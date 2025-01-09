Conoce los nuevos valores que impactarán multas, pensiones y contribuciones a partir del 1 de febrero. ¡Entérate de los detalles aquí!
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció los valores actualizados de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2025, que entrarán en vigor el 1 de febrero. Este indicador clave, utilizado para calcular multas, créditos, pensiones y otros conceptos económicos, refleja un incremento del 4.21% en línea con la inflación registrada en 2024.
Nuevos valores de la UMA para 2025
A partir del 1 de febrero, los valores serán:
Valores por Periodo
|Periodo
|Valor en Pesos
|Diario
|$113.14
|Mensual
|$3,439.46
|Anual
|$41,273.52
Este incremento del 4.21% eleva el valor diario de la UMA de $108.57 a $113.14, afectando cálculos como multas y contribuciones, entre otros.
¿Cómo se calcula la UMA?
El cálculo se realiza conforme a lo estipulado en la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, utilizando la inflación anual como principal indicador.
Impacto en tu economía
El nuevo valor de la UMA tiene efectos directos en:
• Multas: Muchas sanciones económicas se calculan en UMA, por lo que el monto incrementará.
• Pensiones: Beneficiarios de pensiones cuyo cálculo se basa en UMA verán ajustes en sus ingresos.
• Contribuciones: Impuestos y derechos calculados con este índice tendrán ajustes correspondientes.