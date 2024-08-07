La nueva normativa establece que la vigencia del registro en el REPSE será de tres años, contados desde la fecha de inscripción inicial Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subco...

La nueva normativa establece que la vigencia del registro en el REPSE será de tres años, contados desde la fecha de inscripción inicial Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el proveedor tiene que contar con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). En 2024 será la primera vez se realizarán trámites de renovación en el REPSE. Esto se debe a que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la autorización obtenida deberá renovarse cada 3 años. En este contexto, el 21 de febrero de 2024, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las Disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”.

Procedimiento y requisitos para la renovación del REPSE

De acuerdo con Fiscalia, la nueva normativa establece que la vigencia del registro en el REPSE será de tres años, contados desde la fecha de inscripción inicial. El texto indica que las empresas deben realizar la renovación a través de la misma plataforma utilizada para el registro, cumpliendo con los mismos procedimientos y requisitos originales. En su texto, Fiscalia explicó que este proceso implica la entrega de documentación bajo protesta de decir verdad, relacionada con aspectos clave como la capacitación, certificaciones, permisos, licencias, equipo, tecnología, capital social y otros elementos que avalen la capacidad de la empresa para ofrecer servicios especializados. Para las personas morales, los servicios u obras especializadas deben estar contemplados en su objeto social, mientras que para las personas físicas, deben estar incluidos en su constancia de situación fiscal. Además, señaló que una de las nuevas condiciones para la renovación del REPSE, es la afiliación al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).

Fechas establecidas para la renovación del REPSE

La renovación debe efectuarse dentro de los tres meses previos al vencimiento del registro. Por eso, Fiscalia compartió un cuadro con las fechas de renovación establecidas:

Año de registro Mes de otorgamiento de registro Mes de renovación de registro 2021 Junio a Diciembre De marzo a mayo de 2024 De abril a junio de 2024 De mayo a julio de 2024 De junio a agosto de 2024 De julio a septiembre de 2024 De agosto a octubre de 2024 De septiembre a noviembre de 2024 2022 Enero a Diciembre De octubre a diciembre de 2024 De noviembre de 2024 a enero de 2025 De diciembre de 2024 a febrero de 2025 De enero a marzo de 2025 De febrero a abril de 2025 De marzo a mayo de 2025 De abril a junio de 2025 De mayo a julio de 2025 De junio a agosto de 2025 De julio a septiembre de 2025 De agosto a octubre de 2025 De septiembre a noviembre de 2025 2023 Enero a Diciembre De octubre a diciembre de 2025 De noviembre de 2025 a enero de 2026 De diciembre de 2025 a febrero de 2026 De enero a marzo de 2026 De febrero a abril de 2026 De marzo a mayo de 2026 De abril a junio de 2026 De mayo a julio de 2026 De junio a agosto de 2026 De julio a septiembre de 2026 De agosto a octubre de 2026 De septiembre a noviembre de 2026

A continuación, se presenta un enlace donde puedes ingresar los datos de la empresa que brinda servicios especializados, para verificar su fecha de afiliación y anticipar la fecha de renovación: https://repse.stps.gob.mx/. Fiscalia considera fundamental que las empresas revisen sus registros en el REPSE y realicen las renovaciones dentro de los plazos establecidos. Cumplir con estos requisitos es crucial para continuar operando de manera legal y evitar sanciones. Además, es vital que las empresas estén al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social para completar el proceso de renovación sin contratiempos.