Contribuyentes y empresarios han denunciado las ventas de citas con el SAT. La semana pasada varias organizaciones se unieron para exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a resolver...

Contribuyentes y empresarios han denunciado las ventas de citas con el SAT. La semana pasada varias organizaciones se unieron para exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a resolver con celeridad la escasez de citas y la devolución de saldos a favor de impuestos. Las organizaciones que participaron fueron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Barra Mexicana de Abogados (BMA), Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). https://twitter.com/Coparmex/status/1425543050525302786 Una encuesta nacional de la Coparmex encontró las siguientes dificultades para conseguir una cita:

87% ha tenido dificultades para obtener citas en el SAT.

65% ha tardado más de 30 días para lograrla.

78% señaló que una vez obtenida le fue asignada por lo menos un mes después.

64% han escuchado de actos de corrupción para que se les otorgue la cita.

De acuerdo con el SAT, el problema principal es el rezago ocasionado por la pandemia. Actualmente, el fisco enfrenta un rezago de cerca de seis millones de trámites. Otro problema es que, según el SAT, los contribuyentes no suelen utilizar los medios remotos. Así, su única opción es esperar a que se liberen espacios presenciales. Desde que estas organizaciones hicieron el llamado a la autoridad, se han dado a conocer varios casos de venta de citas ante el SAT. La semana pasada Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua ha encontrado citas en venta por hasta 10 mil pesos. Durante la conferencia de prensa de la Coparmex, se habló de citas en 15 mil pesos. Con información de Expansión, La Jornada y La Silla Rota https://expansion.mx/economia/2021/08/13/tristes-historias-contribuyentes-batallan-cita-sat-fisco https://lasillarota.com/dinero/el-sat-pone-entre-la-espada-y-la-pared-a-contribuyentes-por-la-falta-de-citas/549943 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/15/estados/problemas-con-sistema-sat-genera-venta-de-citas-cce/

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