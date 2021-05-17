Según la última encuesta de Massive Caller, Morena podría perder no sólo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, sino hasta la mayoría simple. No es secreto que el gobierno federal se encuentra preparando una reforma fiscal. Sin embargo, contrario a lo que se creía, es posible que se adelante su aprobación al periodo legislativo extraordinario ante la eventualidad de que la coalición liderada por Morena pierda la mayoría en el poder legislativo en las elecciones intermedias, pues el temor de una fuerte derrota electoral ronda en Palacio Nacional, según reporta el portal de noticias La Política Online. La Política Online también asegura que en el entorno del senador morenista Ricardo Monreal se habla de la posibilidad de que, si el partido en el poder tiene un mal desempeño en las elecciones, podría romperse la coalición con el PT y el PVE.

Morena pierde terreno en encuestas

Según la última encuesta de Massive Caller, Morena podría perder no sólo la mayoría calificada que actualmente tiene en la Cámara de Diputados, sino hasta la mayoría simple. Según la casa encuestadora, la coalición morenista tendría 242 diputados, contra 258 que tendría la oposición. La mayoría calificada (dos terceras partes más uno) es necesaria para hacer reformas de gran calado, que incluirían reformar la Constitución, como la propuesta presidencial de desaparecer los organismos autónomos o hasta el Instituto Nacional Electoral (INE). Actualmente la coalición encabezada por Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero no en la de Senadores. La mayoría simple (la mitad más uno), es necesaria para aprobar el resto de los cambios legislativos y hasta el presupuesto. Respecto a este último punto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera mencionó que si su partido perdiera el control del congreso haría uso del veto. “Que si ganan los opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto… no está tan fácil, no es así. Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo; no está tan fácil. Nada más les recuerdo que el ejecutivo tiene facultad de veto”, dijo.

¿Qué contendría la reforma fiscal?

Según La Política Online, la reforma que se discutirá "es la que propone Raquel Buenrostro, que le ganó la partida a Arturo Herrera y Gabriel Yorio". Mientras que estos últimos proponían aumentar los impuestos, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se decantaba por incrementar la fiscalización de los contribuyentes incumplidos. Una de las medidas que el subsecretario Yorio comentó que se incluiría en la reforma es la ampliación de la base de contribuyentes. Actualmente el 56% de la población económicamente activa, con base en información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), labora en la economía formal. Sin embargo, no es claro si esta propuesta perdurará.

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