El SAT invitó a consumidores y comercios a participar en el Buen Fin 2025 (13 al 17 de noviembre) y en el Sorteo El Buen Fin con una bolsa de 500 millones de pesos El Servicio de Administración Tri...

El SAT invitó a consumidores y comercios a participar en el Buen Fin 2025 (13 al 17 de noviembre) y en el Sorteo El Buen Fin con una bolsa de 500 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) convocó a consumidores y negocios a participar en la 15ª edición de El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, e informó que el Sorteo El Buen Fin repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios para compras realizadas con tarjetas en comercios inscritos.

Qué compras participan y cómo registrarse

Entrarán al sorteo las compras de $250 pesos o más efectuadas durante los cinco días del programa con tarjetas de débito o crédito de bancos participantes, y exclusivamente en comercios registrados en el portal oficial. El Buen Fin cumple 15 años impulsando la economía familiar y el mercado interno.

Fechas y canales oficiales

Hito Fecha y hora Detalles Periodo de compras 13 al 17 de noviembre de 2025 Pagos con tarjetas en comercios inscritos en el programa Cierre de registro de comercios 12 de noviembre de 2025 Trámite gratuito en elbuenfin.org Evento del sorteo 5 de diciembre de 2025, 12:00 h Instalaciones del SAT en Ciudad de México, transmisión en @satmx Publicación de ganadores Posterior al sorteo Minisitio del SAT: Sorteo El Buen Fin Depósito de premios Antes del 6 de enero de 2026 Abono directo a la tarjeta o cuenta del comercio ganador

Premios para consumidores

Bolsa total: 400 millones de pesos.

400 millones de pesos. Premio mayor: $250,000 pesos.

$250,000 pesos. Número de premios: 321,260.

321,260. Rangos: desde $500 hasta $20,000 pesos.

desde $500 hasta $20,000 pesos. Forma de entrega: depósito directo a la tarjeta con la que se realizó la compra.

Premios para comercios

Bolsa total: 100 millones de pesos.

100 millones de pesos. Premio mayor: $260,000 pesos.

$260,000 pesos. Otros premios: 4,987 estímulos de $20,000 pesos.

4,987 estímulos de $20,000 pesos. Forma de entrega: abono directo a la cuenta del establecimiento ganador.

Requisitos para que un negocio participe

Requisito Descripción Registro en el programa Alta gratuita en elbuenfin.org antes del 12 de noviembre RFC activo y válido Persona física o moral con domicilio fiscal vigente Buzón tributario Activo y con medios de contacto actualizados Opinión de cumplimiento Positiva y vigente ante el SAT Terminal punto de venta Al menos una TPV activa para pagos electrónicos Bases y condiciones Cumplir términos que publique el SAT en su portal

Cómo aprovechar mejor el programa