La Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) considera que la eliminación del outsourcing tendrá efectos negativos sobre las inversiones.

La propuesta de reforma al outsourcing o subcontratación laboral se discutirá en el Congreso de la Unión en el periodo de sesiones que iniciará el 1 de febrero. La iniciativa de reforma fue catalogada como preferente, lo que significa que la Cámara de Diputados sólo tendrá 30 días para aprobarla o rechazarla. En este contexto, la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) considera que ante la difícil situación actual en materia económica y sanitaria, la desaparición del esquema laboral representa un reto “muy grande” para las empresas, que tendrá efectos negativos sobre las inversiones. Esto de acuerdo a información publicada por El Economista. El director general de la Camexa le dijo al diario que “no hay señales que el gobierno de México pretenda cambiar su política económica. Todo lo contrario, en febrero se retomará la iniciativa de ley que busca prohibir el insourcing y el outsourcing”.

Empresarios quieren dialogar con la Secretaría de Economía

Para resolver dudas, inquietudes y preocupaciones como el tema de la posible desaparición del outsourcing, el periódico informó que la Camexa en conjunto con las Cámaras Europeas (Eurocam) convocaron a la nueva Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier a realizar una conferencia online.

Las exportaciones entre México y Alemania disminuyeron en 2020

En su mensaje mensual, la Camexa indicó que las relaciones comerciales entre México y Alemania registraron una disminución en el año pasado. Según cifras preliminares de la Secretaría de Economía del Gobierno Alemán, de enero a octubre de 2020 las exportaciones alemanas a México se redujeron en un 20% y alcanzaron un volumen de 9.3 mil millones de euros. Las exportaciones mexicanas a Alemania también disminuyeron en un 13%, y acumularon un valor total de 6.3 mil millones de euros. Según las cifras preliminares que compartió la Camexa, México sigue siendo el principal socio comercial de Alemania en América Latina.

Información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-alemanes-piden-mesa-de-dialogo-con-Tatiana-Clouthier-sobre-outsourcing--20210121-0073.html

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