Propone AMLO fusión entre Prodecon y Condusef

Diana Bernal, ex titular de Prodecon, cuestiona la propuesta de desaparición de la institución fiscal En una iniciativa de simplificación administrativa presentada recientemente al Congreso de la U...

El Contribuyente·5 min
Anticípate: el 5 de febrero es día inhábil
SAT02 feb 2024

Anticípate: el 5 de febrero es día inhábil

Aquellos que laboren este día el próximo lunes derecho a un salario doble, según la LFT El 5 de febrero, México conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo funciona la Pensión por Régimen 73?
Impuestos02 feb 2024

¿Cómo funciona la Pensión por Régimen 73?

El régimen aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) recientemente difundió información rela...

El Contribuyente·5 min
Atención: Estos avisos para el SAT vencieron el 31 de enero
SAT02 feb 2024

Atención: Estos avisos para el SAT vencieron el 31 de enero

Entre los avisos más importantes están los que debieron presentar los contribuyentes que querían salir o ingresar al Régimen Simplificado de Confianza El 31 de enero de 2024 vencieron distintos av...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué los autos chinos arrasan en ventas en México?
SAT25 ene 2024

¿Por qué los autos chinos arrasan en ventas en México?

Estas marcas están redefiniendo las preferencias de los consumidores mexicanos y marcando una nueva era en la industria automotriz El mercado automotriz mexicano ha experimentado un notable aumento...

El Contribuyente·5 min
Todo lo que debes saber sobre la indemnización laboral
SAT25 ene 2024

Todo lo que debes saber sobre la indemnización laboral

La indemnización laboral en México es un tema crucial tanto para empleadores como para empleados. Este concepto, definido como una compensación económica que se debe pagar a los colaboradores en ca...

El Contribuyente·5 min
Fake news: El SAT no cobrará nuevo impuesto a jubilados
SAT24 ene 2024

Fake news: El SAT no cobrará nuevo impuesto a jubilados

El fisco no tiene la facultad de crear nuevos impuestos, pues esa responsabilidad recae en la Cámara de Diputados, destacó el administrador del SAT El administrador general de Recaudación del Servi...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se deduce un gasto de 2023 pagado en 2024?
SAT23 ene 2024

¿Cómo se deduce un gasto de 2023 pagado en 2024?

La Ley de ISR establece que la fecha de expedición de los CFDI de los gastos deducibles debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción Las personas morales del régimen general de...

El Contribuyente·5 min
Cómo deben tributar los RIF que cumplieron 10 años en 2024
SAT22 ene 2024

Cómo deben tributar los RIF que cumplieron 10 años en 2024

Al cumplirse 10 años de la inscripción de aquellos contribuyentes que comenzaron a tributar en 2014 en el RIF, y a quienes aplicaría el término del periodo establecido para dicho régimen, existe la...

El Contribuyente·5 min
¿Cuánto paga un contribuyente por la declaración anual?
SAT22 ene 2024

¿Cuánto paga un contribuyente por la declaración anual?

Según una encuesta del SAT, cumplir con la declaración y el pago de impuestos les cuesta entre mil y menos de 5 mil pesos La implementación de sistemas tecnológicos para el pago de impuestos ha con...

El Contribuyente·5 min
Anuncian cambio al Complemento de Comercio Exterior 2.0
SAT19 ene 2024

Anuncian cambio al Complemento de Comercio Exterior 2.0

Este cambio se anuncia prácticamente a unas horas de que dicho complemento inicie su vigencia de manera obligatoria para todos los contribuyentes El 16 de enero de 2024, el Servicio de Administraci...

El Contribuyente·5 min
Personas morales ex RESICO deben presentar aviso al SAT
SAT17 ene 2024

Personas morales ex RESICO deben presentar aviso al SAT

El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión...

El Contribuyente·5 min
Conoce el Plan Estratégico del SAT para el 2024
SAT16 ene 2024

Conoce el Plan Estratégico del SAT para el 2024

El documento de la autoridad tributaria se centra, entre otras cosas, en el fortalecimiento de la fiscalización tributaria junto con la defensa del interés fiscal El Servicio de Administración Trib...

El Contribuyente·5 min
Presume SAT 4.5 billones de recaudación en 2023
SAT15 ene 2024

Presume SAT 4.5 billones de recaudación en 2023

El incremento en la recaudación tributaria es el resultado de las estrategias implementadas por el SAT para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuesto, señala la autoridad El Servicio de A...

El Contribuyente·5 min
Anuncia Infonavit ajuste del 4.66% a sus créditos
Impuestos11 ene 2024

Anuncia Infonavit ajuste del 4.66% a sus créditos

El instituto anunció que a pesar del incremento en el salario mínimo, los créditos en VSM sólo tendrán un ajuste moderado El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infon...

El Contribuyente·5 min
El SAT incrementa 225% recaudación vía Buzón Tributario
SAT10 ene 2024

El SAT incrementa 225% recaudación vía Buzón Tributario

La cifra alcanzada en los primeros 11 meses de 2023 fueron resultado de 14 millones 295 mil actos de contacto por el medio de contacto Durante 2023, la recaudación del Servicio de Administración Tr...

El Contribuyente·5 min
Anuncia el INEGI los nuevos valores de la UMA para 2024
SAT09 ene 2024

Anuncia el INEGI los nuevos valores de la UMA para 2024

Estos valores que recibieron los ajustes del INPC estarán vigentes a partir del 1 de febrero próximo El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los nuevos valores de la U...

El Contribuyente·5 min
Tendencias Tecnológicas en Alquileres Vacacionales
Impuestos08 ene 2024

Tendencias Tecnológicas en Alquileres Vacacionales

Retrocedamos al comienzo de los años 2000 y apareció un nuevo concepto en el horizonte: la "economía colaborativa". También conocida como consumo colaborativo o economía peer-to-peer, se basa en la...

El Contribuyente·5 min
Expulsa SAT del RESICO a más de 300 mil contribuyentes
SAT08 ene 2024

Expulsa SAT del RESICO a más de 300 mil contribuyentes

En noviembre pasado, el Régimen Simplificado de Confianza concluyó con un total de más de 2,956,000 contribuyentes En noviembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, ...

El Contribuyente·5 min
5 razones para contratar un seguro de gastos médicos menores
Impuestos08 ene 2024

5 razones para contratar un seguro de gastos médicos menores

Si te has preguntado cómo proteger tu salud, deberías tener presente la posibilidad de tener un seguro. Para animarte a considerar uno, descubre qué ayuda puede brindar un seguro de gastos médicos ...

El Contribuyente·5 min
SAT lanza advertencia para permanecer en el RESICO
SAT08 ene 2024

SAT lanza advertencia para permanecer en el RESICO

El fisco enfatiza la importancia de estar al día con estas responsabilidades para garantizar la permanencia en este régimen El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha hecho un llamado a las ...

El Contribuyente·5 min
El SAT establece un nuevo récord en emisión de e.firmas
SAT05 ene 2024

El SAT establece un nuevo récord en emisión de e.firmas

El incremento se atribuye a una mayor disponibilidad de citas y a la creciente necesidad de la e.firma para una variedad de trámites fiscales El primer trimestre de 2023 marcó un hito con el mayor ...

El Contribuyente·5 min
Crece recaudación de IVA pero no llega a la meta del fisco
SAT04 ene 2024

Crece recaudación de IVA pero no llega a la meta del fisco

De enero a noviembre de 2023, los ingresos ascendieron por IVA a un billón 198 mil millones de pesos, reflejando un aumento real anual del 1.7 por ciento. La recaudación del Impuesto al Valor Agreg...

El Contribuyente·5 min
Estos serán los puentes y días feriados para el 2024
SAT03 ene 2024

Estos serán los puentes y días feriados para el 2024

El 2024 tendrá una nueva fecha de descanso oficial, el 1 de octubre con motivo del inicio del nuevo gobierno federal La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha proporcionado detalles adicionales s...

El Contribuyente·5 min
Expulsión del RESICO genera problemas a mipymes: Coparmex
SAT02 ene 2024

Expulsión del RESICO genera problemas a mipymes: Coparmex

La IP solicitó a la autoridad fiscal flexibilizar los procesos de exigencia de obligaciones, considerando la temporalidad de salida del régimen La salida de numerosos contribuyentes del Régimen Sim...

El Contribuyente·5 min
Atención: el SAT publicó la Miscelánea Fiscal para 2024
SAT29 dic 2023

Atención: el SAT publicó la Miscelánea Fiscal para 2024

Esta publicación contiene las reglas de carácter general que se aplicarán durante 2024 en materia fiscal El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolu...

El Contribuyente·5 min
El SAT otorga prórroga para el Complemento Carta Porte 3.0
SAT29 dic 2023

El SAT otorga prórroga para el Complemento Carta Porte 3.0

La autoridad estableció una prórroga para el periodo de convivencia entre ambas versiones hasta el 31 de marzo de 2024 Durante los últimos dos años, el Complemento Carta Porte (CCP) tuvo importante...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se facturan los gastos por cuenta de terceros?
SAT29 dic 2023

¿Cómo se facturan los gastos por cuenta de terceros?

Los lineamientos respecto a gastos por cuenta de terceros los establece la Regla 2.7.1.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal En las empresas es común que los empleados realicen pagos a nombre del ...

El Contribuyente·5 min
Tablas ISR 2024
SAT29 dic 2023

Tablas ISR 2024

Estas son las nuevas tarifas ISR 2024 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2024.

El Contribuyente·5 min
Es urgente una reforma fiscal para el próximo sexenio: IMCP
Impuestos27 dic 2023

Es urgente una reforma fiscal para el próximo sexenio: IMCP

Una mayor fiscalización ha dado más ingresos a las arcas públicas, pero los contadores advierten que hay gasto público ineludible que requerirá de una reforma fiscal El periodo presidencial de Andr...

El Contribuyente·5 min
Incremento al salario aumentará costos de seguridad social
Impuestos27 dic 2023

Incremento al salario aumentará costos de seguridad social

Entre otras implicaciones colaterales del aumento al salario se encuentra la absolescencia del subsidio al empleo, destaca el IMCP El Gobierno de México recientemente anunció un aumento de 20% al s...

El Contribuyente·5 min
Viene más fiscalización para 2024, advierten contadores
SAT27 dic 2023

Viene más fiscalización para 2024, advierten contadores

El SAT dará una mayor fiscalización mediante todas las herramientas digitales que hoy tiene, las cuales se han perfeccionado desde sexenios anteriores, señala el IMCP Para 2024, el Ejecutivo no pro...

El Contribuyente·5 min
Acusan de defraudación fiscal a contador de Emilio Lozoya
SAT26 dic 2023

Acusan de defraudación fiscal a contador de Emilio Lozoya

Jorge Yáñez es señalado por declarar al fisco ingresos por 34 millones, pero una auditoría reveló que fueron más de 115 millones de pesos Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas de Emilio Lozoya...

El Contribuyente·5 min
Advierte SAT multas por no habilitar el Buzón Tributario
SAT26 dic 2023

Advierte SAT multas por no habilitar el Buzón Tributario

Desde 2020, el cumplimiento de esta obligación fiscal es fundamental, y su incumplimiento puede resultar en infracciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reiterado a los contribuye...

El Contribuyente·5 min
Cómo se debe corregir la Carta Porte ante una eventualidad
SAT21 dic 2023

Cómo se debe corregir la Carta Porte ante una eventualidad

Si durante el trayecto ocurre una falla mecánica y se tiene la necesidad de cambiar de vehículo o de operador, la Carta Porte emitida al iniciar el viaje no será correcta Las personas que trasladan...

El Contribuyente·5 min
Temu vs AliExpress: Comparativa de precios en México
SAT21 dic 2023

Temu vs AliExpress: Comparativa de precios en México

En el terreno competitivo del comercio electrónico, dos gigantes como Temu y AliExpress se disputan la atención de los consumidores mexicanos. Ambas plataformas prometen una amplia variedad de prod...

El Contribuyente·5 min
¿Qué hago si no me pagaron aguinaldo?
SAT21 dic 2023

¿Qué hago si no me pagaron aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores mexicanos, incluyendo empleados de base, de confianza, sindicalizados, eventuales, y otros regidos por la Ley Federal del Trabajo Desde su insti...

El Contribuyente·5 min
El SAT tarda hasta años en devolver impuestos
SAT19 dic 2023

El SAT tarda hasta años en devolver impuestos

El retraso tiene un impacto negativo en la operación de las empresas, ya que limita sus inversiones y afecta los flujos de efectivo, señalan expertos El retraso en las devoluciones de impuestos, a ...

El Contribuyente·5 min
SAT hace recomendaciones al comprar bebidas alcohólicas
SAT19 dic 2023

SAT hace recomendaciones al comprar bebidas alcohólicas

El fisco recomienda al público verificar el origen y calidad de las bebidas que adquieran en esta época decembrina Con la llegada de las festividades decembrinas, el Servicio de Administración Trib...

El Contribuyente·5 min
COMPAQi prevé estabilidad en procesos fiscales en 2024
SAT18 dic 2023

COMPAQi prevé estabilidad en procesos fiscales en 2024

El director de la empresa de software prevé que el 2024 será un año de estabilidad en cuestión de procesos fiscales De 2018 a 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró aumentar los...

El Contribuyente·5 min
Ningún trabajador debe tener subsidio al empleo en 2024
SAT15 dic 2023

Ningún trabajador debe tener subsidio al empleo en 2024

En teoría el subsidio al empleo está vigente, pero en la práctica quedará en desuso por esta razón Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Impuesto sobre la Renta...

El Contribuyente·5 min
Evita sanciones al documentar un préstamo ante el SAT
SAT15 dic 2023

Evita sanciones al documentar un préstamo ante el SAT

Depósitos de préstamos no documentados adecuadamente pueden ser considerados como ingresos, lo que genera impuestos y hasta multas La correcta documentación de los préstamos es un aspecto crucial p...

El Contribuyente·5 min
Descubre las ventajas de utilizar Afore Móvil
Impuestos15 dic 2023

Descubre las ventajas de utilizar Afore Móvil

Cambiar de Afore es una tarea cada vez más sencilla de realizar debido a la gran cantidad de información disponible en Internet. Gracias a ello, los trabajadores afiliados al sistema de pensiones t...

El Contribuyente·5 min
SAT no suspenderá atención presencial por vacaciones
SAT14 dic 2023

SAT no suspenderá atención presencial por vacaciones

El fisco anuncio que durante el periodo del 18 de diciembre al 2 de enero se mantendrán las citas presenciales en sus oficinas de todo el país El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anun...

El Contribuyente·5 min
La limitante a la deducción de intereses no es retroactiva
Impuestos14 dic 2023

La limitante a la deducción de intereses no es retroactiva

Desde enero de 2020, en México se limitó la deducción de intereses que exceden los 20 millones de pesos (mdp), a un cálculo basado en el 30% de la utilidad fiscal ajustada. Esto se estableció con u...

El Contribuyente·5 min
Banorte lanza Bineo, competirá con Nu, Stori y Ualá
Impuestos14 dic 2023

Banorte lanza Bineo, competirá con Nu, Stori y Ualá

Banco Bineo se suma al auge de las bancas digitales en México, empezará operaciones en enero de 2024 Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ("GFNorte") ha anunciado un importante avance en su est...

El Contribuyente·5 min
Impuestos estatales al carbono dejan 886 mdp
SAT14 dic 2023

Impuestos estatales al carbono dejan 886 mdp

México es el único país en América Latina que aplica impuestos subnacionales al carbonoLos impuestos al carbono son un tipo de instrumento económico diseñado para reducir las emisiones de gases de ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se deduce la compra de obras de arte?
Impuestos13 dic 2023

¿Cómo se deduce la compra de obras de arte?

Las deducciones autorizadas son las erogaciones o gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar...

El Contribuyente·5 min
Así sancionan a patrones que no paguen aguinaldo
SAT13 dic 2023

Así sancionan a patrones que no paguen aguinaldo

Las empresas deben estar conscientes de estas obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento El pago del aguinaldo a los trabajadores antes del 20 de diciembre es un deber ineludible para lo...

El Contribuyente·5 min
¿Cuánto cobraré de aguinaldo?
SAT13 dic 2023

¿Cuánto cobraré de aguinaldo?

Empleadores deben pagar este beneficio a sus trabajadores antes del 20 de diciembre Su cálculo preciso es crucial para el cumplimiento de las regulaciones laborales y para mantener una relación lab...

El Contribuyente·5 min
¿El Día de la Virgen de Guadalupe es inhábil?
SAT12 dic 2023

¿El Día de la Virgen de Guadalupe es inhábil?

Hoy se lleva a cabo una de las celebraciones religiosas más significativas del calendario litúrgico, es importante conocer si se trata de un día hábil o inhábil En muchos lugares del mundo, pero pr...

El Contribuyente·5 min
Presume SAT sacarse un "9" en honestidad
SAT11 dic 2023

Presume SAT sacarse un "9" en honestidad

El fisco aseguró que ha implementado mecanismos específicos en cada una de sus áreas para abordar la corrupción de manera integral En conmemoración al Día Internacional contra la Corrupción, celebr...

El Contribuyente·5 min
En 2024, independientes podrán inscribirse al Infonavit
SAT08 dic 2023

En 2024, independientes podrán inscribirse al Infonavit

Esta medida permitirá a los trabajadores realizar aportaciones voluntarias para acceder a créditos ventajosos y suficientes. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para...

El Contribuyente·5 min
¿Se debe retener ISR al salario mínimo en 2024?
SAT06 dic 2023

¿Se debe retener ISR al salario mínimo en 2024?

Derivado del incremento del salario mínimo, el monto del subsidio del empleo no alcanza a reducir el impuesto a cargo, resultando un impuesto a pagar por el trabajador El 1 de diciembre de 2023, l...

El Contribuyente·5 min
Presume SAT incremento de recaudación de impuestos
SAT06 dic 2023

Presume SAT incremento de recaudación de impuestos

El fisco resaltó a la recaudación como la principal fuente de financiamiento del presente gobierno El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un incremento en la recaudación tributaria ...

El Contribuyente·5 min
Confirma AMLO incremento del 20% al salario mínimo
SAT01 dic 2023

Confirma AMLO incremento del 20% al salario mínimo

López Obrador recordó que el salario mínimo se situaba en 88 pesos diarios cuando asumió el mandato, ahora será de $ 249 En una declaración en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel L...

El Contribuyente·5 min
Las dietas de batidos sustitutivos
SAT01 dic 2023

Las dietas de batidos sustitutivos

Las dietas de batidos sustitutivos se han convertido en una tendencia popular en la actualidad, especialmente para aquellos que buscan perder peso de manera rápida y efectiva.  En este artículo, an...

El Contribuyente·5 min
Presume fisco alta aceptación de Factura SAT Móvil
SAT30 nov 2023

Presume fisco alta aceptación de Factura SAT Móvil

Esta aplicación ofrece diversas funcionalidades que facilitan la experiencia del contribuyente para generar y consultar facturas A tan solo cuatro meses desde su lanzamiento, la aplicación Factura ...

El Contribuyente·5 min
La importancia de la visibilidad en la cadena de suministro
SAT29 nov 2023

La importancia de la visibilidad en la cadena de suministro

Cada proceso requiere de supervisión y coordinación para asegurar que no haya fallas. En este sentido, la visibilidad en la cadena de suministro es fundamental para el éxito y la eficiencia de cual...

El Contribuyente·5 min
Aumentará salario mínimo un 20% en 2024, prevén expertos
SAT29 nov 2023

Aumentará salario mínimo un 20% en 2024, prevén expertos

La discusión sobre los salarios se vuelve un punto clave en la agenda gubernamental y empresarial para el próximo año Especialistas en el ámbito laboral sugieren que el aumento del salario mínimo p...

El Contribuyente·5 min
¿Me quitan impuestos de mi aguinaldo en 2023?
SAT27 nov 2023

¿Me quitan impuestos de mi aguinaldo en 2023?

Las gratificaciones que reciben los trabajadores están exentas hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo general, según establece la ley La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 87,...

El Contribuyente·5 min
En 2024 habrá nuevo día de descanso obligatorio
SAT22 nov 2023

En 2024 habrá nuevo día de descanso obligatorio

Por el calendario electoral, puede haber nuevo puente durante octubre En un cambio significativo en el calendario laboral mexicano, el próximo año se tendrá un nuevo día de descanso obligatorio. Co...

El Contribuyente·5 min
Subsidio para el empleo, a punto de desaparecer
SAT22 nov 2023

Subsidio para el empleo, a punto de desaparecer

La medida fue creada para atenuar este impacto, pero la falta de ajustes en las tarifas ha dejado el apoyo en una situación insuficiente Expertos señalan que el subsidio para el empleo, implementad...

El Contribuyente·5 min
SAT no cobrará impuestos a afectados por huracán Otis
SAT22 nov 2023

SAT no cobrará impuestos a afectados por huracán Otis

El SAT implementa otras medidas como la suspensión del cobro de adeudos fiscales y la deducción inmediata de la totalidad de las inversiones En respuesta a los estragos ocasionados por el huracán O...

El Contribuyente·5 min
Buscan prohibir comisiones en cajeros automáticos
Impuestos21 nov 2023

Buscan prohibir comisiones en cajeros automáticos

Pretenden que los bancos no impongan cargos por operaciones como la consulta de saldo y retiro de efectivo El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, perteneciente al partido Morena, ha presentado un...

El Contribuyente·5 min
Admite Shakira que facturó pero no declaró
Impuestos21 nov 2023

Admite Shakira que facturó pero no declaró

La cantante colombiana llegó a un acuerdo para pagar una multa y así evitar la cárcel La cantante, Shakira, logró esquivar un prolongado proceso judicial por fraude fiscal en España al llegar a un ...

El Contribuyente·5 min
Cómo va la propuesta para incrementar la prima vacacional
Impuestos21 nov 2023

Cómo va la propuesta para incrementar la prima vacacional

La prima vacacional no se modificó con la reforma de “Vacaciones dignas” que entró en vigor en enero de 2023, por lo que hay una iniciativa para crecerla al 50% Desde el 1 de enero de 2023, los tra...

El Contribuyente·5 min
¿El 20 de noviembre es día de descanso obligatorio?
SAT17 nov 2023

¿El 20 de noviembre es día de descanso obligatorio?

El lunes 20 de noviembre de 2023 se conmemora el 113 Aniversario de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado, social y cultural que comenzó en 1910 a raíz de la dicta...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo generar la Constancia de Situación Fiscal?
SAT17 nov 2023

¿Cómo generar la Constancia de Situación Fiscal?

Si quieres obtener la CSF sin acudir a las oficinas de la autoridad fiscal, puedes optar por alguna de las siguientes alternativas: La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido p...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?
SAT17 nov 2023

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporciona información sobre la situación fiscal de un contribuyente. La CSF...

El Contribuyente·5 min
Estas son las nuevas rutas de trenes que tendrá México
SAT17 nov 2023

Estas son las nuevas rutas de trenes que tendrá México

Las nuevas rutas serán operadas por las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina en caso de que ferroviarias privadas decidan no participar El Gobierno Federal ha marcado el 15 de enero como fec...

El Contribuyente·5 min
Héctor Amaya, nuevo presidente nacional del IMCP
SAT15 nov 2023

Héctor Amaya, nuevo presidente nacional del IMCP

La nueva mesa directiva del instituto tomó posesión para el periodo 2023-2025 Héctor Amaya Estrella, asumió la presidencia nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para el per...

El Contribuyente·5 min
AMLO critica a los "cretinos" que evaden impuestos
Impuestos15 nov 2023

AMLO critica a los "cretinos" que evaden impuestos

López Obrador acusó a los dueños de medios de comunicación de no pagar impuestos y de beneficiarse de condonaciones millonarias El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó críticas contra aquel...

El Contribuyente·5 min
Acusan migrantes de discriminación al SAT
SAT14 nov 2023

Acusan migrantes de discriminación al SAT

Los expatriados acusan al Servicio de Administración Tributaria de negarles el darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfat...

El Contribuyente·5 min
Promete AMLO mantener reducción de IVA e ISR en fronteras
SAT13 nov 2023

Promete AMLO mantener reducción de IVA e ISR en fronteras

López Obrador aseguró que se mantendría el respaldo a las zonas fronterizas en lo que respecta a los precios de los combustibles En una inusual intervención durante el Segundo Informe de la goberna...

El Contribuyente·5 min
Aumentan denuncias por corrupción dentro del SAT
SAT10 nov 2023

Aumentan denuncias por corrupción dentro del SAT

Las denuncias se centran en prácticas como el uso de documentos falsos, remuneración ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita En el periodo comprendido entre enero y septiembre de ...

El Contribuyente·5 min
Leasing como opción de financiamiento para PyMES
Impuestos09 nov 2023

Leasing como opción de financiamiento para PyMES

En México, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) dependen bastante del apoyo financiero externo. Para poder financiar su crecimiento y mantenerse a flote en un mercado altamente competitivo, acc...

El Contribuyente·5 min
Fiscaliza SAT al sector minero y aumenta 561% la recaudación
SAT07 nov 2023

Fiscaliza SAT al sector minero y aumenta 561% la recaudación

Este drástico incremento se debe a un cambio en la fiscalización y a la eliminación de prácticas de evasión fiscal, según especialistas El Sistema de Administración Tributaria (SAT) reportó un aume...

El Contribuyente·5 min
México, el país con más horas de trabajo
SAT07 nov 2023

México, el país con más horas de trabajo

Los trabajadores mexicanos tienen el peor balance entre vida y trabajo de todos los países de la OCDE México se encuentra rezagado en el tema de reducción de la jornada laboral, siendo el país que ...

