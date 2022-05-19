El gremio contable solicitó que se otorgue una prórroga para que la aplicación obligatoria del CFDI 4.0 sea hasta el 1 de enero de 2023. El 1 de enero entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, que deriva de la reforma fiscal realizada al Código Fiscal de la Federación (CFF). Pensando en la transición que realizarán los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó un periodo de convivencia de la nueva versión con la 3.3 de la factura electrónica. Dicho periodo comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2022. Por eso, a partir del 1 de julio de 2022 la única versión válida será la 4.0.

Prórroga para el uso obligatorio del CFDI 4.0

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera que el SAT debe otorgar una nueva prórroga para que el CFDI 4.0 sea obligatorio. El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, dijo en conferencia de prensa que uno de los problemas que regularmente se presenta es el rechazo del timbrado de los CFDI. Esto se debe a que el nombre y el código postal del receptor no son correctos. Al respecto, Ávalos Martínez recordó que a finales de abril, el SAT dio a conocer a los contribuyentes el Validador del RFC, que permite verificar los datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre, denominación o razón social y código postal. "Sin duda, esta herramienta tecnológica será de ayuda para los procesos de implementación de la nueva versión del CFDI 4.0", expresó.

Menos del 1% de los CFDI fueron 4.0

Pero el especialista señaló que en el Informe tributario y de gestión del primer trimestre de 2022 del SAT, se menciona que en el primer trimestre de 2022, se emitieron más de 2,299 millones de facturas electrónicas, de las cuales 99.72% corresponden a la versión 3.3 y el resto a la versión 4.0, es decir, sólo 0.28%. Además, indicó que en la expedición de la factura electrónica con el complemento carta porte, durante el primer trimestre de 2022, se han expedido 82.6 millones, de las cuales sólo 208,650 corresponden a la versión 4.0, apenas 0.25%. Con los datos mencionados y estando a menos de 45 días de la entrada en vigor de la nueva versión 4.0, el IMCP solicitó que se otorgue una prórroga para que la aplicación obligatoria del CFDI 4.0 sea hasta el 1 de enero de 2023. Puedes ver el Informe tributario y de gestión del primer trimestre de 2022 del SAT aquí / Fecha de publicación: mayo de 2022.