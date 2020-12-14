A partir del 21 de diciembre, el SAT abrirá de 10 am a 2 pm. Además no laborarán los días 24, 25 y 31 de diciembre, pues son días feriados. Mediante un comunicado, el Servicio de Administración Tri...

A partir del 21 de diciembre, el SAT abrirá de 10 am a 2 pm. Además no laborarán los días 24, 25 y 31 de diciembre, pues son días feriados. Mediante un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que reducirá sus horarios de atención a partir del 21 de diciembre de este año. Los horarios en que laborarán sus oficinas durante este año serán de lunes a viernes de 10 am a 2 pm. La excepción a esto será los días 24, 25 y 31 de diciembre, en que permanecerán cerradas.

Los servicios que se brindarán previa cita son:

• e.firma persona física. • e.firma persona moral. • Renovación e. firma persona física. • Renovación e.firma persona moral. • Inscripción de persona moral. • Sala de internet y mi espacio. • Contraseña.

Servicios que se darán sin necesidad de cita:

• CIF masivo. • Contraseña SAT-ID. Generación.

Hay escasez de citas en el SAT

Por lo menos desde que empezó la pandemia de COVID-19, es difícil encontrar citas suficientes con el Servicio de Administración Tributaria. Si bien es verdad que muchos trámites pueden hacerse en línea, en el portal del SAT, también es cierto que la saturación es elevada, incluso para los trámites que únicamente pueden hacerse de forma presencial. Por ejemplo, al momento de la redacción de esta nota, no hay citas disponibles para la generación de e-firma para personas físicas en ninguna de las oficinas de la autoridad fiscal para todo lo que resta del año. Para realizar este trámite es indispensable asistir a las oficinas de manera presencial.

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