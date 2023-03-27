El SAT identificó las prácticas de contrabando utilizadas por las industrias minera y textil, e identificó el monto de evasión para el periodo de 2015 a 2021 El 17 de marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de los resultados de los estudios de evasión fiscal realizados en 2022. En un comunicado, el SAT explicó que en conjunto con instituciones académicas de prestigio, elabora estudios sobre evasión fiscal en el país. Esto lo hace para conocer con mayor detalle los niveles de evasión fiscal. Los estudios de evasión fiscal se entregan al Congreso de la Unión y se publican en el portal del SAT. En 2022, se elaboraron los estudios de “Evasión por contrabando en minería” y “Evasión por contrabando en la industria textil” con la participación de la Universidad Autónoma Chapingo. Dichos estudios buscan identificar las prácticas de contrabando utilizadas por las industrias minera y textil, para así estimar un posible monto de evasión para el periodo de 2015 a 2021.

Evasión por contrabando en minería

En el estudio de “Evasión por contrabando en minería” se analizó el contrabando en las exportaciones a través de la modalidad de subvaluación. Para la determinación del posible monto de subvaluación, se consideraron los costos de producción, los gastos de venta y el precio de exportación declarado por las empresas. Los resultados señalan que el posible monto de subvaluación para el periodo 2015-2021 ascendió a 75 mil millones de pesos, lo que representa una tasa de evasión de 9.60% respecto de las mercancías exportadas, y una evasión por el Impuesto sobre la Renta (ISR) asociado de 22 mil millones de pesos en dicho periodo.

Evasión por contrabando en la industria textil

El estudio de “Evasión por contrabando en la industria textil” se enfocó en analizar la evasión por subvaluación en la importación, la cual consiste en reportar a las autoridades aduaneras precios de las mercancías con valores menores a los reales. Esto se hace para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto general de importación y derechos de trámite aduanero. La posible evasión se estimó a través del método denominado costo-ingreso, el cual evalúa los patrones de comportamiento de las empresas textiles con actividades de importación. Lo anterior, parte del supuesto de que el ingreso esperado de las empresas tendría que ser mayor al costo de sus insumos de importación, por lo que es posible identificar desviaciones. El método empleado permitió estimar un umbral de precios de referencia que refleja o aproxima la dinámica de los precios de mercado; contra dicho umbral se compararon los precios de cada transacción de importación reportada. Bajo este método se estimó una posible evasión para la industria textil equivalente a 3 mil millones pesos para el periodo de estudio. Puedes ver los estudios que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 17 de marzo de 2023.