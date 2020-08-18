En el primer semestre del año, el SAT realizó más del doble de auditorías masivas que en el mismo periodo de 2019. En el primer semestre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo 25 mil auditorías masivas. Esto es más del doble de las 12 mil auditorías que se hicieron en el mismo periodo de 2019. Gracias a esto, la recaudación por auditorías aumentó 177% para llegar a 269 mil millones de pesos. Durante el mismo periodo del año pasado, el SAT recaudó 97 mil millones de pesos. Desde 2018 se ha visto un crecimiento importante en este rubro. En este tipo de auditorías, el SAT contacta a varios contribuyentes de un mismo gremio o sector para revisar irregularidades fiscales. Normalmente, esto se hace electrónicamente. En estas auditorías, el SAT envía el mismo formato de solicitud de información a los contribuyentes y solamente cambia el nombre. Para los sectores con más riesgo de evasión fiscal, el SAT solicita más información. En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) explicó que esta estrategia servirá para fincar más créditos fiscales a mediano plazo. Según el especialista, el incremento de este tipo de auditorías tiene dos causas. Por un lado, la falta de actividades presenciales y de movilidad del personal del SAT solamente dejó opciones de fiscalización a distancia. Por el otro lado, es una medida para mejorar la recaudación.

Con información de Reforma y El Heraldo de México

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