El Contribuyente·5 min
El multimillonario Elon Musk gana licitación de CFE
SAT07 nov 2023

El multimillonario Elon Musk gana licitación de CFE

La compañía Starlink Satellite Systems de México ha ganado dos licitaciones para proveer servicios de internet en áreas remotas y rurales del país El multimillonario Elon Musk sigue su expansión en...

El Contribuyente·5 min
Conoce el plan de reconstrucción de Acapulco
Impuestos03 nov 2023

Conoce el plan de reconstrucción de Acapulco

El gobierno federal anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población, el cual destinarán más de 61 mil millones de pesos tras el paso del huracán "Otis" El secretario de Hacienda, R...

El Contribuyente·5 min
Bancos aplazarán pagos de créditos en Acapulco
Impuestos03 nov 2023

Bancos aplazarán pagos de créditos en Acapulco

Incluyen el aplazamiento de pagos por hasta seis meses en productos como tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de nómina, créditos hipotecarios y créditos para pequeñas y medianas empr...

El Contribuyente·5 min
¿Son inhábiles los días 1 y 2 de noviembre?
Impuestos01 nov 2023

¿Son inhábiles los días 1 y 2 de noviembre?

El 1 de noviembre es considerado hábil en todas las áreas, mientras que el 2 de noviembre varía según el ámbito El Día de Muertos, arraigado en las tradiciones mesoamericanas para honrar a los ance...

El Contribuyente·5 min
Plazo para cancelar facturas es inconstitucional: SCJN
SAT01 nov 2023

Plazo para cancelar facturas es inconstitucional: SCJN

Esta la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte es exclusivamente en beneficio de la quejosa, por lo cual no genera derechos para terceros La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia d...

El Contribuyente·5 min
Conoce los gastos que puede deducir un médico
SAT01 nov 2023

Conoce los gastos que puede deducir un médico

Estos gastos puede servir a los médicos para maximizar sus deducciones y ahorrar dinero en impuestos, según la Prodecon La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente info...

El Contribuyente·5 min
9 conceptos clave sobre educación financiera
SAT31 oct 2023

9 conceptos clave sobre educación financiera

La educación financiera es útil para que seas consciente del manejo de tus recursos económicos. Conoce sus conceptos y lo que implican. Conocer los conceptos clave de educación financiera hará que ...

El Contribuyente·5 min
Lo que debes saber sobre las estafas de criptomonedas
Impuestos30 oct 2023

Lo que debes saber sobre las estafas de criptomonedas

Parece que el dinero en efectivo ya no está de moda y las criptomonedas sí. Con su compleja tecnología y su falta de regulación, este método de pago alternativo parece la herramienta perfecta para ...

El Contribuyente·5 min
Aplaza SAT obligaciones fiscales en Acapulco
SAT30 oct 2023

Aplaza SAT obligaciones fiscales en Acapulco

La autoridad informó que la Oficina de Atención Guerrero "1" Acapulco permanecerá cerrada hasta nuevo aviso En apoyo a los contribuyentes afectados por el huracán "Otis" en Guerrero, el Servicio de...

El Contribuyente·5 min
Trabajadoras de plataformas exigen protocolo antiacoso
SAT27 oct 2023

Trabajadoras de plataformas exigen protocolo antiacoso

Trabajadoras han alzado sus voces, exigiendo una regulación inmediata de esta actividad que actualmente las deja expuestas al acoso y desprotegidas La esperada reforma para regular el trabajo en pl...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se calcula el aguinaldo en México?
Impuestos26 oct 2023

¿Cómo se calcula el aguinaldo en México?

Cómo Calcular el Aguinaldo en México: Guía Completa para Empleadores y Trabajadores El aguinaldo es un derecho laboral fundamental en México, que garantiza a los trabajadores recibir un pago adicio...

El Contribuyente·5 min
Sergio Sarmiento enlista las prácticas agresivas del SAT
SAT26 oct 2023

Sergio Sarmiento enlista las prácticas agresivas del SAT

El periodista señala que a pesar de la promesa del presidente de simplificar los trámites fiscales y brindar confianza a los contribuyentes, la realidad es todo lo contrario El Sistema de Administr...

El Contribuyente·5 min
Piden eliminar esta exclusión para ingresar al RESICO
SAT24 oct 2023

Piden eliminar esta exclusión para ingresar al RESICO

El RESICO tiene como objetivo simplificar el proceso tributario y atraer a quienes están en la informalidad, señalan expertos En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), ...

El Contribuyente·5 min
El SAT bloquea cuentas y luego exige pago de impuestos
SAT23 oct 2023

El SAT bloquea cuentas y luego exige pago de impuestos

El fisco comienza con el congelamiento de cuentas bancarias de los contribuyentes y luego les exige el pago de impuestos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha adoptado un programa de fi...

El Contribuyente·5 min
Lanza SAT nueva versión del Complemento Carta Porte
SAT23 oct 2023

Lanza SAT nueva versión del Complemento Carta Porte

La versión 3.0 estará en vigor a partir del 25 de noviembre de 2023 y los contribuyentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2023 para adaptarse a esta nueva versión El Servicio de Administración T...

El Contribuyente·5 min
¿Eres freelance?, así te puedes inscribir al IMSS
SAT21 oct 2023

¿Eres freelance?, así te puedes inscribir al IMSS

Trabajadores independientes ahora tendrán acceso a servicios de salud, prestaciones y pensión El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado una reforma que brinda cobertura de segu...

El Contribuyente·5 min
Fiscalistas advierten de nueva ofensiva del SAT
SAT20 oct 2023

Fiscalistas advierten de nueva ofensiva del SAT

A pesar de la percepción de que no ha habido reformas fiscales, el Gobierno federal está implementando cambios sustanciales, advierten expertos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está p...

El Contribuyente·5 min
Fracasa plan de Hipoteca Inversa en la CDMX
SAT20 oct 2023

Fracasa plan de Hipoteca Inversa en la CDMX

Las lagunas legales y la falta de orientación a los interesados dificultaron el acceso al producto La hipoteca inversa, concebida como una herramienta financiera para que los adultos mayores pudier...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es el aguinaldo y cuándo se paga?
Impuestos19 oct 2023

¿Qué es el aguinaldo y cuándo se paga?

Descubre aquí lo que caracteriza a la prestación del aguinaldo y la fecha límite para que tu empleador te lo pague. Si tienes un empleo formal, entonces sabes que este implica varios beneficios: ti...

El Contribuyente·5 min
Buen Fin 2023: todo lo que necesitas saber
Impuestos18 oct 2023

Buen Fin 2023: todo lo que necesitas saber

El Buen Fin 2023 se acerca y con él la oportunidad de encontrar esos productos que has estado esperando todo el año, a precios de locura. Desde ese perfume de hombre que te encanta, hasta ese gadge...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo impacta el TUA en el precio de un boleto de avión?
Impuestos16 oct 2023

¿Cómo impacta el TUA en el precio de un boleto de avión?

Las TUA en México se encuentran entre las más altas en la región, esto puede resultar en tarifas más caras tanto para los pasajeros como para las empresas que utilizan los aeropuertos del país La T...

El Contribuyente·5 min
Perfilan aprobar sin cambios la Ley de Ingresos para 2024
Impuestos16 oct 2023

Perfilan aprobar sin cambios la Ley de Ingresos para 2024

Los diputados prevén que la discusión de la Ley de Ingresos se dé en el pleno los días 18 y 19 octubre próximos El 12 de octubre de 2023, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados distribuy...

El Contribuyente·5 min
En 2024 tu cuenta de Afore tendrá un NIP
SAT13 oct 2023

En 2024 tu cuenta de Afore tendrá un NIP

Este número será obligatorio para movimientos digitales, busca evitar el robo de identidad y fraudes El nuevo Número de Identificación Personal (NIP) que será generado por las Afores para prevenir ...

El Contribuyente·5 min
La importancia del SEO en una estrategia de marketing digital
Impuestos13 oct 2023

La importancia del SEO en una estrategia de marketing digital

Dejando de lado los aspectos técnicos, la forma más fácil de entender el SEO es explicarlo como la participación digital de tu empresa en el mercado respecto a la competencia. Sin embargo, la defin...

El Contribuyente·5 min
¿Puedo cambiar mi nómina a otro banco?
SAT13 oct 2023

¿Puedo cambiar mi nómina a otro banco?

Descubre si es posible hacer tu cambio de nómina a otro banco y algunos motivos atractivos para animarte a realizar este trámite. Es una pregunta muy válida. Sin embargo, descubrirás que la respues...

El Contribuyente·5 min
Ven bien los estímulos fiscales para el nearshoring
SAT12 oct 2023

Ven bien los estímulos fiscales para el nearshoring

Los incentivos son beneficiosos tanto para las empresas ya establecidas en México como para las que planean ingresar al mercado, señalan La implementación de nuevos estímulos fiscales por parte del...

El Contribuyente·5 min
Detecta SAT más sitios donde suplantan al fisco
SAT12 oct 2023

Detecta SAT más sitios donde suplantan al fisco

Han surgido en diversas redes sociales sitios web fraudulentos que tienen como objetivo suplantar la identidad del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una advertencia urge...

El Contribuyente·5 min
Contpaqi lanza una nueva plataforma gamificada
SAT12 oct 2023

Contpaqi lanza una nueva plataforma gamificada

La firma de software empresarial busca impulsar el aprendizaje acelerado y la interacción con sus productos En un contexto en el que la gamificación se ha convertido en una metodología ampliamente ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es un convenio privado con el Infonavit?
Impuestos11 oct 2023

¿Qué es un convenio privado con el Infonavit?

El esquema Borrón y cuenta nueva por convenio privado permite a los derechohabientes del Infonavit poner al corriente su crédito, sin importar si está en pesos o en veces salario mínimo Las persona...

El Contribuyente·5 min
Descubre los secretos de El Buen Fin Profeco 2023
SAT10 oct 2023

Descubre los secretos de El Buen Fin Profeco 2023

El esperado Buen Fin Profeco, el Black Friday a la mexicana, ya tiene su fecha confirmada para el 2023. Desde el 17 hasta el 20 de noviembre, México se vestirá de ofertas y promociones, con comerci...

El Contribuyente·5 min
Recauda SAT 3.3 billones en lo que va de 2023
SAT09 oct 2023

Recauda SAT 3.3 billones en lo que va de 2023

Desde 2018 hasta 2023, los ingresos tributarios han experimentado un incremento del 12.8 por ciento, pasando de 2.299 billones a 3.348 billones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SA...

El Contribuyente·5 min
En estas operaciones está limitado el uso efectivo
SAT05 oct 2023

En estas operaciones está limitado el uso efectivo

Te explicamos el tipo de operaciones, así como los montos hasta por los cuales se encuentra restringido el uso de efectivo y metales En 2012 se decretó la Ley Federal para la Prevención e Identific...

El Contribuyente·5 min
Sin aviones, comienza la venta de vuelos de la nueva Mexicana
Impuestos05 oct 2023

Sin aviones, comienza la venta de vuelos de la nueva Mexicana

La aerolínea aún no posee la concesión necesaria para operar como servicio público de transporte aéreo nacional e internacional La tan esperada reaparición de Mexicana de Aviación ha generado contr...

El Contribuyente·5 min
Este sería el aumento al salario mínimo para 2024
SAT04 oct 2023

Este sería el aumento al salario mínimo para 2024

El gobierno y el sector trabajador estarían proponiendo un aumento de 20% al salario mínimo para el próximo año El 28 de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ...

El Contribuyente·5 min
Frenan diputados reducción de la jornada laboral
Impuestos03 oct 2023

Frenan diputados reducción de la jornada laboral

Los legisladores realizarán un parlamento abierto para discutir la modificación constitucional La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados decidió aplazar la aprobación de ...

El Contribuyente·5 min
Acusan a Gloria Trevi de defraudación fiscal
SAT03 oct 2023

Acusan a Gloria Trevi de defraudación fiscal

La cantante Gloria Trevi se encuentra en el ojo del huracán legal nuevamente y podría ir a la cárcel La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, ha citado a Glor...

El Contribuyente·5 min
CONTPAQi inaugura sus nuevas oficinas en Guadalajara
Impuestos02 oct 2023

CONTPAQi inaugura sus nuevas oficinas en Guadalajara

Las nuevas instalaciones están diseñadas para acomodar a más de 300 colaboradores simultáneamente, siguiendo un concepto de oficinas colaborativas La reconocida empresa de software CONTPAQi inaugur...

El Contribuyente·5 min
Conoce los regímenes de aseguramiento del IMSS
Impuestos28 sep 2023

Conoce los regímenes de aseguramiento del IMSS

El Régimen Voluntario permite a personas que no son asalariadas cotizar al IMSS de manera voluntaria para acceder a servicios de salud y prestaciones económicas El Instituto Mexicano del Seguro Soc...

El Contribuyente·5 min
¿Cuál es la diferencia entre meta y objetivo?
SAT27 sep 2023

¿Cuál es la diferencia entre meta y objetivo?

Todo negocio, proyecto o actividad tiene un propósito, ello es clave para determinar el paso a paso, pues una vez definido el qué se busca, hay que pensar en el cómo. A menudo, para referirnos a el...

El Contribuyente·5 min
Rechaza SCJN amparo a Elektra por créditos fiscales
SAT27 sep 2023

Rechaza SCJN amparo a Elektra por créditos fiscales

La Suprema Corte de Justicia rechazó la atracción de amparos por parte de Grupo Elektra en disputa por créditos fiscales por valor de 26,806 millones de pesos La Suprema Corte de Justicia de la Nac...

El Contribuyente·5 min
Consejos para justificar depósitos en efectivo
SAT21 sep 2023

Consejos para justificar depósitos en efectivo

Si los depósitos en efectivo no se justifican, hay riesgo de que el SAT quiera cobrar impuestos por los ingresos exentos La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), en la fracción IV del Artí...

El Contribuyente·5 min
Presume SAT estímulo fiscal al IEPS de 104 mdp
SAT20 sep 2023

Presume SAT estímulo fiscal al IEPS de 104 mdp

El apoyo otorgado por el gobierno ha evitado un aumento en los combustibles, señaló el fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reportado que, al cierre del mes de agosto de 2023, el...

El Contribuyente·5 min
Reportan usuarios falla general en sistemas del SAT
SAT19 sep 2023

Reportan usuarios falla general en sistemas del SAT

Contribuyentes se cuestionan si el SAT ofrecerá una prórroga para las declaraciones provisionales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrentó serias dificultades técnicas este 18 de sep...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la modalidad 40 del IMSS ?
Impuestos19 sep 2023

¿Qué es la modalidad 40 del IMSS ?

Los beneficiarios de esta modalidad deben pagar mensualmente sus cuotas al IMSS, que se calculan en función de sus ingresos y la edad del cotizante La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro...

El Contribuyente·5 min
¿Las personas deben pagar impuestos si reciben remesas?
SAT18 sep 2023

¿Las personas deben pagar impuestos si reciben remesas?

Las personas físicas residentes en México que reciben donativos de sus padres, de sus hijos, de su esposa o esposo, o de su concubina o concubino, no pagan ISR por esos ingresos Los envíos de diner...

El Contribuyente·5 min
Crece la amenza de ciberataques en México
SAT18 sep 2023

Crece la amenza de ciberataques en México

La creciente amenaza de ciberataques en México destaca la importancia de que tanto el Gobierno como las organizaciones del sector privado refuercen sus medidas de seguridad cibernética En el último...

El Contribuyente·5 min
Atención: impuesto al ahorro aumentará 10 veces en 2024
SAT15 sep 2023

Atención: impuesto al ahorro aumentará 10 veces en 2024

El próximo año se llevará a cabo un aumento del impuesto al ahorro, que pasará de 0.15% a 1.48% El gobierno federal enfrenta una urgente necesidad de recursos, ya que proyecta un déficit de ingreso...

El Contribuyente·5 min
Conoce lo bueno y lo malo del Paquete Económico para 2024
SAT14 sep 2023

Conoce lo bueno y lo malo del Paquete Económico para 2024

Con una proyección de recaudación de 4.9  billones de pesos, al SAT se le exigirá que haga lo que sea necesario para que los contribuyentes paguen impuestos, señalan especialistas El 8 de septiembr...

El Contribuyente·5 min
Piden una reforma fiscal que aclare los criterios del SAT
SAT14 sep 2023

Piden una reforma fiscal que aclare los criterios del SAT

Con una reforma fiscal disminuirían los litigios por las diferencias de criterios entre la autoridad y los contribuyentes, señalan especialistas El 8 de septiembre de 2023, la Presidencia de la Rep...

El Contribuyente·5 min
Impuestos ganan terreno en las finanzas públicas para 2024
SAT14 sep 2023

Impuestos ganan terreno en las finanzas públicas para 2024

Los ingresos tributarios ascenderán a 4 billones 941 mil millones de pesos, representando un incremento anual del 6.1 por ciento El próximo año, se prevé una transformación significativa en la estr...

El Contribuyente·5 min
Viene el Paquete Económico 2024 sin nuevos impuestos
SAT12 sep 2023

Viene el Paquete Económico 2024 sin nuevos impuestos

La estrategia de Hacienda seguirá enfocada en mantener la fortaleza de la recaudación sin aumentar impuestos o crear nuevos El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en...

El Contribuyente·5 min
Meta 2024: El SAT va por 4.9 billones de pesos
SAT11 sep 2023

Meta 2024: El SAT va por 4.9 billones de pesos

Algunos expertos creen que esta cifra aún no es suficiente para cubrir el nivel de gasto propuesto en el Paquete Económico La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio ...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué es más cara la Modalidad 40 del IMSS?
SAT08 sep 2023

¿Por qué es más cara la Modalidad 40 del IMSS?

Después de unas modificaciones realizadas a la Ley del Seguro Social, la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS aumentó a partir del 2023 La Modalidad 40 se refiere a un esquema...

El Contribuyente·5 min
Cuida este detalle si pagas por asimilados a salarios
SAT07 sep 2023

Cuida este detalle si pagas por asimilados a salarios

En el régimen de asimilados a salarios el CFDI que debe expedirse por estos ingresos, es expedido por quien efectúa el pago de los servicios En ocasiones, los patrones llenan los Comprobantes Fisca...

El Contribuyente·5 min
Anuncia AMLO aumento a las becas para estudiantes
SAT07 sep 2023

Anuncia AMLO aumento a las becas para estudiantes

El objetivo, dijo López Obrador, es elevar el apoyo a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria Luego de anunciar un aumento del 25 por ciento en las pensiones de adultos mayores, el pre...

El Contribuyente·5 min
Cómo se calculan las actualizaciones y recargos del SAT
SAT01 sep 2023

Cómo se calculan las actualizaciones y recargos del SAT

El fisco mexicano aplica actualizaciones y recargos a las obligaciones fiscales pendientes de pago Los contribuyentes pueden atrasarse en el pago de sus obligaciones tributarias, y eso es más común...

El Contribuyente·5 min
El gobierno de México va por la regulación de criptomonedas
Impuestos01 sep 2023

El gobierno de México va por la regulación de criptomonedas

A pesar de la presencia de plataformas de criptoactivos en México, no existe una definición de cómo abordar estos activos en el sistema financiero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...

El Contribuyente·5 min
¿Nuevos impuestos? Hacienda descarta “sorpresas” en 2024
SAT01 sep 2023

¿Nuevos impuestos? Hacienda descarta “sorpresas” en 2024

Los impuestos se mantendrán prácticamente iguales y no habrá ningún ajuste en ese aspecto, señaló el subsecretario de Hacienda El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio, ...

El Contribuyente·5 min
Así puedes poner una fecha anterior a tus facturas
SAT31 ago 2023

Así puedes poner una fecha anterior a tus facturas

Los contribuyentes cuentan hasta con 72 horas para aplicar el “efecto reversa” al emitir un CFDI Los contribuyentes que no alcancen a emitir sus facturas electrónicas o Comprobantes Fiscales Digita...

El Contribuyente·5 min
Conoce los detalles del estímulo fiscal a las colegiaturas
Impuestos31 ago 2023

Conoce los detalles del estímulo fiscal a las colegiaturas

El especialista del Colegio de Contadores Públicos de México, Roberto Iván Colin, aborda los detalles del estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos A...

El Contribuyente·5 min
Recaudación aumenta en julio gracias al ISR y al IEPS
SAT31 ago 2023

Recaudación aumenta en julio gracias al ISR y al IEPS

Los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento real anual del 6.3 por ciento, según reporta Hacienda En julio de este año, el sector público experimentó un crecimiento real anual en sus ingresos,...

El Contribuyente·5 min
¿Cuánto debo pagar al mes para tener seguro del IMSS?
Impuestos30 ago 2023

¿Cuánto debo pagar al mes para tener seguro del IMSS?

Este esquema permite que los trabajadores puedan afiliarse al IMSS para tener seguro médico aunque no tengan un patrón Para los trabajadores independientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social...

El Contribuyente·5 min
Regresan niños a clases entre comida chatarra
SAT30 ago 2023

Regresan niños a clases entre comida chatarra

Un informe reveló el alarmante incremento a la venta de comida chatarra en las escuelas del país El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) han revelado resultados pre...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué Mónaco no cobra impuestos a sus residentes?
SAT25 ago 2023

¿Por qué Mónaco no cobra impuestos a sus residentes?

El país ha establecido una política de no cobrar impuesto sobre la renta a sus residentes, lo que ha incentivado a muchas personalidades a establecerse aquí El Principado de Mónaco, un diminuto enc...

El Contribuyente·5 min
Profeco quiere regular a los "influencers"
SAT24 ago 2023

Profeco quiere regular a los "influencers"

Sugieren que los creadores de contenido inserten la leyenda "PublicidadPagada" en sus videos La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido la "*Guía de Publicidad para Influencers" co...

El Contribuyente·5 min
Aprende a utilizar tu Afore de forma rápida y sencilla
Gobierno24 ago 2023

Aprende a utilizar tu Afore de forma rápida y sencilla

Las Afores son instituciones fundamentales para todos los trabajadores mexicanos que cotizan en el sistema de pensiones. A pesar de ello, solo un pequeño porcentaje de la población sabe cómo realiz...

El Contribuyente·5 min
Estos puntos pide el IMCP incluir en la reforma fiscal 2024
Impuestos22 ago 2023

Estos puntos pide el IMCP incluir en la reforma fiscal 2024

Entre los temas que proponen los contadores están la suspensión de sellos digitales, el dictamen fiscal, los esquemas reportables y la deducción de medicamentos El próximo 8 de septiembre, el Poder...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo funciona el mercado de divisas?
Impuestos22 ago 2023

¿Cómo funciona el mercado de divisas?

El mercado de divisas, también conocido como Forex, es un mercado global donde se negocian monedas de diferentes países. Es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen diario de tran...

El Contribuyente·5 min
Estrés laboral afecta a 3 de cada 4 trabajadores en México
SAT21 ago 2023

Estrés laboral afecta a 3 de cada 4 trabajadores en México

El estrés laboral se ha convertido en un problema alarmante en México, afectando al 75% de los trabajadores En un escenario laboral marcado por desafíos y demandas constantes, el estrés se ha conve...

El Contribuyente·5 min
¿Me pueden multar por no expedir recibos de nómina 4.0?
SAT21 ago 2023

¿Me pueden multar por no expedir recibos de nómina 4.0?

Las sanciones pueden ser aplicadas tanto por la Secretaría del Trabajo como por el SAT Desde el pasado 1 de julio de 2023, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina deben se...

El Contribuyente·5 min
El dólar barato afectó la recaudación del IVA
SAT21 ago 2023

El dólar barato afectó la recaudación del IVA

La fortaleza de la moneda mexicana afectó de manera negativa las actividades del comercio exterior La apreciación del peso frente al dólar provocó que, en la primera mitad de 2023, la recaudación d...

El Contribuyente·5 min
NOM-35: Beneficios de aplicarlo en tu empresa
SAT16 ago 2023

NOM-35: Beneficios de aplicarlo en tu empresa

Conseguir y mantener un buen ambiente laboral en el puesto de trabajo es fundamental en la actualidad para las empresas mexicanas. Lograr esa armonía entre el rendimiento y el bienestar de los trab...

El Contribuyente·5 min
Conoce el efecto fiscal de la condonación de una deuda
SAT16 ago 2023

Conoce el efecto fiscal de la condonación de una deuda

Cuando se consuma una deuda, el deudor puede tener que incluir el monto de la deuda condonada como ingreso en su declaración de impuestos y pagar impuestos sobre ese monto La condonación de una deu...

El Contribuyente·5 min
Atención: el SAT actualizó un catálogo de la factura 4.0
SAT16 ago 2023

Atención: el SAT actualizó un catálogo de la factura 4.0

En este catálogo la versión se actualiza de la 39.0 a la 40.0, en la cual se adicionan 11 claves de pedimento con inicio de vigencia el 11 de agosto de 2023 El Servicio de Administración Tributaria...

El Contribuyente·5 min
Sorteo Buen Fin 2023 del SAT tendrá bolsa de 500 mdp
SAT15 ago 2023

Sorteo Buen Fin 2023 del SAT tendrá bolsa de 500 mdp

Habrá un premio mayor de 250 mil pesos que será otorgado a una persona que haya realizado una compra superior a 250 pesos El gobierno federal y la iniciativa privada anunciaron la próxima celebraci...

El Contribuyente·5 min
¿Más días de aguinaldo? Empresarios dicen que es inviable
Impuestos14 ago 2023

¿Más días de aguinaldo? Empresarios dicen que es inviable

La Coparmex señala que las compañías del sector privado no están preparadas financieramente para otorgar una prestación de aguinaldo tan elevada La propuesta de homologar el aguinaldo de los emplea...

