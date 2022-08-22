La autoridad no aplicará sanciones o multas en 2022 por el uso del complemento de facturación llamado Carta Porte El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que amplía al 31 de diciembre de 2022 el plazo para el uso de la factura electrónica con complemento Carta Porte sin aplicación de multas y sanciones por el uso, en caso de que la misma no se emita cumpliendo todos los requisitos aplicables. En un comunicado, la autoridad expuso que esta medida es con el objetivo de mejorar los trámites y servicios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. "El SAT agradece a los contribuyentes que han implementado el uso de la factura con complemento Carta Porte con todos sus requisitos y se hace una invitación a aquellos que faltan para que lo lleven a cabo dentro del nuevo plazo". Manifestó que a la comunicación que se tiene con los sectores del transporte, se fortalece el abc institucional para aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción.

Tercera prórroga a Carta Porte

Con la ampliación del plazo anunciado hoy, van tres prórrogas que el SAT da a la Carta Porte. La primero fue al 31 de marzo y la segunda al 30 de septiembre del 2022. La autoridad ha aclarado que el complemento Carta Porte no se requiere para la circulación dentro de las ciudades. Es decir, si algún chofer de bicicleta, motocicleta o automóvil entrega mercancía dentro de su localidad, no necesita complemento Carta Porte. Tampoco será necesario para camionetas y grúas de carga ligera que transiten por vías locales. Otro punto importante es que solo las autoridades federales son las facultadas para requerir el complemento Carta Porte; ni la policía municipal, ni estatal pueden requerirlo.