En el Paquete Económico, Hacienda expuso las principales medidas que han permitido el fortalecimiento de la recaudación Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ...

En el Paquete Económico, Hacienda expuso las principales medidas que han permitido el fortalecimiento de la recaudación Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció una serie de medidas para tratar evitar que los contribuyentes de mayores ingresos realicen planeaciones fiscales agresivas. Y dicha estrategia parece que está dando resultados, pues pues la meta de recaudación de impuestos pasó de 3.23 billones de pesos en el primer año del gobierno de AMLO a 4.6 billones de pesos para 2023. En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), documento que integra el Paquete Económico 2023, se expone un recuento de las principales medidas que han permitido el fortalecimiento de la recaudación:

Medidas implementadas para reducir evasión y elusión fiscal

Eliminación de la compensación universal

Se permitía que la obligación de pagar un impuesto específico se cubriera con el saldo a favor de otro impuesto –pago cruzado de impuestos-. Se identificó que era una facilidad que casi ningún país otorga y que en el nuestro servía para planeaciones fiscales agresivas, por lo que se decidió eliminarla.

Prohibición de las condonaciones de impuestos

Muchos contribuyentes dejaban de pagar impuestos a la espera de un periodo de condonación, los cuales se realizaban periódicamente, el último de ellos fue en 2012, conocido como “Ponte al Corriente”. En 2019 se elevó a rango constitucional la prohibición de las condonaciones de impuestos, lo que elimina el incentivo de posponer su pago y favorece el cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Medidas de percepción de riesgo

Para desincentivar una acción ilegal hay dos mecanismos:

Aumentar la probabilidad de ser sancionado.

Aumentar la sanción una vez descubierto.

En materia tributaria se avanzó en mejoras en los procesos de fiscalización, para aumentar la probabilidad de que los contribuyentes sean sancionados. Además, se catalogó como delito grave el fraude fiscal, incluyendo la compra y venta de facturas apócrifas.

Regla General Anti-abuso

Con esta medida se establecen sanciones a las empresas que realicen ciertas operaciones –como la compra venta de activos- con el único fin de pagar menos impuestos. Las operaciones deben de estar fundamentadas en los objetivos de negocio de las empresas y no hacerse para eludir el pago de impuestos.

Adaptación del marco fiscal a la economía digital

La expansión del comercio digital evidenció la necesidad de adecuar el marco tributario a la nueva realidad tecnológica. A partir de 2020, las plataformas digitales retienen los impuestos que se generan en operaciones en las que son intermediarios. Con ello aumenta el cumplimiento de millones de contribuyentes.

Fusión de sociedades

Las empresas saludables se fusionaban con aquellas que tuvieran pérdidas para registrar menores utilidades, con el objetivo de disminuir su pago de impuestos. Bajo la medida, las fusiones deben tener sentido desde el punto de vista del negocio, de modo que no se hagan únicamente por motivos fiscales. Con ello, se evitan abusos por parte de las empresas

Principales medidas del proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en Inglés) de la OCDE

Revelación de esquemas reportables (Acción 12 BEPS)

En los últimos años proliferaron despachos de asesores fiscales que ofrecen planeaciones agresivas para que las empresas paguen menos impuestos de los que legalmente les corresponden. Se estableció la obligación para esos asesores de transparentar las prácticas abusivas que ofrecen a sus clientes.

Neutralizar los efectos de mecanismos híbridos (Acción 2 BEPS)

Algunas empresas multinacionales reducen sus impuestos mediante pagos a empresas del mismo grupo corporativo que operan en paraísos fiscales. Por ello, se han tomado medidas para que dichas transacciones no sean utilizadas para deducir impuestos; asimismo, se está trabajando en combatir la duplicidad de deducciones entre países.

Limitar la erosión de la base por la vía de intereses (Acción 4 BEPS)

Una práctica de elusión son los préstamos entre empresas de un mismo grupo, ya que hasta 2019 se podía deducir el pago de intereses sin límite alguno. Se estableció el límite de 30% de las utilidades para la deducción del pago de intereses.