La fecha límite para que las personas físicas soliciten su devolución de saldo a favor es el 31 de julio.

La fecha límite para que las personas físicas soliciten su devolución de saldo a favor es el 31 de julio.

Las personas físicas tienen hasta el 31 de julio para solicitar la devolución automática de saldo a favor, en caso de haber realizado la declaración anual del ejercicio 2021 .

El Código Fiscal establece que la devolución se realiza dentro de los 40 días hábiles posteriores a la fecha en la cual el contribuyente la solicitó, aunque el tiempo puede extenderse. Recientemente, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que cualquier persona que tenga una devolución menor a 150,000 pesos es automática y no pasa por un revisor o auditor.

Asimismo, de acuerdo con la autoridad fiscal , cualquier persona que aún no hace su declaración del año anterior y tiene un saldo a favor también puede solicitar una devolución automática toda la semana entrante.

"La devolución automática es un procedimiento simplificado, expedito y en la práctica implica que menos de 10 días hábiles, el contribuyente reciba su dinero (aunque no en todos los casos)", declaró Miguel Ángeles Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Checa los requisitos

Los pasos que necesitas para pedir tu saldo a favor en el portal en línea del SAT son:

Entrar a la página oficial del SAT y selecciona iniciar para comenzar el trámite. Ingresa con e-firma o RFC y contraseña Llena los datos solicitados en el formato electrónico. Ingresa los archivos con los documentos del trámite escaneados Firma y envía el trámite con apoyo de tu firma electrónica Guarda o imprime tu acuse de recibo electrónico. Da seguimiento a tu devolución en “Consulta tu devolución automática”.

Si decides realizar el trámite de forma presencial realiza lo siguiente:

Localiza la oficina del SAT que quede más cerca de tu residencia. Agenda cita y acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT el día que te corresponda. Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite. Recibe y conserva la forma oficial sellada como acuse de recibo.

Como parte de los requisitos para la devolución del saldo a favor, es necesario que los contribuyentes que la solicitan cuenten con la CLABE de la cuenta bancaria a la que se haga la devolución y la denominación de la institución financiera que la administra. Es necesario que sea el titular de la cuenta a donde se depositará el dinero de la devolución. En caso de que el saldo a favor sea mayor a los 150 mil pesos, no será aplicable esta facilidad, pero puedes pedirlo mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED). De no solicitarla, la devolución procedería de forma manual bajo dicho formato, pero debe llenarse este último y entregar un acuse al SAT, por lo que el plazo suele extenderse más de 40 días hábiles.