El Contribuyente·5 min
Suma el SAT a miles de migrantes al RFC
SAT10 ago 2023

Suma el SAT a miles de migrantes al RFC

La iniciativa del fisco se ha centrado en proporcionar una atención ágil y eficaz a los migrantes que desean obtener su RFC como personas físicas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha a...

El Contribuyente·5 min
Así puedes deducir pagos en efectivo en zonas sin bancos
SAT08 ago 2023

Así puedes deducir pagos en efectivo en zonas sin bancos

Los contribuyentes pueden hacer deducibles los pagos en efectivo mayores a $2,000 cuando se realicen en las poblaciones sin servicios financieros Para ser deducibles, los pagos de más de 2,000 peso...

El Contribuyente·5 min
¿Qué hay que hacer con el RFC de un familiar fallecido?
SAT08 ago 2023

¿Qué hay que hacer con el RFC de un familiar fallecido?

Los avisos de cancelación en el RFC de una persona en caso de fallecimiento sólo se pueden presentar en las oficinas del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente...

El Contribuyente·5 min
¿Una factura puede tener más de una 'forma de pago'?
SAT07 ago 2023

¿Una factura puede tener más de una 'forma de pago'?

Existen ocasiones en que una operación es liquidada mediante varias formas de pago, por ejemplo, con cheque y transferencia, o efectivo y tarjeta de crédito Los Comprobantes Fiscales Digitales por ...

El Contribuyente·5 min
El SAT busca fiscalizar a curanderos, chamanes y hechiceros
SAT07 ago 2023

El SAT busca fiscalizar a curanderos, chamanes y hechiceros

Los servicios de medicina alternativa y holística fueron agregados recientemente a los catálogos del CFDI El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede obligar a chamanes, hechiceros y curan...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la "materialidad" de las operaciones para el SAT?
SAT04 ago 2023

¿Qué es la "materialidad" de las operaciones para el SAT?

De acuerdo con especialistas, ni la propia autoridad tributaria sabe definir qué entiende por materialidad de una operación Para tratar de eliminar la simulación de actos que vayan en detrimento de...

El Contribuyente·5 min
¿Nuevos impuestos? Así viene el presupuesto para 2024
SAT04 ago 2023

¿Nuevos impuestos? Así viene el presupuesto para 2024

El presupuesto para 2024 no contempla incrementos en impuestos y se enfoque en programas sociales y el compromiso de concluir obras en ejecución Ignacio Mier Velazco, líder de la Junta de Coordinac...

El Contribuyente·5 min
¿Debo pagar impuestos al SAT por mis ingresos por propinas?
SAT02 ago 2023

¿Debo pagar impuestos al SAT por mis ingresos por propinas?

El SAT establece que las propinas deben ser consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y retención del ISR a cargo del trabajador En México, las propinas son una cantidad adicional de d...

El Contribuyente·5 min
Checa estos puntos sobre la nueva app Factura SAT Móvil
SAT02 ago 2023

Checa estos puntos sobre la nueva app Factura SAT Móvil

Los contribuyentes que quieran empezar a usar la nueva app, tienen que descargarla en su celular y configurarla El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Fact...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo saber si tengo clave del RFC?
SAT01 ago 2023

¿Cómo saber si tengo clave del RFC?

Es probable que una persona nunca haya acudido al SAT, pero que ya tenga una clave del RFC El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave que otorga el Gobierno de México, para identifica...

El Contribuyente·5 min
Así funciona la nueva app Factura SAT Móvil
SAT31 jul 2023

Así funciona la nueva app Factura SAT Móvil

La aplicación gratuita para dispositivos móviles permite generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0, además de consultarlas de manera fácil, rápida y segura El Servicio de Administración Trib...

El Contribuyente·5 min
¿Necesita México una reforma fiscal para 2024?
SAT31 jul 2023

¿Necesita México una reforma fiscal para 2024?

Para el subsecretario de Hacienda, el país necesita es un manejo adecuado de la deuda, eliminar la corrupción y reducir la evasión fiscal Las reformas fiscales son una herramienta que el Gobierno d...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son los acuerdos conclusivos y para qué sirven?
SAT31 jul 2023

¿Qué son los acuerdos conclusivos y para qué sirven?

La petición de acuerdo conclusivo procede en cualquier momento a partir del inicio de las facultades de comprobación y hasta 20 días siguientes a aquel en que se levante el acta final El acuerdo co...

El Contribuyente·5 min
Cómo juntar los créditos del Infonavit y Fovissste
SAT28 jul 2023

Cómo juntar los créditos del Infonavit y Fovissste

Las dos instituciones pueden sumar la capacidad de crédito para vivienda de un solo derechohabiente, cuando éste cotiza simultáneamente en ambas El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para ...

El Contribuyente·5 min
8 plataformas para buscar trabajo como tester
Impuestos27 jul 2023

8 plataformas para buscar trabajo como tester

Para encontrar empleos de tester realmente actuales y adecuados, es importante elegir plataformas y sitios verificados con ofertas. A continuación, presentamos algunas plataformas populares donde m...

El Contribuyente·5 min
El SAT audita a GNP y le impone multas por inconsistencias
SAT27 jul 2023

El SAT audita a GNP y le impone multas por inconsistencias

La empresa respondió que presentará los argumentos de defensa legales que considere adecuados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuso a Grupo Nacional Provincial (GNP) una multa econó...

El Contribuyente·5 min
Recauda SAT 8.6 mil mdp por plataformas digitales en 2023
SAT26 jul 2023

Recauda SAT 8.6 mil mdp por plataformas digitales en 2023

El régimen de plataformas digitales del fisco mexicano se implementó el 1 de junio de 2020 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante los primeros seis meses del año en curs...

El Contribuyente·5 min
Consejos para deducir la renta de autos en México
SAT25 jul 2023

Consejos para deducir la renta de autos en México

Las deducciones fiscales relacionadas con el uso de automóviles para fines comerciales también están sujetas a regulaciones específicas Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben paga...

El Contribuyente·5 min
Motivos por que te pueden rechazar un crédito del Infonavit
Impuestos24 jul 2023

Motivos por que te pueden rechazar un crédito del Infonavit

Las políticas y criterios de elegibilidad del Infonavit pueden cambiar con el tiempo, aunque es importante cumplir con estos puntos al solicitar un crédito Durante su vida laboral, los trabajadores...

El Contribuyente·5 min
Alarma el aumento de empresas factureras
SAT21 jul 2023

Alarma el aumento de empresas factureras

Al cierre del año pasado, se identificaron 12,117 EFOS, frente a las 7,424 registradas en 2018En el último año del 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un incremento del 63....

El Contribuyente·5 min
¿Que debe hacer un contador cuando identifica un fraude?
SAT21 jul 2023

¿Que debe hacer un contador cuando identifica un fraude?

Un contador público que haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de un delito sin haberlo informado, será considerado responsable de encubrimiento Ante la detección de un fra...

El Contribuyente·5 min
Revelan nuevo presunto fraude fiscal de Shakira
Impuestos20 jul 2023

Revelan nuevo presunto fraude fiscal de Shakira

Juzgado español abre nueva investigación por presuntas irregularidades fiscales contra Shakira Este jueves, un juzgado de instrucción español anunció la apertura de una nueva investigación contra l...

El Contribuyente·5 min
Poder Judicial limita al SAT pedir información de terceros
SAT20 jul 2023

Poder Judicial limita al SAT pedir información de terceros

La autoridad fiscal no debe solicitar datos de terceros, como el RFC, nombre y teléfono, lo que limitará sus facultades, señalan especialistas El Poder Judicial de la Federación recientemente deter...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es un fraude contable o fiscal?
SAT20 jul 2023

¿Qué es un fraude contable o fiscal?

El fraude puede ser cualquier crimen en que por lucro se usa el engaño como el principal modus operandi Ante la detección de un fraude contable o fiscal en México, los profesionales tienen obligaci...

El Contribuyente·5 min
¿Qué pasa con un crédito Infonavit si el titular fallece?
Impuestos20 jul 2023

¿Qué pasa con un crédito Infonavit si el titular fallece?

Los créditos del Infonavit tienen tienen obligatoriamente un seguro que cubre la deuda en caso de incapacidad total o de muerte del trabajador El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para lo...

El Contribuyente·5 min
Nombra Congreso a titular de Prodecon, cuatro años después
Impuestos19 jul 2023

Nombra Congreso a titular de Prodecon, cuatro años después

Designan a Armando Ocampo Zambrano, quien ya había estado a cargo del despacho de la Procuraduría desde abril pasado La Comisión Permanente del Congreso avaló el nombramiento de Armando Ocampo Zamb...

El Contribuyente·5 min
Evita errores en la factura 4.0 con estos consejos
SAT19 jul 2023

Evita errores en la factura 4.0 con estos consejos

El SAT señala que los nombres del emisor y receptor deben registrarse en mayúsculas y sin régimen societario Desde el 1 de abril de 2023, los contribuyentes están obligados a emitir sus Comprobante...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo comprar una casa recuperada por el Infonavit?
SAT17 jul 2023

¿Cómo comprar una casa recuperada por el Infonavit?

Una casa es recuperada por el Infonavit es un inmueble que el titular del crédito hipotecario ha dejado de pagar y no ha cumplido con sus obligaciones contractuales El Instituto del Fondo Nacional ...

El Contribuyente·5 min
El SAT da prórroga al periodo de prueba de la Carta Porte
SAT17 jul 2023

El SAT da prórroga al periodo de prueba de la Carta Porte

La nueva prórroga al 31 de diciembre de 2023, también aplica a la transmisión del complemento al Sistema Electrónico Aduanero El 31 de julio de 2023 terminaba la última prórroga establecida para el...

El Contribuyente·5 min
Estas son las multas más altas que puede aplicar el SAT
SAT14 jul 2023

Estas son las multas más altas que puede aplicar el SAT

Las multas del SAT pueden variar en su monto y gravedad según la infracción cometida El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas a los contribuyentes que incumplan con sus o...

El Contribuyente·5 min
¿En cuánto tiempo borran un adeudo del Buró de Crédito?
SAT14 jul 2023

¿En cuánto tiempo borran un adeudo del Buró de Crédito?

El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con historiales crediticios. A las personas y empresas les conviene que su historial muestre pagos oportunos, porque es una forma ...

El Contribuyente·5 min
Agencia de Aduanas tomará vacaciones de verano
SAT13 jul 2023

Agencia de Aduanas tomará vacaciones de verano

El periodo de vacaciones de la ANAM será 17 al 28 de julio del presente año La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha anunciado su primer periodo vacacional del año, que se llevará a cabo ...

El Contribuyente·5 min
Alerta: estas tarjetas de crédito aumentaron su costo anual
SAT13 jul 2023

Alerta: estas tarjetas de crédito aumentaron su costo anual

De las 33 tarjetas de crédito clásicas disponibles en el mercado mexicano, 20 han elevado su costo, siendo algunas de manera considerable El Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito clási...

El Contribuyente·5 min
¿El SAT tendrá vacaciones de verano en 2023?
SAT12 jul 2023

¿El SAT tendrá vacaciones de verano en 2023?

En los días de descanso no se computan plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se llevan ante las unidades administrativas del SAT Las vacaciones y dí...

El Contribuyente·5 min
SAT y STPS: subcontratación está prohibida
SAT11 jul 2023

SAT y STPS: subcontratación está prohibida

La subcontratación de personal está prohibida. STPS y SAT exhortan a prestadores de servicios a evitar incurrir en defraudación fiscalEste 17 de Mayo el SAT emitió un comunicado acerca de la subcon...

El Contribuyente·5 min
Empresas gastan más con la factura 4.0 del SAT
SAT07 jul 2023

Empresas gastan más con la factura 4.0 del SAT

Las compañías subieron en promedio 28 por ciento sus costos administrativos durante el último año con la versión 4.0 del CFDI El "Estudio sobre Afectaciones a la Deducibilidad de las Empresas en Mé...

El Contribuyente·5 min
¿Cuánto gana un empleado del SAT?
SAT07 jul 2023

¿Cuánto gana un empleado del SAT?

El fisco mexicano tiene una estructura salarial que incluye diferentes niveles jerárquicos y categorías de empleados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución del Gobierno d...

El Contribuyente·5 min
Con este dato sabrás si tu CURP está certificada
Impuestos05 jul 2023

Con este dato sabrás si tu CURP está certificada

El Registro Nacional de Población se encarga de unificar una única CURP, la cual se coteja con la base de datos para mayor precisión y confiabilidad La Clave Única de Registro de Población (CURP) h...

El Contribuyente·5 min
Inversiones por nearshoring suman 42 mil mdd en México
SAT04 jul 2023

Inversiones por nearshoring suman 42 mil mdd en México

BBVA estima que en el primer semestre de este año, las inversiones por nearshoring sumaron alrededor de 42 mil millones de dólares, especialmente por ampliaciones de capacidad de producción La trad...

El Contribuyente·5 min
Recaudación de impuestos creció 3% de enero a mayo de 2023
SAT04 jul 2023

Recaudación de impuestos creció 3% de enero a mayo de 2023

Aunque hubo un descenso en los ingresos presupuestarios, fue compensado parcialmente por el buen desempeño de la recaudación tributaria El 30 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (...

El Contribuyente·5 min
El SAT da prórroga a los contribuyentes del RESICO
SAT03 jul 2023

El SAT da prórroga a los contribuyentes del RESICO

La autoridad fiscal amplió el plazo para que las personas físicas del RESICO puedan activar su e.firma y su Buzón Tributario Los contribuyentes personas físicas del Régimen Simplificado de Confian...

El Contribuyente·5 min
Estas nuevas obligaciones fiscales inician en julio de 2023
SAT30 jun 2023

Estas nuevas obligaciones fiscales inician en julio de 2023

A partir de julio concluyen algunas facilidades que el SAT dio a contribuyentes del RESICO y a otros contribuyentes Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los con...

El Contribuyente·5 min
La gasolina en CDMX cuesta 60% más que en Estados Unidos
SAT30 jun 2023

La gasolina en CDMX cuesta 60% más que en Estados Unidos

Uno de los factores que influyen en la diferencia de precios es el incremento en los costos logísticos de importación y una sobrerregulación para las estaciones de servicio Actualmente, el precio p...

El Contribuyente·5 min
Conoce los requisitos para deducir los pagos en especie
SAT28 jun 2023

Conoce los requisitos para deducir los pagos en especie

Quienes realicen el pago en especie deben documentar de manera correcta la forma de pago en el CFDI que expidan por estas operaciones En ocasiones, los contribuyentes liquidan deudas mediante la en...

El Contribuyente·5 min
Algunos datos de la Carta Porte son opcionales
SAT28 jun 2023

Algunos datos de la Carta Porte son opcionales

A partir del 1 de agosto de 2023 empezarán a aplicarse sanciones por la omisión o llenado incorrecto de la Carta Porte. La Carta Porte como complemento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (...

El Contribuyente·5 min
60% trabajadores en México tienen jornadas laborales extensas
Impuestos27 jun 2023

60% trabajadores en México tienen jornadas laborales extensas

Solo 4 de cada 10 trabajadores en México laboran menos de 5 días a la semana, revela estudio Una gran proporción de la fuerza laboral en México enfrenta largas jornadas de trabajo, según datos reci...

El Contribuyente·5 min
Gobiernos deben aumentar impuestos y recortar gasto: BPI
SAT27 jun 2023

Gobiernos deben aumentar impuestos y recortar gasto: BPI

El organismo dirigido por Agustín Carstens advierte sobre la necesidad de políticas fiscales más estrictas y el aumento de las tasas de interés como una prueba para la estabilidad económica El Banc...

El Contribuyente·5 min
Venden datos personales por 5 dólares en el "mercado negro"
Impuestos26 jun 2023

Venden datos personales por 5 dólares en el "mercado negro"

El comercio de información incluye desde nombres en redes sociales hasta características biométricas Los datos personales y biométricos se han convertido en un valioso botín para los ciberdelincuen...

El Contribuyente·5 min
Demora el SAT en devolver IVA y empresas sufren por liquidez
SAT21 jun 2023

Demora el SAT en devolver IVA y empresas sufren por liquidez

Si bien el plazo máximo legal para obtener el retorno del impuesto es de 40 días hábiles, hay empresas que han esperado hasta seis meses, denuncian empresarios En lo que va del 2023, el Servicio de...

El Contribuyente·5 min
Ni familiares ni favoritismos en elección de Morena: AMLO
SAT20 jun 2023

Ni familiares ni favoritismos en elección de Morena: AMLO

El presidente de México asegura que su familia se mantendrá al margen del  proceso interno de su partido En su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró qu...

El Contribuyente·5 min
Emite SAT 140 millones de CFDI con complemento Carta Porte
SAT19 jun 2023

Emite SAT 140 millones de CFDI con complemento Carta Porte

La Carta Porte ha permitido reforzar los actos de fiscalización y el control en la entrada y salida de mercancías del país, destaca la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) infor...

El Contribuyente·5 min
En qué casos aplica el cumplimiento espontáneo con el SAT
SAT19 jun 2023

En qué casos aplica el cumplimiento espontáneo con el SAT

La normativa señala que deja de ser espontáneo el cumplimiento cuando se hubiera notificado una orden de visita domiciliaria o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada Los con...

El Contribuyente·5 min
Conoce las desventajas de los remates bancarios de casas
SAT16 jun 2023

Conoce las desventajas de los remates bancarios de casas

Es importante saber que los remates bancarios no están exentos de algunas desventajas, como señalan algunos especialistas Los remates bancarios son procesos legales en los que una entidad financie...

El Contribuyente·5 min
6 maneras de evitar el robo a transportes de carga
Impuestos15 jun 2023

6 maneras de evitar el robo a transportes de carga

Cuando un consumidor hace una compra, uno de los momentos esperados es cuando reciben el producto que adquirieron en el plazo indicado por la tienda. Sin embargo, los transportistas se enfrentan a ...

El Contribuyente·5 min
¿Es legal que un contribuyente lleve dos contabilidades?
Impuestos13 jun 2023

¿Es legal que un contribuyente lleve dos contabilidades?

El delito se actualiza cuando se llevan dos registros de una misma contabilidad con diferente contenido, se establece en una tesis de jurisprudencia Los contribuyentes que registren sus operaciones...

El Contribuyente·5 min
Falso empleado del SAT estafa a empleada en Chihuahua
SAT13 jun 2023

Falso empleado del SAT estafa a empleada en Chihuahua

El presunto extorsionador se hizo pasar por personal del SAT y bajo esa identidad falsa, le informó a la trabajadora que era necesario realizar una renovación de la cédula fiscal y el certificado d...

El Contribuyente·5 min
Abusa SAT de las adjudicaciones directas en 2023
SAT09 jun 2023

Abusa SAT de las adjudicaciones directas en 2023

El fisco requirió servicios de empresas privadas y profesionales, pero en el 82.6 por ciento de los casos prefirió las adjudicaciones directas para asignar sus contratos Las adjudicaciones directa...

El Contribuyente·5 min
SCJN avala reforma sobre Carta Porte del SAT
SAT08 jun 2023

SCJN avala reforma sobre Carta Porte del SAT

Decenas de empresas impugnaron mediante amparos el requisito de la Carta Porte, alegando que se multiplicaron por 10 los requisitos de información al fisco El complemento Carta Porte, del Comproban...

El Contribuyente·5 min
El SAT identifica a 923 donatarias autorizadas incumplidas
SAT08 jun 2023

El SAT identifica a 923 donatarias autorizadas incumplidas

La autoridad fiscal señaló a las organizaciones que no cumplieron con la declaración informativa para garantizar la transparencia del uso y destino de los donativos recibidos Las donatarias autoriz...

El Contribuyente·5 min
Así funciona el reparto de utilidades en otros países
SAT07 jun 2023

Así funciona el reparto de utilidades en otros países

La PTU es concebida como un derecho del trabajador de participar en las utilidades generadas por la empresa como resultado de su trabajo El reparto de utilidades o participación de los trabajadores...

El Contribuyente·5 min
Las empresas repartieron 17% más utilidades en 2023
SAT05 jun 2023

Las empresas repartieron 17% más utilidades en 2023

En algunas industrias hubo un incremento particularmente significativo, como el sector de hotelería y servicios, informó la secretaria del Trabajo La titular de la Secretaría del Trabajo, María Lui...

El Contribuyente·5 min
Consejos para adquirir mobiliario para oficina adecuado
SAT02 jun 2023

Consejos para adquirir mobiliario para oficina adecuado

Office Class, empresa de muebles para oficina, menciona que un estudio de ergonomía presentado por RRHH Digital indica que la silla de oficina es de máxima importancia para evitar lesiones en la es...

El Contribuyente·5 min
Saldo a favor: ¿cuándo y cómo te lo regresa el SAT?
SAT01 jun 2023

Saldo a favor: ¿cuándo y cómo te lo regresa el SAT?

Una duda común entre los contribuyentes es respecto al procedimiento y tiempo para recibir por parte del SAT el saldo a favor en los casos que aplica. Aunque las obligaciones fiscales de los contri...

El Contribuyente·5 min
El SAT ganó 71% del monto disputado en juicios
SAT01 jun 2023

El SAT ganó 71% del monto disputado en juicios

El fisco ganó en sentencia definitiva, un total 3 mil 304 juicios interpuestos por contribuyentes, mismos que sumaron 25 mil 357 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) est...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo hay que declarar el dinero en la aduana?
SAT31 may 2023

¿Cuándo hay que declarar el dinero en la aduana?

Toda persona que ingrese o salga del país y lleve consigo cantidades superiores al equivalente a 10,000 dólares tiene la obligación de declararlo a las autoridades aduaneras El Servicio de Administ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son las Afores y cómo funcionan?
Gobierno30 may 2023

¿Qué son las Afores y cómo funcionan?

A pesar de su gran relevancia para el bienestar y calidad de vida de los trabajadores, muchas personas desconocen que es una Afore y cómo funcionan estas entidades financieras. Estas son interrogan...

El Contribuyente·5 min
El RESICO crece, pero muy lentamente
SAT26 may 2023

El RESICO crece, pero muy lentamente

Expertos coinciden en que el RESICO está muy por debajo de la cifra de contribuyentes que se prevé pueda captar En 2022 se implementó el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), al que el fisco ...

El Contribuyente·5 min
STPS revisa y audita a empresas en el REPSE
SAT25 may 2023

STPS revisa y audita a empresas en el REPSE

La secretaría realiza auditorías y advierte que muchas empresas perderán su registro como empresas de servicios especializados Las empresas que presten servicios de subcontratación y que no estén i...

El Contribuyente·5 min
Cae captación IVA por aumento de las devoluciones
SAT24 may 2023

Cae captación IVA por aumento de las devoluciones

Otra de las causas de la disminución fueron los efectos de la apreciación del peso frente al dólar en operaciones de comercio exterior En el periodo enero-marzo de 2023, el Impuesto al Valor Agrega...

El Contribuyente·5 min
Niegan amparo a Raúl Beyruti, "Rey del outsourcing"
SAT23 may 2023

Niegan amparo a Raúl Beyruti, "Rey del outsourcing"

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó amparar al quejoso por unanimidad El fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, conocido como "El Rey del outsourcing", pretendí...

El Contribuyente·5 min
Libertex estará presente en "Money Expo México"
Impuestos23 may 2023

Libertex estará presente en "Money Expo México"

¡Visita el stand de Libertex para tener una oportunidad de ganar las camisetas oficiales firmadas del FC Bayern y el Tottenham Hotspur! Libertex está encantada de participar en el mayor evento de t...

El Contribuyente·5 min
Eficacia del poliestireno expandido en la construcción
Impuestos23 may 2023

Eficacia del poliestireno expandido en la construcción

Actualmente, el sector de la construcción ha generado un impacto considerable en el medio ambiente, contribuyendo a la contaminación atmosférica, por lo que conforme pasa el tiempo se han estado bu...

El Contribuyente·5 min
Conoce el manual del SAT sobre el reparto de utilidades 2023
SAT22 may 2023

Conoce el manual del SAT sobre el reparto de utilidades 2023

La multa para el patrón que no cumpla con el pago de la repartición de utilidades es de 250 a 5,000 UMAs, es decir, de 25,935 a 518,700 pesos El reparto de utilidades o Participación de los Trabaja...

El Contribuyente·5 min
Cursos online gratuitos SEP 2023-2024
Impuestos17 may 2023

Cursos online gratuitos SEP 2023-2024

Una oportunidad de mejorar tu formación y habilidades profesionales En la Era Digital en la que vivimos la formación onlinese ha convertido en una poderosa herramienta para el aprendizaje y el desa...

El Contribuyente·5 min
El SAT podría obstaculizar el nearshoring en México
SAT17 may 2023

El SAT podría obstaculizar el nearshoring en México

Las empresas no pueden operar en el país sin constituirse como una sociedad mercantil, lo cual implica darse de alta ante el fisco Expertos estimaron que las empresas que lleguen al país como efect...

El Contribuyente·5 min
Obtener una buena rentabilidad con el empeño
Impuestos16 may 2023

Obtener una buena rentabilidad con el empeño

Las casas de empeño han existido desde hace muchos años y siempre han sido una especial alternativa si se necesitacontar con una cantidad de dinero de manera instantánea. La facilidad de obtener el...

