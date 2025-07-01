A partir del 1 de julio, la Oficina Virtual del SAT estrena plataforma de videollamadas. Entra a tu cita con un solo enlace y realiza trámites sin instalar nada El Servicio de Administración Tribut...

A partir del 1 de julio, la Oficina Virtual del SAT estrena plataforma de videollamadas. Entra a tu cita con un solo enlace y realiza trámites sin instalar nada El Servicio de Administración Tributaria (SAT) moderniza su Oficina Virtual y, desde el 1 de julio, habilitará una plataforma de videollamadas que elimina descargas y agiliza la atención remota. Con un solo enlace enviado por correo electrónico, los contribuyentes podrán conectarse con un asesor sin instalar ningún programa adicional—desde computadora, tableta o celular.

¿Qué trámites podrás hacer?

Trámite Descripción Inscripción al RFC (personas físicas) Alta inicial, incluso para mexicanos en el exterior sin obligaciones fiscales. Cambio de domicilio Actualiza tu dirección fiscal en minutos. Corrección de nombre o incorporación de CURP Evita futuras inconsistencias con otras dependencias. Emisión de constancias Descarga constancia de situación fiscal o cumplimiento. Asistencia virtual y orientación Resuelve dudas sobre obligaciones, declaraciones y e.firma.

Ventajas de la nueva Oficina Virtual

Acceso inmediato: un clic en el enlace recibido por correo te lleva a la videollamada.

un clic en el enlace recibido por correo te lleva a la videollamada. Cero descargas: la plataforma corre en el navegador; sin plugins ni apps.

la plataforma corre en el navegador; sin plugins ni apps. Diseño interno: desarrollada por personal del SAT, sin costo extra para el erario.

desarrollada por personal del SAT, sin costo extra para el erario. Servicio gratuito: igual que el resto de los trámites fiscales oficiales.

igual que el resto de los trámites fiscales oficiales. Disponibilidad global: útil para connacionales que viven fuera de México.

Cómo agendar y conectarte