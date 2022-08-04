La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las renuncias fiscales para el sector público representan 21% del total de ingresos que se proyectan recaudar para este año. Durante 2022, la...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las renuncias fiscales para el sector público representan 21% del total de ingresos que se proyectan recaudar para este año. Durante 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejará de recaudar 1.8 billones de pesos debido a que brindará estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, así como la tasa cero al Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) a alimentos, medicinas y artículos para la gestión menstrual. De acuerdo con Expansión, la autoridad hacendaria también aplicará estímulos a los regímenes y sectores especiales como el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y agrícola; además de las exenciones a ingresos como jubilaciones, prestaciones sociales y de cajas de ahorro, con lo cual descenderá la recaudación. Según el documento de los Precriterios de Política Económica 2023 y en el documento Renuncias Presupuestarias 2022 de la SHCP, las renuncias fiscales para el sector público representan 21% del total de ingresos que se proyectan recaudar para este año.

Tasa cero IVA

La Secretaría de Hacienda informó que las exenciones y las tasas reducidas o de cero IVA a productos como alimentos, medicinas, servicio o suministro de agua potable para uso doméstico, libros, periódicos, revistas, y productos para la gestión menstrual, representan el mayor monto de lo que se deja de recaudar, por 580,292 millones de pesos. Con ello, la dependencia estima que su aplicación a conceptos como alimentos y medicinas representa una transferencia tributaria en favor de los hogares de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó recientemente que el impuesto total por IVA se redujo por devoluciones o disminuciones de ejercicios anteriores, pero ha incrementado la parte de comercio exterior, exportaciones a tasa cero por devoluciones de este impuesto.

Subsidios a gasolina

En tanto, la autoridad hacendaria destacó que los estímulos fiscales considerados en decretos presidenciales y en las leyes fiscales representan 477,717 millones de pesos, de los cuales 328,393 millones son para brindar subsidios a las gasolinas por dejar de cobrar la cuota de IEPS federal, además de estímulos adicionales a importadores y productores de gasolina en el país.

En el periodo enero-mayo de este añola recaudación del IEPS quedó por debajo de los ingresos programados en la Ley de Ingresos de la Federación para ese periodo en 105 mil 18 millones de pesos.

Ese monto representa una renuncia recaudatoria producto principalmente de la aplicación del estímulo fiscal en materia del IEPS a las gasolinas y el diésel, según reporta El Financiero.

Para este año, de acuerdo con la dependencia, el gasto por subsidios a las gasolinas representará 1.1% del PIB. Por otro lado, la renuncia recaudatoria del estímulo en materia del IEPS a los combustibles representa 68.7% del total y los estímulos otorgados a los contribuyentes de la región fronteriza norte, en materia de IVA e ISR, ascienden a 20.0% del total. En conjunto equivalen a 88.7% del total de las renuncias recaudatorias por estímulos fiscales.

Ingresos exentos de ISR

Por su lado, los gastos fiscales a deducciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas físicas, principalmente por ingresos exentos por concepto de jubilaciones, prestaciones sociales, de cajas de ahorro, aguinaldo, horas extras, aportaciones al Infonavit, intereses pagados por instituciones de crédito, enajenación de casa habitación, e intereses que perciben las SIEFORES. El total de las renuncias por ingresos exentos por salarios se ubica en 0.62% del PIB y representa alrededor de 87.7% del monto total por exenciones en el ISR para personas físicas.