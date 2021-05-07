En México, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar propuso una medida similar. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la autoridad fiscal de Argentina, recaudó más de 223 millones de pesos argentinos como resultado del denominado aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, que fue aprobado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. Esta suma equivale a unos 47 mil 768 millones de pesos (mdp) mexicanos. El impuesto tiene como objetivo a todos los contribuyentes con patrimonios superiores a 200 millones de pesos argentinos, lo que en pesos mexicanos son 42 millones 500 mil. Del universo de contribuyentes aplicable, sólo el 80% pagó lo correspondiente. El gobierno argentino esperaba recaudar 307 mil millones de pesos argentinos (unos 66 mil mdp mexicanos) por el pago de los 12 mil contribuyentes obligados, lo que equivaldría a un 0.7% del producto interno bruto del país sudamericano. De estos, sólo 10 mil pagaron las contribuciones. Algunos empresarios se opusieron pagar el impuesto, demandaron a la administración tributaria argentina, alegando que la medida es inconstitucional y de carácter confiscatorio. El dinero recaudado se destinará de la siguiente manera:

20% para comprar y fabricar insumos médicos

20% se invertirá en subsidios para pymes

20% para becas escolares

15% para mejoras de salud y de vivienda en colonias populares

25% para proyectos de exploración y producción de gas natural

En México, Morena propone un impuesto análogo

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, y parte del equipo de trabajo para la transición hacendaria, llamó a implementar un impuesto a la riqueza. El legislador hizo referencia al llamado aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas argentino. Otros países, en que también se ha aplicado un impuesto análogo son Inglaterra, Sudáfrica y Perú.

Cuánto recaudaría el impuesto en México

En el caso de México, un estudio de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social que fue citado por FUNDAR, explica que un impuesto progresivo a las grandes fortunas con una tasa del 2% para los patrimonios de entre 20 y mil millones de pesos, una de 3% para aquellos entre mil y 2 mil millones de pesos, y una tasa máxima de 3.5% para los mayores a 2 mil millones de pesos, podría recaudar 100 mil millones de pesos. De acuerdo a las cifras de la oficina del ex líder de Morena, los contribuyentes obligados en este caso serían unas 173 mil personas, el equivalente al 0.13% de la población. También mencionan otro estudio, este del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que estima que un aporte único del 2.5%, proveniente de las personas con patrimonios superiores a los 20 mil millones de pesos, que afectaría únicamente a 12 personas en todo el país, recaudaría 50 mil millones de pesos.

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