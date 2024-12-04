El 40% de los trabajadores mexicanos ya deben su aguinaldo y solo el 26% planea ahorrar una parte. Conoce cómo los mexicanos usan esta prestación y qué refleja sobre su salud financiera

El 40% de los trabajadores mexicanos ya deben su aguinaldo y solo el 26% planea ahorrar una parte. Conoce cómo los mexicanos usan esta prestación y qué refleja sobre su salud financiera

A pocos días de iniciar el pago del aguinaldo en México, una encuesta realizada por la plataforma financiera Kardmatch reveló que 4 de cada 10 mexicanos que recibirán esta prestación ya la tienen comprometida para saldar deudas. Además, solo el 55% de las personas tendrá acceso a este derecho laboral, mientras que únicamente el 26% planea destinar una parte al ahorro.

Un reflejo de la informalidad y el acceso al crédito

La encuesta destaca que el limitado alcance del aguinaldo entre los mexicanos refleja las condiciones laborales del país, donde una gran parte de la población trabaja en la informalidad o de manera independiente, lo que los excluye de beneficios como esta prestación.

Por otro lado, Joel Cortés, director de Kardmatch, atribuye la situación financiera de muchos consumidores al fácil acceso al crédito en el país, facilitado por aplicaciones de préstamos inmediatos y la competencia entre instituciones financieras.

“En la actualidad es cada vez más sencillo ser aprobado para una tarjeta de crédito o un préstamo personal desde tu smartphone. Aunque esta facilidad permite acceso rápido a dinero, muchas veces conlleva altas tasas de interés, lo que genera inestabilidad financiera, especialmente entre consumidores con bajos ingresos”, explicó.

Destinos del aguinaldo

Según este sondeo, los encuestados indicaron los principales usos que planean dar a su aguinaldo:

26%: Destinará una parte al ahorro.

18%: Lo usará en gastos de fin de año, como cenas y regalos.

10%: Planea comprar muebles y electrodomésticos.

7%: Considera emplearlo para viajar.

El aguinaldo: una prestación esencial

El aguinaldo, establecido en 1970 como un derecho laboral inalienable, equivale por ley a quince días de salario mínimo y debe pagarse antes del 20 de diciembre. Su objetivo principal es proporcionar a los trabajadores un ingreso extra para afrontar los gastos de las festividades de fin de año.

Sin embargo, el reporte expone que el uso del aguinaldo en México está cada vez más asociado al saneamiento de deudas, lo que refleja el impacto del sobreendeudamiento y el acceso desmedido al crédito en el bienestar financiero de las personas.