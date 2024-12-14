Los high rollers son los usuarios más arriesgados de una casa de apuestas en línea. Y por arriesgados no nos referimos a que realizan las pronósticos más difíciles, sino a que operan sus apuestas c...

Los high rollers son los usuarios más arriesgados de una casa de apuestas en línea. Y por arriesgados no nos referimos a que realizan las pronósticos más difíciles, sino a que operan sus apuestas con un banco sólido, donde se realizan apuestas grandes en todo momento. Estos jugadores suelen diferenciarse al resto en muchas cosas, como en las estrategias o en la planificación de depósitos y retiros, pero en una de las cosas donde más se distinguen es en el uso de bonos, algo que para los usuarios promedio es algo común, pero que para un high roller cobra un sentido totalmente diferente.

Las promociones son de lo más atractivo que puede encontrar un apostador en línea. Sin embargo, aunque hay muy buenas ofertas de casas de apuestas con bono sin depósito o con promociones de bienvenida competitivas, para un jugador que arriesga grandes cantidades es necesario que cada oferta se adapte a él, y lamentablemente no todas las plataformas pueden alcanzar sus exigencias. Para entender esto un poco mejor, debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones.

Hay que tener en cuenta los requisitos de los bonos

Todos los incentivos de casas de apuestas están sujetos a condiciones que básicamente convierten en un reto la posibilidad de ganar dinero con ellos. Esto es algo lógico, pues si todos los jugadores ganaran dinero con los bonos, los operadores quebrarían. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las ofertas vienen acompañadas del rollover, condiciones de momios (valor del momio mínimo) y de un tiempo de vigencia. Entre otras condiciones, también tenemos que los premios suelen cubrir hasta un cierto monto de los depósitos o que las ganancias máximas no pueden excederse de una cantidad determinada por el operador.

En ese caso, un jugador high roller necesitaría una promoción que se encargue de ofrecerle no sólo buenas condiciones, sino que cubra los grandes depósitos que realiza este tipo de jugador. Al mismo tiempo, el límite máximo de ganancias permitido por el bono tiene que ser atractivo para el usuario, sobre todo si se trata de una oferta con condiciones de restricción, donde los retiros pueden bloquearse hasta que no se complete la totalidad del bono.

Las apuestas y estrategias que prefieren los high rollers

Otro aspecto a considerar de las promociones para los high rollers son los momios aceptados y las estrategias. Por lo general, los high rollers prefieren los momios más bajos (ya que sus grandes apuestas se pueden permitir ganar menos de lo normal), pero los incentivos no aceptan momios demasiado modestos. En consecuencia, los bonos pueden hacer que un jugador grande tenga que salirse de la estrategia de juego para poder utilizarlos.

Que los momios de los incentivos deban ser más altos no supone que no valga la pena utilizarlo. Un jugador high roller podría aprovechar el dinero del bono para poder jugar “gratis” al no arriesgar sus propios fondos con apuestas agresivas. Sin embargo, esto podría restarle atractivo a la oferta, ya que básicamente se utilizaría sin esperar obtener ningún beneficio a cambio.

¿Hay bonos para high rollers?

A medida que un jugador high roller profundiza en el mundo de las promociones, rápidamente se da cuenta de que sus características no se alinean con las de un bono convencional. Pero esto no quiere decir que no haya ofertas que son compatibles con este tipo de jugador, de hecho, aquí le podemos mencionar unos cuantos:

Los cashback: son considerados los mejores bonos para un high roller, ya que pueden devolver parte de las pérdidas semanales a cambio de condiciones no demasiado elevadas. Los clubes VIP: los high rollers suelen sumar demasiados puntos en los programas de fidelidad, esto hace que avancen rápidamente a través de los programas VIP, donde les dan acceso a atención especial, incentivos más atractivos (exclusivos), retiros y depósitos mucho más rápidos, entre otras ventajas de todo tipo. Los bonos de seguro de apuesta: le permiten a los jugadores conseguir premios al sacrificar parte de las ganancias. Para un jugador que arriesga mucho, tiene mucho sentido utilizar este tipo de premio.

Además de estos tres tipos de promociones, hay otras ventajas que son atractivas para los high rollers. En realidad, podemos resumir los bonos para high rollers como todos los programas de recompensas, especialmente cuando estos se acumulan según lo que un jugador deposita. Incluso, lo más recomendable es que los jugadores de este tipo se fijen en los beneficios que ofrece una plataforma a los jugadores regulares, en vez de dejarse captar por las ofertas de bienvenida como ocurriría con cualquier otro jugador.

Para finalizar, queremos recordarle que, si planea jugar como los high rollers, lo haga siempre con responsabilidad y evite arriesgar sus finanzas. Recuerde que las apuestas son para entretenerse y no sólo para ganar dinero.