El Contribuyente·5 min
Las renuncias recaudatorias aumentaron 30.9% en 2022
SAT16 may 2023

Las renuncias recaudatorias aumentaron 30.9% en 2022

La renuncia recaudatoria es aquel tratamiento de carácter impositivo que se desvía de la estructura “normal” de los impuestos, que da lugar a un régimen de excepción y que implica una menor o inclu...

El Contribuyente·5 min
Alumnas del ITESO crearon el manual "Nenis y el SAT"
SAT15 may 2023

Alumnas del ITESO crearon el manual "Nenis y el SAT"

El manual busca ser una guía práctica para que las "nenis" tengan información básica del SAT y los impuestos, y para promover la inscripción de estas emprendedoras al RFC A las emprendedoras que us...

El Contribuyente·5 min
¿Cuál es el tope del reparto de utilidades o PTU 2023?
Impuestos11 may 2023

¿Cuál es el tope del reparto de utilidades o PTU 2023?

La reforma a la Ley Federal del Trabajo estableció un nuevo tope en la PTU del trabajador Con las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicadas el 23 de abril de 2021, en el Diario Oficial...

El Contribuyente·5 min
Adeudos de grandes contribuyentes al SAT crecieron 24%
SAT10 may 2023

Adeudos de grandes contribuyentes al SAT crecieron 24%

El monto de los adeudos fiscales de los grandes contribuyentes registró 546,648 millones de pesos en el primer trimestre de 2023 Los adeudos fiscales de grandes contribuyentes al Servicio de Admini...

El Contribuyente·5 min
¿En dónde denuncio si una empresa no paga utilidades?
SAT09 may 2023

¿En dónde denuncio si una empresa no paga utilidades?

Durante los meses de mayo y junio los patrones  tienen la obligación de realizar las entregas de PTU a sus trabajadores Las personas morales deben presentar su declaración anual a más tardar en mar...

El Contribuyente·5 min
Reporta SAT crecimiento de recaudación a abril de 2023
SAT09 may 2023

Reporta SAT crecimiento de recaudación a abril de 2023

De enero a abril del presente año, los ingresos tributarios registraron 1 billón 598,756 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de manera preliminar que los ingres...

El Contribuyente·5 min
Prevén amparos por tope a pago de utilidades o PTU
SAT08 may 2023

Prevén amparos por tope a pago de utilidades o PTU

Los lideres sindicales y trabajadores no quieren los topes que se establecieron con la reforma a la subcontratación Con la reforma a la subcontratación laboral de 2021, se puso un tope al reparto d...

El Contribuyente·5 min
Jefe del SAT delega facultades a administradores generales
SAT08 may 2023

Jefe del SAT delega facultades a administradores generales

Entre las facultades de Martínez Dagnino se encuentran la cancelación de sellos digitales, visitas domiciliarias, reducción de multas a contribuyentes y la declaración de embargos, además de la sus...

El Contribuyente·5 min
El IMSS amplió la vigencia de su Opinión de cumplimiento
SAT08 may 2023

El IMSS amplió la vigencia de su Opinión de cumplimiento

El Instituto estableció que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante un plazo de 15 días naturales El Instituto Mexicano del Seguro So...

El Contribuyente·5 min
¿Qué se necesita para timbrar recibos de nómina 4.0?
SAT05 may 2023

¿Qué se necesita para timbrar recibos de nómina 4.0?

Conoce los nuevos requisitos para el timbrado de nómina de forma correcta, según el SAT. Tras los cambios implementados en la reforma fiscal más reciente, con base en la nueva versión del CFDI 4.0,...

El Contribuyente·5 min
Sube 2.5 veces el tiempo de espera en citas del SAT
SAT05 may 2023

Sube 2.5 veces el tiempo de espera en citas del SAT

Los contribuyentes esperaron en promedio 42 minutos para ser atendidos en la oficinas del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en el primer trimestre de este año un tiempo ...

El Contribuyente·5 min
¿El SAT cobra impuestos por la pensión en pago único?
SAT04 may 2023

¿El SAT cobra impuestos por la pensión en pago único?

Una de las modalidades para el pago de una pensión, es la de un pago de jubilación en pago único. Es decir, la persona recibe en un solo pago el total de su fondo. La declaración anual de las perso...

El Contribuyente·5 min
¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio?
SAT04 may 2023

¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio?

De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 5 de mayo no es día de descanso obligatorio En mayo hay dos celebraciones: el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo y el 5 de may...

El Contribuyente·5 min
Cómo evitar estafas como la reciente del falso Robinhood
Impuestos03 may 2023

Cómo evitar estafas como la reciente del falso Robinhood

El mundo de las criptomonedas es una revolución potencial en el funcionamiento de la economía mundial. Pero, como con cualquier nueva tecnología, hay trampas en el camino, y las criptomonedas no so...

El Contribuyente·5 min
Prevé Alsea que litigio con SAT dure hasta 4 años más
SAT03 may 2023

Prevé Alsea que litigio con SAT dure hasta 4 años más

La operadora de restaurantes busca invalidar el cobro de 3,881 millones de pesos que el SAT le exige por el impago de impuestos correspondientes a la compra de Vips en 2014 Durante una conferencia ...

El Contribuyente·5 min
Atención: no olvides amortizar tus pérdidas fiscales
Impuestos02 may 2023

Atención: no olvides amortizar tus pérdidas fiscales

Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores Cuando el monto de las deducciones autori...

El Contribuyente·5 min
El rol de la geometría en educación moderna
Impuestos26 abr 2023

El rol de la geometría en educación moderna

La geometría es una herramienta de aprendizaje fundamental para la educación moderna. Desde la formación básica hasta los estudios más avanzados, la geometría ayuda a los estudiantes a comprender c...

El Contribuyente·5 min
El Inegi alista la actualización del INPC para 2024
SAT25 abr 2023

El Inegi alista la actualización del INPC para 2024

La consulta pública de actualización del INPC se efectuará en el periodo mayo-junio y el cambio de año base en las encuesta económicas en junio próximo El Instituto Nacional de Estadística y Geogra...

El Contribuyente·5 min
Reporta IMCP casos de suplantación en la declaración anual
SAT20 abr 2023

Reporta IMCP casos de suplantación en la declaración anual

Los contadores dijeron que algunas personas físicas denunciaron que su declaración anual ante el SAT fue presentada por otros contribuyentes La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públi...

El Contribuyente·5 min
Piden aumentar monto de deducibilidad de autos eléctricos
SAT20 abr 2023

Piden aumentar monto de deducibilidad de autos eléctricos

Expertos consideran que los montos deducibles que se aplican por la compra de autos eléctricos en México deben elevarse Durante abril, las personas físicas deben presentar su declaración anual del ...

El Contribuyente·5 min
Plataforma del SAT complicó las declaraciones anuales: IMEF
SAT19 abr 2023

Plataforma del SAT complicó las declaraciones anuales: IMEF

Los ejecutivos señalaron que 2023 fue uno de los años más complejos para la presentación de la declaración anual de las empresas La presentación de las declaraciones anuales para las personas moral...

El Contribuyente·5 min
Laura Bozzo libra prisión por delito fiscal
SAT18 abr 2023

Laura Bozzo libra prisión por delito fiscal

La conductora llevará en libertad, sin condición alguna, su proceso por presuntamente vender en 12.7 millones de pesos un inmueble embargado por el SAT El juez federal Daniel Ramírez Peña canceló r...

El Contribuyente·5 min
Recaudación creció 13.9% en el sexenio de la 4T
SAT18 abr 2023

Recaudación creció 13.9% en el sexenio de la 4T

El SAT informó que de 2018 a 2023, el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 13.9% El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las cifras de los ingresos tributari...

El Contribuyente·5 min
¿Qué pasa si un trabajador no tiene domicilio fiscal?
SAT17 abr 2023

¿Qué pasa si un trabajador no tiene domicilio fiscal?

Los trabajadores deben proporcionar a su empleador su RFC, así como nombre completo y código postal de su domicilio fiscal registrado ante el SAT El 1 de abril inició el uso obligatorio de la versi...

El Contribuyente·5 min
Atención: esta obligación fiscal está a punto de vencer
Impuestos14 abr 2023

Atención: esta obligación fiscal está a punto de vencer

El plazo para presentar la balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio, conocido como "período 13" Las personas morales tienen la obligación fiscal de enviar el archivo XML correspondi...

El Contribuyente·5 min
Recaudación de impuestos en minería crece 128%
SAT12 abr 2023

Recaudación de impuestos en minería crece 128%

De 2020 a 2020, Hacienda recaudó 163 mil 848 millones de pesos de impuesto sobre la renta Datos de la Secretaría de Hacienda revelan que, gracias al aumento en la producción minera, el gobierno fed...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo procede una devolución automática de impuestos?
SAT12 abr 2023

¿Cuándo procede una devolución automática de impuestos?

Los contribuyentes deben cumplir con algunos requisitos para que el SAT les deposite de manera automática la devolución de impuestos Las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas ...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué mi CURP no está certificada y cómo solucionarlo?
Impuestos12 abr 2023

¿Por qué mi CURP no está certificada y cómo solucionarlo?

Al consultar su CURP, algunas personas se encuentran con que ésta no contiene la leyenda de “CURP Certificada” La Clave Única de Registro de Población (CURP) sirve para registrar en forma individua...

El Contribuyente·5 min
El SAT reclama a Grupo Vitro adeudo fiscal por 2,622 mdp
SAT10 abr 2023

El SAT reclama a Grupo Vitro adeudo fiscal por 2,622 mdp

El fisco mexicano realizó una auditoría a la compraventa de acciones intercompañías de la empresa El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama a Grupo Vitro el pago de 2,622 millones de p...

El Contribuyente·5 min
¿Es legal el control de asistencia en México?
Impuestos10 abr 2023

¿Es legal el control de asistencia en México?

Si alguna vez te hiciste esta pregunta, pero no encontraste una respuesta convincente, entonces este post es para ti. De entrada, la respuesta a esa pregunta es sí, siempre y cuando se realice de a...

El Contribuyente·5 min
Aprende desde casa: cursos y masters online para México
Impuestos10 abr 2023

Aprende desde casa: cursos y masters online para México

La educación en línea, como la de https://www.euroinnova.mx/, se ha convertido en una tendencia cada vez más popular en todo el mundo, incluyendo México. Gracias a la tecnología, ahora es posible a...

El Contribuyente·5 min
Armando Ocampo, nuevo titular en funciones de la Prodecon
Impuestos04 abr 2023

Armando Ocampo, nuevo titular en funciones de la Prodecon

En ausencia del titular de la institución, el subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente asume las funciones y responsabilidades conforme al orden de la estructura orgánica de la Proc...

El Contribuyente·5 min
Reporta SAT retraso en la emisión de factura 4.0 de nómina
SAT04 abr 2023

Reporta SAT retraso en la emisión de factura 4.0 de nómina

Los CFDI 4.0 de egreso, traslado y pagos tienen un avance del 99%, mientras que el de nómina sólo del 62% El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que hasta el 3 de abril se ha lograd...

El Contribuyente·5 min
Nombra Gobernación a nuevo subprocurador de Prodecon
Impuestos04 abr 2023

Nombra Gobernación a nuevo subprocurador de Prodecon

Armando Ocampo Zambrano es el nuevo titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, nombró a Armando Ocampo Zambran...

El Contribuyente·5 min
¿Hay días inhábiles en la Semana Santa 2023?
SAT03 abr 2023

¿Hay días inhábiles en la Semana Santa 2023?

En este periodo algunas empresas y entidades suspenden operaciones, otorgan vacaciones o tienen asuetos, pero qué dice la ley al respecto. La Semana Santa de 2023 se celebra del domingo 2 de abril ...

El Contribuyente·5 min
El SAT da dos prórrogas... pero no a la declaración anual
SAT31 mar 2023

El SAT da dos prórrogas... pero no a la declaración anual

El fisco informó que el CFDI de nómina 4.0 será obligatorio hasta el 1 de julio y los contribuyentes del RESICO tendrán tres meses más para tramitar su e.firma y activar el Buzón tributario El Serv...

El Contribuyente·5 min
¿Qué días descansará el SAT en Semana Santa?
SAT31 mar 2023

¿Qué días descansará el SAT en Semana Santa?

El fisco mexicano se tomará unos días de vacaciones durante la Semana Santa. Aquí te decimos cuáles son La declaración anual de personas físicas se debe presentar a partir de abril y la fecha límit...

El Contribuyente·5 min
Quitan restricciones para acceder a la pensión por viudez
Impuestos29 mar 2023

Quitan restricciones para acceder a la pensión por viudez

Se eliminaron un par de limitantes al derecho sobre esta pensión por viudez, a través de un decreto de a la Ley del Seguro Social El 24 de marzo de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia...

El Contribuyente·5 min
Estas son las modificaciones del REPSE en 2023
Impuestos28 mar 2023

Estas son las modificaciones del REPSE en 2023

Entre los cambios en el REPSE están la información de beneficiarios y nuevos supuestos para negar el registros En febrero de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un acu...

El Contribuyente·5 min
Así evaden impuestos en las industrias minera y textil
SAT27 mar 2023

Así evaden impuestos en las industrias minera y textil

El SAT identificó las prácticas de contrabando utilizadas por las industrias minera y textil, e identificó el monto de evasión para el periodo de 2015 a 2021 El 17 de marzo de 2023, el Servicio de ...

El Contribuyente·5 min
Empresas de Salinas Pliego deben 39 mil mdp en impuestos
SAT24 mar 2023

Empresas de Salinas Pliego deben 39 mil mdp en impuestos

Grupo Salinas enfrenta juicios por créditos fiscales que suman más de 39 mil millones de pesos Las empresas TV Azteca y Grupo Elektra, pertenecientes al Grupo Salinas y encabezadas por Ricardo Sali...

El Contribuyente·5 min
Premian al SAT por su plataforma OrientaSAT
SAT24 mar 2023

Premian al SAT por su plataforma OrientaSAT

El fisco recibió la distinción de Plata en la categoría "Mejor estrategia de transformación Digital CX - Mejor Iniciativa de automatización" El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México...

El Contribuyente·5 min
Detectan problemas con el simulador de declaración del SAT
SAT22 mar 2023

Detectan problemas con el simulador de declaración del SAT

Señalan que la herramienta tarda mucho en cargar y obliga al contribuyente a aceptar la información precargada Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó el simulador d...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la declaración anual y para qué sirve?
SAT21 mar 2023

¿Qué es la declaración anual y para qué sirve?

Las personas físicas obligadas a presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 deben hacerlo en abril Cada año se presenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las declaracione...

El Contribuyente·5 min
STPS informa los días inhábiles para actos administrativos
SAT14 mar 2023

STPS informa los días inhábiles para actos administrativos

Durante esos días no se computarán los plazos y términos correspondientes en la instauración y substanciación de los procedimientos administrativos La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STP...

El Contribuyente·5 min
Sueldo Neto: Cómo calcularlo y entenderlo correctamente
Impuestos14 mar 2023

Sueldo Neto: Cómo calcularlo y entenderlo correctamente

Cuando buscamos un trabajo o recibimos una oferta de empleo, una de las preguntas más importantes que se nos viene a la mente es cuánto ganaremos de salario. Sin embargo, a menudo nos enfocamos en ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo obtener la Cédula de datos fiscales del SAT?
SAT14 mar 2023

¿Cómo obtener la Cédula de datos fiscales del SAT?

Para descargar el documento, los contribuyentes solo necesitan escribir su RFC o utilizar su Clave Unica de Registro de Población La nueva herramienta para obtener la Cédula de datos fiscales, que...

El Contribuyente·5 min
Prepárate: Este es el “megapuente” de marzo de 2023
SAT13 mar 2023

Prepárate: Este es el “megapuente” de marzo de 2023

Los estudiantes gozarán de un puente de cuatro días, del viernes 17 al lunes 20 de marzo El lunes 20 de marzo de 2023 será un día de descanso oficial para los trabajadores. Esto se debe a que el te...

El Contribuyente·5 min
¿Qué conflictos laborales no se concilian?
Impuestos09 mar 2023

¿Qué conflictos laborales no se concilian?

Entre las controversias entre trabajadores y patrones que se resuelven directamente en tribunales están el acoso y hostigamiento sexual La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientem...

El Contribuyente·5 min
Detectan problema al presentar declaraciones del RIF
SAT09 mar 2023

Detectan problema al presentar declaraciones del RIF

Pese a la creación del RESICO, hay contribuyentes que optaron por seguir tributando en el RIF y pueden seguir gozando de sus beneficios Como parte de la Reforma Fiscal para 2022, el Servicio de Adm...

El Contribuyente·5 min
STPS aclara las dudas sobre el aumento a las vacaciones
Impuestos08 mar 2023

STPS aclara las dudas sobre el aumento a las vacaciones

La Secretaría del Trabajo resolvió las dudas sobre la reforma que aumentó el periodo mínimo de vacaciones para los trabajadores en México Desde el 1 de enero de 2023, los trabajadores del sector pr...

El Contribuyente·5 min
Conoce los beneficios que tienes al facturar
SAT07 mar 2023

Conoce los beneficios que tienes al facturar

Al facturar se cumple con una de las obligaciones fiscales, se pueden deducir impuestos y mejorar el control de gastos e ingresos Al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido...

El Contribuyente·5 min
El SAT da facilidades administrativas al autotransporte
SAT06 mar 2023

El SAT da facilidades administrativas al autotransporte

Estas facilidades son aplicables a los contribuyentes de los sectores primario y de autotransporte de carga y de pasajerosEl 3 de marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publi...

El Contribuyente·5 min
Apúntalo: El 1 de abril ya es obligatoria la factura 4.0
SAT06 mar 2023

Apúntalo: El 1 de abril ya es obligatoria la factura 4.0

La versión 3.3 del CFDI se podrá utilizar hasta el próximo 31 de marzo, por lo que las empresas deben estar listas para realizar los ajustes necesarios El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versi...

El Contribuyente·5 min
TFJA da revés a Grupo Elektra por crédito fiscal
SAT03 mar 2023

TFJA da revés a Grupo Elektra por crédito fiscal

La empresa de Salinas Pliego deberá pagar un crédito fiscal de 2 mil millones de pesos por omisiones del ejercicio fiscal de 2010 El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó los a...

El Contribuyente·5 min
Conoce los cambios fiscales en la declaración anual 2023
SAT03 mar 2023

Conoce los cambios fiscales en la declaración anual 2023

El SAT adicionó dos estados financieros al aplicativo actualizado para la declaración anual de las personas morales La declaración anual de personas morales se presenta en marzo y la de personas fí...

El Contribuyente·5 min
El SAT recauda 2,288 mdp por acuerdos conclusivos
SAT03 mar 2023

El SAT recauda 2,288 mdp por acuerdos conclusivos

La Prodecon actuó como intermediario y testigo en la tramitación de los acuerdos entre la autoridad y el contribuyente La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que en los ...

El Contribuyente·5 min
Fracaso del RESICO: No logra sumar a contribuyentes
SAT28 feb 2023

Fracaso del RESICO: No logra sumar a contribuyentes

Este régimen tenía como objetivo incrementar el padrón de contribuyentes, sin embargo, al cierre del 2022, sólo había incorporado al 26.4% de las personas físicas y al 8.9% de empresas objetivo El ...

El Contribuyente·5 min
Consejos para cuidar la deducción de gastos médicos
SAT23 feb 2023

Consejos para cuidar la deducción de gastos médicos

Sigue estas recomendaciones para evitar que el SAT rechace las deducciones en la declaración anual Las deducciones autorizadas son los gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de ...

El Contribuyente·5 min
¿Puedo ir prisión por incumplir con la declaración anual?
SAT22 feb 2023

¿Puedo ir prisión por incumplir con la declaración anual?

Incumplir con la declaración puede ser considerado como defraudación fiscal, dependiendo del caso La fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 de personas morales e...

El Contribuyente·5 min
El SAT devolvió más de 1 billón de impuestos en 2022
SAT21 feb 2023

El SAT devolvió más de 1 billón de impuestos en 2022

La devolución de IVA registró 809 mil 761 millones de pesos, de acuerdo con la autoridad tributaria El Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió 1 billón 90 millones de impuestos a los c...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se da "fecha cierta" a documentos privados?
SAT21 feb 2023

¿Cómo se da "fecha cierta" a documentos privados?

Los documentos privados presentados ante las autoridades fiscales y judiciales deben cumplir con el requisito de fecha cierta El 6 de diciembre de 2019, la Suprema Corte estableció que los document...

El Contribuyente·5 min
Las trabajadoras ya podrán heredar su pensión
Impuestos17 feb 2023

Las trabajadoras ya podrán heredar su pensión

Mediante un decreto se modificó la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE para modificar algunas definiciones con una redacción más incluyente Las mujeres trabajadoras no tienen, al fallecer, el...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es portabilidad de nómina y cómo hacerlo?
SAT16 feb 2023

¿Qué es portabilidad de nómina y cómo hacerlo?

Saber qué es la portabilidad de nómina y las implicaciones que conlleva, es clave al hablar de la relación existente entre tú, una cuenta bancaria y el dinero que recibes de tu trabajo.

El Contribuyente·5 min
Cómo comprar una casa recuperada por el Infonavit
SAT16 feb 2023

Cómo comprar una casa recuperada por el Infonavit

Este tipo de viviendas pueden generar un ahorro de hasta 30% a las personas que usar su crédito hipotecario del Infonavit Las casas recuperadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa...

El Contribuyente·5 min
Cómo limpiar mi historial en el Buró de Crédito
SAT15 feb 2023

Cómo limpiar mi historial en el Buró de Crédito

Una persona o empresa que deja de pagar un financiamiento tendrá un historial negativo, y eso puede dificultar la obtención de nuevos créditos El Buró de Crédito es una empresa que administra una b...

El Contribuyente·5 min
Cómo detectar un correo falso del SAT
SAT15 feb 2023

Cómo detectar un correo falso del SAT

Los correos falsos generalmente contienen errores o información sospechosa, alertan especialistas Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuyentes reportó la recepción de un c...

El Contribuyente·5 min
El SAT tarda 4 veces más en atender a contribuyentes
SAT14 feb 2023

El SAT tarda 4 veces más en atender a contribuyentes

Los contribuyentes que acudieron a oficinas del SAT esperaron 24 minutos en promedio para ser atendidos El tiempo promedio que los contribuyentes esperaron para ser atendidos en las oficinas del Se...

El Contribuyente·5 min
Detectan cambio en la declaración prellenada del RESICO
SAT14 feb 2023

Detectan cambio en la declaración prellenada del RESICO

En las declaraciones prellenadas de personas físicas ya se pueden restar los CFDI de egresos, por devoluciones, descuentos y bonificaciones El 8 de febrero de 2023, los contribuyentes detectaron un...

El Contribuyente·5 min
Conoce los cambios en el registro para el padrón del REPSE
SAT13 feb 2023

Conoce los cambios en el registro para el padrón del REPSE

La STPS modificó las disposiciones para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados El 5 de febrero de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) p...

El Contribuyente·5 min
Suben las gasolinas: Hacienda reduce apoyo al IEPS
SAT10 feb 2023

Suben las gasolinas: Hacienda reduce apoyo al IEPS

Hacienda reducirá los estímulos para las gasolinas marga, premium y diésel durante la semana del 11 al 17 de febreroLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo la cuota de subsidio de...

El Contribuyente·5 min
Dudan de la respuesta del SAT sobre correos falsos
SAT10 feb 2023

Dudan de la respuesta del SAT sobre correos falsos

La autoridad no aclaró y no fue tan transparente para dejar claro si los correos salieron desde sus servidores, aseguran especialistas Durante la madrugada del 24 de enero pasado, un gran número de...

El Contribuyente·5 min
Conoce los nuevos supuestos para negar o cancelar el REPSE
SAT10 feb 2023

Conoce los nuevos supuestos para negar o cancelar el REPSE

En las disposiciones generales del REPSE se agregaron dos nuevos supuestos por los cuales se podrá negar el registro al padrón de servicios especializados El 5 de febrero de 2023, la Secretaría del...

El Contribuyente·5 min
El SAT reconoce casos de retención de ISR a salario mínimo
SAT09 feb 2023

El SAT reconoce casos de retención de ISR a salario mínimo

Empleadores empezaron a retener ISR a trabajadores que ganan el salario mínimo, aunque es indebido Con el aumento al salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo, los patron...

El Contribuyente·5 min
Conoce las modificaciones a las reglas del REPSE
Impuestos08 feb 2023

Conoce las modificaciones a las reglas del REPSE

Las personas físicas y morales inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas deben adecuarse a dichas modificaciones. El 5 de febrero de 2023, la Secretaría del Trabaj...

El Contribuyente·5 min
Conoce las fechas límite para presentar la ISSIF
SAT08 feb 2023

Conoce las fechas límite para presentar la ISSIF

El Sistema para la elaboración de la información sobre la situación fiscal fue actualizado recientemente a la versión 1.0.0.2. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente actualizó...

El Contribuyente·5 min
Consejos de experto para atender una auditoría del SAT
SAT07 feb 2023

Consejos de experto para atender una auditoría del SAT

En una auditoría fiscal, el fisco analiza y evalúa los registros contables, los movimientos diarios, así como toda la documentación del contribuyente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

El Contribuyente·5 min
Conoce estas tesis judiciales relacionadas con impuestos
Impuestos07 feb 2023

Conoce estas tesis judiciales relacionadas con impuestos

Las tesis y jurisprudencias de la Corte tienen aplicación obligatoria desde el 6 de febrero pasado La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó las tesis y jurisprudencias correspondien...

