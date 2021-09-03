Los amparos se enfocan en los cambios a la Ley del Seguro Social contenidos en la reforma a la subcontratación. Al día de hoy, 327 amparos se han presentado contra las modificaciones a la Ley del S...

Los amparos se enfocan en los cambios a la Ley del Seguro Social contenidos en la reforma a la subcontratación. Al día de hoy, 327 amparos se han presentado contra las modificaciones a la Ley del Seguro Social por la reforma al outsourcing. De acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, estas son las principales razones por las cuales se han presentado los amparos:

Uno de los argumentos más comunes fue el poco tiempo otorgado para la inscripción al REPSE. Sin embargo, debido a la prórroga de un mes, la funcionaria cree que estos amparos no procederán.

Otra razón fue que las empresas no estaban de acuerdo con las nuevas primas de riesgo de trabajo en los servicios especializados.

Por último, algunos consideraron que la reforma fue un ataque desproporcionado contra la subcontratación en lugar de contra la informalidad. En este sentido, López Castañeda dijo que la atención de la reforma además de combatir los esquemas abusivos de subcontratación, fue dar certeza a los trabajadores sobre quién es su patrón.

Podrían darse más amparos

Además de estos 327 amparos, es probable que haya muchos más. De acuerdo con abogados consultados por El Economista, hay dos mil amparos más en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México rezagados por la carga de trabajo. Los especialistas también creen que se presentarán más amparos ahora que terminó el plazo para cumplir con la reforma. Estos se presentarán, principalmente, por el concepto de “poner a disposición trabajadores en beneficio de otra persona”. El problema aquí es que la reforma a la Ley Federal del Trabajo prohíbe la subcontratación entendida como poner trabajadores propios a disposición de otra empresa. Por otro lado, el REPSE dice que los servicios especializados son los que ponen trabajadores propios en beneficio de otra persona para cumplirse. Así, las empresas enfrentan una gran incertidumbre. En entrevista con El Economista, Óscar de la Vega, socio de la firma D&M abogados, dijo que debido a esta situación se espera que muchas empresas presenten amparos.

A la autoridad no le preocupan los amparos

La semana pasada, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, dijo que los amparos que se han presentado contra la reforma no son significativos. Aunque reconoció que la figura del amparo es un derecho de las empresas, en la mayoría de los casos la autoridad ha encontrado la voluntad de cumplir con la ley. Como ejemplo de esto, Salafranca habló sobre los 2.7 millones de trabajadores que, según cifras oficiales, ya salieron de la subcontratación. Así, parece que para la STPS los amparos que se han presentado hasta el momento no demuestran lo que la mayoría de las empresas piensa sobre la reforma. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/suman-327-amparos-contra-outsourcing/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Entran-en-vigor-las-nuevas-reglas-del-outsourcing-simulacion-se-penara-con-carcel-20210831-0109.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.