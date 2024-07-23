La opción para que los contribuyentes puedan consultar su RFC con la CURP, se encuentra activa en el portal del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente explicó cómo los c...

La opción para que los contribuyentes puedan consultar su RFC con la CURP, se encuentra activa en el portal del fisco El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente explicó cómo los contribuyentes pueden consultar su clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Planteamiento de la Concanaco Servytur

El la Segunda Reunión 2024 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) consideró necesario que el SAT mantenga disponible la facilidad para que los contribuyentes puedan acceder a su portal y realicen sus trámites. La Concanaco Servytur indicó que lo anterior es especialmente importante para apoyar a las personas adultas mayores que desconocen el proceso para la obtención de su RFC. Además, señaló que dicha facilidad está inactiva desde aproximadamente noviembre de 2023, y es necesaria para que los contribuyentes puedan consultar su clave del RFC utilizando su CURP, y así puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de manera eficiente.

Propuesta de solución de la Concanaco Servytur

En este contexto, la Concanaco Servytur propuso que se reanude la actividad de esta facilidad en el portal del SAT, para poder consultar el RFC con CURP, para los fines que los contribuyentes determinen.

Proceso para obtener el RFC sólo con la CURP

Como parte de su respuesta, el SAT comentó que la opción para que los contribuyentes puedan consultar su RFC con la CURP, se encuentra activa en el portal del SAT. La autoridad fiscal explicó que este servicio inicia y concluye a través del portal del SAT, sin necesidad de acudir a sus oficinas ni presentar algún tipo de documentación en la siguiente ruta: Personas / Trámites del RFC / Validación del RFC / Consulta tu clave del RFC mediante CURP / EJECUTAR EN LINEA.

Requisitos para obtener el RFC con la CURP

El SAT indicó que los requisitos para obtener el RFC a través de esta opción son los siguientes:

Tener CURP vigente.

Capturar la información en el formulario que presenta el sistema.

Antes de comenzar con la captura de la información, es importante tomar en cuenta que:

Todos los campos son obligatorios, por lo que no pueden quedar vacíos.

Algunos de los campos tienen un símbolo, en ellos se encuentra ayuda para la captura.

Deslizar la barra lateral para visualizar todos los campos del formulario.

Para realizar la consulta comenzar con la captura de la CURP, seguida de los demás campos que aparecen en el formulario.

Una vez requisitados todos los datos, capturar el captcha y presionar el botón “Enviar”. Puedes ver el planteamiento de la Concanaco Servytur y la respuesta del SAT aquí / Fecha de publicación: 13 de junio de 2024.