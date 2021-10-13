Con la inspección de cumplimiento del REPSE, las empresas que deben de temer son las que utilizaron el registro como instrumento de simulación.

Con la inspección de cumplimiento del REPSE, las empresas que deben de temer son las que utilizaron el registro como instrumento de simulación.

El 11 de octubre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que inició la etapa de inspección de cumplimiento, de las empresas que concluyeron su inscripción en el Registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas (REPSE). Lo anterior lo informó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la dependencia, Alejandro Salafranca Vázquez, al participar en el seminario virtual Comprendiendo la reforma laboral, ¿cómo vamos?, organizado por la Cámara de Comercio Británica.

Inspecciones estratégicas a focos rojos

Salafranca Vázquez destacó que esta nueva etapa no implica la realización de inspecciones masivas, sino inspecciones estratégicas en aquellos registros que de acuerdo al análisis de datos se vislumbren como foco rojo. El funcionario dijo que casi 70% de la información que las empresas dieron para inscribirse al REPSE son auto declarativas. Es decir, de buena fe. Por eso, indicó que ahora se trata de confirmar que los datos sean ciertos, que las direcciones existen, y que la empresa se dedica a lo que dijo que se dedicaba.

El REPSE como instrumento de simulación

El titular de la Unidad de Trabajo Digno llamó a la calma a los empresarios que han cumplido con la ley, porque el único que tiene algo que temer es el que haya usado el REPSE como instrumento de simulación. “Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de las empresas han manifestado la verdad, solicitado el registro de manera impecable y, por tanto, para ellas las inspecciones arrojarán resultados satisfactorios”, expresó. Salafranca Vázquez dio a conocer que, al primero de septiembre, fecha en que concluyó el plazo transitorio para inscribirse al REPSE y seguir contando con sus beneficios fiscales, 71 mil empresas terminaron su proceso, de ellas, el 93% recibieron contestación, siendo el 88% en sentido positivo y el 12% restante en negativo, pero al que se le informó por qué el rechazo y se le dio la oportunidad de volver a realizar el proceso. Actualmente, el registro sigue en funcionamiento y las empresas de servicios especializados se pueden inscribir. Puedes ver la información que publicó la STPS aquí / Fecha de publicación: 11 de octubre del 2021.

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