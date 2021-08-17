Conoce qué son los correos apócrifos, cómo identificarlos y sigue estos consejos para evitar ser víctima de fraude. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente alertó a los pagadores de impuestos para que tengan cuidado con los correos apócrifos. De acuerdo con la Prodecon, los correos electrónicos apócrifos son aquellos mensajes creados para que, a través de ligas, archivos o algún acceso, se obtenga diversa información, ya sea personal, comercial, financiera, etcétera. Esto con el objetivo de usar, de forma indebida, los datos obtenidos, ya sean contraseñas, fotografías, mensajes, o bien, el control de los dispositivos de los contribuyentes, como computadoras o celulares.

¿Cómo detectar correos apócrifos?

La Prodecon indicó que los correos electrónicos apócrifos generalmente contienen la siguiente información:

  • Se incluye en el campo del receptor tu correo electrónico, pero no tu nombre completo o correcto.
  • El nombre de alguna institución, organismo o dependencia en México, de forma incorrecta incluyendo, en algunas ocasiones, nombres de personas, con dominios utilizados en otros países, por ejemplo: “.co”, “.br”, “.es”, “.pe”, “.uk” o “.uy”, entre otros.
  • Faltas de ortografía.
  • Ligas de acceso para que ingreses a una página de internet e ingreses diversos datos, o bien, para confirmar que has recibido el mensaje.
  • Archivos para descargar (en ocasiones sin nombre).
  • Mensajes de advertencia o amenaza en donde supuestamente tu cuenta será suspendida o cancelada si no respondes el correo, o bien, si no ingresas a las ligas enviadas o descargas los archivos.
  • Solicitud de alguna cantidad para cancelar supuestos adeudos.
  • Contenido de información falsa, como por ejemplo artículos de leyes, reglamentos, decretos, etcétera, inexistentes.
  • Indicación de que contestes el mismo correo anexando diversos datos de contacto, por ejemplo, número de celular, otro correo electrónico, teléfono fijo e incluso tu dirección para poderte localizar con mayor facilidad.
  • Se incluye en el “Asunto”, mensajes para captar tu inmediata atención, por ejemplo: “embargo de cuenta”, “actualiza tu correo”, “aviso importante”, etcétera.

Recomendaciones de la Prodecon

Tomando en cuenta lo anterior, la Prodecon expuso las siguientes recomendaciones:

  1. Si recibes algún correo con las características antes referidas que te hagan dudar de su procedencia, no lo abras, comunícate inmediatamente con la persona, empresa, institución, organismo o dependencia que supuestamente realizó el envío para verificar su autenticidad y, si lo abres para ver su contenido, no ingreses a ninguna liga o descargues archivos.
  2. Cuando el correo supuestamente provenga de algún organismo, institución o dependencia del Gobierno de México, éste deberá contener el dominio “.gob.mx”, y no contener nombres distintos al oficial o dominios de otros países. Ejemplos de correos apócrifos:
  1. Es importante que sepas que el dominio “.gob.mx”, únicamente es utilizado por las dependencias, organismos e instituciones del Gobierno de México y no puede ir acompañado de otra liga o correo anexo que tenga un dominio diferente, como puedes ver en los ejemplos antes citados.
  2. Para verificar si una cuenta de correo electrónico que se visualiza como oficial es o no apócrifa, o para verificar la procedencia de alguna liga de acceso, puedes colocar el puntero del mouse sobre el nombre del correo o del link, sin dar clic, y aparecerá el dominio de la cuenta, por ejemplo: “mailto:123 @mx.com”. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 12 de agosto de 2021.

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