El Contribuyente·5 min
El SAT publicó las primeras tasas efectivas de ISR del 2023
SAT02 feb 2023

El SAT publicó las primeras tasas efectivas de ISR del 2023

La autoridad contactó por el Buzón Tributario a los contribuyentes con tasas efectivas por debajo de las oficiales para que analicen su situación fiscal El 31 de enero, el Servicio de Administració...

El Contribuyente·5 min
Atención: el nuevo valor de la UMA ya está vigente
SAT01 feb 2023

Atención: el nuevo valor de la UMA ya está vigente

Los valores diario, mensual y anual de la Unidad de Medida estarán vigentes del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024 El 9 de enero pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (I...

El Contribuyente·5 min
En 2023 habrá más fiscalización, según el plan del SAT
SAT01 feb 2023

En 2023 habrá más fiscalización, según el plan del SAT

La fiscalización seguirá siendo uno de los ejes de la autoridad para mantener la recaudación, señala el IMCP Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Ma...

El Contribuyente·5 min
Urgente: estos avisos del RESICO vencen en enero
SAT31 ene 2023

Urgente: estos avisos del RESICO vencen en enero

Hoy 31 de de enero de 2023 vencen una serie de avisos importantes para el cumplimiento de obligaciones fiscales Con la promesa de facilitar el pago de impuestos y sumar más contribuyentes, en 2022 ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo aplicar el aumento de vacaciones? STPS aclara dudas
SAT31 ene 2023

¿Cómo aplicar el aumento de vacaciones? STPS aclara dudas

Las nuevas disposiciones no prevén un esquema de transición de un periodo vacacional a otro para los trabajadores que actualmente están en una relación laboral Desde el 1 de enero de 2023, los trab...

El Contribuyente·5 min
En estos esquemas e industrias pondrá lupa el SAT en 2023
SAT31 ene 2023

En estos esquemas e industrias pondrá lupa el SAT en 2023

La autoridad fiscal dio a conocer su “Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación” para el presente año El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Maestro de Fiscalizació...

El Contribuyente·5 min
¿Qué datos del contribuyente contiene el RFC?
SAT30 ene 2023

¿Qué datos del contribuyente contiene el RFC?

Este Registro Federal está compuesto por 13 caracteres para las personas físicas y 12 caracteres para las empresas El RFC son las siglas de Registro Federal de Contribuyentes, y la clave RFC (númer...

El Contribuyente·5 min
¿Cuánto dan por un carro en el yonke?
Impuestos27 ene 2023

¿Cuánto dan por un carro en el yonke?

¿Ha llegado el momento en el que a tu carro se le ha acabado su vida útil? Es probable que sea hora de deshacerse de él. Sabemos que es difícil pensar en vender o botar un carro, especialmente cuan...

El Contribuyente·5 min
Piden al SAT pronunciarse sobre ISR al salario mínimo
SAT26 ene 2023

Piden al SAT pronunciarse sobre ISR al salario mínimo

Especialistas consideran que la autoridad tributaria debería emitir reglas específicas sobre la retención del ISR al salario mínimo El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR...

El Contribuyente·5 min
Aclara el SAT: intermediarios no deben emitir Carta Porte
SAT26 ene 2023

Aclara el SAT: intermediarios no deben emitir Carta Porte

La emisión de Carta Porte por parte de intermediarios y agentes de transporte generó mucha incertidumbre Derivado de una modificación a las reglas misceláneas que regulan el Complemento Carta Porte...

El Contribuyente·5 min
Genera suspicacia la respuesta del SAT sobre correos falsos
SAT26 ene 2023

Genera suspicacia la respuesta del SAT sobre correos falsos

La autoridad fiscal dice que no envió correos a los contribuyentes y que sus sistemas no fueron hackeados Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuyentes reportó la recepción...

El Contribuyente·5 min
Estos cambios fiscales tienen las donatarias en 2023
SAT25 ene 2023

Estos cambios fiscales tienen las donatarias en 2023

La Miscelánea Fiscal de este año incluyó modificaciones relacionadas a las personas morales sin fines de lucro Con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023 se implementaron múltiples cambios...

El Contribuyente·5 min
Conoce los cambios de la nueva versión del SUA del IMSS
SAT25 ene 2023

Conoce los cambios de la nueva versión del SUA del IMSS

La versión 3.6.3 del Sistema Único de Autodeterminación está disponible desde el 23 de enero de 2023 El 23 de enero pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizó el Sistema Único de Aut...

El Contribuyente·5 min
El SAT niega hackeo por falso correo del Buzón Tributario
SAT25 ene 2023

El SAT niega hackeo por falso correo del Buzón Tributario

La autoridad tributaria señala que el correo masivo que recibieron los contribuyentes no fue enviado a través del Buzón Tributario Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuye...

El Contribuyente·5 min
La UIF aumenta 29% avisos de actividades "sospechosas"
SAT24 ene 2023

La UIF aumenta 29% avisos de actividades "sospechosas"

En 2022 se registraron 9 millones 395 mil avisos de actos u operaciones que involucraron recursos de procedencia que podría ser ilícita El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identif...

El Contribuyente·5 min
¿El Infonavit subirá sus tasas en 2023?
Impuestos24 ene 2023

¿El Infonavit subirá sus tasas en 2023?

Las tasas que ofrece actualmente el Instituto de la Vivienda están entre 1.9 y 10.45 por ciento En los últimos años, el Banco de México (Banxico) subió su tasa de interés de referencia hasta alcanz...

El Contribuyente·5 min
El IMSS prepara la nueva versión del SUA 3.6.3
Impuestos23 ene 2023

El IMSS prepara la nueva versión del SUA 3.6.3

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a partir del 23 de enero de 2023 se encontrará disponible la nueva versión 3.6.3 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA). De acuerdo ...

El Contribuyente·5 min
¿Se debe retener ISR al salario mínimo en 2023?
SAT23 ene 2023

¿Se debe retener ISR al salario mínimo en 2023?

Con el aumento del salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo, el cálculo arroja ISR a cargo  de los empleados que ganan el mínimo El aumento del salario mínimo para 2023 ...

El Contribuyente·5 min
El SAT lanza micrositio Anticorrupción
SAT20 ene 2023

El SAT lanza micrositio Anticorrupción

En el sitio web se puede presentar denuncias o quejas contra funcionarios públicos o contra otros contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un micrositio Anticorrupción en...

El Contribuyente·5 min
Aumento en cuotas patronales podría afectar al empleo
Impuestos20 ene 2023

Aumento en cuotas patronales podría afectar al empleo

Los cambios que iniciaron su vigencia en 2023 obligarán a los patrones a replantearse el gasto que tienen en materia de nómina, de acuerdo con el IMCP En 2023, los patrones enfrentarán desafíos por...

El Contribuyente·5 min
¿Dónde descargar las tablas y tarifas de ISR 2023?
Impuestos19 ene 2023

¿Dónde descargar las tablas y tarifas de ISR 2023?

La actualización de las tablas de ISR sirve para evitar que, ante incrementos salariales, se coloque a los contribuyentes en un rango superior de la tarifa El 27 de diciembre de 2022, se publicó el...

El Contribuyente·5 min
Conoce las modificaciones a los impuestos en CDMX para 2023
SAT19 ene 2023

Conoce las modificaciones a los impuestos en CDMX para 2023

El gobierno local estableció una política fiscal de no creación de nuevas contribuciones, por lo que solo incluyó un ajuste de acuerdo con la inflación Los impuestos y derechos locales son los que ...

El Contribuyente·5 min
Devoluciones de oficio: una facultad "de adorno" del SAT
SAT18 ene 2023

Devoluciones de oficio: una facultad "de adorno" del SAT

Nuestro articulista Ricardo Mendoza nos explica que cualquier cantidad pagada indebidamente a la autoridad fiscal implica un enriquecimiento ilícito de la administración pública El artículo 22 del ...

El Contribuyente·5 min
Las colegiaturas suben pero no los montos de deducción
SAT18 ene 2023

Las colegiaturas suben pero no los montos de deducción

En casi 12 años, el costo de las colegiaturas aumentó entre 58.2 y 69 por ciento, según datos del Inegi En México, el pago de colegiaturas puede ser deducible desde nivel preescolar hasta bachiller...

El Contribuyente·5 min
Acusa Consejo Empresarial trabas del SAT para obtener RFC
SAT17 ene 2023

Acusa Consejo Empresarial trabas del SAT para obtener RFC

El organismo empresarial acusó al SAT de negarles el registro pese a cumplir con los requisitos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha negado al Consejo Empresarial Mexicano su Registro ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo solicitar al SAT información de los empleados?
SAT16 ene 2023

¿Cómo solicitar al SAT información de los empleados?

Los empleadores podrán acceder a los datos de sus trabajadores sin necesidad de solicitarles su Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará una facili...

El Contribuyente·5 min
Conoce los días inhábiles del Infonavit para 2023
Impuestos16 ene 2023

Conoce los días inhábiles del Infonavit para 2023

En estos días no correrán los plazos legales para los actos y procedimientos a cargo del Instituto El 13 de enero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) p...

El Contribuyente·5 min
Facebook cambia de razón social en padrón del SAT
SAT16 ene 2023

Facebook cambia de razón social en padrón del SAT

La nueva razón social de Facebook en México es "Meta Platforms Technologies Ireland Limited" El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un oficio con la actualización de s...

El Contribuyente·5 min
¿Cuál es el valor de la UMI del Infonavit para 2023?
Impuestos13 ene 2023

¿Cuál es el valor de la UMI del Infonavit para 2023?

El Instituto dio a conocer el valor de la UMI, que es un valor que se utiliza para calcular montos de los créditos denominados en Veces Salarios Mínimo El 11 de enero, el Instituto del Fondo Nacion...

El Contribuyente·5 min
Empleadores podrán pedir al SAT datos de sus trabajadores
SAT13 ene 2023

Empleadores podrán pedir al SAT datos de sus trabajadores

El SAT explicó que los empleadores podrán realizar, por única ocasión, la solicitud de información para timbrar la nóminaLos empleadores que deseen obtener los datos fiscales de sus trabajadores pa...

El Contribuyente·5 min
¿Miedo al SAT? 9 prácticas que no debes volver a hacer
SAT12 ene 2023

¿Miedo al SAT? 9 prácticas que no debes volver a hacer

Un especialistas te da los consejos que necesitas para que no te metas en problemas con el SAT este 2023 Comienza el año y seguramente uno de los propósitos más comunes de las personas para 2022 es...

El Contribuyente·5 min
Entérate: la Prodecon redujo sus horarios de atención
SAT12 ene 2023

Entérate: la Prodecon redujo sus horarios de atención

El horario anterior de atención y recepción de documentos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente era de 9 a 17 horas El 10 de enero de 2023, la Procuraduría de la Defensa del Contribuye...

El Contribuyente·5 min
El SAT modificó sus criterios sobre donatarias autorizadas
SAT11 ene 2023

El SAT modificó sus criterios sobre donatarias autorizadas

Entre los cambios están que las personas morales con fines no lucrativos deberán realizar como actividad exclusivamente la que fue autorizada para recibir donativos deducibles El 10 de enero de 202...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo puedo verificar el estatus de mi domicilio fiscal?
SAT11 ene 2023

¿Cómo puedo verificar el estatus de mi domicilio fiscal?

Los contribuyentes pueden, cada vez que lo deseen, verificar el estatus del domicilio en el Registro Federal de Contribuyentes En caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busque ...

El Contribuyente·5 min
Así limitó el SAT la planeación fiscal agresiva
SAT10 ene 2023

Así limitó el SAT la planeación fiscal agresiva

Las reformas fiscales de los últimos cuatro años permitieron al Gobierno federal no tener que aumentar impuestos Con el Paquete Económico para 2023, el Gobierno de México no creó nuevos impuestos, ...

El Contribuyente·5 min
Conoce los cambios en la factura electrónica para 2023
SAT10 ene 2023

Conoce los cambios en la factura electrónica para 2023

La modificación de algunos plazos y otros cambios al CFDI se incluyeron en la Miscelánea Fiscal 2023 A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 de la factura electrónica o Compro...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo llevar mi empresa al siguiente nivel?
SAT09 ene 2023

¿Cómo llevar mi empresa al siguiente nivel?

Tener una empresa propia es un sueño hecho realidad; de hecho, la mayoría de los millennials que cuentan con un empleo fijo fantasean con la idea de emprender en el ámbito comercial y no tener que ...

El Contribuyente·5 min
UMA diaria 2023 valdrá 103.74 pesos
Impuestos09 ene 2023

UMA diaria 2023 valdrá 103.74 pesos

La variación del nuevo valor de la UMA en comparación con el año pasado es de 7.82 por cientoA partir del 1 de febrero de 2023, la Unidad de Medida y Actualización de 2023 tendrá los siguientes val...

El Contribuyente·5 min
Conoce la tasa de recargos que aplicará el SAT en 2023
SAT04 ene 2023

Conoce la tasa de recargos que aplicará el SAT en 2023

Los recargos los determina la autoridad y son publicados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de cada ejercicio fiscal Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, pueden aut...

El Contribuyente·5 min
Atención: el RESICO tiene estos cambios en 2023
SAT04 ene 2023

Atención: el RESICO tiene estos cambios en 2023

Los ajustes al Régimen Simplificado de Confianza fueron publicados en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con la promesa...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se demuestra la materialidad ante el SAT?
SAT03 ene 2023

¿Cómo se demuestra la materialidad ante el SAT?

La materialidad es el conjunto de elementos objetivos, soportes documentales, tanto públicos cómo privados, mediante los cuales se puede demostrar que las operaciones facturadas Para tratar de elim...

El Contribuyente·5 min
¿Qué buscar en un software para facilitar el CFDI 4.0?
SAT03 ene 2023

¿Qué buscar en un software para facilitar el CFDI 4.0?

Toma en cuenta estas recomendaciones para seleccionar las herramientas tecnológicas para tu negocio. Ahora que se amplió el plazo para la entrada en vigor como obligatoria de la nueva versión del C...

El Contribuyente·5 min
Qué es un DAO y para qué sirve
Impuestos28 dic 2022

Qué es un DAO y para qué sirve

Muchos han oído hablar de tecnología DAO, sin embargo, no todos saben para qué sirve y qué beneficios aporta a la comunidad. DAO es una organización Autónoma descentralizada, es una forma de estruc...

El Contribuyente·5 min
SHCP publica las tarifas de ISR 2023
Impuestos27 dic 2022

SHCP publica las tarifas de ISR 2023

Las tarifas de ISR para las personas físicas 2023 fueron actualizadas con la inflación generada desde diciembre de 2020 a noviembre de 2022 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) public...

El Contribuyente·5 min
Tablas ISR 2023
Impuestos27 dic 2022

Tablas ISR 2023

Conoce las tarifas ISR 2023 y las de los subsidios aplicables para saber cuánto ISR pagar durante 2023.

El Contribuyente·5 min
¿Cuáles son las mejores casas de apuestas en México?
Impuestos27 dic 2022

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas en México?

Apostar es una práctica común en el ser humano, una modalidad de entretenimiento versátil, antiquísima y con una historia interesante. No puede faltar en partidos de fútbol u otros deportes, además...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la materialidad para fines fiscales?
SAT26 dic 2022

¿Qué es la materialidad para fines fiscales?

De acuerdo con especialistas,  no hay una definición en la legislación fiscal del concepto materialidad ni existe requisitos para cumplir con ella El concepto materialidad no está definido en la le...

El Contribuyente·5 min
El SAT cerró el año con mayor disponibilidad de citas
SAT26 dic 2022

El SAT cerró el año con mayor disponibilidad de citas

La escasez de citas también propició la creación de un “mercado negro” en el que estos espacios eran puestos a la venta Desde hace aproximadamente dos años, los contribuyentes enfrentan problemátic...

El Contribuyente·5 min
¿No te dieron factura? La Prodecon te puede ayudar
SAT23 dic 2022

¿No te dieron factura? La Prodecon te puede ayudar

La Procuraduría puede apoyar a los contribuyentes con su servicio gratuito de quejas y reclamaciones Los contribuyentes que compran un bien o contratan un servicio pueden pedir una factura o Compro...

El Contribuyente·5 min
El SAT da atención prioritaria y sin cita a estas personas
SAT22 dic 2022

El SAT da atención prioritaria y sin cita a estas personas

Las oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional del SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está de vacaciones. Su periodo vacaciona...

El Contribuyente·5 min
Oficinas del SAT atienden aunque estén de vacaciones
SAT21 dic 2022

Oficinas del SAT atienden aunque estén de vacaciones

La autoridad fiscal informó que sus oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está de vacacione...

El Contribuyente·5 min
¿Debo pagar impuestos por mi aguinaldo?
SAT21 dic 2022

¿Debo pagar impuestos por mi aguinaldo?

El aguinaldo sólo genera ISR si el monto recibido por el trabajador es superior a 30UMAS, es decir, más de 2 mil 900 pesos La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 87, establece que los tra...

El Contribuyente·5 min
6 recomendaciones para evitar problemas con el SAT en 2023
SAT20 dic 2022

6 recomendaciones para evitar problemas con el SAT en 2023

Especialistas recomiendan consultar con el contador las decisiones que van a realizar antes de que sean ejecutadas Parece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) seguirá potenciando sus ...

El Contribuyente·5 min
Esperan que SAT otorgue beneficios fiscales en 2023
SAT20 dic 2022

Esperan que SAT otorgue beneficios fiscales en 2023

Para el próximo año, el SAT podría ofrecer beneficios fiscales a contribuyentes como condonaciones de multas o sanciones. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ofrecer beneficios fi...

El Contribuyente·5 min
Piden al SAT ampliar limitantes para pago de impuestos
SAT20 dic 2022

Piden al SAT ampliar limitantes para pago de impuestos

El IMCP solicitó a la autoridad fiscal evaluar la posibilidad de ampliar o incrementar las limitantes, para que las personas físicas puedan acceder a las distintas modalidades de pago Los bancos pu...

El Contribuyente·5 min
¿Recibiste dinero prestado? Evita pagar impuestos
SAT19 dic 2022

¿Recibiste dinero prestado? Evita pagar impuestos

Si en el año obtuviste ingresos por préstamos, donativos o premios por arriba de los 600,000 pesos tendrás que reportarlos a la autoridad fiscal en la declaración anual El Servicio de Administració...

El Contribuyente·5 min
México y su relevancia en los nuevos contratos comerciales
SAT19 dic 2022

México y su relevancia en los nuevos contratos comerciales

A comienzos de año, México buscaba cerrar acuerdos comerciales de gran relevancia con Ecuador, Brasil y, si se pensaba en los intercontinentales, con el Reino Unido. Sin embargo, según se ha ido av...

El Contribuyente·5 min
Por alza en impuestos, casinos de Nuevo León recaudan menos
Impuestos19 dic 2022

Por alza en impuestos, casinos de Nuevo León recaudan menos

El Consejo Regional de Industriales del Juego (CRIJU) reveló que los casinos de Nuevo León tuvieron una disminución del 30 por ciento en recaudación así como pérdida de clientes, derivado de la apl...

El Contribuyente·5 min
Busca Edomex cobrar nuevo impuesto a repartidores de apps
Impuestos15 dic 2022

Busca Edomex cobrar nuevo impuesto a repartidores de apps

En el Paquete Fiscal 2023, la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México busca aplicar un impuesto adicional del 1.5% por cada entrega realizada. La Secretaría de Finanzas propuso cam...

El Contribuyente·5 min
¿De cuánto será el salario mínimo en el 2023?
SAT15 dic 2022

¿De cuánto será el salario mínimo en el 2023?

El salario mínimo general en 2023 será de 207.44 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzará los 312.41 pesos al día El 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo ha ganado Elba Esther Gordillo juicios al SAT?
SAT14 dic 2022

¿Cómo ha ganado Elba Esther Gordillo juicios al SAT?

La ex dirigente magisterial logró probar que el fisco mexicano violentó su derecho de audiencia Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), volvió a...

El Contribuyente·5 min
Consejos para cuidar la comprobación de viáticos
SAT14 dic 2022

Consejos para cuidar la comprobación de viáticos

Es importante considerar varios factores para un manejo fiscal adecuado de viáticos y así evitar problemas para la empresa y el trabajador La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los gasto...

El Contribuyente·5 min
STPS limita subcontratación en el sector hotelero
Impuestos13 dic 2022

STPS limita subcontratación en el sector hotelero

La dependencia determinó que los principales puestos de trabajo de la industria turística y de hospedaje no podrán ser subcontratados El 12 de diciembre de 2022, la Secretaría del Trabajo y Previsi...

El Contribuyente·5 min
¿Los sueldos y salarios pagados en efectivo son deducibles?
SAT12 dic 2022

¿Los sueldos y salarios pagados en efectivo son deducibles?

El pago de sueldos y salarios que deriven de la relación laboral podrán ser pagados en efectivo, siempre que se cumpla con algunos requisitos Un requisito para la deducción de gastos es que sean pa...

El Contribuyente·5 min
¿Cuál mejor opción para emitir un CFDI de retenciones?
SAT12 dic 2022

¿Cuál mejor opción para emitir un CFDI de retenciones?

Hay que tomar en cuenta que no es el mismo tipo de documento que se usa en un CFDI de ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago. Cuando en la realización de una actividad económica el co...

El Contribuyente·5 min
Consideraciones fiscales sobre el aumento de vacaciones
Impuestos09 dic 2022

Consideraciones fiscales sobre el aumento de vacaciones

Al cumplir el primer año, los trabajadores tendrían derecho a 12 días de vacaciones, ya que actualmente pueden gozar de sólo seis días El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciat...

El Contribuyente·5 min
Cómo ahorrar dinero en medicinas
Impuestos08 dic 2022

Cómo ahorrar dinero en medicinas

Los gastos que se pagan por medicamentos se pueden optimizar mediante una serie de acciones. Piensa que los gastos de bolsillo que pagamos por los medicamentos pueden reducirse, pues hay formas de ...

El Contribuyente·5 min
Pago de impuestos del sector minero se duplicó en un año
SAT08 dic 2022

Pago de impuestos del sector minero se duplicó en un año

De los más de 64 mil millones de pesos que pagaron las mineras el año pasado, 54 mil 201 millones de pesos fueron por concepto de ISR Las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex) p...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es el aguinaldo y en qué consiste?
Impuestos08 dic 2022

¿Qué es el aguinaldo y en qué consiste?

Los trabajadores tienen derecho a un pago anual que deberá entregarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos El aguinaldo es una gratificación anual que el pa...

El Contribuyente·5 min
Jefe del SAT rechaza que apliquen terrorismo fiscal
SAT07 dic 2022

Jefe del SAT rechaza que apliquen terrorismo fiscal

Martínez Dagnino señaló que “no existe terrorismo fiscal, sino aplicación estricta de la ley", durante su comparecencia con diputados La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diput...

El Contribuyente·5 min
Modifican dictamen: 12 días de vacaciones no serán continuos
Impuestos07 dic 2022

Modifican dictamen: 12 días de vacaciones no serán continuos

Con el cambio en el dictamen, los trabajadores podrán gozar de al menos seis días de vacaciones de manera continua y el resto de los días de descanso los acordarán con el empleador La Comisión del ...

El Contribuyente·5 min
Ratifican diputados al jefe y a otros funcionarios del SAT
SAT07 dic 2022

Ratifican diputados al jefe y a otros funcionarios del SAT

La Comisión de Hacienda ratificó en lo general y en lo particular a los cuatro funcionarios superiores del fisco federal El 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la ...

El Contribuyente·5 min
Elektra debe pagar al SAT casi 5 mil mdp: TFJA
SAT06 dic 2022

Elektra debe pagar al SAT casi 5 mil mdp: TFJA

Un tribunal ratificó que la empresa de Salinas Pliego debe pagar al SAT 4 mil 917 millones de pesos por un adeudo  correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. El Tribunal Federal de Justicia Admin...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo lograr un buen posicionamiento SEO?
Impuestos06 dic 2022

¿Cómo lograr un buen posicionamiento SEO?

Si tienes un sitio web (o estás pensando en tener uno), seguro has leído algo sobre el SEO. Sabemos que, al haber tanta información, por momentos puede ser confuso. Es por eso que, en este artículo...

El Contribuyente·5 min
Ventajas de la automatización del pago de nómina
SAT05 dic 2022

Ventajas de la automatización del pago de nómina

Todos los meses en las empresas es posible que las personas del área de recursos humanos, se vean comprometidas con las actividades de entrega, cálculo y gestión de las nóminas de los empleados. Po...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se debe emitir una factura por pago en especie?
SAT05 dic 2022

¿Cómo se debe emitir una factura por pago en especie?

El SAT aclaró que en este tipo de operaciones el cliente debe expedir un CFDI por la enajenación del bien con la forma de pago “17 Compensación” En ocasiones, las empresas liquidan deudas mediante ...

El Contribuyente·5 min
La eliminación "silenciosa" del subsidio al empleo
SAT02 dic 2022

La eliminación "silenciosa" del subsidio al empleo

La tarifa del subsidio al empleo ha perdido su valor en lo equivalente a la inflación de 18 años, desde 2004 hasta 2022 Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el Im...

El Contribuyente·5 min
Conoce los cambios para adquirir un crédito Infonavit
SAT02 dic 2022

Conoce los cambios para adquirir un crédito Infonavit

Las medidas buscan incrementar la demanda potencial de derechohabientes que pueden adquirir un crédito Infonavit El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio...

El Contribuyente·5 min
Factura 4.0 mete en problemas a las mipymes
SAT02 dic 2022

Factura 4.0 mete en problemas a las mipymes

Desde que entró en vigor el nuevo esquema de facturación, se advirtieron algunas complicaciones relacionadas con nuevos requisitos para la emisión del CFDI 4.0. Un estudio realizado por la Cámara N...

