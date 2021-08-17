Conoce qué son los correos apócrifos, cómo identificarlos y sigue estos consejos para evitar ser víctima de fraude. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente alertó a...

Conoce qué son los correos apócrifos, cómo identificarlos y sigue estos consejos para evitar ser víctima de fraude. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente alertó a los pagadores de impuestos para que tengan cuidado con los correos apócrifos. De acuerdo con la Prodecon, los correos electrónicos apócrifos son aquellos mensajes creados para que, a través de ligas, archivos o algún acceso, se obtenga diversa información, ya sea personal, comercial, financiera, etcétera. Esto con el objetivo de usar, de forma indebida, los datos obtenidos, ya sean contraseñas, fotografías, mensajes, o bien, el control de los dispositivos de los contribuyentes, como computadoras o celulares.

¿Cómo detectar correos apócrifos?

La Prodecon indicó que los correos electrónicos apócrifos generalmente contienen la siguiente información:

Se incluye en el campo del receptor tu correo electrónico, pero no tu nombre completo o correcto.

El nombre de alguna institución, organismo o dependencia en México, de forma incorrecta incluyendo, en algunas ocasiones, nombres de personas, con dominios utilizados en otros países, por ejemplo: “.co”, “.br”, “.es”, “.pe”, “.uk” o “.uy”, entre otros.

Faltas de ortografía.

Ligas de acceso para que ingreses a una página de internet e ingreses diversos datos, o bien, para confirmar que has recibido el mensaje.

Archivos para descargar (en ocasiones sin nombre).

Mensajes de advertencia o amenaza en donde supuestamente tu cuenta será suspendida o cancelada si no respondes el correo, o bien, si no ingresas a las ligas enviadas o descargas los archivos.

Solicitud de alguna cantidad para cancelar supuestos adeudos.

Contenido de información falsa, como por ejemplo artículos de leyes, reglamentos, decretos, etcétera, inexistentes.

Indicación de que contestes el mismo correo anexando diversos datos de contacto, por ejemplo, número de celular, otro correo electrónico, teléfono fijo e incluso tu dirección para poderte localizar con mayor facilidad.

Se incluye en el “Asunto”, mensajes para captar tu inmediata atención, por ejemplo: “embargo de cuenta”, “actualiza tu correo”, “aviso importante”, etcétera.

Recomendaciones de la Prodecon

Tomando en cuenta lo anterior, la Prodecon expuso las siguientes recomendaciones:

Si recibes algún correo con las características antes referidas que te hagan dudar de su procedencia, no lo abras, comunícate inmediatamente con la persona, empresa, institución, organismo o dependencia que supuestamente realizó el envío para verificar su autenticidad y, si lo abres para ver su contenido, no ingreses a ninguna liga o descargues archivos. Cuando el correo supuestamente provenga de algún organismo, institución o dependencia del Gobierno de México, éste deberá contener el dominio “.gob.mx”, y no contener nombres distintos al oficial o dominios de otros países. Ejemplos de correos apócrifos:

PRODECON informa

México-Prodecon

Soporte @prodecon.gob.mx < secretaria @cop.com.py>

Es importante que sepas que el dominio “.gob.mx”, únicamente es utilizado por las dependencias, organismos e instituciones del Gobierno de México y no puede ir acompañado de otra liga o correo anexo que tenga un dominio diferente, como puedes ver en los ejemplos antes citados. Para verificar si una cuenta de correo electrónico que se visualiza como oficial es o no apócrifa, o para verificar la procedencia de alguna liga de acceso, puedes colocar el puntero del mouse sobre el nombre del correo o del link, sin dar clic, y aparecerá el dominio de la cuenta, por ejemplo: “mailto:123 @mx.com”. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 12 de agosto de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.