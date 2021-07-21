Hay reportes de numerosas empresas que han fracasado en el intento de cumplir con los requisitos para registrarse. Tras la aprobación de las reformas a las leyes que regulan el outsourcing , se cre...

Hay reportes de numerosas empresas que han fracasado en el intento de cumplir con los requisitos para registrarse. Tras la aprobación de las reformas a las leyes que regulan el outsourcing , se creó la figura de los servicios especializados, consistente en que únicamente aquellas empresas que presten un servicio ajeno al objeto social de la empresa que las contrate podrán seguir prestando servicios de subcontratación laboral. Esto ocurre, por ejemplo, si una empresa de desarrollo de software contrata a un abogado para un tema de registro de patentes. Adicionalmente, para que estas empresas puedan prestar sus servicios a favor de otras es necesario que se den de alta en un padrón creado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE). Sin embargo, hay reportes de numerosas empresas que han fracasado en el intento de cumplir con los requisitos para registrarse

Las empresas no son suficientemente específicas

En opinión de Guillermo Mendieta, especialista fiscal del Colegio de Contadores Publicos de México, lo anterior no es necesariamente culpa de la autoridad, pues en algunos casos las empresas no cumplen con lo que se les solicita. Una de las razones por las que las empresas son rechazadas es que no son lo suficientemente específicas al definir su giro. "Al entregar sus actas constitutivas aún tienen un giro muy alto. No definen qué servicio especializado dan. Se topan con pared cuando la Secretaría del Trabajo revisa las actas constitutivas y ve que el objeto social sigue siendo multidisciplinario: siembran cacahuates y construyen turbinas de avión". Además, en el llenado de los cuestionarios las empresas suelen declarar dedicarse a actividades no contenidas en sus actas. En este sentido, el especialista recomienda a las empresas ser lo suficientemente específicas.

No tienen personal para realizar la actividad

Uno de los requisitos es contar con documentación probatoria que demuestre que cuentan con el personal necesario para desarrollar la actividad que dicen. En este punto, es recomendable contar con evidencia documental como certificaciones o capacitaciones.

No están al día con sus obligaciones

Otro de los requisitos es estar al día con las obligaciones fiscales, como los impuestos federales, recaudados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como las cuotas obrero patronales recaudadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Suscríbete aEl Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestrocanal de YouTube.