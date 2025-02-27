Ante las fallas y lentitud en la plataforma del SAT para presentar la DIOT, los contribuyentes pueden optimizar el proceso siguiendo ciertas estrategias La esperada modernización del SAT para la De...

Ante las fallas y lentitud en la plataforma del SAT para presentar la DIOT, los contribuyentes pueden optimizar el proceso siguiendo ciertas estrategias La esperada modernización del SAT para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) ha resultado ser una fuente de frustración para los contribuyentes. Aunque la plataforma prometía agilizar los trámites y permitir la carga masiva de datos, la realidad es que el sistema presenta tiempos de espera de varias horas, interrupciones inesperadas y fallas técnicas que impiden completar el proceso sin contratiempos. Usuarios han reportado que, incluso con archivos pequeños, la plataforma puede tardar horas en procesar la información. En muchos casos, la carga se detiene sin previo aviso debido a errores de conexión o ‘timeouts’, sin ofrecer mensajes claros sobre el problema. Esta situación ha generado incertidumbre entre los contribuyentes, quienes temen retrasos en sus obligaciones fiscales.

Recomendaciones para evitar fallas

Ante los problemas actuales, expertos sugieren las siguientes estrategias para minimizar riesgos al presentar la DIOT:

⁠Validar los datos antes de cargarlos : Revisar que la plantilla cumpla con el formato técnico del SAT y usar herramientas de validación en Excel o software especializado para evitar errores.

: Revisar que la plantilla cumpla con el formato técnico del SAT y usar herramientas de validación en Excel o software especializado para evitar errores. ⁠ Optimizar los archivos : Dividir la información en segmentos más pequeños y eliminar caracteres especiales o espacios innecesarios que puedan afectar la lectura del sistema.

: Dividir la información en segmentos más pequeños y eliminar caracteres especiales o espacios innecesarios que puedan afectar la lectura del sistema. ⁠ Subir los datos en horarios de menor demanda : Realizar la carga en la noche o fines de semana para evitar la saturación de los servidores.

: Realizar la carga en la noche o fines de semana para evitar la saturación de los servidores. ⁠Guardar evidencia de cada intento : Capturas de pantalla y logs del sistema pueden servir como prueba en caso de auditorías.

: Capturas de pantalla y logs del sistema pueden servir como prueba en caso de auditorías. ⁠Estar atentos a actualizaciones del SAT: Suscribirse a los canales oficiales para recibir información sobre mejoras en la plataforma.

Afectaciones a contribuyentes

La lentitud de la plataforma no solo afecta la productividad de los contribuyentes, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por ello, especialistas han solicitado al SAT implementar mejoras urgentes, como: