Entre los empleadores que no están obligados a pagar utilidades están el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas, con fines culturales, asistenciales o de beneficencia El reparto de util...

Entre los empleadores que no están obligados a pagar utilidades están el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas, con fines culturales, asistenciales o de beneficencia El reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, para recibir un porcentaje de las ganancias que obtuvieron sus patrones durante el año. Las personas morales deben presentar su declaración anual a más tardar en marzo y las físicas en abril, y el reparto de utilidades o PTU debe ser pagado a más tardar 60 días después. Esto lo establece el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Patrones no obligados a dar utilidades a sus trabajadores

De acuerdo con información publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los patrones que no están obligados a dar utilidades a sus trabajadores son los siguientes: