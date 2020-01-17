El objetivo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es reducir el procedimiento de conciliación entre trabajadores y patrones en asuntos individuales y colectivos del orden federal. El 6 de enero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El nuevo ordenamiento legal surgió de la reforma laboral publicada el 1 de mayo en el DOF. La ley se conforma de 25 artículos divididos en cinco títulos: I. Disposiciones generales II. De las atribuciones del Centro III. De la administración, organización y funcionamiento del Centro IV. De la vigilancia, control y evaluación del Centro V. Del patrimonio del Centro La legislación también tiene cuatro artículos transitorios y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. El objetivo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es reducir el procedimiento de conciliación entre trabajadores y patrones en asuntos individuales y colectivos del orden federal. Además, registrará a nivel nacional todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, las organizaciones sindicales y los procesos administrativos correspondientes. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral contará con un servicio profesional que entrará en vigor un año después de su creación. Su implementación será gradual conforme a los lineamientos y manuales que sean aprobados. Puedes revisar el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboralaquí / Fecha de publicación: 6 de enero de 2020.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.