El Contribuyente·5 min
Conoce los días de vacaciones del SAT para diciembre 2022
SAT01 dic 2022

Conoce los días de vacaciones del SAT para diciembre 2022

El segundo periodo general de vacaciones de la autoridad tributaria será  del 19 al 30 de diciembre de 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la segunda versión a...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo documentar un préstamo correctamente ante el SAT?
SAT01 dic 2022

¿Cómo documentar un préstamo correctamente ante el SAT?

La autoridad tributaria podría cobrar multas que pueden ir del 50 al 75% del monto del depósito El Servicio de Administración Tributaria podría considerar como ingreso el depósito de un préstamo  s...

El Contribuyente·5 min
¿Para qué sirve el atributo "ObjetoImp" de la factura 4.0?
SAT30 nov 2022

¿Para qué sirve el atributo "ObjetoImp" de la factura 4.0?

El atributo “ObjetoImp” de la nueva versión del CFDI se requiere para señalar si es una operación objeto o no de impuesto El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal ...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo se publican las nuevas tarifas de ISR para 2023?
SAT29 nov 2022

¿Cuándo se publican las nuevas tarifas de ISR para 2023?

La actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece qu...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es un precierre fiscal y para qué sirve?
Impuestos29 nov 2022

¿Qué es un precierre fiscal y para qué sirve?

El precierre permite prever el resultado fiscal del año y, en su caso, el flujo de efectivo para el pago del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio siguiente Faltan algunas semanas para que termin...

El Contribuyente·5 min
SAT vence a BBVA: debe pagar 1,620 mdp por crédito fiscal
SAT29 nov 2022

SAT vence a BBVA: debe pagar 1,620 mdp por crédito fiscal

El SAT determinó un crédito fiscal a BBV por mil 800 millones de peso correspondientes al ejercicio fiscal de 2007. El Grupo Financiero BBVA debe pagar 1,620 millones de pesos al Servicio de Admini...

El Contribuyente·5 min
AMLO espera que salario mínimo aumente 20%
Impuestos28 nov 2022

AMLO espera que salario mínimo aumente 20%

El sector patronal propuso un aumento de 15 por ciento al salario mínimo que entrará en vigor en 2023 y el obrero pidió un alza de 25 por ciento. Ayer en su discurso tras la marcha por los cuatro a...

El Contribuyente·5 min
Habilitan Oficina Móvil del SAT en Monterrey
SAT28 nov 2022

Habilitan Oficina Móvil del SAT en Monterrey

El objetivo de la Oficina Móvil es acercar los servicios del SAT, a los contribuyentes cuyo domicilio está alejado de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente. El Municipi...

El Contribuyente·5 min
El SAT anuncia prórroga para el CFDI 4.0 y carta porte
SAT28 nov 2022

El SAT anuncia prórroga para el CFDI 4.0 y carta porte

El SAT aplazó el uso del CFDI 4.0 así como la entrada en vigor del complemento Carta Porte hasta agosto de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la segunda versi...

El Contribuyente·5 min
Coparmex busca que los días de vacaciones no sean continuos
Impuestos25 nov 2022

Coparmex busca que los días de vacaciones no sean continuos

El sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma laboral sea progresiva para que los días vacacionales se apliquen de manera gradual. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establ...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué se deben actualizar las tarifas de ISR en 2023?
Impuestos25 nov 2022

¿Por qué se deben actualizar las tarifas de ISR en 2023?

La última vez que las tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2020, fecha desde la cual la inflación acumulada ha sobrepasado el 10% acumulado La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) e...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se afilia a una trabajadora del hogar al IMSS?
SAT25 nov 2022

¿Cómo se afilia a una trabajadora del hogar al IMSS?

El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la trabajadora y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año Recientemente, la titular de la Secreta...

El Contribuyente·5 min
¿Qué diferencia hay entre la ley 73 y 97 del Seguro Social?
Impuestos24 nov 2022

¿Qué diferencia hay entre la ley 73 y 97 del Seguro Social?

Cada régimen tiene requisitos y beneficios diferentes, por  lo que el IMSS recomienda verificar en cuál estás dado de alta. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recomienda que antes de i...

El Contribuyente·5 min
SCJN perfila quitar prisión oficiosa para delitos fiscales
Impuestos24 nov 2022

SCJN perfila quitar prisión oficiosa para delitos fiscales

La Suprema Corte de Justicia retomó la discusión de proyecto que perfila eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos fiscales Tres ministros de la Suprema Corte de...

El Contribuyente·5 min
Falta de citas en el SAT frena bajas del RFC: Prodecon
SAT22 nov 2022

Falta de citas en el SAT frena bajas del RFC: Prodecon

Los contribuyentes deben acudir a las oficinas del SAT para tramitar el aviso de cancelación al RFC, pero se complica con la escasez de citas La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodec...

El Contribuyente·5 min
Aumenta 30% anual recaudación de ISR de personas morales
SAT22 nov 2022

Aumenta 30% anual recaudación de ISR de personas morales

Para 2023 el Gobierno federal prevé recaudar  2 billones 512,233 millones de pesos por ISR. La recaudación de Impuesto sobre la Renta (ISR) a las ganancias de las personas morales dejó un total de ...

El Contribuyente·5 min
¿Es posible ingresar al RESICO en cualquier momento?
SAT18 nov 2022

¿Es posible ingresar al RESICO en cualquier momento?

Existe una interpretación que indica que se puede "optar" por tributar en el RESICO en cualquier momento a través de declaraciones complementarias Con la implementación del nuevo Régimen Simplifica...

El Contribuyente·5 min
Por acuerdos conclusivos, el SAT obtiene 28,000 mdp en 2022
SAT18 nov 2022

Por acuerdos conclusivos, el SAT obtiene 28,000 mdp en 2022

Se estima que al cierre de 2022, la SHCP logre recaudar 30 mil millones de pesos a través de acuerdos conclusivos. En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son los análisis sistémicos de la Prodecon?
SAT18 nov 2022

¿Qué son los análisis sistémicos de la Prodecon?

Son estudios de los problemas que derivan del sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de derechos en perjuicio de los contribuyentes La P...

El Contribuyente·5 min
Prodecon da sugerencias al SAT antes falta de citas
SAT17 nov 2022

Prodecon da sugerencias al SAT antes falta de citas

En un análisis sistémico, la Procuraduría explicó los problemas y afectaciones que enfrentan los contribuyentes por la escasez de citas del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prod...

El Contribuyente·5 min
FGR perdió caso aduanal por falta de firma electrónica
SAT16 nov 2022

FGR perdió caso aduanal por falta de firma electrónica

La FGR presentó mal un recurso ante el SAT por lo cual perdió el caso de un subsidio de más de 12 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) perdió el caso de unsubsidio supuestam...

El Contribuyente·5 min
Cuidado: el SAT puede considerar un préstamo como ingreso
SAT16 nov 2022

Cuidado: el SAT puede considerar un préstamo como ingreso

El fisco puede considerar que un préstamo de dinero es un ingreso que se debe acumular para efectos de la Ley del ISR En materia fiscal, los contribuyentes pueden cometer errores que se traducen en...

El Contribuyente·5 min
Crece recaudación del IMSS gracias al Reporte de Cotización
Impuestos15 nov 2022

Crece recaudación del IMSS gracias al Reporte de Cotización

El Reporte Personalizado de Cotización le permite a las personas trabajadoras saber si están afiliadas y con qué salario El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recaudó mil 500 millones de p...

El Contribuyente·5 min
Las devoluciones del SAT disminuyeron pero el monto aumentó
SAT15 nov 2022

Las devoluciones del SAT disminuyeron pero el monto aumentó

La autoridad fiscal también indicó que de enero a septiembre de 2022, las resoluciones a solicitudes pagadas disminuyeron en 258 mil 379 trámites respecto al mismo periodo de 2021 El Servicio de Ad...

El Contribuyente·5 min
Así puedes presentar una reclamación al Buró de Crédito
SAT14 nov 2022

Así puedes presentar una reclamación al Buró de Crédito

Si tus datos son incorrectos o necesites hacer alguna precisión en tu historial crediticio, puedes presentar un reclamo al Buró de Crédito En caso de que detectes alguna imprecisión o error en la i...

El Contribuyente·5 min
Así puedes recuperar el TUA si cancelas o pierdes un vuelo
SAT11 nov 2022

Así puedes recuperar el TUA si cancelas o pierdes un vuelo

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil sí existe una posibilidad para que los usuarios de las aerolíneas mexicanas devuelvan el costo completo. ¿Sabías que puedes solicitar reembolso de la Tarifa ...

El Contribuyente·5 min
Bajará tasa de ISR en 2023 pero aumentará cuota del IEPS
SAT11 nov 2022

Bajará tasa de ISR en 2023 pero aumentará cuota del IEPS

Las tablas de ISR tienen que ajustarse cuando la inflación acumule más de 10%, desde su última actualización Para 2023, la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cobradas a los ingresos será menor d...

El Contribuyente·5 min
¿Qué considera el SAT como depósitos en efectivo?
SAT10 nov 2022

¿Qué considera el SAT como depósitos en efectivo?

Los movimientos relacionados con transferencias electrónicas y traspasos entre cuentas no son considerados depósitos en efectivo Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la inform...

El Contribuyente·5 min
¿Hasta cuándo podrá facturar con la versión 3.3?
SAT08 nov 2022

¿Hasta cuándo podrá facturar con la versión 3.3?

El SAT otorgó una nueva prórroga pero sólo a la versión 3.3 del CFDI de nómina El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente  otorgó una prórroga, hasta el 31 de marzo de 2023, para ...

El Contribuyente·5 min
El SAT complica devolución de IVA con exceso de requisitos
SAT08 nov 2022

El SAT complica devolución de IVA con exceso de requisitos

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León estima que las empresas deben enfrentar cerca de 180 trámites federales mensuales para devolución de IVA a favor El Servicio de Administrac...

El Contribuyente·5 min
SHCP aclara: fondos de pensiones no se tocarán
Impuestos07 nov 2022

SHCP aclara: fondos de pensiones no se tocarán

Haciendo dijo que los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, así como bonos de pensiones y acciones de las Siefores están a salvo La Secretaría de Hacienda y Crédit...

El Contribuyente·5 min
No te confundas: el SAT no dio prórroga a la factura 4.0
SAT07 nov 2022

No te confundas: el SAT no dio prórroga a la factura 4.0

A partir del 1 de enero de 2023 se deberá usar obligatoriamente la versión 4.0 de facturación, con excepción del CFDI de nómina El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente otorgó u...

El Contribuyente·5 min
Atlas le mete gol al SAT: libra crédito fiscal por 551 mdp
SAT07 nov 2022

Atlas le mete gol al SAT: libra crédito fiscal por 551 mdp

En junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Club Atlas es una de las instituciones señaladas por el uso de facturas falsas El Tribunal Federal de Justicia Admin...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo será el Sorteo "El Buen Fin" 2022 del SAT?
SAT04 nov 2022

¿Cuándo será el Sorteo "El Buen Fin" 2022 del SAT?

En el sorteo participan los contribuyentes que realicen compras a partir de 250 pesos con tarjetas de débito y crédito “El Buen Fin” es un evento anual en el que los negocios ofrecen descuentos pa...

El Contribuyente·5 min
12 preguntas para saber si te conviene el RESICO
SAT04 nov 2022

12 preguntas para saber si te conviene el RESICO

Este régimen, que comenzó a funcionar en 2022, ofrece facilidades tanto a personas físicas como a personas morales En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con la prom...

El Contribuyente·5 min
Proyecta SAT dar más de 9 millones de citas en 2022
SAT03 nov 2022

Proyecta SAT dar más de 9 millones de citas en 2022

Ante la escasez de citas, los trámites con mayor demanda son inscripciones al RFC, generación y revocación de firma electrónica para personas físicas y actualizaciones de datos del RFC El Servicio ...

El Contribuyente·5 min
SAT da prórroga al uso del CFDI 4.0 de nómina
SAT03 nov 2022

SAT da prórroga al uso del CFDI 4.0 de nómina

La prórroga se da con la finalidad de que los datos que se proporcionen para la emisión del CFDI y aquellos que se encuentran en las bases de datos del fisco sean coincidentes. El Servicio de Admin...

El Contribuyente·5 min
Disputan 246 mil millones de pesos al SAT en juicios activos
SAT03 nov 2022

Disputan 246 mil millones de pesos al SAT en juicios activos

A través de dichos juicios,  los contribuyentes están intentando evitar el pago de 246 mil 563 millones 248 mil 113.55 pesos a la SHCP. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrenta más d...

El Contribuyente·5 min
¿Los precios deben publicitarse con el IVA incluído?
SAT31 oct 2022

¿Los precios deben publicitarse con el IVA incluído?

La Ley de Protección al Consumidor establece la obligación de incluir el IVA (y otros impuestos) en el precio total a pagar por el cliente El 20 de octubre, una persona denunció a través de redes s...

El Contribuyente·5 min
Reportan problemas para enviar la DIOT al SAT
SAT31 oct 2022

Reportan problemas para enviar la DIOT al SAT

al momento de enviar el archivo, la plataforma del SAT arroja un mensaje de error señalando que el archivo presentado “no cumple con las especificaciones para la integración de los datos” de la DIO...

El Contribuyente·5 min
¿El SAT embargó propiedades de Vicente Fox?
SAT28 oct 2022

¿El SAT embargó propiedades de Vicente Fox?

En redes sociales circuló información falsa acerca de que el fisco embargó terrenos y ranchos del ex presidente por la deuda de la empresa Oceanografía El Tribunal Federal de Justicia Administrativ...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué son importantes los impuestos ambientales?
Impuestos27 oct 2022

¿Por qué son importantes los impuestos ambientales?

Los impuestos verdes surgen como una herramienta útil y necesaria para combatir el cambio climático y sus implicaciones económicas y sociales, opina nuestra articulista Daniela Coria Pérez Tejeda L...

El Contribuyente·5 min
¿Qué hago si mi CURP no está certificada?
SAT27 oct 2022

¿Qué hago si mi CURP no está certificada?

El trámite para corregir esta situación se llama Aclaración Administrativa de Acta, el cual se debe realizar en el Registro Civil correspondiente de cada entidad federativa.

El Contribuyente·5 min
Cómo conservar la contabilidad en la nube
SAT26 oct 2022

Cómo conservar la contabilidad en la nube

En caso de una visita domiciliaria, es una obligación de los contribuyentes proporcionar la información y documentación que forma parte de la contabilidad Las herramientas tecnológicas son de mucha...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es la previsión social y cómo se deduce?
SAT26 oct 2022

¿Qué es la previsión social y cómo se deduce?

Se consideran previsión social a las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras Para efecto...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo es el buen Fin 2022?
SAT25 oct 2022

¿Cuándo es el buen Fin 2022?

El evento comercial es el más importante de México, incluso supera en ventas a las fiestas decembrinas o el Día de las Madres, de acuerdo con las cifras de los empresarios "El Buen Fin" es un event...

El Contribuyente·5 min
Salinas Pliego aún le debe más de 31 mil mdp al SAT
SAT24 oct 2022

Salinas Pliego aún le debe más de 31 mil mdp al SAT

El dueño de TvAzteca todavía debe al fisco 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2007 y 2013 Tras pagar un adeudo fiscal por impuestos atrasados del ejercicio f...

El Contribuyente·5 min
Estos nuevos costos tendrán las empresas en 2023
SAT24 oct 2022

Estos nuevos costos tendrán las empresas en 2023

El próximo año, las empresas tendrán que absorber mayores costos derivado de la inflación, aumentos salariales y cambios en la legislación laboral El próximo año será desafiante para todas las empr...

El Contribuyente·5 min
Frenan eliminación estímulo fiscal a pequeñas librerías
SAT24 oct 2022

Frenan eliminación estímulo fiscal a pequeñas librerías

La iniciativa pretendía quitar beneficio fiscal de ISR a libreros, que permite deducir el 8 por ciento de cada unidad que venden La iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 que p...

El Contribuyente·5 min
El SAT sorteará 500 mdp en El Buen Fin 2022
SAT24 oct 2022

El SAT sorteará 500 mdp en El Buen Fin 2022

Para participar sorteo no es necesario que los consumidores hagan algún trámite, sólo tienen que pagar con tarjetas de crédito y débito En 2022, "El Buen Fin" se llevará a cabo del 18 al 21 de nov...

El Contribuyente·5 min
Aprueba Cámara de Diputados Ley de Ingresos 2023
SAT21 oct 2022

Aprueba Cámara de Diputados Ley de Ingresos 2023

El proyecto aprobado por los legisladores no contempla nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Fede...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es una persona física "sin actividad económica"?
SAT21 oct 2022

¿Qué es una persona física "sin actividad económica"?

Las personas físicas mayores de edad tienen la obligación de inscribirse al RFC, pero el incumplimiento por ahora no genera una sanción Las personas físicas mayores de edad deben solicitar su inscr...

El Contribuyente·5 min
Prevén que aumento a vacaciones entre en vigor en 2023
Impuestos20 oct 2022

Prevén que aumento a vacaciones entre en vigor en 2023

El sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días Uno de los temas que causan inquietud entre empresarios y tra...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son las declaraciones complementarias?
SAT20 oct 2022

¿Qué son las declaraciones complementarias?

En la declaración complementaria, el contribuyente corrige o agrega algún dato antes de que la autoridad lo solicité y así evita son multas y recargos

El Contribuyente·5 min
¿Cómo funciona el embargo por Buzón Tributario del SAT?
SAT20 oct 2022

¿Cómo funciona el embargo por Buzón Tributario del SAT?

El SAT está facultado para exigir el pago de un adeudo fiscal a todo contribuyente, una vez que hubiere transcurrido el plazo para su pago Como parte de la reforma fiscal, este año se publicó una a...

El Contribuyente·5 min
En México, jornadas laborales largas y menos vacaciones: OIT
Impuestos19 oct 2022

En México, jornadas laborales largas y menos vacaciones: OIT

La ley en México contempla 6 días como mínimo. En contraste, en Colombia y Chile se permiten 15 días, mientras que en Brasil y Perú son 30 días. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se calcula el subsidio para el empleo?
SAT19 oct 2022

¿Cómo se calcula el subsidio para el empleo?

El subsidio depende del nivel de ingresos del trabajador y se calcula usando una tabla publicada en la Ley del ISR El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los trabaj...

El Contribuyente·5 min
¿Se pueden emitir facturas 3.3 y 4.0 al mismo tiempo?
SAT19 oct 2022

¿Se pueden emitir facturas 3.3 y 4.0 al mismo tiempo?

La versión 4.0 de la factura electrónica ya está vigente pero los contribuyentes pueden seguir usando la versión 3.3 durante el resto del 2022 Con la última prórroga que otorgó el Servicio de Admin...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es el subsidio para el empleo?
Impuestos18 oct 2022

¿Qué es el subsidio para el empleo?

Los trabajadores con ingresos menores a 7 mil 382 pesos mensuales recibe un apoyo de carácter fiscal para pagar menos ISR El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los...

El Contribuyente·5 min
Así debes comprobar los gastos de viáticos
SAT18 oct 2022

Así debes comprobar los gastos de viáticos

La Ley del Impuesto sobre la Renta especifica que para deducir los gastos de viaje tiene que existir una relación de trabajo o de prestación de servicios Los gastos de viaje o viáticos son deducibl...

El Contribuyente·5 min
Este error tienen las cuotas de cesantía y vejez para 2023
Impuestos18 oct 2022

Este error tienen las cuotas de cesantía y vejez para 2023

El problema principal está en la tabla de rangos de salarios, a través de la cual se define el monto de la cuota a pagar Actualmente, diversas iniciativas se están discutiendo en el Senado o en la ...

El Contribuyente·5 min
Así funciona el pago impuestos en especie para artistas
SAT17 oct 2022

Así funciona el pago impuestos en especie para artistas

Además de sus obligaciones fiscales, el artista debe tener en cuenta que las ventas de obras de arte son consideradas como actividades vulnerables, nos explica nuestro articulista Yair Kershenovich...

El Contribuyente·5 min
El SAT adjudicó de manera directa 60% de contratos
SAT17 oct 2022

El SAT adjudicó de manera directa 60% de contratos

El fisco mexicano dio de manera directa 246 contratos a diversas empresas, monto que representa el 60% de todos los contratos En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha...

El Contribuyente·5 min
Subastará Infonavit casas abandonadas
Impuestos14 oct 2022

Subastará Infonavit casas abandonadas

El inventario de casas abandonadas alcanzó las 650 mil unidades, de las cuales, unas 120 mil están listas para ser recomercializadas, informó el Infonavit. Mario Macías, titular de dirección de los...

El Contribuyente·5 min
Sobreestiman de ingresos por recaudación para 2023: CCPM
SAT14 oct 2022

Sobreestiman de ingresos por recaudación para 2023: CCPM

Las estimaciones del Paquete Económico 2023 son elevadas y están basadas en indicadores de economía que igualmente parecen complicados alcanzar, sobre todo incremento de 3 por ciento del PIB. De ac...

El Contribuyente·5 min
Piden unificar criterios entre funcionarios del SAT
SAT14 oct 2022

Piden unificar criterios entre funcionarios del SAT

Los criterios de los funcionarios que revisan la información en las oficinas del fisco no están unificados, de acuerdo con especialistas Desde hace meses, los contribuyentes sufren adversidades par...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo sé si tengo un adeudo con el SAT?
SAT14 oct 2022

¿Cómo sé si tengo un adeudo con el SAT?

En ocasiones llegan notificaciones al buzón tributario, y los contribuyentes no las abren porque piensan que al no abrirlas es como si no hubieran sido notificados El Servicio de Administración Tri...

El Contribuyente·5 min
Quickbooks abandona México: opciones alternativas
Impuestos13 oct 2022

Quickbooks abandona México: opciones alternativas

El software de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, Quickbooks, ha anunciado el cierre de sus operaciones en México. A continuación, te acercamos los detalles y te damos también algunas ...

El Contribuyente·5 min
Estos son los ingresos por los que no se emite una factura
SAT13 oct 2022

Estos son los ingresos por los que no se emite una factura

PHay actos o actividades con efectos fiscales en los que el contribuyente no tiene obligación de emitir un CFDI El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los contribuyen...

El Contribuyente·5 min
¿Qué depósitos en efectivo no gravan impuestos?
SAT12 oct 2022

¿Qué depósitos en efectivo no gravan impuestos?

Actualmente la autoridad fiscal no cobra los depósitos en efectivo, debido a que se eliminó el IDE con la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 La autoridad fiscal aclaró recientemente que es f...

El Contribuyente·5 min
¿Cuáles son los retos para el nuevo jefe del SAT?
SAT12 oct 2022

¿Cuáles son los retos para el nuevo jefe del SAT?

Uno de los retos de Martínez Dagnino al frente del fisco mexicano es mejorar la disponibilidad de citas, aseguran especialistas Antonio Martínez Dagnino tomó posesión recientemente como el nuevo ti...

El Contribuyente·5 min
Proponen en el Senado eliminar el Complemento Carta Porte
SAT11 oct 2022

Proponen en el Senado eliminar el Complemento Carta Porte

La propuesta de un senador incluye realizar una revisión exhaustiva a los requisitos para la emisión Complemento Carta Porte Una solicitud promovida por el senador Ismael García Cabeza de Vaca plan...

El Contribuyente·5 min
Buenrostro pasará de auditar empresas a buscar inversiones
SAT11 oct 2022

Buenrostro pasará de auditar empresas a buscar inversiones

Expertos opinaron que Buenrostro deberá enfrentar dos importantes controversias en el T-MEC, las consultas sobre la política energética mexicana y el panel sobre las reglas de origen automotriz. Es...

El Contribuyente·5 min
Designan jefe del SAT a recaudador de grandes contribuyentes
SAT10 oct 2022

Designan jefe del SAT a recaudador de grandes contribuyentes

Antonio Martínez Dagnino asume la titularidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador Martínez Dagnino se encontraba al frente de la Ad...

El Contribuyente·5 min
Conoce el tratamiento fiscal para empresas con teletrabajo
SAT10 oct 2022

Conoce el tratamiento fiscal para empresas con teletrabajo

La Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo La nueva modalidad de teletrabajo, también llamada "home office", ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué pasa con un crédito Infonavit si el titular fallece?
SAT10 oct 2022

¿Qué pasa con un crédito Infonavit si el titular fallece?

Si una persona está pagando un crédito de vivienda del Infonavit y fallece, la deuda queda liquidada pero se tienen que realizar algunos trámites Un crédito hipotecario del Instituto del Fondo Naci...

El Contribuyente·5 min
Elba Esther le gana al SAT y evita pago de 10 mdp
SAT10 oct 2022

Elba Esther le gana al SAT y evita pago de 10 mdp

El TFJA anuló la resolución impugnada que obliga a Elba Esther Gordillo obliga al pago de una multa de 10 millones de pesos por impuestos recargos y multas correspondiente al ejercicio fiscal 2011 ...

El Contribuyente·5 min
Procurador fiscal sería el nuevo jefe del SAT
SAT07 oct 2022

Procurador fiscal sería el nuevo jefe del SAT

Arturo Medina se desempeña como procurador fiscal en la Secretaría de Hacienda, reemplazará a Raquel Buenrostro quien asumirá el mando de la Secretaría de Economía Luego de que el presidente de Méx...

El Contribuyente·5 min
El SAT audita a Citibanamex, previo a su venta
SAT07 oct 2022

El SAT audita a Citibanamex, previo a su venta

El SAT comenzó a fiscalizar a Citibanamex, no sólo como institución financiera, sino también a las obras de arte que componen su patrimonio cultural y a la fundación Citibanamex, cuya unidad de ban...

