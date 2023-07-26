El empresario mexicano dueño de Elektra respondió a un usuario de Twitter que le preguntó si ya había pagado sus impuestos En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que tenía...

El empresario mexicano dueño de Elektra respondió a un usuario de Twitter que le preguntó si ya había pagado sus impuestos En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que tenía 15 casos abiertos en contra de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. La jefa del SAT en ese entonces, Raquel Buenrostro, indicó que Grupo Salinas era una de las empresas que más se habían a negado a ponerse al corriente con el fisco. De acuerdo con Buenrostro, los abogados de Salinas Pliego estaban decididos a mandar todos los casos a tribunales en lugar de llegar a acuerdos con el SAT. Sin embargo, en 2022, el presidente y fundador del Grupo Salinas –que tiene entre sus empresas a Banco Azteca, Elektra, TvAzteca y Total Play– liquidó un crédito fiscal por 2 mil 800 millones de pesos, tras resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN). De acuerdo con información publicada en distintos medios, los créditos fiscales en litigio de empresas de Grupo Salinas suman aproximadamente 40 mil millones de pesos. En este contexto, recientemente el empresario hizo un comentario en Twitter, relacionado con el SAT, que llamó la atención de los contribuyentes.

Salinas Pliego señaló que Telmex usa bots para atacar a Total Play

Todo empezó cuando Salinas Pliego señaló que Telmex, empresa de Carlos Slim, paga bots para atacar las publicaciones de Total Play. https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1683276394686455811?t=CUiNtqCrZ2iSceMy\_2-Znw&s=19

Usuario de Twitter dijo que el SAT está tras de Salinas Pliego

El modo en el que el presidente y fundador del Grupo Salinas hizo el señalamiento, fue aprovechado por un usuario de Twitter para preguntar si ya pagó sus impuestos y para decir que el SAT está tras del empresario. https://twitter.com/Marc23122021/status/1683476620143722497?t=mJ3M7uYg6VYH86pqZ5C7jg&s=19

El empresario invitó al SAT a comer a su yate

Por eso, Salinas Pliego respondió en un mensaje de Twitter de la siguiente manera: "Que vengan… acá los espero y hasta los invito a comer". Y el mensaje incluye una imagen del empresario, en el que se muestra sonriente y despreocupado. https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1683527956038316032?t=hvRhMQi2uxT7FR0JHdINww&s=19 Desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Obrador, el SAT se ha enfocado en aumentar la recaudación mediante la fiscalización de los grandes contribuyentes. Pero al parecer, Salinas Pliego ha sido uno de los empresarios más beneficiados en la administración de López Obrador: pasó de ser el quinto hombre más rico de México a ser el tercero, sólo por debajo de Carlos Slim y Germán Larrea.