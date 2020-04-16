Por la coyuntura, el documento indica que las perspectivas macroeconómicas tienen un elevado nivel de incertidumbre. El 1 de abril, la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el doc...

Por la coyuntura, el documento indica que las perspectivas macroeconómicas tienen un elevado nivel de incertidumbre. El 1 de abril, la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el documento Pre-Criterios 2021. Con este documento inicia el diálogo entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el cierre de 2020 y para el 2021. Los detalles de las perspectivas se conocerán en septiembre, con la entrega del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021. Para los Pre-Criterios 2021 se tomó en cuenta el impacto del Covid-19 sobre el escenario económico de México y el resto del mundo. El documento indica que en la presente coyuntura, las perspectivas macroeconómicas tienen un elevado nivel de incertidumbre. Esto ante la complejidad de la situación de la epidemia, lo que dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento para la economía nacional. Por eso, en el documento se considera un rango de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2020 entre -3.9 y 0.1%. Esto consistente con proyecciones de organismos internacionales y de analistas del sector privado. El documento de la Secretaría de Hacienda contiene lo siguiente:

Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el próximo año: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo.

Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit.

La enumeración de programas prioritarios y sus montos.

Puedes revisar el documento Pre-Criterios 2021aquí / Fecha de publicación: 1 de abril de 2020.

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