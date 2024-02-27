Esta tecnología facilitará al SAT la detección de malas prácticas fiscales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está adoptando la inteligencia artificial (IA) como su herramienta principal para combatir la evasión fiscal, marcando un cambio significativo en su estrategia de fiscalización para el año en curso. Tras recuperar 502 mil 540 millones de pesos mediante actos de fiscalización en 2023, un aumento del 12.8% respecto al año anterior, el SAT planea intensificar sus esfuerzos para recuperar los 2.3 billones de pesos adeudados por los contribuyentes, de los cuales 1.9 billones corresponden a empresas. La implementación de la IA permitirá al SAT analizar de manera exhaustiva el universo tributario, haciendo imposible que contribuyentes y empresas evadan sus responsabilidades fiscales. Rafael Lores, director de CPA Visión, señala que esta tecnología, aunque globalmente adoptada por su eficiencia y menor costo, se centrará principalmente en las grandes corporaciones y multinacionales, dejando en claro que la fiscalización se intensificará especialmente para este segmento.

Tecnología contra evasores

La IA se utilizará para analizar más de 80 mil millones de facturas electrónicas generadas, así como otros documentos fiscales, permitiendo al SAT generar perfiles detallados de empresas y personas físicas para identificar operaciones inusuales y riesgos de evasión fiscal de manera rápida y precisa. Virginia Ríos Hernández, del Colegio de Contadores Públicos de México, destaca que la IA facilitará la detección de malas prácticas fiscales, permitiendo al SAT actuar de manera más ágil contra la evasión y otras irregularidades fiscales. Este avance tecnológico es crucial en un país donde la economía informal representa casi el 60% de la actividad productiva, según datos del Inegi.

Plam Maestro 2024

El Plan Maestro 2024 del SAT incluye el uso de IA no solo para mejorar la recaudación, sino también para enfocarse en el lavado de dinero, la simulación de pensiones, el robo de combustibles, y la detección de empresas factureras, entre otros. La IA permitirá identificar redes complejas de elusión y evasión fiscal, así como inconsistencias en los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) relacionadas con el contrabando y empresas fachada. El avance de México en el Índice de Innovación, Digitalización y Tecnología en la Administración Tributaria (Inditec) refleja el compromiso del SAT con la incorporación de tecnologías avanzadas para fortalecer sus capacidades operativas. El país ha mostrado un progreso notable, pasando de 0.68 a 0.76 puntos en el índice, lo que subraya el potencial de las innovaciones tecnológicas para transformar la administración tributaria.