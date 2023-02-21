No es un problema de la plataforma del SAT, sino que se trata de una característica del navegador que se está utilizando, señalan especialistas Al presentar una declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), algunos contribuyentes se topan con la sorpresa de que el saldo a pagar aparece en dólares, previo al envío. De acuerdo con la consultora Fiscalia, lo anterior es motivo de inquietud y preocupación por parte de los contribuyentes. Esto se debe a que tienen el temor de que, si se envía así la declaración, el pago resulte veinte veces superior al convertir esa cantidad en pesos. En el artículo la consultora aclara que esta situación no es un problema de la plataforma para el pago de impuestos, sino que se trata de una característica del navegador que se está utilizando. Fiscalia explicó que algunos navegadores de internet cuentan con una herramienta que de manera automática traduce la información que se despliega en pantalla a algún lenguaje predeterminado. En ocasiones esa herramienta confunde el contenido de la página de la declaración y traduce los conceptos, reflejando el signo de pesos como dólares estadounidenses con la clave “us$”. Para solucionar esto, indicó que es necesario identificar el icono de traducción que aparece en alguna parte del navegador, generalmente dentro de la barra de direcciones, y que se ve como el que se muestra a continuación: Fiscalia indicó que el ícono puede variar según la aplicación, y que se debe pulsar e indicar que se muestre el contenido en el idioma original. Esto soluciona el problema y se puede continuar con el envío de la declaración.

Con información de Fiscalia.