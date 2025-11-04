El SAT invitó a consumidores y comercios a participar en el Buen Fin 2025 (13 al 17 de noviembre) y en el Sorteo El Buen Fin con una bolsa de 500 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) convocó a consumidores y negocios a participar en la 15ª edición de El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, e informó que el Sorteo El Buen Fin repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios para compras realizadas con tarjetas en comercios inscritos.

Qué compras participan y cómo registrarse

Entrarán al sorteo las compras de $250 pesos o más efectuadas durante los cinco días del programa con tarjetas de débito o crédito de bancos participantes, y exclusivamente en comercios registrados en el portal oficial. El Buen Fin cumple 15 años impulsando la economía familiar y el mercado interno.

Fechas y canales oficiales

Hito Fecha y hora Detalles
Periodo de compras 13 al 17 de noviembre de 2025 Pagos con tarjetas en comercios inscritos en el programa
Cierre de registro de comercios 12 de noviembre de 2025 Trámite gratuito en elbuenfin.org
Evento del sorteo 5 de diciembre de 2025, 12:00 h Instalaciones del SAT en Ciudad de México, transmisión en @satmx
Publicación de ganadores Posterior al sorteo Minisitio del SAT: Sorteo El Buen Fin
Depósito de premios Antes del 6 de enero de 2026 Abono directo a la tarjeta o cuenta del comercio ganador

Premios para consumidores

  • Bolsa total: 400 millones de pesos.
  • Premio mayor: $250,000 pesos.
  • Número de premios: 321,260.
  • Rangos: desde $500 hasta $20,000 pesos.
  • Forma de entrega: depósito directo a la tarjeta con la que se realizó la compra.

Premios para comercios

  • Bolsa total: 100 millones de pesos.
  • Premio mayor: $260,000 pesos.
  • Otros premios: 4,987 estímulos de $20,000 pesos.
  • Forma de entrega: abono directo a la cuenta del establecimiento ganador.

Requisitos para que un negocio participe

Requisito Descripción
Registro en el programa Alta gratuita en elbuenfin.org antes del 12 de noviembre
RFC activo y válido Persona física o moral con domicilio fiscal vigente
Buzón tributario Activo y con medios de contacto actualizados
Opinión de cumplimiento Positiva y vigente ante el SAT
Terminal punto de venta Al menos una TPV activa para pagos electrónicos
Bases y condiciones Cumplir términos que publique el SAT en su portal

Cómo aprovechar mejor el programa

  • Verifica que el establecimiento esté inscrito en el portal oficial antes de comprar.
  • Conserva tus comprobantes y revisa que el cargo se haya aplicado por el monto mínimo requerido.
  • Si eres negocio, descarga el manual de identidad y usa correctamente el logo de El Buen Fin en tus canales.
  • Consulta el minisitio de resultados para confirmar si fuiste ganador y da seguimiento al depósito.