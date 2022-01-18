Ante la falta de citas, algunos trámites pueden realizarse en línea, por ejemplo, la generación de contraseña, renovación de e.Firma (en caso de no haber caducado más de un año) y la obtención de la constancia de situación fiscal En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hay un riesgo de que otra vez puedan escasear las citas como consecuencia del repunte de contagios del Covid-19, según especialistas. Desde el inicio de la pandemia se han registrado dos olas de escasez de citas, la primera se dio en mayo de 2020. Ese mes el SAT atendió a 294 mil contribuyentes, mientras que en enero de ese año atendió a 586 mil. La segunda tuvo lugar en enero de 2021, cuando se atendieron 305 mil contribuyentes. En septiembre de 2020, el SAT atendió a 530 mil. Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), expresó al periódico Mural que el personal del SAT no está exento de la nueva ola de contagios, por lo que podría restringirse el servicio a los contribuyentes. Además aseguró que la Prodecon continuará auxiliando a los contribuyentes en el trámite de sus citas para realizar trámites que deben realizarse presencialmente en el SAT. Como reportamos en El Contribuyente, desde noviembre del año pasado, especialistas previeron una tercera ola de escasez debido a los cambios fiscales del Paquete Económico para este año. En septiembre el SAT anunció la cancelación de 1,022 cuentas de fedatarios públicos que estaban inscritos en el Sistema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos. De acuerdo con el SAT, hay una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT. En la Miscelánea Fiscal se incluyó una modificación para que el próximo año los fedatarios públicos ya no puedan inscribir contribuyentes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por medios electrónicos. El segundo cambio importante tiene que ver con la inscripción obligatoria al RFC para mayores de edad. A partir del 1 de enero de 2022, es obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica, pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. De acuerdo con representantes del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM) y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la combinación de estos factores llevará a la escasez de citas este año. Por otra parte, García Olalde dijo que entre las quejas más recurrentes que recibió la dependencia, fue que algunos contribuyentes que detectaron la emisión de Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina sin que exista una relación laboral, ni conocimiento que los emitió a su nombre. Otras fueron la relacionada con demora en la devolución de saldos a favor del contribuyente en el pago de impuestos al SAT. "Hay muchas quejas en ese sentido y muchas otras que ni siquiera están relacionadas con la autoridad fiscal, sino con un tercero, como puede ser que un patrón que no se reconoce esté emitiendo por error o de manera indebida un CFDI de nómina". Ante la escasez de citas, algunos trámites pueden realizarse en línea, por ejemplo, la generación de contraseña, renovación de e.Firma (en caso de no haber caducado más de un año) y la obtención de la constancia de situación fiscal; lo anterior mediante el aplicativo SAT ID (https://satid.sat.gob.mx/). Otra opción que tienen los contribuyentes es ingresar una aclaración, orientación, solicitud o queja en “Mi Portal”, ingresando con RFC y contraseña. Adjuntando la documentación que acrediten sus pretensiones, y esperar a que la Autoridad se pronuncie al respecto.

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