Hasta el 30 de noviembre de 2023, las personas físicas que tengan su domicilio ubicado en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, en Guerrero, pueden realizar los siguientes trámites sin agendar cita El 9 de noviembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los contribuyentes afectados por el huracán Otis pueden realizar trámites sin solicitar una cita. La autoridad fiscal indicó que, hasta el 30 de noviembre de 2023, las personas físicas que tengan su domicilio ubicado en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, en Guerrero, pueden realizar los siguientes trámites sin agendar cita:

Inscripción en el RFC

Generar, revocar o renovar su certificado de e.firma

Expedición de Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal.

Luego de las afectaciones por el huracán Otis, desde el 8 de noviembre se brinda atención a los contribuyentes a través de la Oficina Móvil ubicada en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Guerrero 1, con sede en Acapulco, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. Estas medidas de atención quedaron establecidas en la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, publicada en el portal del SAT. Asimismo, se extiende el periodo para considerar como días inhábiles del 25 de octubre al 17 de noviembre de 2023 en Acapulco de Juárez y en Coyuca de Benítez, en donde no se computarán plazos y términos legales correspondientes a actos, trámites y procedimientos en las unidades administrativas del SAT, con el objetivo de que los contribuyentes que tengan domicilio fiscal en las zonas afectadas, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna. El SAT también recordó que los Módulos de Servicios Tributarios en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, brindan atención en su horario habitual.