El portal del SAT no permite presentar a personas morales el pago provisional del mes de septiembre de 2022 exclusivamente Algunas personas morales o empresas reportaron un problema, durante todo el mes de octubre, que consiste en la imposibilidad para presentar el pago provisional del mes de septiembre de 2022 exclusivamente. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, el sistema permite presentar la declaración de cualquier otro mes, ya sea normal o complementaria, excepto la declaración de pago provisional de septiembre. La nota indica que el problema fue reportado a la autoridad, pero no hay respuesta ni solución. El plazo para presentar la declaración mensual de septiembre, tanto de impuesto propio como de retenciones, ha vencido, y los contribuyentes no han podido cumplir con esta obligación. Sin embargo, están siendo sujetos de invitaciones por parte de la autoridad para cumplir con esta obligación. En la nota se explica que la falla consiste en que, una vez que la declaración está lista para su envío, al firmarla con la firma electrónica, se muestra un mensaje de error que indica: “Ocurrió un error al enviar la información”, como se muestra en esta imagen: Fiscalia considera que la autoridad debe tomar cartas en el asunto, porque el problema no es solamente la presentación de la declaración de septiembre y la causación de recargos. Esto se debe a que el pago provisional del mes de octubre se verá afectado al no contener el acumulado del pago de septiembre.

Con información de Fiscalia.