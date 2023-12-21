El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores mexicanos, incluyendo empleados de base, de confianza, sindicalizados, eventuales, y otros regidos por la Ley Federal del Trabajo Desde su insti...

El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores mexicanos, incluyendo empleados de base, de confianza, sindicalizados, eventuales, y otros regidos por la Ley Federal del Trabajo Desde su institución en la Ley Federal del Trabajo en 1970, el aguinaldo se ha convertido en una prestación laboral fundamental en México. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) informó a los trabajadores y empleadores sobre la importancia y las regulaciones de esta prestación, especialmente en vísperas de la temporada navideña.

Origen del aguinaldo

Inicialmente, el aguinaldo era una gratificación voluntaria que los empleadores otorgaban durante las fiestas navideñas. Sin embargo, su importancia y beneficio para los trabajadores llevó a su formalización en la legislación laboral mexicana. Hoy en día, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece el aguinaldo como un derecho irrenunciable de todos los trabajadores en México.

Derecho universal de los trabajadores

La PROFEDET resaltó en un comunicado que el aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores mexicanos, incluyendo empleados de base, de confianza, sindicalizados, eventuales, y otros regidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Incluso aquellos que han laborado menos de un año tienen derecho a una parte proporcional de esta prestación.

Cálculo del aguinaldo

El aguinaldo debe equivaler a un mínimo de quince días de salario y pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Para los trabajadores con salario variable, se toma como base el ingreso promedio diario obtenido en los últimos 30 días trabajados. Además, se consideran los periodos vacacionales, licencias de maternidad y paternidad, descansos semanales e incapacidades por riesgo de trabajo en su cálculo.

Excepciones y regulaciones específicas

Los trabajadores contratados por honorarios no tienen derecho al aguinaldo, a menos que exista una subordinación laboral con un horario fijo dentro de una empresa. Además, el aguinaldo no puede ser pagado en especie y debe efectuarse en efectivo o mediante medios electrónicos autorizados.

Implicaciones fiscales del aguinaldo

El aguinaldo está sujeto a impuestos, excepto cuando la gratificación es inferior al equivalente a 30 días del salario mínimo. La PROFEDET enfatiza que el aguinaldo es un derecho irrenunciable y no puede ser reducido o negado por dificultades económicas del empleador.

Protección y asesoría para los trabajadores

Si no te pagaron tu aguinaldo, la PROFEDET ofrece asesoría gratuita sobre el aguinaldo y otros derechos laborales. Los trabajadores pueden acudir a esta institución para presentar demandas o recibir orientación en caso de incumplimiento en el pago del aguinaldo. Puedes visitar sus instalaciones, aquí puedes encontrar las oficinas de la PROFEDET en todo el país, también puedes comunicarte a los números telefónicos: 800 911 7877, 800 717 2942; 55 5998 2000 extensiones 44740 y 44741; por WhatsApp, al 55 1484 8737. Si lo prefieres, envía tus dudas al correo electrónico [email protected]