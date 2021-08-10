Por ahora, el enfoque principal no es castigar a las empresas, sino lograr que consigan su inscripción en el REPSE. Para este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planea realiza...

Por ahora, el enfoque principal no es castigar a las empresas, sino lograr que consigan su inscripción en el REPSE. Para este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planea realizar 40 mil inspecciones; los enfoques principales serán las medidas sanitarias y la subcontratación. Las inspecciones revisarán también temas laborales como aguinaldo, salario mínimo, PTU y seguridad social. La buena noticia para los contribuyentes es que la autoridad descartó la posibilidad de inspecciones sorpresa. Esta semana, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, dijo que por ahora el enfoque no es punitivo; así, lo más importante en esta parte es ayudar a las empresas en la regularización con la reforma al outsourcing.

Sin inspecciones sorpresa

Durante su participación en un foro del Colegio de Abogados de México, el funcionario explicó que no habrá operativos sorpresa de inspección. Además, dijo que la atención por el momento no es cancelar registros a empresas, esto solamente se dará en casos de denuncia o con faltas graves. Hay que destacar que la reforma a la subcontratación establece cambios a las visitas de inspección. Las empresas que impidan el proceso serán multadas con hasta 448 mil pesos; además, el empleador deberá presentar la información necesaria en la STPS. De no hacerlo, la autoridad podrá presumir que no cuenta con ella, lo que acarrea sanciones más severas. La prioridad principal es que las empresas que necesiten su inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) la consigan. De acuerdo con Salafranca, 30 mil empresas ya consiguieron su registro.

25 empresas han sido multadas

En lo que va de esta administración, 25 empresas han sido multadas por temas de subcontratación. Hay que aclarar que esto incluye multas de antes y después de la reforma al outsourcing. Como señala El Heraldo de México, el monto total de las multas es de 16 millones de pesos. Entre las irregularidades encontradas están condiciones de inseguridad, descuentos injustificados y que los patrones terminan la relación laboral para comenzar con otra razón social. La multa más grande fue de 558 mil pesos a una institución bancaria por subcontratación irregular. Con información de El Economista y El Heraldo de México https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/STPS-descarta-operativos-sorpresa-de-inspecciones-por-outsourcing-por-ahora-20210808-0014.html https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/10/stps-aplica-multas-outsourcing-324367.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.