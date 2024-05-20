El nuevo subsidio al empleo 2024 no soluciona en lo absoluto el problema de la causación y retención del ISR sobre el salario mínimo, según especialistas En México, el salario mínimo está protegido constitucionalmente de manera que no se le pueden efectuar descuentos. Inclusive, la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que no se debe hacer retención del impuesto al salario mínimo.

Problema de la retención al salario mínimo

De acuerdo con análisis de Fiscalia, lo anterior no debe confundirse con una exención. Esto se debe a que el salario mínimo no está exento de impuesto, sólo tiene una prohibición para su retención por parte del patrón. El problema es que la ley tampoco prevé un mecanismo para que el impuesto sea pagado, ni por el trabajador ni por el patrón, lo que coloca a estos contribuyentes en una situación de incertidumbre jurídica la cual, no obstante está presente desde 2019 con los salarios mínimos fronterizos, la autoridad no ha tomado cartas en el asunto.

Incremento en el salario mínimo

Fiscalia explicó que en 2013 se creó un subsidio para el empleo, que hacía que los trabajadores del salario mínimo no solamente no fueran sujetos de retención del ISR, sino que se les entregaba una cantidad en efectivo por concepto de este subsidio. Pero señaló que a partir de 2024 el incremento del salario mínimo llegó a un nivel en el que ya no es posible aplicar el subsidio, lo que presenta una problemática que no se había visto en años anteriores, salvo por los salarios mínimos fronterizos los cuales desde 2019 comenzaron a registrar este fenómeno.

Nuevo subsidio al empleo 2024

El 1 de mayo de 2024 se publicó un decreto que ofrece la alternativa para los patrones de reemplazar una tabla variable de subsidios establecida en 2013, por una cuota fija mensual, que sería el 11.82% del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aplicable uniformemente a trabajadores cuyos ingresos no excedan los 9,081 pesos mensuales. Para 2024 este subsidio se ubica en 390.12 pesos. Fiscalia considera que podría haberse pensado que este nuevo subsidio vendría a solucionar el problema de la retención del ISR al salario mínimo, pero esto no sucedió así. No se resuelve el problema de la retención del ISR sobre el salario mínimo, puesto que el subsidio para el empleo 2024 no alcanza a cubrir la totalidad del impuesto causado, por lo que el problema de la retención del ISR a los trabajadores del salario mínimo continúa vigente. Una de las diversas conclusiones a las que llegó Fiscalia, al analizar el nuevo subsidio al empleo 2024, es que éste no soluciona en lo absoluto el problema de la causación y retención del ISR sobre el salario mínimo. Por eso, dijo que es importante que la autoridad emita un esquema de cumplimiento adecuado al contexto de estos trabajadores, de manera que se otorgue seguridad jurídica a los involucrados.