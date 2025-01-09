Conoce los nuevos valores que impactarán multas, pensiones y contribuciones a partir del 1 de febrero. ¡Entérate de los detalles aquí!

Conoce los nuevos valores que impactarán multas, pensiones y contribuciones a partir del 1 de febrero. ¡Entérate de los detalles aquí!

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció los valores actualizados de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2025, que entrarán en vigor el 1 de febrero. Este indicador clave, utilizado para calcular multas, créditos, pensiones y otros conceptos económicos, refleja un incremento del 4.21% en línea con la inflación registrada en 2024.

Nuevos valores de la UMA para 2025

A partir del 1 de febrero, los valores serán:

Valores por Periodo

Periodo Valor en Pesos Diario $113.14 Mensual $3,439.46 Anual $41,273.52

Este incremento del 4.21% eleva el valor diario de la UMA de $108.57 a $113.14, afectando cálculos como multas y contribuciones, entre otros.

¿Cómo se calcula la UMA?

El cálculo se realiza conforme a lo estipulado en la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, utilizando la inflación anual como principal indicador.

Impacto en tu economía

El nuevo valor de la UMA tiene efectos directos en:

• Multas: Muchas sanciones económicas se calculan en UMA, por lo que el monto incrementará.

• Pensiones: Beneficiarios de pensiones cuyo cálculo se basa en UMA verán ajustes en sus ingresos.

• Contribuciones: Impuestos y derechos calculados con este índice tendrán ajustes correspondientes.