La modificación de algunos plazos y otros cambios al CFDI se incluyeron en la Miscelánea Fiscal 2023 A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 de la factura electrónica o Compro...

La modificación de algunos plazos y otros cambios al CFDI se incluyeron en la Miscelánea Fiscal 2023 A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 de la factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), sin embargo, el SAT dio un periodo de convivencia con la versión 3.3 al 31 de marzo de 2023. El 1 de abril de 2023 la única versión válida será la versión 4.0, luego de tres prórrogas de la autoridad tributaria para que los contribuyentes puedan seguir utilizando la anterior versión de facturación. En la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el pasado 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se incluyeron cambios en el CDFI que los contribuyentes deben tomar en cuenta. Aquí te decimos cuáles son las principales modificaciones en la factura electrónica para 2023:

Plazo para cancelación de facturas

La cancelación de un CFDI se podrá efectuar a más tardar en la fecha en la cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el comprobante, según se establece en el artículo 29-A, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Plazo para cancelación de CFDI global en RESICO

Los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que emitan una factura global tendrán a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se expidió la factura para cancelarla, es decir, los contribuyentes podrán cancelar los comprobantes globales de 2022 a más tardar el 17 de enero de 2023.

Corrección de CFDI de nómina del ejercicio 2022

Permanece el beneficio para la reexpedición de los CFDI de nómina que tengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, siempre y cuando se corrijan por única ocasión emitiendo un nuevo CFDI de nómina a más tardar el 28 de febrero de 2023 y se cancelen los comprobantes que se sustituyan. El CFDI de nómina que se emita conforme a esta facilidad se considerará emitido en el ejercicio fiscal 2022, siempre y cuando refleje como fecha de pago el día correspondiente a 2022 en que se realizó el pago asociado al comprobante.

Alternativa para solicitar datos del RFC de trabajadores en CFDI de nómina

Los empleadores obligados a emitir el CFDI de nómina podrán solicitar al SAT la información relacionada con la inscripción en el RFC de los trabajadores, siempre que el solicitante les haya efectuado pagos por sueldos y salarios durante los últimos 12 meses. La información se podrá solicitar, por única ocasión, a través del portal de la autoridad tributaria conforme al procedimiento señalado en la ficha de trámite “320/CFF Solicitud de datos en el RFC de asalariados” del Anexo 1-A de la RMF para 2023.