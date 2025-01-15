La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 trae cambios significativos en procedimientos clave como la publicación de datos de contribuyentes, retenciones fiscales y la liberación de cuentas bancarias in...

La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 trae cambios significativos en procedimientos clave como la publicación de datos de contribuyentes, retenciones fiscales y la liberación de cuentas bancarias inmovilizadas

El pasado 30 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2025, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de este año. Este documento introduce diversos ajustes relacionados con el Código Fiscal de la Federación (CFF), algunos con un impacto significativo para los contribuyentes.

A continuación, los cambios más relevantes: