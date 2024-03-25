El inicio obligatorio de la versión 3.0 es el 1 de abril de 2024, a menos que el SAT conceda algún plazo adicional El 28 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) public...

El inicio obligatorio de la versión 3.0 es el 1 de abril de 2024, a menos que el SAT conceda algún plazo adicional El 28 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la versión 3.0 del complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que entró en vigor el 25 de noviembre del mismo año.

Periodo de transición extendido para los contribuyentes

Pero en un esfuerzo por facilitar la adaptación a la nueva versión del complemento Carta Porte, el SAT extendió el periodo de convivencia de las versiones 2.0 y 3.0 hasta el 31 de marzo de 2024. Esta medida permite a los contribuyentes continuar emitiendo sus facturas en la versión 2.0 durante este periodo de transición. De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, es el 1 de abril de 2024 la fecha en que inicia de manera obligatoria la versión 3.0, salvo que el SAT otorgue algún plazo adicional. El texto indica que lo anterior se prevé en el Artículo Transitorio Séptimo de la Resolución Misceláneas Fiscal (RMF) para 2024.