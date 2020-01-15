Raquel Buenrostro dijo que la función principal del SAT es el bienestar de los mexicanos. El día de hoy Raquel Buenrostro Sánchez fue ratificada con 28 votos a favor como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Rindió protesta ante el pleno de la comisión permanente del Congreso de la Unión. Ayer compareció ante las comisiones de trabajo, hacienda y crédito público, agricultura y fomento, y la de comunicaciones y obras públicas. En su comparecencia dijo que el SAT está para atender a la ciudadanía, no para perseguirla, que su objetivo era facilitar que el contribuyente cumpla con el pago de impuestos, por lo que no promoverá el terrorismo fiscal. Sin embargo, hay que decirlo, organismos como la Prodecon han pronunciado su preocupación por lo que consideran un seguro recrudecimiento de la fiscalización por parte del SAT. La funcionaria sostuvo que la tarea del SAT es que haya más presupuesto para que el gobierno pueda implementar y cumplir los programas de justicia social que necesita el país, que la meta de la autoridad fiscal es el bienestar de los mexicanos. Para incrementar la recaudación, dijo, se aplicará el ABC del SAT, consistente en la A de aumentar la eficiencia, la B de bajar la elusión y la evasión, y la C de combatir la corrupción. Buenrostro ratificó el compromiso del poder ejecutivo de no crear nuevos impuestos. “En este momento no está en la agenda del SAT la necesidad ni el objetivo de implementar ninguna reforma fiscal. Antes de pensar en una reforma, tenemos que ser más eficientes en el marco de la legislación actual”, dijo. También dijo que la recaudación se hará de la misma manera que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que se combatirá la corrupción: como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo.

¿Quién es Raquel Buenrostro?

Antes de ser jefa del SAT, Raquel Buenrostro fue la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), teniendo a su cargo la centralización de las compras públicas. En sus más de 20 años de experiencia como servidora pública también fue directora general de administración en la Secretaría de Turismo (Sectur), directora general de innovación en calidad en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y subtesorera de política fiscal del Gobierno de la Ciudad de México. Es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo la medalla Gabino Barreda, y maestra en Economía por el Colegio de México (Colmex).

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).