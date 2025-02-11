FXBO, el proveedor de soluciones CRM para brokers de múltiples activos, ha anunciado la integración con Social Trading de Brokeree para cTrader. Con esta solución llave en mano, los brokers pueden ...

FXBO, el proveedor de soluciones CRM para brokers de múltiples activos, ha anunciado la integración con Social Trading de Brokeree para cTrader. Con esta solución llave en mano, los brokers pueden lanzar servicios de copy trading en pocas horas, lo que permite que todos los brokers de cTrader accedan simultáneamente a dos tecnologías insignia: una plataforma de copy trading y herramientas completas de monitorización y análisis de datos de clientes.

Ahora, los brokers pueden configurar flujos de trabajo automatizados en el CRM para notificar a los clientes sobre hitos de cuenta, actualizaciones de rendimiento de inversión o incluso sugerencias de opciones de inversión basadas en las condiciones actuales del mercado. Por ejemplo, si la cuenta de copy trading de un cliente alcanza un cierto umbral de beneficios o pérdida máxima, el CRM puede activar automáticamente un mensaje con asesoramiento o recomendaciones personalizadas. Esta automatización mantiene a los clientes comprometidos, informados y respaldados.

"La integración entre Brokeree Solutions y FX Back Office (FXBO) representa un avance significativo para las corredurías, ya que proporciona una solución unificada que mejora las capacidades de trading y la gestión de clientes. Al combinar la tecnología innovadora y multi-activo de Brokeree con la sólida infraestructura de CRM y back office de FXBO, los brokers ahora pueden agilizar procesos, aumentar el compromiso de los clientes y operar con mayor agilidad. Esta colaboración no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también responde a la creciente demanda de soluciones integradas y completas en la dinámica industria del trading", — Dmitriy Petrenko, CEO de FXBO.

Social Trading desempeña un papel fundamental en esta integración. La solución llave en mano permite a los brokers lanzar servicios de copy trading en todos los servidores conectados. Con una interfaz intuitiva, análisis de rendimiento y herramientas personalizables de gestión de riesgos, Social Trading de Brokeree es una poderosa herramienta para mejorar la experiencia de trading de los clientes. La plataforma incluye una aplicación móvil y un módulo de calificaciones para que los brokers puedan mantenerse en contacto con su audiencia incluso en movimiento.

Recientemente, Brokeree Solutions lanzó soporte multiplataforma para esta solución insignia, lo que permite compartir señales de trading entre las plataformas MetaTrader y cTrader.

Victor Ivanov, Director Regional de Desarrollo de Negocios (EMEA) en Brokeree Solutions, señaló: "Nos complace anunciar la integración de nuestro sistema de Social Trading con soporte para cTrader con FXBO. Esta integración permite a los brokers que utilizan el sistema CRM aprovechar de manera eficiente las ventajas de estas tecnologías integradas. Esta innovación sirve a los intereses de nuestros clientes y responde a la demanda del mercado de tecnologías integradas y soluciones llave en mano."

La integración canaliza datos detallados sobre trading, rendimiento de cuentas y actividad directamente al sistema CRM del broker. Estos datos centralizados pueden utilizarse para un análisis profundo del comportamiento del cliente, sus preferencias de trading y tendencias de rentabilidad. Los brokers pueden aprovechar estos datos para identificar clientes de alto valor, entender sus necesidades y tomar decisiones basadas en datos para optimizar la oferta de servicios, orientar a grupos específicos e implementar estrategias centradas en el cliente.

FXBO

FXBO, una empresa certificada por ISO, atiende a más de 250 brokers y cuenta con más de 370 integraciones. El producto no solo cubre las necesidades diarias de una correduría, sino que también aporta valor mediante herramientas fáciles de usar, programas simples de gestión de asociaciones, un área para clientes y un CRM que ahorra tiempo y dinero a los brokers, permitiéndoles centrarse en la retención y atracción de nuevos clientes. Altamente automatizado y con la capacidad de personalizar casi todo, FXBO es un gigante del CRM que ostenta el título de ‘The Ultimate Forex CRM’ por una razón.

Brokeree Solutions

Brokeree Solutions es un proveedor internacional de soluciones tecnológicas para brokers de múltiples activos en todo el mundo. Con más de 10 años de experiencia en la industria, la empresa se especializa en el desarrollo de soluciones llave en mano, el servicio de plataformas de trading y la consultoría para brokers minoristas que utilizan MetaTrader 4 y 5. El extenso portafolio de productos de Brokeree Solutions incluye sistemas insignia como Social Trading, PAMM, Prop Pulse y Liquidity Bridge, ofreciendo tecnologías integrales que satisfacen casi cualquier necesidad de los brokers.