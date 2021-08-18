Con el programa Apoyo Solidario, el Infonavit ofrece descuentos en el pago de cuotas hasta por nueve meses. A causa de la pandemia generada por el Covid-19 muchos trabajadores perdieron su estabilidad financiera. Ante esta situación, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el programa de Apoyo Solidario para evitar que sus derechohabientes pierdan su patrimonio. Con este programa del Infonavit, más de 549 mil créditos se pueden beneficiar con un descuento en el pago de cuotas mensuales hasta por tres meses, con la posibilidad de ampliarse por seis meses más. A mediados de julio, el instituto amplió los criterios de elegibilidad del programa, ya que cuenta con un descuento fijo de manera semestral, que irá disminuyendo de manera gradual conforme a la duración del programa dependiendo del nivel de apoyo, que va desde 25%, 50% o 75%. Además, se estableció la condonación en los intereses generados por el estatus vencido de los créditos, si fuera el caso, y descuentos por amortización de la deuda actual. Cabe recordar que a nivel nacional y derivado de la crisis sanitaria aún faltan por recuperar 2 millones de puestos laborales, de acuerdo con el INEGI, por lo que la medida será un alivio para miles de acreditados que enfrentan problemas de liquidez con el pago de sus hipotecas. Para que el derechohabiente sea elegible no debe de tener más de 9 meses de falta de pago ni contar con una reestructura permanente activa, así mismo, el crédito debe de estar firmado antes de marzo de 2020. Para conocer más detalles del programa consulta aquií. Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2021/08/16/problemas-para-pagar-tu-credito-infonavit-por-la-epidemia-echale-un-ojo-a-este-programa/

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