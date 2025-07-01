A partir del 1 de julio, la Oficina Virtual del SAT estrena plataforma de videollamadas. Entra a tu cita con un solo enlace y realiza trámites sin instalar nada El Servicio de Administración Tributaria (SAT) moderniza su Oficina Virtual y, desde el 1 de julio, habilitará una plataforma de videollamadas que elimina descargas y agiliza la atención remota. Con un solo enlace enviado por correo electrónico, los contribuyentes podrán conectarse con un asesor sin instalar ningún programa adicional—desde computadora, tableta o celular.
¿Qué trámites podrás hacer?
|Trámite
|Descripción
|Inscripción al RFC (personas físicas)
|Alta inicial, incluso para mexicanos en el exterior sin obligaciones fiscales.
|Cambio de domicilio
|Actualiza tu dirección fiscal en minutos.
|Corrección de nombre o incorporación de CURP
|Evita futuras inconsistencias con otras dependencias.
|Emisión de constancias
|Descarga constancia de situación fiscal o cumplimiento.
|Asistencia virtual y orientación
|Resuelve dudas sobre obligaciones, declaraciones y e.firma.
Ventajas de la nueva Oficina Virtual
- Acceso inmediato: un clic en el enlace recibido por correo te lleva a la videollamada.
- Cero descargas: la plataforma corre en el navegador; sin plugins ni apps.
- Diseño interno: desarrollada por personal del SAT, sin costo extra para el erario.
- Servicio gratuito: igual que el resto de los trámites fiscales oficiales.
- Disponibilidad global: útil para connacionales que viven fuera de México.
Cómo agendar y conectarte
- Solicita tu cita en el portal del SAT y selecciona “Oficina Virtual”.
- Recibirás un correo con fecha, hora y enlace seguro.
- El día programado, abre el enlace; tu asesor verificará identidad y documentos.
- Finaliza el trámite y descarga acuse o constancia en el mismo navegador.