¡Prepárate para planear tus vacaciones! Conoce los días feriados que habrá en el año.

¡Prepárate para planear tus vacaciones! Conoce los días feriados que habrá en el año.

Te compartimos los días feriados de este año de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), así como las vacaciones que la Secretaria de Educación Pública (SEP) marca. Toma en cuenta que no todos son obligatorios (sólo los que marca la LFT), y que si te toca trabajar en un día feriado, por ley te tienen que pagar más. Algunos días feriados se cambian para que coincidan con el fin de semana, como podrá verse a continuación.

Días feriados 2020

Enero: miércoles 1 se festeja el Año Nuevo

miércoles 1 se festeja el Año Nuevo Febrero: lunes 3 se celebra la Constitución Mexicana (su promulgación fue el 5 de febrero)

lunes 3 se celebra la Constitución Mexicana (su promulgación fue el 5 de febrero) Marzo: lunes 16 se celebra el natalicio de Benito Juárez

lunes 16 se celebra el natalicio de Benito Juárez Mayo: viernes 1, el día del trabajo

viernes 1, el día del trabajo Septiembre: miércoles 16 se celebra el Día de la Idependencia

miércoles 16 se celebra el Día de la Idependencia Noviembre: lunes 16 se celebra la Revolución Mexicana.

lunes 16 se celebra la Revolución Mexicana. Diciembre: viernes 25 de diciembre, Navidad.

Calendario de la SEP para 2020

Actualmente sólo tenemos el calendario correspondiente a los primeros seis meses del año. Así que habrá que esperar para conocer los correspondientes al siguiente periodo.

Días del consejo técnico para 2020

Los días del consejo técnico serán: 31 de enero, 13 marzo, 4 de mayo, 5 de junio y 7 de julio.

Suspensión de labores docentes

1 de enero,

3 de febrero,

16 de marzo,

1, 5 y 15 de mayo

Periodos vacacionales

**Enero:**del 2 al 7 de enero Abril: lunes 6 al 17 del mismo mes Julio: del 13 al 31 del mismo mes, por las vacaciones de verano

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