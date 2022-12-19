A comienzos de año, México buscaba cerrar acuerdos comerciales de gran relevancia con Ecuador, Brasil y, si se pensaba en los intercontinentales, con el Reino Unido. Sin embargo, según se ha ido avanzando el año, han sido los contratos con Norteamérica los que más interés y beneficios están dando. La llegada de muchas compañías para establecer su producción en la frontera mexicana está transformando todo el ecosistema comercial del país. Si antes se basaba en su producción, hoy no solo en eso sino también en ser el hub logístico y almacén de gran parte de América. Gracias a la información que hoy en día se tiene con los transportes y, por qué no decirlo, con los datos comerciales, se están estableciendo una serie de corredores logísticos que han posicionado México como referente de la nueva forma de entender la cadena de suministro de proximidad. “Sin duda, la demanda americana necesitaba tener un referente en lo que a logística y producción se refiere. Con la riqueza natural, ganadera, agrícola y, ahora también, manufacturera, se puede conseguir depender cada vez menos de las importaciones asiáticas que han puesto en riesgo la cadena de suministro durante la pandemia con los problemas en los envíos marítimos, por ejemplo” explican desde el sector. Y gran parte del cambio viene de la mano de los camiones. Las empresas han ido actualizando y modernizando sus flotas para poder crear corredores comerciales que, gracias al estudio del big data, son capaces de establecer las frecuencias para siempre llevar los suministros a destino a tiempo. La ventaja de la carretera tiene que ver con trámites más sencillos para pasar fronteras, y más si se firman acuerdos internacionales que permitan agilizar los trámites gracias, también, a la tecnología que puede instaurarse en los camiones y que permitiría evitar los papeles al digitalizar los permisos para pasar de un país a otro las mercancías. También gracias a la localización vía GPS se consigue tener una imagen clara de dónde está la mercancía, garantizando que, en caso de que haya algún incidente, se puede prestar asistencia. Gracias, además, a las cámaras que hoy en día se pueden instalar en cabina, se puede atender a cualquier alcance o situación peligrosa vivida ya que las imágenes quedan grabadas en la nube para posterior revisión, si hiciera falta, de las autoridades o de la propia empresa. “Es clave la responsabilidad de las compañías a la hora de proporcionar todas las ayudas posibles a la conducción y también a la formación en conducción segura de sus trabajadores. De esta forma la carretera se puede convertir en el mejor medio para poder transportar mercancías de un destino a otro” explican. De hecho, la puesta en marcha de manufacturas en la frontera mexicana tiene mucho que ver con los más de 3000 camiones que transitan desde y hacia Estados Unidos con carga que proviene de todo el continente. Un hecho que está permitiendo tener una independencia vital en la cadena de suministro para no depender de importaciones transatlánticas.