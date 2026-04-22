La construcción sostenible en México está atravesando un punto de inflexión. Lo que antes era visto como un valor agregado, hoy se ha convertido en un factor determinante para la viabilidad y compe...

La construcción sostenible en México está atravesando un punto de inflexión. Lo que antes era visto como un valor agregado, hoy se ha convertido en un factor determinante para la viabilidad y competitividad de los proyectos inmobiliarios. En este contexto, las certificaciones sostenibles están jugando un rol clave al establecer estándares claros de eficiencia, desempeño ambiental y calidad constructiva.

Desde la experiencia de Leaf Global, este crecimiento no solo responde a una mayor conciencia ambiental, sino también a una evolución en la forma en que desarrolladores, inversionistas y operadores entienden el valor de un activo inmobiliario. Hoy, construir de manera sostenible no es solo una decisión responsable, sino una estrategia de negocio.

Un mercado impulsado por nuevas exigencias

El avance de la construcción sostenible en México está directamente relacionado con cambios estructurales en el mercado. Entre los principales impulsores se encuentran:

El crecimiento del nearshoring y la demanda de infraestructura industrial eficiente

La presión de inversionistas por cumplir criterios ESG

El aumento en los costos de energía y operación

La necesidad de activos más resilientes y competitivos

En este escenario, las certificaciones sostenibles se han convertido en una herramienta clave para validar el desempeño de los proyectos y responder a estas nuevas exigencias del mercado.

LEED y EDGE: estándares que marcan la pauta

Dentro del ecosistema de certificaciones, estándares como LEED y EDGE han ganado protagonismo en México por su capacidad de adaptarse a distintos tipos de proyectos y por su impacto directo en la eficiencia de los desarrollos.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) se ha posicionado como uno de los sistemas más reconocidos a nivel global, especialmente en proyectos corporativos, comerciales y de uso mixto. Su enfoque integral permite evaluar aspectos como eficiencia energética, calidad ambiental interior, materiales y ubicación.

Por su parte, EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) destaca por su enfoque práctico y medible, centrado en lograr ahorros concretos en energía, agua y materiales. Esto lo convierte en una alternativa altamente eficiente para proyectos que buscan resultados tangibles sin incrementar la complejidad técnica.

Ambos estándares forman parte del conjunto de certificaciones sostenibles que están redefiniendo la manera en que se diseñan, construyen y operan los proyectos en México.

Oportunidades para desarrolladores e inversionistas

El crecimiento de la construcción sostenible no solo responde a exigencias externas, sino que abre nuevas oportunidades para quienes saben integrarla estratégicamente. Los proyectos que incorporan certificaciones sostenibles tienden a generar ventajas como:

Reducción de costos operativos a largo plazo

Mayor valorización del activo

Acceso a financiamiento verde

Mayor atractivo para arrendatarios corporativos

Mejor posicionamiento en el mercado

Desde la perspectiva de Leaf Global, el mayor diferencial no está únicamente en obtener una certificación, sino en cómo se implementan las estrategias detrás de ella para maximizar estos beneficios.

Integrar sostenibilidad sin aumentar costos

Uno de los principales mitos en torno a la construcción sostenible es que implica un aumento significativo en los costos de desarrollo. Sin embargo, cuando se aborda desde etapas tempranas, es posible integrar criterios de LEED o EDGE de manera eficiente y alineada al presupuesto del proyecto.

Aquí es donde el acompañamiento técnico juega un rol fundamental. Leaf Global trabaja junto a desarrolladores y equipos de diseño para identificar las estrategias que generan mayor impacto con la menor inversión, asegurando que las decisiones sostenibles también sean financieramente viables.

El futuro de la construcción en México

Todo indica que la construcción sostenible continuará creciendo en México en los próximos años, impulsada por tendencias globales, cambios regulatorios y una mayor madurez del mercado inmobiliario.

Las certificaciones sostenibles seguirán consolidándose como un estándar más que como un diferencial, y herramientas como LEED y EDGE serán cada vez más relevantes en la toma de decisiones de inversión y desarrollo.

En este contexto, actores como Leaf Global cumplen un rol clave al facilitar la integración de estas certificaciones en los proyectos, asegurando que la sostenibilidad no solo sea un objetivo, sino una ventaja competitiva real.