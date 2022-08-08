El dueño de Grupo Elektra reiteró que él no debe ni un pesos en impuestos y que sus compañías sólo pagarán lo justo El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de grupo Elektra, se encendi...

El dueño de Grupo Elektra reiteró que él no debe ni un pesos en impuestos y que sus compañías sólo pagarán lo justo El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de grupo Elektra, se encendió nuevamente en Twitter, y a través de un mensaje aseguró que no debe ni un peso de impuestos “YO NO DEBO NI UN PESO DE IMPUESTOS, y si mis empresas deben algo, que paguen, pero que paguen lo JUSTO, apegados a la ley… no lo que se les antoje cobrar a los parásitos”, escribió el también dueño de Tv Azteca.

Por si quieren seguirle 😂… la respuesta siempre será la misma: YO NO DEBO NI UN PESO DE IMPUESTOS, y si mis empresas deben algo, que paguen, pero que paguen lo JUSTO, apegados a la ley… no lo que se les antoje cobrar a los parásitos 😌. Los “brothers” de @proceso MIENTEN. https://t.co/N7MBfpXJj8 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 8, 2022

El empresario contestó a los comentarios hechos hoy por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, en donde expuso que resolverá el diferendo entre el gobierno federal y Ricardo Salinas Pliego por un adeudo fiscal de más de 2 mil millones de pesos. “El ofrecimiento fue que el SAT, con sus especialistas, con sus contadores, se reuniera con los contadores, con los especialistas de esta empresa (Grupo Elektra), que se hiciera una búsqueda de toda la información para que de acuerdo a la ley se definiera si era un cobro doble o no, o de acuerdo a la ley qué les correspondía pagar y ese trabajo se está haciendo conjuntamente, pero el compromiso es que lo que resuelva esa comisión, que lo que resuelva el SAT legalmente, eso es lo que se tiene que pagar”, dijo el mandatario. López Obrador descartó cualquier posibilidad de condonar impuestos a los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, porque ellos están de acuerdo en que hay que pagar lo justo.