El Contribuyente·5 min
Se va Raquel Buenrostro del SAT; pasa a Economía
SAT07 oct 2022

Se va Raquel Buenrostro del SAT; pasa a Economía

Raquel Buenrostro, quien fungía como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tomará el mando de la Secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Clouthier. "Quiero informarles que ...

El Contribuyente·5 min
Esto puedes hacer si recibiste una factura falsa sin saberlo
SAT07 oct 2022

Esto puedes hacer si recibiste una factura falsa sin saberlo

Si detectas una factura falsa en tu contabilidad debes aclarar tu situación fiscal mediante una declaración complementaria, de  acuerdo con especialistas Con las reformas a las leyes fiscales penal...

El Contribuyente·5 min
Denuncian venta de citas afuera de oficinas del SAT
SAT06 oct 2022

Denuncian venta de citas afuera de oficinas del SAT

Ariana Martínez, integrante del Colegio de Contadores, expuso que hay personas que se encuentran a fuera de las oficinas del fisco vendiendo citas Desde hace meses, los contribuyentes sufren advers...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué es importante pagar impuestos?
SAT06 oct 2022

¿Por qué es importante pagar impuestos?

El ciudadano debe comprender que el sistema de recaudación, además de ser equitativo y proporcional, requiere de un compromiso voluntario, señala nuestra articulista Angélica Valladares En México, ...

El Contribuyente·5 min
Cae recaudación del IVA por disminución de consumo
SAT05 oct 2022

Cae recaudación del IVA por disminución de consumo

Desde agosto de 2019, el monto obtenido por IVA no había mostrado una caída en un periodo igual. Al cierre de agosto , la recaudación por el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 108 mi...

El Contribuyente·5 min
Estas iniciativas laborales se discuten en el Congreso
Impuestos04 oct 2022

Estas iniciativas laborales se discuten en el Congreso

En ambas cámaras se discuten iniciativas sobre el aumento a las vacaciones, reducción de jornada laboral, entre otros temas Actualmente, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen di...

El Contribuyente·5 min
Recomendaciones para evitar una auditoría del SAT
SAT04 oct 2022

Recomendaciones para evitar una auditoría del SAT

El Colegio de Contadores recomendó revisar el buzón tributario y atender las cartas invitación del SAT en tiempo y forma para evitar un proceso de auditoría con el fisco Cuando el Servicio de Admin...

El Contribuyente·5 min
En estas operaciones está restringido el uso efectivo
SAT03 oct 2022

En estas operaciones está restringido el uso efectivo

Estas restricciones se encuentran establecidas en el Artículo 32 de la Ley Antilavado La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti...

El Contribuyente·5 min
SAT lanza Oficina Móvil y crece horarios de atención
SAT03 oct 2022

SAT lanza Oficina Móvil y crece horarios de atención

A partir del 7 octubre hasta el 30 de diciembre de 2022, atenderá en un horario de 9:00 a 16:00 horas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que aún no ha resuelto el rezago de ci...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo eliminar un reporte negativo de Buró de Crédito?
SAT30 sep 2022

¿Cómo eliminar un reporte negativo de Buró de Crédito?

Si una persona o empresa tuvo retrasos o incumplimientos, no tiene que esperar a que se borre la información para que mejore su historial crediticio El Buró de Crédito es una empresa que administra...

El Contribuyente·5 min
20 grandes empresas deben 100 mil mdp al SAT: AMLO
SAT28 sep 2022

20 grandes empresas deben 100 mil mdp al SAT: AMLO

El mandatario recordó que la condonación de impuestos está prohibida y que ahora todos deben pagar impuestos El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina a entre 20 y...

El Contribuyente·5 min
ICC México defiende a Prodecon de acusaciones de AMLO
SAT28 sep 2022

ICC México defiende a Prodecon de acusaciones de AMLO

La organización rechazó lo dicho por el mandatario federal y explicó que la Prodecon se creó como un organismo innovador que propone soluciones accesibles y oportunas para los conflictos tributario...

El Contribuyente·5 min
Así puedes obtener la opinión del cumplimiento del IMSS
SAT28 sep 2022

Así puedes obtener la opinión del cumplimiento del IMSS

El IMSS hizo una serie de precisiones en cuanto a su formato y parámetros de la opinión de cumplimiento El 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo por el...

El Contribuyente·5 min
TFJA se pronuncia sobre el rechazo de deducciones
SAT28 sep 2022

TFJA se pronuncia sobre el rechazo de deducciones

La tesis forma parte de las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente determinó que si el rech...

El Contribuyente·5 min
¿En cuánto tiempo borran un adeudo del Buró de Crédito?
SAT27 sep 2022

¿En cuánto tiempo borran un adeudo del Buró de Crédito?

La información de los créditos registrados se elimina de la base de datos de Buró de Crédito en diferentes periodos El Buró de Crédito es una empresa que administra una base de datos con el histori...

El Contribuyente·5 min
SAT: uso del Buzón Tributario es constitucional
SAT26 sep 2022

SAT: uso del Buzón Tributario es constitucional

La autoridad fiscal aclaró que, desde 2016, la SCJN determinó que el uso del Buzón Tributario es constitucional El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el uso del Buzón Tributari...

El Contribuyente·5 min
Buzón IMSS: podrás usarlo sin ser derechohabiente o patrón
Impuestos26 sep 2022

Buzón IMSS: podrás usarlo sin ser derechohabiente o patrón

Mediante un acuerdo, el Instituto realizó algunas precisiones en los Lineamientos generales para el uso de su Buzón institucional El 22 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...

El Contribuyente·5 min
Así determina el SAT que una factura es falsa
SAT26 sep 2022

Así determina el SAT que una factura es falsa

El SAT puede identificar si una o varias facturas son falsas verificando que una empresa sospechosa no tiene activos físicos y recursos necesarios para ejercer sus actividad económica, ya sean serv...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo responder una carta invitación del SAT?
SAT23 sep 2022

¿Cómo responder una carta invitación del SAT?

Las cartas invitación son documentos emitidos y enviados por el SAT que promueven en los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Las cartas invitación del Servicio de Administr...

El Contribuyente·5 min
Estos son los puntos que debes vigilar de tu Afore
Impuestos23 sep 2022

Estos son los puntos que debes vigilar de tu Afore

En los primeros meses del año, se presentó una disminución del valor de los activos de los trabajadores que podría traducirse en una disminución de sus ahorros

El Contribuyente·5 min
Acusa AMLO que usan Prodecon para evadir impuestos
SAT22 sep 2022

Acusa AMLO que usan Prodecon para evadir impuestos

El Presidente señaló que lleva 4 años intentando nombrar un nuevo titular de la Prodecon y no ha podido El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su conferencia de prensa maña...

El Contribuyente·5 min
Con este modelo, el SAT pretende combatir la evasión fiscal
SAT22 sep 2022

Con este modelo, el SAT pretende combatir la evasión fiscal

El fisco mexicano prevé relacionar la recaudación de las contribuciones y vincularlas con la aplicación de los recursos, refieren especialistas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) imple...

El Contribuyente·5 min
¿Qué pasa si el SAT detecta que una factura es falsa?
SAT21 sep 2022

¿Qué pasa si el SAT detecta que una factura es falsa?

Quienes emitan o utilicen facturas que no reúnen los requisitos fiscales, serán sancionados con las mismas penas aplicables al delito de defraudación Una factura falsa o apócrifa es igual a cualqui...

El Contribuyente·5 min
70% de empresas usa efectivo como principal método de pago
SAT21 sep 2022

70% de empresas usa efectivo como principal método de pago

La mayoría de las empresas no solicitó financiamiento por el alto costo del crédito, reveló una encuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores La Encuesta Nacional de Financiamiento de las ...

El Contribuyente·5 min
4 cosas que hacer para financiar la construcción de una casa
Impuestos20 sep 2022

4 cosas que hacer para financiar la construcción de una casa

Una de las maneras que tienes para poder hacerte de tu hogar aparte del financiamiento para adquisición de vivienda, es con el crédito construcción. A la hora de querer adquirir una casa, hay básic...

El Contribuyente·5 min
¿Me conviene tributar en el RESICO de personas físicas?
Impuestos20 sep 2022

¿Me conviene tributar en el RESICO de personas físicas?

Expertos sugieren identificar el margen de utilidad fiscal del contribuyente permite definir si es conveniente optar por el RESICO En 2022 empezó a operar el Régimen Simplificado de Confianza (RESI...

El Contribuyente·5 min
El SAT tendrán un recorte en su presupuesto de 2023
SAT20 sep 2022

El SAT tendrán un recorte en su presupuesto de 2023

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 contempla una disminución de mil 347 millones de pesos para la autoridad fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrí...

El Contribuyente·5 min
Proponen aumentar límite máximo a deducciones personales
SAT19 sep 2022

Proponen aumentar límite máximo a deducciones personales

El IMCP planteó que el máximo de deducciones personales sea 10 veces el valor anual de la UMA y aumentar a 30% del total de los ingresos El 14 de septiembre, el Instituto Mexicano de Contadores Púb...

El Contribuyente·5 min
El SAT sería perjudicado con el Paquete Económico 2023
SAT19 sep 2022

El SAT sería perjudicado con el Paquete Económico 2023

Una propuesta incluida en el Paquete Económico dejaría al fisco sin los recursos provenientes de las tareas aduanales El Paquete Económico 2023 establece que los recursos provenientes de las tareas...

El Contribuyente·5 min
¿Por qué el SAT despidió a 6 mil empleados?
SAT19 sep 2022

¿Por qué el SAT despidió a 6 mil empleados?

La mayor baja fue en el rubro de personal de enlace con una baja de 3 mil 753 personas, ahora solo hay 10 mil 877 empleados en ese puesto cuando en el primer semestre de 2021 eran 14 mil 630

El Contribuyente·5 min
¿Cuáles son los riesgos de comprar facturas falsas?
SAT15 sep 2022

¿Cuáles son los riesgos de comprar facturas falsas?

Quienes hayan comprado a una empresa facturera, tendrán que justificar que realmente compraron los productos o recibieron los servicios plasmados en los CFDI Simular operaciones y presentar declara...

El Contribuyente·5 min
¿Qué tipos de auditorías puede realizar el SAT?
SAT15 sep 2022

¿Qué tipos de auditorías puede realizar el SAT?

Al iniciar el proceso, el SAT entrega un oficio en el que informa qué es lo que se deberá revisar, junto con la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado El Servicio de Administración Tribut...

El Contribuyente·5 min
Contadores presentan propuesta de reforma fiscal 2023
SAT15 sep 2022

Contadores presentan propuesta de reforma fiscal 2023

El IMCP manifestó que para brindar certeza jurídica y operativa existen aún varios pendientes que debe solucionar el SAT El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entre...

El Contribuyente·5 min
¿De dónde viene la recaudación secundaria del SAT?
SAT14 sep 2022

¿De dónde viene la recaudación secundaria del SAT?

La recaudación secundaria es el ingreso que obtiene el Gobierno de México de las acciones para aumentar la eficiencia en el cobro de los impuestos Las reformas fiscales aprobadas en 2022 y otras me...

El Contribuyente·5 min
El SAT incumple con app para emisión de Carta Porte
SAT13 sep 2022

El SAT incumple con app para emisión de Carta Porte

Al cierre de agosto se han emitido un total de 217 millones 205,170 facturas electrónicas de ingreso y traslado con complemento Carta Porte. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)...

El Contribuyente·5 min
Empresas se van a la quiebra sin poder renovar su e-firma
SAT13 sep 2022

Empresas se van a la quiebra sin poder renovar su e-firma

El Poder Judicial negó a empresas con alto nivel de deuda el derecho a salir de insolvencia mediante Ley de Concursos Mercantil Abogadas afiliadas a la Confederación Internacional de Mujeres en Ins...

El Contribuyente·5 min
La tasa de retención para ahorradores subirá en 2023
SAT12 sep 2022

La tasa de retención para ahorradores subirá en 2023

Actualmente la tasa de retención para ahorradores es de 0.08 por ciento, una de las tasas más bajas en los últimos años. Luego de dos años con disminuciones, la tasa de retención anual para los aho...

El Contribuyente·5 min
¿Qué hizo el SAT de la 4T para aumentar la recaudación?
SAT09 sep 2022

¿Qué hizo el SAT de la 4T para aumentar la recaudación?

En el Paquete Económico, Hacienda expuso las principales medidas que han permitido el fortalecimiento de la recaudación Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ...

El Contribuyente·5 min
2.5 billones de ISR, la meta del SAT para 2023
SAT09 sep 2022

2.5 billones de ISR, la meta del SAT para 2023

La mayor fuente de ingresos tributarios provendrá del ISR, por el que Hacienda prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos. De acuerdo con el Paquete Económico presentado este jueves por la...

El Contribuyente·5 min
Miscelánea fiscal 2023 sin cambios dará certidumbre: CCPM
SAT08 sep 2022

Miscelánea fiscal 2023 sin cambios dará certidumbre: CCPM

Mantener sin incrementar los impuestos es bueno, porque eso generaría estabilidad e incentivaría la inversión extranjera en México, dijeron especialistas El 8 de septiembre, como cada año, la Secre...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo funcionan las declaraciones precargadas del SAT?
SAT08 sep 2022

¿Cómo funcionan las declaraciones precargadas del SAT?

El fisco prellena las declaraciones con base en las facturas que el contribuyente emite y las que le emiten sus proveedores Las declaraciones de impuestos precargadas son documentos digitales que e...

El Contribuyente·5 min
Alsea descarta persecución del SAT
SAT06 sep 2022

Alsea descarta persecución del SAT

De enero a marzo de 2022, Alsea reportó ventas netas por 15 mil 228 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 49.5 por ciento. Armando Torrado,  director general de Alsea, declaró este ...

El Contribuyente·5 min
¿Qué pasa si deduzco un gasto no indispensable?
SAT06 sep 2022

¿Qué pasa si deduzco un gasto no indispensable?

Si el SAT revisa al contribuyente y detecta deducciones que no cumplieron los requisitos establecidos, no aplicaría una multa pero sí determinaría un ISR por pagar Para calcular el Impuesto sobre l...

El Contribuyente·5 min
Harán correcciones al RESICO en la reforma fiscal 2023
SAT06 sep 2022

Harán correcciones al RESICO en la reforma fiscal 2023

El Paquete Económico 2023 se entregará al Congreso de la Unión el jueves 8 de septiembre de 2022 La Miscelánea fiscal 2023 buscará realizar algunas correcciones el Régimen Simplificado de Confianza...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son los gastos estrictamente indispensables?
SAT05 sep 2022

¿Qué son los gastos estrictamente indispensables?

Estos gastos que disminuyen los ingresos acumulables deben ser indispensables para que los objetivos, fines y misión de la empresa puedan ser cumplidos Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR...

El Contribuyente·5 min
¿Puedo ir a la cárcel por falsear información contable?
SAT02 sep 2022

¿Puedo ir a la cárcel por falsear información contable?

El CFF establece una pena de hasta 3 años de prisión por asentar operaciones contables, fiscales o sociales de manera inadecuada La persona que asiente con información falsa o de manera inadecuada...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son las deducciones de impuestos?
Impuestos01 sep 2022

¿Qué son las deducciones de impuestos?

Los contribuyentes pueden aplicar deducciones autorizadas, dependiendo del régimen fiscal con el que tributen Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar, los contribuyentes tien...

El Contribuyente·5 min
El Buen Fin 2022 durará sólo 4 días
SAT01 sep 2022

El Buen Fin 2022 durará sólo 4 días

En 2020 la campaña de descuentos y promociones duró 12 días y luego 7 en la edición del 2021, como una medida para evitar contagios de Covid-19 La Secretaría de Economía (SE) informó que la campaña...

El Contribuyente·5 min
Cómo comprobar un traspaso entre cuentas bancarias propias
SAT01 sep 2022

Cómo comprobar un traspaso entre cuentas bancarias propias

Para probar que se trata de un traspaso entre sus cuentas propias, el contribuyente necesita su estado de cuentas y otros documentos Las autoridades fiscales pueden presumir, salvo prueba en contra...

El Contribuyente·5 min
Llega la última y más compleja etapa de la reforma laboral
Impuestos30 ago 2022

Llega la última y más compleja etapa de la reforma laboral

La fase concluye el 3 de octubre e incluye los estados que tienen mayor índice de litigios laborales La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) autorizó más de 616 millones de pesos en sub...

El Contribuyente·5 min
Captación de contribuyentes en el RESICO va muy lenta
SAT29 ago 2022

Captación de contribuyentes en el RESICO va muy lenta

El SAT estimaba migrar a más de 10 millones de contribuyentes, sin embargo, no ha alcanzado los 3 millones en el primer semestre de 2022.De abril a junio de este año el Servicio de Administración T...

El Contribuyente·5 min
Deducciones personales: todo lo que debes saber
SAT26 ago 2022

Deducciones personales: todo lo que debes saber

Las deducciones personales son aquellos gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la Declaración Anual del ejercicio. De acuerdo a lo establecido en el...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se deben justificar los depósitos en efectivo?
SAT26 ago 2022

¿Cómo se deben justificar los depósitos en efectivo?

Los contribuyentes deben justificar los depósitos para evitar problemas, porque el SAT puede detectar que hay alguna discrepancia, de acuerdo con especialistas El 17 de agosto, el Servicio de Admin...

El Contribuyente·5 min
Infonavit reclasifica la cartera vencida y aumentan morosos
Impuestos26 ago 2022

Infonavit reclasifica la cartera vencida y aumentan morosos

De enero a junio de 2022, 773 mil créditos del Infonavit se encuentran en condición de impago. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reclasificó la carter...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es el cobro persuasivo del SAT?
SAT25 ago 2022

¿Qué es el cobro persuasivo del SAT?

El Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna El cobro persuasivo del Servicio de Admin...

El Contribuyente·5 min
STPS reduce tiempos para corregir irregularidades
Impuestos25 ago 2022

STPS reduce tiempos para corregir irregularidades

El nuevo reglamento de inspección laboral reduce los tiempos para corregir irregularidades de 90 días a un plazo de 30, además de que otorga mayores facultades al personal de verificación de la SHC...

El Contribuyente·5 min
Aumenta 41% contribuyentes de plataformas digitales
SAT24 ago 2022

Aumenta 41% contribuyentes de plataformas digitales

De enero a junio de este año se reportaron 348 mil 421 personas físicas activas en el RFC con ingresos por plataformas tecnológicas. De enero a junio, el número de personas físicas que obtuvieron i...

El Contribuyente·5 min
El SAT complica compensación de IVA
SAT24 ago 2022

El SAT complica compensación de IVA

La compensación se da cuando dos personas deudoras, una de la otra, alguna de ellas decide pagar a la otra con los créditos fiscales que tenga a su favor. Aquellos contribuyentes que decidan pagar ...

El Contribuyente·5 min
Las 5 reivindicaciones del transporte terrestre
SAT23 ago 2022

Las 5 reivindicaciones del transporte terrestre

En un momento en el que el transporte por vía terrestre es clave para garantizar que los lineales de los supermercados tengan suficientes productos, es el momento en el que se ha alzado la voz para...

El Contribuyente·5 min
El SAT aumenta recaudación con actos de fiscalización
SAT23 ago 2022

El SAT aumenta recaudación con actos de fiscalización

Los ingresos tributarios recaudados por acciones de vigilancia y cobranza alcanzaron los 2 billones 52 mil millones de pesos, un incremento anual de 2.8 por ciento. En el primer semestre de 2022, e...

El Contribuyente·5 min
Empresarios ven red de corrupción en venta citas del SAT
SAT23 ago 2022

Empresarios ven red de corrupción en venta citas del SAT

Los precios de la venta de citas para la realización de trámites en el SAT oscilan entre 200 y hasta los 2,000 pesos. Empresarios denunciaron red de corrupción para tramitar citas en el Servicio de...

El Contribuyente·5 min
El SAT da prórroga a la Carta Porte hasta 2023
SAT22 ago 2022

El SAT da prórroga a la Carta Porte hasta 2023

La autoridad no aplicará sanciones o multas en 2022 por el uso del complemento de facturación llamado Carta Porte El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que amplía al 31 de diciemb...

El Contribuyente·5 min
Escasean más las citas del SAT para personas morales
SAT22 ago 2022

Escasean más las citas del SAT para personas morales

De enero a junio del presente año, el fisco atendió más de 20 millones de trámites tanto virtuales como en línea En el primer semestre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atendi...

El Contribuyente·5 min
IMCP desmiente tabulador de honorarios de contadores públicos
Impuestos22 ago 2022

IMCP desmiente tabulador de honorarios de contadores públicos

No existe un tabulador de honorarios profesionales por la prestación de servicios de la Contaduría Pública, aclaró el Instituto. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano de Contadores Públi...

El Contribuyente·5 min
Gana Prodecon 8 de cada 10 juicios al SAT
SAT22 ago 2022

Gana Prodecon 8 de cada 10 juicios al SAT

La Procuraduría ha iniciado 6 mil 305 juicios contra el SAT, de los cuales 4 mil 621 ya cuentan con una sentencia favorable De cada 10 juicios que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (P...

El Contribuyente·5 min
Conflicto entre SAT y Agencia de Aduanas frena exportaciones
SAT19 ago 2022

Conflicto entre SAT y Agencia de Aduanas frena exportaciones

Según la Agencia Nacional de Aduanas México, el Aviso de Cruce facilitaría el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y sus medios de transporte, simplificando trámites con un solo sistema para...

El Contribuyente·5 min
¿Trabajas por cuenta propia? Esto cuesta inscribirte al IMSS
Impuestos18 ago 2022

¿Trabajas por cuenta propia? Esto cuesta inscribirte al IMSS

El precio del seguro se puede pagar de forma de formal bimestral o en un solo pago anual Este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de las personas emprendedoras o ...

El Contribuyente·5 min
Baja el registro de factureras, tras persecución del SAT
SAT18 ago 2022

Baja el registro de factureras, tras persecución del SAT

La tendencia a la baja se debe en parte a un mayor cantidad de auditorías y seguimiento por parte del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado de manera definitiva a 132 contri...

El Contribuyente·5 min
IMSS recauda mil mdp más tras reforma de outsourcing
Impuestos18 ago 2022

IMSS recauda mil mdp más tras reforma de outsourcing

De acuerdo con cifras del IMSS, el 38 por ciento de empleos migrados está asociado al sector servicios para empresas, 25 por ciento a comercio y 17 por ciento a transformación. Al cierre de julio, ...

El Contribuyente·5 min
¿Se pagan impuestos por vender un auto?
SAT17 ago 2022

¿Se pagan impuestos por vender un auto?

Los contribuyentes tienen que cumplir con algunas obligaciones con el SAT al momento de vender un automóvil Si eres persona física y estás pensando vender un auto, debes tener en cuenta ciertas obl...

El Contribuyente·5 min
Cómo defenderme ante un acto definitivo del IMSS
Impuestos16 ago 2022

Cómo defenderme ante un acto definitivo del IMSS

Los patrones que tengan adeudos por diferencias u omisiones en el pago de sus cuotas obrero-patronales con el IMSS pueden recurrir a medios de defensa El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)...

El Contribuyente·5 min
Consejos para acreditar el pago por asimilados a salarios
Impuestos16 ago 2022

Consejos para acreditar el pago por asimilados a salarios

Como en este régimen técnicamente no hay una relación laboral subordinada, el empleador no está obligado a dar ciertas prestaciones El régimen de asimilados a salarios es, podríamos decir, una comb...

El Contribuyente·5 min
¿El SAT puede enviarme a Buró de Crédito?
SAT15 ago 2022

¿El SAT puede enviarme a Buró de Crédito?

La autoridad tributaria puede reportar al Buró de Crédito a contribuyentes que tengan créditos exigibles y créditos firmes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede reportar al Buró de ...

El Contribuyente·5 min
Así es la Copa Mundial de Excel que se transmite en ESPN
Impuestos15 ago 2022

Así es la Copa Mundial de Excel que se transmite en ESPN

Como parte del concurso, los participantes tienen que resolver problemas mediante el uso de modelos financieros, que podrían ser aplicados en la vida real Como seguramente sabes, Excel es un progra...

El Contribuyente·5 min
¿Qué pasa si no respondo una carta invitación del SAT?
SAT15 ago 2022

¿Qué pasa si no respondo una carta invitación del SAT?

Lo mejor es que el contribuyente cumpla o aclare lo que solicita la autoridad en las cartas invitación, de acuerdo con especialistas Los contribuyentes que reciben una carta invitación del Servicio...

El Contribuyente·5 min
Estados Unidos necesita contadores y paga 784 pesos por hora
Impuestos15 ago 2022

Estados Unidos necesita contadores y paga 784 pesos por hora

Entre los requisitos tener un título profesional en contaduría pública, conocimiento del marco tributario, reestructuras corporativas, inglés intermedio-avanzado, entre otros. El corporativo Ernst ...

El Contribuyente·5 min
Vuelve a operar el SAT en Ciudad Juárez
SAT15 ago 2022

Vuelve a operar el SAT en Ciudad Juárez

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que luego de que el pasado viernes 12 de agosto cerraran sus oficinas en esta ciudad chihuahuense, este lunes regresan las actividades presenc...

El Contribuyente·5 min
Por violencia, cierra SAT oficinas en Ciudad Juarez
SAT12 ago 2022

Por violencia, cierra SAT oficinas en Ciudad Juarez

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que cerrará de manera temporal su sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. La dependencia anunció que todas las citas que estaban programadas serán r...

