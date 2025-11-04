El SAT invitó a consumidores y comercios a participar en el Buen Fin 2025 (13 al 17 de noviembre) y en el Sorteo El Buen Fin con una bolsa de 500 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) convocó a consumidores y negocios a participar en la 15ª edición de El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, e informó que el Sorteo El Buen Fin repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios para compras realizadas con tarjetas en comercios inscritos.
Qué compras participan y cómo registrarse
Entrarán al sorteo las compras de $250 pesos o más efectuadas durante los cinco días del programa con tarjetas de débito o crédito de bancos participantes, y exclusivamente en comercios registrados en el portal oficial. El Buen Fin cumple 15 años impulsando la economía familiar y el mercado interno.
Fechas y canales oficiales
|Hito
|Fecha y hora
|Detalles
|Periodo de compras
|13 al 17 de noviembre de 2025
|Pagos con tarjetas en comercios inscritos en el programa
|Cierre de registro de comercios
|12 de noviembre de 2025
|Trámite gratuito en elbuenfin.org
|Evento del sorteo
|5 de diciembre de 2025, 12:00 h
|Instalaciones del SAT en Ciudad de México, transmisión en @satmx
|Publicación de ganadores
|Posterior al sorteo
|Minisitio del SAT: Sorteo El Buen Fin
|Depósito de premios
|Antes del 6 de enero de 2026
|Abono directo a la tarjeta o cuenta del comercio ganador
Premios para consumidores
- Bolsa total: 400 millones de pesos.
- Premio mayor: $250,000 pesos.
- Número de premios: 321,260.
- Rangos: desde $500 hasta $20,000 pesos.
- Forma de entrega: depósito directo a la tarjeta con la que se realizó la compra.
Premios para comercios
- Bolsa total: 100 millones de pesos.
- Premio mayor: $260,000 pesos.
- Otros premios: 4,987 estímulos de $20,000 pesos.
- Forma de entrega: abono directo a la cuenta del establecimiento ganador.
Requisitos para que un negocio participe
|Requisito
|Descripción
|Registro en el programa
|Alta gratuita en elbuenfin.org antes del 12 de noviembre
|RFC activo y válido
|Persona física o moral con domicilio fiscal vigente
|Buzón tributario
|Activo y con medios de contacto actualizados
|Opinión de cumplimiento
|Positiva y vigente ante el SAT
|Terminal punto de venta
|Al menos una TPV activa para pagos electrónicos
|Bases y condiciones
|Cumplir términos que publique el SAT en su portal
Cómo aprovechar mejor el programa
- Verifica que el establecimiento esté inscrito en el portal oficial antes de comprar.
- Conserva tus comprobantes y revisa que el cargo se haya aplicado por el monto mínimo requerido.
- Si eres negocio, descarga el manual de identidad y usa correctamente el logo de El Buen Fin en tus canales.
- Consulta el minisitio de resultados para confirmar si fuiste ganador y da seguimiento al depósito.