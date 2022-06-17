Cuando se trate de compañías con más de 1,000 colaboradores, el SAT entregará las constancias en las oficinas de la empresa, previa solicitud. El 1 de enero entró en vigor la versión 4.0 del Compro...

Cuando se trate de compañías con más de 1,000 colaboradores, el SAT entregará las constancias en las oficinas de la empresa, previa solicitud. El 1 de enero entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, pero actualmente los contribuyentes aún pueden seguir utilizando la versión 3.0. Con el CFDI 4.0, se incorporaron como requisitos obligatorios algunos datos como el régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal del receptor. Para tener los datos correctos de los CFDI de nómina y poder aplicar las deducciones correspondientes, los patrones empezaron a exigir la Constancia de Situación Fiscal (CSF) a sus trabajadores. La tramitación del CSD generó saturación en las oficinas del SAT, ausentismo laboral y coyotaje. Lo anterior se debe a que el periodo de convivencia para que los contribuyentes pudieran seguir utilizando las versiones 3.3 y 4.0 del CFDI iba a finalizar el 30 de junio de 2022.

El SAT otorgó una prórroga para el CFDI 4.0

Pero recientemente el SAT otorgó una prórroga para el uso obligatorio del CFDI 4.0 hasta el 1 de enero de 2023. Es decir, los contribuyentes podrán seguir emitiendo comprobantes fiscales en las versiones 3.0 y 4.0 el resto del año.

Constancias fiscales masivas

La autoridad fiscal también había informado que las empresas con 400 trabajadores o más pueden obtener de forma masiva la Constancia de Situación Fiscal de su personal en las oficinas del fisco. Cuando se trate de compañías con más de 1,000 colaboradores, el SAT entregará las constancias en las oficinas de la empresa, previa solicitud.

Proponen que constancias fiscales masivas se otorguen a más empresas

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propuso que la autoridad tributaria otorgue la obtención de forma masiva de la constancia a empresas de menor tamaño. El IMCP propuso lo anterior para que empresas con menor capacidad administrativa y más trabajadores puedan gozar de dicha facilidad. Durante su conferencia de prensa de junio, el IMCP también aseguró que continúa la escasez de citas del SAT.