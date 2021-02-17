El programa de microcréditos para el bienestar es para personas que operan micronegocios.

El programa de microcréditos para el bienestar es para personas que operan micronegocios.

El 12 de febrero, la Secretaría del Bienestar publicó las Reglas de operación del programa de microcréditos para el bienestar 2021.

Programa de microcréditos para el bienestar

Se trata de un programa que respalda las iniciativas, creatividad y productividad de las personas que operan micronegocios en beneficio de sus familias y de sus comunidades. El programa está destinado a la población que, por diferentes causas, no ha tenido acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional para impulsar o consolidar un negocio.

Obstáculos para el financiamiento tradicional

El documento indica que entre los principales obstáculos de las personas para el acceso al financiamiento tradicional destacan los siguientes:

Sus limitados ingresos.

La falta de garantías.

La carencia de historial de crédito.

Por eso, las instituciones del sector financiero consideran a dichas personas poco solventes o de alto riesgo. De las 4.5 millones de microempresas que reporta la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo el 10.6% tiene acceso a financiamiento bancario. Puedes ver las Reglas de operación del programa de microcréditos para el bienestar 2021 aquí / Fecha de publicación: 12 de febrero de 2021.

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