El Contribuyente·5 min
Tv Azteca tiene que pagar su deuda: jefa del SAT
SAT12 ago 2022

Tv Azteca tiene que pagar su deuda: jefa del SAT

En lo que va del año, la televisora mexicana TV Azteca perdió dos juicios ante el ante el fisco mexicano por créditos fiscales que suman más de 5 mil millones de pesos. El Tribunal Federal de Justi...

El Contribuyente·5 min
¿Qué hacer si me llega una carta invitación del SAT?
SAT12 ago 2022

¿Qué hacer si me llega una carta invitación del SAT?

En las cartas invitación la autoridad fiscal le señala al contribuyente cuál es el antecedente y lo irregularidad que observó Los procedimientos de las facultades de comprobación del Servicio de Ad...

El Contribuyente·5 min
2.6 millones de contribuyentes se inscriben al RESICO
SAT11 ago 2022

2.6 millones de contribuyentes se inscriben al RESICO

La recaudación del nuevo régimen en su primer semestre de existencia fue de 11,699 millones de pesos En sus primeros seis meses de vida, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) captó a 2 mill...

El Contribuyente·5 min
¿Qué son las cartas invitación del SAT?
SAT11 ago 2022

¿Qué son las cartas invitación del SAT?

Estos documentos forman parte de los programas recaudatorios del SAT, quien los envía porque analiza la información de sus bases de datos y detecta diferencias o inconsistencias Estas cartas son do...

El Contribuyente·5 min
¿Debo pagar impuestos si no estoy registrado en el RFC?
SAT11 ago 2022

¿Debo pagar impuestos si no estoy registrado en el RFC?

Si recibes depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos en una cuenta bancaria y éstos no provienen de un empleo, el fisco puede emprender una investigación para averiguar cuál es el origen del din...

El Contribuyente·5 min
¿Qué hago si recibo una multa del SAT?
SAT11 ago 2022

¿Qué hago si recibo una multa del SAT?

La Prodecon puede representar a los contribuyentes de manera gratuita y promover los medios de defensa ante las instancias correspondientes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede mult...

El Contribuyente·5 min
¿Qué gastos escolares son deducibles ante el SAT?
SAT10 ago 2022

¿Qué gastos escolares son deducibles ante el SAT?

Los gastos en lo que respecta a los útiles escolares y  uniformes no son deducibles de impuestos y los pagos en efectivo no son válidos para hacer la deducción El ciclo escolar 2022-2023 inicia el ...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo se facturan los intereses moratorios?
SAT09 ago 2022

¿Cómo se facturan los intereses moratorios?

No existe una clave siquiera de “intereses” como tal en el catálogo del SAT, sólo existe de servicios financieros Los negocios que otorgan crédito al vender sus productos o prestar sus servicios, g...

El Contribuyente·5 min
Cómo se debe identificar a los trabajadores especializados
Impuestos08 ago 2022

Cómo se debe identificar a los trabajadores especializados

Las empresas registradas en el REPSE están obligadas a identificar plenamente a sus trabajadores Las personas físicas o morales que presten servicios especializados a un tercero y pongan trabajador...

El Contribuyente·5 min
Aumenta 10 veces el monto por devoluciones de IEPS
SAT08 ago 2022

Aumenta 10 veces el monto por devoluciones de IEPS

El crecimiento obedece a que Hacienda no está cobrando el impuesto, ya que implementó un estímulo al 100 por ciento como medida para controlar los precios de las gasolina Al cierre de mayo, el Serv...

El Contribuyente·5 min
Aumentan 2.1% declaraciones anuales y complementarias: SAT
SAT05 ago 2022

Aumentan 2.1% declaraciones anuales y complementarias: SAT

De enero a junio de este año se presentaron en total 11 millones 49 mil 173 declaraciones fiscales por personas físicas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un aumento de 2.1% e...

El Contribuyente·5 min
Cada trabajador del SAT recauda 79 millones de pesos en 2022
SAT05 ago 2022

Cada trabajador del SAT recauda 79 millones de pesos en 2022

Cada empleado del SAT recaudó 79 millones de pesos en promedio, esto representó un aumentó de 36.6% en comparación con el mismo periodo de 2021. En el primer semestre del 2022, cada trabajador del ...

El Contribuyente·5 min
El SAT tiene hasta 5 años para revisar las declaraciones
SAT04 ago 2022

El SAT tiene hasta 5 años para revisar las declaraciones

Diana Bernal, ex titular de la Prodecon, explicó que si la autoridad detecta la omisión del pago de impuestos, puede cobrarlos actualizados y con recargos El Servicio de Administración Tributaria (...

El Contribuyente·5 min
Ahora el SAT visitará los mercados para promover el RESICO
SAT04 ago 2022

Ahora el SAT visitará los mercados para promover el RESICO

El SAT y la Conanaco visitarán tianguis y mercados para plantear a los vendedores informales incorporarse al RESICO, que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas. El Servicio de Administración...

El Contribuyente·5 min
¿Qué es un dictamen fiscal y cuál es su función?
SAT03 ago 2022

¿Qué es un dictamen fiscal y cuál es su función?

Autores: C.P.C. Eduardo Enrique García Hidalgo/ Lic. Carlos Esquivel Gloria 1- Integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 4 del Colegio de Contadores Públicos de México 2.- Encargado de Planeac...

El Contribuyente·5 min
Aumenta 2.6% retiros por desempleo en cuentas Afore
Impuestos03 ago 2022

Aumenta 2.6% retiros por desempleo en cuentas Afore

Afore Coppel es la administradora con el mayor monto retirado por desempleo en junio, con un total de 429 millones de pesos. De enero a junio de este año, los retiros por desempleo de las cuentas d...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo deducir combustible pagado en efectivo?
SAT01 ago 2022

¿Cómo deducir combustible pagado en efectivo?

Conoce cuáles son los regímenes que pueden deducir los gastos de combustibles pagados en efectivo Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) a pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus in...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo funcionan las cartas invitación del SAT?
SAT01 ago 2022

¿Cómo funcionan las cartas invitación del SAT?

El SAT aumentó su recaudación un 171% en comparación con el año anterior, gracias al programa de Vigilancia Profunda y el uso de cartas invitación. A través del programa de Vigilancia Profunda, el ...

El Contribuyente·5 min
Los seguros de carga
Impuestos29 jul 2022

Los seguros de carga

Hay rubros que se han expandido en gran medida a lo largo de todo el mundo, y que lo hacen de forma sostenida y a paso firme. Uno de ellos es el de los seguros de carga, ya que le permite a las emp...

El Contribuyente·5 min
Subsidios a gasolinas benefician a más a ricos: Fundar
SAT29 jul 2022

Subsidios a gasolinas benefician a más a ricos: Fundar

Los hogares con mayores recursos son los que aportan más a la recaudación del IEPS a gasolinas, como consecuencia también son los que más se benefician de los estímulos fiscales El 20 por ciento de...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo regresa el SAT de vacaciones? Conoce las fechas
SAT28 jul 2022

¿Cuándo regresa el SAT de vacaciones? Conoce las fechas

Durante el periodo vacacional del SAT no se computan para términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos para efectos fiscales. El fisco mexicano anunció en la Quinta Res...

El Contribuyente·5 min
Fonacot otorgará créditos con menos requisitos
Impuestos28 jul 2022

Fonacot otorgará créditos con menos requisitos

Se calcula que el universo de acreditados potenciales para el instituto incremente en más de 300 mil trabajadores El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) recie...

El Contribuyente·5 min
¿Cuándo se considera a un empleado como teletrabajador?
Impuestos27 jul 2022

¿Cuándo se considera a un empleado como teletrabajador?

Para que un empleado pueda considerarse como teletrabajador debe cumplir con las características que define la Norma Oficial Mexicana de la STPS El 15 de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsió...

El Contribuyente·5 min
¿Cómo funcionan los préstamos a empresas en México?
Impuestos27 jul 2022

¿Cómo funcionan los préstamos a empresas en México?

Son muchas las ideas de negocios que salen a la luz todos los días, pero pocas las que pueden ponerse en práctica. La razón es que siempre se va a necesitar una buena inyección de capital. Y no sol...

El Contribuyente·5 min
Por estas razones no te conviene, por ahora, cambiar de Afore
Impuestos26 jul 2022

Por estas razones no te conviene, por ahora, cambiar de Afore

La Amafore recomienda no cambiar de Afore por ahora debido a la inflación elevada y al aumento de las tasas de referencia bancarias. Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de A...

El Contribuyente·5 min
¡Cuidado! Los préstamos "gota a gota" llegan a las apps
SAT26 jul 2022

¡Cuidado! Los préstamos "gota a gota" llegan a las apps

Se trata de un esquema de crédito delincuencial con prácticas de cobro agresivo y extorsión llamadas "gota a gota", de acuerdo con la Condusef. Con sólo descargar una aplicación en el teléfono y ac...

El Contribuyente·5 min
Monreal propone reforma fiscal para reducir ISR e IVA
SAT25 jul 2022

Monreal propone reforma fiscal para reducir ISR e IVA

El aspirante a la presidencia, Ricardo Monreal, propuso la reducción y simplificación del ISR e IVA. Ricardo Monreal, coordinador del partido Morena en el Senado, presentó una propuesta de reforma ...

El Contribuyente·5 min
Aumentan aportaciones a donatarias autorizadas por el SAT
SAT22 jul 2022

Aumentan aportaciones a donatarias autorizadas por el SAT

Durante 2020, las donaciones realizadas por diferentes contribuyentes aumentaron un 7.5% a lo que se donó en el 2019 Un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que dura...

El Contribuyente·5 min
Ley de outsourcing deja a 700 mil con menos sueldo
Impuestos22 jul 2022

Ley de outsourcing deja a 700 mil con menos sueldo

Las empresas bajaron las remuneraciones de los trabajadores para no asumir mayores costos al regularizarlos con la reforma al outsourcing. Casi 700 mil trabajadores que se encontraban contratados p...

El Contribuyente·5 min
El SAT crea buscador de correos apócrifos
SAT22 jul 2022

El SAT crea buscador de correos apócrifos

El fisco mexicano lanzó una herramienta para buscar y detectar direcciones de correo electrónico fraudulentas Desde hace algunos años se reportan intentos de fraude digital mediante el uso de mensa...

El Contribuyente·5 min
Piden al SAT crear "fila exprés" para inscripción al RFC
SAT22 jul 2022

Piden al SAT crear "fila exprés" para inscripción al RFC

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos presentó a la jefa del SAT una solicitud que contiene 10 puntos con recomendaciones para mejorar y agilizar trámites en la dependencia. El Instituto Mex...

El Contribuyente·5 min
Detecta IMCP inconsistencias en cartas invitación del SAT
SAT21 jul 2022

Detecta IMCP inconsistencias en cartas invitación del SAT

El Instituto de Contadores dijo que, entre otros puntos, el SAT no está contemplando aquellas facturas que fueron sustituidas conforme al proceso establecido Desde hace varios meses, el Servicio d...

El Contribuyente·5 min
Estas son las nuevas regla para el "home office"
SAT21 jul 2022

Estas son las nuevas regla para el "home office"

La actualización de la norma sobre trabajo remoto determinará el porcentaje de apoyo que aportarán las empresas para gastos de internet y luz a sus empleados. Las empresas que implementaron el trab...

El Contribuyente·5 min
Conoce los nuevos cambios a la Miscelánea Fiscal 2022
SAT21 jul 2022

Conoce los nuevos cambios a la Miscelánea Fiscal 2022

La Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 y sus Anexos 1-A y 14 se publicó recientemente El 15 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT...

El Contribuyente·5 min
Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon
Impuestos20 jul 2022

Conoce los nuevos criterios aprobados por la Prodecon

La Procuraduría hizo avaló los nuevos criterios durante la sexta sesión ordinaria del comité técnico de normatividad El 23 de junio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aprob...

El Contribuyente·5 min
Escasez de citas impide a emprendedores apertura de negocios
SAT20 jul 2022

Escasez de citas impide a emprendedores apertura de negocios

Algunas empresas  llevan más de 2 meses esperando turno para tramitar su alta en el RFC, lo que les impide iniciar la actividad de sus negocios. En Nuevo León, algunos emprendedoras han reportado q...

El Contribuyente·5 min
Estos son los grupos de riesgo en las enfermedades laborales
Impuestos19 jul 2022

Estos son los grupos de riesgo en las enfermedades laborales

El estrés laboral, la ansiedad, los infartos al miocardios por exposición a químicos, enfermedades de la mujer como pérdida del embarazo, endometriosis y COVID-19, se suman a la lista de enfermedad...

El Contribuyente·5 min
Infonavit revisará avisos de dictamen rechazados
Impuestos19 jul 2022

Infonavit revisará avisos de dictamen rechazados

El instituto aceptó revisar todos los casos de avisos de dictamen rechazados que le sean enviados y en los que se pueda explicar, demostrar o exhibir que realmente el aviso debió ser aceptado en ti...

El Contribuyente·5 min
El SAT atenderá en sus vacaciones pero sólo con cita
SAT19 jul 2022

El SAT atenderá en sus vacaciones pero sólo con cita

Durante sus vacaciones de verano, el fisco atenderá en sus oficinas pero sólo la contribuyentes con cita programada Desde el pasado 18  y hasta el viernes 29 de julio, el Servicio de Administración...

El Contribuyente·5 min
Conoce las nuevas obligaciones del RFC para 2022
SAT15 jul 2022

Conoce las nuevas obligaciones del RFC para 2022

Entre los ajustes está la obligación de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes para los mayores de edad Con la Reforma Fiscal para 2022 se modificaron obligaciones relativas al Reg...

El Contribuyente·5 min
El SAT corrige reglas de cancelación de facturas
SAT15 jul 2022

El SAT corrige reglas de cancelación de facturas

El problema radicaba en la imposibilidad para el contribuyente de cancelar un CFDI utilizando la clave de cancelación "01" El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el método que e...

El Contribuyente·5 min
El SAT agrega a 13 factureras a lista negra definitiva
SAT15 jul 2022

El SAT agrega a 13 factureras a lista negra definitiva

En los últimos cinco años creció 12.1 veces el número de contribuyentes señalados como “factureros”, de acuerdo con el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a 13 contribuyente...

El Contribuyente·5 min
El SAT soluciona problema para poder cancelar facturas
SAT14 jul 2022

El SAT soluciona problema para poder cancelar facturas

La autoridad dio solución a esta problemática habilitando la cancelación de un comprobante que, teniendo un comprobante posterior relacionado El sistema del Servicio de Administración Tributaria (S...

El Contribuyente·5 min
Avísale al SAT si cambias de domicilio o podría multarte
SAT14 jul 2022

Avísale al SAT si cambias de domicilio o podría multarte

El Código Fiscal de la Federación establece que todas las personas físicas o morales deberán contar con un domicilio fiscal y éste deberá coincidir con el RFC. Los contribuyentes que cambien de dom...

El Contribuyente·5 min
Deducciones de impuestos benefician a los más ricos
SAT14 jul 2022

Deducciones de impuestos benefician a los más ricos

Los contribuyentes de mayores ingresos deducen hasta 136 veces más que los de menor ingreso. Los hogares con mayores ingresos (decil I) son los que concentran el 80.1% de las deducciones de Impuest...

El Contribuyente·5 min
El SAT anuncia prórroga para algunas obligaciones fiscales
SAT14 jul 2022

El SAT anuncia prórroga para algunas obligaciones fiscales

La autoridad tributaria aumentó el plazo hasta el primer día de 2023 para diversos trámites El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció mediante un comunicado una prórroga al 31 de dici...

El Contribuyente·5 min
La STPS focalizará y simplificará las inspecciones laborales
Impuestos13 jul 2022

La STPS focalizará y simplificará las inspecciones laborales

Autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente aseguraron que simplificarán las inspecciones laborales. Las autoridades explicaron cuál es el proceso que seguirán ...

El Contribuyente·5 min
Salinas Pliego vuelve a contestar con insultos al SAT
SAT13 jul 2022

Salinas Pliego vuelve a contestar con insultos al SAT

En enero de este año, la empresa Twitter, decidió suspender parcialmente la cuenta de Ricardo Salinas Pliego por incumplir las normas de la red social. El empresario mexicano, Ricardo Salinas Plieg...

El Contribuyente·5 min
SCJN desechó amparo de "El rey del outsourcing"
Impuestos13 jul 2022

SCJN desechó amparo de "El rey del outsourcing"

La petición de Raúl Beyruti Sánchez era para evitar ser encarcelado por delincuencia organizada, fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita La Suprema Corte de Justicia de la N...

El Contribuyente·5 min
El SAT libera cuentas bancarias de Alsea
SAT12 jul 2022

El SAT libera cuentas bancarias de Alsea

El fisco mexicano levantó el embargo a las cuentas de la operadora de restaurantes y cafeterías, Alsea, como medida precautoria para garantizar el crédito fiscal de 3,881 mdp Alsea, empresa dueña d...

El Contribuyente·5 min
Va SAT contra aseguradora GNP por impuestos pendientes
SAT11 jul 2022

Va SAT contra aseguradora GNP por impuestos pendientes

Sin revelar el monto, la empresa de seguros GNP informó a través de un comunicado que el SAT le reclama el pago de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 La aseguradora Grupo Nacion...

El Contribuyente·5 min
Errores comunes que debes evitar si quieres hablar en inglés
Impuestos11 jul 2022

Errores comunes que debes evitar si quieres hablar en inglés

Cuando aprendes un idioma nuevo‚ es normal que se suelen cometer varios errores debido a que se presentan diferencias gramaticales y algunas inferencias en cuanto a nuestra lengua materna. Si estás...

El Contribuyente·5 min
¿Cuántas veces puedo pedir incapacidad por COVID-19?
Impuestos11 jul 2022

¿Cuántas veces puedo pedir incapacidad por COVID-19?

Si un trabajador tramitó previamente un permiso COVID-19 puede volver a hacerlo, aunque los días de incapacidad ahora sólo son cinco El 6 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ac...

El Contribuyente·5 min
Cómo rechazar la cancelación de una factura
SAT08 jul 2022

Cómo rechazar la cancelación de una factura

El proceso de cancelación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) implica que, en ciertas situaciones, el receptor del documento debe aceptar dicha cancelación. De acuerdo con un artíc...

El Contribuyente·5 min
Confirma SAT adeudo fiscal de 120 mdp a la viviendera Javer
SAT07 jul 2022

Confirma SAT adeudo fiscal de 120 mdp a la viviendera Javer

Durante 2021, la empresa Javer se posicionó como el principal vendedor de casas nuevas colocadas a través del Infonavit. Servicios Corporativos Javer, la mayor desarrolladora de vivienda en México ...

El Contribuyente·5 min
El SAT se va de vacaciones de verano 2022 en estos días
SAT06 jul 2022

El SAT se va de vacaciones de verano 2022 en estos días

El fisco mexicano no dará atención presencial en sus oficinas del 18 al 29 de julio de 2022 El 27 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su primer período general de vaca...

El Contribuyente·5 min
¿Se puede pagar una factura con bienes o servicios?
SAT06 jul 2022

¿Se puede pagar una factura con bienes o servicios?

Si el acreedor da por satisfecho su interés mediante la recepción de un bien o un servicio, entonces la obligación está liquidada En la Guía de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (...

El Contribuyente·5 min
Aprieta SAT a grandes contribuyentes
SAT06 jul 2022

Aprieta SAT a grandes contribuyentes

Al cierre de junio, el SAT recaudó de los grandes contribuyentes 888,313 millones de pesos, es decir, 20.7% más que el año pasado. La recaudación de grandes contribuyentes aumentó 20.7 por ciento e...

El Contribuyente·5 min
Aumenta recaudación del SAT en un 2.7%: Raquel Buenrostro
SAT05 jul 2022

Aumenta recaudación del SAT en un 2.7%: Raquel Buenrostro

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, afirmó que en lo que va del año la recaudación aumentó en un 2.7 por ciento real. En el marco de la conmemoración de los 25 años del Servicio de Administració...

El Contribuyente·5 min
AMLO celebra los 25 años del SAT
SAT04 jul 2022

AMLO celebra los 25 años del SAT

Encabezado por el presidente López Obrador, el gobierno de la 4T celebró al SAT por 25 años de operaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el 25 aniversario del Servicio de Admin...

El Contribuyente·5 min
¿Qué hacer si ya pagué Megacable y no tengo señal?
SAT04 jul 2022

¿Qué hacer si ya pagué Megacable y no tengo señal?

Vivimos en un mundo interconectado en el que el uso de las herramientas tecnológicas y digitales ya no es un lujo, sino una necesidad. Se trata de un fenómeno que ha ganado fuerza tras la ocurrenci...

El Contribuyente·5 min
El SAT embarga cuentas de grupo Alsea
SAT01 jul 2022

El SAT embarga cuentas de grupo Alsea

El fisco mexicano puede aplicar embargos precautorios cuando existan créditos fiscales no garantizados por el contribuyente o cuando la garantía sea insuficiente para cubrirlos. Para garantizar el ...

El Contribuyente·5 min
El SAT actualizó los catálogos del CFDI 3.3 y 4.0
SAT30 jun 2022

El SAT actualizó los catálogos del CFDI 3.3 y 4.0

El 24 de junio, el SAT actualizó los catálogos de las facturas para las versiones 3.3 y 4.0 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 24 de junio en su portal de internet una actual...

El Contribuyente·5 min
No habrá prórroga para legitimar contratos colectivos
Impuestos30 jun 2022

No habrá prórroga para legitimar contratos colectivos

El límite para que las empresas cumplan con las nuevas disposiciones es el 1 de mayo de 2023 El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral advirtió que el plazo que se otorgó para que los si...

El Contribuyente·5 min
El SAT modifica el aviso de cambio de domicilio online
SAT29 jun 2022

El SAT modifica el aviso de cambio de domicilio online

Se establece que quienes podrán hacer el trámite por internet son 'aquellos que cuenten con e.firma'. El 27 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda versión antic...

El Contribuyente·5 min
El SAT da prórroga a RESICO para obtener e.firma
SAT29 jun 2022

El SAT da prórroga a RESICO para obtener e.firma

La autoridad fiscal amplió del 30 de junio al 31 de diciembre la fecha límite para que estos contribuyentes cuenten con su firma electrónica La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 establec...

El Contribuyente·5 min
¿Los viáticos son gastos por cuenta de terceros?
SAT27 jun 2022

¿Los viáticos son gastos por cuenta de terceros?

Existe una duda generalizada sobre este nuevo esquema es relativa a los viáticos y gastos de viaje Los gastos generados en un viaje de trabajo corren a cargo de la empresa, pero es el empleado quie...

El Contribuyente·5 min
El SAT aumenta recaudación con revisiones y auditorías
SAT27 jun 2022

El SAT aumenta recaudación con revisiones y auditorías

De enero a mayo, el fisco mexicano recaudó 241 mil 134 millones de pesos mediante los programas de auditoría, revisión y corrección. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, a tr...

El Contribuyente·5 min
Mineras aseguran que no evaden impuestos, como acusa el SAT
SAT27 jun 2022

Mineras aseguran que no evaden impuestos, como acusa el SAT

La Camimex destacó que en los pasados siete años, el sector minero ha contribuido con más de 240,000 millones de pesos a las arcas del país El 21 de junio, el Servicio de Administración Tributaria ...

El Contribuyente·5 min
Conoce el Programa de inspección laboral 2022 de la STPS
Impuestos23 jun 2022

Conoce el Programa de inspección laboral 2022 de la STPS

El programa tiene como objetivo establecer las estrategias ara la realización de inspecciones del trabajo en las materias del ámbito federal La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reci...

El Contribuyente·5 min
Cae 4.1% recaudación a grandes contribuyentes
SAT23 jun 2022

Cae 4.1% recaudación a grandes contribuyentes

El SAT recaudó 42,801 millones de pesos de grandes contribuyentes de enero a marzo de este año De enero a mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró a través de la fiscalización ...

El Contribuyente·5 min
RESICO tiene baja recaudación y rezago de contribuyentes
SAT23 jun 2022

RESICO tiene baja recaudación y rezago de contribuyentes

Entre enero y mayo de este año se han recaudado a través del RESICO 8 mil 992 millones de pesos. De enero a mayo, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) sólo ha alcanzado 8.2 por ciento de l...

El Contribuyente·5 min
Estados desaprovechan recaudación de impuestos locales
Impuestos22 jun 2022

Estados desaprovechan recaudación de impuestos locales

El cobro de los impuestos en los estados representa sólo 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportó que los estados del país des...

El Contribuyente·5 min
El SAT reportó a más contribuyentes al Buró de Crédito
SAT22 jun 2022

El SAT reportó a más contribuyentes al Buró de Crédito

Los contribuyentes son notificados mediante buzón tributario y correo electrónico antes de ser reportados al Buró de Crédito. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó en un 69 por cie...

El Contribuyente·5 min
La corrupción y el nido lleno en casa
Impuestos21 jun 2022

La corrupción y el nido lleno en casa

Si definimos a la corrupción como el mal uso del poder público para el beneficio privado, encontramos una severa correlación entre la emancipación de los jóvenes en edad de tomar decisiones propias...

El Contribuyente·5 min
Descubriendo las ventajas de un cambio de hipoteca
Impuestos21 jun 2022

Descubriendo las ventajas de un cambio de hipoteca

Es posible mejorar las condiciones de un crédito hipotecario a través de una subrogación acreedora de la hipoteca, que consiste en el traspaso o cambio de la deuda a una nueva entidad financiera. E...

El Contribuyente·5 min