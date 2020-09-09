Hay una propuesta a la Miscelánea Fiscal que permitiría a personal del SAT utilizar cámaras y celulares para videograbar a los contribuyentes y sus documentos durante visitas. Una propuesta para la...

Hay una propuesta a la Miscelánea Fiscal que permitiría a personal del SAT utilizar cámaras y celulares para videograbar a los contribuyentes y sus documentos durante visitas. Una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021 incluye reformar el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Actualmente, este numeral habla sobre las visitas domiciliarias del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre otras cosas, el artículo dice que los contribuyentes deben permitir el acceso al personal del SAT, y dejar a su disposición la contabilidad y documentos necesarios. La nueva modificación propone que el personal del fisco pueda hacer uso de herramientas tecnológicas para recabar información. Esto incluye cámaras, grabadoras y celulares para grabar a los contribuyentes durante las visitas. La propuesta también dice que el personal del SAT estará obligado a guardar absoluta reserva sobre declaraciones, datos suministrados por el contribuyente y sobre la información obtenida en la visita. La idea es que en las visitas actuales, el contribuyente suele no firmar los documentos del personal. Con las grabaciones, se tendrá constancia de los hechos detectados por la autoridad en su visita. En este sentido, la propuesta aclara lo siguiente:

Se requiere establecer que esto no afectará la validez y valor probatorio de las citadas actas; lo anterior, atendiendo a que el interesado tiene derecho a no firmar, pero eso no implica que lo asentado se invalide. Resulta importante señalar que la precisión que se incluye en el artículo 44, ya se contempla en el artículo 49 del mismo Código, que regula un tipo especial de visitas domiciliarias, por lo que solo se replica para generalizar dicha circunstancia.

También podrán usar celulares si no abres la puerta

También se propone modificar el artículo 137 del CFF, que habla sobre cuando no se encuentra a nadie durante la visita. La modificación dice que si esto pasa, el personal del SAT dejará un citatorio para el día hábil siguiente. Cuando el contribuyente no quiera recibir el citatorio, se fijará en entrada principal del domicilio. Después, el personal del SAT levantará una constancia con una fotografía o un video. Así, el contribuyen no podrá decir que nunca recibió el citatorio. Con información de El Economista y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-recabaria-informacion-de-causantes-con-celulares-grabadoras-y-camaras-20200908-0165.html https://www.elfinanciero.com.mx/economia/te-niegas-a-firmar-documentos-en-las-visitas-del-sat-ahora-la-autoridad-busca-tomar-foto-o-video-de-tu-domicilio

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